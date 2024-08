Como dimensionar uma equipe de desenvolvimento de software: Práticas recomendadas & Estratégias

O crescimento é uma parte inevitável do plano de toda organização. Não importa quão pequena seja a empresa, seu objetivo é sempre expandir as operações e aumentar a receita. Para isso, toda organização precisa ampliar suas equipes essenciais.

Embora possamos definir o crescimento como o aumento do valor da empresa ao longo do tempo, o dimensionamento é o que precisamos fazer para atingir esse potencial de crescimento. Isso inclui otimizar os processos existentes, maximizar a utilização de recursos e gerenciar a carga de trabalho crescente.

No entanto, expandir os processos de desenvolvimento de software para atender a uma equipe maior pode ser um desafio operacional.

O dimensionamento das operações de desenvolvimento de software exige o equilíbrio entre crescimento e agilidade. Os gerentes devem definir metas, escolher ferramentas adequadas, integrar boas práticas de codificação, possivelmente contratar mais funcionários e simplificar os fluxos de trabalho para manter a produtividade sob uma carga de trabalho crescente.

Neste artigo, discutiremos como dimensionar uma equipe de software de forma eficiente, com um foco consistente em produtividade do desenvolvedor .

Quando dimensionar sua equipe de desenvolvimento de software

Uma equipe de software deve aumentar a escala quando tiver dificuldades com a carga de trabalho e começar a atrasar o cronograma. Isso pode ser qualquer coisa, desde uma implantação atrasada até um grande volume de expectativas do cliente. Outro sinal é quando você observa a falta de talento interno para implementar com sucesso todos os recursos necessários.

Se você é uma empresa de produtos cuja função principal é criar ferramentas de software e lançá-las, você precisa de uma equipe de desenvolvimento robusta capaz de agregar valor às suas ofertas de produtos.

Se a sua principal função comercial for fornecer serviços de desenvolvimento de software para outras empresas, sua equipe de software dependerá mais do volume de negócios que você tem. Isso significa que você deve aumentar a equipe quando tiver projetos maiores em mãos.

Alguns indicadores de um requisito de escalonamento em empresas de produtos e serviços são:

Quando as solicitações dos clientes são muitas para serem atendidas pela equipe existente

Quando você não consegue encaixar as demandas do projeto no cronograma

Se o acúmulo de tarefas tiver aumentado

Quando você não consegue acompanhar as tecnologias emergentes

Quando o conjunto de habilidades ou a experiência da sua equipe atual não for suficiente para um projeto

Quando você está recusando negócios devido à falta de força de trabalho

Resumindo, se você acha difícil cumprir prazos, atender aos requisitos dos clientes, assumir novos negócios ou executar recursos planejados por conta própria, deve considerar a possibilidade de aumentar a equipe. Isso pode incluir a atualização de sua infraestrutura ou a contratação de novos talentos com experiência nas tecnologias relevantes.

Preparação para dimensionar uma equipe de desenvolvimento de software

Ao planejar o dimensionamento da sua equipe de desenvolvimento de software, há dois aspectos principais a serem considerados: os pontos de vista técnico e comercial. Vamos explorar cada um deles em detalhes.

Aspectos técnicos

Do ponto de vista técnico, é preciso planejar claramente a infraestrutura do produto antes de expandir seus sistemas de software. Isso significa examinar suas práticas de codificação e a escalabilidade da plataforma existente

Sua arquitetura de desenvolvimento de software deve ser baseada em código de alta qualidade e equipada para adicionar novos recursos e aumentar as cargas com facilidade. Se a qualidade do código for ruim, você corre o risco de o sistema falhar porque não consegue lidar com cargas maiores

Também é necessário planejar com antecedência para não ter dificuldades operacionais devido à indisponibilidade de recursos durante o dimensionamento

A próxima etapa é integrar a automação ao seu fluxo de trabalho de desenvolvimento de produtos nas áreas de teste e implantação de código. A redução do trabalho manual ajuda as equipes a lidar melhor com as demandas de escalonamento

É melhor usar a metodologia Agile para garantir que as mudanças técnicas se adaptem bem ao sistema de escalonamento.

Abordagem ágil

Uma abordagem ágil envolve a divisão de projetos em fases dinâmicas ou sprints, enfatizando o desenvolvimento contínuo e a colaboração. Por meio de um ciclo constante de planejamento, execução e avaliação da estrutura, é possível obter maior escalabilidade e fluxo de trabalho aprimorado. ClickUp para equipes de software é um sistema ágil ferramenta de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos que ajuda em suas necessidades de escalabilidade. Ela simplifica todo o ciclo de vida do desenvolvimento com uma plataforma completa que centraliza ferramentas, conhecimentos e equipes multifuncionais.

Planeje o dimensionamento de produtos e equipes com o ClickUp Software

Com o ClickUp, você pode:

Colaborar em roteiros de projetos

Gerenciar tarefas de sprint e backlogs

Rastrear problemas

Automatizar fluxos de trabalho

Integrar ferramentas Git

Acompanhar o progresso em tempo real com painéis de controle Agile e assim por diante

Computação em nuvem, sistemas distribuídos e escalonamento automático

Com o aumento das cargas, há a questão da pressão adicional sobre servidores e domínios. Para reduzir isso, você pode optar por sistemas de computação em nuvem. Esses sistemas são baseados no princípio de sistemas distribuídos, o que significa que eles compartilham recursos entre vários sistemas em uma rede.

A computação em nuvem fornece armazenamento, aplicativos e capacidade de computação pela Internet sob demanda, para que você não precise expandir o hardware ao dimensionar as equipes. Você também a obtém como SaaS (software como serviço), o que significa que você não é responsável por gerenciar ativamente o sistema.

Os sistemas distribuídos permitem o balanceamento de carga e o dimensionamento automático. O balanceamento de carga ajuda a gerenciar o aumento das cargas de trabalho, distribuindo-as entre os servidores, de modo que, se um servidor estiver inativo, os outros poderão compensar. Da mesma forma, o dimensionamento automático permite o ajuste dos recursos com base na demanda.

Ao utilizar recursos de computação em vários nós e descentralizar as funções, você pode reduzir as falhas e os tempos de inatividade durante o dimensionamento.

Aspectos comerciais

Agora que você entende as considerações técnicas, vamos abordar os aspectos comerciais do dimensionamento de uma equipe de software.

Definição do roteiro

Para dimensionar sua equipe de software com sucesso, primeiro é necessário criar um roteiro que descreva a direção das operações comerciais, bem como as metas, os cronogramas e as atividades ao longo do tempo. Esse pode ser o seu plano de ação de longo e curto prazo, que também fornece informações sobre como você planeja atingir as metas comerciais.

A criação de um roteiro permite que você priorize iniciativas, leve em conta todas as variáveis e comunique o progresso à gerência sem problemas. Modelos de plano de desenvolvimento de software podem ajudar com isso.

Planeje o futuro do produto e as necessidades de dimensionamento com o modelo ClickUp Product Roadmap

Faça o Modelo de roteiro do produto ClickUp por exemplo. É uma ferramenta perfeita para visualizar e criar a jornada do seu produto enquanto você está ampliando a equipe. Você pode obter uma visão de nível macro de todas as suas iniciativas e acompanhar o progresso delas para relatórios regulares. Faça o download deste modelo

Identificação dos principais indicadores de desempenho (KPIs)

Os KPIs medem o desempenho da sua equipe em relação às metas estabelecidas. Você deve identificar os kPIs de desenvolvimento de software quando você decide aumentar sua equipe de software. Para atingir a escalabilidade, os KPIs comuns são taxa de aquisição de clientes, crescimento da receita, taxa de satisfação do cliente, taxa de retenção de funcionários etc.

Se você puder determinar métricas de desempenho e rastrear KPIs com eficiência, poderá prever os desafios associados ao dimensionamento. Isso o ajuda a identificar áreas de melhoria e a encontrar soluções para aumentar sua equipe sem comprometer a lucratividade.

DevOps e automação de testes

Dimensionar uma equipe de software significa mais desenvolvimento, testes e implementação mais rápida. A automação de testes DevOps ajuda com isso, usando testes e ferramentas pré-escritos para reduzir a intervenção humana

Isso reduz o tempo de lançamento no mercado em DevOps e desenvolvimento ágil, pois você pode automatizar várias funções, como encontrar bugs e realizar testes. Alguns exemplos de automação de testes de DevOps são:

Teste de integração para a fase de código, construção e teste

Teste de desempenho para verificar a capacidade de carga e outros recursos

Teste de regressão para verificar se o software desenvolvido funciona como esperado após as atualizações

Esses testes automatizados podem determinar a necessidade de recursos após o dimensionamento, para que você possa atribuir tarefas de acordo e tomar as medidas necessárias para evitar tempo de inatividade e problemas de desempenho.

Estratégias de dimensionamento da equipe de software

Agora que você está ciente dos pontos de vista técnicos e comerciais a serem considerados ao dimensionar sua equipe de desenvolvimento de software, aqui estão algumas dicas e estratégias para ajudá-lo a executá-la com eficiência. Essas etapas mostrarão como dimensionar uma equipe de software de forma eficiente.

Defina metas e objetivos claros

Antes de elaborar um plano de dimensionamento, é necessário definir as metas e os objetivos da sua equipe de desenvolvimento. Para fazer isso, você precisa de respostas para perguntas específicas.

Como você deseja expandir as operações - por meio de mais locais ou apenas mais projetos?

Quais novas funções você planeja introduzir?

Sua equipe está com falta de experiência ou inovação?

Sua infraestrutura de software atual está preparada para lidar com o aumento de cargas?

Adicione suas perguntas específicas de negócios a essa lista e encontre as respostas apropriadas para definir metas informadas. Essas metas definirão um tom sobre o que focar, quais áreas escalar mais e o que esperar após a expansão.

Prepare a equipe e os sistemas

A próxima estratégia é garantir que sua equipe e seu sistema de software estejam bem preparados para fazer a mudança. Muitas vezes, uma equipe interna está acomodada em seus processos e relutante em adotar novos fluxos de trabalho.

Você deve facilitar as coisas para eles, ouvindo suas preocupações, realizando workshops ou treinamentos e discutindo os novos processos com eles. Além disso, certifique-se de que a estrutura e o fluxo de trabalho da sua equipe atual estejam otimizados para uma escala maior de desenvolvimento.

Caso contrário, considere a adoção de novos fluxos de trabalho e metodologias com base em suas necessidades. Mas antes de finalizar qualquer alteração, certifique-se de que sua equipe esteja confortável com as mudanças.

Faça as escolhas tecnológicas certas

Equipes de tecnologia maiores precisam do suporte de soluções melhores e mais eficientes. Certifique-se de escolher as ferramentas certas para os novos membros da equipe, com o objetivo de facilitar as tarefas deles. A dia na vida de um desenvolvedor de software já é composto de muitas atividades técnicas; sua pilha de software não deve diminuir sua produtividade.

Automatize processos repetitivos e demorados, integre uma plataforma de comunicação padrão e obtenha um software de gerenciamento de projetos centralizado para reduzir o tempo e o esforço necessários para as tarefas administrativas. ClickUp é a solução perfeita para isso. Seus recursos completos de colaboração e gerenciamento de produtos, combinados com modelos e automação, tornam suas tarefas diárias mais eficientes. Confie a essa plataforma as tarefas de gerenciamento para liberar seus desenvolvedores para se concentrarem em tarefas centradas na receita!

Integrar práticas de codificação eficientes

A qualidade sempre supera a quantidade no desenvolvimento de software. O código de alta qualidade garante o desempenho eficiente da solução. Para garantir isso, defina práticas de codificação compatíveis com o setor para os desenvolvedores.

Incentive os desenvolvedores a explorar as diretrizes de codificação para obter melhor estrutura de código, eficiência, colaboração e muito mais.

Escolha de líderes de projeto e de produto

Com o aumento dos projetos, você terá mais funções de liderança a preencher, como líderes de equipe, gerentes de projeto, gerentes de produto etc. Escolher candidatos para funções de liderança dentro da sua equipe é uma boa ideia.

Você também pode contratar candidatos adequados para essas funções se a sua equipe for pequena e não tiver experiência suficiente. Nomear líderes de equipe dedicados preventivamente garante que suas principais tarefas sejam bem gerenciadas durante o dimensionamento. Isso também ajuda a preencher as lacunas de talentos, organizar os fluxos de trabalho das tarefas e estruturar as equipes técnicas.

Otimize os processos de desenvolvimento

Os processos de desenvolvimento geralmente são adaptados para atender ao tamanho e às necessidades da equipe. Quando essas necessidades aumentam, você também precisa melhorar todo o fluxo de trabalho do processo de desenvolvimento. Remova silos, automatize tarefas e divida projetos maiores em tarefas dinâmicas para obter um desempenho mais eficiente.

Integre ferramentas avançadas ao seu fluxo de trabalho e configure novos processos para atender às necessidades, como planejamento de sprint, revisões, rodadas de controle de qualidade, reuniões diárias e assim por diante. Você também precisa monitorar os backlogs e atribuí-los a especialistas para obter um sistema de desenvolvimento mais claro e rápido.

Ter uma ferramenta com tecnologia de IA na ponta dos dedos pode ajudar nessas tarefas. Cérebro ClickUp é sua solução completa para otimizar os processos de negócios para economizar tempo e reduzir o trabalho administrativo. Com os recursos de IA do ClickUp, você pode atribuir tarefas, acompanhar o progresso, automatizar programações e atualizações e muito mais. Por exemplo, o ClickUp Brain automatiza tarefas repetitivas, como entrada de dados e agendamento, liberando tempo para que os desenvolvedores se concentrem no trabalho principal.

Aprimore os canais de comunicação

Mudanças no tamanho e na estrutura da equipe podem levar automaticamente a mudanças nos métodos de comunicação. Especialmente se você contratar membros remotos ou equipes de desenvolvimento externas, precisará encontrar canais de comunicação eficientes para atualizações em tempo real. Chat do ClickUp é um canal de comunicação inteligente que você pode utilizar para equipes de software em crescimento. Com essa ferramenta, você pode reunir a comunicação da equipe em um só lugar, compartilhar atualizações, vincular recursos e colaborar em tempo real por meio de itens de ação e atribuições de tarefas.

Colabore em tempo real com o ClickUp Chat

Seja ágil

A metodologia Agile é mais adequada para equipes ágeis e dimensionáveis, portanto, certifique-se de manter o Agile enquanto sua equipe de desenvolvimento cresce. Isso significa que você precisa capacitar os membros da sua equipe para trabalhar com algum grau de auto-organização e independência.

O Agile é uma abordagem multifuncional que se baseia na responsabilidade compartilhada para que a sua equipe possa atingir as metas com colaboração e ciclos de revisão eficazes. Dessa forma, você pode priorizar as tarefas e começar com as que trazem mais valor para a sua equipe em crescimento dentro de um orçamento e período de tempo definidos.

Analise o status da tarefa, o responsável, a prioridade e o esforço para descobrir informações valiosas sobre o progresso da sua equipe com o ClickUp ClickUp para equipes ágeis oferece vários recursos que podem otimizar seu fluxo de trabalho Agile, incluindo gerenciamento de sprint, relatórios de sprint, exibições personalizáveis e automação. Visualize fluxos de trabalho ágeis e sprints para obter percepções, monitorar o progresso e identificar possíveis obstáculos. Várias exibições, como quadros Kanban, listas e calendários, ajudam a otimizar ainda mais o fluxo de tarefas. Também é possível configurar a automação para mover tarefas inacabadas para o próximo sprint, atualizar o status das tarefas ou notificar os membros da equipe.

Essa visibilidade aprimorada e a automação de tarefas repetitivas ajudam as equipes de software a se adaptarem aos fluxos de trabalho à medida que aumentam a eficiência.

Considere o aumento da equipe

Em vez de contratar para todas as funções de uma só vez, o aumento da equipe é uma abordagem que pode ser considerada para as necessidades de dimensionamento. Isso permite que você contrate temporariamente uma equipe externa para atender às suas necessidades específicas. Essa abordagem é mais adequada para equipes pequenas que desejam aumentar a escala, mas não têm certeza sobre o produto e os canais de receita.

O aumento da equipe ajuda as empresas a acessar habilidades especializadas e experiências sem assumir um compromisso de longo prazo. Também é uma maneira flexível de aumentar ou diminuir a equipe com base nos requisitos do projeto. Os engenheiros externos trazem novas perspectivas e talentos para a mesa, o que pode melhorar a qualidade e a inovação do seu projeto.

Você só precisa garantir que a equipe externa se alinhe aos valores e requisitos da sua empresa e colabore sem problemas com a equipe existente.

Acompanhe o progresso em tempo real

Dimensionar uma equipe de software é um processo elaborado que requer um plano e um processo adequados. Durante a execução das tarefas de dimensionamento, é essencial monitorar como as novas contratações e os processos se integram à configuração existente.

Isso pode ser feito por meio de plataformas e modelos de gerenciamento de projetos para formar linhas gerais claras sobre as próximas etapas. Você pode usar modelos de plano de crescimento para criar uma estratégia de escalonamento com tarefas, subtarefas, recursos e datas de vencimento. Isso ajuda a estruturar seu plano e proporciona transparência a todos os envolvidos na mudança.

Veja uma imagem abrangente das dependências do projeto e do progresso geral com o Gantt View do ClickUp

Você também pode acompanhar o progresso em tempo real por meio de painéis e visualizações orientados por insights. Mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem abordagens totalmente personalizáveis para gerenciamento de tarefas, rastreamento de projetos e visualização de fluxo de trabalho. Desde a simples visualização de lista que reflete instantaneamente as alterações de tarefas até a visualização dinâmica de calendário que monitora os prazos, cada visualização oferece uma perspectiva exclusiva da integridade do projeto.

Obtenha uma compreensão clara e atualizada da situação de sua equipe a qualquer momento com os ClickUp Dashboards

Adicionalmente, Painéis do ClickUp permite priorizar o trabalho, melhorar o desempenho da equipe e gerenciar sprints para obter o máximo de produtividade. Os painéis permitem que você filtre os dados por critérios específicos, como responsável, prioridade ou projeto. Isso permite que você amplie áreas específicas e veja como o progresso se desenvolve dentro desses segmentos.

Erros a serem evitados ao escalar equipes de desenvolvimento de software

As estratégias de escalonamento de desenvolvimento de software podem ajudá-lo a alcançar os resultados desejados, mas é preciso evitar os seguintes erros comuns no processo:

Equacionar mais desenvolvedores com desenvolvimento mais rápido

Muitas vezes, os líderes de projeto e os proprietários de produtos podem pensar que a contratação de mais pessoas levará a um ciclo de desenvolvimento mais rápido. Embora isso possa ser verdade em alguns casos, não será eficaz se você não contratar corretamente ou não dividir as responsabilidades com base nas habilidades.

Por exemplo, se a sua equipe não tiver um recurso de controle de qualidade e você continuar contratando desenvolvedores, você ainda ficará preso na fase de revisão, atrasando o tempo de lançamento no mercado. Portanto, certifique-se de contratar talentos que atendam às suas necessidades e possam fornecer os recursos que lhe faltam.

Ignorar o treinamento e o desenvolvimento de habilidades dos funcionários

Não importa o quanto seus funcionários sejam qualificados e experientes, eles precisam ser treinados em novas ferramentas, habilidades interpessoais e processos. A organização de iniciativas regulares de treinamento e desenvolvimento de habilidades só pode beneficiar a sua equipe de software.

Com o aumento das necessidades e dos requisitos do projeto, esses treinamentos podem servir como um definidor de padrões dentro da equipe e garantir que todo o seu pessoal trabalhe de forma consistente dentro da missão e da estrutura da sua empresa.

Observando a escalabilidade durante o planejamento da arquitetura

Toda empresa de software tem o objetivo de crescer e se expandir com o tempo. Portanto, ao planejar a arquitetura inicial da sua equipe de software, você deve sempre levar em conta a escalabilidade. Isso facilita o crescimento das operações no futuro sem a necessidade de substituir a infraestrutura principal.

Se a arquitetura principal permanecer a mesma, será mais fácil para os desenvolvedores se adaptarem às demandas em constante mudança. Ignorar a escalabilidade durante o planejamento da arquitetura pode forçá-lo a mudar completamente a base de código e o modelo de servidor no futuro, o que levará a uma perda de tempo e dinheiro.

Aumente a escala da sua equipe de software agora

A receita de software está em um nível altíssimo, com projeção de atingir US$ 698,80 bilhões em 2024. Emergentes tendências de engenharia de projetos maiores devem impulsionar ainda mais o mercado. Em um cenário tão competitivo, descobrir como dimensionar uma equipe de software de forma eficiente pode aumentar a receita.

Não fique preso em ciclos de planejamento e atrasos; dê à sua equipe de desenvolvimento de software o impulso certo com as melhores ferramentas ágeis e canais de comunicação para projetos de alto desempenho. O ClickUp é uma ferramenta eficiente de gerenciamento de projetos para criar e manter equipes de alto desempenho com uma base de colaboração, definição de metas e melhoria contínua para obter o máximo de produtividade. Registre-se para obter uma conta gratuita agora!