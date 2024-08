Como tornar público um formulário do Google

Você acabou de criar um novo Formulário do Google para coletar feedback dos clientes para a sua mais recente campanha de marketing, mas está perplexo com o silêncio.

Não há respostas, nem mesmo uma. Você coça a cabeça, tentando descobrir o que deu errado, e acaba descobrindo o culpado: seu formulário não é público.

Devido a esse descuido, sua coleta de dados é prejudicada, deixando-o sem os valiosos insights de que precisa.

Se você está determinado a nunca mais cometer esse erro, está no lugar certo. Este guia descreverá exatamente como tornar seu Google Forms público com um guia passo a passo.

Como tornar um formulário do Google público

Tornar um Formulário do Google público permite que qualquer pessoa com o link o visualize e preencha, tornando o formulário acessível a um público mais amplo e removendo barreiras à participação.

Siga estas etapas simples para saber como tornar um Formulário do Google público e começar a coletar as respostas de que você precisa.

Etapa 1: Abra o Formulário do Google

Para tornar seu Formulário do Google público, abra um formulário existente ou crie um novo com as perguntas necessárias.

Quando o formulário estiver aberto, vá para a guia Settings (Configurações).

Acesse o Google Forms em seu navegador e navegue até as configurações

Etapa 2: Certifique-se de que a opção "Limitar a 1" esteja desativada

Certifique-se de que a opção "Limite de 1 resposta" esteja desativada na guia Respostas. Se essa opção estiver ativada, os possíveis respondentes deverão fazer login com seus endereços do Gmail para preencher o formulário, o que impede que seu formulário se torne acessível ao público.

Escolha a opção que melhor se adapta às suas necessidades no Google Forms

Você também deve entender outra configuração: a opção "Coletar endereço de e-mail". Quando ativada, os respondentes devem fazer login com sua conta do Google ou do Google Workspace e fornecer seu endereço de e-mail para preencher o formulário.

Desative essa opção se preferir manter o formulário o mais acessível possível e não precisar coletar endereços de e-mail. Isso facilita o preenchimento do formulário por qualquer pessoa sem a necessidade de fazer login, incentivando mais respostas e mantendo o processo simples.

Por exemplo, desativar essa configuração será a escolha certa se você realizar uma pesquisa de opinião pública ou usar o formulário como um formulário de pesquisa de opinião ferramenta de feedback do cliente .

Por outro lado, se você precisar verificar as identidades dos respondentes e eliminar as chances de vários envios, mantenha esse recurso ativado.

Etapa 3: Compartilhe seu Formulário do Google

Depois de ajustar as configurações, a próxima etapa é compartilhar o Formulário do Google. Clique na opção Send (Enviar) no canto superior direito.

Torne seu Formulário do Google público clicando no botão "Enviar

Uma janela pop-up será aberta, exibindo todas as opções de compartilhamento, incluindo e-mail, link e incorporação.

Para tornar o Formulário Google público, escolha a segunda opção, que permite compartilhar o formulário como um link direto. Esse método garante fácil acesso a qualquer pessoa com o link, maximizando o alcance e a participação do seu formulário.

Toque no ícone de link e copie o link personalizado para seu formulário diretamente do Google Forms

Se necessário, encurte o URL marcando a caixa "Encurtar URL" e copiando o link.

Toque no ícone de link e copie o link personalizado para seu formulário diretamente do Google Forms

Quando o formulário começar a receber respostas, você poderá monitorá-las na guia Respostas, onde verá um resumo das respostas coletadas. Para obter uma visualização mais detalhada, você pode clicar no ícone verde de planilha para exportar os dados para o Google Sheets para análise posterior.

Parabéns! Agora você tem um Formulário do Google público.

Dica profissional: Aqui está uma truque simples do Google Form para randomizar a ordem das perguntas. Esse recurso está disponível em Settings (Configurações). Ao lado de Presentation, clique na seta para baixo. Em Form Presentation, ative a opção Shuffle question order. Esse recurso ajuda a evitar preconceitos ao apresentar as perguntas em uma sequência diferente sempre que o formulário for preenchido.

Embaralhar a ordem das perguntas no Formulário Google

Como adicionar colaboradores

Agora que você sabe como tornar um Formulário do Google público, talvez queira adicionar um colega para trabalhar nele.

Para adicionar colaboradores ao seu formulário, clique nos três pontos ao lado do botão Enviar, selecione "Adicionar colaboradores" e defina as permissões com base nas opções de compartilhamento de links, como Restrito, Pessoas da sua organização ou Qualquer pessoa com o link.

Clique em Add Collaborators (Adicionar colaboradores) para fornecer acesso de edição a mais pessoas da sua equipe

Essa opção pode ser especialmente útil para casos de uso que envolvam várias pessoas. Por exemplo, quando você deseja criar formulários para solicitações de recursos dos seus usuários e tem vários membros da equipe lidando com o formulário.

Bônus: Saiba como Simplifique o trabalho com formulários para equipes de software

Como tornar um Formulário do Google público, mas não editável

Quando você compartilha seu Formulário Google, as pessoas podem preenchê-lo, mas não editá-lo. Elas só podem editar se você as adicionar como colaboradores ou editores. Elas só poderão editar o formulário se você as adicionar como colaboradores ou editores.

Se você não as adicionar, não precisará se preocupar com a possibilidade de elas editarem o formulário, mesmo que ele seja público.

No entanto, você deve definir a seção Acesso geral como Restrito. Essa configuração reservará os privilégios de edição apenas para os colaboradores que você adicionar, em vez de tornar o formulário publicamente editável.

Limitações do uso do Google Forms

Embora o Google Forms seja uma ferramenta poderosa para coletar informações e feedback, ele tem suas limitações. Compreender essas limitações pode ajudá-lo a decidir se é a ferramenta certa para suas necessidades ou se alternativas ao Google Forms seriam mais adequadas. Vamos explorar algumas das principais limitações do uso do Google Forms.

Personalização básica : O Google Forms oferece opções básicas de personalização, como cor de fundo, tipo de fonte etc., mas não permite que você personalize o formulário o suficiente para representar sua marca ou torná-lo visualmente atraente

: O Google Forms oferece opções básicas de personalização, como cor de fundo, tipo de fonte etc., mas não permite que você personalize o formulário o suficiente para representar sua marca ou torná-lo visualmente atraente Suporte limitado para lógica avançada : Ao coletar pesquisas detalhadas, o Google Forms não oferece suporte à lógica avançada, como ramificações complexas e respostas condicionais. Isso pode restringir a flexibilidade necessária para projetos de pesquisa mais complexos e experiências de usuário personalizadas

: Ao coletar pesquisas detalhadas, o Google Forms não oferece suporte à lógica avançada, como ramificações complexas e respostas condicionais. Isso pode restringir a flexibilidade necessária para projetos de pesquisa mais complexos e experiências de usuário personalizadas Análise geral: Os recursos de relatório e análise do Google Forms são limitados. Se você precisar de uma análise aprofundada ou de uma visualização avançada de dados, terá que transferir seus dados para outra ferramenta

Os recursos de relatório e análise do Google Forms são limitados. Se você precisar de uma análise aprofundada ou de uma visualização avançada de dados, terá que transferir seus dados para outra ferramenta Restrições de upload de arquivos : O Google Forms só permite que os usuários façam upload de arquivos quando o respondente tiver feito login. Além disso, o tamanho máximo de upload de arquivo permitido pelo Google Forms é de 10 GB. Essa limitação pode ser um obstáculo se você estiver usando-o para coletar arquivos de um grande público

: O Google Forms só permite que os usuários façam upload de arquivos quando o respondente tiver feito login. Além disso, o tamanho máximo de upload de arquivo permitido pelo Google Forms é de 10 GB. Essa limitação pode ser um obstáculo se você estiver usando-o para coletar arquivos de um grande público Problemas de compatibilidade: O Google Forms funciona perfeitamente com aplicativos do Workspace, como o Google Docs e o Planilhas, mas tem capacidade limitada de integração com ferramentas e aplicativos externos

Criar formulários com o ClickUp

Se você deseja evitar os desafios e a limitada capacidade de personalização ou compatibilidade do Google Forms, o ClickUp pode ajudar. Ele oferece recursos versáteis e software construtor de formulários acionável que permite aos usuários criar e gerenciar formulários sem problemas. Ele permite a criação de formulários personalizados para várias finalidades, como coleta de feedback, geração de leads e simplificação da coleta de dados.

Graças aos recursos aprimorados do ClickUp e às capacidades de criação, gerenciamento e análise de formulários, ele é uma alternativa forte ao Google Forms.

Com Exibição de formulário do ClickUp você pode acelerar o processamento de respostas de formulários, garantir atenção total a todos os detalhes, como atribuição de tarefas, acompanhamento de status e gerenciamento de prazos, e economizar tempo na classificação das respostas.

Registre respostas e converta-as em tarefas rastreáveis com o ClickUp Form View

Use o Form View para:

Converter automaticamente respostas de formulários em tarefas rastreáveis para incorporá-las diretamente ao seu fluxo de trabalho

para incorporá-las diretamente ao seu fluxo de trabalho Capturar dados relevantes com recursos de lógica condicional que permitem atualizar dinamicamente os formulários com base nas respostas

que permitem atualizar dinamicamente os formulários com base nas respostas Personalizar formulários para tudo e qualquer coisa, desde feedback de produtos e solicitações criativas até entrada de TI e pesquisas, com várias categorias de perguntas

Como criar formulários com o ClickUp

Sua cabeça está cheia de ideias para simplificar as operações usando a Visualização de formulário? Vamos dar uma olhada em como você pode criar e gerenciar formulários no ClickUp.

Etapa 1: Abra qualquer lista, pasta ou espaço no ClickUp onde você deseja criar o formulário

Etapa 2: Na barra lateral à esquerda, clique na opção de adição (+), selecione Create New, e escolha Form

Crie facilmente um Form View em qualquer espaço, pasta ou lista em seu espaço de trabalho do ClickUp

Etapa 3: Quando o novo formulário for aberto, digite o nome e a descrição do formulário nos campos relacionados

**Etapa 4: Use a funcionalidade de arrastar e soltar para adicionar qualquer recurso ou campo desejado do painel esquerdo ao seu formulário

Personalize a lógica do formulário sem esforço, definindo condições de campo baseadas em prioridade para uma coleta de dados simplificada no ClickUp's Form View

Quando o formulário estiver pronto, você poderá compartilhá-lo com as pessoas que desejar ou simplesmente copiar o link para compartilhá-lo publicamente. Você pode adicionar um formulário de código HTML a uma página da Web usando a opção Embed Code.

Compartilhe seus formulários com recursos dinâmicos usando o Form View do ClickUp

Customizações com o ClickUp Form View

Deseja tornar seus formulários funcionais e visualmente atraentes? O ClickUp tem tudo o que você precisa. Com esses formulários, você pode personalizar:

Cores : Escolha a cor do formulário e os botões que refletem a identidade de sua marca, interesses individuais ou tema geral

: Escolha a cor do formulário e os botões que refletem a identidade de sua marca, interesses individuais ou tema geral Tema : Selecione um tema que combine com a imagem de sua empresa e faça sua marca brilhar

: Selecione um tema que combine com a imagem de sua empresa e faça sua marca brilhar Imagem da capa : Adicione uma imagem na parte superior do formulário que o respondente verá assim que abrir o formulário

: Adicione uma imagem na parte superior do formulário que o respondente verá assim que abrir o formulário Mensagem de resposta: Crie uma mensagem personalizada para enviar aos respondentes com base na resposta deles

Personalize seu formulário adicionando cores, temas e caixas de texto no ClickUp's Form View

No entanto, criar formulários do zero pode consumir muito tempo. O ClickUp também tem uma solução alternativa para isso. Use os modelos de formulário do ClickUp para simplificar o processo. Vamos explorar alguns deles:

Modelo de formulário de registro do ClickUp

O modelo de formulário do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a criar, gerenciar e rastrear formulários em um só lugar.

O modelo Modelo de formulário de registro do ClickUp é um formulário de registro genérico totalmente personalizável que simplifica o registro de eventos como treinamentos, seminários, workshops ou aulas. Ele permite que você colete informações essenciais dos participantes de forma eficiente e segura.

Com esse modelo, você pode:

Organizar os detalhes para facilitar a revisão e a ação dos membros da equipe

Reduzir o tempo necessário para inserir detalhes com uma estrutura predefinida e um formulário fácil de preencher

Categorizar automaticamente as respostas do formulário com base em fatores como idade e ocupação

Modelo de formulário de feedback do ClickUp

O modelo de formulário de feedback do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a capturar o feedback do cliente e organizar os dados do cliente em um só lugar.

Se você estiver criando um formulário para obter feedback, o modelo Modelo de formulário de feedback do ClickUp é uma ferramenta útil. Use esse modelo de formulário de feedback para visualizar todos os feedbacks coletados em um único local e atribuí-los à equipe de produtos ou serviços relevante para incorporação.

Ao usar modelos de formulários de feedback se você tiver um formulário de feedback, poderá otimizar a coleta de dados organizando as respostas para análise rápida e categorizando o feedback com base nos tipos de serviço e nos dados demográficos do cliente.

Modelo de formulário de solicitação de click-up

O modelo de formulário de solicitação do ClickUp foi criado para ajudá-lo a rastrear solicitações de funcionários e solicitações de contatos externos.

O modelo Modelo de formulário de solicitação do ClickUp simplifica o gerenciamento de solicitações de novas contas em um único local, salvando informações de forma rápida e estrutural.

Com esse modelo, você pode:

Organizar todas as novas solicitações de forma sistemática em um único local

Atribuir tarefas aos membros da equipe automaticamente para minimizar o tempo de espera e garantir que nenhuma solicitação seja perdida

Tratar eficientemente as solicitações porpadronizando o formulário de solicitação de projeto

Em última análise, o Form View do ClickUp supera as limitações do Google Forms e oferece uma oportunidade de simplificar os fluxos de trabalho e facilitar o uso de formulários.

Desenvolva formulários dinâmicos e fáceis de compartilhar com o ClickUp

Os formulários são ferramentas essenciais para empresas e indivíduos coletarem respostas e receberem feedback. Tornar seu Formulário Google público é uma maneira poderosa de atingir um público mais amplo e coletar feedback ou dados valiosos com eficiência. Além disso, usando modelos do Formulário Google economiza tempo e adapta eficientemente os formulários para várias finalidades.

Mas, se você estiver procurando recursos de formulário mais avançados, como personalização de temas e respostas condicionais complexas, não precisa ir além do ClickUp. O Form View do ClickUp garante que você possa agir instantaneamente com base nos dados coletados, criando tarefas e atribuindo responsabilidades à sua equipe. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo! 🚀