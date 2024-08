Como criar uma prova de conceito (com exemplos)

Quando você vai vender algo impactante - e caro - é natural que o comprador queira ter certeza de que funcionará. Os vendedores apresentam estudos de caso, depoimentos e demonstrações para convencer o comprador. Quando o que está em jogo é alto, isso não é suficiente.

É aí que entra a prova de conceito. Nesta postagem do blog, exploramos o que é e como você pode usá-la para promover suas metas organizacionais.

O que é uma prova de conceito?

Uma prova de conceito (PoC) é uma implementação em pequena escala de um grande programa usado para demonstrar a viabilidade de um projeto ou ideia. Geralmente, é a primeira etapa para iniciar um projeto .

É como assar uma amostra de cupcakes antes de se comprometer a atender a uma festa. Isso permite que você teste a receita, experimente a apresentação, demonstre a embalagem e a entrega e confirme o sabor, sem investir em um esforço em grande escala.

Uma PoC bem executada oferece inúmeras vantagens para as equipes que consideram a viabilidade de novos projetos. As mais significativas são as seguintes.

Validação

A PoC ajuda a garantir que uma ideia seja tecnicamente viável e que valha a pena ser implementada. Ela ajuda a garantir que o conceito funcionará como pretendido antes de comprometer recursos significativos.

Adesão das partes interessadas

Uma prova de conceito bem-sucedida gera confiança e apoio entre as partes interessadas, investidores ou clientes. Ela fornece evidências concretas de que a ideia é viável e pode proporcionar os benefícios esperados.

Gerenciamento de riscos

Com uma PoC, as equipes podem identificar possíveis desafios e limitações em um ambiente controlado. Isso minimiza o risco de problemas inesperados durante a implementação em grande escala.

Eficiência de recursos

Com uma PoC, as equipes podem avaliar as habilidades necessárias e extrapolá-las com mais precisão para o projeto maior. Isso ajuda no orçamento, na previsão e na alocação eficiente de recursos.

Inovação

A PoC incentiva a experimentação e a inovação. As equipes podem testar novas ideias com cronogramas mais curtos e orçamentos pequenos sem medo de fracassar.

Muitos desses benefícios também são oferecidos por protótipos e MVPs. Então, qual é a diferença entre eles?

Entendendo as diferenças: Prova de conceito, protótipo e MVP

De certa forma, PoCs, protótipos e produtos mínimos viáveis (MVP) são maneiras de criar algo pequeno para testar uma ideia maior. Mas as semelhanças terminam aí.

No processo de desenvolvimento de produtos, cada um deles tem uma finalidade única e é usado em diferentes estágios. Entender essas diferenças ajuda as equipes a escolher a abordagem certa para dar vida às suas ideias.

Diferenças entre prova de conceito, protótipo e MVP | Prova de conceito (PoC) | Protótipo | Produto mínimo viável (MVP) | ------------------ | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | Objetivo: validar a viabilidade de uma ideia ou conceito de projeto em grande escala; visualizar e testar o design e a experiência do usuário; lançar uma versão básica do produto no mercado | Escopo | Estreito, focado em um único grupo de usuários, local ou recurso | Amplo, inclui UX de vários recursos e funcionalidades | Amplo, inclui os principais recursos necessários para os primeiros usuários | Esforço de desenvolvimento: Mínimo, apenas o suficiente para demonstrar a viabilidade; Moderado, requer a criação de um modelo de trabalho; Alto, requer um produto funcional pronto para os usuários | Público-alvo | Partes interessadas e tomadores de decisão da empresa | Equipes de negócios e usuários selecionados entre o público-alvo | Usuários iniciais e usuários reais | Risco | Identifica os possíveis desafios técnicos antecipadamente | Revela problemas de design e usabilidade | Valida a demanda do mercado e a adequação do produto ao mercado | Tipo de feedback | Feedback de viabilidade técnica | Feedback de design e usabilidade | Feedback de mercado e de usuários | Custo | Baixo | Moderado | Moderado a alto | | Prazo | Curto | Médio | Longo

Essencialmente, use:

PoC para validar a viabilidade de uma ideia antes de investir recursos significativos

Protótipo para explorar e refinar o design e a experiência do usuário do seu produto

MVP quando estiver pronto para apresentar seu produto ao mercado com recursos suficientes para atrair os primeiros usuários e obter feedback do usuário no mundo real

bônus_: Use estes modelos de roteiro de produto para planejar a abordagem em fases do seu processo de desenvolvimento de software.

Como você está lendo este artigo sobre PoCs, vamos supor que você precise validar a viabilidade de uma ideia e entender as etapas para isso.

As etapas para criar uma prova de conceito confiável

Há vários fatores que influenciam o sucesso de uma prova de conceito. Portanto, você precisa de uma abordagem sistemática para criá-la. Aqui está uma estrutura testada e comprovada para implementar um processo de prova de conceito, usando um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp e um exemplo de aplicativo de monitoramento de condicionamento físico.

1. Limite a partir do programa maior

Uma prova de conceito é essencialmente uma pequena implementação de um programa maior plano de projeto . Para escolher o aspecto certo com o qual provar o conceito, você precisa ter clareza sobre sua visão mais ampla. Comece com uma visão ampla e reduza a sua PoC.

O que : Defina o que a PoC validará (é útil documentar todas as possibilidades em um arquivosoftware de gerenciamento de ideias e escolher as mais adequadas)

: Defina o que a PoC validará (é útil documentar todas as possibilidades em um arquivosoftware de gerenciamento de ideias e escolher as mais adequadas) Por que : Descreva o que você pretende alcançar com a PoC

: Descreva o que você pretende alcançar com a PoC Como : Estabeleça critérios de sucesso para viabilidade e desempenho; certifique-se de que haja metas SMART que ajudem a tomar decisões

: Estabeleça critérios de sucesso para viabilidade e desempenho; certifique-se de que haja metas SMART que ajudem a tomar decisões Quem: Inclua as partes interessadas que tomarão as decisões

Se você estiver criando um aplicativo de monitoramento de condicionamento físico, essa etapa envolveria a escolha da parte do aplicativo a ser validada, como um novo algoritmo de monitoramento de exercícios.

É novo em PoCs? Experimente Modelo de plano de projeto de alto nível do ClickUp para começar.

2. Realize a pesquisa inicial

Pesquise a prova de conceito proposta para estimar o custo, os cronogramas e os requisitos de recursos.

Estudo

Use dados históricos de projetos semelhantes para realizar um estudo de viabilidade . Compreender os vários fatores que influenciam o sucesso do projeto.

Previsão

Dividir o projeto em tarefas menores e gerenciáveis para estimar custos e cronogramas para elas. Identifique as dependências e faça os ajustes necessários.

Gerenciamento de riscos

Liste os possíveis riscos que podem afetar o cronograma, os orçamentos ou a própria entrega. Consulte os membros sênior da equipe que possam contribuir para a PoC para obter insights mais profundos.

No caso do aplicativo de monitoramento de condicionamento físico, você pode conduzir descoberta do produto para entender o desempenho, a precisão do sensor e as limitações de processamento de dados das soluções existentes.

Use uma ferramenta de anotações como Documentos do ClickUp para documentar e analisar essa pesquisa. Compartilhe-a com os participantes do projeto para obter comentários e feedback. Edite de forma colaborativa e converta insights em ações automaticamente usando o Tarefas do ClickUp .

Colabore sem esforço usando o ClickUp Docs

3. Planeje a PoC

Defina o escopo de sua prova de conceito. Descreva tudo o que você fará, como os recursos que criará, os mecanismos de controle de qualidade que implementará, a infraestrutura que fornecerá etc.

Divida a PoC em tarefas

Escreva descrições detalhadas dos recursos que você criará como parte da PoC

Adicione estimativas de tempo para cada tarefa

Use listas de verificação para definir os critérios de aceitação

Atribua usuários que concluirão essas tarefas

Adicione datas de início e prazos para manter o controle

Usecampos personalizados para adicionar qualquer outra informação exclusiva de sua POC

Enquanto estiver planejando sua PoC, lembre-se de limitar o escopo aos recursos essenciais para validar o conceito.

Criar vários itens de ação usando as tarefas do ClickUp

Para o aplicativo de condicionamento físico, você delinearia o desenvolvimento do novo algoritmo passo a passo e o configuraria em suas ferramentas de gerenciamento de projetos com todos os detalhes necessários.

Não se deixe intimidar por uma folha de papel limpa em sua ferramenta de gerenciamento de projetos. Use o Exemplo de modelo de plano de projeto do ClickUp para:

Criar planos detalhados com recursos visuais intuitivos

Organizar tarefas para uma colaboração eficiente entre as equipes

Acompanhar o progresso em relação às metas para concluir o projeto em tempo hábil

Bônus: Mais modelos de prova de conceito para adaptar e personalizar de acordo com suas necessidades.

4. Criar a PoC

Com um plano concreto em mãos, é hora de início do projeto e execução. Nesse estágio, também ajuda a capturar as informações necessárias para avaliar o sucesso de sua PoC.

Por exemplo, convide os usuários a acompanhar o tempo gasto em cada tarefa, que poderá ser comparado às estimativas posteriormente.

Compare a estimativa com o tempo real gasto usando o ClickUp

No caso do rastreador de condicionamento físico, desenvolva o algoritmo e integre-o às funções básicas de entrada/saída para o teste inicial. Certifique-se de que o PoC inclua a interface mínima necessária para coletar dados de exercícios e exibir resultados.

5. Teste e avalie

Depois de criar a PoC, é hora de testar e avaliar seu sucesso com base nos objetivos e indicadores de desempenho que você definiu anteriormente. Qualquer um dos modelos de desenvolvimento de produtos que você usa deve lhe dar a capacidade de medir os resultados. Especialmente para uma PoC, considere o seguinte.

Medir o desempenho

Avalie se o projeto atingiu seus objetivos. Configure widgets para as principais métricas em Dashboards do ClickUp para acompanhar o desempenho em tempo real.

Além disso, meça a variação. Por exemplo, se você atingiu 70% dos objetivos, essa ainda é uma lição importante.

Crie painéis para visualizar dados usando os widgets de painel do ClickUp

Benchmark

Compare esse desempenho com projetos anteriores ou padrões do setor para avaliar o sucesso relativo do PoC.

Criar suporte à decisão

Crie relatórios que ajudem as partes interessadas a decidir se devem prosseguir com o desenvolvimento em escala total, fazer modificações ou abandonar a ideia por completo.

Para o PoC do aplicativo de monitoramento de condicionamento físico, os indicadores de desempenho podem incluir a precisão do monitoramento de exercícios, os níveis de envolvimento do usuário e a velocidade de processamento.

Teste a precisão e o desempenho do algoritmo em diferentes tipos e ambientes de exercícios. Use uma variedade de dispositivos para garantir que o algoritmo funcione bem em diferentes hardwares.

6. Documentar as descobertas

Os PoCs são essenciais por dois motivos: Para tomar decisões sobre grandes implementações e para aprender rapidamente sobre os possíveis desafios. Para essas duas finalidades, a documentação pode mudar sua vida.

Uma boa documentação durante todo o ciclo de vida da PoC ajuda a esclarecer ideias, a pensar nos desafios, a anotar soluções fracassadas e a evitar a repetição de erros.

Antes de tomar decisões sobre a expansão de sua PoC, documente suas descobertas. Certifique-se de documentar todo o processo de PoC, com resultados quantitativos e qualitativos. Inclua representações de dados visuais e feedback específico das partes interessadas, quando possível.

No caso do aplicativo de monitoramento de condicionamento físico, você teria que documentar o desempenho do algoritmo em vários dispositivos, as lições de qualquer variação, os desafios encontrados, as soluções que não funcionaram, por que a solução final funcionou etc.

7. Tomar decisões

Se o algoritmo tiver um bom desempenho, planeje a integração no aplicativo completo e o desenvolvimento de recursos adicionais. Se o algoritmo não atender aos critérios de sucesso, considere abordagens alternativas ou pesquisas adicionais sobre concepção do projeto . Se o algoritmo não estiver nem perto de suas expectativas, abandone a ideia e pense em outra coisa.

Implementação da prova de conceito em cenários do mundo real

No desenvolvimento de software, a PoC é usada para validar a viabilidade técnica de um novo recurso, tecnologia ou arquitetura antes da implementação em escala total. Isso é feito por:

Concentrar-se nos aspectos mais inovadores ou tecnicamente desafiadores do projeto

Desenvolvimento de uma versão simplificada para testar a funcionalidade principal

Realização de testes completos para garantir que o PoC funcione como pretendido

Obter feedback dos desenvolvedores, testadores e partes interessadas para refinar a ideia e resolver os problemas identificados

Documentar os resultados e usar os insights para planejar melhor a implementação maior

No entanto, as PoCs não são um fenômeno do setor de software. Equipes de todos os setores e práticas usam PoCs como um projeto piloto ou para criar um caso comercial sólido . No gerenciamento de projetos e no desenvolvimento de negócios, o PoC é usado por motivos ligeiramente diferentes, como

Demonstrar o valor comercial rapidamente e a baixo custo

Implementação de uma solução para um pequeno grupo de usuários de teste antes do lançamento em toda a organização

Melhorar os processos usando uma nova ferramenta de automação ou gerenciamento de projetos

Mitigar os riscos identificando-os com antecedência e criando soluções na própria PoC

Obter a adesão das partes interessadas, demonstrando a viabilidade de novas ideias aos investidores para garantir financiamento e apoio

Ao demonstrar a viabilidade e o potencial de novos conceitos, as PoCs preparam o caminho para avanços revolucionários e entradas bem-sucedidas no mercado. Não é de se admirar que algumas das organizações mais bem-sucedidas do mundo tenham usado provas de conceito com grande sucesso.

A seguir, exploramos alguns exemplos convincentes de provas de conceito que não apenas transformaram seus respectivos setores, mas também estabeleceram novos padrões de inovação e desenvolvimento.

Esses casos destacam a importância estratégica das PdCs para transformar ideias visionárias em realidade, mostrando como as implementações iniciais em pequena escala podem levar a sucessos significativos e em grande escala.

Dropbox

Em 2007, Drew Houston, um estudante do MIT, sempre esquecia seu pen drive e ficava na mão quando precisava transferir arquivos.

Ele imaginou uma solução que não exigisse que ele se lembrasse ou carregasse um dispositivo físico. Essa ideia levou ao conceito do Dropbox: um serviço de sincronização e armazenamento de arquivos baseado em nuvem.

Nos estágios iniciais da computação em nuvem e da comunicação on-line, essa ideia era totalmente nova. Ele precisava demonstrar visualmente aos colaboradores e investidores como isso funcionava. Então, o Dropbox criou um PoC na forma de um vídeo passo a passo da funcionalidade de seu serviço de compartilhamento de arquivos. Isso ajudou a validar o interesse do mercado e a obter feedback dos usuários, o que levou ao desenvolvimento bem-sucedido do produto.

Slack

Em 2011, Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson e Serguei Mourachov estavam desenvolvendo um jogo chamado Glitch. Para a equipe ágil que trabalhava em conjunto com frequência, sua ferramenta de comunicação interna era ineficaz.

Então, eles criaram o Slack como uma ferramenta interna para resolver seus próprios problemas. Mais tarde, quando o jogo Glitch não decolou, a equipe decidiu mudar para a ferramenta de comunicação.

A versão inicial do Slack que eles desenvolveram para uso interno serviu como uma prova de conceito para o produto multibilionário que é hoje. Ao testar e refinar a ferramenta em um ambiente do mundo real, a equipe conseguiu validar sua eficácia e seu potencial valor de mercado.

Airbnb

Em 2007, os colegas de quarto Brian Chesky e Joe Gebbia estavam lutando para pagar os altos aluguéis de São Francisco. Eles estavam pensando em compartilhar ou sublocar seu apartamento.

Durante esse período, eles perceberam que uma grande conferência de design estava chegando à cidade. Os hotéis ao redor do local do evento estavam completamente lotados ou eram extremamente caros.

Com isso, eles viram uma oportunidade: por que não alugar sua sala de estar para os participantes da conferência? Embora parecesse uma ótima ideia, eles não tinham certeza se alguém realmente alugaria sua sala, muito menos se pagaria por ela.

Para testar sua ideia, Chesky e Gebbia criaram um site chamado Air Bed & Breakfast. Eles ofereceram colchões de ar em sua sala de estar e café da manhã para os participantes da conferência. Os primeiros convidados pagaram US$ 80 cada um para ficar por algumas noites.

Essa versão do Airbnb serviu como prova de um conceito que, de outra forma, parecia fantástico demais para ser implementado. Ao criar um Airbnb em suas próprias casas, eles provaram que existe um mercado para hospedagem domiciliar.

Comece pequeno e ganhe muito com o ClickUp

Uma prova de conceito é uma maneira comprovada de criar confiança entre os céticos quanto a fazer investimentos em sua ideia. Em vendas, a prova de conceito demonstra confiança. No gerenciamento de projetos, ela demonstra prudência e agilidade. No marketing, ela ajuda a criar percepções do cliente de forma constante ao longo do tempo.

Em todas essas aplicações, garantir o sucesso de uma prova de conceito é a base de coisas maiores que estão por vir. Portanto, os gerentes de projeto precisam ser cuidadosos e prudentes ao implementar uma PoC.

O software de gerenciamento de projetos do ClickUp foi projetado para ajudar exatamente nisso. Entre tarefas, listas de verificação, documentos, ferramentas de colaboração e painéis, o ClickUp tem tudo o que você precisa para que sua PoC seja bem-sucedida. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .