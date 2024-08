Você já se viu procurando freneticamente por uma informação crucial que parece ser a peça que faltava em sua proposta de projeto? Ela poderia ser um divisor de águas, mas está escondida em algum lugar no mar infinito de anotações e documentos espalhados em seus dispositivos.

Todos nós já passamos por isso. E é aí que entra o software de base de conhecimento pessoal.

Comecei minha jornada para simplificar o gerenciamento do conhecimento depois de muitas ocasiões em que não consegui rastrear informações importantes sobre meus projetos. Minha equipe e eu na ClickUp testamos muitas soluções e, com base no que descobrimos, tenho o prazer de compartilhar uma lista dos 10 melhores softwares de base de conhecimento pessoal do mercado atual.

O que você deve procurar em um software de base de conhecimento pessoal?

Se você deseja armazenar, organizar e gerenciar informações de forma estruturada, as ferramentas de gerenciamento de conhecimento pessoal farão a diferença.

Uma base de dados pessoal ideal software de base de conhecimento deve ter os seguintes recursos:

Função de pesquisa: O software deve permitir que você localize rapidamente as informações por meio de palavras-chave, tags ou outros filtros avançados

O software deve permitir que você localize rapidamente as informações por meio de palavras-chave, tags ou outros filtros avançados Opções de organização: Recursos flexíveis, como categorias, pastas e tags, ajudam a organizar suas informações de forma que possam ser facilmente localizadas

Recursos flexíveis, como categorias, pastas e tags, ajudam a organizar suas informações de forma que possam ser facilmente localizadas Integração: Seubase de conhecimento interna será mais eficaz se puder ser integrada a outras ferramentas e softwares, como aplicativos de gerenciamento de tarefas, e-mails e calendários

Seubase de conhecimento interna será mais eficaz se puder ser integrada a outras ferramentas e softwares, como aplicativos de gerenciamento de tarefas, e-mails e calendários Opções de colaboração: Talvez você precise colaborar com um colega ou amigo para realizar uma tarefa usando sua base de conhecimento interna base de conhecimento internasoftware de gerenciamento de conhecimento. Certifique-se de que o software tenha opções avançadas de colaboração, como espaços de trabalho compartilhados e controle de versão

Talvez você precise colaborar com um colega ou amigo para realizar uma tarefa usando sua base de conhecimento interna base de conhecimento internasoftware de gerenciamento de conhecimento. Certifique-se de que o software tenha opções avançadas de colaboração, como espaços de trabalho compartilhados e controle de versão Privacidade e segurança: O software deve ser capaz de armazenar qualquer tipo de dados, desde os pessoais até os profissionais. Certifique-se de que a ferramenta esteja equipada com recursos de segurança, como criptografia e identificação do usuário

O software deve ser capaz de armazenar qualquer tipo de dados, desde os pessoais até os profissionais. Certifique-se de que a ferramenta esteja equipada com recursos de segurança, como criptografia e identificação do usuário Facilidade de uso: A ferramenta de gerenciamento de conhecimento pessoal deve ter uma interface intuitiva e facilitar a organização, a pesquisa e a recuperação de informações com o mínimo de etapas

Agora que conhecemos os requisitos básicos para a escolha de uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento pessoal, vamos explorar as principais opções!

Os 10 melhores softwares de base de conhecimento pessoal a serem usados

Aqui estão as 10 melhores opções de software de base de conhecimento pessoal com base em minha pesquisa. Abordamos os melhores recursos, preços e limitações de cada ferramenta.

1. ClickUp (melhor base de conhecimento com IA)

Crie uma base de conhecimento pessoal personalizada e bem estruturada com o ClickUp Docs ClickUp um software de gerenciamento de projetos dinâmico e baseado em nuvem, permite que você crie uma base de conhecimento personalizada para armazenar tudo, desde um pensamento ou link até uma imagem ou vídeo.

Com o Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode criar documentos ou wikis com páginas aninhadas, opções de estilo versáteis e modelos personalizáveis. Você também pode organizar seus recursos, criar listas, adicionar tabelas ou gráficos e estilizar seu conteúdo com várias fontes e tamanhos.

A colaboração é fácil: edite em tempo real com sua equipe, use tags em comentários, atribua itens de ação e converta texto em tarefas rastreáveis para manter as ideias organizadas. Além disso, você pode proteger seus documentos com configurações de privacidade, gerenciar permissões e criar links compartilháveis.

Ouça diretamente de um cliente por que ele prefere o ClickUp:

Desde que adotamos o ClickUp, nossas equipes migraram lentamente do Google Docs para a documentação e, na verdade, a documentação melhorou significativamente.

Mitch Stephens, PMP, Gerente de Programa Técnico, Shipt

Deseja tornar sua base de conhecimento mais poderosa e eficiente? Integre Cérebro ClickUp e dar as boas-vindas a recursos e funcionalidades avançados.

Recupere fontes e informações em segundos de sua base de conhecimento com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é excelente para pesquisas avançadas e recuperação por meio de processamento de linguagem natural e pesquisa semântica. O ClickUp Brain consolida todos os seus aplicativos de IA e simplifica a integração de tarefas, documentos, pessoas e conhecimento em seu fluxo de trabalho.

Por exemplo, imagine que você esteja procurando um estudo de caso adequado para fortalecer sua proposta comercial. Aqui, você pode aproveitar os recursos avançados de Ferramentas de IA para gerenciamento de conhecimento para encontrar estudos de caso relevantes em seu software de base de conhecimento.

O ClickUp Brain também resume documentos de formato longo e sugere conteúdo relevante com base em suas atividades. Além disso, com sua ajuda, você pode analisar tendências e padrões em sua base de conhecimento e desenvolver estratégias de gerenciamento de conhecimento .

Às vezes, talvez você não tenha tempo para organizar todos os seus recursos manualmente. É aí que o Modelo de base de conhecimento do ClickUp facilita a criação rápida de sua base de conhecimento.

Crie uma estrutura para as equipes criarem e organizarem uma biblioteca digital de informações com o modelo de base de conhecimento do ClickUp

Com este modelo de base de conhecimento você pode:

Armazenar e compartilhar conhecimento interno de forma estruturada em sua equipe ou empresa

Segregar informações em tipos específicos de seções , como FAQs, artigos de conhecimento e recursos, facilitando a recuperação de dados

, como FAQs, artigos de conhecimento e recursos, facilitando a recuperação de dados Crie uma experiência de central de ajuda para os membros da equipe para promover a colaboração

melhores recursos do #### ClickUp

Personalize categorias em diferentes níveis, como espaços, pastas e listas, para organizar sua base de conhecimento

Criar documentos abrangentes para armazenar informações e criar links paraTarefas do ClickUp e subtarefas para facilitar a navegação

Pesquise de forma eficiente com a pesquisa global e filtros avançados comoStatus personalizado do ClickUp eCampos personalizados do ClickUp* Use opções avançadas de edição e formatação para criar uma base de conhecimento visualmente atraente com markdown, tabelas e arquivos incorporados

Acesse a base de conhecimento em qualquer lugar com o aplicativo móvel do ClickUp

AproveiteIntegrações do ClickUp para integrar-se perfeitamente a ferramentas como Google Drive, Dropbox, Slack e outras para centralizar sua base de conhecimento

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem tantos recursos e opções de personalização que pode demorar um pouco para configurá-lo perfeitamente para suas necessidades

O ClickUp AI só está disponível nos planos pagos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Notion (melhor para organizar sua base de conhecimento de forma criativa)

via Noção O Notion oferece uma solução intuitiva para o gerenciamento de anotações e documentos com seu método simples e avançado de armazenamento de dados: Wikis.

Você pode ver todas as páginas do seu espaço de trabalho com a barra lateral e usar poderosos filtros de pesquisa para localizar o conteúdo em segundos. Ele permite o uso de emojis, imagens de capa ou qualquer forma de mídia para tornar sua base de conhecimento animada, conveniente e divertida.

melhores recursos do #### Notion

Crie uma base de conhecimento organizada e interconectada vinculando suas anotações e documentos a outras páginas

Atualize conteúdo semelhante em todos os lugares de uma só vez com blocos sincronizados

Simplifique a criação de uma base de conhecimento com modelos do Notion adaptados para diferentes finalidades

Escreva e organize melhor com um assistente de IA integrado

Limitações do Notion

O Notion tem vários recursos, portanto, muitos usuários relatam uma curva de aprendizado ao usá-lo

O software não oferece uma experiência perfeita no celular ou no iPad

Preços do Notion

Gratuito : $0

: $0 Mais : uS$ 12/assento por mês

: uS$ 12/assento por mês Business : $18/assento por mês

: $18/assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Notion ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 5.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

3. Evernote (melhor para gravar notas de áudio)

via Evernote Não importa se você está organizando sua agenda ou anotando pensamentos aleatórios, o Evernote é uma ferramenta confiável para fazer anotações e software de compartilhamento de conhecimento que consolida tudo em um só lugar. Ele permite que você mantenha suas informações acessíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

**Você pode aprimorar suas anotações incorporando texto, imagens, digitalizações, PDFs e documentos, tornando-as mais versáteis e úteis

Deixe-me destacar um de seus melhores recursos: anotações de áudio. Isso é especialmente útil em dias atarefados, quando você não tem tempo para anotar seus pensamentos e ideias.

Melhores recursos do Evernote

Localize informações instantaneamente com filtros de pesquisa avançados eFerramentas de escrita com IA* Acesse sua base de conhecimento mesmo sem uma conexão com a Internet para ficar sempre em dia com suas tarefas

Organize seus recursos, como imagens, digitalizações, receitas, PDFs, etc.

Limitações do Evernote

As atualizações frequentes do software tornam difícil para os clientes acompanharem as mudanças

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: $14,99/mês

$14,99/mês Profissional: $17,99/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 8.200 avaliações)

4. Mem (melhor para auto-organizar sua base de conhecimento)

via Mem Mem é um sistema pessoal auto-organizado gerenciamento de conhecimento ferramenta para empreendedores, executivos, pesquisadores e criadores. É ideal se você tiver um grande volume de recursos de conhecimento de que precisa com frequência.

**O Mem chat pode ajudá-lo a encontrar respostas para suas perguntas, resumir anotações de reuniões e gerar conteúdo ao compreender suas anotações

Além de localizar o que você pede no Mem chat, ele também mostra as anotações relacionadas. Você não precisa organizar essa base de conhecimento manualmente. Basta pesquisar o que você precisa; os resultados gerados pela IA mostrarão todos os recursos e notas relacionados a uma determinada tarefa

Mem melhores recursos

Redescubra notas anteriores sobre o mesmo assunto para ter acesso completo a tudo sobre um tópico específico

Acesse as anotações de toda a sua base de conhecimento sem a necessidade de recuperar o sistema de marcação ou a complexa estrutura de pastas

Aprimore seu funcionamento com Sugestões de IA para documentação para acelerar tarefas

Limitações de memória

O software oferece funcionalidade off-line limitada em seu recurso de pesquisa, portanto, a assistência da IA depende da conectividade com a Internet

Preços do Mem

Mem : uS$ 14,99/mês

: uS$ 14,99/mês Equipes do Mem: Preços personalizados

Mem ratings and reviews

G2: Não há avaliações e classificações suficientes

Não há avaliações e classificações suficientes Capterra: Não há comentários e classificações suficientes

5. Obsidian (melhor para criar uma base de conhecimento visualmente interconectada)

via Obsidiana O Obsidian é um aplicativo privado e flexível que se adapta ao seu pensamento e o organiza para você. **Você pode armazenar qualquer coisa nessa base de conhecimento, pois ela mantém sua escrita segura

O software oferece centenas de plug-ins e temas para moldar a Obsidian de acordo com seu pensamento. Isso não é tudo; gráficos interativos permitem visualizar as relações e os padrões em suas anotações.

Seu maior diferencial é que ele utiliza arquivos abertos e não proprietários, para que você nunca fique preso e possa preservar seus dados e pensamentos para sempre.

melhores recursos do #### Obsidian

Crie um registro a partir de anotações pessoais ou entradas de diário com a ampla variedade de ferramentas da Obsidian

Conecte notas, ideias, pessoas e lugares em sua base de conhecimento

Publique suas anotações instantaneamente para transformá-las em um wiki on-line, base de conhecimento, documentação ou jardim digital

Limitações da Obsidian

A navegação entre diferentes anotações pode ser lenta, o que às vezes causa um atraso no acesso a informações importantes

Preços da Obsidian

Uso pessoal : Gratuito

: Gratuito Uso comercial: uS$ 50/usuário por ano

Obsidian classificações e comentários

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

6. Roam Research (melhor para criar uma base de conhecimento interconectada)

via Pesquisa Roam Trabalhar no Roam é como trabalhar com um banco de dados visual e inteligente. Ele permite que você crie um pool para todas as suas pesquisas em um só lugar antes de começar a organizá-las.

O melhor recurso desse software é que ele apresenta suas informações de forma associativa em vez de hierárquica.

É por isso que pesquisadores, escritores, desenvolvedores, designers, gerentes de produtos e outros profissionais confiam nele.

Os melhores recursos do Roam Research

Crie uma base de conhecimento pessoal expansiva e em rede por meio de sua abordagem de criação de notas associativas

Crie e armazene informações em uma estrutura gráfica para simplificar a referência e a revisão

Organize seus pensamentos e pesquise-os para acesso rápido

Roam Limitações da pesquisa

O software oferece recursos limitados de anotações e tem uma interface de usuário muito simples

Preços do Roam Research

**Profissional: uS$ 15/mês

Crente: uS$ 8,33/mês

Roam Research ratings and reviews

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Document360 (melhor para uma base de conhecimento personalizável)

via Documento360 Deseja criar uma base de conhecimento pessoal personalizada? O Document360 pode ser a escolha certa se você quiser incluir as cores de sua marca e adicionar um domínio personalizado.

Como outras ferramentas de software desta lista, o Document360 tem um mecanismo de pesquisa com IA para examinar a base de conhecimento e fornecer resultados sensíveis ao contexto em milissegundos.

Além disso, você pode escolher entre diferentes opções de controle de acesso e transformar sua base de conhecimento de privada para pública com um clique.

Melhores recursos do Document360

Obtenha insights dos espectadores por meio de feedback e classificações e combine-os com análises para aprimorar sua base de conhecimento

Integre comentários, bate-papos e análises para transformar sua base de conhecimento em uma única fonte de dados

Acesse sua base de conhecimento a qualquer momento e de qualquer lugar, com informações na ponta dos dedos

Limitações do Document360

Alguns recursos do software estão disponíveis somente por meio de complementos que podem aumentar o custo do software

Preços do Document360

Gratuito Para sempre

Padrão : $149/projeto por mês (cobrado anualmente)

: $149/projeto por mês (cobrado anualmente) Profissional : $299/projeto por mês (cobrado anualmente)

: $299/projeto por mês (cobrado anualmente) Business : uS$ 399/projeto por mês (cobrado anualmente)

: uS$ 399/projeto por mês (cobrado anualmente) Empresarial: uS$ 599/projeto por mês (cobrado anualmente)

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

8. Confluence (melhor para uma base de conhecimento multiformato)

via Atlassian O Confluence usa formatos como árvores de páginas e tabelas de conteúdo para localizar informações importantes e oferece recursos de pesquisa avançada.

Ele permite que você organize sua base de conhecimento em páginas, anexos e espaços com rótulos. Também é possível criar e examinar uma base de conhecimento de equipe para filtrar as melhores ideias.

Melhores recursos do Confluence

Co-edição com equipes em tempo real e publicação de atualizações que destacam as alterações

Deixe comentários em linha e na página, curtidas e elementos visuais, como imagens, GIFs e emojis

Alertar seus colegas de equipe quando você os marcar ou atribuir uma tarefa para que todos fiquem em dia com o trabalho

Limitações do Confluence

Às vezes, a central de recursos do software não está disponível, o que dificulta a compreensão dos recursos de personalização

Preços do Confluence

Gratuito

Padrão: US$ 4,89/usuário por mês

US$ 4,89/usuário por mês Premium: $8,97/usuário por mês

$8,97/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

9. HappyFox (melhor para uma base de conhecimento bem estruturada)

via HappyFox O HappyFox fornece um índice estruturado para ajudá-lo a encontrar o que você precisa sem perder tempo. A ferramenta ajuda você a encontrar as informações certas e oferece sugestões relevantes.

Com suas opções de personalização, sua base de conhecimento pode ser visualmente atraente. Além disso, você pode facilmente criar artigos e seções e incorporar imagens/vídeos para ter todos os recursos em um só lugar.

Melhores recursos do HappyFox

Aproveite o acompanhamento e o feedback em tempo real ao colaborar com outras pessoas em sua base de conhecimento

Personalize sua base de conhecimento com cabeçalhos, layout, cores e logotipos personalizados

Transforme sua seção estática de FAQ de página única em uma base de conhecimento bem elaborada

Limitações do HappyFox

A estrutura de preços do software pode ser cara para pequenas empresas

Preços do HappyFox

Básico : uS$ 14/agente por mês

: uS$ 14/agente por mês Equipe : $69/agente por mês

: $69/agente por mês Pro : $199/agente por mês

: $199/agente por mês Enterprise PRO: Preços personalizados

HappyFox ratings and reviews

G2: 4./5 (mais de 200 avaliações)

4./5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

10. Bloks (melhor para gerenciamento de conhecimento orientado por modelos)

via Blocos O Bloks funciona com Zoom, Meet, Teams, Slack e outras plataformas. Ele permite registrar atas de reuniões e anotar ideias-chave em sua base de conhecimento para revisitar mais tarde.

O Bloks aumenta a clareza e o contexto, revolucionando a forma como você captura, organiza e traz seus pensamentos para o primeiro plano.

O que diferencia esse software é sua capacidade de criar resumos personalizados para várias finalidades, permitindo que você apresente formalmente suas ideias com precisão.

melhores recursos do #### Bloks

Anote automaticamente detalhes e notas importantes da reunião usando IA como seu assistente pessoal * Categorize seus recursos com base nos requisitos com formatos variados

Use modelos para armazenar informações com base em seu contexto e crie seu modelo personalizado para uso posterior

Limitações do Bloks

Não permite acesso sem um aplicativo para telefone ou desktop

Preços do Bloks

Bloks Free : Até 10 créditos

: Até 10 créditos Bloks+ : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Bloks Enterprise: Preços personalizados

Bloks ratings and reviews

G2: Avaliações disponíveis

Avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações suficientes

Crie uma poderosa base de conhecimento pessoal com o ClickUp

Uma base de conhecimento pessoal bem organizada com recursos avançados de pesquisa é um ativo inestimável. Ela serve como base para desenvolver ideias e acessar os recursos necessários quando você e sua equipe precisarem. Você também pode usá-la para transformar ideias e anotações pessoais espalhadas por canais diferentes em uma base de conhecimento compartilhada e acionável.

Quando se trata de facilidade de uso e funcionalidade excepcional, o ClickUp é sua melhor opção. **O ClickUp Docs, juntamente com o Brain, seu assistente de IA, aprimora a organização e otimiza a recuperação de recursos. Ele aumenta sua produtividade, economiza seu tempo e simplifica seu trabalho profissional e pessoal. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para criar sua base de conhecimento pessoal dinâmica.