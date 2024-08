Como usar a IA da Sora para criar conteúdo de texto para vídeo

Observação: A Sora AI ainda não foi liberada para o público em geral. Atualmente, a Open AI fornece acesso a um grupo seleto de artistas, designers e cineastas para testar a ferramenta.

A promessa fundamental da tecnologia de IA generativa é a capacidade de criar algo novo em resposta às solicitações do usuário. Ferramentas como ChatGPT, Gemini do Google, Microsoft Copilot, etc., são Geradores de texto de IA .

DALL-E e Midjourney geram imagens em resposta ao texto. O Sora da Open AI promete criar vídeos realistas a partir de instruções de texto. Ele é um dos poucos que oferecem IA de texto para vídeo, inspirando imenso interesse entre os profissionais de criação.

Vamos ver como ele funciona e como usá-lo para suas necessidades de conteúdo de vídeo.

O que é Sora AI?

O Sora AI é uma ferramenta de IA generativa que cria vídeos realistas com base em entradas/prompts de texto. Criada pela Open AI, ela pode criar personagens, animais, paisagens, perspectivas, imagens em stop-motion etc., com base na descrição textual fornecida pelo usuário.

Captura de tela do vídeo demonstrativo em openai.com/sora

Como o Sora funciona: A ciência por trás da IA

Como a Ferramentas de escrita de IA (ChatGPT) e ferramentas de geração de imagens (DALL-E), Sora cria vídeos em vez de textos/imagens.

O modelo da Sora AI é treinado em vídeos com texto alternativo que explica o que está acontecendo no vídeo. Com base nisso, o Sora associa palavras a imagens, que são usadas para gerar vídeos de acordo com as solicitações. Alguns dos principais recursos do Sora AI são os seguintes.

Principais recursos do Sora AI

Sora, cujo nome vem da palavra japonesa para céu, supostamente possui um potencial criativo ilimitado. Alguns dos recursos da Sora são:

1. Texto para vídeo

Fundamentalmente, o Sora é um Ferramenta de criação de conteúdo de IA que recebe entradas na forma de apenas algumas palavras e cria vídeos como resultado.

Você pode dizer: "Mostre um disco voador circulando a Estátua da Liberdade durante o meio-dia" e crie esse vídeo quase instantaneamente.

2. Alta definição

O Sora pode gerar vídeos de alta definição com tipos específicos de movimento, tema e plano de fundo.

3. Duração de um minuto

Atualmente, o Sora é um Gerador de conteúdo de IA para vídeos de até um minuto.

4. Várias fotos em um único vídeo

A Sora AI pode contar uma história ou criar um vídeo atraente com várias tomadas, como zoom, panorâmica, close-ups etc., que tenham um estilo e personagens consistentes.

Preços da Sora AI

O Sora AI ainda não foi lançado publicamente. Atualizaremos você sobre os preços quando soubermos mais.

Como usar o Sora AI

Como o público em geral, você não pode usar o Sora AI, pois ele ainda não foi lançado. Atualmente, a Open AI está dando acesso a um grupo seleto de artistas, designers e cineastas para testar a ferramenta.

No entanto, você pode ler um relatório abrangente sobre o funcionamento do Sora em seu site. Ele inclui vários aspectos técnicos, como:

Uso de LLMs e dados visuais

Duração, resoluções e proporções de aspecto

Enquadramento e composição

Capacidade de solicitar imagens e vídeos (além de texto)

recursos de simulação em 3D

Aplicativos potenciais do Sora e casos de uso

A IA generativa criou imensas possibilidades em todos os setores e casos de uso, acelerando exponencialmente a produção de conteúdo. A IA do Sora não seria diferente. Alguns dos casos de uso que estão sendo explorados atualmente são:

Demonstrações e anúncios de produtos

As marcas podem criar demonstrações de produtos e anúncios em vídeo por uma fração do custo e do tempo necessários atualmente. Os cineastas podem alimentar o modelo de IA com seus longas-metragens e criar trailers de filmes criativos com elementos-chave.

Vídeos sociais

Os influenciadores e profissionais criativos do Instagram podem criar vídeos de alta qualidade em escala para fins promocionais e de entretenimento.

Filmes

O cinema, especialmente filmes de fantasia ou de ficção histórica, pode ser trazido à vida tão instantaneamente quanto imaginado.

Prototipagem

Cineastas e artistas visuais podem apresentar projetos ambiciosos criando protótipos de vídeo curtos gerados por IA. Essa técnica também pode ser aplicada a protótipos para jornadas de clientes, treinamento on-line, projeto arquitetônico etc.

Dada a maturidade emergente da Sora AI, os itens acima são apenas os pontos de partida. O potencial de uma ferramenta de conversão de texto em vídeo, como a Sora AI, pode proporcionar grande velocidade e escala na produção de vídeos.

Prós de usar o Sora AI

O Sora AI torna possível a produção de vídeos, o que exigia muito tempo, energia e investimento. Algumas das maiores vantagens de ferramentas como a Sora AI para a geração de vídeos são:

Velocidade: A Sora AI pode criar vídeos curtos em poucos minutos, o que, de outra forma, levaria pelo menos duas semanas.

Escala: A Sora AI pode gerar dezenas de vídeos sem limitações de habilidades ou tempo, como a IA baseada em texto geradores de parágrafos que podem criar conteúdo em minutos.

Flexibilidade: A ferramenta pode criar tomadas em grande angular, close-up, vertical, horizontal e vários outros formatos, o que exigiria vários equipamentos e refilmagens. Você também pode ampliar vídeos existentes sem esforço adicional de produção.

Refazendo: Ao criar vídeos com o Sora AI, é mais fácil corrigir erros ou refazer partes do vídeo até atingir um nível satisfatório, mantendo a qualidade visual.

Imaginação: O Sora AI permite que você visualize o impossível, criando cenas imaginativas e personagens de fantasia. Ele também é um ótimo Ferramenta de IA para apresentações que permite criatividade e envolvimento no que costumava ser mundano.

Captura de tela de um vídeo de uma "criatura pequena, redonda e fofa com grandes olhos expressivos" de openai.com/sora

Pontos de dor comuns enfrentados pelos usuários da Sora AI

O ponto problemático mais crítico da Sora AI é que ela ainda não está disponível para uso do público. Além disso, o modelo tem várias deficiências, tais como:

Incapacidade de simular a física de uma cena complexa

Representação de causalidade

Discernimento de detalhes espaciais

Conteúdo enganoso em vídeos gerados por IA

Avaliações da Sora AI no Reddit

Enquanto o público aguarda o lançamento do Sora AI, alguns especialistas no assunto tiveram a chance de brincar com ele. Aqui estão algumas análises do Reddit.

Demonstrando as limitações da capacidade do Sora de criar conteúdo original, um Usuário do Reddit diz "Um canguru de desenho animado dança em uma discoteca. Você pode ver claramente que se trata de uma cena de um filme. A dança não é uma coincidência (nada é); é a dança exata ou muito semelhante de uma cena específica.

O mesmo acontece com cada exemplo de vídeo mostrado ali. Você pensaria que se trata de um vídeo gerado originalmente, mas é apenas uma entrada combinada. Você não pode ir além da filmagem que usou para o treinamento. Nunca."

Falando sobre a qualidade do filme, Air Head por crianças tímidas , a O usuário do Reddit diz "Absolutamente incrível. Estou apenas na metade, mas isso é o que eles querem dizer com interrupção adequada.

Esse calibre de qualidade, em um nível tão baixo de dificuldade de produção, permitirá que muitas histórias não contadas cheguem à luz do dia. Estou esperançoso."

Mesmo com a esperança borbulhando, os usuários comuns ainda não podem acessar a Sora AI. Então, enquanto isso, aqui estão algumas alternativas.

Ferramentas alternativas de IA para usar no lugar da Sora AI

Embora o Sora tenha gerado o maior burburinho, ele não é a única ferramenta de conversão de texto em vídeo disponível atualmente. O Make-A-Video da Meta e o Lumiere do Google estão em vários estágios de desenvolvimento.

O Synthesia é um software de geração de vídeo com IA que você pode usar imediatamente. Embora só possa criar vídeos com avatares e narrações de IA, ele permite escala e velocidade na criação de vídeos para demonstrações, argumentos de vendas, vídeos de treinamento etc.

Várias ferramentas usam recursos de IA para apoiar a criação e o acesso a vídeos.

Cérebro ClickUp é um poderoso Ferramenta de transcrição de IA para vídeos existentes, reuniões, webinars e muito mais

Clipes do ClickUp permite criar gravações de tela e compartilhá-las sem esforço

Com o ClickUp, você pode acessar uma ampla gama de recursos de gerenciamento de projetos e IA por apenas US$ 5 por mês.

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Bônus_: Se você for um animador ou produtor, aqui estão os melhores

software de gerenciamento de projetos para produção de vídeo

.

Coloque a IA generativa para trabalhar com o ClickUp

A empolgação e a expectativa em torno do modelo de texto para vídeo da IA generativa estão em alta. À medida que os usuários se familiarizam com ferramentas como ChatGPT e Midjourney, a Sora AI logo se juntará à pilha de ferramentas organizacionais.

No entanto, ainda não chegamos lá. Nenhuma das ferramentas tão esperadas, como Sora, Make-A-Video, Lumerire, etc., está disponível publicamente.

Portanto, até que a tecnologia esteja acessível e funcional, vamos usar o poderoso

Ferramentas de IA

que estão disponíveis atualmente.

O ClickUp Brain é a primeira rede neural do mundo que conecta tarefas, documentos, pessoas e o conhecimento de sua empresa com IA.

Faça perguntas, crie conteúdo de texto, automatize reuniões, crie modelos e muito mais com o ClickUp.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo

.