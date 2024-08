Como gerenciar gerentes de produto

Os gerentes de produto preenchem a lacuna entre os requisitos do cliente, os objetivos comerciais e os recursos da equipe de desenvolvimento.

Entretanto, gerenciar esses indivíduos dinâmicos pode ser complicado. Embora o trabalho de um gerente de produto seja crucial, a retenção de gerentes de produto qualificados em um mercado de trabalho competitivo é uma preocupação constante. Perder os melhores talentos pode interromper os projetos em andamento e afetar negativamente o moral e a produtividade da equipe.

Como líder, você deve equilibrar a supervisão do trabalho dos gerentes de produtos e fornecer suporte e orientação para garantir o sucesso deles.

Lidar com essa situação exige uma abordagem diferenciada para entender seus desafios e motivações distintos. Além disso, é preciso apresentar oportunidades de crescimento pessoal e profissional dentro da organização.

Então, como você pode melhorar seu desempenho e desenvolver seus gerentes e, ao mesmo tempo, incentivá-los a crescer e cumprir os objetivos e as metas da empresa?

Continue lendo enquanto exploramos as estratégias e as práticas recomendadas para gerenciar e apoiar seus gerentes de produto de forma eficaz. 👇

Desafios do gerenciamento de gerentes de produtos

Você está deixando de ser um líder de equipe ou gerente de produto para gerenciar gerentes de produto.

Agora, em vez de se concentrar em suas tarefas, você deve garantir o bem-estar de toda a sua equipe de produtos. Essa responsabilidade vem com seus desafios.

Vamos dar uma olhada em alguns deles:

Desafio 1: Falta de treinamento

Um dos principais desafios é a falta de treinamento adequado e de oportunidades de desenvolvimento para aqueles que gerenciam os gerentes de produtos.

Embora os gerentes juniores e de produtos recebam treinamento sobre gerenciamento de produtos, quando são promovidos à gerência intermediária, muitas vezes não têm uma orientação clara.

Essa ausência de programas de treinamento de liderança resulta em lacunas de habilidades, compreensão limitada da função, dificuldade em gerenciar pessoas e pensamento estratégico insuficiente.

Desafio 2: falta de apoio da gerência superior

Outro desafio significativo na gestão de gerentes de produtos é a falta de apoio da gerência superior. Os líderes seniores podem orientá-lo na definição de prioridades estratégicas, na obtenção de recursos e na superação de obstáculos.

Liderar suas equipes de forma eficaz e entregar resultados pode ser um desafio sem o apoio deles. É frustrante quando você está se esforçando para ser um líder melhor, mas a gerência está concentrada apenas nos lucros trimestrais.

Desafio 3: Microgerenciamento

Encontrar o equilíbrio certo entre dar liberdade e independência aos gerentes de produtos e oferecer apoio quando necessário é um desafio. A

dia do gerente de produtos

envolve fazer malabarismos com várias tarefas que envolvem equipes multifuncionais.

Portanto, eles precisam de espaço e liberdade para tomar decisões e liderar suas equipes com eficiência. Entretanto, microgerenciá-los pode prejudicar sua capacidade de desempenho, comprometer a confiança e até mesmo desmotivá-los.

Desafio 4: abrir mão das operações

Aprender a abrir mão das tarefas operacionais e concentrar-se mais na criação e manutenção de relacionamentos, na definição de estratégias e na representação da equipe de produtos para a gerência superior e para as partes interessadas é uma mudança significativa para os gerentes de gerentes de produtos.

Embora seja tentador estar envolvido em todos os aspectos do processo de desenvolvimento de produtos, você deve aprender a confiar nos gerentes de produtos para lidar com as operações do dia a dia. Ao mesmo tempo, você se concentra em iniciativas estratégicas de nível superior.

Desafio 5: Vieses

Os preconceitos pessoais podem afetar o julgamento e a tomada de decisões em vários aspectos, como contratação, avaliação de desempenho e outros processos de tomada de decisões.

A consciência desses preconceitos é essencial para garantir um gerenciamento justo e eficaz.

Desafio 6: Identificar o baixo desempenho

Ao contrário dos colaboradores individuais, cujo resultado é facilmente medido, o desempenho de um gerente de produto é geralmente avaliado pelo sucesso do produto, que leva tempo para ser demonstrado.

Quando os problemas com o desempenho de um gerente de produto vêm à tona, já podem ter ocorrido danos significativos, como prazos não cumpridos, partes interessadas insatisfeitas ou um declínio na qualidade do produto.

Como gerenciar gerentes de produtos

Aqui estão algumas estratégias para gerenciar seus gerentes de forma eficaz.

1. Comunicação e expectativas claras

É fundamental manter canais de comunicação abertos com os gerentes de produtos sem prejudicar a autoridade ou a credibilidade deles.

Os gerentes lidam com várias responsabilidades, desde a compreensão das instruções até a supervisão do desempenho de sua equipe.

Portanto, dominar várias formas de comunicação, incluindo configurações individuais e em grupo, é essencial para fornecer feedback, oferecer suporte e alinhar metas e expectativas.

Por exemplo, se a meta for aumentar as taxas de conversão, explique que o gerente de produtos precisa encontrar maneiras de melhorar o processo de vendas e treinar a equipe de gerenciamento de produtos adequadamente.

Uma ótima maneira de implementar essa estratégia seria colaborar nas principais tarefas e metas por meio de

Software de gerenciamento de produtos do ClickUp

. Promove o trabalho em equipe ao fornecer uma plataforma para comunicação e colaboração com a equipe de produtos em documentos, quadros brancos, comentários e muito mais.

Marque a trajetória do seu produto, sincronize os esforços da sua equipe e acelere o lançamento usando a Plataforma de Gerenciamento de Produtos do ClickUp

2. Diversidade

A diversidade traz várias perspectivas e experiências para a mesa.

Quando uma equipe de gerentes de produtos bem-sucedidos de diferentes origens se junta, eles podem oferecer percepções exclusivas que ajudam a tomar melhores decisões e a criar produtos que atraem mais pessoas.

Pesquisa do BCG

destaca que equipes de gerenciamento diversificadas podem levar a um aumento de 19% na receita, enfatizando a importância da diversidade para impulsionar o sucesso.

Um grupo diversificado de gerentes pode ser uma vantagem estratégica, levando a produtos de maior qualidade, a uma base de produtos mais diversificada e a um maior sucesso geral. Veja alguns

perguntas da entrevista para gerente de produto

para entender os critérios de contratação.

3. Conheça a equipe e veja-a em ação

Familiarizar-se com a equipe de produtos permite que você entenda sua dinâmica, analise relatórios de forma eficaz e avalie sua produtividade e satisfação.

Observar seus estilos de liderança e como eles lidam com conflitos, tomam decisões e motivam a equipe fornece informações sobre a eficácia dos gerentes.

Para entender melhor o estilo de gerenciamento deles, considere:

Observar as reuniões e os check-ins da equipe de gerenciamento de produtos

Assistir a sessões de feedback ou conversas difíceis

Realizar visitas ao local ou entrevistas em conjunto

Revisar as avaliações de desempenho

4. Incentivar a independência e criar confiança

Os gerentes de produto precisam se sentir capacitados para tomar decisões e liderar suas equipes, mas também precisam de sua orientação e apoio.

No entanto, há uma linha tênue entre dar apoio e microgerenciar. Tentar microgerenciar ou exercer muita influência pode dificultar o trabalho deles.

Portanto, é essencial deixar que seus gerentes liderem à sua maneira e descubram o que funciona melhor para a equipe deles. Eles precisam de espaço para tomar decisões e ajudar a equipe a crescer

gerenciamento ágil de produtos

.

Criar confiança com os gerentes dá a eles a confiança necessária para se destacarem em suas funções. Esteja presente para dar apoio e orientá-los gentilmente na direção certa se precisarem de ajuda.

5. Seja seu mentor e treinador

Aprimore suas habilidades de liderança tornando-se mentor e treinador deles. Leia

livros sobre gerenciamento de produtos

desenvolver seu conjunto de habilidades e ser o líder que você gostaria de ter tido quando estava no lugar deles.

Conversas regulares com os membros da sua equipe permitem que você identifique áreas de melhoria e ofereça orientação por meio de experiências compartilhadas e conselhos práticos.

Quando fizer coaching, dê a eles conselhos práticos para resolver seus problemas. Aprecie os sucessos deles e incentive-os a continuar se saindo bem.

Um bom coaching significa ouvir bem, fazer boas perguntas e ajudá-los a crescer, não apenas dizer-lhes o que fazer.

Utilize

Fluxos de trabalho ágeis do ClickUp

como o scrum diário, para otimizar a comunicação e o trabalho da sua equipe em cada fase de desenvolvimento do produto.

Gerencie seus fluxos de trabalho para Scrum e Kanban com o Software de Gerenciamento de Projetos Ágeis do ClickUp

6. Liderar pelo exemplo e mostrar respeito

Quando você gerencia PMs (gerentes de produto), suas ações definem o tom de como eles lideram a equipe. Demonstrar respeito e apreço por seus subordinados diretos pode influenciar positivamente a forma como as equipes deles percebem seus gerentes.

Reconhecer publicamente as realizações dos funcionários, buscar seus conselhos e oferecer oportunidades para que eles demonstrem seus conhecimentos pode aumentar a confiança deles e elevar o moral.

Por outro lado, fazer críticas em particular e fornecer feedback regular mantém a confiança e o respeito. Ao demonstrar respeito em público e em particular, você incentiva as equipes de gerenciamento de produtos a fazerem o mesmo.

7. Ofereça oportunidades de aprendizado

Invista no desenvolvimento profissional deles e ofereça oportunidades de aprendizado para garantir que sua equipe de líderes permaneça motivada, engajada e desafiada.

Coaching virtual, conferências, workshops e outros recursos de aprendizado podem ajudar os gerentes a aprimorar suas habilidades e permanecer no topo de seu jogo.

Esses programas devem enfatizar os seguintes aspectos vitais

habilidades de gerenciamento de produtos

como comunicação, tomada de decisões e pensamento estratégico.

8. Dar e receber feedback

A promoção de uma cultura de dar e receber feedback beneficia a todos, independentemente de sua posição ou função, sejam eles líderes seniores, executivos ou profissionais de RH.

Buscar feedback é a base da

estrutura de gerenciamento de produtos

. Ela o ajuda a entender melhor seu desempenho de liderança e a apoiar sua equipe de gerenciamento de produtos.

Não espere pela sua avaliação anual de desempenho para dar ou receber feedback. Em vez disso, sessões regulares e oportunas de feedback devem ser integradas às operações cotidianas, garantindo a melhoria contínua para todos.

De fato, de acordo com um estudo da Gallup, os funcionários que recebem feedback da Gallup têm

14.9%

menores taxas de rotatividade, e as equipes com gerentes que recebem feedback regularmente apresentam produtividade 12,5% maior.

O modelo de relatório gerencial do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar os relatórios e seus status.

Use ferramentas como o

Modelo de relatório gerencial do ClickUp

para agilizar o processo de feedback. Com esse modelo, você pode:

Enviar atualizações diárias, compartilhar feedback e destacar as correções de curso de forma eficaz

Compreender o desempenho da equipe e identificar tendências

Progredir com diferentes opções de status, como Fechado, Plano de Ação, Concluído, etc

Faça o download deste modelo

9. A avaliação do quadro geral

Ao avaliar o desempenho de um gerente, avalie o trabalho dele por meio de uma lente mais ampla. Olhar além dos principais resultados individuais o ajudará a entender a eficácia com que o gerente de produtos lidera sua equipe.

Você pode usar estruturas de definição de metas, como objetivos e principais resultados (OKRs), ou criar

Metas rastreáveis com o ClickUp

.

Painéis do ClickUp

permitem que você avalie o desempenho e acompanhe o progresso dos projetos, tarefas e sprints que seus gerentes estão liderando. Ele também permite que você personalize e adicione widgets para rastrear o tempo e manter todos os KPIs e tarefas atribuídas no lugar.

Veja as tarefas atribuídas a você, as tarefas diárias concluídas, os bate-papos e o status da carga de trabalho em seu ClickUp Personal Productivity Dashboard

10. Desenvolver uma abordagem centrada no cliente

Cultive uma mentalidade centrada no cliente entre os gerentes de produto para garantir que os produtos estejam alinhados com as necessidades e expectativas dos clientes.

Dessa forma, seus gerentes de produtos entenderão as estratégias de negócios da empresa e as transmitirão aos membros da equipe.

Você pode orientar seus gerentes e a equipe de produtos por meio de extensas pesquisas de mercado, levantamentos, entrevistas e estudos de caso para entender e abordar os pontos problemáticos exclusivos dos clientes e proporcionar experiências excepcionais aos usuários.

Essa estratégia de negócios preparará seus gerentes para um crescimento sustentável e lucrativo.

O modelo de roteiro de produtos do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar, acompanhar e gerenciar o desenvolvimento de produtos.

O modelo

Modelo de roteiro de produto da ClickUp

ajuda a criar equipes e gerentes centrados no cliente:

Fornecer uma visão clara do futuro do produto e do cronograma de desenvolvimento do software

Dividir as tarefas e atribuir recursos de forma eficiente, garantindo que todos saibam o que fazer

Permitir o acompanhamento do progresso e a priorização para que todos permaneçam no caminho certo

Faça o download deste modelo

Gerencie seus gerentes de produto de forma eficaz

O gerenciamento de gerentes de produtos requer liderança estratégica e um ambiente de apoio. Com comunicação clara e diversidade, além de oferecer oportunidades de aprendizado, você pode capacitar seus gerentes para liderar com eficiência.

Além disso, a promoção de uma cultura de feedback e a utilização de ferramentas como os fluxos de trabalho ágeis do ClickUp podem simplificar os processos e impulsionar o sucesso organizacional. Ele também oferece vários modelos de gerenciamento de produtos para otimizar seus processos.

Assim,

experimente o ClickUp hoje mesmo

e leve a produtividade da sua equipe para o próximo nível!