Testamos o melhor software de RH em Malta

Malta é um país com uma tendência de crescimento em seu setor de RH. Há uma demanda crescente por profissionais de RH talentosos, e as organizações estão prontas para pagar um prêmio pelos melhores. Há também um foco em rápida evolução na integração da inteligência artificial e no gerenciamento estratégico da força de trabalho.

Mas o setor ainda tem seus desafios.

Uma pesquisa realizada pela Lovin Malta constatou que 20% dos entrevistados estavam se sentindo esgotados no trabalho, destacando o estresse crescente enfrentado pela força de trabalho de RH em Malta.

Há muitos motivos que aumentam o estresse de um Responsabilidades do gerente de RH e causar esgotamento:

As empresas podem ter uma onda de contratações, o que leva a um aumento na integração e na papelada

Os funcionários podem esperar mais do que apenas um salário, como, por exemplo, um ambiente de trabalho mais inclusivo

O aumento dos modelos de trabalho remoto e híbrido pode exigir que o RH desenvolva novas políticas e procedimentos

A contratação global pode aumentar a complexidade dos processos de RH com fatores como conformidade de pagamentos e gerenciamento de impostos

Mas a boa notícia é que muitas plataformas de RH podem atender a essas preocupações.

Nesta postagem do blog, minha equipe e eu pesquisamos 10 dos principais softwares de RH em Malta para ajudá-lo a resolver os desafios de RH mais urgentes e entender qual é o mais adequado para seus processos.

O que você deve procurar em um software de RH?

Se há uma equipe que está universalmente atolada de trabalho administrativo e fluxos de trabalho operacionais, essa equipe é o departamento de RH. Se você passa muito tempo fazendo malabarismos com planilhas e documentos, nós o ajudamos.

Ao testar esses Plataformas de software de RH na nossa pesquisa, nos concentramos principalmente nesses cinco fatores essenciais que podem economizar seu tempo:

Portal do funcionário : Os funcionários podem acessar seus contracheques e atualizar detalhes, como solicitações de presença e férias, sem precisar que você faça o papel de intermediário

: Os funcionários podem acessar seus contracheques e atualizar detalhes, como solicitações de presença e férias, sem precisar que você faça o papel de intermediário Automações : Procure terceirizar tarefas repetitivas para que você não fique atolado em processos manuais

: Procure terceirizar tarefas repetitivas para que você não fique atolado em processos manuais Dados e relatórios : Relatórios detalhados dão acesso imediato a métricas importantes, como tendências de presença, referências salariais e porcentagens de diversidade

: Relatórios detalhados dão acesso imediato a métricas importantes, como tendências de presença, referências salariais e porcentagens de diversidade Conformidade com o GDPR : Como Malta faz parte da União Europeia (UE) e, portanto, está sujeita ao GDPR, minha equipe e eu priorizamos plataformas que se esforçaram para estar em conformidade com as regulamentações mais recentes

: Como Malta faz parte da União Europeia (UE) e, portanto, está sujeita ao GDPR, minha equipe e eu priorizamos plataformas que se esforçaram para estar em conformidade com as regulamentações mais recentes Facilidade de uso: Com tanta coisa para fazer, a última coisa de que você precisa é uma plataforma com uma curva de aprendizado acentuada. O ideal é que ela seja fácil de usar e não exija treinamento adicional. Mas, se não for, deve pelo menos vir com um bom suporte de integração

Também destacamos alguns dos recursos de destaque em cada plataforma - como recursos de IA e suporte específico para o local - para que você possa escolher a melhor ferramenta de acordo com a estrutura da sua empresa e o Metas da equipe de RH .

Os 10 melhores softwares de RH para usar em 2024

Vamos dar uma olhada nos 10 melhores softwares de RH em Malta e entender como eles podem ajudá-lo a melhorar seus fluxos de trabalho e economizar tempo.

1. ClickUp: O melhor para gerenciamento de projetos de RH

Realize pesquisas, gerencie seu pipeline de recrutamento e centralize os dados dos funcionários com o ClickUp

Aprendi em minha carreira que ter um único espaço para gerenciar a maior parte do seu trabalho economiza muito tempo. E o ClickUp faz exatamente isso!

O ClickUp é uma plataforma combinada de gerenciamento de projetos, documentos e comunicações que pode ajudar **os profissionais de RH a planejar projetos , acompanham suas metas e documentam seus fluxos de trabalho

Como o ClickUp reduz os silos de dados - reunindo todas as informações da empresa e dos funcionários - ele também facilita a integração de novas contratações.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais A solução de RH do ClickUp e os modelos podem ajudar você:

Documentar seus processos

Crie páginas públicas e privadas e wikis, colabore com equipes em protocolos de contratação e crie ativos de RH centralizados, como manuais de funcionários, com o ClickUp Docs

Para começar, você pode criar wikis abrangentes para diferentes aspectos do seu processo de contratação, como o processo de entrevista, integração e avaliações de desempenho, usando Documentos do ClickUp . Esse recurso de gerenciamento de documentos garante transparência e dá a todas as equipes uma ideia de como as contratações acontecem na sua empresa e de quem elas devem abordar.

Além disso, os recursos de colaboração do ClickUp Docs, como co-criação, co-edição e comentários, facilitam o compartilhamento desses documentos com a liderança para revisão e aprovação. Outra maneira de aproveitar o Docs é criar um manual do funcionário -com detalhes como protocolos da empresa, políticas de licença, funções do departamento e planos de benefícios.

Personalize o modelo de base de conhecimento do ClickUp com os detalhes de sua empresa e compartilhe com os funcionários e novos contratados

O modelo Modelo de base de conhecimento do ClickUp é um dos nossos favoritos para isso! Ele permite que nosso departamento de RH estabeleça as políticas da empresa e defina os valores essenciais em um local central e de fácil acesso. Ele ajuda você a:

Criar um arquivo totalmente personalizado manual do funcionário com detalhes como código de conduta, políticas de licença e requisitos legais

com detalhes como código de conduta, políticas de licença e requisitos legais Colabore com a equipe financeira ou com os chefes de departamento para que eles possam adicionar detalhes específicos, como o processo de folha de pagamento ou as políticas de viagem

para que eles possam adicionar detalhes específicos, como o processo de folha de pagamento ou as políticas de viagem Torne a base de conhecimento pública e compartilhe-a com possíveis candidatos para ter uma ideia da cultura de trabalho da empresa Faça o download deste modelo #### Centralize os detalhes dos funcionários

Se você estiver usando diferentes softwares de gerenciamento de recursos humanos, recrutamento, software de folha de pagamento baseado em nuvem e software de contabilidade, há uma grande possibilidade de silos de dados, duplicação e confusão. Mas como o ClickUp se integra à maioria dos sistemas HRIS e tem recursos de automação, você pode trazer todos os dados para um único painel, criando um banco de dados central de funcionários.

Por exemplo, você pode configurar um acionador automático para adicionar novas contratações ao diretório de funcionários ou ao organograma no ClickUp sempre que forem adicionadas à plataforma de folha de pagamento. Em nossa experiência, o Modelo de diretório de funcionários do ClickUp é um ótimo recurso aqui.

Centralize todos os registros de funcionários criando um banco de dados facilmente pesquisável usando o modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Com esse modelo, você pode:

Criar etiquetas personalizadas para diferentes tipos de funcionários -tempo integral, freelancer, estagiário

-tempo integral, freelancer, estagiário Adicionar detalhes pessoais, como aniversário do funcionário, aniversário de trabalho e muito mais (e programar a automação para desejar-lhes felicidades nesses dias)

(e programar a automação para desejar-lhes felicidades nesses dias) Ofereça aos seus funcionários uma maneira de encontrar rapidamente o DRI certo em diferentes equipes paracolaboração multifuncionalFaça o download deste modelo #### Gerencie seu pipeline de recrutamento

Crie tarefas, subtarefas e listas de verificação para acompanhar os estágios de recrutamento de diferentes funções com o ClickUp Tasks Tarefas do ClickUp é excelente para gerenciar todas as tarefas de RH em um só lugar, divididas por projetos ou estágios de conclusão. Use esse recurso para criar projetos para diferentes funções, juntamente com subtarefas e listas de verificação. Você também pode usar automações para mover os candidatos por diferentes estágios do processo de entrevista ou lembrar os entrevistadores sobre as próximas etapas.

Torne a integração mais fácil

Melhore a integração criando um novo projeto de integração para cada novo funcionário com um lista de verificação de tarefas no ClickUp -as ferramentas que precisam acessar, os documentos que precisam ler e muito mais.

Os novos contratados (e seus gerentes) também podem usar o Metas do ClickUp para acompanhar suas tarefas de integração. Por exemplo, eu uso esse recurso para definir metas de sim/não que os novos funcionários da minha equipe podem marcar à medida que avançam no processo de integração.

Outra ideia é criar uma meta comum para cada lote de novos contratados para obter uma visão cumulativa do progresso deles.

Defina metas simples de sim/não ou baseadas em porcentagem para acompanhar o progresso da integração de novas contratações com o ClickUp Goals

Reduza o trabalho pesado com a IA

Rascunhe conteúdo, encontre informações e localize comunicações com o ClickUp Brain O site do ClickUp Brain Os recursos de IA podem economizar o tempo das equipes de RH e otimizar os fluxos de trabalho. Você pode usá-lo para resumir documentos extensos, elaborar políticas solicitando os detalhes que precisam ser abordados e encontrar rapidamente as informações corretas de suas tarefas e projetos.

As equipes globais também podem usar seus recursos de tradução para criar políticas, faturas e formulários localizados. Aqui estão mais algumas maneiras pelas quais o ClickUp Brain pode aumentar a produtividade da sua equipe de RH:

Aumento do autoatendimento dos funcionários: Equipe os funcionários com uma base de conhecimento alimentada por IA. O cérebro pode responder a perguntas frequentes sobre benefícios, políticas e processos de integração, reduzindo a carga sobre o RH para consultas de rotina

Crie uma base de conhecimento de autoatendimento que capacite seus funcionários, usando o ClickUp Brain

Integração mais inteligente : Use o Brain para automatizar e personalizar as tarefas de integração. Ele pode gerar e-mails de boas-vindas personalizados, orientar os novos contratados nas etapas de integração e sugerir materiais de treinamento relevantes

: Use o Brain para automatizar e personalizar as tarefas de integração. Ele pode gerar e-mails de boas-vindas personalizados, orientar os novos contratados nas etapas de integração e sugerir materiais de treinamento relevantes Redução do preconceito no recrutamento : O cérebro pode ajudar a selecionar currículos e pedidos de emprego com base em critérios predefinidos, minimizando o viés inconsciente nos estágios iniciais do recrutamento

: O cérebro pode ajudar a selecionar currículos e pedidos de emprego com base em critérios predefinidos, minimizando o viés inconsciente nos estágios iniciais do recrutamento Solução proativa de problemas: O ClickUp Brain pode analisar o sentimento dos funcionários a partir de pesquisas internas e feedback. Isso permite que o RH identifique problemas potenciais logo no início e tome medidas para resolvê-los antes que se agravem

Melhores recursos do ClickUp

Rastreamento de processos de recrutamento : UseHierarquia ClickUp para personalizar seu espaço de trabalho com pastas ou listas dedicadas a várias funções, como recrutamento e integração, gerenciamento de folha de pagamento, gerenciamento de desempenho, desligamento, etc. Desenvolva-as criando tarefas específicas e atribuindo-as a membros relevantes da equipe para garantir que não perca nada

: UseHierarquia ClickUp para personalizar seu espaço de trabalho com pastas ou listas dedicadas a várias funções, como recrutamento e integração, gerenciamento de folha de pagamento, gerenciamento de desempenho, desligamento, etc. Desenvolva-as criando tarefas específicas e atribuindo-as a membros relevantes da equipe para garantir que não perca nada Integração de funcionários : Crie manuais de funcionários, organogramas e projetos de integração personalizados para cada funcionário para garantir um processo de integração tranquilo

: Crie manuais de funcionários, organogramas e projetos de integração personalizados para cada funcionário para garantir um processo de integração tranquilo Poupe tempo com Automações do ClickUp: Defina automações para atualizar os gerentes de contratação sobre o estágio da entrevista, sincronizar dados de ferramentas HRIS e até mesmo desejar o aniversário dos funcionários

Automações do ClickUp: Defina automações para atualizar os gerentes de contratação sobre o estágio da entrevista, sincronizar dados de ferramentas HRIS e até mesmo desejar o aniversário dos funcionários Executar avaliações de desempenho : AproveiteOs modelos gratuitos de avaliação de desempenho do ClickUp para planejar revisões anuais e monitorar a trajetória de carreira de um funcionário

: AproveiteOs modelos gratuitos de avaliação de desempenho do ClickUp para planejar revisões anuais e monitorar a trajetória de carreira de um funcionário Obtenha feedback dos funcionários: UseFormulários ClickUp para realizar pesquisas e avaliar o sentimento dos funcionários em relação à cultura de trabalho, políticas organizacionais, ambiente de trabalho e muito mais

Limitações do ClickUp

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado acentuada

O ClickUp Brain ainda não consegue realizar análises numéricas complexas

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/usuário por mês

: uS$ 7/usuário por mês Negócios : $12/usuário por mês

: $12/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ avaliações)

: 4.7/5 (9500+ avaliações) Capterra: 4.6/5 (4000+ avaliações)

2. Paychex Flex: melhor para empresas que exigem gerenciamento de seguro empresarial

via Paychex Flex O Paychex Flex é uma plataforma de gerenciamento de RH que se destaca por seu suporte ao gerenciamento de seguros. **Ele oferece suporte à cobertura de seguro não apenas para a saúde dos funcionários, mas também para operações comerciais, como responsabilidades gerais e cibernéticas

Vi em primeira mão como isso ajudou os clientes a evitar uma grande dor de cabeça. Uma violação de dados pode ser devastadora para uma pequena empresa, mas eles puderam se recuperar rapidamente e sem ruína financeira porque tinham um seguro de responsabilidade cibernética incluído no Paychex Flex.

O Paychex Flex também oferece muitos recursos como complementos, como um sistema de gerenciamento de aprendizado, ferramenta de planejamento de aposentadoria e cobertura de compensação de trabalhadores. Isso o torna uma plataforma econômica para pequenas empresas, e você pode escolher os recursos de que precisa à medida que cresce.

Os melhores recursos do Paychex Flex

Gerencie a folha de pagamento e declare os impostos em seu desktop e telefone celular

Gerar relatórios, como requisitos de caixa e custos de trabalho, com apenas um clique

Informe as novas contratações aos órgãos governamentais e adicione-as aos benefícios e planos de aposentadoria de seus funcionários

Limitações do Paychex Flex

O controle de horas e o gerenciamento de presença são dois recursos diferentes, o que pode levar a uma experiência de usuário desarticulada

Personalizações limitadas para relatórios, e você não pode baixá-los para o Excel também

Preços do Paychex Flex

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Paychex Flex

G2 : 4.2/5 (mais de 1500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Justworks: Melhor para pequenas empresas que precisam de uma plataforma de gerenciamento de folha de pagamento descomplicada

via Obras justas A Justworks é uma plataforma completa de gerenciamento de experiência de pessoas para empresas de pequeno e médio porte. Ela é adequada para uma empresa com a maioria dos funcionários em um único local, mas que também contrata freelancers ou consultores internacionais, como agências e empresas de criação.

Por exemplo, a Justworks facilita a contratação de funcionários e prestadores de serviços malteses por empresas norte-americanas, permitindo que elas personalizem a experiência de integração e cumpram as políticas de previdência social e de férias de Malta por padrão.

Dois recursos da plataforma de que gostei foram o controle de tempo e os pacotes de benefícios voltados para pequenas empresas. Você pode controlar o tempo pelo Slack, pelo aplicativo móvel e até mesmo pelas opções de geofencing automatizadas, o que significa que o relógio começa assim que o funcionário entra no escritório.

Ele também lhe dá acesso a planos de seguro de saúde ricos em benefícios com serviços como suporte à saúde mental, cuidados primários e fertilidade sem custo adicional. Isso pode ser uma grande vantagem para atrair e reter os melhores talentos, especialmente considerando os custos crescentes do seguro de saúde.

Melhores recursos da Justworks

Automatize o gerenciamento da folha de pagamento para funcionários e prestadores de serviços internacionais com recursos como pagamentos recorrentes e únicos e suporte para declaração de impostos

Permitir que os funcionários escolham e gerenciem seus planos de benefícios no portal de autoatendimento

Configure políticas e acompanhe os saldos de férias diretamente do aplicativo móvel

Limitações do Justworks

Não oferece suporte a funcionários internacionais em tempo integral

Alguns usuários relataram que a experiência com o aplicativo móvel apresenta bugs

Preços da Justworks

Folha de pagamento : uS$ 50 de taxa básica + US$ 8/funcionário por mês

: uS$ 50 de taxa básica + US$ 8/funcionário por mês PEO Basic : uS$ 59/funcionário por mês

: uS$ 59/funcionário por mês PEO Plus: $109/funcionário por mês

Justworks ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 700 avaliações)

4. Rippling: Melhor para empresas que precisam de uma solução completa de gerenciamento de recursos humanos, TI e folha de pagamento

via Ondulação Se você precisar de ferramentas de negócios completas que atendam aos requisitos de ponta a ponta das equipes de RH, folha de pagamento e gerenciamento de TI, considere o Rippling. Em minha experiência, ele tem sido um salva-vidas para empresas que lidam com operações globais complexas.

Acesse um grande conjunto de recursos que vão desde recrutamento global, processamento global de folha de pagamento e análises de desempenho para gerenciamento de dispositivos e um sistema de gerenciamento de aprendizagem para hospedar cursos relacionados à conformidade.

O Rippling também facilita muito a contratação de prestadores de serviços locais em Malta. **Desde a classificação correta no Employment Status National Standard Order até o registro de sua empresa no Malta Inland Revenue Department (IRD), ele faz tudo. E o tempo de integração para novos prestadores de serviços é de menos de cinco minutos

O último recurso, em especial, pode ser útil para empresas com processos e diretrizes rigorosos de conformidade e segurança. Você pode pedir aos funcionários que concluam cursos sobre tópicos como treinamento de segurança, privacidade de dados e protocolos de conformidade específicos do departamento, acompanhar a participação e conceder distintivos.

melhores recursos do #### Rippling

Atribua dispositivos para funcionários remotos e configure-os de qualquer lugar, facilitando a integração

Visualize funcionários, prestadores de serviços e funções em aberto em um único painel e preveja facilmente os planos de contratação

Obter feedback dos funcionários usando pesquisas automatizadas com acionadores baseados em regras, como após a conclusão da integração ou ao analisar o desempenho do funcionário

Limitações de propagação

Passar por vários ciclos de implementação para cada país pode consumir muito tempo

A lista de funcionários só pode ser classificada quando filtrada, o que torna a lista padrão desordenada

Alguns usuários também acharam a estrutura de preços da Rippling complicada

Preços do Rippling

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Rippling

G2 : 4.8/5 (mais de 2300 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 2300 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 3000 avaliações)

5. Multiplicador: Melhor para empresas globais que precisam de serviços de realocação junto com o gerenciamento da folha de pagamento

via Multiplicador Não importa se você está utilizando freelancers, contratando funcionários em tempo integral localmente ou realocando-os do país de origem para o seu, o Multiplier simplifica todo o processo. O Multiplier é uma plataforma de gerenciamento de RH para startups e empresas de médio porte que desejam se expandir rapidamente para mercados globais.

Seu serviço de Employer of Record (EOR) está disponível em mais de 150 países, e seus serviços de suporte de VISA estão disponíveis em mais de 140 países. Em ambos os casos, sua equipe de especialistas cuida de todos os processos regionais e do trabalho administrativo. Tudo o que você precisa fazer é acompanhar o progresso no painel de controle.

Além disso, ao transferir os impostos locais para o Multiplier, você pode manter a conformidade por padrão. Essa tranquilidade tem sido inestimável para muitos, pois eles criaram sua equipe internacional.

Melhores recursos do Multiplier

Gerar pacotes de remuneração globais, internacionais e com ESOP incluído

Garantir que suas políticas de licença e presença estejam em conformidade com as leis trabalhistas de Malta

Ofereça pacotes de seguro econômicos e específicos para Malta

Envie aos funcionários os laptops e outros dispositivos da empresa antes de eles serem integrados

Inicie os pedidos de visto com apenas alguns cliques no Multiplier

Limitações do Multiplier

Alguns usuários relataram problemas com pagamentos recorrentes e pagamentos atrasados

Opções de personalização limitadas. Por exemplo, não é possível enviar despesas em moedas estrangeiras

Multiplicador de preços

Empregador de registro : A partir de US$ 400/mês

: A partir de US$ 400/mês Empreiteiros independentes : A partir de US$ 40/mês

: A partir de US$ 40/mês Folha de pagamento global: Preços personalizados

Multiplier ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 40 avaliações)

6. Papaya Global: melhor para empresas com grandes forças de trabalho que precisam de serviços de agente de registro

via Papaya Global O Papaya Global foi projetado especificamente para empresas dos setores de serviços públicos e marítimo com milhares de funcionários, muitos dos quais podem estar no exterior. Por isso, ele também emprega consultores jurídicos em regiões locais para garantir que seus contratos estejam em conformidade com as leis e normas locais.

Um dos maiores desafios desses setores é garantir uma folha de pagamento pontual e precisa entre fronteiras. O Papaya Global aborda isso de frente, apoiando depósitos diretos internacionais e gateways de pagamento locais.

A Papaya Global também é uma das poucas soluções de RH que encontrei com recursos de IA. Sua solução de monitoramento de conformidade com IA pode ajudar a sinalizar problemas, otimizar o roteamento de pagamentos e prever pagamentos futuros.

Outro recurso interessante é o "compromisso de data de desembarque", que garante que os funcionários receberão seus fundos no prazo.

Os melhores recursos da Papaya Global

Depositar pagamentos diretamente nas contas dos funcionários em países locais sem passar por diferentes bancos

Obter relatórios abrangentes sobre tendências de licenças de funcionários, previsões financeiras e métricas de diversidade

Pagar novos funcionários e prestadores de serviços em até dois dias após a integração deles na plataforma

Limitações do Papaya Global

Opções limitadas de personalização de faturas

A atualização em massa dos dados dos funcionários é complicada e é necessário entrar em contato com a equipe de suporte ao cliente para fazer isso

Preços da Papaya Global

Payroll Plus Crescimento Global: A partir de US$ 25/funcionário por mês Scale Global: A partir de US$ 20/funcionário por mês Enterprise Global: A partir de $15/funcionário por mês

Pagamentos e gerenciamento de contratados: US$ 30/contratado por mês

US$ 30/contratado por mês Empregador de Registro (EOR): A partir de $599/empregado por mês

A partir de $599/empregado por mês Pagamentos globais da força de trabalho : A partir de US$ 2,5/transação

: A partir de US$ 2,5/transação Agente de registro (AOR): A partir de US$ 200/empreiteiro por mês

Papaya Global ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 31 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 31 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 30 avaliações)

7. Folha de pagamento do Patriot: Melhor para empresas de pequeno e médio porte com menos de 500 funcionários

via Folha de pagamento do Patriot Projetado para empresas com necessidades básicas de RH, como folha de pagamento, presença e gerenciamento de despesas, o Patriot Payroll é uma plataforma simples que prioriza a facilidade de uso.

Considerei-a particularmente útil para pequenas equipes de RH. Recursos como notificações por e-mail para alertar os funcionários sobre planilhas de horas e recursos de aprovação em massa para planilhas de horas e despesas podem economizar muito tempo para equipes de RH com uma ou duas pessoas.

Os funcionários podem criar e compartilhar suas planilhas de horas com a equipe de folha de pagamento, aprovar resumos de horas e calcular automaticamente as taxas de horas extras. Você também pode criar políticas de horas extras personalizadas para diferentes tipos de funcionários, como temporários, estagiários e permanentes.

Os melhores recursos do Patriot Payroll

Simplifique as tarefas administrativas, permitindo que os funcionários atualizem suas informações de pagamento e que os gerentes atualizem os pacotes de remuneração e os resumos de horas

Gerencie a folha de pagamento, a presença e as horas faturáveis em uma única plataforma

Obtenha relatórios detalhados sobre sua saúde financeira com relatórios de vencimento de AR, históricos de pagamento e balanços

Limitações do Patriot Payroll

A definição de diferentes ciclos de pagamento para os funcionários (quinzenal, mensal, etc.) é um processo manual que deve ser feito individualmente

Se você tiver funcionários W2, terá de pagar a taxa "por funcionário" por um ano inteiro, mesmo que o funcionário saia no meio do caminho

Preços do Patriot Payroll

Folha de pagamento básica : uS$ 17 (taxa fixa) + US$ 4 por funcionário/contratado por mês

: uS$ 17 (taxa fixa) + US$ 4 por funcionário/contratado por mês Folha de pagamento com serviço completo: uS$ 37 (taxa fixa) + US$ 4 por funcionário/contratado por mês

Patriot Payroll ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4.8/5 (3400+ avaliações)

8. Deel: Melhor para empresas globais com operações complexas de RH e requisitos de conformidade

via Deel O Deel é uma plataforma de pessoas completa para grandes empresas com planos de expansão global. Você pode criar contratos localizados, declarar impostos em diferentes regiões e executar verificações globais de antecedentes. Isso torna a Deel uma ótima opção para empresas com processos rigorosos relacionados à conformidade. Melhor ainda, a Deel promete um prazo de cinco dias para a integração em Malta - portanto, é uma ótima opção para empresas que desejam começar rapidamente.

A Deel está em conformidade com as regulamentações locais de Malta e lida com impostos imediatamente. Ela também tem parcerias com dois provedores de seguro em Malta - Unisure e Allianz - facilitando o fornecimento de seguro de saúde aos seus funcionários.

Embora eu não tenha gerenciado diretamente a folha de pagamento por meio do Deel, explorei seus recursos durante minha avaliação. Um recurso que me chamou a atenção foi o plug-in Deel Slack. Com ele, você pode criar fluxos de trabalho automatizados do Slack a partir do Deel, como compartilhar anúncios, acompanhar o engajamento e configurar check-ins semanais. Legal, não é?

No entanto, isso também significa que o Deel é um dos serviços de gerenciamento de folha de pagamento e EOR mais caros do mercado.

Melhores recursos do Deel

Mantenha-se em conformidade com as normas locais maltesas relativas a salários mínimos, horas extras, feriados e impostos

Gerencie todas as atividades da folha de pagamento - recibos de pagamento, aprovações, faturas e muito mais - em uma única plataforma

Automatize o acesso ao software, dando aos funcionários acesso às ferramentas de que precisam assim que são integrados

Acompanhe as atualizações da legislação trabalhista local em tempo real e evite multas onerosas

Limitações do Deel

A Deel fornece apenas recursos limitados de relatórios

O aplicativo móvel está disponível apenas em alguns países

Os funcionários e prestadores de serviços não podem manter seus fundos na plataforma Deel por mais de 30 dias

Preços da Deel

Gerenciamento de contratados da Deel : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Deel EOR : uS$ 599/mês

: uS$ 599/mês Folha de pagamento da Deel : uS$ 29/funcionário por mês

: uS$ 29/funcionário por mês Deel US Payroll: $19/funcionário por mês

$19/funcionário por mês PEO da Deel US: $79/funcionário por mês

$79/funcionário por mês Deel HR : Gratuito

: Gratuito Deel Engage: $20/funcionário por mês

Deel ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (mais de 3300 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 3300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 700 avaliações)

9. OnPay: Melhor para empresas de contabilidade que precisam de um software de operações de pessoal completo

via OnPay O OnPay foi criado para empresas que geralmente trabalham no local - especialmente contadores e outras empresas de médio porte, como escritórios de advocacia, dentistas, restaurantes e organizações sem fins lucrativos.

Um recurso que achei impressionante no OnPay - principalmente porque reduz o trabalho manual - é a sincronização automática entre os pacotes de remuneração e a folha de pagamento.

Digamos que você esteja integrando um novo funcionário ou ajustando os benefícios de um membro da equipe - qualquer alteração feita no módulo de RH é automaticamente atualizada na folha de pagamento. Isso pode economizar um tempo significativo para as equipes de RH e garantir a precisão em todos os aspectos.

Se você é um escritório de contabilidade que gerencia a folha de pagamento de diferentes empresas, o OnPay pode ser uma ótima opção. Ele permite que você gerencie todos os seus clientes em um só lugar e delegue trabalho a diferentes pessoas da sua equipe ou da equipe do seu cliente.

Melhores recursos do OnPay

Oferece aos funcionários a opção de dividir seus pagamentos em várias contas bancárias

Criar um organograma público com detalhes dos funcionários e hierarquias de relatórios

Configure fluxos de trabalho de integração personalizados para garantir que cada novo contratado tenha uma experiência personalizada com base em seu nível de carreira e departamento

Limitações do OnPay

O OnPay não oferece um aplicativo móvel para usuários do Android

Você só pode configurar a folha de pagamento para um mês de cada vez

A OnPay tem uma mentalidade de "faça você mesmo" e não oferece muito suporte de integração

Preços do OnPay

Taxa total: uS$ 40/mês (base) + US$ 6/pessoa por mês

Avaliações e opiniões sobre o OnPay

G2 : 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 400 avaliações)

10. Oyster HR: melhor para empresas remotas que buscam um serviço de empregador de registro

via Oyster HR Tendo trabalhado com várias equipes remotas, posso dizer com segurança que o Oyster HR é uma excelente opção para empresas que desejam criar e gerenciar uma força de trabalho distribuída.

O Oyster HR é principalmente um serviço de Employer of Record (EOR) para empresas remotas e equipes distribuídas. Oferece suporte a mais de 180 países (inclusive Malta) e oferece gerenciamento completo de operações de pessoal, inclusive folha de pagamento, pacotes de benefícios e gerenciamento de patrimônio. **Isso significa que a equipe deles cuidará dos processos legais, como o envio do relatório FS4 de um novo contratado para o IRD (Inland Revenue Department, Departamento de Receita Federal).

Também achei o portal do funcionário muito bom. Ele é fácil de usar, com uma interface de usuário simples e intuitiva, e lida com todas as tarefas básicas, como marcação de presença, registro de reembolsos e acesso a contracheques.

Um ótimo recurso da Oyster HR é a Talent Network, que permite que você terceirize suas contratações para seus parceiros em regiões locais. É uma maneira descomplicada de encontrar grandes talentos!

Os melhores recursos do Oyster HR

Transição de prestadores de serviços para funcionários em tempo integral com apenas alguns cliques

Executar operações globais de folha de pagamento sem se preocupar com conformidades e regulamentações locais

Criar pacotes de remuneração abrangentes, considerando benefícios, patrimônio e até mesmo diferenças salariais para reter os melhores talentos Limitações do Oyster HR

Sua falta dePlataforma de HRIS significa que você pode encontrar silos de dados entre os detalhes da folha de pagamento e os dados básicos dos funcionários

Alguns usuários relataram que a equipe de suporte ao cliente do Oyster HR demora a responder

Preços do Oyster HR

Empreiteiro : $29/contratante por mês (EUR 27/contratante por mês)

: $29/contratante por mês (EUR 27/contratante por mês) Folha de pagamento global : $50/empregado por mês (EUR 47/empreiteiro por mês)

: $50/empregado por mês (EUR 47/empreiteiro por mês) Empregador de registro : $699/mês (EUR 649/mês)

: $699/mês (EUR 649/mês) Escala: Preços personalizados

Oyster HR classificações e comentários

G2 : 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

Melhore suas operações de pessoal com o ClickUp

As plataformas de RH podem aprimorar as tarefas administrativas e melhorar a comunicação e a colaboração em geral. Elas também podem liberar a largura de banda da sua equipe de RH para ajudá-la a redirecionar o foco para outras tarefas importantes, como o bem-estar dos funcionários e a criação de um ambiente de trabalho positivo.

Mas não basta simplesmente escolher qualquer plataforma de tecnologia de RH. Para selecionar as ferramentas certas, é necessário conhecer suas necessidades específicas e a dinâmica da equipe. Também é importante escolher plataformas que possam ajudá-lo com várias funções para que você não perca tempo fazendo malabarismos com diferentes ferramentas.

É aqui que entra o ClickUp - sua solução completa de gerenciamento de projetos, comunicações e documentos (juntamente com o modelos gratuitos de RH e recursos de IA) permite que você gerencie a maioria das operações de experiência do seu pessoal em um único lugar. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e aproveite os recursos e as automações para fazer seu trabalho melhor e mais rápido!