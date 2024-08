10 melhores CRMs para influenciadores em 2024

O marketing de influência é incrivelmente poderoso, com as marcas obtendo um ROI impressionante de uS$ 5,78 para cada US$ 1 gasto . Você representa uma marca que tentou trabalhar com vários influenciadores e teve dificuldades?

Confie em mim, eu entendo. Cada influenciador tem sua própria maneira de fazer as coisas, e tentar encaixá-los todos na mesma caixa simplesmente não dá certo. Você precisa personalizar sua abordagem, mas quem tem tempo para isso quando está fazendo malabarismos com um milhão de outras tarefas?

Entre no CRM para influenciadores.

Essas ferramentas são um divisor de águas no gerenciamento de relacionamentos com influenciadores. Elas mantêm todas as suas informações importantes em um só lugar, simplificam a comunicação e fazem com que as colaborações funcionem como um relógio.

No ano passado, meus colegas da ClickUp e eu avaliamos várias opções e compilamos uma lista dos 10 melhores softwares de CRM para influenciadores do ano.

Discutirei os aspectos que você deve procurar nessas ferramentas antes de apresentá-lo a algumas das melhores ferramentas de gerenciamento de relacionamento com influenciadores do mercado. Vamos começar!

O que você deve procurar nas ferramentas de CRM para influenciadores?

Com tantas ferramentas no mercado, pode ser difícil entender por onde começar a avaliá-las. Aqui estão alguns aspectos importantes que eu procuraria em uma plataforma de CRM para influenciadores:

Pesquisa de influenciadores : Procure uma ferramenta que o ajude a encontrar influenciadores de mídia social que estejam alinhados com os valores e o público-alvo da sua marca, economizando tempo e esforço

: Procure uma ferramenta que o ajude a encontrar influenciadores de mídia social que estejam alinhados com os valores e o público-alvo da sua marca, economizando tempo e esforço Rastreamento de tendências : Fique à frente da curva identificando e aproveitando as últimas tendências, inclusive as infames atualizações do algoritmo do LinkedIn, os áudios do Instagram Reels com melhor desempenho, Hacks do TikTok e muito mais, para manter as campanhas atualizadas e relevantes

: Fique à frente da curva identificando e aproveitando as últimas tendências, inclusive as infames atualizações do algoritmo do LinkedIn, os áudios do Instagram Reels com melhor desempenho, Hacks do TikTok e muito mais, para manter as campanhas atualizadas e relevantes Modelos de influenciadores : Procure ferramentas de CRM para influenciadores que venham com modelos predefinidos para contato e colaboração que ajudem a otimizar a comunicação e manter a consistência

Rastreamento de engajamento : Escolha uma ferramenta que o ajude a monitorar como os influenciadores se envolvem com o público e o desempenho do conteúdo deles para garantir que eles atinjam as metas da campanha

: Escolha uma ferramenta que o ajude a monitorar como os influenciadores se envolvem com o público e o desempenho do conteúdo deles para garantir que eles atinjam as metas da campanha Gerenciamento de campanhas : Certifique-se de que as ferramentas permitam gerenciar várias campanhas em uma única plataforma, mantendo todas as colaborações com influenciadores organizadas e no caminho certo

: Certifique-se de que as ferramentas permitam gerenciar várias campanhas em uma única plataforma, mantendo todas as colaborações com influenciadores organizadas e no caminho certo Análise de desempenho : Priorize uma plataforma de gerenciamento de influenciadores que permita que você obtenha insights sobre o sucesso das campanhas com análises detalhadas, ajudando a tomar decisões orientadas por dados

: Priorize uma plataforma de gerenciamento de influenciadores que permita que você obtenha insights sobre o sucesso das campanhas com análises detalhadas, ajudando a tomar decisões orientadas por dados Painéis personalizáveis : Escolha ferramentas com painéis personalizados para destacar as métricas e as informações mais importantes para suas campanhas

: Escolha ferramentas com painéis personalizados para destacar as métricas e as informações mais importantes para suas campanhas Recursos de integração: Dê preferência à integração com outras plataformas que você utiliza, aprimorando a funcionalidade e a eficiência de suas campanhasgerenciamento de mídia social ouFerramentas de CRM Essas ferramentas Componentes de CRM são essenciais para otimizar sua estratégia de marketing de influenciadores e tirar o máximo proveito de suas colaborações. A implementação desses componentes eficazes Dicas de CRM podem aprimorar ainda mais sua capacidade de gerenciar relacionamentos com influenciadores e acompanhar o desempenho da campanha com perfeição.

Leia também:_ 10 melhores ferramentas de marketing de influência para agências em 2024

As 10 melhores ferramentas de CRM para influenciadores a serem usadas em 2024

Sua ferramenta de CRM para influenciadores permite que você identifique os melhores influenciadores para colaboração, monitore o envolvimento entre os influenciadores e seus seguidores e analise o desempenho da campanha.

Aqui está nossa lista das melhores ferramentas de CRM para influenciadores para escolher!

1. ClickUp - Boa para o gerenciamento do relacionamento com o cliente do influenciador

Gerencie todos os seus relacionamentos com influenciadores em uma única plataforma usando o software de gerenciamento de projetos de CRM do ClickUp

Vamos começar com ClickUp -uma plataforma tudo em um que atende a todas as suas necessidades de CRM. Software de gerenciamento de projetos de CRM da ClickUp permite que você supervisione todos os aspectos de seus esforços de marketing de influenciadores. Ele oferece um recurso interessante, um hub centralizado onde você pode acompanhar as interações do influenciador, monitorar o progresso da campanha e garantir uma comunicação oportuna.

Veja como ele facilita o gerenciamento dos esforços de marketing de influenciadores:

Gerenciamento eficiente de influenciadores: Crie um espaço de trabalho dedicado ao marketing de influenciadores. Gerencie perfis de influenciadores, monitore o progresso da campanha, centralize a comunicação e colabore perfeitamente com influenciadores e membros da equipe sem trocar de plataforma

Crie um espaço de trabalho dedicado ao marketing de influenciadores. Gerencie perfis de influenciadores, monitore o progresso da campanha, centralize a comunicação e colabore perfeitamente com influenciadores e membros da equipe sem trocar de plataforma Rastreie as atividades de marketing: UseDashboards do ClickUp para monitorar as atividades da sua equipe de marketing em campanhas ativas. Você pode fazer isso atribuindo cronogramas para cada influenciador e configurando notificações para se manter atualizado sobre o progresso

UseDashboards do ClickUp para monitorar as atividades da sua equipe de marketing em campanhas ativas. Você pode fazer isso atribuindo cronogramas para cada influenciador e configurando notificações para se manter atualizado sobre o progresso Seleção de influenciadores com base em dados: Identifique e segmente os influenciadores mais eficazes para suas campanhas. AproveiteCampos personalizados do ClickUp para armazenar dados do influenciador, dados demográficos, métricas de engajamento e histórico de desempenho para tomar decisões baseadas em dados para maximizar o desempenho da campanha

Identifique e segmente os influenciadores mais eficazes para suas campanhas. AproveiteCampos personalizados do ClickUp para armazenar dados do influenciador, dados demográficos, métricas de engajamento e histórico de desempenho para tomar decisões baseadas em dados para maximizar o desempenho da campanha Colaboração e aprovação de conteúdo: Facilite a colaboração contínua com os influenciadores na criação de conteúdo. Compartilhe resumos de campanhas, calendários de conteúdo e quadros de humor. UseDocumentos do ClickUp para co-edição em tempo real e agilize o processo de aprovação

Facilite a colaboração contínua com os influenciadores na criação de conteúdo. Compartilhe resumos de campanhas, calendários de conteúdo e quadros de humor. UseDocumentos do ClickUp para co-edição em tempo real e agilize o processo de aprovação Acompanhe o desempenho da campanha e o ROI: Monitore as métricas de envolvimento do influenciador, acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) e meça o retorno sobre o investimento (ROI) da campanha. Gere relatórios criteriosos para identificar áreas de melhoria e otimizar campanhas futuras

Monitore as métricas de envolvimento do influenciador, acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) e meça o retorno sobre o investimento (ROI) da campanha. Gere relatórios criteriosos para identificar áreas de melhoria e otimizar campanhas futuras Automatize: Simplifique tarefas repetitivas de marketing, como o recebimento de notificações de pagamento de influenciadores e o envio de e-mails de gotejamento usandoAutomações do ClickUp Você também pode usar vários Modelos de CRM que fornecem um layout estruturado para gerenciar os detalhes do influenciador, os marcos da campanha e as métricas de desempenho, tudo em um só lugar.

Elabore seu próximo contrato sem complicações com o modelo de documento de contrato de influenciador da ClickUp

Um desses modelos é o Modelo de contrato de influenciador do ClickUp que garante que todos os acordos com influenciadores estejam em um formato padrão, claro e direto.

Simplificando, ele ajuda você a configurar um contrato de influência contrato de serviço para definir elementos como o escopo do serviço, os termos de pagamento, as diretrizes do influenciador, as mensagens da marca e os direitos de propriedade intelectual

O modelo ajuda a criar um acordo profissional e a acompanhar o progresso de cada contrato de influenciador. **Você pode usar campos personalizados para rotular cada contrato com detalhes como seu respectivo orçamento ou fase de marketing

Você também pode usar mais de mais de 15 visualizações do ClickUp incluindo visualizações de Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário, para rastrear e organizar as informações do influenciador à medida que você identifica os influenciadores relevantes.

Aprimore suas estratégias de CRM com o modelo de CRM simples do ClickUp

Embora você possa usar o modelo anterior para criar um contrato de influenciador, o modelo Modelo de CRM simples do ClickUp o ajudará a gerenciar contatos. Esse modelo permite personalizar os status dos contatos e adicionar campos adicionais para obter mais informações rapidamente.

Aqui estão alguns dos benefícios de usar um modelo simples de CRM:

Centralizar o gerenciamento de dados do influenciador para garantir consistência e precisão

para garantir consistência e precisão Automatizar a entrada de dados para otimizar os fluxos de trabalho de vendas com eficiência

para otimizar os fluxos de trabalho de vendas com eficiência Obter uma perspectiva holística das interações com o influenciador, facilitando a tomada de decisões informadas

das interações com o influenciador, facilitando a tomada de decisões informadas Identificar melhores percepções dos clientes para aprimorar os relacionamentos com os influenciadores

Além disso, na Exibição de lista e Exibição de tabela no ClickUp , os campos suspensos exibem níveis de prioridade, estágios, valores estimados, números de telefone e outros detalhes de seus parceiros influenciadores em uma única tela. Isso permite que você compreenda e priorize rapidamente suas parcerias mais promissoras, economizando o tempo que, de outra forma, seria gasto navegando em tarefas ou abrindo novas guias para obter as mesmas informações.

Depois que você lança uma campanha de marketing de influenciadores, a plataforma oferece suporte com centenas de ferramentas de gerenciamento de projetos de marketing. Por exemplo, Metas do ClickUp permite que você defina metas de vendas, marcos ou outras métricas para avaliar o desempenho do influenciador.

Idealize e crie materiais de marketing de influenciadores de alta qualidade com mais rapidez - de roteiros de vídeo a legendas de mídia social e páginas de destino - com o ClickUp Brain

E já mencionei que estou usando o Cérebro ClickUp para criar uma cópia de divulgação? Esse assistente de IA incorporado do ClickUp vem com prompts específicos de função para gerar ideias de campanhas de influenciadores, elaborar resumos de conteúdo e desenvolver estudos de caso de marketing, o que o torna um dos melhores assistentes de IA do mercado plataformas de criação de conteúdo existentes.

Melhores recursos do ClickUp

Obtenha suporte completo para o gerenciamento de campanhas com a ferramenta de CRM do ClickUp

Use modelos para gerenciar processos de marketing e influenciadores em uma fração do tempo gasto de outra forma

Armazene todos os recursos de marketing de forma centralizada e organize-os usando o ClickUp Docs

Integre-se com mais de 1.000 aplicativos para otimizar o marketing de influenciadores

Use sistemas mensuráveis de definição de metas e monitoramento para garantir que você atinja as metas de marketing

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem precisar de algum tempo para aprender a usar todos os recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. CreatorIQ: bom para grandes bancos de dados de influenciadores

via CriadorIQ Com suporte para o Facebook e o Instagram, o CreatorIQ facilita a descoberta de influenciadores, o gerenciamento de campanhas e a geração de relatórios abrangentes.

Ele faz isso centralizando os dados cruciais do influenciador, fornecendo acesso contínuo durante todo o ciclo de vida de sua campanha. **A partir de uma interface unificada, você pode acessar análises sociais detalhadas de cada influenciador, incluindo dados demográficos do público e engajamentos atuais da campanha

Sua API ajuda a monitorar o alcance do público e as métricas de engajamento, garantindo que seu conteúdo atinja todo o seu potencial.

O CreatorIQ é melhor para marcas com um grande banco de dados de influenciadores. Um dos motivos pelos quais dissemos isso é o fato de ele possuir uma função de pesquisa robusta que abrange mais de 15 milhões de criadores de conteúdo. **Sua análise enriquecida de influenciadores aproveita o reconhecimento de imagens do Google AI para revelar interesses e afinidades com a marca, aprimorando a seleção de influenciadores e a eficácia da campanha

melhores recursos do #### CreatorIQ

Descubra influenciadores para sua campanha e filtre aqueles com seguidores falsos usando insights avançados sobre propriedades

Automatize a forma como você paga os influenciadores com pagamentos e incentivos simplificados

Acompanhe o desempenho do conteúdo dos influenciadores com relatórios e insights abrangentes

Limitações do CreatorIQ

Alguns usuários dizem que o painel de controle da ferramenta é difícil de navegar e muitas vezes não produz resultados precisos

Os usuários notaram que leva muito tempo para passar de uma tela para outra

Preços do CreatorIQ

Preços personalizados

Classificações e resenhas do CreatorIQ

G2: 4,6/5 (540+ avaliações)

4,6/5 (540+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Também lido:_ 10 melhores ferramentas de análise do Instagram para acompanhar o desempenho em 2024

3. Klear - bom para gerenciamento de alcance

via Limpar O Klear (anteriormente Twtrland) é um mercado de influenciadores abrangente para descobrir influenciadores, monitorar campanhas e gerenciar pagamentos. **Esse CRM de marketing de influenciadores é melhor para o gerenciamento de alcance, pois apresenta um portal de descoberta com filtros de pesquisa inteligentes que ajudam a encontrar influenciadores com atributos físicos e baseados em habilidades exclusivos

O uso do Klear é simples. Você seleciona a plataforma de mídia social na qual deseja se concentrar e define seus filtros. Aqui estão três exemplos de filtros:

Filtro de tópico : Descubra influenciadores com base em seus tipos de conteúdo, como DIY (faça você mesmo), viagens ou moda

: Descubra influenciadores com base em seus tipos de conteúdo, como DIY (faça você mesmo), viagens ou moda Filtro de localização : Use-o para campanhas específicas de local; ele restringe os influenciadores em uma área geográfica específica

: Use-o para campanhas específicas de local; ele restringe os influenciadores em uma área geográfica específica Filtro demográfico: Encontre influenciadores com base em dados demográficos, como idade e gênero, para segmentar melhor seu público-alvo

Você também pode usar esse recurso para realizar auditorias de concorrentes e analisar as estratégias de marketing de influenciadores de seus rivais.

melhores recursos do #### Klear

Use o recurso Brand Search para identificar criadores alinhados com os valores de sua marca

Acesse as métricas de progresso da campanha diretamente na plataforma

Obtenha insights sobre as estratégias de marketing da concorrência para planejamento estratégico

Limitações do Klear

A Klear pode não ser ideal para localizar microinfluenciadores com públicos de nicho altamente específicos

As integrações de pagamento podem ser complicadas de configurar

Preços da Klear

Preços personalizados

Klear ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 20 avaliações)

4,6/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Grin-Bom para relatórios de marketing de influenciadores

via Sorriso A Grin é uma das plataformas de marketing de influenciadores mais fáceis de usar. **Ela foi projetada especificamente para o marketing de influenciadores de comércio eletrônico e para a geração de relatórios

A Grin ajuda os profissionais de marketing a descobrir e se conectar com influenciadores em potencial.

**Se você não tiver certeza de com quais influenciadores trabalhar, o sistema de pontuação de influenciadores da Grin classifica os criadores de conteúdo com base na relevância deles para o seu mercado-alvo. Sua análise avançada vai além dos dados demográficos básicos, oferecendo insights mais profundos sobre o seu público-alvo e ajudando você a formar parcerias eficazes e a obter resultados impressionantes.

Melhores recursos do Grin

Gerencie todas as conversas, o alcance e a propagação de produtos em uma única plataforma integrada de CRM

Obtenha análises avançadas para obter insights mais profundos sobre os dados demográficos e os comportamentos do público-alvo

Facilite parcerias estratégicas com criadores de conteúdo alinhados aos valores de sua marca

Limitações do Grin

O banco de dados de influenciadores da Grin pode ser limitado com base no setor ou nicho

Muitas vezes exige que os usuários assinem contratos anuais

Preços do Grin

Preços personalizados

Grin ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 360 avaliações)

4,6/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 140 avaliações)

5. Traackr: bom para gerenciamento personalizado de influenciadores

via Traackr A Traackr oferece cinco produtos distintos:

Grow : Ajuda a integrar influenciadores sem problemas

: Ajuda a integrar influenciadores sem problemas Ativar : Facilita a colaboração de conteúdo e o gerenciamento de relacionamentos

: Facilita a colaboração de conteúdo e o gerenciamento de relacionamentos Medir : Rastreia o ROI, os benchmarks e o desempenho competitivo

: Rastreia o ROI, os benchmarks e o desempenho competitivo Otimizar : Aprimora a otimização do orçamento e do processo

: Aprimora a otimização do orçamento e do processo Escala: Aumenta a escala dos programas de influenciadores com a consolidação de dados globais

Experimentamos o Measure para, bem, medir o sucesso de uma de nossas campanhas de marketing de influenciadores. Analisamos o envolvimento do influenciador e o ROI e pudemos até mesmo acompanhar o desempenho do ClickUp em relação às marcas concorrentes.

Um recurso que achei particularmente útil é o rastreamento automático das menções à marca em um feed personalizado em tempo real. Isso permite que você veja se está obtendo a exposição esperada. Também pude usar insights e hashtags de tendência em nossa comunidade para refinar nossas estratégias de marketing.

Melhores recursos do Traackr

Acesse análises detalhadas de ROI e de benchmark

Use os recursos de otimização de orçamento para manter as despesas sob controle

Limitações do Traackr

Ocasionalmente, apresenta falhas e atrasos

Os fluxos de trabalho da campanha são desajeitados

Preços do Traackr

Crescimento : A partir de US$ 20.000/ano (mínimo de 3 usuários)

: A partir de US$ 20.000/ano (mínimo de 3 usuários) Padrão : A partir de US$ 32.500/ano (mínimo de 5 usuários)

: A partir de US$ 32.500/ano (mínimo de 5 usuários) Plus: A partir de US$ 55.000/ano (mínimo de 10 usuários)

Avaliações e opiniões sobre o Traackr

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

4,3/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

6. Upfluence - bom para automatizar campanhas de marketing de influenciadores

via Influência positiva O Upfluence ajuda a identificar criadores com base em métricas de público, conteúdo e desempenho nas principais plataformas, como Instagram, YouTube e Facebook. **Além de conectá-lo a criadores adequados, ele funciona como um hub central para gerenciar envios e processar pagamentos. Isso ajuda a automatizar as campanhas

O banco de dados da Upfluence abrange milhões de influenciadores, microinfluenciadores e celebridades. **Ele permite que você refine sua pesquisa usando mais de 20 filtros, incluindo palavras-chave, tamanho do público e plataformas sociais

Você pode ainda identificar influenciadores que já mencionam sua marca, aumentando o potencial de colaboração.

**O Upfluence também fornece modelos para contratos com influenciadores e e-mails de contato

Melhores recursos do Upfluence

Acesse perfis de influenciadores ricos em dados em várias plataformas de mídia social

Simplifique o contato com e-mails automatizados para agilizar as tarefas administrativas e economizar tempo

Use o plug-in do Chrome para obter funcionalidade aprimorada, como análise aprofundada de dados de influenciadores e métricas de desempenho

Limitações do Upfluence

Ausência de uma política de cancelamento

Pode não ser tão intuitivo quanto algumas outras ferramentas de marketing de influenciadores

Preços da Upfluence

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Upfluence

G2: 4,5/5 (mais de 130 avaliações)

4,5/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

7. AspireIQ - bom para escalar campanhas de influenciadores

via Aspirar Anteriormente conhecido como Revfluence, o AspireIQ (também chamado de Aspire) ajuda você a identificar os influenciadores de melhor desempenho em seu nicho, facilitando o alcance e as apresentações rápidas.

Essa plataforma facilita a comunicação com os influenciadores, graças a recursos que economizam tempo, como modelos predefinidos de termos e condições e propagação automatizada de produtos. Esses recursos ajudam a dimensionar as campanhas de influenciadores existentes.

**O amplo mercado de criadores da Aspire economiza tempo na descoberta de colaborações e permite que os criadores enviem propostas para possíveis parcerias

O recurso de CRM do influenciador organiza e armazena com eficiência as informações de contato dos influenciadores, facilitando o gerenciamento do relacionamento.

Melhores recursos do AspireIQ

Automatize processos como a elaboração e o envio de contratos ou o gerenciamento do atendimento de produtos

Personalize os fluxos de trabalho para garantir a eficiência e o alinhamento das tarefas

Integre e-mails para manter canais de comunicação centralizados com influenciadores

Limitações do AspireIQ

Ele apresenta um sistema de CRM não intuitivo. Um exemplo disso é que você pode adicionar um endereço de e-mail apenas uma vez, o que complica o processo de organização dos contatos de faturamento

Preços do AspireIQ

Essenciais : Preços personalizados

: Preços personalizados Pro : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Aspire ratings & reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1100 avaliações)

4,6/5 (mais de 1100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 180 avaliações)

8. Modash: bom para marcas B2C

via Modash A Modash é uma das plataformas abrangentes de gerenciamento de influenciadores projetada para unificar e otimizar os esforços de marketing de influenciadores.

A interface intuitiva da plataforma permite que toda a equipe acompanhe sem esforço as interações com os influenciadores. **Você pode ver quais influenciadores foram contatados, quem recusou ofertas e quem está negociando acordos no momento, simplificando seu fluxo de trabalho e garantindo a transparência da campanha

O amplo banco de dados do Modash inclui todos os criadores do Instagram, TikTok e YouTube, o que significa que ele tem mais de 250 milhões de perfis, oferecendo uma ampla gama de especialistas para colaboração. **Você pode pesquisar e filtrar criadores com base em vários critérios de perfil, como faixas de seguidores, idiomas, taxas de engajamento, hashtags e palavras-chave em sua biografia

Melhores recursos do Modash

Descubra influenciadores que se alinham com seu público ideal

Monitore as campanhas para obter insights exclusivos e acompanhamento do desempenho

Simplificar o gerenciamento do relacionamento com o influenciador, garantindo que cada interação seja documentada e organizada

Limitações do Modash

Existem algumas limitações no rastreamento de conteúdo do Instagram

Preços do Modash

Essenciais : uS$ 120/mês por usuário

: uS$ 120/mês por usuário Desempenho : $299/mês para 5 usuários

: $299/mês para 5 usuários Avançado : uS$ 899/mês para 10 usuários

: uS$ 899/mês para 10 usuários Enterprise: Preços personalizados

Modash ratings & reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Storyclash: bom para gerenciar dados

via Confronto de histórias O recurso de pesquisa e descoberta de influenciadores do Storyclash permite que as marcas identifiquem influenciadores no Instagram, no TikTok e em outras plataformas de mídia social. Você pode aplicar filtros como localização, tamanho do público, gênero e taxas de engajamento para identificar os influenciadores ideais para suas campanhas.

O CRM do influenciador do Storyclash consolida todas as informações essenciais do influenciador em um local centralizado. **Você pode gerenciar com eficiência os detalhes do influenciador com a funcionalidade de arrastar e soltar para facilitar as atualizações. Rótulos, etiquetas e notas personalizáveis aprimoram ainda mais a organização e o gerenciamento do fluxo de trabalho, garantindo uma abordagem simplificada para o gerenciamento do relacionamento com o influenciador

Melhores recursos do Storyclash

Monitore as colaborações de influenciadores e o desempenho da campanha em tempo real

Use análises baseadas em IA para rastrear métricas de engajamento e dados demográficos do público

Realize uma análise abrangente da concorrência para obter insights estratégicos

Limitações do Storyclash

Alguns usuários acham que os preços são mais altos

Sua integração com outras ferramentas de marketing é limitada

Preços do Storyclash

Light : A partir de US$ 999/mês

: A partir de US$ 999/mês Profissional : A partir de US$ 999/mês

: A partir de US$ 999/mês Enterprise: Preços personalizados

Storyclash ratings & reviews

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (25+ avaliações)

10. Promoção - bom para a descoberta de influenciadores

via Promoção Se quiser ter acesso fácil ao conteúdo gerado pelo usuário para reutilização, acompanhamento do desempenho e manutenção da visibilidade da marca, considere o Promoty.

**Essa plataforma de marketing de influenciadores oferece um banco de dados de mais de 100 milhões de criadores e permite que os usuários filtrem as pesquisas por público, interesses e vários outros critérios

O CRM de influenciadores da Promoty dentro da plataforma simplifica a descoberta de influenciadores no TikTok, YouTube e Instagram. Você pode adicionar detalhes do influenciador diretamente no sistema para aprimorar o gerenciamento e o acompanhamento da campanha.

**A Promoty também inclui um recurso de bate-papo no aplicativo para comunicação em tempo real com os influenciadores, aumentando a eficiência da colaboração

Melhores recursos do Promoty

Acesse análises e relatórios abrangentes sobre o desempenho da campanha

Simplifique os processos de aprovação de conteúdo com fluxos de trabalho incorporados

Gerencie pagamentos e colaborações de influenciadores de forma eficiente dentro da plataforma

Limitações do Promoty

Alguns usuários dizem que leva tempo para configurar os detalhes de uma campanha

Preços do Promoty

Básico: US$ 95/mês por usuário

US$ 95/mês por usuário Profissional: $198/mês por usuário

$198/mês por usuário Expert: $297/mês por usuário

$297/mês por usuário Enterprise: US$ 907,50/mês por usuário

Promoty ratings & reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Maximize o alcance com as principais ferramentas de CRM para influenciadores!

É hora de tomar decisões.

O marketing de influência desempenha um papel importante, comandando uma grande parte dos orçamentos de marketing de conteúdo anualmente. Com muitas empresas já utilizando o marketing de influenciadores, é fundamental aprimorar os esforços com ferramentas eficazes de gerenciamento de influenciadores.

Aqui está a minha opinião: Mesmo tendo que aprender muito para usá-lo, o ClickUp se destaca como uma ferramenta completa de CRM e gerenciamento de projetos. Ele combina de forma única os recursos de gerenciamento de influenciadores com funcionalidades abrangentes de CRM. Ele permite que as empresas otimizem as colaborações com os influenciadores, acompanhem o desempenho das campanhas e gerenciem os relacionamentos com os clientes de forma integrada em uma única plataforma.

Com recursos como gerenciamento de tarefas, acompanhamento de metas e amplas opções de integração, o ClickUp capacita as equipes a aprimorar as estratégias de marketing de influenciadores e, ao mesmo tempo, manter práticas eficientes de CRM. Combine-o com uma plataforma de descoberta de influenciadores e você terá um ativo valioso para maximizar os orçamentos de marketing de conteúdo de forma eficaz. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo para maximizar o ROI de seus esforços de marketing de influenciadores!