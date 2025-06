Como gerenciar funcionários da Geração Z (15 estratégias descritas)

Crescendo com guerras constantes nas notícias, um planeta em crise e uma pandemia global, a Geração Z não é um grupo típico. Eles nasceram entre 1995 e 2010, com a tecnologia ao alcance dos dedos e acesso irrestrito à informação.

A Geração Z não está seguindo o manual antigo. Embora seu estilo habitual de gestão e comunicação possa ter funcionado para as pessoas mais velhas, a Geração Z anseia por novas abordagens.

Então, como gerenciar a Geração Z no trabalho?

Descobrimos o que funciona com eles e delineamos 15 técnicas práticas para ajudá-lo a lidar com os funcionários da Geração Z. Vamos começar! 💻

Como a Geração Z difere das outras gerações no trabalho?

Todos os dias, um novo grupo de talentos da Geração Z entra no mercado de trabalho, cada um com preferências únicas, diferentes das anteriores.

A Geração Z, que cresceu em um mundo impulsionado pela tecnologia, valoriza configurações de trabalho flexíveis e habilidades digitais e se preocupa profundamente com causas sociais e ambientais, o que difere das prioridades das gerações mais velhas no trabalho.

Muitos membros da Geração Z acreditam que as empresas só usam e se importam com os funcionários quando precisam deles.

Embora você possa ser excelente em colaborar com gerações mais velhas, lidar com gerações mais jovens, como a Geração Z, pode apresentar desafios únicos.

Gerenciando a Geração Z: principais diferenças em relação a outras gerações

Em uma pesquisa realizada pela Adobe, 1.000 americanos da Geração Z classificaram o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, o relacionamento com os colegas e o tratamento justo como os aspectos mais importantes da cultura da empresa.

É claro que a forma como trabalhamos está em constante evolução, e a chegada da mais nova geração da Geração Z ao mercado de trabalho exige uma mudança nos estilos de gestão.

Aqui está uma análise das principais diferenças entre a Geração Z e a Geração X (nascida entre 1965 e 1980) e como as abordagens de gestão precisam se adaptar: 👇

Área Gestão da Geração X Gestão da Geração Z Comunicação De cima para baixo, centrado em e-mails Aberto, transparente, multicanal (chat, videoconferência) Feedback Avaliações anuais, feedback limitado Check-ins regulares, feedback baseado em dados Ambiente de trabalho Hierarquia clara e estruturada Flexível, colaborativa, focada no bem-estar Aprendizagem e desenvolvimento Treinamento autodirigido e no local de trabalho Programas de aperfeiçoamento e requalificação, ênfase na aprendizagem contínua Motivação Progressão na carreira, segurança financeira Trabalho orientado por um propósito, fazendo a diferença

Atributos dos funcionários da Geração Z

Observe mais de perto esses atributos:

Familiaridade com a tecnologia moderna : Tendo crescido rodeada por tecnologia, a Geração Z sente-se incrivelmente à vontade com ferramentas e plataformas digitais. Aprende rapidamente novos softwares e adapta-se. Prospera em ambientes que incentivam a comunicação aberta e sessões de brainstorming. A Geração Z também procura constantemente oportunidades de aprendizagem e crescimento

Motivação através de um propósito : Um trabalho significativo é um motivador importante para a Geração Z. Eles buscam carreiras que estejam alinhadas com seus valores e que lhes permitam contribuir para uma causa maior. Como uma geração de pensadores independentes com um talento especial para a inovação, eles estão sempre prontos para desafiar o status quo com soluções criativas

Movidos por fatos, não por opiniões: eles valorizam evidências e confiam em dados para tomar decisões. Isso os torna hábeis em analisar informações e identificar tendências. A geração é altamente consciente das questões sociais e apaixonada por causar um impacto positivo no mundo. Eles também são atraídos por empresas com práticas éticas sólidas e iniciativas ambientais

A atitude da Geração Z em relação ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal nos Estados Unidos

A Geração Z está entrando no mercado de trabalho com uma forte ênfase no equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Isso contrasta com a mentalidade da "cultura da correria" que pode ter sido mais prevalente nas gerações anteriores.

Um relatório do Pew Research Center confirma que a Geração Z deve ser a maior geração na força de trabalho até 2026, com uma estimativa de 61 milhões de membros da Geração Z empregados apenas nos Estados Unidos.

Aqui está uma análise de como a Geração Z aborda o equilíbrio entre vida profissional e pessoal nos EUA:

Testemunha do esgotamento: Tendo crescido durante a ascensão da cultura da agitação, a Geração Z provavelmente testemunhou em primeira mão os efeitos adversos da sobrecarga de trabalho. Eles priorizam o bem-estar e evitam o esgotamento

O peso dos empréstimos estudantis: Muitos graduados da Geração Z têm empréstimos estudantis. A pressão da dívida os faz valorizar o trabalho pelo rendimento que ele proporciona, mas não à custa de suas vidas pessoais

Espírito empreendedor: Muitos indivíduos da Geração Z estão interessados em trabalhos paralelos ou empreendimentos empresariais. Manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal lhes dá tempo e energia para perseguir essas paixões fora do seu trabalho principal

Privacidade na Internet e a Geração Z: uma análise do comportamento online e do impacto no trabalho

Tendo testemunhado violações de dados e escândalos de privacidade, a Geração Z está, em geral, mais consciente de como suas informações são coletadas e usadas online. Eles se sentem à vontade para usar ferramentas de privacidade, como navegação anônima, criptografia e aplicativos focados em privacidade.

Os funcionários e gerentes da Geração Z provavelmente apreciarão políticas claras da empresa sobre uso de dados, conduta nas redes sociais e monitoramento de funcionários.

Respeite os limites deles online e evite confundir as linhas entre a vida profissional e pessoal nas redes sociais.

A importância do engajamento e da retenção dos funcionários da Geração Z

Perder funcionários pode ser um grande golpe financeiro, incluindo custos com contratação, treinamento e queda na produtividade durante a transição.

Com um mercado de trabalho restrito, reter os talentos da Geração Z torna-se ainda mais crítico.

O ClickUp para Recursos Humanos é um recurso do ClickUp criado explicitamente para o engajamento dos funcionários. Acompanhe o desempenho, o engajamento e o desenvolvimento dos seus funcionários usando visualizações personalizáveis que ajudam a alinhar sua força de trabalho e gerenciar a aquisição de talentos.

Organize seu processo de RH e economize tempo com o Gerenciamento de Projetos de RH da ClickUp

Funcionários engajados são funcionários felizes, e funcionários felizes tendem a permanecer na empresa. Isso é verdade para qualquer geração de gerentes e colegas de trabalho, mas é especialmente crucial para reter os talentos da Geração Z.

15 estratégias para gerenciar a Geração Z no local de trabalho

Criamos uma lista útil com 15 estratégias para gerenciar sua força de trabalho da Geração Z e mantê-la satisfeita no local de trabalho.

Aqui estão eles: 👇

1. Implemente transparência e comunicação aberta

A Geração Z anseia por clareza e autenticidade. Seja aberto e honesto com seus funcionários sobre os objetivos, desafios e sucessos da sua empresa. Crie oportunidades para que os funcionários compartilhem suas ideias e feedback.

O ClickUp Docs ajuda aqui, pois permite que você crie esboços claros de projetos e descrições de tarefas e forneça atualizações em tempo real aos membros da sua equipe. Vários membros da equipe podem editar documentos simultaneamente, garantindo que todos estejam em sintonia e que as edições sejam incorporadas de forma integrada.

Colabore e mantenha sua base de conhecimento atualizada com o ClickUp Docs

Acompanhe as alterações nos documentos e volte facilmente às versões anteriores, se necessário. Essa transparência promove a confiança e dá à sua força de trabalho um senso de propriedade e controle.

2. Torne o horário de trabalho mais flexível

A Geração Z valoriza a flexibilidade e prefere não ficar confinada ao tradicional horário de trabalho das 9 às 5. Eles tendem a ser mais produtivos quando definem seus horários e trabalham onde querem.

O ClickUp Chat permite a comunicação assíncrona por meio de discussões e comentários dentro das tarefas. Para manter todos alinhados, envie mensagens diretamente para membros individuais da equipe ou crie chats em grupo para projetos ou equipes específicos.

Implemente comunicação e colaboração rápidas entre os membros da equipe com o ClickUp Chat

Mencione os membros da equipe para chamar a atenção deles e use emojis para adicionar personalidade e clareza às suas mensagens. As conversas são organizadas em threads, facilitando o acompanhamento das discussões e a localização de informações específicas em um chat.

Sincronize seu calendário com o ClickUp para garantir que todos os membros da equipe conheçam as agendas uns dos outros e possam se coordenar melhor.

A introdução de ferramentas baseadas em IA pode aumentar a eficiência dos funcionários da Geração Z, reduzindo tarefas e oferecendo insights baseados em dados. Essas ferramentas utilizam automação e análise preditiva, combinando o amor da Geração Z por soluções tecnológicas para otimizar seu fluxo de trabalho.

Influencie a criatividade deles com os recursos de pesquisa e sugestão baseados em IA do ClickUp Brain.

Use o ClickUp Brain para automatizar tarefas, aumentar a eficiência do gerenciamento de projetos e otimizar fluxos de trabalho

Possui um recurso integrado de brainstorming que fornece informações relevantes, estimula novas ideias e ajuda os usuários a conectar os pontos para resolver problemas de forma inovadora.

4. Facilite a colaboração perfeita entre várias plataformas

Aceitar a facilidade com que a Geração Z navega por várias ferramentas e plataformas digitais pode ser estrategicamente aproveitado para facilitar a colaboração contínua entre várias plataformas no local de trabalho.

Dada a sua proficiência na utilização de uma ampla gama de ferramentas digitais, as organizações podem adotar uma estratégia que capitalize esse conjunto de habilidades para otimizar a comunicação e a colaboração entre os funcionários da Geração Z.

O ClickUp integra-se perfeitamente com ferramentas de comunicação como o Slack e muitas outras. Depois de ativar a integração, os utilizadores individuais podem optar por receber notificações do ClickUp no Slack.

Colabore sem esforço nas suas plataformas preferidas, compartilhe ideias e avance nos projetos com eficiência.

5. Aproveite a flexibilidade com um espaço de trabalho personalizável

A Geração Z valoriza a capacidade de personalizar sua experiência de trabalho. Eles querem poder escolher como trabalhar e as ferramentas que usam.

O ClickUp possui painéis e visualizações personalizáveis, permitindo a personalização dos espaços de trabalho para maximizar a eficiência.

O ClickUp permite que você personalize seu fluxo de trabalho da maneira que desejar

Seus funcionários podem usá-lo para priorizar tarefas, organizar informações visualmente e personalizar sua experiência no ClickUp para se adequar ao seu estilo de trabalho e preferências.

6. Reúna feedback por meio de modelos práticos

Conhecer e compreender as necessidades da Geração Z ajuda você a ter sucesso em sua função gerencial. Eles valorizam a transparência e o feedback, portanto, é essencial criar uma cultura de comunicação aberta.

Uma maneira de fazer isso é usar modelos práticos que facilitam o feedback dos funcionários da Geração Z. Esses modelos podem reunir feedback sobre tudo, desde o desempenho da equipe até projetos individuais.

Baixe este modelo O modelo de feedback de funcionários da ClickUp foi projetado para ajudar você a coletar e gerenciar o feedback dos seus funcionários.

O modelo de feedback de funcionários da ClickUp é um excelente exemplo de modelo que pode ajudar você a coletar insights valiosos.

Esse modelo de RH facilita o trabalho com o feedback coletado, permitindo que você melhore continuamente o ambiente de trabalho, resolva as preocupações dos funcionários e os mantenha engajados.

7. Invista em crescimento e desenvolvimento

O crescimento não é apenas um benefício, mas uma necessidade para os trabalhadores da Geração Z. Os funcionários dessa geração valorizam o aprendizado contínuo e as oportunidades de desenvolvimento profissional. Eles buscam empresas que investem em seu crescimento e lhes oferecem chances de aprimorar suas habilidades e conhecimentos.

Investir em treinamento e mentoria mantém eles engajados, desenvolve futuros líderes e prova que você valoriza o potencial deles.

Baixe este modelo O modelo de plano de carreira da ClickUp foi projetado para ajudar você a visualizar e acompanhar a progressão da carreira dentro de uma organização.

A Geração Z deseja oportunidades para aprender e crescer. Implemente o modelo de plano de carreira do ClickUp para mapear oportunidades claras de desenvolvimento profissional. É um investimento no futuro deles que os mantém motivados e engajados a longo prazo.

8. Priorize a acessibilidade móvel

Mostre aos seus funcionários da Geração Z que você está comprometido em criar um ambiente de trabalho confortável para todos. Use ferramentas de colaboração que tornem o trabalho deles acessível em dispositivos móveis.

É aí que entra o aplicativo móvel ClickUp.

O aplicativo permite que eles gerenciem tarefas, acessem informações e colaborem de forma integrada a partir de seus dispositivos. Essa flexibilidade permite que trabalhem remotamente ou em trânsito, aumentando a mobilidade e a facilidade de uso.

9. Ofereça trabalho significativo e propósito

A Geração Z busca um trabalho que esteja alinhado com seus valores e faça a diferença. Defina claramente as metas e os objetivos do projeto para seus funcionários da Geração Z de uma forma que lhes dê um senso de responsabilidade. Ferramentas de gerenciamento de projetos simplificariam esse processo para você.

O ClickUp é uma ferramenta versátil que oferece várias ferramentas ilustrativas, como gráficos de Gantt e quadros Kanban, para ilustrar metas e objetivos.

Gerencie o trabalho relacionado a projetos de forma mais eficaz usando a visualização do quadro Kanban do ClickUp

O uso das ferramentas permite que eles compreendam a importância de suas contribuições para um escopo mais amplo, promovendo motivação e engajamento contínuo em seus projetos.

10. Ofereça feedback e reconhecimento regulares

A Geração Z prospera com feedback e reconhecimento. Eles valorizam insights sobre seu desempenho e orientações construtivas para melhorar. Eles apreciam ser reconhecidos por suas contribuições e esforços.

Promover uma cultura de feedback e reconhecimento regulares mantém os funcionários da Geração Z engajados. Isso cultiva um senso de propósito e motivação dentro da equipe, levando a um aumento da produtividade e a um compromisso mais forte com os objetivos da organização.

Marque o membro certo da equipe e forneça feedback com os comentários do ClickUp

Use os comentários e menções do ClickUp para fornecer feedback oportuno e reconhecimento público pelas conquistas. Esse reforço positivo mantém a equipe motivada, valida o trabalho árduo e cultiva uma cultura de valorização no local de trabalho.

11. Promova uma cultura de aprendizagem e experimentação

Os membros da Geração Z são aprendizes ao longo da vida que anseiam por oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Eles não têm medo de experimentar coisas novas e correr riscos. É por isso que é essencial criar uma cultura de aprendizagem e experimentação no local de trabalho.

Ofereça acesso a programas de treinamento e desenvolvimento, incentive os funcionários a compartilhar suas ideias e experiências e permita que eles experimentem novas abordagens em seu trabalho.

Implemente o compartilhamento de conhecimento no ClickUp Docs e nos comentários.

Escreva, edite e colabore com colegas de trabalho em um único documento com o ClickUp Docs

Um ambiente de aprendizagem colaborativo permite que os funcionários experimentem, compartilhem ideias e ultrapassem limites.

12. Incentive a autonomia e a confiança nas capacidades da sua equipe

Confie nas capacidades e nos talentos da sua equipe e dê a eles a sensação de que estão no comando. Dê a eles a responsabilidade pelas suas tarefas, esclareça os projetos e capacite-os para liderar. Isso estimula a confiança, a autonomia e o senso de realização.

13. Introduza diversão e celebrações no local de trabalho

A Geração Z valoriza uma cultura de trabalho positiva. Eles querem trabalhar onde possam se divertir e se sentir valorizados.

Criar um ambiente de trabalho divertido e festivo pode ajudar a atrair e reter os talentos da Geração Z.

Use ferramentas para acompanhar o progresso e comemorar conquistas juntos. Isso mantém o moral elevado, reconhece as conquistas e torna o trabalho uma experiência mais agradável. O ClickUp Goals simplifica como você consegue isso!

Veja como o ClickUp Goals pode ajudar:

Acompanhamento do progresso : visualize o progresso com barras de progresso, comemore marcos com animações de confete e veja o moral da Geração Z disparar ao ver seus esforços se concretizarem

Reconhecimento e elogios da equipe : o ClickUp Goals permite que os membros da sua equipe deixem comentários e comemorem as conquistas uns dos outros diretamente nas metas

Transparência e conquistas compartilhadas : o ClickUp Goals oferece a todos visibilidade do progresso em tempo real. A Geração Z poderá ter uma visão mais ampla, entender como seu trabalho contribui para o sucesso da equipe e comemorar as conquistas coletivas

Design de metas personalizável: personalize metas com emojis, imagens e cores personalizadas para uma experiência visualmente atraente

14. Proporcione um ambiente propício ao aprendizado

A Geração Z incorpora uma cultura de aprendizagem contínua. Eles buscam constantemente novas informações e experiências para ajudá-los a crescer e se desenvolver. Ofereça um ambiente que apoie a aprendizagem contínua para atrair e reter os talentos da Geração Z. Isso pode incluir:

Oferecendo reembolso de mensalidades e outros programas de assistência educacional

Estabelecer programas de mentoria e aprendizagem entre pares

Oferecendo acesso a recursos e plataformas de aprendizagem online

Incentivar os funcionários a assumir novos desafios e responsabilidades

15. Proteja a privacidade deles

Os membros da Geração Z estão muito atentos às questões de privacidade online. Eles cresceram em um mundo onde a tecnologia sempre fez parte de suas vidas e conhecem os riscos associados ao compartilhamento de informações pessoais online.

Eles apreciam empresas que levam a sério sua privacidade e tentam proteger seus dados. Estabeleça confiança e demonstre respeito pela presença digital deles, comunicando abertamente como seus dados são utilizados.

O software de gerenciamento de projetos para equipes remotas da ClickUp oferece recursos robustos para promover uma comunicação clara e eficaz entre as equipes.

Políticas transparentes de privacidade de dados promovem a confiança e afirmam seu compromisso em proteger a presença online deles.

A Geração Z e a cultura organizacional

A presença da Geração Z na força de trabalho traz uma nova perspectiva sobre o que é mais importante em um ambiente de trabalho.

Para os membros da Geração Z, a cultura da empresa vai além de almoços gratuitos e mesas de futebol (embora isso possa ser bom!). Eles priorizam locais de trabalho que realmente se alinham aos seus valores. Isso se traduz em:

Transparência: Uma liderança com comunicação clara, discussões abertas sobre os objetivos da empresa e a sensação de que sua voz é ouvida

Segurança psicológica: Sentir-se valorizado como indivíduo e saber que pode cometer erros sem medo de retaliação cria um espaço seguro para aprender e crescer

Ambiente de trabalho favorável: Ter acesso a recursos, orientação e oportunidades de desenvolvimento profissional é uma vantagem significativa

Diversidade, equidade e inclusão (DEI): por que esses valores são importantes para a Geração Z

Diversidade, equidade e inclusão não se resumem a cotas de contratação; trata-se de criar uma cultura que celebra as diferenças e promove um sentimento de pertencimento. Isso inclui:

Esforços ativos: Recrutar ativamente candidatos a emprego de diversas origens e implementar programas para garantir oportunidades equitativas de progressão na carreira

Ambiente inclusivo: Crie um espaço onde todos se sintam bem-vindos e respeitados e possam contribuir com suas perspectivas e habilidades únicas para atrair e reter os trabalhadores da Geração Z

O papel da sustentabilidade na atração e retenção de funcionários da Geração Z

A Geração Z está profundamente preocupada com o meio ambiente. Organizações com práticas sólidas de sustentabilidade têm grande repercussão entre eles. Isso inclui:

Iniciativas ecológicas: Implementar práticas como reduzir o desperdício de papel, usar materiais reciclados e ter edifícios energeticamente eficientes demonstra um compromisso com a responsabilidade ambiental

Redução da pegada de carbono: Um plano claro para minimizar o impacto ambiental da empresa mostra à Geração Z que a empresa está trabalhando ativamente por um futuro sustentável

Como o estilo de gestão afeta o nível de felicidade da Geração Z no trabalho

A microgestão é uma maneira infalível de perder os funcionários da Geração Z. Eles prosperam em ambientes colaborativos com líderes seniores acessíveis que oferecem:

Comunicação clara: definir expectativas, delinear os objetivos do projeto e fornecer atualizações regulares são cruciais para o sucesso da Geração Z

Feedback regular: Tanto o reforço positivo quanto as críticas construtivas são essenciais para o crescimento. A Geração Z aprecia feedback frequente para entender seus pontos fortes e áreas a serem melhoradas

Oportunidades de crescimento: Oferecer programas de mentoria, oportunidades de desenvolvimento de habilidades e a chance de contribuir de forma significativa para projetos mantém a Geração Z engajada e motivada

Como a Geração Z está impactando positivamente a força de trabalho

A chegada da Geração Z ao mercado de trabalho não é apenas uma mudança geracional; significa uma mudança positiva. Aqui estão alguns dos seus valores e traços distintivos que mudam o ambiente de trabalho para melhor:

Conhecimento tecnológico e inovação

A Geração Z nasceu em um mundo digital, com habilidades tecnológicas excepcionais e uma afinidade natural pela inovação. Eles aprendem rapidamente novos softwares, adaptam-se a fluxos de trabalho em constante mudança e identificam oportunidades para otimizar processos usando a tecnologia mais recente.

Isso beneficiará sua empresa, promovendo uma cultura de melhoria contínua e ampliando os limites do que é possível.

Colaboração e comunicação

Tendo crescido em um mundo hiperconectado, a Geração Z sabe como colaborar e se comunicar de forma eficaz. Eles se sentem à vontade para trabalhar em equipe, compartilhar ideias abertamente e aproveitar as ferramentas digitais para se conectar facilmente com os colegas.

Um espírito colaborativo leva a uma gestão de equipe mais inclusiva e a um ambiente de trabalho dinâmico, resultando em uma melhor resolução de problemas e laços mais fortes entre os membros da equipe.

DEI para igualdade de oportunidades e valorização das diferenças

A Geração Z é a geração mais diversificada até agora e valoriza locais de trabalho que refletem essa diversidade.

Eles defendem a igualdade de oportunidades e celebram as diferenças. Concentre-se na diversidade, igualdade e inclusão para acessar um pool de talentos maior e melhor. Isso até inspira a criatividade, já que todos têm um ambiente propício para perspectivas diversas.

O futuro da gestão da Geração Z

A influência da Geração Z no local de trabalho é inegável, e estratégias de gestão eficazes devem evoluir para acompanhar o ritmo. Aqui está um vislumbre do futuro da gestão da Geração Z:

1. A ascensão dos modelos de trabalho remoto e híbrido

As estruturas tradicionais de escritório das 9 às 5 podem se tornar menos proeminentes, já que a Geração Z valoriza a flexibilidade e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. As empresas provavelmente adotarão modelos de trabalho remoto e híbrido, oferecendo aos funcionários maior controle sobre seus horários e locais de trabalho.

2. Foco no desenvolvimento de habilidades e na qualificação

A aprendizagem ao longo da vida é um dos pilares da ética de trabalho da Geração Z.

Invista em programas robustos de requalificação e reciclagem profissional. Isso permitirá que os membros da Geração Z se mantenham relevantes em um cenário tecnológico em rápida mudança e continuem engajados em suas funções.

3. Gestão de desempenho baseada em dados

A Geração Z precisa de transparência e feedback.

Check-ins mais frequentes e baseados em dados podem substituir as avaliações de desempenho tradicionais. Ferramentas de gerenciamento de projetos e análise de dados permitem feedback objetivo e planos de desenvolvimento direcionados.

4. Priorizar a saúde mental e o bem-estar

A Geração Z é aberta sobre questões de saúde mental.

Priorize o bem-estar dos funcionários, oferecendo recursos de saúde mental, horários e acordos de trabalho flexíveis e promovendo uma cultura que incentive a comunicação aberta sobre os desafios de saúde mental.

5. Ênfase no propósito e no impacto

A Geração Z busca um trabalho que esteja alinhado com seus valores e faça a diferença.

Articule claramente sua missão e suas iniciativas de impacto social. Permitir que os funcionários da Geração Z contribuam para projetos significativos aumentará o engajamento e a satisfação dos funcionários. O uso de um software de engajamento de funcionários simplifica o processo.

Adotando uma abordagem empática para gerenciar a Geração Z

A chegada das gerações mais jovens não é apenas uma mudança demográfica, mas um catalisador para mudanças positivas. Sua ênfase na flexibilidade, diversidade, sustentabilidade e bem-estar leva as empresas a criar um ambiente de trabalho mais progressista e bem-sucedido para todos.

No entanto, você deve adotar uma abordagem de gestão empática para prosperar ao lado da Geração Z.

A empatia vai além de compreender as necessidades deles. As empresas que priorizam a transparência, investem em qualificação e oferecem oportunidades de trabalho com propósito atrairão e reterão essa geração talentosa.

O ClickUp simplifica esse processo com painéis, documentos, chats, metas e muito mais. É uma ferramenta de produtividade completa que otimiza todas as etapas do seu fluxo de trabalho. Comece hoje mesmo gratuitamente!