10 melhores ferramentas de IA para marketing B2B

Com 90% dos compradores B2B recorrem à Internet para encontrar novos fornecedores, o domínio do espaço digital é fundamental para o sucesso dos negócios.

Ao mesmo tempo, há pressão para fazer tudo, desde gerar leads e interagir com os clientes até otimizar a estratégia geral de marketing.

Garantir a consistência e a mensagem da marca em meio a esse caos parece quase impossível. 😓

Até que a IA entra em ação.

Recentemente, encontrei várias ferramentas de IA para marketing B2B. Como alguém que trabalha com marketing até os joelhos, nunca vi um salto tecnológico tão inteligente.

Nesta postagem do blog, elaborei uma lista das dez melhores ferramentas de IA para marketing B2B, incluindo seus prós e contras, preços e avaliações.

Mas, antes de mais nada 👇

O que você deve procurar nas ferramentas de marketing B2B?

A escolha da ferramenta de marketing B2B certa pode fazer toda a diferença no sucesso de seu produto. Aqui estão alguns recursos que considero inegociáveis e que devem ser procurados em ferramentas de IA para marketing B2B:

Automação de marketing: Procure ferramentas alimentadas por IA com recursos de automação de marketing para automatizar tarefas recorrentes. Isso acelerará os fluxos de trabalho para marketing por e-mail, publicação em mídias sociais, marketing de conteúdo e muito mais

Integrações de IA: As ferramentas de IA para marketing B2B podem ajudar a analisar rapidamente os dados dos clientes, prever comportamentos e elaborar mensagens de marketing personalizadas, liberando sua equipe e tornando suas campanhas mais inteligentes e eficazes

Escalabilidade: À medida que sua empresa cresce, suas ferramentas de marketing digital devem crescer com você. Elas devem ser capazes de lidar com volumes crescentes de dados e usuários, com recursos e planos tanto para pequenas empresas quanto para grandes corporações

Gerenciamento de leads: Escolha uma ferramenta de marketing B2B que simplifique o gerenciamento de leads. Ela deve ser eficiente o suficiente para capturar leads, classificá-los com base no potencial e conduzi-los pelo funil de vendas

Personalização: Procure ferramentas com amplas opções de personalização para painéis, relatórios e fluxos de trabalho. Ter a flexibilidade de ajustar a plataforma com base nos requisitos da equipe permite uma melhor Alinhamento da equipe de SaaS

Colaboração: Escolha um software de marketing com IA que ofereça colaboração em tempo real, para que sua equipe possa compartilhar anotações, gerenciar tarefas e trabalhar em campanhas em conjunto, sem problemas

Orçamento favorável: Por fim, considere o custo. Não se trata de encontrar a opção mais barata, mas uma que ofereça um bom valor pelos recursos e serviços que oferece 💸

As 10 melhores ferramentas de IA para marketing B2B em 2024

Agora que você sabe o que procurar em sua ferramenta de marketing B2B ideal, aqui está uma análise das melhores ferramentas de IA para marketing B2B:

1. ClickUp (melhor para gerenciamento de tarefas e colaboração)

Imagine ter todas as suas tarefas de marketing, projetos e comunicação em um só lugar. Esse é o ClickUp!

Eu escolhi o Software de marketing do ClickUp como minha principal escolha entre as ferramentas de IA para marketing B2B porque é flexível e personalizável de acordo com as necessidades exclusivas das equipes de CRM, marketing e vendas.

Aprimore a estratégia de marketing com colaboração multifuncional, visibilidade em tempo real do progresso do projeto e insights orientados por dados com o ClickUp

Com mais de 15 exibições adaptáveis, mais de 1.000 integrações de terceiros e uma extensa biblioteca de modelos, o ClickUp elimina a necessidade de várias ferramentas e leva sua jornada de marketing B2B a outro nível.

No entanto, há alguns recursos que eu definitivamente gostaria de destacar do ponto de vista do marketing. As grandes equipes de marketing geralmente têm dezenas (centenas?) de campanhas em execução ou sendo preparadas a qualquer momento. Além disso, há o conteúdo BAU e o volante da mídia social que não para de girar. A solução perfeita para gerenciar tudo isso é uma coisa bacana chamada Automações do ClickUp . Ao automatizar muitas de suas tarefas repetitivas e demoradas, você pode economizar horas de trabalho por semana.

_Nós criamos muito conteúdo no ClickUp e, em um ambiente de conteúdo de alto volume, as Automações do ClickUp são um divisor de águas. Mantemos a proatividade configurando Automações para acionar tarefas de otimização com base na classificação de uma página após um determinado período após a publicação. Se a classificação ficar aquém de nossas expectativas, por exemplo, se não for classificada na página 1 após 90 dias, uma tarefa de otimização será criada automaticamente, o que nos levará a agir e melhorar o desempenho da página

Adele Payant, especialista em SEO do ClickUp

Também adoro o assistente de IA integrado, Cérebro ClickUp . Ele cuida de muitas coisas para nossa equipe de marketing: escrever textos sem erros, ajudar a criar esboços de blogs, classificar dados para encontrar insights e responder a todas as nossas perguntas sobre nosso trabalho no ClickUp... Além disso, ele gera relatórios de standup e resumos de reuniões em segundos. 🧠

Temos IA para escrever nossas apresentações de marketing e relatórios resumidos

Melhores recursos do ClickUp

Eleve a estratégia de conteúdo com IA: Gere ideias de campanhas, resumos de conteúdo, blogs, estudos de caso, e-mails e muito mais com o ClickUp Brain, o assistente de IA que acelera seu processo de criação de conteúdo

Gere ideias de campanhas, resumos de conteúdo, blogs, estudos de caso, e-mails e muito mais com o ClickUp Brain, o assistente de IA que acelera seu processo de criação de conteúdo Planeje com precisão: Transforme planos de longo prazo em tarefas diárias realizáveis com oCalendário do ClickUp. Planejar e programar eventos de marketing, webinars, lançamentos de produtos e outras atividades de marketing B2B

Transforme planos de longo prazo em tarefas diárias realizáveis com oCalendário do ClickUp. Planejar e programar eventos de marketing, webinars, lançamentos de produtos e outras atividades de marketing B2B Documentação simplificada: Crie e compartilhe materiais de marketing, diretrizes de marca e documentação de produtos para partes interessadas internas e externas comDocumentos do ClickUp *Otimize seu desempenho: Monitore as principais métricas de marketing, como geração de leads, taxas de conversão e ROI, comPainéis do ClickUp *Integração de fluxo de trabalho: Conecte o ClickUp a mais de 200 integrações nativas, incluindo HubSpot, Slack, Zoom e muito mais, aumentando a eficiência e o gerenciamento do fluxo de trabalho da sua equipe de marketing

Limitações do ClickUp:

O ClickUp tem muitos recursos, o que leva a uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Alguns recursos acessíveis na versão da Web podem ainda não estar disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp:

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também:_ **Como a equipe de marketing do ClickUp usa o ClickUp

2. HubSpot (melhor para automação de marketing)

Via: HubSpot A HubSpot está entre as mais conhecidas Software de CRM B2B no mercado. Essa plataforma de clientes alimentada por IA combina ferramentas para equipes de marketing, vendas, suporte ao cliente e operações. Para este artigo, analisamos o Marketing Hub.

Esse Software de marketing B2B apresenta ferramentas com tecnologia de IA para gerar leads, automatizar pipelines de vendas, desenvolver chatbots, automatizar o faturamento e criar e gerenciar conteúdo em escala.

O Marketing Hub da HubSpot é um software de automação de marketing que ajuda você a atrair e envolver seus clientes-alvo. Ele ajuda você a criar uma comunicação personalizada, executar campanhas eficazes, acompanhar o desempenho com relatórios personalizados e expandir seus negócios.

Melhores recursos do HubSpot:

Desenvolva campanhas publicitárias personalizadas e acompanhe sua eficácia na conversão de clientes potenciais em clientes

Crie perfis de clientes detalhados de compradores-alvo para orientar a criação de conteúdo e a seleção de canais para alcance direcionado

Aproveite o conjunto de IA da HubSpot para elaborar conteúdo de marketing, criar chatbots, otimizar fluxos de trabalho e realizar análises preditivas em questão de minutos

Use ferramentas avançadas de geração de relatórios para analisar os dados dos clientes e entender a jornada do cliente, acompanhar o desempenho da campanha e tomar decisões inteligentes e orientadas por dados

Crie fluxos de trabalho personalizados com base em condições e acionadores para automatizar a pontuação de leads, acompanhamentos, e-mails e notificações internas

Capture informações de contato dos visitantes com formulários dinâmicos e adicione-os automaticamente ao seu banco de dados

Limitações do HubSpot:

Aprender seus recursos leva tempo e requer tutoriais adicionais, especialmente para iniciantes

O preço pode ser alto em comparação com outras ferramentas de marketing digital de IA, tornando-o caro para alguns usuários

Preços do HubSpot:

Gratuito

Marketing Hub Starter: US$ 20/mês por assento

US$ 20/mês por assento Starter Customer Platform: US$ 20/mês por assento

US$ 20/mês por assento Marketing Hub Professional: US$ 890/mês (3 licenças, compromisso anual)

US$ 890/mês (3 licenças, compromisso anual) Marketing Hub Enterprise: A partir de US$ 3.600/mês (5 estações)

Classificações e resenhas do HubSpot:

G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. Surfer SEO (melhor para otimização de conteúdo com IA)

Via: Surfista SEO O Surfer SEO, desenvolvido por IA, tem como objetivo otimizar seu conteúdo para mecanismos de pesquisa. Ao fornecer insights por meio de pesquisa de palavras-chave, o Surfer ajuda sua empresa a criar conteúdo bem classificado e que atrai seu público-alvo.

Essa é uma das ferramentas de IA mais famosas para marketing B2B quando se trata de otimização de mecanismos de pesquisa. Ela pontua meu conteúdo com base na densidade de palavras-chave, legibilidade, comprimento, uso de cabeçalhos e outros fatores críticos que impulsionam as classificações.

Quando alguém da minha equipe ou eu fazemos edições, elas ficam visíveis em tempo real com a leitura do medidor de pontuação.

Melhores recursos do Surfer SEO:

Obtenha sugestões práticas para otimizar posts de blog e páginas da Web, melhorando o desempenho do conteúdo e as classificações

Desenvolva uma estratégia de conteúdo orientada por dados, planejando e organizando tópicos para uma cobertura abrangente do nicho

Use o Surfer AI para inserir automaticamente links internos ou otimizar o conteúdo usando palavras-chave semânticas em questão de minutos

Integre-o ao Google Docs, WordPress, Jasper e outros para facilitar a colaboração e o trabalho entre plataformas

Identifique padrões de IA e linguagem não natural e melhore o tom natural de seu artigo com o recurso Humanizer

Limitações de SEO do Surfer

Os créditos para os recursos Content Editor e Audit expiram a cada ciclo de faturamento e não são acumulados

O novo editor de IA é caro, o que o torna menos acessível para empresas menores ou usuários individuais

A colagem de pesquisas na caixa "conteúdo adicional" é ineficaz devido ao pequeno tamanho do token, o que significa que a IA esquece ou ignora a maior parte da entrada

Preço do Surfer SEO

Essencial: $89/mês (30 artigos)

$89/mês (30 artigos) Escala: $129/mês (100 artigos)

$129/mês (100 artigos) Escala AI: $219/mês (100 artigos e 10 artigos AI)

$219/mês (100 artigos e 10 artigos AI) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Surfer SEO:

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 300 avaliações)

4. Sprout Social (melhor para gerenciamento de mídia social)

Via: Sprout Social O marketing B2B eficaz exige mais do que uma presença na mídia social - exige uma abordagem estratégica que gere um impacto real. É aí que entra o Sprout Social.

O Sprout Social é uma plataforma de gerenciamento de mídia social tudo-em-um. Ele oferece recursos intuitivos para otimizar a geração, publicação e análise de conteúdo de IA.

O Sprout Social se integra rapidamente a toda a sua pilha de tecnologia, capacitando seu equipes de marketing e suporte ao cliente a trabalharem lado a lado . A parceria global do Salesforce e as integrações de redes sociais permitem que você mantenha seus fluxos de trabalho atuais sem problemas. Seus recursos de IA ajudam você e sua equipe a automatizar o trabalho repetitivo e a concentrar seus esforços na estratégia e na tomada de decisões.

Melhores recursos do Sprout Social:

Simplifique a criação de conteúdo com bibliotecas compartilhadas, calendários e ferramentas de colaboração

Ouça as conversas sociais que estão acontecendo em torno de tópicos importantes e extraia insights relevantes para moldar umestratégia de marketing integrada em torno dos sentimentos dos clientes

Aproveite a IA do Sprout Social para criar consultas de escuta personalizadas, gerar conteúdo ou legendas de posts, obter recomendações e automatizar tarefas recorrentes, como a publicação

Obtenha análises de marketing personalizadas de todas as principais plataformas e crie relatórios personalizados que correspondam às suas metas de negócios

Programe e forneça conteúdo no Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn e TikTok com planejamento coordenado usando o Optimal Send Times para posts

Limitações do Sprout Social:

Gerenciar várias contas pode ser confuso e caro, especialmente para agências

O Sprout não extrai dados de comentários do YouTube e não inclui determinados posts em relatórios, o que pode afetar as métricas

O AI Assist está disponível apenas nos planos pagos mais caros

Preços do Sprout Social:

Padrão: $249/mês

$249/mês Profissional: US$ 399/mês

US$ 399/mês Avançado: $499/mês

$499/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Sprout Social:

G2: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

5. Ahrefs (melhor para análise competitiva)

Via: Ahrefs Se eu aprendi alguma coisa como profissional de marketing, é que os dados são a força motriz por trás das estratégias de SEO bem-sucedidas. A Ahrefs coloca esse poder na ponta de seus dedos.

A Ahrefs é uma plataforma abrangente de pesquisa, análise e auditoria de SEO. Ela ajuda as empresas B2B a otimizar sua presença on-line, direcionar tráfego direcionado e desenvolver seu ICP de marketing .

A ferramenta é excelente para encontrar palavras-chave de baixa concorrência e oportunidades de guest blogging para aprimorar seu roteiro de marketing de conteúdo . Você também pode usá-lo para manter o controle das atividades de marketing de seus concorrentes.

Melhores recursos do Ahrefs:

Identifique e corrija problemas de SEO em seu site com o Website Audit, garantindo um desempenho ideal e classificações de pesquisa mais altas

Use o Rank Tracker para monitorar o desempenho do seu site nos mecanismos de pesquisa, mostrando o progresso e as áreas a serem melhoradas em tempo real

Faça uma análise da concorrência usando o Site Explorer, descubra o conteúdo de melhor desempenho e identifique oportunidades de backlinks

Obtenha insights práticos sobre o conteúdo popular e possíveis oportunidades de criação de links com o Content Explorer, ajudando-o a criar artigos atraentes que repercutam no seu público

Limitações do Ahrefs:

Os recursos premium da Ahrefs podem ser caros, tornando-a menos acessível para muitos usuários

O recurso explorador de conteúdo geralmente fornece resultados irrelevantes, dificultando a busca de ideias de conteúdo de qualidade

Os novos planos têm limites rígidos de uso, como apenas 600 eventos por mês

Preços do Ahrefs:

Lite: $129/mês

$129/mês Standard: $249/mês

$249/mês Advanced: $449/mês

$449/mês Enterprise: $14.990/ano

Avaliações e resenhas do Ahrefs:

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

6. Zapier (melhor para automação sem código)

Via: Zapier O Zapier é o conector definitivo para sua pilha de tecnologia, permitindo que você automatize e integre milhares de aplicativos sem esforço.

Com mais de 5.000 integrações, ele permite que você construa fluxos de trabalho personalizados que otimizam suas campanhas de marketing e eliminam tarefas repetitivas - tudo isso sem escrever uma única linha de código.

Não importa se você está gerenciando leads, executando campanhas de e-mail ou interagindo com os clientes, o Zapier ajuda a automatizá-los, aprimorando o envolvimento do cliente e os esforços gerais de marketing.

Melhores recursos do Zapier:

Encaminhe automaticamente os novos leads do site para o seu software de CRM B2B (por exemplo, Salesforce ou HubSpot) para entrada imediata

Encaminhar mensagens de suporte ao cliente de plataformas sociais para o Slack ou e-mail, acelerando os tempos de resposta e aumentando a satisfação do cliente

Escolha entre mais de 6.000 aplicativos de terceiros, incluindo HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify e outros, para integrar com seu software de marketing

Use o construtor de automação de arrastar e soltar do Zapier para criar zaps personalizados (automação) usando acionadores, condições if-else e elementos de ação entre milhares de aplicativos e fontes de dados

Aproveite uma extensa biblioteca de modelos de automação, acionadores e elementos de ação prontos para uso

Crie automação simplesmente descrevendo o que você deseja automatizar em uma linguagem simples com a IA conversacional do Zapier

Limitações do Zapier:

Há um limite para o número de ramificações lógicas no Zapier

Embora seja bom para automatizar fluxos de trabalho, o Zapier não é adequado para análise e visualização de dados de marketing

Preços do Zapier:

Gratuito para sempre

Profissional: US$ 29,99/mês

US$ 29,99/mês Team: $103,50/mês

$103,50/mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zapier:

Revisões da G2: 4,5/5 (mais de 1.000 revisões)

4,5/5 (mais de 1.000 revisões) Revisões do Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 revisões)

7. Chatfuel (melhor para criar e gerenciar chatbots)

Via: Chatfuel A interface intuitiva do Chatfuel permite que você crie chatbots personalizados adaptados às suas necessidades exclusivas. Se você precisa de um chatbot para fornecer assistência de vendas, fazer vendas cruzadas de produtos, oferecer suporte ao cliente ou coletar feedback valioso, você pode criar um.

No entanto, esses não são apenas chatbots aleatórios de sim/não; são bots inteligentes que funcionam como assistentes virtuais, interagindo perfeitamente com os clientes em sites, no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Como o Chatfuel é um provedor oficial da API do WhatsApp, você recebe o selo verde de verificação.

Melhores recursos do Chatfuel:

Crie cenários de conversa automatizados que possam entender as necessidades e preferências do cliente, recomendar produtos e responder a perguntas

Aproveite o modelo ChatGPT integrado para conversas mais naturais e humanas com os clientes

Segmente, qualifique e exporte facilmente todos os leads capturados pelo seu chatbot com o recurso de CRM integrado do Chatfuel

Integre-o com ferramentas essenciais de marketing B2B, como Google Sheets, Calendly e Zapier.

Limitações do Chatfuel:

Alguns usuários consideram a interface do Chatfuel menos intuitiva e o processo de configuração demorado

O Chatfuel se limita ao envolvimento do cliente e à geração de leads; portanto, não é a escolha ideal para estratégias abrangentes de marketing B2B

Preços do Chatfuel:

Negócios: US$ 14,99/mês (Facebook e Instagram)

US$ 14,99/mês (Facebook e Instagram) Empresa: US$ 34,49/mês (Whatsapp)

US$ 34,49/mês (Whatsapp) Empresa: A partir de US$ 300

Classificações e avaliações do Chatfuel:

G2: 4,5/5 (mais de 40 avaliações)

4,5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. 6Sense (melhor para marketing com base em dados)

Via: 6Sense o 6Sense é uma poderosa ferramenta de marketing que o ajuda a identificar negócios lucrativos no início da jornada do comprador e a fechá-los rapidamente para aumentar sua receita.

Essa ferramenta de marketing com IA rastreia as atividades dos compradores em potencial em seu site e aponta a intenção do comprador em tempo real. Sua inteligência preditiva o ajuda a encontrar novos clientes potenciais e a descobrir oportunidades de vendas cruzadas no momento certo.

Além disso, o Revenue AI usa inteligência artificial para ajudá-lo a identificar clientes potenciais de alto valor, prever vendas futuras e tomar decisões inteligentes e orientadas por dados. Conjuntos de dados B2B precisos fornecem todas as informações comerciais atualizadas de que você precisa para direcionar seus esforços de marketing e vendas para contas prontas para comprar, aumentando suas taxas de conversão e fazendo o melhor uso de seus recursos.

a IA do 6Sense ajuda você a personalizar mensagens precisas para envolvê-los e agendar reuniões de forma autônoma - automatizando todo o fluxo de trabalho de marketing.

Melhores recursos do 6Sense:

Descubra empresas interessadas em seus produtos ou pesquisando ativamente a concorrência com seus dados de intenção B2B

Crie campanhas de anúncios direcionados que atinjam empresas e indivíduos específicos com controle sobre o posicionamento e o orçamento dos anúncios

Use a inteligência artificial para criar campanhas de e-mail relevantes e de acordo com a marca, que estimulem as conversas e obtenham mais reuniões agendadas

Descubra sinais ocultos de compra de terceiros e use as informações sobre seus compradores para criar campanhas hiperpersonalizadas em tempo real

Limitações do 6Sense:

A interface de publicidade poderia ser mais fácil de usar, com melhor visibilidade dos dados de cada anúncio

Embora as integrações sejam geralmente simples, elas podem ser um pouco limitadas

Preços do 6Sense:

Gratuito

Team: Preço personalizado

Preço personalizado Growth: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do 6Sense:

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Metadata (melhor para gerenciamento de anúncios e geração de demanda)

Via: Metadados A Metadata é uma solução de marketing digital B2B que automatiza tarefas como criação de público-alvo, execução de campanhas pagas e otimização da receita.

Usando o aprendizado de máquina, a Metadata entende o perfil do seu cliente ideal, cria públicos de alto potencial, gerencia campanhas multicanais e as otimiza para obter lucratividade. Dessa forma, você e sua equipe podem se concentrar em tarefas como criar uma marca ou estratégias de gerenciamento de clientes .

Melhores recursos de metadados:

Lance e gerencie testes de divisão em vários canais simultaneamente e identifique os anúncios, os públicos e as ofertas mais eficazes

Segmente compradores de alto potencial em todos os canais, como LinkedIn, Facebook e Instagram

Monitore e realoque orçamentos para as campanhas de melhor desempenho, maximizando o ROI

Enriqueça os leads recém-convertidos com mais de 20 atributos comerciais verificados - automaticamente

Use critérios comportamentais ou firmográficos para personalizar elementos da página da Web, como títulos, prova social e mensagens com base nas personas do comprador

Limitações de metadados:

O preço da Metadata é caro para pequenas e médias empresas e startups

A qualidade e o volume de leads no Facebook não atendem às expectativas dos usuários

Preços da Metadata:

Hub de demanda da Metadata: A partir de US$ 5.000/mês

Classificações e avaliações de metadados:

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Vimeo (melhor para marketing de vídeo com IA)

Via: Vimeo91% das pessoas assistem a um vídeo explicativo para aprender sobre um produto ou serviço. Dito isso, tenho certeza de que o marketing de vídeo é parte integrante da maioria dos Estratégias de marketing de SaaS .

O Vimeo é uma plataforma de marketing de vídeo alimentada por IA que ajuda as empresas a se envolverem com seu público por meio de experiências de vídeo cativantes. Com ferramentas de gerenciamento fáceis de usar, mantenha sua biblioteca de vídeos bem organizada e protegida, garantindo acessibilidade e proteção perfeitas para seu conteúdo.

Integre seus vídeos em seu site, páginas de destino e campanhas de e-mail para cativar seu público e gerar conversões.

Melhores recursos do Vimeo:

Crie vídeos incríveis sem esforço com as ferramentas de edição fáceis de usar, que permitem adicionar efeitos, texto e muito mais para destacar seu conteúdo

Transmita seus eventos ao vivo ou hospede-os sob demanda, alcançando um público mais amplo e maximizando o envolvimento

Acesse oportunidades de receita monetizando seus vídeos com anúncios, assinaturas e outras ferramentas de monetização, transformando seu conteúdo em um ativo lucrativo

Limitações do Vimeo:

Em comparação com plataformas como o YouTube, o Vimeo tem um público menor

Há limitações nas opções de monetização, o que pode reduzir as oportunidades de receita para as empresas

Preços do Vimeo:

Inicial : uS$ 20/mês (60 vídeos)

: uS$ 20/mês (60 vídeos) Padrão : uS$ 33/mês (120 vídeos)

: uS$ 33/mês (120 vídeos) Avançado : $108/mês (500 vídeos)

: $108/mês (500 vídeos) Empresarial: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Vimeo:

G2: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

4,3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1000 avaliações)

Modelos de marketing personalizáveis do ClickUp

Deseja otimizar seus esforços de marketing? Experimente os modelos de marketing personalizáveis do ClickUp modelos de marketing ! Eles são perfeitos para economizar tempo e melhorar suas campanhas.

1. Modelo de plano de conteúdo de mídia social

O modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar, planejar e gerenciar seu conteúdo de mídia social.

O modelo Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp o modelo de plano de conteúdo para mídias sociais da ClickUp garante uma publicação consistente em suas páginas de mídia social, planejando suas publicações com antecedência. Esse modelo simplifica a idealização e o agendamento de publicações em mídias sociais ao:

Definição de metas e objetivos para medir o sucesso dos seus esforços de marketing de mídia social

Criação de um plano fácil de seguir para a criação de conteúdo e economia de tempo

Permanecer no topo das tendências do mercado para manter uma vantagem competitiva Faça o download deste modelo ### 3. Modelo de equipes de marketing

O modelo de equipes de marketing do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a otimizar seus processos de marketing.

Com equipes remotas comuns em todas as organizações, manter um hub de operações centralizado é um desafio, pois as lacunas e falhas nos processos se tornam mais evidentes. Modelo de equipes de marketing do ClickUp do ClickUp oferece uma solução que permite que suas equipes de marketing cresçam junto com a empresa, reunindo todo o seu trabalho, aumentando a visibilidade em toda a organização e permitindo respostas rápidas às mudanças do mercado. Ele simplifica o gerenciamento de equipes ao:

Garantir que todos os membros da equipe compreendam suas funções e responsabilidades

Melhorar a comunicação e a colaboração dentro da equipe

Monitorar o progresso de cada projeto Faça o download deste modelo ### 4. Modelo de plano de marketing de conteúdo

O modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, acompanhar e medir o sucesso de seus esforços de marketing de conteúdo.

Seja no lançamento de um novo produto ou no gerenciamento de campanhas contínuas, o ClickUp tem a solução para você com o Modelo de plano de marketing de conteúdo do ClickUp . Ele o ajuda a criar um método de planejamento estruturado, simplificando o processo e tornando seu conteúdo mais eficaz e eficiente. Com esse modelo, você pode:

Concentrar-se nas estratégias de conteúdo mais eficazes para maximizar o impacto

Definir claramente seu público-alvo e criar conteúdo relevante

Desenvolver uma estratégia abrangente para orientar a criação e a distribuição de conteúdo Faça o download deste modelo ### 5. Modelo de plano de ação de marketing

O modelo de plano de ação de marketing do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e acompanhar suas tarefas de marketing.

Concentre-se em seus esforços, acompanhe o progresso, ajuste estratégias e identifique áreas de melhoria com Modelo de plano de ação de marketing do ClickUp . Esse modelo fornece a estrutura, a visibilidade e as ferramentas para criar planos de marketing eficazes que geram resultados. Além disso, ele também permite que você:

Ver sua estratégia de marketing aplicada em diferentes canais

Monitorar com precisão o progresso em relação a orçamentos e cronogramas

Trabalhar de forma integrada com a sua equipe em táticas e projetos Faça o download deste modelo ### 6. Modelo de relatório de marketing

O modelo de relatório de marketing do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar os esforços e o desempenho de marketing.

Um relatório de marketing é como um livro de histórias que nos diz se uma empresa está indo bem com seu marketing. Mas elaborar esses relatórios pode ser difícil!

Foi então que eu descobri a Modelo de relatório de marketing do ClickUp . É como uma ferramenta mágica que facilita:

Monitorar as atividades de marketing e acompanhar o desempenho dos negócios

Criar gráficos e imagens perspicazes que ajudam a explicar a história

Obter uma melhor compreensão de seu público-alvo Faça o download deste modelo ## **Qual é a melhor ferramenta de IA para marketing B2B?

Entre essas ferramentas de marketing com IA, o ClickUp se destaca como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de campanhas e produtividade para mim.

O ClickUp incorpora a tecnologia de IA para simplificar os fluxos de trabalho, aprimorar a colaboração da equipe e melhorar a eficiência do gerenciamento de tarefas, tornando-o um ativo valioso para os profissionais de marketing B2B que buscam otimizar seus processos de marketing digital.

Para aqueles que estão prontos para elevar seus esforços de marketing com os poderosos recursos do ClickUp, registre-se no ClickUp hoje mesmo!