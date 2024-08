Como você define as expectativas corretas como gerente?

Os funcionários precisam de mais do que apenas um bom salário em um emprego. Então, o que eles realmente querem?

Acontece que os funcionários se preocupam com propósito, conversas e, o mais importante, um bom gerente. De acordo com a Gallup, o gerente é responsável por 70% da variação no envolvimento da equipe.

No entanto, nada se encaminha mais rapidamente para o fracasso do que uma empresa que diz: "Apenas gerencie, está bem? Não é tão difícil assim" Especialmente quando se trata de uma gerente de primeira viagem ou alguém com exposição limitada à responsabilidade.

Você quer fazer o certo pela sua equipe para que ela esteja engajada e possa atingir suas metas. É por isso que você deve definir expectativas claras e se comunicar de forma eficaz para criar uma força de trabalho ágil e resiliente.

Vamos detalhar tudo o que você precisa saber sobre como definir as expectativas do gerente para liberar todo o potencial da sua força de trabalho.

Por que é importante definir as expectativas dos gerentes?

Definir expectativas claras no local de trabalho é extremamente importante para garantir um senso de propósito, direção e sucesso.

Com expectativas claras sobre as metas e os principais indicadores de desempenho, todos os membros da equipe entendem o que é sucesso, o que evita confusão ou falta de comunicação.

O mais importante é que isso leva a uma maior responsabilidade, o que libera uma força de trabalho produtiva e eficiente. Isso garante que todos os projetos sejam concluídos sem atrasos e de acordo com os KPIs definidos para o sucesso.

Como definir as expectativas do gerente?

Agora que sabemos que definir as expectativas dos gerentes é importante, como podemos defini-las? Aqui estão quatro dicas úteis para ajudá-lo:

1. Estabeleça metas claras e específicas

Comece com uma comunicação clara para definir as expectativas. A estrutura de metas SMART é um método comumente usado pelos gerentes para estabelecer metas claras para o gerenciamento de projetos.

Mas o que é uma meta SMART?

Elas são definidas como Específicas, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporais. Isso significa que toda meta de projeto precisa incluir o que precisa ser realizado, como acompanhar o progresso, se é realista e atingível, se está alinhada com as responsabilidades do trabalho do indivíduo e com os objetivos da empresa e, finalmente, se tem um prazo.

Um bom exemplo de meta SMART pode ser a criação de um programa de treinamento que reduza em 10% o tempo gasto no atendimento ao cliente em três meses.

2. Comunicar-se claramente com sua equipe

Para definir expectativas claras com sua equipe, ignore o jargão e vá direto ao ponto. Instruções curtas e claras podem comunicar melhor seu ponto de vista. Isso ajuda as equipes a absorver as informações necessárias para trabalhar em suas tarefas.

Você também deve garantir atualizações consistentes por meio de reuniões, e-mails ou check-ins rápidos para que todos se mantenham informados.

3. Combine as expectativas com métricas e feedback

Entretanto, depois de estabelecer metas e comunicação, a etapa final da definição de expectativas talvez seja a mais importante: conectar as expectativas às métricas e ao feedback.

Os membros da sua equipe precisam entender como o desempenho deles será avaliado. As métricas precisam ser objetivas, mensuráveis e claramente definidas. Se possível, incorpore perguntas de avaliação de 360 graus feitas por seus colegas, clientes e por você para entender como foi o desempenho deles.

Essa pesquisa pode ser lançada facilmente por meio de Modelo de formulário de feedback do ClickUp que pode ajudar a criar uma plataforma para expressar preocupações e opiniões. Os membros da sua equipe podem obter insights valiosos sobre sua ética de trabalho, desempenho e habilidades sociais por meio desses formulários totalmente personalizáveis, equipados com análise de dados e insights.

Como já estabelecemos, ser um gerente é mais do que delegar tarefas. Principais conclusões do livro de Camille Fournier O caminho do gerente pode explicar isso para você!

As 10 principais expectativas de um bom gerente

Agora que já entendemos como definir as expectativas do gerente, vamos detalhar as 10 principais expectativas de um bom gerente

1. Comunicação eficaz

Você precisa identificar e regular os canais de comunicação para todas as discussões do projeto. Mas a verdade é que reuniões longas para atualizações de projetos podem ser uma perda de tempo, enquanto as comunicações tendem a ser perdidas em diferentes canais, como Slack, e-mail etc.

Procure criar um plano de comunicação abrangente que descreva as estratégias e os objetivos da comunicação interna e externa em uma organização.

Um bom plano deve incluir o público-alvo, os tipos de mensagens, como comunicá-las e com que frequência. Quanto mais abrangente for o plano, melhor será para o sucesso de seu projeto. Modelos de plano de comunicação como o Modelo de plano de comunicação do ClickUp são criados com várias seções nas quais você pode especificar os detalhes do projeto, os objetivos, o resumo executivo, a análise, a pesquisa e a análise da concorrência. Isso garante que todas as informações importantes estejam em um documento centralizado.

O modelo de plano de comunicação do ClickUp é uma ferramenta eficaz para estabelecer canais de comunicação efetiva!

2. Elogios e reconhecimento

Funcionários subestimados têm maior probabilidade de ficar frustrados se não forem reconhecidos. De fato, 80% dos funcionários trabalhariam mais, talvez até de forma mais inteligente, se fossem valorizados.

Isso os inspira a dar o melhor de suas habilidades e reforça o comportamento desejado. Isso também pode ajudar na retenção de funcionários e aumentar a receita e a produtividade.

"Há apenas duas maneiras de influenciar o comportamento humano: você pode manipulá-lo ou inspirá-lo."

Simon Sinek, Comece com o porquê

3. Promoção de uma cultura forte

Como gerente, você é responsável por desenvolver uma cultura da empresa onde cada colega de equipe se sinta ouvido e valorizado - além de elogios e reconhecimento.

Uma cultura forte no local de trabalho é a espinha dorsal de qualquer empresa bem-sucedida. Ela pode ajudar a unir os funcionários, gerar confiança e motivação e criar uma identidade única.

Mas isso pode ser complicado. É por isso que Modelo de cultura da empresa do ClickUp entra em cena! É um modelo personalizável e fácil de usar que pode ajudá-lo a visualizar e alinhar sua equipe em torno do que é importante, priorizar iniciativas para o crescimento cultural e, o mais importante, aumentar a união entre os colegas de equipe.

Use a ferramenta Cultura da Empresa do ClickUp para criar mensagens internas que o ajudem a cumprir a missão da sua organização.

4. Gerenciamento de projetos

Como gerente (até mesmo um gerente de primeira viagem ), você terá vários projetos com várias equipes sob sua responsabilidade. É melhor estabelecer processos e sistemas para tornar o trabalho mais organizado e eficiente para você e para os membros da sua equipe.

Ferramentas como modelos de plano de trabalho fornecem metas específicas que o ajudam a organizar, planejar, comunicar e priorizar o trabalho. Eles podem incluir seções como metas e objetivos do projeto, indicadores de desempenho, prazos, alocação de recursos, etc.

5. Delegação de tarefas de forma transparente

Todos os membros da equipe esperam que você delegue tarefas de forma eficaz para obter eficiência gerenciamento eficiente da carga de trabalho. Para planejar os próximos projetos com base na capacidade dos membros da sua equipe a cada semana, você pode usar Modelo de carga de trabalho do funcionário do ClickUp. Com esse modelo, você pode ver quanta carga de trabalho é atribuída a colaboradores individuais. Todos os funcionários sabem o que se espera deles, o que evita o esgotamento. O monitoramento da carga de trabalho fica mais fácil por meio de estimativas de tempo, pontos de sprint, etc.

Isso ajuda a aumentar a eficiência e a promover a colaboração entre departamentos e equipes.

O modelo de gerenciamento de carga de trabalho do ClickUp pode ajudá-lo a ter uma visão precisa da carga de trabalho dos funcionários.

6. Cumpra seus compromissos

Como gerente, você deve cumprir suas promessas. Antes de se comprometer, entenda as etapas envolvidas e cumpra-as.

Quando os funcionários veem os gerentes cumprirem seus compromissos, isso os incentiva a se envolverem mais e a se sentirem mais conectados ao projeto e à equipe. Quando uma cadeia de promessas é iniciada, isso ajuda a estabelecer a confiança e a credibilidade, o que leva ao sucesso de uma organização.

7. Promoção do crescimento profissional

Os gerentes influenciam significativamente a carreira de um funcionário, e todos os membros da equipe estão bem cientes disso. Portanto, você deve identificar ativamente os pontos fortes e fracos de sua equipe para atribuir responsabilidades que aproveitem suas capacidades e maximizem o desempenho.

Com Modelo de trilha de carreira do ClickUp com o modelo de carreira do ClickUp, você pode ajudar os membros da equipe a entender quais habilidades eles precisam desenvolver para atingir suas metas de carreira. Isso pode facilitar o fornecimento de feedback, a avaliação do desempenho etc. Os modelos de mapa de carreira tornam-se uma ferramenta poderosa para ajudar os gerentes e os membros de suas equipes a visualizar claramente a progressão de suas carreiras.

O recurso Career Path Template do ClickUp simplifica o acompanhamento dos marcos da carreira de seus funcionários.

8. Gerenciamento de riscos

Um gerente deve ser rápido e decisivo na abordagem dos riscos. Você pode estabelecer uma abordagem estruturada para identificar e avaliar riscos e priorizar estratégias de mitigação eficazes. Mais importante ainda, você deve treinar cada membro da equipe para ser intuitivo e comunicar os riscos de forma proativa.

Modelos como Modelo de registro de riscos do ClickUp pode ajudar a identificar os riscos antes que eles se tornem problemas. Ele também pode ajudá-lo a organizar as avaliações de risco e rastrear o status do risco, a propriedade e os impactos em um só lugar.

O modelo de Registro de Riscos do ClickUp oferece um método abrangente para rastrear e avaliar os riscos que surgem durante os projetos da equipe.

9. Liderança Liderança vs. Gerenciamento é um debate de longa data, mas não há argumentos para afirmar que um bom gerente deve ser um bom líder.

Bons gerentes têm uma visão para a equipe que pode ser facilmente dividida em planos de ação. Eles pensam fora da caixa para encontrar soluções para os problemas (se houver) e podem motivar as pessoas com a mensagem e a entrega certas para que a visão possa ser alcançada.

Use recursos como ClickUp Milestones para orientar sua equipe em direção à meta maior

Um bom líder deve ter integridade para garantir que nenhum funcionário seja tratado injustamente e flexibilidade para se adaptar às situações conforme necessário. A grande liderança é uma combinação de prática e gerenciamento eficaz da equipe, e somente depois disso é que os bons gerentes se tornam grandes líderes.

10. Respeitar os limites

Sua equipe é a sua força, e é importante respeitar os limites dela em relação a tempo, assuntos pessoais e espaço físico.

Os membros da sua equipe devem se sentir à vontade para abordá-lo com preocupações relacionadas ao trabalho sem temer que suas vidas pessoais sejam desnecessariamente examinadas. Isso ajuda a criar um espaço profissional em que os funcionários se sintam valorizados e respeitados apenas por suas contribuições.

O mais importante é que, para ser um bom gerente, você deve promover um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional, o que permite que os membros da sua equipe recarreguem as baterias fora do trabalho.

Como atender às expectativas como gerente?

Ser um gerente pode ser assustador, mas todas as equipes contam com um gerente atento para orientá-las a atingir as metas organizacionais de todo o coração. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a se manter atento e proativo.

Mantenha-se atualizado: Conheça bem o negócio. Acompanhe de perto as mudanças no seu setor e adote as inovações que podem ser usadas para ajudar na eficiência do trabalho da sua equipe

Conheça bem o negócio. Acompanhe de perto as mudanças no seu setor e adote as inovações que podem ser usadas para ajudar na eficiência do trabalho da sua equipe Coloque a equipe em primeiro lugar: Determine o que melhor atende à sua equipe. Sua equipe confiará mais em suas decisões se você considerar as necessidades dela ao tomá-las

Determine o que melhor atende à sua equipe. Sua equipe confiará mais em suas decisões se você considerar as necessidades dela ao tomá-las Domine o gerenciamento do tempo: Tenha uma visão dos prazos e das capacidades da sua equipe. Planeje projetos com bastante antecedência para evitar correrias de última hora

Tenha uma visão dos prazos e das capacidades da sua equipe. Planeje projetos com bastante antecedência para evitar correrias de última hora Aprimore suas habilidades motivacionais: Aumente o moral da equipe explorando novas abordagens para inspirá-la a atingir metas coletivas

Gerencie melhor sua equipe com o ClickUp

Ser gerente pode ser uma tarefa árdua, pois você precisa gerenciar várias expectativas entre sua equipe e a alta gerência para lidar com projetos de forma eficaz. Seu foco principal como gerente deve ser o desenvolvimento de excelentes habilidades de gerenciamento de equipes para que possa gerenciar sua equipe e contribuir para o sucesso organizacional.

Dica importante? Familiarize-se com diferentes ferramentas, técnicas e modelos para otimizar suas responsabilidades de forma eficaz. O ClickUp pode ser sua plataforma completa para atender aos requisitos de comunicação e gerenciamento de projetos simultaneamente. Registre-se no ClickUp gratuitamente e transforme a maneira como você gerencia suas equipes!