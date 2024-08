Lark vs. Slack: Qual aplicativo de bate-papo é melhor?

Com o crescimento do trabalho remoto e a expansão das equipes distribuídas, a seleção da plataforma certa pode influenciar drasticamente a dinâmica da equipe.

Há muito tempo, o Slack é líder em comunicação empresarial, conhecido por seus recursos bem projetados e interface amigável. No entanto, a Lark está ganhando força rapidamente ao oferecer recursos exclusivos que desafiam o status quo.

Devido à sua popularidade, pode ser difícil fazer uma escolha informada. Portanto, este blog fornece um guia detalhado sobre Lack vs. Slack para ajudá-lo a determinar qual aplicativo de bate-papo se adapta melhor às necessidades em evolução da sua empresa.

O que é o Lark?

via Lark Lark, entre os mais populares novos aplicativos de comunicação de equipe o Microsoft Office, Inc., é uma suíte de colaboração abrangente projetada para simplificar as operações comerciais e aumentar a produtividade em sua organização. É um hub digital para tudo, desde mensagens e videoconferências até gerenciamento de tarefas e automação do fluxo de trabalho.

Principais recursos do Lark

A Lark tem como objetivo melhorar a comunicação e a eficiência operacional em todos os níveis de sua organização. Veja a seguir um detalhamento de alguns dos principais recursos:

1. Sistema integrado de mensagens

A Lark oferece um sistema integrado de mensagens que suporta interações perfeitas em vários formatos - texto, voz e vídeo.

Esse sistema permite que os usuários criem bate-papos em grupo, mensagens privadas e até fóruns públicos para discussões mais amplas. Sua funcionalidade de pesquisa facilita o compartilhamento de arquivos. Além disso, ele facilita a recuperação de conversas anteriores e garante que nenhuma informação importante seja perdida. Além disso, ele tem capacidades de tradução, o que o torna adequado para equipes globais

2. Gerenciamento avançado de tarefas

O Lark aprimora o gerenciamento de tarefas, permitindo que os usuários organizem tarefas, definam prazos e acompanhem o progresso em uma interface unificada. Ele inclui outras ferramentas como o calendário para agendamento e lembretes, simplificando os fluxos de trabalho e reduzindo a necessidade de várias plataformas.

Ele suporta a marcação, a priorização e a atualização do status das tarefas, promovendo uma melhor coordenação da equipe e o gerenciamento de projetos.

3. Videoconferência abrangente

A ferramenta de videoconferência da Lark é uma ferramenta altamente intuitiva que permite a realização de software de compartilhamento de tela o software de compartilhamento de tela é um dos mais avançados do mundo, oferecendo áudio e vídeo de alta definição, o que o torna ideal para apresentações detalhadas e sessões colaborativas.

Ele fornece ferramentas para o gerenciamento de participantes, como silenciar ou remover participantes, tornando-o adequado para reuniões de equipes pequenas e grandes e grandes webinars ou sessões educacionais.

Preço da Lark

Starter: US$ 0 (até 50 usuários)

US$ 0 (até 50 usuários) Pro: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

O que é o Slack?

via Slack O Slack é uma plataforma de comunicação dinâmica que aprimora o trabalho em equipe por meio de canais organizados e ferramentas integradas. Seu principal objetivo é substituir o e-mail tradicional por uma comunicação mais estruturada e em tempo real aplicativo de mensagens de negócios que pode ser dimensionado de pequenas equipes a grandes empresas.

Principais recursos do Slack

O Slack está repleto de recursos projetados para aumentar a produtividade e a colaboração. Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns de seus recursos de destaque:

1. canais

Com os canais do Slack, você pode otimizar a comunicação da sua equipe criando espaços dedicados a diferentes tópicos ou projetos

Essa configuração ajuda você a se manter organizado, garante que as conversas sejam fáceis de acompanhar e torna as informações importantes prontamente acessíveis. Além disso, você pode optar por tornar os canais públicos para uma visibilidade mais ampla ou mantê-los privados para discussões confidenciais.

2. Criador de fluxo de trabalho

O criador de fluxos de trabalho do Slack permite que as equipes automatizem processos de rotina diretamente na plataforma. Você pode usá-lo para criar fluxos de trabalho personalizados para atividades como a integração de novos membros da equipe ou o processamento de solicitações sem codificação.

Ele simplifica os processos, reduz as tarefas manuais e garante que as tarefas sejam executadas de forma consistente, aumentando a produtividade e a eficiência da sua equipe. Esse recurso torna esse aplicativo não apenas uma ferramenta de comunicação, mas uma plataforma versátil que suporta fluxos de trabalho básicos de gerenciamento de projetos.

3. Conexão do Slack

Com o Slack Connect, leve suas comunicações para além de sua organização, colaborando de forma segura com parceiros externos, clientes ou fornecedores

Esse recurso permite que você crie canais compartilhados entre diferentes workspaces do Slack. Ele ajuda a otimizar suas comunicações e a garantir que elas permaneçam seguras e alinhadas com as políticas da sua empresa.

Gratuito: $0

$0 Pro: US$ 8,75/mês por usuário

US$ 8,75/mês por usuário Business+: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Lark vs. Slack: Comparação de recursos

Tanto o Lark quanto o Slack atendem às necessidades em constante evolução das empresas modernas com recursos eficientes de comunicação e colaboração. No entanto, vamos comparar três recursos principais para ver uma comparação detalhada entre o Lark e o Slack.

1. Mensagens integradas vs. canais

O Lack se destaca com seu sistema de mensagens integrado, que suporta texto, voz e vídeo. Isso é crucial para equipes globais e inclui tradução automática para minimizar as barreiras linguísticas.

Por outro lado, o Slack, conhecido por seus canais estruturados, excelente na organização de conversas de forma eficaz, o que é ideal para equipes maiores que precisam de fluxos de comunicação claros. Embora ambas as plataformas gerenciem a comunicação com habilidade, os canais do Slack podem levar vantagem sobre as empresas que priorizam históricos de conversas altamente organizados e pesquisáveis.

Ambas as plataformas se integram perfeitamente a serviços populares de armazenamento em nuvem, como o Google Drive. Isso aprimora seus sistemas de gerenciamento de arquivos e garante que os usuários possam acessar e compartilhar documentos facilmente no aplicativo de bate-papo.

Vencedor: Na primeira rodada da comparação entre Lark e Slack, o Lark assume a liderança em mensagens integradas porque é mais adaptável e inclusivo. Isso o torna a melhor opção para equipes globais e diversificadas.

2. Ferramentas de gerenciamento de tarefas

No âmbito do gerenciamento de tarefas, a Lark oferece uma solução abrangente em sua plataforma, permitindo atribuições e atualizações de tarefas sem interrupções. Essa integração é particularmente útil para equipes que buscam uma ferramenta completa para gerenciar projetos e comunicações em conjunto.

Embora o Slack facilite integrações com aplicativos de terceiros, ele exige configurações adicionais, o que pode complicar o fluxo de trabalho de algumas equipes. As ferramentas de gerenciamento de tarefas da Lark oferecem uma solução melhor para empresas que buscam simplicidade e eficiência incorporadas.

Vencedor: O Lark vence esta rodada do confronto entre Lark e Slack por seus recursos integrados de gerenciamento de tarefas que simplificam o gerenciamento de projetos. Isso o torna ideal para equipes que preferem ter tudo em um só lugar.

3. Videoconferência e colaboração externa

Ambas as plataformas oferecem recursos avançados de videoconferência, mas o **Lark os integra mais profundamente a outras ferramentas de produtividade, proporcionando uma experiência unificada.

Por outro lado, o Slack fez avanços significativos com o Slack Connect, aprimorando os recursos de colaboração externa. O recurso Slack Connect pode oferecer uma pequena vantagem se sua empresa se envolver muito com partes interessadas externas. Sua capacidade de manter comunicações seguras e organizadas entre diferentes organizações lhe dá uma vantagem.

Vencedor: A rodada final da comparação entre o Lark e o Slack vai para o Slack. O aplicativo se destaca na colaboração externa com seu recurso Slack Connect, que oferece segurança e organização aprimoradas. É por isso que ele é a escolha preferida das empresas que colaboram externamente com frequência.

Lark vs. Slack no Reddit: Perspectivas dos usuários

Ao comparar o Lark com o Slack, fica evidente que ambas as plataformas têm recursos semelhantes que dão suporte à comunicação e ao gerenciamento de tarefas. No entanto, cada uma delas traz ferramentas exclusivas que podem atender a diferentes necessidades de negócios.

Para entender melhor como o Lack vs. Slack se comporta no mundo real, exploramos as discussões dos usuários no Reddit. Veja o que descobrimos dos usuários que têm ampla experiência com as duas plataformas:

Um usuário do Reddit elogia o Lark como uma alternativa superior para uso pessoal, destacando seus aprimoramentos de produtividade devido _"à quantidade de incorporações e integrações disponíveis"

Outro usuário compartilha uma experiência positiva:

Eu o encontrei recentemente e estou bastante impressionado. Conversei com um de seus representantes e tive muitas de minhas perguntas respondidas. Estou planejando mudar do Google Workspace. Estaria pagando o mesmo preço por uma ferramenta muito melhor.

Redditor

Além disso, as discussões sobre a criação de um CRM na Lark demonstram sua flexibilidade e seu potencial para substituir várias ferramentas separadas. Os usuários apreciam a capacidade da Lark de facilitar a comunicação interna com os clientes comunicação da equipe e gerenciamento abrangente de tarefas sem integrações adicionais.

Apesar de algumas frustrações recentes com as atualizações, o Slack ainda é apreciado por suas principais funcionalidades. Muitos usuários consideram a plataforma indispensável para o trabalho remoto e a comunicação eficiente dentro das organizações de tecnologia.

Por exemplo, um usuário mencionou:

Pessoalmente, não há nenhum outro produto que eu tenha usado que seja tão eficaz e fácil de usar ao trabalhar remotamente em uma organização de tecnologia. Ele está muito acima de todos os outros.

Redditor

Isso destaca a forte reputação do Slack de facilitar a comunicação.

Além disso, outro usuário expressou satisfação com o desempenho e a usabilidade do Slack:

Eu realmente adoro o Slack, não consigo pensar em outras alternativas e ele é rápido.

Redditor

Esse feedback enfatiza a capacidade do Slack de manter um ambiente confiável e fácil de usar que suporta interações dinâmicas da equipe.

Isso indica que, embora a atualização tenha sido inicialmente perturbadora, muitos usuários estão encontrando maneiras de se adaptar e continuar a apreciar os poderosos recursos do Slack para comunicação simplificada e gerenciamento eficiente do espaço de trabalho.

Tanto a Lark quanto o Slack são elogiados por diferentes aspectos de suas plataformas.

o Lark é elogiado por sua funcionalidade tudo em um que reduz a necessidade de várias ferramentas, tornando-o ideal para usuários que preferem soluções integradas.

é elogiado por sua que reduz a necessidade de várias ferramentas, tornando-o ideal para usuários que preferem soluções integradas. Por outro lado, o Slack ainda é valorizado por suas ferramentas de comunicação robustas e sua adaptabilidade a usuários avançados dispostos a ajustar as configurações para se adequarem a seus fluxos de trabalho.

Esses insights destacam que ambas as plataformas têm seus pontos fortes, atendendo a diferentes preferências e necessidades no espaço da ferramenta de colaboração. Se não tiver certeza de qual é a sua posição na questão Lark vs. Slack, pense no que é mais importante para você: integração, simplicidade, personalização ou ferramentas de comunicação eficientes. Suas prioridades nessas áreas ajudarão a orientar sua escolha entre as duas plataformas.

Conheça o ClickUp, a melhor alternativa ao Lark e ao Slack

O ClickUp se destaca como uma alternativa abrangente ao Lark e ao Slack Alternativa ao Slack que promete simplificar a forma como sua equipe colabora, planeja e executa projetos. Ele oferece um conjunto de recursos que compete e supera os recursos do Lark e do Slack em muitos aspectos.

O ClickUp consolida várias funcionalidades em um único aplicativo, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas e simplificando os processos.

Do gerenciamento de tarefas ao colaboração em tempo real o ClickUp integra todo o seu trabalho em uma única plataforma, garantindo que nada passe despercebido.

Além disso, o sistema personalizável do ClickUp modelos de plano de comunicação permitem que as equipes padronizem suas estratégias de comunicação, garantindo a consistência em todos os níveis de interação.

1. ClickUp's One Up #1: Visualização de bate-papo

Integração perfeita de discussões em tempo real com o gerenciamento de tarefas no Chat View do ClickUp Visualização de bate-papo do ClickUp redefine as comunicações internas da equipe ao consolidar as discussões exatamente onde o trabalho acontece. Ao contrário do Lark e do Slack, onde os bate-papos podem ficar isolados ou desconectados das tarefas reais, o ClickUp Chat View se integra diretamente às suas tarefas, permitindo conversas em tempo real no contexto do trabalho real

Essa configuração mantém todas as discussões relevantes em um só lugar, permitindo que as equipes façam a transição perfeita do bate-papo para a ação. Ela elimina a desconexão entre as conversas e o gerenciamento de tarefas, o que geralmente acontece com outros aplicativos, garantindo um trabalho em equipe eficiente e focado.

O Chat View do ClickUp permite que você:

Iniciar discussões vinculadas a tarefas específicas

Converter mensagens de bate-papo em tarefas ou lembretes

Acompanhar todas as comunicações relacionadas a um projeto em uma única visualização

2. ClickUp's One Up #2: Clips

Esclareça ideias complexas com mensagens de vídeo rápidas diretamente nas tarefas usando os clipes do ClickUp Clipes do ClickUp oferece uma maneira dinâmica de se comunicar por meio de mensagens rápidas de vídeo, permitindo que os membros da equipe expliquem ideias complexas de forma clara e concisa.

Isso, em contraste com os canais com muito texto do Slack ou com as ferramentas de vídeo separadas do Lark, oferece uma abordagem mais integrada e interativa. Os clipes podem ser criados e compartilhados em qualquer tarefa, bate-papo ou documento, oferecendo uma experiência perfeita que aprimora a colaboração sem sair da plataforma.

Os clipes aprimoram as interações síncronas e servem como um excelente ferramenta de comunicação assíncrona que permite atualizações de vídeo flexíveis e com horários diferenciados.

Leia mais: Use a comunicação por vídeo assíncrona para melhorar o trabalho remoto O Clips do ClickUp permite que os usuários:

Criar e compartilhar mensagens de vídeo rápidas que esclarecem as atualizações de forma mais eficaz do que o texto

Compartilhar arquivos e atualizações de vídeo em tópicos de projetos

Aprimorar a comunicação remota com mensagens de vídeo pessoais

3. ClickUp's One Up #3: Atribuir comentários

Transforme comentários em tarefas acionáveis e garanta a responsabilidade com o recurso Assign Comments do ClickUp Atribuição de comentários do ClickUp do ClickUp permite que você atribua comentários, transformando menções casuais em tarefas rastreáveis. Esse recurso é particularmente vantajoso em relação ao Lark e ao Slack, onde os comentários podem se perder facilmente em um mar de mensagens.

Ao permitir que os usuários atribuam comentários, o ClickUp garante que cada feedback ou sugestão seja rastreado e responsabilizado. Esse recurso preenche a lacuna do gerenciamento de tarefas e aumenta significativamente a produtividade e o acompanhamento. O recurso Assign Comments do ClickUp permite que você:

Transformar comentários em tarefas rastreáveis

Atribuir responsabilidade por acompanhamentos diretamente na conversa

Garantir a responsabilidade e a visibilidade de cada contribuição da equipe

Outros recursos importantes do ClickUp

1. Colaboração instantânea e ao vivo do ClickUp

Colabore em documentos em tempo real, tornando as edições visíveis instantaneamente com o ClickUp Docs Detecção de colaboração do ClickUp permite interações instantâneas e ao vivo em qualquer tarefa ou documento. Ao contrário do Slack e do Lark, que separam o gerenciamento de tarefas e a colaboração em tempo real, o ClickUp integra essas funcionalidades perfeitamente.

Esse recurso garante que todos na equipe estejam na mesma página sem alternar entre aplicativos ou perder o contexto. Ele oferece suporte a um ambiente de trabalho dinâmico e sincronizado em que mudanças e atualizações são comunicadas instantaneamente em toda a plataforma.

Além disso, o ClickUp aprimora a experiência móvel com um aplicativo totalmente integrado que suporta todas as funcionalidades do desktop. Com essa ferramenta, você pode:

Ver as atividades dos membros da equipe em tempo real enquanto eles digitam ou editam um documento compartilhado ou um quadro branco

Colaborar em documentos sem demora, observando as edições à medida que elas acontecem, comClickUp Docs* Receba atualizações imediatas sobre qualquer modificação de tarefa, mantendo todos informados instantaneamente

2. Quadros brancos do ClickUp

Visualize, colabore e execute seus projetos em um só lugar com o Whiteboard do ClickUp Quadros brancos do ClickUp do ClickUp revoluciona a colaboração em equipe ao fornecer uma plataforma visual onde a criatividade encontra a execução. Ideal para brainstorming, planejamento estratégico e fluxos de trabalho ágeis, ele permite a cooperação em tempo real, garantindo que as ideias sejam imediatamente acionáveis.

Com ferramentas de desenho, anotações e criação direta de tarefas, o ClickUp centraliza a comunicação e o gerenciamento de projetos em uma interface única e intuitiva. Ele permite que você:

Faça brainstorming e crie estratégias em tempo real

Transformar ideias em tarefas diretamente do quadro branco

Aprimorar as discussões com desenhos, formas e anotações

Vincular ideias a projetos em andamento para uma integração perfeita

3. Integração do ClickUp com o Slack

O **Integração do ClickUp com o Slack transforma a forma como as equipes interagem e gerenciam projetos em sua plataforma de comunicação.

Converta qualquer comentário do Slack em uma tarefa em seu espaço de trabalho do ClickUp simplesmente adicionando-o

Quando usar o Slack ou o Lark individualmente pode fazer com que o gerenciamento de tarefas e a comunicação pareçam desconexos, essa integração preenche essa lacuna trazendo o gerenciamento detalhado de tarefas diretamente para o Slack.

Isso aumenta a clareza, garante a continuidade do fluxo de trabalho e aumenta significativamente a produtividade, permitindo que as equipes gerenciem tarefas, acompanhem o progresso e se comuniquem sem sair do Slack. Usando a integração com o Slack, você pode:

Criar e personalizar diretamente tarefas no ClickUp a partir dos canais do Slack

Vincular e acessar documentos detalhados relacionados a tarefas diretamente do Slack

Receber notificações do Slack sobre atualizações de tarefas ou comentários no ClickUp

Por que o ClickUp é a melhor escolha

Como vimos, o ClickUp surge como líder quando comparado ao Lark vs. Slack, oferecendo uma plataforma mais integrada e rica em recursos do que o Lark ou o Slack. Com seu sistema de gerenciamento de tarefas de alto nível, recursos de colaboração em tempo real e Integração com o Slack o ClickUp oferece uma solução abrangente que atende às diversas necessidades das equipes modernas.

Seja no gerenciamento de projetos, na comunicação entre equipes ou na integração com outras ferramentas, o ClickUp simplifica e aprimora todos os aspectos da produtividade no local de trabalho.

Para as equipes que desejam trabalhar de forma inteligente e ser produtivas, o ClickUp é a escolha inequívoca.

Pronto para transformar a produtividade da sua equipe e otimizar os fluxos de trabalho? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e experimente um novo nível de eficiência organizada.