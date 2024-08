Quando usar CC ou BCC em um e-mail

Você acabou de redigir seu e-mail e de repente se depara com os campos CC e BCC.

Então, uma pergunta surge em sua cabeça: "Para quem devo colocar este e-mail em CC?"🤔

Todos nós já passamos por isso.

Saber quando usar CC ou BCC pode ter um grande impacto na forma como seus e-mails são recebidos.

Um movimento errado e você pode acabar compartilhando informações confidenciais com as pessoas erradas ou, pior ainda, excluindo alguém que deveria ser incluído (como seu chefe!).

Neste blog, vamos esclarecer a confusão entre CC e BCC e explicar quando você deve usar um dos termos.

Como bônus, você poderá contar com algumas ferramentas e recursos úteis para ajudá-lo a aprimorar suas habilidades de envio de e-mails.

Entendendo os campos de e-mail: O campo "To" (Para)

O campo "To" em um e-mail é onde você coloca os destinatários principais.

Essas são as pessoas com as quais você deseja se comunicar diretamente. Elas são os principais destinatários de sua mensagem. Quando você envia um e-mail, esses endereços de e-mail ficam visíveis para todos que o recebem.

O campo "Para" é uma ótima maneira de manter seus e-mails educados e profissionais. Para evitar o envio de spam para as caixas de entrada, limite sua lista de endereços "Para" apenas às pessoas diretamente envolvidas.

Mas e se você quiser incluir outras pessoas sem torná-las o foco principal?

É aqui que entram os campos CC (cópia carbono) e BCC (cópia carbono cega). Eles permitem que você envie discretamente o e-mail para outros destinatários. Ao usar um campo específico, você também pode gerenciar melhor as respostas e os tópicos em andamento.

O que é CC em um e-mail?

CC significa cópia carbono. É usado para enviar uma cópia de um e-mail para outros destinatários. Esses não são seus destinatários principais, mas pessoas na periferia que ainda precisam ver o e-mail e as respostas de e-mail.

Por exemplo, se você estiver respondendo a um cliente que gerencia diretamente, talvez ainda queira manter seu gerente em CC para conversas importantes relacionadas ao custo dos serviços ou a qualquer escalonamento.

Quando você usa "CC", todos os endereços de e-mail nesse campo ficam visíveis para todos que recebem o e-mail. Essa transparência é útil para manter uma comunicação clara.

Quando o CC é usado?

Você usa o campo de e-mail CC quando deseja manter outras "partes interessadas" no circuito.

O CC também é muito útil ao enviar uma mensagem para uma equipe. Ele permite que você adicione várias pessoas sem torná-las o foco principal.

Saber quando usar o CC ajuda a manter os tópicos de e-mail organizados e no caminho certo.

**Dica profissional Use caixas de entrada compartilhadas para melhorar a comunicação da equipe. Isso permite uma melhor colaboração e compartilhamento de conhecimento, pois os membros da equipe podem acessar e contribuir facilmente para conversas e projetos em andamento.

O que é BCC em um e-mail?

BCC significa cópia carbono cega. Você usa o campo de e-mail BCC para se comunicar com mais de um destinatário sem que eles vejam os endereços uns dos outros.

Esse campo ajuda a manter os endereços de e-mail privados e seguros. Ao enviar um e-mail usando "BCC", os destinatários não podem ver os endereços dos outros destinatários.

Quando o BCC é usado?

Você usa o BCC para uma de duas coisas: **Para manter os endereços de e-mail privados (como você deseja ao enviar e-mails em massa) ou para marcar pessoas em e-mails sem que os outros destinatários saibam

O BCC também é útil na comunicação profissional. Suponha que você esteja enviando e-mails a vários candidatos a emprego, convidando-os a participar da primeira rodada de entrevistas. Você pode usar o "BCC" Ele mantém as coisas organizadas e permite que você mantenha o e-mail profissional e pessoal ao mesmo tempo.

Leia também: Como criar modelos de e-mail no Gmail .

CC vs. BCC: como você sabe qual deles usar?

Tanto o CC quanto o BCC têm finalidades diferentes.

Veja a seguir o que você deve ter em mente ao decidir qual campo usar.

1. Importância da preferência do destinatário

É aconselhável sempre pensar em como os destinatários preferem receber e-mails. **Alguns podem querer transparência, enquanto outros valorizam a privacidade

Use CC para aqueles que devem ser visivelmente incluídos. Eles são importantes para a conversa. Por último, mas não menos importante, você deve verificar se as pessoas adicionadas ao CC são relevantes para a conversa para evitar e-mails desnecessários.

Entretanto, como regra geral, se você não tiver certeza da preferência delas, opte pelo BCC para evitar mal-entendidos.

Dica profissional: O uso do BCC também ajuda a reduzir o risco de respostas inesperadas do tipo "Responder a todos", que geralmente levam a spam e confusão por e-mail.

2. Respeito à privacidade

A privacidade é fundamental, especialmente ao enviar para vários destinatários que não se conhecem.

O CC mostra todos os endereços, deixando claro quem está incluído. O BCC mantém os endereços ocultos, garantindo a privacidade.

Ao lidar com informações confidenciais, o BCC deve ser a sua opção. Ele protege as identidades e os detalhes de contato de todos os destinatários.

3. Número de destinatários

O CC funciona bem para e-mails enviados a um grupo pequeno e conhecido, pois promove a comunicação aberta. Enquanto isso, o oposto é verdadeiro para BCC, que é muito útil ao enviar e-mails para uma lista de pessoas.

Recomendamos usar o campo BCC se estiver enviando um boletim informativo por e-mail ou executando uma campanha de marketing por e-mail em massa. A ideia é evitar a exposição de uma longa lista de endereços de e-mail a outros destinatários.

bônus: Dê uma olhada em o melhor software de gerenciamento de e-mail de 2024 para transformar sua caixa de entrada bagunçada em um espaço de trabalho produtivo.

Simplifique o gerenciamento de e-mail com o ClickUp

Todos nós já usamos diferentes provedores de e-mail, e a maioria deles é bastante semelhante em termos de funcionalidade. O problema com a maioria dessas ferramentas é que elas não foram criadas para otimizar a comunicação e a colaboração.

Por exemplo, as equipes normalmente usam um aplicativo de e-mail para ler e enviar e-mails antes de mudar para uma ferramenta completamente diferente para comunicação instantânea. Isso muitas vezes pode ser desnecessário e levar a conversas fragmentadas em vários espaços de trabalho.

E se você pudesse enviar e-mails, gerenciar seu projeto, verificar suas tarefas e colaborar com sua equipe - tudo em um só lugar? Com o ClickUp, você pode.

Recursos de gerenciamento de e-mail no ClickUp

Além dos recursos de gerenciamento de projetos, o ClickUp permite enviar, receber e gerenciar e-mails diretamente na plataforma, tornando-a uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de e-mails.

Você também pode usar as opções CC e BCC para controlar a visibilidade e a privacidade, além de muitos outros recursos que foram discutidos anteriormente.

Enviar e receber e-mails: Você pode ativar o recurso de e-mail no ClickUp do ClickApps para enviar e-mails sem alternar entre as guias. O recurso permite que você envie suas mensagens e respostas diretamente do ClickUp. Você também pode receber e-mails e vinculá-los a tarefas relevantes, o que mantém sua comunicação organizada e acionável

Use as ferramentas de gerenciamento de e-mail do ClickUp para um tratamento de e-mail simplificado e eficiente

Gerenciamento de projetos de e-mail : O ClickUp oferece suasgerenciamento de projetos de e-mail com solução automatizada degerenciamento de caixa de entrada. Você pode manter o controle de suas tarefas de e-mail sem precisar copiar e colar. Isso garante que todas as informações relevantes sejam capturadas em suas tarefas

: O ClickUp oferece suasgerenciamento de projetos de e-mail com solução automatizada degerenciamento de caixa de entrada. Você pode manter o controle de suas tarefas de e-mail sem precisar copiar e colar. Isso garante que todas as informações relevantes sejam capturadas em suas tarefas Automatização de processos: UseAutomação do ClickUp para automatizar tarefas repetitivas de e-mail, como o envio de lembretes, notificações ou acompanhamentos, liberando seu tempo para trabalhos mais estratégicos. Essa automação pode ajudar a simplificar os fluxos de trabalho e reduzir o esforço manual

Automatize suas tarefas repetitivas e economize tempo usando a Automação do ClickUp

Anexe e-mails a tarefas : Traga conversas de e-mail inteiras para uma tarefa. Por meio degerenciamento de tarefas de e-mailvocê pode facilmente discutir detalhes com sua equipe e manter todas as informações relacionadas em um só lugar

: Traga conversas de e-mail inteiras para uma tarefa. Por meio degerenciamento de tarefas de e-mailvocê pode facilmente discutir detalhes com sua equipe e manter todas as informações relacionadas em um só lugar Gerenciamento centralizado: Ao gerenciar seus e-mails no ClickUp, você pode manter suas conversas próximas ao trabalho relacionado. A integração economiza tempo e ajuda sua equipe a se manter coordenada

Além disso, use recursos como Modelo de automação de e-mail do ClickUp para automatizar e-mails e tarefas com base em campos personalizados, envios de formulários ou eventos de tarefas.

Automação de e-mail

Com este modelo, você pode:

Definir processos de automação de e-mail : Identificar os e-mails que precisam ser automatizados e delinear as ações específicas necessárias para cada um deles

: Identificar os e-mails que precisam ser automatizados e delinear as ações específicas necessárias para cada um deles Estabelecer gatilhos de automação : Configurar regras ou condições que iniciarão o envio de e-mails automatizados com base em eventos ou critérios específicos

: Configurar regras ou condições que iniciarão o envio de e-mails automatizados com base em eventos ou critérios específicos Otimizar a automação de e-mails: Revise e ajuste regularmente seus processos de automação para garantir que sejam eficientes, eficazes e alinhados com suas metas

bônus: Confira alguns hacks úteis do Gmail para turbinar seu gerenciamento de e-mail.

Benefícios de usar o ClickUp para gerenciamento de e-mail

Envie e gerencie e-mails em uma plataforma abrangente com os recursos de gerenciamento de e-mail do ClickUp

Melhor produtividade : ComIntegração de e-mail do ClickUpvocê pode integrar o Gmail ao ClickUp para gerenciar seus e-mails e tarefas com eficiência em um só lugar. Isso reduz o tempo gasto alternando entre aplicativos e concentra-se na realização do trabalho

: ComIntegração de e-mail do ClickUpvocê pode integrar o Gmail ao ClickUp para gerenciar seus e-mails e tarefas com eficiência em um só lugar. Isso reduz o tempo gasto alternando entre aplicativos e concentra-se na realização do trabalho Fácil organização na ponta de seus dedos : Vincule e-mails a tarefas, notifique sua equipe e atribua tarefas com base nos e-mails recebidos. Isso mantém tudo organizado e garante que tudo funcione sem problemas

: Vincule e-mails a tarefas, notifique sua equipe e atribua tarefas com base nos e-mails recebidos. Isso mantém tudo organizado e garante que tudo funcione sem problemas Colaboração aprimorada : Marque a sua equipe nos e-mails,atribua comentáriosesse recurso aprimora o trabalho em equipe e mantém todos na mesma página

: Marque a sua equipe nos e-mails,atribua comentáriosesse recurso aprimora o trabalho em equipe e mantém todos na mesma página Comunicação perfeita com modelos : Use modelos e assinaturas relevantes para agilizar a comunicação. Isso é especialmente útil para o suporte ao cliente e o acompanhamento de candidatos

: Use modelos e assinaturas relevantes para agilizar a comunicação. Isso é especialmente útil para o suporte ao cliente e o acompanhamento de candidatos Seguro e em conformidade : O ClickUp oferece recursos de segurança robustos para garantir que sua comunicação por e-mail seja segura e esteja em conformidade com os padrões do setor

: O ClickUp oferece recursos de segurança robustos para garantir que sua comunicação por e-mail seja segura e esteja em conformidade com os padrões do setor Programação de e-mail: Programe todas as comunicações futuras e garanta que todos os e-mails pessoais

Quando usar CC e BCC no ClickUp

CC para transparência : Use o campo CC para manter outras partes interessadas informadas. Essas estratégias de gerenciamento de e-mail são ideais para a comunicação com mais de um destinatário

: Use o campo CC para manter outras partes interessadas informadas. Essas estratégias de gerenciamento de e-mail são ideais para a comunicação com mais de um destinatário BCC para privacidade: O campo BCC protege a privacidade dos destinatários. Use-o ao enviar e-mails para pessoas que não se conhecem ou ao executar uma campanha de e-mail em massa (onde você deseja proteger os detalhes de contato na sua lista de e-mails)

Leia mais: Explore alternativas ao Google Workspace para suas necessidades de e-mail e gerenciamento de projetos.

Pense melhor, escreva e-mails mais inteligentes no ClickUp

Três em cada cinco profissionais preferem usar e-mail para comunicação.

Mas o problema é que a maioria das pessoas bagunça os campos CC e BCC porque não tem certeza das funções dos destinatários. Se ao menos pudéssemos acompanhar nossos projetos, gerenciar tarefas e enviar e-mails para as pessoas em uma única plataforma.

A boa notícia é que o ClickUp faz exatamente isso e muito mais!

Por exemplo, se você odeia uma caixa de entrada de e-mail lotada, pode manter as coisas organizadas usando o ClickUp. A ferramenta ajuda a priorizar e-mails importantes e reduz o tempo de resposta, levando a um abordagem de caixa de entrada zero .

O ClickUp também oferece suporte a integrações com o Gmail, para que você sempre receba notificações sobre tarefas e acompanhamentos pendentes. Além disso, o ClickUp tem sua própria IA que ajuda a redigir e-mails, converter esses e-mails em tarefas acionáveis e fornecer informações sempre que você pesquisar uma palavra-chave. Registre-se no ClickUp hoje mesmo teste seus novos conhecimentos sobre CC/BCC e envie esses e-mails incríveis.