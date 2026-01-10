Os 10 melhores gravadores de tela com IA em 2026: um guia para profissionais

À medida que a IA transforma a forma como trabalhamos, vivemos e nos divertimos, não é surpresa que ela também esteja impulsionando muitas de nossas soluções tecnológicas, tornando ferramentas de alta tecnologia, como gravadores de tela com IA, itens indispensáveis e amplamente difundidos.

Essas ferramentas poderosas estão revolucionando a criação de conteúdo em todos os setores, permitindo que os profissionais realizem apresentações, palestras e tutoriais nítidos e claros com eficiência.

Esses gravadores são revolucionários, com recursos avançados de IA que melhoram a qualidade de vídeo e áudio, agilizam a edição e simplificam o compartilhamento.

Vamos explorar o que torna um gravador de tela com IA excelente e descobrir as melhores ferramentas de gravação de tela que estão na vanguarda.

O que você deve procurar em gravadores de tela com IA?

Escolher o gravador de tela com IA certo é fundamental para capturar conteúdo e transformar o desempenho e o engajamento desse conteúdo.

Leve em consideração estes aspectos essenciais para garantir que você escolha uma ferramenta poderosa:

Qualidade da gravação: Opte por gravações de vídeo em alta resolução para garantir que seus recursos visuais sejam tão atraentes quanto seu conteúdo

Recursos de IA: Procure por recursos avançados que possam melhorar a qualidade do vídeo e reduzir o tempo de edição, como transcrição em tempo real, edição inteligente e destaques automatizados

Facilidade de uso: Escolha um gravador com uma interface intuitiva que simplifique o processo de gravação, economizando seu tempo e esforço

Integração: Certifique-se de que o gravador se integra facilmente com outras ferramentas e plataformas que você usa regularmente, melhorando seu fluxo de trabalho

Confiabilidade: Escolha um software conhecido por sua estabilidade para evitar interrupções durante gravações cruciais, a fim de fornecer guias passo a passo

Suporte: Priorize um excelente suporte ao cliente para garantir que a ajuda esteja disponível sempre que você encontrar problemas

Pesquisamos o mercado e compilamos uma lista das 10 melhores ferramentas para gravação de tela em 2024. Cada ferramenta é excelente à sua maneira, e você só precisa escolher aquela que melhor atende às suas necessidades.

Os 10 melhores gravadores de tela com IA para usar

Com esta lista de 10 gravadores de tela com IA, você pode encontrar uma ferramenta que atenda às suas necessidades específicas, seja para criar tutoriais detalhados, gravar reuniões ou fornecer suporte de TI seguro.

1. ClickUp

Use o ClickUp Clips para gravar mensagens em vídeo, transcrever vídeos e compartilhar instruções com sua equipe de projeto

Uma potência em produtividade e gerenciamento de projetos, o ClickUp vai além do gerenciamento básico de tarefas e do acompanhamento do progresso. A plataforma oferece um conjunto completo de ferramentas de produtividade e colaboração baseadas em IA para criadores de conteúdo e equipes de projeto.

Um desses recursos atraentes para criadores de conteúdo dinâmico é o ClickUp Clips.

Perfeito para quando o texto não é suficiente, o Clips transmite informações complexas de forma rápida e clara com instruções visuais ou atualizações rápidas. Você pode dar uma olhada nos destaques do Clips, clicar nos marcadores de tempo para pular de um ponto a outro no vídeo e copiar trechos para usar onde precisar.

Transcreva cada clipe com IA para que você possa analisar os destaques do clipe

Além de gravar vídeos de tela de alta qualidade, aqui estão mais alguns motivos pelos quais essa ferramenta é uma ótima escolha:

Compartilhamento instantâneo: Com o ClickUp Clips, você pode criar e compartilhar vídeos instantaneamente. Não é preciso alternar entre aplicativos nem baixar e enviar arquivos.

Adicione contexto: Colaborar com sua equipe em ambientes remotos ou híbridos pode apresentar desafios. Mas com o ClickUp Clips, você pode compartilhar suas ideias, explicar planilhas, solucionar bugs e agilizar a tomada de decisões.

Entre em ação: transforme qualquer clipe em tarefas práticas dentro da plataforma sem perder o contexto. Poucas outras ferramentas de gravação de tela com IA oferecem esse recurso.

Insights de IA: Com a magia da IA do ClickUp Brain, você recebe instantaneamente gravações de tela totalmente transcritas. Analise destaques, salte para partes específicas, extraia trechos de texto — o ClickUp Brain agiliza seu trabalho.

Mantenha-se organizado: o Clips Hub permite que você acompanhe todas as suas gravações de tela, facilitando a localização, classificação e gerenciamento dos seus vídeos.

Seja para esclarecer detalhes de um projeto, demonstrar um processo ou dar feedback, o Clips garante que sua mensagem seja vista e compreendida sem as idas e vindas dos métodos tradicionais de comunicação.

Principais recursos do ClickUp

Gravação e compartilhamento de tela em tempo real dentro das tarefas

Incorpore clipes facilmente em tarefas, comentários e documentos

Edite vídeos diretamente na plataforma

Comente momentos específicos dentro de um clipe para discussões e feedback sobre a gravação

Transcreva gravações de tela de forma automática e instantânea

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado é um pouco íngreme para novos usuários devido ao seu amplo conjunto de recursos

A precisão da transcrição pode variar de acordo com a qualidade do áudio

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : US$ 7 por usuário por mês

Empresas : US$ 12 por usuário por mês

Empresas : Entre em contato para obter informações sobre preços

O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Zoom

via Zoom

O Zoom é o software de videoconferência e compartilhamento de tela mais popular, mas também possui um recurso avançado de gravação de tela baseado em IA, conhecido como Smart Recording.

Essa ferramenta traz o Zoom AI Companion para as gravações na nuvem, aprimorando a experiência do usuário ao organizar as gravações em capítulos inteligentes e resumir os principais pontos com destaques e itens de ação.

O recurso de Gravação Inteligente é particularmente valioso para sessões longas, como palestras ou reuniões com toda a empresa. Ele ajuda a segmentar e simplificar o processo de revisão, facilitando a compreensão e a ação em relação a conteúdos importantes.

Os melhores recursos do Zoom

Acesse análises detalhadas sobre a dinâmica das reuniões, como velocidade de fala, proporção entre fala e escuta e uso de palavras de preenchimento

Transcreva vídeos automaticamente com a Gravação Inteligente baseada em IA

Grave faixas de áudio separadas para cada participante

Limitações do Zoom

A versão gratuita tem um limite de 40 minutos para reuniões

Consome muitos recursos do sistema durante as gravações

Preços do Zoom

Básico : Gratuito

Pro : US$ 14,99/mês por usuário

Empresas : US$ 21,99/mês por usuário

Business Plus: Preços personalizados

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoom:

G2 : 4,6/5 (mais de 50.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 13.000 avaliações)

3. Camtasia

via Camtasia

O Camtasia, conhecido por seus recursos de edição de vídeo, é mais comumente usado para criar vídeos instrutivos com fins de engajamento e educação. Este gravador de tela irá ajudá-lo em tarefas semelhantes.

Aprimorado pelo seu assistente de IA, o Camtasia Rev, o software oferece recursos avançados, como redução de ruído, nivelamento de áudio e sugestões inteligentes de edição que otimizam o impacto do vídeo.

Além disso, o Camtasia oferece suporte a elementos interativos, como questionários e links clicáveis, tornando-o ideal para a produção de conteúdo de e-learning envolvente.

Principais recursos do Camtasia

Melhore seus vídeos com um conjunto robusto de ferramentas de edição de vídeo

Gerencie todos os aspectos da produção de vídeo — desde o corte e a edição até a adição de transições e anotações — diretamente na ferramenta

Use a linha do tempo com várias faixas para projetos complexos

Limitações do Camtasia

Custo mais elevado em comparação com algumas outras opções

Isso pode exigir muitos recursos em sistemas mais antigos

Preços do Camtasia

Licença individual: US$ 179,88 (anual)

Licença vitalícia: US$ 299,99

Avaliações e comentários sobre o Camtasia

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

4. TeamViewer

via TeamViewer

O TeamViewer, uma ferramenta de acesso remoto e suporte, oferece uma ferramenta de gravação de tela projetada para aprimorar o suporte de TI e a eficiência operacional. Você também pode usá-la para criar vídeos de treinamento.

Como a ferramenta captura toda a sessão e a tela inteira, ela é ideal para documentar processos e criar registros detalhados de suporte que ajudam a diagnosticar problemas e treinar a equipe.

Principais recursos do TeamViewer

Grave sessões controladas remotamente para fins de solução de problemas e treinamento

Obtenha altos padrões de segurança e conformidade

Limitações do TeamViewer

Projetado principalmente para suporte de TI, menos para uso geral

Funcionalidade limitada de IA para gravação de tela

Preços do TeamViewer

Usuário único : US$ 50,90/mês

Multiusuário : US$ 102,90/mês

Teams: US$ 206,90/mês

Avaliações e comentários sobre o TeamViewer

G2 : 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Vidyard

via Vidyard

A Vidyard oferece uma ferramenta de gravação de tela versátil e gratuita, sem marca d'água, projetada para a comunicação empresarial e a criação de conteúdo.

Com este gravador de tela, os usuários podem se manter organizados e focados com notas do apresentador exibidas na tela e otimizar seus vídeos cortando segmentos indesejados.

A Vidyard também oferece ferramentas de acompanhamento de desempenho de vídeos, como contagem de visualizações e notificações quando alguém assiste ao seu vídeo, o que é valioso para estratégias de marketing e vendas.

Recentemente, a Vidyard lançou os Avatares de IA e os argumentos de venda gerados por IA, dois recursos que permitem às equipes de vendas gerar mensagens em vídeo em grande escala.

Principais recursos do Vidyard

Grave imagens de qualquer parte da tela do computador, tornando-o ideal para tutoriais, demonstrações e apresentações

Obtenha transcrição e legendagem automáticas de vídeo

Junte vídeos — combine várias gravações em um único vídeo sem cortes

Integre-se a uma variedade de ferramentas de marketing

Limitações do Vidyard

A ferramenta é mais voltada para equipes de marketing e vendas, e não para uso geral

Ao contrário de várias alternativas ao Vidyard , os recursos de IA estão disponíveis apenas para conteúdos voltados para vendas

Preços do Vidyard

Gratuito

Pro : US$ 29/mês

Plus : US$ 89/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Vidyard

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

6. Veed.io

Com o Veed.io, os usuários podem escolher como exibir a imagem da câmera lado a lado com o conteúdo da tela ou como uma gravação sobreposta na tela.

Outros recursos incluem a ferramenta Magic Cut, que pode editar automaticamente clipes para destacar partes importantes da gravação; um rastreador ocular de webcam para corrigir movimentos dos olhos; um removedor de fundo para organizar o espaço visual antes de iniciar a gravação; e ferramentas de limpeza de áudio que removem palavras de preenchimento para melhorar a clareza da apresentação.

O Veed.io também foi projetado para facilitar a comunicação em equipe. Ele permite que os usuários gravem e compartilhem vários tipos de conteúdo, como mensagens, vídeos explicativos e apresentações, reduzindo potencialmente a necessidade de reuniões ao vivo.

A plataforma oferece recursos colaborativos, permitindo que as equipes compartilhem, comentem e revisem vídeos online em conjunto. Isso pode melhorar a produtividade e o envolvimento da equipe.

Principais recursos do Veed.io

Selecione diferentes formatos de gravação, com opções para apenas vídeo, apenas áudio ou ambos

Edite vídeos com recursos de edição integrados e baseados em IA

Compartilhe vídeos e colabore com outras pessoas para editar

Limitações do Veed.io

Requer uma conexão estável à Internet

Recursos offline limitados

Preços do Veed.io

Gratuito

Básico: US$ 18 por usuário por mês

Pro: US$ 30 por usuário por mês

Empresas: US$ 59 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Veed.io

G2 : 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 3,4/5 (mais de 50 avaliações)

7. Calipio

via Calipio

O Calipio oferece um gravador de tela com IA simples e sem complicações, feito sob medida para um ambiente digital que prioriza a privacidade. Além disso, o Calipio oferece opções de compartilhamento fáceis de usar. Os usuários podem compartilhar facilmente suas gravações por meio de um link, permitindo acesso instantâneo em todas as plataformas, incluindo dispositivos móveis.

O serviço também inclui armazenamento gratuito na nuvem, para que os usuários possam acessar seus arquivos de vídeo a qualquer hora e em qualquer lugar, sem ocupar espaço no disco rígido local.

Principais recursos do Calipio

Acesse a ferramenta a partir de praticamente qualquer dispositivo e sistema operacional com a ferramenta baseada em navegador e sem necessidade de instalação da Calipio

Garanta privacidade e segurança com criptografia de ponta a ponta e controle de acesso

Limitações do Calipio

Ferramentas de edição limitadas em comparação com outras opções

Altamente dependente da qualidade da conexão à Internet

Recursos limitados de IA para criadores

Preços do Calipio

Starter: €5/mês

Profissional: €10/mês

Empresas: €20/mês

Avaliações e comentários sobre o Calipio:

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Snagit

via Snagit

O Snagit é um software de captura de tela com recursos projetados para ajudar profissionais a capturar imagens de suas telas de computador, incluindo áreas que exigem rolagem.

O Snagit possui o recurso Smart Move, que reconhece automaticamente e permite o ajuste de elementos nas capturas de tela. Ele também possui um recurso de reconhecimento de texto que permite aos usuários editar o texto dentro das imagens, ajustando fonte, tamanho e cor.

Principais recursos do Snagit

Converta capturas de tela detalhadas em gráficos simples com um único clique

Acesse a função Biblioteca, que ajuda a organizar o conteúdo capturado em todos os dispositivos

Use filtros e funções de classificação para pesquisar imagens e vídeos por data, tipo de arquivo e aplicativo

Mantenha a biblioteca de vídeos organizada com uma interface de usuário inteligente e tags personalizadas

Limitações do Snagit

Carece de alguns dos recursos avançados de IA dos concorrentes

O modelo de compra única pode não incluir atualizações contínuas

Preços do Snagit

Licença Padrão: US$ 45,99 (compra única)

Avaliações e comentários sobre o Snagit:

G2: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

9. Loom

via Loom

O Loom é uma ferramenta versátil de gravação de tela compatível com vários dispositivos, incluindo macOS, Windows, iOS e Android.

A plataforma oferece vários recursos fáceis de usar, como edição no navegador e no aplicativo móvel, a capacidade de incorporar vídeos para aumentar a visibilidade e legendas ocultas para melhorar a acessibilidade.

O Loom também oferece opções de captura de tela em tela cheia e com tamanho personalizado, além de ferramentas de desenho e anotação para destacar pontos importantes durante uma apresentação.

Principais recursos do Loom

Grave tanto a tela quanto o áudio, tornando-o uma opção prática para uma variedade de necessidades de gravação e legendagem

Compartilhe gravações por meio de um link instantâneo, facilitando a distribuição rápida e direta

Obtenha qualidade de vídeo de até 720p, com opções de upgrade para gravações em resolução mais alta

Limitações do Loom

Mais adequado para comunicação assíncrona do que para apresentações ao vivo

Recursos básicos de edição

Preços do Loom

Starter: Gratuito

Empresas: US$ 12,50 por usuário por mês (cobrado anualmente)

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Loom:

G2 : 4,7/5 (mais de 1.800 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

10. Otter.ai

O Otter.ai é uma ferramenta de gravação e transcrição baseada em IA que permite aos usuários gravar áudio, importar arquivos e gerar transcrições com recursos como geração de palavras-chave e identificação de locutores.

Disponível como aplicativo web, extensão do Chrome e aplicativo móvel, o Otter.ai integra-se a plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

O Otter.ai oferece transcrição em tempo real, identificando os interlocutores durante as conversas, o que ajuda a registrar com precisão as reuniões.

Embora a transcrição seja geralmente confiável, podem ocorrer pequenos erros devido a vários fatores de áudio, mas a IA melhora com o tempo.

Principais recursos do Otter.ai

Obtenha uma precisão superior na transcrição de voz

Transcreva gravações em tempo real

Integre-se a várias plataformas de comunicação

Limitações do Otter.ai

Mais focado na transcrição do que na gravação de tela

Ao contrário das alternativas ao Otter.ai , ele oferece recursos limitados de edição de vídeo

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Pro: US$ 16,99 por usuário por mês

Empresas: US$ 30 por usuário por mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Otter.ai:

G2: 4,2/5 (mais de 170 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Liberte seu potencial profissional com gravadores de tela com IA

O gravador de tela com IA é o seu aliado de ponta na era digital. Seja para economizar tempo, gerar ideias ou fazer uploads no YouTube com facilidade, basta apertar o botão vermelho e deixar a mágica acontecer.

A escolha principal deste ano, o ClickUp, possui recursos inteligentes, incluindo ferramentas baseadas em IA que transformam tarefas cotidianas em experiências de comunicação poderosas.

Além de apenas gravar e editar, o ClickUp aumenta sua produtividade e aprimora seu trabalho em todas as apresentações e projetos.

Aproveite essas inovações e veja como elas elevam o nível do seu trabalho, simplificam a colaboração e capacitam você a entregar resultados de destaque em um mundo competitivo.

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