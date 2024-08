10 melhores ferramentas de IA para profissionais de TI em 2024

Imagine gastar um tempo precioso coletando relatórios diários de status de cada equipe que trabalha em um projeto, compilando esses dados, criando relatórios e compartilhando-os com as partes interessadas. Todo esse processo não deixa tempo para tarefas estratégicas.

Com a automação, entretanto, uma ferramenta coleta os dados, compila e formata, gera relatórios e painéis em tempo real e envia notificações às partes interessadas. Instantaneamente, você tem mais tempo para se dedicar ao planejamento do projeto, ao brainstorming e às discussões em equipe.

É exatamente por isso que estou sempre em busca de ferramentas que aumentem a eficiência e a produtividade da equipe!

De todas as ferramentas de IA que testei especificamente para profissionais de TI, apenas algumas se destacaram. Aqui está uma lista compilada de ferramentas com tecnologia de IA para profissionais de TI com base na minha experiência e na pesquisa minuciosa realizada pela equipe do ClickUp. Essas ferramentas podem ajudá-lo em tudo, desde a simplificação de fluxos de trabalho até o gerenciamento de projetos complexos de TI.

Vamos começar!

O que você deve procurar em ferramentas de IA para profissionais de TI?

Nesta era de tecnologia avançada, os profissionais de TI devem usar ferramentas de IA que melhorem a eficiência e a tomada de decisões.

Aqui estão alguns recursos importantes a serem considerados ao escolher uma ferramenta de IA para sua equipe de TI:

Recursos de integração: Verifique se a ferramenta alimentada por IA se integra à sua pilha de tecnologia e infraestrutura de TI existentes. Além disso, considere a facilidade de implementação. Algumas ferramentas de IA aceleram a implementação com modelos integrados, enquanto outras exigem personalização para atender a propósitos específicos

Verifique se a ferramenta alimentada por IA se integra à sua pilha de tecnologia e infraestrutura de TI existentes. Além disso, considere a facilidade de implementação. Algumas ferramentas de IA aceleram a implementação com modelos integrados, enquanto outras exigem personalização para atender a propósitos específicos Escalabilidade: Escolha uma ferramenta de inteligência artificial que possa lidar com volumes crescentes de dados sem comprometer a qualidade do desempenho. Avalie a arquitetura e os recursos da ferramenta, como o dimensionamento automático

Escolha uma ferramenta de inteligência artificial que possa lidar com volumes crescentes de dados sem comprometer a qualidade do desempenho. Avalie a arquitetura e os recursos da ferramenta, como o dimensionamento automático Segurança de dados: Avalie as ferramentas com IA quanto aos recursos de privacidade e segurança de dados. Ela está em conformidade com os padrões do setor, como HIPAA e GDPR? A plataforma fornece criptografia de ponta a ponta durante a análise e o compartilhamento de dados? Além disso, avalie os recursos, como controles de acesso e permissões

Avalie as ferramentas com IA quanto aos recursos de privacidade e segurança de dados. Ela está em conformidade com os padrões do setor, como HIPAA e GDPR? A plataforma fornece criptografia de ponta a ponta durante a análise e o compartilhamento de dados? Além disso, avalie os recursos, como controles de acesso e permissões Personalização: Descubra se a ferramenta de inteligência artificial é flexível para seu caso de uso. Você pode personalizar os fluxos de trabalho de acordo com seu setor e SOPs? Dessa forma, a ferramenta acomodará as necessidades futuras de sua empresa em crescimento e você poderá empregá-la em diferentes situações

As 10 melhores ferramentas de IA para profissionais de TI em 2024

Aqui estão minhas principais escolhas para você:

1. ClickUp: Melhor para automatizar tarefas de TI e gerenciamento de projetos

Automatize tarefas e processos de TI com o ClickUp

Quer eu esteja planejando, gerenciando ou entregando um projeto de TI, posso fazer tudo em uma única plataforma. Adoro o ClickUp por um motivo simples: ele torna meu trabalho simples e tranquilo. Meu dia como gerente de TI gira em torno do gerenciamento de tarefas. A solução completa do ClickUp para TI e PMO facilita muito o gerenciamento de várias tarefas e projetos.

Com Tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, a atribuição de tarefas diárias ou de projetos complexos é rápida e eficiente. Posso atribuir tarefas individuais a membros da equipe, adicionar subtarefas e campos personalizados, vincular tarefas e definir tipos de tarefas.

Além disso, é fantástico o fato de eu poder atribuir tarefas diretamente do Chat do ClickUp . Esse recurso reúne a comunicação da minha equipe em um só lugar. Posso compartilhar atualizações, links e recursos com toda a minha equipe de uma só vez. Também posso usar @menções e comentários para adicionar qualquer pessoa às conversas e manter os itens de ação em andamento. Rastreamento de tempo do ClickUp do ClickUp garante que eu entregue todos os projetos no prazo. Ele simplifica o planejamento do projeto, fornecendo cronogramas, estimativas e relatórios de tempo, o que me permite delegar tarefas com eficiência.

Rastreie o tempo gasto por dia, semana, mês ou qualquer intervalo personalizado com o aplicativo de gerenciamento de tempo do ClickUp

Eu também uso o Automações do ClickUp para criar funções personalizadas que automatizam tarefas repetitivas, como envio de lembretes, e-mails, envios de formulários e processos de agendamento.

Além disso, o ClickUp's Modelos de TI permitem que eu padronize os fluxos de trabalho sem criá-los do zero. Aqui estão alguns modelos do ClickUp que adoro [testados e aprovados]:

Padronize os processos de TI para garantir a qualidade do serviço com o modelo ITSM do ClickUp

Modelo ClickUp ITSM A Darktrace é uma plataforma de segurança que utiliza inteligência artificial de autoaprendizagem para reduzir o risco cibernético e evitar ameaças. Essa ferramenta de IA para profissionais de TI monitora e protege os ativos digitais em todos os ecossistemas.

Eu gosto particularmente dos recursos de IA da Darktrace, que permitem que os analistas de TI detectem antecipadamente os insiders mal-intencionados, possibilitando que as empresas tomem medidas mais rapidamente. Assim, a ferramenta evita o impacto sem precedentes dos ataques cibernéticos, reduz o tempo e o custo de resposta a incidentes e melhora a lucratividade.

Melhores recursos do Darktrace

Automatize a detecção, a neutralização e a resposta a ameaças com o sistema imunológico corporativo com tecnologia de IA

Aja contra ataques cibernéticos em tempo real com uma solução de resposta autônoma

Veja as ameaças identificadas e obtenha sugestões com um visualizador de ameaças

Limitações do Darktrace

A funcionalidade de pesquisa avançada não é bem definida

A ferramenta pode produzir alertas falsos positivos indicando ameaças potenciais que são inofensivas

Preços da Darktrace

Pequeno: US$ 30.000 [Até 300 Mbps de largura de banda média, 200 Hosts]

US$ 30.000 [Até 300 Mbps de largura de banda média, 200 Hosts] Médio: $60.000 [Até 2 Gbps de largura de banda média, 1000 hosts]

$60.000 [Até 2 Gbps de largura de banda média, 1000 hosts] Grande: US$ 100.000 [Até 5 Gbps de largura de banda média, 10.000 hosts]

Classificações e resenhas do Darktrace

G2 : 4.4 de 5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4 de 5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

3. Rasa: Melhor para criar bots de IA personalizados

via Rasa A Rasa é uma plataforma de código aberto que permite criar chatbots de IA e assistentes virtuais personalizados para sua empresa. Ela conta com um mecanismo de IA futurista e uma interface sem código que facilita a criação de bots, mesmo para quem não tem experiência em programação.

Com a tecnologia de IA da Rasa, você pode personalizar bots para análise de dados e relatórios, resolver dúvidas de clientes, enviar lembretes personalizados para datas de vencimento e muito mais.

Rasa key features

Crie chatbots de IA e assistentes de conversação personalizados e exclusivos com controle total de dados, aparência e recursos

Promova a colaboração eficiente da equipe com uma interface intuitiva de arrastar e soltar sem código

Lide com grandes volumes de usuários e conversas sem afetar o desempenho com seu design dimensionável

Limitações do Rasa

A navegação da ferramenta não é fácil de usar

Não é a melhor ferramenta de IA para criar modelos LLM; precisa de mais suporte para bancos de dados complexos

Preços do Rasa

Developer Edition : Comece gratuitamente

: Comece gratuitamente Growth : A partir de US$ 35.000

: A partir de US$ 35.000 Enterprise: Preços personalizados

Rasa ratings and reviews

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

4. Copiloto do GitHub: Melhor para desenvolvimento de software

via GitHub O GitHub Copilot é uma ferramenta de IA para desenvolvedores que acelera o processo de desenvolvimento de software. Com base no processamento de linguagem natural, ele fornece recomendações personalizadas e resolve consultas relacionadas a bugs, consistência de código, design de novos recursos e muito mais.

Os recursos alimentados por IA do GPT-3 aumentam a produtividade da equipe, oferecendo sugestões de código em tempo real e automatizando tarefas repetitivas, como código boilerplate. Ele também tem uma interface fácil de usar que permite que os iniciantes experimentem várias linguagens de programação.

Recursos principais do GitHub Copilot

Detecte padrões LLM vulneráveis e melhore o processo de codificação, a qualidade do código e a segurança com um sistema de prevenção de vulnerabilidades

Com seus modelos avançados de IA, obtenha respostas para tudo o que você perguntar - desde perguntas gerais sobre programação até consultas específicas sobre a base de código com o bate-papo do Copilot

Eleve sua experiência de codificação e melhore a qualidade do código com sugestões baseadas em inteligência artificial e preenchimento automático de código em tempo real

Limitações do GitHub Copilot

Às vezes, a IA não entende claramente as instruções, resultando em resultados repetitivos

Às vezes, a ferramenta apresenta resultados imprecisos. Pode ser necessário usar prompts sequenciais para obter os resultados desejados

Preço do GitHub Copilot

Copilot Individual : uS$ 10 por mês

: uS$ 10 por mês Copilot Business : uS$ 19 por mês/usuário

: uS$ 19 por mês/usuário Copilot Enterprise: uS$ 39 por mês/usuário

Classificações e análises do GitHub Copilot

G2 : 4.5 de 5 (mais de 130 avaliações)

: 4.5 de 5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 20 avaliações)

5. CrowdStrike Falcon: o melhor para segurança de dados

via CrowdStrike O CrowdStrike Falcon é um Automação de TI software que usa fluxos de trabalho GenAI nativos para evitar violações de dados. A ferramenta de IA da plataforma, Charlotte AI, responde a consultas que ajudam você a tomar as medidas necessárias para solucionar problemas, alterar políticas e atualizar máquinas.

O CrowdStrike Falcon é uma ferramenta valiosa que reúne segurança e TI em uma única plataforma e oferece segurança cibernética com velocidade de máquina.

Características principais do CrowdStrike Falcon

Detecte e responda a ameaças na nuvem a partir de uma plataforma unificada com segurança de ponta a ponta na nuvem

Identifique todos os adversários e contenha o incidente com uma investigação de ameaças baseada em inteligência para evitar ataques futuros

Automatize a varredura de scripts de IaC durante as fases de desenvolvimento com a integração do pipeline de CI/CD

Limitações do CrowdStrike Falcon

A integração com outras ferramentas é complicada

Preços do CrowdStrike Falcon

**Para pequenas empresas

Falcon Go : uS$ 4,99/dispositivo/mês

: uS$ 4,99/dispositivo/mês Falcon Pro: uS$ 8,33/dispositivo/mês

**Para empresas

Falcon Pro: $99,99/dispositivo anualmente

$99,99/dispositivo anualmente Falcon Enterprise: uS$ 184,99/dispositivo por ano

Classificações e análises do CrowdStrike Falcon

G2 : 4.7 de 5 (mais de 250 avaliações)

: 4.7 de 5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (mais de 30 avaliações)

6. Freshservice: O melhor para automação e integração de fluxo de trabalho

via Freshservice O Freshservice da Freshworks é uma das ferramentas de IA para profissionais de TI que automatiza as operações de TI. O Ferramenta de IA oferece IA incorporada e automação de fluxo de trabalho para ajudá-lo a mecanizar tarefas repetitivas e a se concentrar nas mais importantes.

Com os recursos de gerenciamento de serviços do Freshservice e as ferramentas integradas com IA, você economiza tempo automatizando consultas de rotina, criando o autoatendimento do cliente e fornecendo resoluções e insights rápidos para gerentes, agentes e outros membros da equipe.

Recursos principais do Freshservice

Obtenha uma visão unificada de vários canais, como texto, tíquetes e e-mails

Use a análise preditiva para prever incidentes, gerar resumos de casos, realizar análise de causa raiz e evitar a recorrência de incidentes com IA

Execute projetos em uma única plataforma para obter insights valiosos sobreMetas de TI e carga de trabalho, acompanhar o progresso e aprimorar o gerenciamento de projetos

Limitações do serviço de atualização

Falta de recursos importantes, como controle de versão, formatação avançada, backup e restauração, etc.

Os relatórios de análise de dados são limitados. Eles estão disponíveis apenas em três categorias: incidentes, alterações e ativos

Preço do serviço novo

Inicial: US$ 29/mês por agente

US$ 29/mês por agente Growth: US$ 59/mês por agente

US$ 59/mês por agente Pró: $115/mês por agente

$115/mês por agente Empresa: $145/mês por agente

Classificações e avaliações do Freshservice

G2: 4,6 de 5 (mais de 1100 avaliações)

4,6 de 5 (mais de 1100 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (mais de 500 avaliações)

7. Tabnine: Melhor para automação de codificação

via Tabnine Tabnine é um assistente pessoal de IA para codificação. Ele gera códigos confiáveis e de alta qualidade para os desenvolvedores, automatizando tarefas repetitivas de codificação. A plataforma abrange tudo, desde a explicação do código, a criação do código e o teste do código até a geração de documentos, correções de bugs e desenvolvimento de aplicativos. Ela entende como se escrevem os códigos e recomenda conclusões que correspondam às preferências do código.

Recursos principais do Tabnine

Obtenha sugestões contextualizadas da inteligência artificial com base em seus estilos e padrões de codificação

Crie um modelo personalizado de IA treinado em sua base de código

Beneficie-se da retenção zero de código com segurança e privacidade avançadas

Limitações do Tabnine

Somente os planos pagos incluem sugestões de preenchimento de código de linha inteira e de função

As sugestões de IA nem sempre são valiosas e, às vezes, as sugestões de preenchimento automático estão incorretas

Preços do Tabnine

Básico : $0

: $0 Pro : $12/usuário/mês [Gratuito por 90 dias]

: $12/usuário/mês [Gratuito por 90 dias] Enterprise: $39/usuário/mês [cobrado anualmente]

Classificações e avaliações do Tabnine

G2 : 4.2 de 5 (40 avaliações)

: 4.2 de 5 (40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Mist: Melhor para gerenciamento e monitoramento de rede

via junípero O Mist da Juniper Networks é uma ferramenta de IA versátil para gerenciamento e monitoramento de rede. Ela transforma o desempenho da rede e as experiências do usuário com fluxos de trabalho automatizados, notificações proativas e processos de help-desk.

A rede sem fio orientada por IA oferece suporte a empresas de tecnologia para melhorar seus sistemas de provisionamento, monitoramento e alerta. O assistente de IA da Mist, Marvis, simplifica a solução de problemas nos domínios de LAN sem fio e SD-WAN. O Marvis mantém a rede funcionando sem problemas, corrigindo automaticamente os problemas antes que eles afetem os usuários.

Recursos principais do Mist

Facilita a equipe a resolver problemas, obter insights ricos e solucionar problemas com o Marvis, o assistente de rede virtual da Mist

Resolva os possíveis problemas mais rapidamente com recomendações preditivas

Otimize a experiência do usuário e o desempenho da rede com algoritmos de aprendizado de máquina

Limitações do Mist

O recurso de análise de dados ajuda a iniciar a análise, mas não a solução de problemas

O software é caro. Existem alternativas econômicas para as necessidades básicas de conectividade Wi-Fi e segurança

Preço embaçado

Não disponível no site

Classificações e avaliações da névoa

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: NA

9. Rubrik: melhor para segurança de dados

via Rubrik O Rubrik é um dos melhores aplicativos de segurança e gerenciamento de dados disponíveis no mercado. Ele automatiza a análise, o backup, a recuperação e a proteção de dados em ambientes usando algoritmos de aprendizado de máquina.

A plataforma oferece um backup de máquinas virtuais, servidores físicos e de todo o data center, permitindo a você a flexibilidade de recuperar dados de qualquer lugar. A ferramenta também fornece rastreamento de ativos, gerenciamento de ativos, análise de dados, Governança de TI e conformidade em nuvens e data centers.

Características principais do Rubrik

Faça backup de dados de componentes de hardware e software em uma plataforma unificada

Automatize a resposta a incidentes cibernéticos para se concentrar em problemas de segurança de alta prioridade e recuperar dados essenciais com sua solução alimentada por IA

Identifique e alerte os usuários sobre possíveis ataques cibernéticos com detecção avançada de anomalias

Limitações do Rubrik

As opções de personalização de relatórios são limitadas

Os usuários relataram que o modelo de licenciamento de todos os recursos é muito complicado. É difícil entender quais recursos estão incluídos na compra básica

Preços do Rubrik

Não disponível no site

Classificações e resenhas do Rubrik

G2 : 4.6 de 5 (mais de 80 avaliações)

: 4.6 de 5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.7 de 5 (mais de 40 avaliações)

10. AppDynamics: melhor para monitoramento de desempenho de aplicativos

via AppDynamics O AppDynamics da Cisco é uma plataforma de observabilidade de pilha completa que permite o monitoramento do desempenho de aplicativos em nuvem em tempo real. Ele ajuda a rastrear, analisar, configurar e solucionar problemas de execução de código com a ajuda de algoritmos de IA.

Com os agentes e controladores do AppDynamics, tenho visibilidade em nível de código dos agentes e controladores do AppDynamics, tenho visibilidade em nível de código do aplicativo, além de insights sobre métricas de desempenho. Além disso, a ferramenta automatiza a coleta de métricas de solução de problemas, economizando tempo para tarefas estratégicas.

Recursos principais do AppDynamics

Monitore o desempenho, o comportamento e o tempo de execução do código do aplicativo com o Smart AppDynamics

Visualize o desempenho com a descoberta automática baseada em IA de solicitações de tráfego e geração de mapas de topologia

Resolva problemas antes que os clientes percebam, com detecção de anomalias e alertas automatizados

Implemente o software rapidamente, integrando-o aos pipelines de CI/CD e às plataformas de nuvem existentes

Limitações do AppDynamics

O AppDynamics tem uma configuração complexa; requer conhecimentos específicos

Os upgrades de agente da plataforma são manuais. Não há recurso de atualização aérea do controlador

Preço do AppDynamics

Edição de monitoramento de infraestrutura: US$ 6/mês por núcleo de CPU

US$ 6/mês por núcleo de CPU Edição Premium: $33/mês por núcleo de CPU

$33/mês por núcleo de CPU Edição Enterprise: $50/mês por núcleo de CPU

$50/mês por núcleo de CPU Edição Enterprise para soluções SAP®: US$ 95/mês por núcleo de CPU

US$ 95/mês por núcleo de CPU Monitoramento de usuários reais: US$ 0,06/mês por 1.000 tokens

US$ 0,06/mês por 1.000 tokens Aplicativo seguro da Cisco: $13,75/mês por núcleo de CPU

Classificações e análises daAppDynamics

G2: 4,3 de 5 (mais de 350 avaliações)

4,3 de 5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (mais de 30 avaliações)

Gerencie com eficácia seus projetos de TI com o ClickUp

Embora outras ferramentas de IA garantam a segurança dos dados, ajudem a criar assistentes de IA personalizados e gerenciem o suporte de TI, uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp o ajudará a fornecer resultados de forma eficiente e eficaz.

Desde a criação de tarefas individuais, definição de metas, gerenciamento de cargas de trabalho e obtenção de feedback em tempo real até a automação de tarefas de TI, o ClickUp simplifica seu projeto de ponta a ponta. Experimente o ClickUp gratuitamente para aumentar a eficiência da sua equipe de TI!