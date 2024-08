Sunsama x Motion: Qual é o melhor aplicativo de planejamento?

Conhecemos a sensação: começar o dia tarde, olhar para listas de tarefas bagunçadas e o pânico começando a se instalar.

Muitos se esforçam para encontrar o aplicativo de planejamento diário que possa lidar com todas as suas tarefas diárias e centralizar suas necessidades de planejamento em um só lugar.

Você deve usar o Google Docs, o aplicativo Notes do seu telefone ou ferramentas de planejamento avançadas como o Sunsama e o Motion?

Se você tiver que escolher uma ferramenta, qual é a melhor? Esta publicação do blog responderá a essa pergunta.

Tanto a Sunsama quanto o Motion foram criados para ajudá-lo a gerenciar seu tempo, planejar seu dia e realizar um trabalho focado. Entretanto, suas abordagens e recursos atendem a necessidades diferentes.

Vamos examinar seus recursos exclusivos e planos de preços para ajudá-lo a decidir qual ferramenta é mais adequada ao seu estilo de produtividade pessoal.

O que é a Sunsama?

via Sunsama O Sunsama é um planejador diário digital que combina ferramentas de produtividade como calendários, listas de tarefas, projetos e e-mails em uma plataforma fácil de usar. É útil para profissionais e proprietários de empresas que desejam manter-se organizados e concentrados sem ficarem sobrecarregados.

O interessante da Sunsama é que ela não tenta fazer com que você trabalhe mais; em vez disso, ela o ajuda a trabalhar de forma mais inteligente, organizando tarefas e ajudando-o a planejar o seu dia.

A ferramenta o ajuda a selecionar tarefas de alta prioridade diariamente e a integrá-las à sua agenda. Além disso, sua interface é atraente e interativa. A Sunsama também oferece recursos como o modo de foco para trabalhar sem distrações e se integra a diferentes aplicativos de calendário.

Dessa forma, você pode organizar visualmente o seu dia, estimar a duração das tarefas e acompanhar as tarefas mais importantes sem alternar constantemente entre aplicativos. Dê uma olhada nisso Análise da Sunsama para obter uma compreensão detalhada de suas habilidades!

Recursos da Sunsama

Agora, a pergunta é: o que torna a Sunsama única o suficiente para se destacar das demais? A resposta está em alguns de seus principais recursos.

Vamos dar uma olhada.

1. Planejamento diário com um gerenciador de tarefas

via Sunsama Sendo um aplicativo de planejamento diário, o Sunsama permite que você liste as tarefas nas quais deseja trabalhar ao iniciar o dia. Todas as tarefas que não foram concluídas no dia anterior são automaticamente transferidas, para que você possa adicioná-las à programação do dia.

Arraste e solte as tarefas em seus intervalos de tempo preferidos e puxe as tarefas de e-mails ou aplicativos como o Trello ou Todoist diretamente para a sua agenda, mantendo tudo em um só lugar. A Sunsama também equilibra essa programação, indicando quando você pode estar se dedicando demais.

Depois de planejar o seu dia, você pode compartilhar a sua agenda com a sua equipe em plataformas como o Slack ou o Microsoft Teams.

Além do planejamento diário, a Sunsama também é um gerenciador de tarefas altamente competente.

Ao criar uma tarefa, você pode definir uma data de início e de término, dividi-la em subtarefas, adicionar notas e comentários, anexar arquivos e definir sua repetição.

Quando você visualiza essas tarefas no formato Kanban diário, as tarefas de cada dia são mostradas em colunas com uma barra de progresso que é preenchida à medida que são concluídas. Você também pode conectar as tarefas diárias às suas metas semanais para obter um cronograma mais bem-sucedido.

Enquanto isso, se quiser planejar, poderá usar a visualização do Calendário para ver sua programação por dias, semanas ou meses.

2. Metas e revisões semanais

via Sunsama Com o Sunsama, você pode definir metas semanais para manter o foco no que é importante. Você pode planejar suas metas com várias semanas de antecedência e revisá-las. A Sunsama solicita que você planeje sua semana toda segunda-feira - ou qualquer dia que preferir.

No final da semana, a Sunsama ajuda você a analisar como foi a semana. Essa revisão permite que você veja tudo o que fez, inclusive tarefas de ferramentas integradas, como a Asana.

A revisão semanal não é apenas uma recapitulação - é uma maneira de saber quanto tempo as tarefas levaram em comparação com o que você esperava. Por exemplo, se uma tarefa levar duas horas em vez de uma, a Sunsama mostrará a você para que possa ajustar seus planos.

Ao ver para onde foi o seu tempo, você pode planejar melhor a semana seguinte. Se você trabalha em equipe, compartilhar essa análise ajuda todos a se manterem atualizados sobre o progresso do projeto e a identificar onde as estratégias podem precisar ser ajustadas.

3. Modo de foco e bloqueio de tempo

via Sunsama Sunsama é um popular ferramenta de gerenciamento de tempo com alguns recursos exclusivos e úteis.

Quando você passa o mouse sobre uma tarefa e pressiona a tecla "F", ele ativa o modo Foco, no qual você pode se concentrar apenas na tarefa em questão. Isso cria um ambiente de trabalho livre de distrações e ajuda a manter o controle e evitar distrações.

Nesse modo de foco, você pode até anotar ideias relacionadas à tarefa. Além disso, há um cronômetro Pomodoro integrado para trabalhar em rajadas curtas com intervalos entre elas.

A plataforma também tem um recurso de bloqueio de tempo para ajudá-lo a planejar o seu dia de forma eficiente, agendando tarefas no seu calendário. Ele mostra quanto tempo cada tarefa levará, ajudando-o a equilibrar sua carga de trabalho ao longo do dia.

A Sunsama o alerta para ajustar e redefinir a prioridade das tarefas se você exceder sua capacidade diária.

4. Arquivamento automático de tarefas não programadas ou inacabadas

via Sunsama Se você não tiver trabalhado em uma tarefa por alguns dias, a Sunsama a moverá para uma seção de "arquivo". Isso mantém sua lista de tarefas principal concentrada no que é mais urgente, em vez de ficar cheia de tarefas antigas ou irrelevantes. Se esse arquivamento automático não se adequar ao seu fluxo de trabalho, você poderá desativá-lo facilmente.

No entanto, esse recurso pode economizar tempo para aqueles que desejam manter a lista de tarefas atualizada sem atualização manual constante. Além disso, se você tiver tarefas que não estão prontas para serem agendadas, poderá armazená-las em uma lista de pendências.

Preços da Sunsama

Assinatura mensal: US$ 20/usuário por mês

US$ 20/usuário por mês Assinatura anual: US$ 16/usuário por mês

O que é o Motion?

via Movimento O movimento combina um Calendário de IA o AI Calendar é um aplicativo que reúne calendário, gerenciador de tarefas e planejador de projetos em um único pacote. Seu objetivo é manter seu dia organizado e menos caótico, colocando tudo em um só lugar.

Em comparação com outros aplicativos de produtividade como o Monday e Noção, movimento destaca-se por seu uso extensivo de IA.

Com sua ajuda, ele organiza sua agenda, reagendando automaticamente as tarefas que você não conseguiu concluir. Isso facilita a concentração no que está por vir sem se estressar com a reorganização do calendário. Ele até sugere o que fazer em seguida com base na prioridade, o que o torna uma excelente opção para equipes de pequeno e médio porte.

Criar listas de tarefas é uma segunda natureza para o Motion. O agendador com tecnologia de IA planeja automaticamente o seu dia, levando em conta os prazos, as prioridades e os intervalos de tempo disponíveis no seu calendário. Além disso, ele oferece suporte ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e ao trabalho profundo.

O Motion também se integra a plataformas on-line conhecidas, o que o torna ideal para empreendedores ou profissionais de alto desempenho. Para saber mais, especialmente sobre suas ferramentas de planejamento de projetos, confira nosso Análise do aplicativo Motion !

Recursos do Motion

O Motion combina os recursos de planejamento e gerenciamento mais eficientes para organizar seus fluxos de trabalho.

Esses recursos incluem:

1. Planejamento diário inteligente

via Movimento O Motion é mais do que apenas um planejador comum: É um planejador alimentado por IA.

Ao contrário dos planejadores tradicionais, que exigem que você defina as tarefas manualmente, o Motion recebe todas as suas informações - como prioridade, prazos e disponibilidade - e faz o planejamento para você.

Essa abordagem baseada em IA economiza tempo e esforço ao reorganizar automaticamente suas tarefas quando surge algo urgente.

Por exemplo, o Motion priorizará as tarefas marcadas como ASAP e ajustará sua agenda de acordo. Esse recurso inteligente de planejamento diário simplifica o seu fluxo de trabalho e elimina a necessidade de reorganizações manuais, tornando o gerenciamento de tarefas mais eficiente.

2. Agendador automático de tarefas

via Movimento Assim como o planejamento, a programação do Motion é igualmente automática.

Você já sabe que ele planeja suas tarefas com base em prioridades e prazos. Mas e se você tiver tarefas recorrentes? O Motion também agendará essas tarefas para você. Você só precisa definir a frequência, os horários de início, a duração e a prioridade.

Você pode programá-las durante o horário de trabalho ou em horários específicos. Você também pode ativar ou desativar o agendamento automático e rotular as tarefas para melhor organização.

A melhor parte é o agendamento automático do Motion, que pode se adaptar rapidamente às mudanças diárias. Se uma tarefa demorar mais do que o esperado ou se surgir algo urgente, ele reorganizará automaticamente sua agenda para acomodar a mudança.

3. Agendamento de reuniões dentro do aplicativo

via Movimento Você pode agendar suas reuniões diretamente no espaço de trabalho do Motion. Você cria um link de agendamento mostrando sua disponibilidade e o compartilha, permitindo que os contatos escolham um horário conveniente.

Você pode personalizar opções como tempos de espera entre as reuniões, limites diários de agendamento e perguntas pré-reunião, garantindo que suas reuniões se encaixem facilmente em sua agenda.

E a estrela por trás dessa tecnologia? O assistente de reuniões com IA do Motion.

O assistente de IA simplifica o processo, permitindo que as pessoas agendem reuniões sem um aplicativo separado. Você ainda tem modelos de reunião personalizáveis e define parâmetros para evitar que reuniões indesejadas tomem conta de sua agenda.

Preços do Motion

Individual: US$ 34/usuário por mês

US$ 34/usuário por mês Equipe: US$ 20/usuário por mês

Sunsama vs. Motion: Comparação de recursos

Feature Sunsama Motion Melhor para empresários individuais, freelancers, pequenas e médias empresas Planejador diário Sim Sim Sim Agendamento de IA Não Sim Ferramenta de agendamento de reuniões Não Sim Rastreamento de progresso Sim Sim revisão diária e semanal Sim Não Visualização de calendário Sim Sim Ferramentas de gerenciamento de projetos Não Sim Colaboração em equipe Sim, com ferramentas de terceiros Sim, nativo Integrações Mais Menos

O Sunsama e o Motion são excelentes ferramentas de produtividade e ajudam no gerenciamento de tarefas, mas ainda diferem bastante em sua abordagem de planejamento e programação.

Vamos examinar suas diferenças em detalhes:

1. Planejamento diário

Sunsama

A Sunsama adota uma abordagem consciente do planejamento diário. Ela o orienta na configuração de suas tarefas e programações no horário preferido de cada dia. Isso envolve listar tarefas, estimar o tempo para cada uma e decidir o que priorizar.

Motion

Com o Motion, você não precisa de um ritual diário como no Sunsama. Em vez disso, ele adiciona automaticamente tarefas ao seu calendário com base na prioridade e disponibilidade usando algoritmos de aprendizado de máquina. Ele ajusta sua agenda dinamicamente se as reuniões se prolongarem ou se as tarefas levarem mais tempo do que o esperado.

Vencedor: O Motion é a melhor opção para uma abordagem prática. O Sunsama oferece uma melhor experiência de planejamento.

2. Programação automática

Sunsama

A Sunsama e a automação não são as melhores amigas (o que leva os entusiastas da IA a recorrerem à Alternativas à Sunsama como o Motion). Ele permite agendar tarefas individualmente, arrastando-as e soltando-as manualmente no calendário ou automatizando-as usando ferramentas de terceiros. Embora exija mais trabalho inicial, ele oferece mais controle sobre o seu dia.

Motion

O agendamento de tarefas no Motion é totalmente automatizado. Ele usa algoritmos inteligentes para encaixar as tarefas em sua agenda com base nas prioridades. Ele oferece uma ferramenta de timeboxing para ajustes manuais, mas reorganiza dinamicamente as tarefas se ocorrerem mudanças durante o dia.

Vencedor: O Motion recebe a medalha por seu agendamento automático eficiente e dinâmico.

3. Integrações

Sunsama

A Sunsama é excelente em se conectar com ferramentas como Google Calendar, Gmail, Slack, Trello, Asana, Todoist e GitHub. Isso permite que você gerencie as próximas tarefas, e-mails e projetos em um só lugar. Você pode facilmente incluir tarefas em seu plano diário a partir de seus aplicativos favoritos e manter tudo atualizado.

Motion

As integrações do Motion são básicas e voltadas para reuniões. Você pode sincronizar calendários, conectar o Gmail para receber lembretes automáticos e usar ferramentas de vídeo como o Zoom para reuniões. O Motion se conecta com menos ferramentas do que a Sunsama e se concentra em seus principais recursos, em vez de uma ampla gama de serviços externos.

Vencedor: A Sunsama vence pela variedade de integrações que oferece.

4. Preços: Sunsama x Motion

Feature Sunsama Motion Preço (por mês, cobrado mensalmente) 20 dólares individuais e por equipe $34 $20 Agendamento automático Não Sim Sim Sim Planejamento automatizado Não Não Sim quadros Kanban Sim Sim Sim Sim visualização de calendário Sim Sim Sim Sim criação de tarefas a partir de e-mails Sim Não Não Reserva de reunião Não Sim Sim Modelos de projeto Não Sim Sim Colaboração em equipe Com ferramentas de terceiros Não Sim Priorização de tarefas Sim Não Sim número de tarefas Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado

Sunsama

A Sunsama cobra US$ 20 por mês por usuário para uma avaliação gratuita de 14 dias com todas as funcionalidades. Essa taxa fixa não tem níveis, o que torna o preço claro e direto. Se você escolher o plano anual, poderá economizar US$ 48 por ano.

Motion

O plano individual do Motion, que inclui recursos de IA, custa US$ 19 por usuário por mês. O preço é mais baixo para equipes, US$ 12 por usuário por mês. Há também uma avaliação gratuita de 7 dias para experimentar a plataforma antes de decidir pagar.

Vencedor: Depende de suas necessidades. A Sunsama é mais acessível para indivíduos, e o Motion é para equipes.

Sunsama vs. Motion: Quem é o vencedor?

Não é simples declarar um vencedor nesse debate, especialmente quando a Sunsama e o Motion se destacam em determinados departamentos.

Se você prefere ter controle sobre os horários, gosta de planejar o dia e não quer gastar muito, vai adorar a Sunsama. Sua abordagem diária e sistemática de agendamento organiza suas tarefas e o manterá atualizado sobre tudo o que você tem em mãos.

No entanto, se você é um empresário experiente em tecnologia que gerencia equipes e não tem tempo para agendar as coisas manualmente, o Motion é a sua melhor aposta.

Ele gerenciará automaticamente o planejamento, a programação e a reprogramação de tarefas com base em seus prazos, prioridades e progresso.

Você terá que inserir as informações necessárias, e o Motion cuidará de quase todo o trabalho de agendamento para você (inclusive reuniões!).

Sunsama vs. Motion no Reddit

Para entender melhor as preferências dos usuários sobre a Sunsama vs. Motion, exploramos o Reddit.

Algumas pessoas apreciaram a eficiência e o conjunto completo de recursos do Motion para mantê-las organizadas. Um desses usuários disse:

O Motion chamou minha atenção e pareceu incrível. Vindo do Calendly, uma solução completa seria incrível para me ajudar a liberar um pouco de espaço mental e parar de ter medo de esquecer as coisas

No entanto, nem todo mundo teve a mesma opinião. Embora tenham ficado impressionados com a variedade de recursos do Motion, os usuários não ficaram muito satisfeitos com sua estrutura de preços. E acabaram preferindo o Sunsama.

Estou usando a Sunsama e o recurso de timeboxing foi um divisor de águas para mim. Eu o recomendo muito!_

Ouvi dizer que o timeboxing do Motion é indiscutivelmente melhor porque ele pode reagendar e mover suas tarefas para você, caso você as perca ou faça algumas com antecedência, etc. Mas o preço é muito alto para mim._

Uma boa parte dos Redditors realmente gostou do estilo manual da Sunsama em vez da abordagem totalmente automatizada do Motion.

Acho que a Sunsama se destaca como um planejador unificado para pessoas que usam várias ferramentas/softwares em várias equipes

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa à Sunsama vs. Motion

Mas e se você for um profissional experiente em tecnologia que gosta de planejar seus dias de vez em quando e quer uma opção econômica? Bem, você precisará de algo que seja o melhor dos dois mundos.

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade completa e um software de gerenciamento de projetos desenvolvido para equipes e indivíduos. Essa ferramenta de produtividade com tecnologia de IA pode programar e gerenciar sozinha sua carga de trabalho sem gastar muito. Ela pode se integrar a mais de 1.000 aplicativos, permitindo que você coloque todo o seu trabalho sob um único teto.

Recursos do ClickUp

Estes são alguns dos principais recursos do ClickUp:

1. Modelo de planejador diário do ClickUp

Faça o download deste modelo Organize seu dia de trabalho e mantenha-se em dia com as tarefas usando o modelo de planejamento diário do ClickUp

O modelo Modelo de planejador diário ClickUp é a melhor opção se você precisar de ajuda para organizar suas tarefas diárias.

Ele ajuda você a agendar tarefas, eventos e compromissos para se manter organizado. Você pode organizar suas tarefas em categorias como Pessoal, Trabalho ou Metas, priorizar tarefas com base na importância e na urgência e acompanhar seu progresso usando recursos visuais como gráficos e tabelas.

O ClickUp oferece uma biblioteca de mais de 1.000 modelos personalizáveis para ajudá-lo a criar tarefas rapidamente e começar a trabalhar imediatamente. Escolha um modelo de planejador diário faça o download e preencha os campos personalizados para configurar seu trabalho em minutos.

Faça o download desse modelo

2. Cérebro ClickUp

Cuide de todas as tarefas repetitivas enquanto você se concentra nas coisas mais importantes com o ClickUp Brain

Seus fluxos de trabalho dependem muito da IA? Então, você vai adorar o ClickUp Brain. ClickUp Brain é um assistente com tecnologia de IA que pode ajudá-lo a gerar automaticamente resumos de reuniões, criar cronogramas de projetos, elaborar agendas ou rascunhar apresentações. Ele também atua como editor, polindo seus documentos para obter um tom profissional ou reformatando anotações para facilitar a ação dos itens.

3. Automações ClickUp

Automatize suas tarefas recorrentes e reduza a carga manual desnecessária com o ClickUp Automations

Aproveite o poder das ferramentas pré-construídas Automações do ClickUp ou adaptá-los para atender às suas necessidades exclusivas. Isso permitirá que sua equipe se concentre nas tarefas mais importantes.

Estabeleça novas tarefas e dissemine POPs em toda a sua equipe. Você pode automatizar atribuições de tarefas, postagens de comentários, atualizações de status e muito mais com várias opções.

Garanta o fluxo contínuo de trabalho fazendo a transição perfeita de responsáveis e prioridades e adicionando tags e modelos quando os status evoluírem.

3. Visualização do calendário do ClickUp

Obtenha uma visão geral de sua agenda atual com o Calendar View do ClickUp Visualização do calendário do ClickUp ajuda a organizar projetos, planejar cronogramas e ver o trabalho da sua equipe em um calendário flexível. Se você quiser uma visualização diária, semanal ou mensal, está tudo lá.

Com o recurso de arrastar e soltar, você pode ajustar facilmente sua agenda para se adequar às suas horas mais produtivas. E se os planos mudarem, não há problema! Use o recurso Relacionamentos para conectar tarefas e reorganizá-las conforme necessário.

A adição de tarefas é rápida; você pode personalizar campos para anotações extras ou arquivos essenciais. Além disso, você pode compartilhar seu calendário com clientes ou freelancers usando permissões.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Empresarial: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Organize seus fluxos de trabalho e calendários com o ClickUp

Planejar o trabalho e as atividades do dia a dia pode ser estressante se você não tiver um planejador digital sólido para organizar suas tarefas.

Embora o Sunsama e o Motion sejam muito bons em planejamento e programação, eles têm suas limitações.

A abordagem manual do Sunsama para o planejamento pode tornar o processo mais complicado para alguns usuários, levando-os a escolher o Motion e suas automações. No entanto, o preço do Motion pode ser um ponto negativo, forçando as pessoas a buscarem soluções mais econômicas Alternativas ao Motion .

O ClickUp, por outro lado, combina todas as coisas boas em uma ferramenta conveniente de gerenciamento de projetos.

Ele é poderoso para gerenciar projetos e tarefas, é acessível e fácil de usar. Juntamente com sua grande variedade de modelos prontos e integrações, você pode organizar todos os seus fluxos de trabalho e organizar seus calendários com apenas um aplicativo! Registre-se no ClickUp hoje e comece a usar gratuitamente!