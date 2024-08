10 dicas de CRM para gerenciar clientes em 2024

O proprietário de uma cafeteria local conhece cada cliente regular pelo nome. Ele também sabe de cor seus pedidos e o horário em que esses clientes costumam visitar a cafeteria. E isso faz com que os clientes se sintam especiais. Não é de se admirar que eles sejam clientes regulares!

Cultivar o relacionamento com os clientes requer cuidado, atenção e esforço. Afinal de contas, os clientes são a força vital de sua empresa.

Os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) existem exatamente para isso! Eles ajudam as empresas a atingir esse nível de conexão personalizada em escala. Eles também permitem que as organizações ofereçam interações personalizadas com os clientes que aumentam sua fidelidade e impulsionam o crescimento sustentável.

Mas ter um sistema de CRM implementado não é a solução mágica para todos os seus problemas de gerenciamento de clientes. Você deve saber como usá-lo de forma que cada interação com o cliente contribua para o ROI de marketing e vendas.

Neste artigo, apresentamos dicas e truques testados e aprovados para aumentar a produtividade de marketing e vendas com seu CRM.

O que é um CRM?

Um CRM é um conjunto de sistemas, processos e estratégias que as organizações precisam para gerenciar, rastrear e aprimorar os relacionamentos com os clientes. Como o nome sugere, é um método de gerenciar seus clientes para garantir que você os retenha.

Os sistemas e processos do CRM são importantes para que as equipes de vendas saibam exatamente o que um cliente precisa, quais são suas preferências e pontos problemáticos, como ele interage com sua organização etc. Essas informações são essenciais para a elaboração de estratégias personalizadas de marketing, vendas e suporte para garantir que eles permaneçam felizes e satisfeitos.

Agora, você pode argumentar que até mesmo uma planilha pode ajudá-lo a gerenciar tudo isso.

Nós discordamos!

Uma planilha do Excel ou qualquer outra planilha só pode armazenar as informações que você colocar nela. É um banco de dados estático que pode ser difícil de gerenciar e controlar manualmente.

Um sistema de CRM vai muito além da simples entrada de dados e da manutenção de registros. É um sistema dinâmico e automatizado que permite a você

gerenciar várias contas

otimizar os fluxos de trabalho de chamadas de clientes existentes

classificar quaisquer leads, converter um contato regular em leads quentes

acionar e-mails de incentivo para os contatos

lembrar os clientes que demonstram interesse

tornar o gerenciamento de clientes mais eficiente em termos de tempo

Quer você seja uma organização B2B ou B2C, um negócio de serviços, uma empresa ou uma startup que usa CRM você precisa desse software para rastrear todas as comunicações relacionadas ao cliente e fornecer o melhor serviço.

Benefícios de um CRM

Um CRM oferece inúmeros benefícios para todos os tipos de empresas grandes e pequenas, independentemente de seu tamanho, mercado-alvo ou setor:

Ele centraliza os dados dos clientes , facilitando o acesso a interações, preferências e histórico de compras

, facilitando o acesso a interações, preferências e histórico de compras Aumenta a compreensão do cliente, permitindo comunicação personalizada e campanhas de marketing direcionadas

Ele integra os processos , melhorando a produtividade dos funcionários e aprimorando a colaboração entre as equipes

, melhorando a produtividade dos funcionários e aprimorando a colaboração entre as equipes Ele aumenta a eficiência e reduz a carga de trabalho manual com a ajuda de fluxos de trabalho automatizados e gerenciamento de tarefas

e com a ajuda de fluxos de trabalho automatizados e gerenciamento de tarefas Fornece informações valiosas sobre o cliente por meio de análises, permitindo a tomada de decisões orientada por dados para estratégias de vendas e marketing

Todos esses fatores combinados levam ao aumento das vendas, à melhoria da satisfação do cliente e à fidelidade de longo prazo de clientes satisfeitos.

10 dicas e truques de CRM

Compilamos uma lista das 10 principais dicas e truques de CRM para otimizar seus processos de CRM e aumentar seus resultados.

Dica nº 1: Mapeie a jornada do cliente

Como gerente de CRM, é fundamental entender primeiro cada etapa da jornada do cliente com sua marca. Cada cliente terá uma jornada diferente.

Por exemplo, se você for uma empresa de comércio eletrônico, a jornada típica do seu cliente envolveria entrar no seu site ou aplicativo, navegar pelos produtos, adicionar itens ao carrinho, favoritar itens, fazer um pedido, receber a confirmação do pedido e verificar o status do pedido. Alguns clientes em potencial podem encontrar sua publicação ou anúncio nas mídias sociais e depois chegar ao seu site. Software de CRM ajuda a mapear essa jornada e permite identificar pontos de contato e oportunidades de envolvimento com seu comprador. Ao visualizar a experiência do cliente, desde a conscientização até a fidelização, você pode adaptar suas estratégias de vendas de CRM para atender às necessidades dele em cada estágio.

Dica nº 2: Entenda suas metas organizacionais de CRM

Antes de implementar estratégias de CRM, é essencial alinhá-las com as metas gerais de sua organização.

**Seja aumentando as vendas, melhorando a satisfação do cliente ou aprimorando o funil de vendas e a fidelidade à marca, entender essas metas garante que seus esforços de CRM sejam focados e impactantes e gerem resultados mensuráveis para sua empresa

Imagine que você trabalha em uma empresa de software para aumentar a receita recorrente anual. Você criará estratégias de CRM que apoiem essa meta - atividades que gerem upsells, renovações e indicações de clientes, em vez de investir pesadamente em uma simples campanha de reconhecimento da marca nas mídias sociais.

Dica nº 3: Mantenha os processos simples e automatize o resto

Graças à tecnologia, as oportunidades de gerenciar e aprimorar os relacionamentos com os clientes são infinitas. É fácil se deixar levar pelas possibilidades.

Tente manter seus processos simples e automatizar todas as tarefas repetitivas ou demoradas, como e-mails de boas-vindas, e-mails pós-compra e pesquisas de feedback. **Dentro do seu CRM, você encontrará muitas oportunidades de criar automações personalizadas para registrar atualizações, alterar o status do negócio, iniciar transferências, etc

Automatize as transferências, as atualizações de status e reorganize as prioridades com o ClickUp Automations

Use Automações do ClickUp para atribuir tarefas automaticamente para cada estágio do pipeline, acionar atualizações de status do negócio com base na atividade mais recente e alternar prioridades para alertar sua equipe sobre onde se concentrar em seguida. A melhor parte? Você não precisa de conhecimentos de programação. Um construtor de automação visual o ajudará a fazer isso em pouco tempo.

Elimine o trabalho pesado e otimize seus fluxos de trabalho com o ClickUp Automation

Se isso não for sua praia, experimente Cérebro ClickUp para criar automação personalizada usando linguagem natural. Por exemplo, você poderia instruí-lo a "mudar o responsável para John quando um negócio passar de SQL para Demo/Meeting"

Crie automações personalizadas usando o inglês simples com o ClickUp Brain

Você também pode usar o Assistentes de anotações de IA que gravam e transcrevem suas chamadas de vendas e resumem de forma inteligente os insights em notas para referência. Isso liberará seu tempo para que você se concentre em atividades de alto valor, como criar estratégias e impulsionar o crescimento.

_Fato divertido: o ClickUp Brain pode ajudá-lo a resumir e analisar suas anotações de reunião também!

Um software de CRM robusto também o ajudará a monitorar as respostas e até mesmo a atribuir pontuações aos leads automaticamente.

Por exemplo, Software de gerenciamento de projetos de CRM da ClickUp é uma ferramenta que o ajuda a automatizar transferências, acionar status de contatos com base em suas interações e alternar prioridades para alertar sua equipe sobre contas críticas.

Simplifique seus processos e fluxos de trabalho de CRM com o software de gerenciamento de projetos de CRM do ClickUp

Ele o ajuda a gerenciar tudo, desde pipelines de vendas e envolvimento do cliente até iniciativas, leads de vendas e pedidos em uma solução completa. Visualize os dados de seus clientes em um só lugar em mais de 15 formatos personalizados Visualizações do ClickUp como Kanban, Calendário, Quadro e Lista.

Visualização de lista: Fornece uma visão geral de alto nível de todos os seus dados de CRM, incluindo leads, negócios, contas, contatos e muito mais. Você pode classificar e filtrar facilmente essa lista para se concentrar em segmentos específicos de clientes ou em estágios do pipeline de vendas

Gerencie tudo, desde pipelines de vendas, envolvimento do cliente e pedidos com as mais de 15 visualizações flexíveis do ClickUp

Visualização de quadro : Apresente seus clientes em um quadro no estilo Kanban, com tarefas agrupadas verticalmente por seu status. Isso proporciona uma representação visual do pipeline de vendas, permitindo que você veja como os negócios estão progredindo desde o contato inicial até o fechamento

: Apresente seus clientes em um quadro no estilo Kanban, com tarefas agrupadas verticalmente por seu status. Isso proporciona uma representação visual do pipeline de vendas, permitindo que você veja como os negócios estão progredindo desde o contato inicial até o fechamento Visualização de calendário : Acompanha todas as reuniões com seus clientes e datas importantes em um formato de calendário. Com isso, você nunca mais perderá uma chamada programada ou um acompanhamento com um cliente. A visualização de suas reuniões juntamente com outras tarefas também o ajuda a planejar seu tempo de forma eficaz e a priorizar as interações com os clientes

: Acompanha todas as reuniões com seus clientes e datas importantes em um formato de calendário. Com isso, você nunca mais perderá uma chamada programada ou um acompanhamento com um cliente. A visualização de suas reuniões juntamente com outras tarefas também o ajuda a planejar seu tempo de forma eficaz e a priorizar as interações com os clientes Visualização de tabela: Organiza todas as informações de seus clientes em um formato semelhante a uma planilha com colunas verticais. Cada coluna pode representar um ponto de dados diferente, como detalhes de contato, tamanho do negócio ou estágio do ciclo de vida do cliente. Isso permite que você compare e analise os dados do cliente de forma eficiente e identifique tendências ou padrões

Exibições adicionais, como a exibição de Gantt e a exibição de carga de trabalho, são úteis para o gerenciamento de dependências e capacidades, especialmente em projetos complexos. Juntas, essas exibições podem ajudá-lo a entender rapidamente a integridade geral do CRM e a identificar as áreas que precisam de atenção.

Acompanhe suas métricas de clientes mais essenciais em um só lugar com o painel personalizável Painéis do ClickUp Os mais de 50 widgets de painel do ClickUp ajudam você a monitorar ainda mais o valor do tempo de vida do cliente, o tamanho médio das negociações, as pontuações de NPS, a última interação e outras métricas importantes.

Dica profissional: Você pode até mesmo criar seu próprio CRM personalizado no ClickUp que pensa e trabalha como você!

Dica nº 4: Mantenha seu sistema de CRM atualizado

Um sistema de CRM só pode fazer bem o seu trabalho se você mantiver as informações dos clientes precisas e atualizadas. Atualize regularmente seu sistema de CRM com informações sobre os clientes, como endereço, e-mail, interações, histórico de compras, pontos problemáticos e preferências, à medida que você receber novas atualizações sobre cada cliente.

Ao manter seu banco de dados de CRM atualizado, você pode oferecer experiências personalizadas que repercutem nos clientes e tomar decisões informadas e confiáveis sobre como estimulá-los.

E adivinhe só! Modelo de CRM simples do ClickUp foi criado exatamente para isso. Esse modelo é uma estrutura amigável para iniciantes, para que as equipes de vendas e marketing gerenciem os dados dos clientes e os mantenham atualizados e unificados em um só lugar.

Acompanhe todas as suas informações de contato em um só lugar com o modelo de CRM simples do ClickUp

Adicione status e campos personalizados para rastrear todas as informações sobre seus contatos em um só lugar. Use 8 atributos personalizados diferentes, como endereço de e-mail, empresa, motivo de desqualificação, estágio e motivo de perda para salvar informações críticas sobre os clientes e visualizar facilmente os dados dos clientes.

Este Modelo de CRM ajuda a fornecer uma visão abrangente de cada interação com o cliente, permitindo que sua equipe tome decisões melhores e orientadas por dados.

Dica nº 5: Seja móvel

Vivemos em um mundo que prioriza o digital, onde tudo deve estar acessível em dispositivos móveis. É por isso que seu sistema de CRM também deve estar acessível em qualquer lugar.

Habilite o acesso móvel à sua plataforma de CRM. Isso permitirá que sua equipe acompanhe, atualize e gerencie os relacionamentos com os clientes e acesse dados essenciais a qualquer hora e em qualquer lugar.

O CRM móvel permite que sua equipe permaneça conectada e responsiva, mesmo quando estiver viajando. Ele proporciona experiências únicas para funcionários e clientes.

Dica nº 6: Contrate gerentes de sucesso do cliente

Para se destacar da concorrência, você deve fornecer suporte e atendimento personalizados ao cliente, entendendo suas necessidades e pontos problemáticos. Uma estratégia de CRM bem projetada, com gerentes dedicados ao sucesso do cliente, ajudará você a acompanhar as interações com os clientes e a gerenciar melhor suas principais contas.

Um gerente de sucesso do cliente é responsável por manter contato com suas principais contas, acompanhar os marcos do cliente, realizar revisões periódicas e mapear seus futuros compromissos com sua empresa ou marca. Isso levará à retenção de clientes, ao aumento da receita e à fidelidade à marca.

Dica nº 7: Gamifique o CRM

Uma grande parte do trabalho de um vendedor e de um gerente de contas inclui o envio de e-mails de acompanhamento, a atualização de planilhas de dados ou de sistemas de CRM e o compartilhamento de apresentações, relatórios e materiais de marketing. Tudo isso pode se tornar entediante rapidamente e afetar a produtividade e os níveis de envolvimento de seus funcionários.

Para motivar seus próprios representantes de vendas e equipes de contas a se envolverem melhor com seus clientes, você pode gamificar as atividades mundanas ou repetitivas do trabalho deles. Ao dar distintivos e recompensas pelo cumprimento de metas e atribuir pontuações para manter uma competição saudável, você pode incentivar e motivar sua equipe de vendas a concluir tarefas entediantes. A gamificação ajuda a tornar as tarefas repetitivas mais agradáveis para sua equipe.

Dica nº 8: gerencie a redundância de dados

Um dos maiores desafios que as organizações enfrentam ao manter os dados dos clientes é a replicação. Manter os dados dos clientes em vários locais dificulta a análise e a obtenção de insights precisos sobre o comportamento, as preferências e os padrões dos clientes.

Uma ferramenta robusta de software de CRM pode eliminar automaticamente entradas duplicadas e executar relatórios precisos a partir de dados multifuncionais coletados por meio de várias fontes. Certifique-se regularmente de que suas listas de clientes sejam à prova de redundância.

Dica nº 9: integre seu CRM

Imagine que você pudesse rastrear todos os seus processos de negócios, desde a geração de leads, alcance de marketing e integração até o financiamento, gerenciamento de pessoas e gerenciamento de contas em um único sistema. Como isso seria legal?

Um sistema de CRM avançado terá recursos de integração e automação com outras ferramentas, como ERPs, software de contabilidade e plataformas de automação de marketing, para criar uma visão unificada das informações do cliente. Ter uma única fonte de verdade para todos os seus processos de negócios pode simplificar seus fluxos de trabalho e reduzir drasticamente o tempo de resposta para implementar suas táticas de vendas e marketing.

Portanto, você deve investir em Software de marketing de CRM para criar relacionamentos duradouros com os clientes.

Dica nº 10: Obtenha feedback

Colete e analise o feedback dos clientes existentes por meio de vários canais, como formulários de feedback, sistemas de classificação, pesquisas por e-mail ou escuta social. Isso pode lhe dar insights valiosos sobre suas preferências, expectativas e níveis de satisfação.

Potencialize sua estratégia de CRM coletando feedback dos clientes e transformando-o em tarefas acionáveis usando o ClickUp Forms Visualização de formulário do ClickUp pode ser uma ferramenta poderosa para coletar e analisar o feedback dos clientes por meio de vários canais. Veja como ele pode ajudar:

Crie formulários de feedback personalizados : Crie formulários para capturar o feedback específico de que você precisa. Use vários tipos de campos, como múltipla escolha, menus suspensos, caixas de texto e escalas de classificação. Adapte esses formulários para pesquisas por e-mail, feedback após interações de suporte ou avaliações de produtos. Vá mais fundo e aprimore a qualidade das respostas com a lógica condicional

: Crie formulários para capturar o feedback específico de que você precisa. Use vários tipos de campos, como múltipla escolha, menus suspensos, caixas de texto e escalas de classificação. Adapte esses formulários para pesquisas por e-mail, feedback após interações de suporte ou avaliações de produtos. Vá mais fundo e aprimore a qualidade das respostas com a lógica condicional Centralize a coleta de feedback : Incorpore formulários ClickUp diretamente em seu site, compartilhe-os por meio de links em e-mails ou integre-os a plataformas de mídia social. Isso permite que os clientes forneçam feedback de forma conveniente por meio do canal preferido, consolidando todas as respostas em um local central no ClickUp

: Incorpore formulários ClickUp diretamente em seu site, compartilhe-os por meio de links em e-mails ou integre-os a plataformas de mídia social. Isso permite que os clientes forneçam feedback de forma conveniente por meio do canal preferido, consolidando todas as respostas em um local central no ClickUp Simplifique a análise de feedback : Analise as respostas com os recursos de relatório incorporados. Você pode ver tendências em perguntas específicas, identificar temas comuns e priorizar problemas com base na frequência ou gravidade

: Analise as respostas com os recursos de relatório incorporados. Você pode ver tendências em perguntas específicas, identificar temas comuns e priorizar problemas com base na frequência ou gravidade Atribua e rastreie itens de ação de feedback: Transforme o feedback em ações rastreáveisTarefas do ClickUp e atribua-os aos membros relevantes da equipe para acompanhamento. Monitorar o progresso com atualizações em tópicos de discussão de tarefas no ClickUp, garantindo que o feedback leve a ações e melhorias concretas

Use esse feedback para melhorar seus produtos, serviços e a experiência geral do cliente. Isso mostrará a seus clientes que você está comprometido em ouvir e se adaptar. Você também pode usar esse feedback para personalizar as interações com os clientes.

Eleve seus recursos de CRM com o ClickUp

O gerenciamento eficaz do relacionamento com o cliente é essencial para o sucesso das empresas. Desde o mapeamento da jornada do cliente até a automação de processos, esta postagem do blog fornece 10 dicas perspicazes de CRM para elevar a qualidade de seus relacionamentos com os clientes.

A implementação dessas estratégias e o aproveitamento de softwares como o ClickUp podem ajudá-lo a centralizar os dados, simplificar os fluxos de trabalho e aprimorar os relacionamentos com os clientes.

O ClickUp é mais do que uma ferramenta de CRM; é uma solução dinâmica que capacita as equipes de CRM a gerenciar facilmente os relacionamentos com os clientes.

Pronto para revolucionar sua abordagem de CRM e gerar crescimento sustentável para sua empresa? Registre-se no ClickUp hoje mesmo para aumentar a satisfação do cliente e se tornar o favorito dos clientes!