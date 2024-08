Os 13 principais exemplos de sistemas ERP para 2024

Uma solução de planejamento de recursos empresariais (ERP) atua como a única fonte de verdade para todos os dados organizacionais. Ela oferece um banco de dados compartilhado que os usuários autorizados podem acessar para que as decisões sejam tomadas com base em todas as informações disponíveis.

Essa visão panorâmica permite que uma organização tome decisões orientadas por dados sobre melhorias de processos, gerenciamento de recursos e economia de custos. Como resultado, os resultados comerciais melhoram e os funcionários usam seu tempo de forma mais eficaz.

Mas como selecionar o sistema ERP certo para suas necessidades? Especialmente com tantas opções disponíveis.

Queremos que sua organização seja bem-sucedida, por isso, minha equipe e eu pesquisamos os melhores exemplos de sistemas ERP existentes. Nesta publicação, discutiremos seus recursos, limitações e planos de preços, para que você esteja bem posicionado para fazer a escolha certa.

O que você deve procurar em um sistema ERP?

O melhor Ferramentas de software ERP estão repletas de recursos que podem modernizar suas operações e aumentar a eficiência

Ao decidir sobre o melhor exemplo de sistemas ERP, os principais fatores a serem considerados são:

Alinhamento com as necessidades da empresa: Você está procurando simplificar o gerenciamento de projetos? Deseja uma cadeia de suprimentos mais rígida? Ou está procurando ajuda comalocação de recursos? Cada uma dessas áreas é única, e sua ferramenta de ERP deve ser projetada para lidar com essa área específica

Recursos de integração: Seu software ERP deve ser capaz de se integrar facilmente aos sistemas existentes, como o banco de dados de inventário,software de logísticaou solução de gerenciamento de RH; isso garantirá que as funções de sua empresa sejam executadas como uma única unidade

Suporte ao cliente: É importante ter acesso fácil ao suporte, especialmente nos primeiros dias, enquanto você e sua equipe configuram e se acostumam com o software ERP

Personalização: A escolha de uma solução ERP flexível permitirá que você adicione ou modifique recursos conforme achar necessário e aumente a escala à medida que sua organização cresce

Facilidade de uso: Você deve escolher um software de ERP que permita que você e sua equipe comecem a trabalhar rapidamente; uma curva de aprendizado muito longa pode acabar anulando o objetivo

Custo: Embora um sistema ERP de primeira linha seja um investimento que vale a pena, você deve considerar os custos de implementação e manutenção e escolher uma opção com boa relação custo-benefício

Os 13 melhores sistemas de ERP para usar em 2024

1. ClickUp (melhor para planejamento de recursos empresariais e gerenciamento de projetos) ClickUp é uma solução de gerenciamento de projetos abrangente, repleta de recursos projetados para as necessidades das empresas.

Como uma plataforma baseada na nuvem, o ClickUp oferece visibilidade em toda a organização, automação de processos e colaboração em tempo real em todos os departamentos.

Por exemplo, o Software de gerenciamento de recursos ClickUp eleva o trabalho em equipe multifuncional. Ele ajuda a definir metas claras, acompanhar o progresso e melhorar os relatórios - tudo em um único local conveniente.

Posso criar documentos e wikis para delinear restrições de recursos e anotações e armazená-los junto com meus projetos. Posso incorporar arquivos, marcar minha equipe e compartilhá-los facilmente com qualquer pessoa. É ultraconveniente e intuitivo.

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com o software de gerenciamento de recursos ClickUp

O ClickUp também é personalizável de acordo com sua escala e necessidades organizacionais. Com uma hierarquia de pastas e listas, é fácil manter minhas contas organizadas e compartilhar projetos com clientes, controlando a visibilidade com permissões granulares - independentemente do tamanho do projeto ou da equipe.

Com CRM do ClickUp no ClickUp CRM, você pode gerenciar seu pipeline de vendas e contas usando fluxos de trabalho de status personalizados e salvar modelos para leads, clientes e entregas de projetos. Você também pode rastrear pedidos, leads e pontuações com campos personalizados e gerar relatórios detalhados para uma análise mais inteligente.

Simplifique seus processos e fluxos de trabalho de CRM com o software de gerenciamento de projetos de CRM do ClickUp

E tem mais!

O Modelo de planejamento de recursos do ClickUp oferece uma maneira confortável de alocar recursos em uma equipe ou departamento.

Modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Seja para controlar horas, gerenciar subcontratados ou organizar a disponibilidade da equipe, este modelo ajuda você a fazer tudo certo e rápido!

Você pode se encarregar da alocação de recursos, maximizar a conclusão do projeto dentro de prazos determinados, identificar possíveis conflitos de recursos e melhorar o alinhamento organizacional com as metas comerciais.

melhores recursos do #### ClickUp

Visualizações personalizáveis : Agrupe, filtre ou oculte tarefas para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todos os seus projetos comVisualização do gráfico de Gantt do ClickUp *Facilidade de fluxo de trabalho: Crie tarefas e atribua-as a vários membros da equipe para distribuir a carga de trabalho comTarefas do ClickUp *Integrações perfeitas: Importe facilmente seu trabalho existente de plataformas ERP e outras ferramentas para o ClickUp com apenas um clique

: Agrupe, filtre ou oculte tarefas para rastrear e conectar fluxos de trabalho em todos os seus projetos comVisualização do gráfico de Gantt do ClickUp *Facilidade de fluxo de trabalho: Crie tarefas e atribua-as a vários membros da equipe para distribuir a carga de trabalho comTarefas do ClickUp *Integrações perfeitas: Importe facilmente seu trabalho existente de plataformas ERP e outras ferramentas para o ClickUp com apenas um clique Assistência com tecnologia de IA : Simplifique o mapeamento de processos, resuma documentos estratégicos e agilize contratos comCérebro do ClickUp Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain não está incluído no plano Free Forever

Novos usuários podem experimentar uma curva de aprendizado com o pacote de recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7 por mês por usuário

$7 por mês por usuário Empresarial: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.100+ avaliações)

O uso do ClickUp nos ajudou a planejar melhor, entregar mais rápido e estruturar nossas equipes de forma eficiente, e nossa equipe de produção dobrou de tamanho desde que entrei na empresa! Isso não teria sido possível se não tivéssemos uma estrutura sólida para alocação de recursos e gerenciamento de projetos.

Nicole Brisova, gerente de operações de crescimento, Walk the Room

2. Oracle Fusion Cloud ERP (melhor para gerenciar operações globais complexas)

via Oráculo O Oracle Fusion Cloud ERP é um pacote de aplicativos de software ERP baseado em nuvem que oferece recursos como IA para automatizar processos manuais, análise em tempo real para maior adaptabilidade ao mercado e planejamento de cenários, além de recursos de estratégia de fusões e aquisições.

No entanto, seu gerenciamento de conformidade global se destacou para mim. Navegar pelas regulamentações de diferentes países foi fácil, quase como ter um especialista em conformidade integrado ao sistema.

O Oracle ERP Cloud também integra automaticamente as leis tributárias locais e os padrões de relatórios, facilitando a manutenção da conformidade sem ajustes manuais.

Melhores recursos do Oracle Fusion Cloud ERP

Automatizar reconciliações de contas e correspondência de transações

Usar uma biblioteca de regras de segurança pré-construídas para garantir a conformidade antes de entrar em operação

Medir e otimizar o desempenho de fornecedores estratégicos por meio de scorecards e incentivos

Limitações do Oracle Fusion Cloud ERP

Com opções de personalização limitadas, o design da tela da versão para desktop parece ultrapassado

Alguns usuários observaram atualizações lentas ou falhas durante as operações

Preços do Oracle Fusion Cloud ERP

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Oracle Fusion Cloud ERP

G2: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

4,1/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

3. Sage Intacct (melhor para gerenciamento financeiro com precisão orientada por IA)

via Sage Intacct O Sage Intacct é uma plataforma de gerenciamento financeiro e de ativos baseada em nuvem com recursos contábeis profundos, incluindo gerenciamento de caixa, AR/AP e modelos de contabilidade geral .

A detecção de anomalias com tecnologia de IA do Sage Intacct pode examinar milhares de transações, sinalizando quaisquer irregularidades e garantindo que os dados financeiros sejam precisos e seguros.

Melhores recursos do Sage Intacct

Acesse centenas de relatórios e painéis de controle multidimensionais em tempo real

Compare seu orçamento com os gastos reais em tempo real para evitar excessos dispendiosos e colaborar com sua equipe de forma eficaz

Automatize a entrada de faturas e o processamento de pagamentos; além disso, marque suas transações e dados operacionais com valores dimensionais

Limitações do Sage Intacct

Os usuários relatam atrasos nas alocações de pagamento devido à incapacidade de fazer o download de transações de alimentação bancária no mesmo dia

Para alterar o país de um fornecedor, é necessário atualizar primeiro a lista de contatos, o que pode ser complicado

Preços do Sage Intacct

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sage Intacct

G2: 4,3/5 (mais de 3.200 avaliações)

4,3/5 (mais de 3.200 avaliações) Capterra: 4.2/5 (460+ avaliações)

4. SAP Business One (melhor para PMEs com necessidades de CRM integrado)

via SAP O SAP Business One é uma solução de ERP para empresas de pequeno e médio porte. Ele permite o controle de quase todos os aspectos das operações comerciais diárias, desde a contabilidade e o estoque até o faturamento e as vendas.

O SAP Business One se integra ao Microsoft Outlook e sincroniza diretamente os contatos dos clientes, o que facilita muito o gerenciamento dos processos de CRM. Ele oferece acesso instantâneo a informações atualizadas sobre os clientes, o que resulta em uma resolução rápida das dúvidas dos clientes e, ao mesmo tempo, melhora a prestação geral de serviços.

Melhores recursos do SAP Business One

Acompanhe todas as oportunidades de vendas e atividades de leads desde o primeiro contato até o fechamento do negócio

Aprimore as auditorias fazendo a correspondência de documentos, rastreando trilhas de informações e gerenciando várias moedas

Produzir relatórios a partir de dados em tempo real para aprimorar os principais processos de negócios

Limitações do SAP Business One

O formato das cotações é limitado, impedindo a entrada de todas as informações necessárias para as descrições dos produtos

O produto geralmente requer personalização de fornecedores terceirizados para atender aos padrões do setor, o que afeta o processo de implementação

Preços do SAP Business One

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SAP Business One

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

5. Acumatica (melhor para soluções ERP flexíveis e escaláveis)

via Acumatica A Acumatica é uma software de gerenciamento de compras com um sistema ERP em nuvem intuitivo que oferece uma gama de automação de serviços profissionais e ferramentas de planejamento de projetos . Conhecido por sua flexibilidade e design dinâmico, é ideal para empresas de varejo e acessível a usuários de todos os níveis de conhecimento técnico.

Um dos recursos de destaque do Acumatica é a automação personalizável do fluxo de trabalho no gerenciamento de requisições. Ele pode agrupar solicitações de várias fontes em uma única requisição e configurar regras de aprovação facilmente, otimizando os processos de aquisição.

Melhores recursos do Acumatica

Beneficie-se das integrações com Amazon, BigCommerce e Shopify incorporadas no Acumatica Retail Edition para operações de varejo simplificadas

Gerencie transações diárias, saldos de caixa, transferências de fundos e reconciliações de contas bancárias em um só lugar

Crie cotações, atualize-as, vincule-as ao CRM e rastreie versões para facilitar o gerenciamento de projetos

Limitações do Acumatica

Cada módulo foi desenvolvido separadamente, o que resulta em erros quando eles passam dados entre si

Alguns usuários consideram a terminologia do software confusa

Preços do Acumatica

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Acumatica

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 120 avaliações)

6. Odoo (melhor para personalização extensiva e flexibilidade de código aberto)

via Odoo O Odoo é um pacote de aplicativos de negócios integrados e de código aberto que abrange personalizações para helpdesk, gerenciamento de projetos, RH, manufatura, marketing e muito mais. É ideal para empresas que precisam de uma ferramenta altamente adaptável para atender a seus processos exclusivos.

No entanto, o que me interessou foi sua integração de comércio eletrônico.

Configurar uma loja on-line foi fácil e, como ela estava integrada a outros módulos do Odoo, como estoque, vendas e contabilidade, tudo estava sincronizado. Isso eliminou o incômodo de atualizar manualmente os níveis de estoque ou rastrear pedidos - tudo era feito automaticamente.

Melhores recursos do Odoo

Mantenha seus dados seguros com o PostgreSQL; não é necessário se preocupar com formatos de dados proprietários ou bloqueio de software

Aproveite o desempenho rápido, a entrada de dados simplificada e uma interface de usuário ágil

Automatize ações, crie telas personalizadas e personalize relatórios usando o Odoo Studio

Limitações do Odoo

O excesso de personalização pode dificultar a manutenção e a atualização do sistema, especialmente com soluções desenvolvidas internamente

Podem surgir problemas de desempenho em grandes empresas com fluxos de trabalho complexos e grandes conjuntos de dados

Preços do Odoo

Gratuito para um aplicativo: Gratuito para apenas um aplicativo, usuários ilimitados

Gratuito para apenas um aplicativo, usuários ilimitados Padrão: US$ 9,07 por mês por usuário

US$ 9,07 por mês por usuário Personalizado: $13,61 por mês por usuário

Avaliações e resenhas do Odoo

G2: 4.2/5 (240+ avaliações)

4.2/5 (240+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 850 avaliações)

7. Epicor (Melhor pela funcionalidade abrangente de back-office)

via Epicor O Epicor é um sistema ERP cognitivo projetado para atender às necessidades de vários setores, incluindo manufatura, distribuição e varejo. Suas ferramentas avançadas de visualização de dados me permitiram transformar conjuntos de dados complexos em tabelas e gráficos facilmente compreensíveis.

Essa representação visual simplificou a identificação de tendências, o rastreamento de KPIs e a tomada rápida de decisões informadas. Essas percepções prontamente disponíveis me ajudaram a iniciar proativamente mapeamento de processos e resolver os problemas mais rapidamente.

Melhores recursos do Epicor

Simplifique e refine os processos de logística, vendas e compras em suas operações diárias

Garanta a funcionalidade exaustiva de back-office para manutenção de equipamentos, vendas de peças de reposição e reparos em garantia

Atenda aos padrões internacionais e às práticas recomendadas do setor com soluções de governança, risco e conformidade (GRC)

Limitações do Epicor

Há uma pequena curva de aprendizado e alguns elementos do sistema de estruturação de dados podem parecer redundantes

Embora ofereça uma ampla gama de opções de integração, pode não se integrar de forma coesa a todas as fontes de dados cruciais para funções específicas

Preços do Epicor

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Epicor

G2: 4,0/5 (mais de 900 avaliações)

4,0/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Xero (melhor para contabilidade e gerenciamento de projetos fáceis de usar)

via Xero O Xero é um software ERP de fácil utilização, voltado para a contabilidade, que pode lidar com tudo, desde a criação automática de faturas e a declaração de despesas até o pagamento de contas e a geração de relatórios.

Seu recurso de correspondência automática de transações alinha de forma inteligente as transações bancárias importadas com as que eu insiro no sistema. Quando o software encontra uma correspondência, eu só preciso clicar em "OK" para reconciliar a transação.

O Xero também fornece atualizações em tempo real, de modo que sempre tenho uma visão atualizada do meu fluxo de caixa.

Melhores recursos do Xero

Use as ferramentas de acompanhamento de trabalho do Xero para a contabilidade, o planejamento, o orçamento, a cotação e o faturamento do seu projeto

Obtenha acesso a dados bancários de mais de 21.000 instituições financeiras em todo o mundo, economizando tempo com feeds bancários e reconciliação automatizada

Permita que os clientes paguem como quiserem; aceite pagamentos on-line por cartão de débito, cartão de crédito ou débito direto diretamente da fatura do Xero

Limitações do Xero

O Xero foi concebido principalmente como um software de contabilidade e pode não oferecer toda a gama de recursos necessários para a sua empresaferramentas de colaboração empresarial* As empresas maiores podem achar que o Xero não é dimensionado de forma tão eficiente para lidar com volumes de transações maiores, processos complexos ou necessidades de relatórios extensos

Preços do Xero

Inicial: US$ 29 por mês por usuário

US$ 29 por mês por usuário Standard: $46 por mês por usuário

$46 por mês por usuário Premium: $62 por mês por usuário

Xero ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 600 avaliações)

4,3/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 2.900 avaliações)

9. Microsoft Dynamics 365 (melhor para gerenciamento de relacionamento com o cliente orientado por IA)

via Microsoft Dynamics 365 O Microsoft Dynamics 365 é um sistema ERP altamente integrado que aproveita a IA e os dados em tempo real para aprimorar as operações comerciais. Ele é conhecido por suas potentes funcionalidades e recursos de integração.

Um de seus principais aspectos é oferecer insights de vendas. A IA analisou dados históricos e tendências atuais para prever resultados de vendas futuros. Ela também sugeriu as melhores ações a serem tomadas com clientes potenciais e existentes.

Esse nível de insight permitiu que minha equipe e eu nos concentrássemos nas oportunidades com maior chance de conversão, aumentando as vendas em geral.

Melhores recursos do Microsoft Dynamics 365

Descomplique o gerenciamento de ordens de serviço com o Copilot, crie uma ordem de serviço a partir de um e-mail, agende uma ordem de serviço ou gere uma resposta por e-mail em um único painel

Configure gatilhos automatizados com base em ações ou eventos do cliente, como visitas ao site, aberturas de e-mail ou compras, para envolver os clientes no momento certo

Aumente sua experiência de sourcing com punch-outs para catálogos de fornecedores externos e explore opções adicionais para acelerar a colocação de pedidos

Limitações do Microsoft Dynamics 365

Alguns recursos avançados são limitados ou exigem complementos extras, aumentando o custo total

A interface do usuário não é tão intuitiva, o que torna difícil navegar pelos menus e seletores de campo

Preços do Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Teste gratuito

Teste gratuito Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: $70 por mês por usuário

$70 por mês por usuário Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: $100 por mês por usuário

$100 por mês por usuário Membros da Equipe do Microsoft Dynamics 365 Business Central: $8 por mês por usuário

Microsoft Dynamics 365 avaliações e comentários

G2: 3,9/5 (660+ avaliações)

3,9/5 (660+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5.600 avaliações)

Leia mais: 10 alternativas e concorrentes ao Microsoft Dynamics 365 2024

10. Multiview ERP (Melhor plataforma de ERP em nuvem criada por contadores, para contadores)

via Multivisão O Multiview ERP é um conjunto de sistemas ERP de gestão financeira que permite aos usuários consolidar facilmente os dados financeiros de várias entidades. Isso é particularmente útil para organizações com estruturas complexas ou várias subsidiárias.

As opções de personalização da ferramenta para relatórios financeiros me ajudaram a adaptar os relatórios para atender a necessidades específicas, garantindo que as informações apresentadas fossem relevantes e acionáveis.

Seja na criação de balanços detalhados, declarações de renda ou relatórios de fluxo de caixa, pude me concentrar nas principais métricas mais importantes para minha empresa e equipe.

Melhores recursos do Multiview ERP

Explore informações detalhadas diretamente de resumos apresentados em painéis e demonstrativos financeiros com o poderoso ambiente de geração de relatórios do Multiview, o ViewPoint

Meça e gerencie os ativos produtivos para obter controles financeiros mais rígidos, minimizar as obrigações fiscais e simplificar a aquisição de ativos

Preveja suas finanças, reúna todos os dados do orçamento de forma centralizada, gerencie o processo de aprovação e compare os orçamentos planejados com os resultados financeiros reais

Limitações do Multiview ERP

O sistema requer muitos cliques, o que exige mudanças frequentes de guias

A adição de documentos é tediosa, pois os arquivos precisam ser baixados primeiro, depois arrastados para uploads e, por fim, cortados e colados na guia de produção

Preços do Multiview ERP

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Multiview ERP

G2: 4,2/5 (mais de 190 avaliações)

4,2/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

11. SYSPRO (Melhor para eficiência de fabricação e distribuição)

via SYSPRO O SYSPRO é um sistema ERP confiável criado para melhorar a eficiência operacional, especialmente nos setores de fabricação e distribuição.

Ele oferece visibilidade em tempo real dos níveis de estoque em vários locais. Essa visão centralizada ajuda os usuários a tomar decisões informadas sobre reordenamento e transferências de estoque.

Por exemplo, o SYSPRO calcula automaticamente os níveis ideais de estoque de segurança com base nos prazos de entrega e na variabilidade da demanda, garantindo que sempre haja um estoque de reserva para atender a picos inesperados de demanda.

Melhores recursos do SYSPRO

Adicione estrutura às suas operações com a lista de materiais (BOM); facilite a precisão dos custos esperados para acompanhar os custos reais de produção

Rastreie, identifique e informe cada parte da cadeia de suprimentos em tempo real com um poderoso sistema de rastreabilidade integrado

Gerar manifestos e imprimir etiquetas externas com base nas restrições de embalagem

Limitações do SYSPRO

As soluções de integração plug-and-play são limitadas, exigindo desenvolvimento interno para suporte

A execução de uma única função geralmente requer muitas etapas, e o sistema nem sempre é de fácil utilização

Preços do SYSPRO

Preços personalizados

SYSPRO classificações e resenhas

G2: 4,1/5 (mais de 200 avaliações)

4,1/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

12. QuickBooks Enterprise (melhor para gerenciamento financeiro e de estoque abrangente)

via Quickbooks Enterprise Embora o QuickBooks seja conhecido por seu software de contabilidade, o QuickBooks Enterprise é uma solução de ERP completa que é benéfica para empresas que exigem controle e gerenciamento detalhados de estoque.

Seu sistema de rastreamento centralizado, por exemplo, me ajudou a manter registros precisos e a reduzir discrepâncias, garantindo que eu sempre soubesse exatamente onde cada item estava localizado.

Também pude usar até quatro níveis de categorização de estoque e atribuir datas de validade para vender itens mais rapidamente no sistema de planejamento de recursos empresariais.

Melhores recursos do QuickBooks Enterprise

Aproveite os mais de 200 relatórios internos personalizáveis para gerar relatórios e análises dinâmicos

Controle todo o seu processo de coleta, embalagem e envio, incluindo o envio de instruções para dispositivos móveis

Crie pontos de reabastecimento personalizados, que acionam lembretes automáticos de reabastecimento quando os níveis de estoque caem abaixo de um limite especificado para evitar rupturas de estoque

Limitações do QuickBooks Enterprise

Não há uma maneira clara de retornar à página original depois de abrir uma transação

Os usuários relataram falhas, como o desaparecimento de lançamentos contábeis se a primeira linha não tiver uma conta e os filtros do balanço patrimonial deixarem o AR e o AP fora de sincronia

Preços do QuickBooks Enterprise

Ouro: US$ 1.922 por ano

US$ 1.922 por ano Platinum: $2.363 por ano

$2.363 por ano Diamante: $4.668 por ano

Avaliações e opiniões sobre o QuickBooks Enterprise

G2: 4,2/5 (940+ avaliações)

4,2/5 (940+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 20.000 avaliações)

13. Visibility ERP (melhor para manufatura complexa e gerenciamento da cadeia de suprimentos)

via Visibilidade O Visibility ERP é um software ERP para fabricantes sob encomenda. Como o SYSPRO e o QuickBooks Enterprise, ele se concentra em estoque e compras. Uma de suas maiores vantagens é a capacidade de conectar perfeitamente as atividades relacionadas ao projeto.

Por exemplo, os materiais necessários para um projeto podem ser automaticamente vinculados a pedidos de aquisição, evitando restrições de recursos e garantindo a entrega em tempo hábil. Como uma plataforma robusta, o Visibility ERP oferece aos seus usuários recursos avançados, como análise de dados em tempo real e relatórios personalizáveis.

Melhores recursos do Visibility ERP

Configure e determine o preço de cotações e pedidos de vendas complexos

Altere as cores das opções e dos recursos automaticamente para mostrar violações de regras ou recursos válidos com o Product Configurator

Lançar transações de tempo e despesas diretamente em tarefas de projetos, linhas de pedidos de vendas, operações de ordens de serviço e despesas gerais do departamento

Limitações do Visibility ERP

Funcionalidades ou formulários mais recentes e novos campos raramente são mencionados nos arquivos de ajuda, o que gera confusão sobre sua finalidade e impacto em outras áreas

Falta a capacidade de rastrear várias revisões de uma peça no estoque

Preços do Visibility ERP

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Visibility ERP

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Planejamento Mestre de Recursos com ClickUp!

Se estiver procurando uma maneira de conectar as várias partes móveis da sua empresa, você pode escalar de forma sustentável e segura com uma solução ERP. Ela foi projetada para facilitar a vida, independentemente do setor, desde permitir a colaboração até garantir a precisão dos dados e dar suporte à escalabilidade.

Qualquer um dos exemplos de sistema ERP acima seria uma boa escolha para sua empresa. No entanto, se você quiser algo que alivie os pontos problemáticos e forneça resultados sem complicações, não procure mais, o ClickUp. Com seus muitos recursos centrados no usuário, ele facilita o planejamento de recursos.

Portanto, se você estiver pronto para experimentar as vantagens incomparáveis de gerenciar as operações de sua empresa com facilidade, registre-se no ClickUp gratuitamente hoje.