Como limpar seu Google Drive (10 estratégias e serviços alternativos na nuvem)

Google Slides: As apresentações criadas ou armazenadas no Google Slides contam para a sua cota de armazenamento do Google Drive. Embora apresentações individuais possam ocupar menos espaço, apresentações pesadas podem acumular um uso significativo de armazenamento ao longo do tempo

Gmail: Os e-mails, especialmente aqueles com anexos grandes, consomem grande parte do seu armazenamento no Google Drive. Além disso, os itens nas pastas Spam e Lixeira ainda contam para a sua cota até serem excluídos permanentemente

Google Docs: Os documentos criados no Google Drive ocupam espaço, assim como os arquivos enviados em formatos como .docx, .pdf e outros. Limpar ou converter regularmente os arquivos desnecessários pode ajudar a liberar espaço

Google Fotos: As fotos e vídeos armazenados no Google Fotos usam o armazenamento do Google. Embora o Google Fotos oferecesse anteriormente armazenamento ilimitado gratuito para imagens de alta qualidade, essa política mudou em junho de 2021, e todos os novos uploads são contabilizados na sua cota do Google Drive

Backup e sincronização: Os arquivos e pastas copiados do seu computador ou dispositivos móveis usando a ferramenta Backup e sincronização do Google consomem armazenamento do Google Drive. Isso inclui fotos, vídeos e documentos dos seus dispositivos conectados