INFJ vs. INTP: Compreendendo as personalidades e sua compatibilidade no trabalho

Nossa abordagem à vida e ao trabalho é frequentemente uma função da nossa personalidade individual e da sua interação com outras personalidades.

O Indicador de Tipo de Personalidade Myers-Briggs, desenvolvido por Isabel Myers e Katherine Briggs, baseia-se na teoria da personalidade de Jung. Uma das estruturas de personalidade mais populares, divide as pessoas em 16 tipos de personalidade com base na sua classificação em quatro escalas:

Extroversão (E) – Introversão (I)

Sensorial (S) – Intuitivo (N)

Pensamento (T) – Sentimento (S)

Julgamento (J) – Percepção (P)

INFJ e INTP são duas das 16 personalidades do MBTI (Myers Briggs Type Indicator) com intuição introvertida como traço dominante. Apesar dessa semelhança, elas têm mais diferenças do que semelhanças.

No entanto, suas diferenças se complementam bem. É por isso que às vezes são chamados de "dupla de ouro" das personalidades MBTI. Ao cobrir as fraquezas um do outro, essa dupla funciona bem tanto em situações sociais quanto profissionais.

Quer você esteja procurando entender melhor a si mesmo ou aprender a trabalhar bem com essas personalidades, conhecer a diferença entre INFJ e INTP será útil.

Continue lendo para saber mais sobre os tipos de personalidade INFJ e INTP, suas características definidoras e suas semelhanças e diferenças. Vamos direto ao assunto.

Tipos de personalidade INFJ vs. INTP em resumo

Antes de entrarmos nos detalhes dos tipos de personalidade INFJ e INTP, aqui está uma rápida visão geral das suas diferenças.

Diferenças Semelhanças INFJ INTP Intuição forte Impulsionado pela intuição e pelos sentimentos Tome decisões com base em um modo de pensar lógico Empático e sensível Distante e indiferente Introversão Bem organizado e estruturado Flexível e adaptável Natureza reservada Inteligência e intelecto

O que é um tipo de personalidade INFJ?

INFJ significa introvertido, intuitivo, sentimental e julgador. É uma das 16 personalidades do MBTI (Myers–Briggs Type Indicator) — a mais rara.

De acordo com a classificação, as pessoas com personalidade INFJ são frequentemente referidas como "defensoras" ou "idealistas". Guiadas pelos seus valores e princípios internos, são perfeccionistas que querem criar harmonia e fazer a diferença no mundo.

A personalidade INFJ é dividida em dois tipos: INFJ-A e INFJ-T. Os primeiros são chamados de "defensores assertivos" e são confiantes e relaxados. Os segundos, chamados de "defensores turbulentos", são menos confiantes e mais propensos a emoções e estresse.

Algumas pessoas famosas com personalidade INFJ são Nelson Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa e Marie Kondo.

Você consegue ver o traço comum?

Todos eles têm ou tiveram um forte sistema de valores e um forte desejo de deixar sua marca no mundo. Bem, isso resume os INFJs.

Agora, vamos analisar as principais características, pontos fortes e pontos fracos do tipo de personalidade INFJ.

Principais características de um INFJ

Aqui estão as principais características do tipo de personalidade INFJ MBTI: Idealista : Não são idealistas no sentido teórico, mas estão determinados a transformar suas ideias em ação. Não se limitam a sonhar em mudar o mundo, mas vão em frente e mudam-no

Compassivo : Sua forte intuição e profundidade emocional os tornam compassivos e gentis. Essas pessoas se preocupam com as emoções dos outros e são atenciosas e empáticas

Consciencioso : Os INFJ são indivíduos altamente íntegros que acreditam na ética e no altruísmo. Eles tentam levar uma vida guiada por um forte conjunto de valores internos e princípios morais

Privado: Os INFJ tendem a ser pessoas reservadas, que gostam de manter a sua vida pessoal para si próprias. São introvertidos e, por vezes, podem afastar até os seus amigos mais próximos. No entanto, ao contrário dos INTP, não são distantes nem indiferentes

Pontos fortes e fracos do INFJ

Tal como outros tipos de personalidade, as pessoas com personalidade INFJ também têm qualidades positivas e negativas. Vamos discutir ambas brevemente.

Pontos fortes Pontos fracos Tenha um sistema de valores forte Pode ter expectativas elevadas, muitas vezes irrealistas Compreender as pistas emocionais em si mesmo e nos outros São altamente sensíveis São idealistas e querem tornar o mundo um lugar melhor Às vezes são difíceis de conhecer e compreender São criativas e têm um mundo interior rico Tendem a ser teimosos Valorizam as relações e são empáticos com os sentimentos das outras pessoas Não gosta de confrontos São dedicados aos seus objetivos e os alcançam apesar dos desafios São capazes de pensar tanto emocionalmente quanto logicamente

INFJs no trabalho

Até agora, discutimos como são os INFJs como indivíduos. Agora, vamos abordar como eles são no trabalho e como se dão bem com os outros.

INFJs na liderança

Os INFJ têm uma visão e um propósito fortes, o que os torna líderes capazes de inspirar e motivar os outros. Como líderes, os INFJ são empáticos com as necessidades dos outros e intuitivos, pelo que o seu estilo de gestão é mais colaborativo do que autoritário.

O outro lado disso é que, como gerentes introvertidos, eles podem não conseguir exercer autoridade, mesmo quando necessário. Isso pode, é claro, torná-los menos eficazes quando precisam manter sua equipe alinhada.

INFJs como funcionários

Se o trabalho e o ambiente de trabalho estiverem alinhados com seus valores pessoais, os INFJs podem ser pessoas de grande sucesso. Eles são motivados por um forte senso de propósito e são dedicados a alcançar seus objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais.

Também podem ser perfeccionistas por vezes e são geralmente trabalhadores, com uma excelente ética profissional e uma mentalidade produtiva.

Carreiras para INFJ

Os INFJ devem optar por carreiras em que o trabalho esteja alinhado com seus valores e onde possam causar impacto

Algumas áreas excelentes para INFJs incluem educação, saúde, aconselhamento e serviço social. Eles também terão um bom desempenho em funções onde sua criatividade e imaginação são apreciadas.

Os INFJ também são bons em resolução de problemas e raciocínio e são perfeitos para funções em que seu intelecto é bem utilizado. Portanto, carreiras em ciências e engenharia também são opções possíveis para eles.

Leitura recomendada: Se você tem um tipo de personalidade INFJ ou conhece alguém que tem, estes livros sobre INFJ serão úteis para você.

O que é um tipo de personalidade INTP?

INTP significa introvertido, intuitivo, pensativo e perceptivo e é outra das 16 personalidades MBTI. Também conhecidos como "Os Lógicos", os INTP são pensadores lógicos, calmos e analíticos.

Assim como os INFJs, eles também têm um mundo interior rico. No entanto, ao contrário dos INFJs, eles preferem manter-se distantes em vez de formar relações sociais. Eles gostam mais de se perder em seus pensamentos do que sair e circular pelo mundo.

Principais características de um INTP

Aqui estão algumas das características da personalidade dos INTP: Analítico : os INTP tendem a analisar tudo com base em fatos e dados. Gostam de resolver problemas, raciocinar e fazer o que faz sentido

Reservados : São introvertidos e gostam de passar tempo sozinhos com a sua imaginação. Gostam tanto de momentos tranquilos a sós que muitas vezes são considerados distantes e indiferentes

Curioso : Os INTP são pessoas de mente aberta e curiosas, que confiam na lógica e mantêm as suas opções em aberto. Estão interessados em encontrar respostas e explorar novos horizontes. Adoram aprender coisas novas e passam apaixonadamente de uma ideia para outra na sua busca pelo conhecimento

Inovador : os INTP não gostam de ser limitados por regras e estruturas e gostam de pensar fora da caixa. Têm uma enorme capacidade de pensamento original, graças à sua rica imaginação, que lhes permite ter ideias novas e inovadoras

Objetivo: Ao contrário dos INFJ, os INTP não tomam decisões com base em emoções ou sentimentos. Eles analisam as informações sem preconceitos, procuram uma explicação lógica para tudo e tomam decisões objetivas

Pontos fortes e fracos do INTP

Nesta seção, vamos entender melhor os pontos fortes e fracos das pessoas com o tipo de personalidade INTP. Vamos lá.

Pontos fortes Pontos fracos Tenha ótimas habilidades de raciocínio e análise Pode parecer insensível ou distante São pensadores criativos Têm dificuldade em expressar as suas próprias emoções São curiosas e têm a mente aberta Tendência a pensar demais e ficar ansioso São apaixonados pelos seus interesses Podem se desconectar do mundo e se perder em seus pensamentos Confiável, objetivo e justo

INTPs no trabalho

Nesta seção, explicaremos como são os INTPs no trabalho e quais são as melhores carreiras para eles. Vamos começar.

INTPs na liderança

Como líderes, os INTPs impõem respeito e inspiram os outros com seu intelecto e ideias inovadoras. Eles incentivam a autonomia dentro de suas equipes e não acreditam em dar apoio excessivo.

Embora sejam ótimos em tomar decisões e compartilhar grandes ideias, muitas vezes ignoram os detalhes e deixam isso para a sua equipe. É por isso que precisam de uma equipe intelectual e motivada para implementar as suas ideias.

INTPs como funcionários

Os INTP prosperam em funções onde podem usar sua criatividade e capacidade de resolução de problemas. Devido à sua necessidade de resolver problemas e compreender conceitos, eles se saem extremamente bem em áreas relacionadas à ciência.

No entanto, suas carreiras não se limitam às áreas técnicas. Eles terão um bom desempenho em qualquer trabalho que lhes permita resolver problemas e melhorar processos.

Não gostam de ser limitados por regras e preferem um ambiente de trabalho flexível que estimule a sua criatividade e curiosidade.

Carreiras para INTP

Os INTP têm bom desempenho em áreas técnicas e podem ser matemáticos, analistas, pesquisadores, cientistas, etc.

Também são bons em funções que exigem uma combinação de conhecimento técnico e criatividade, como designers gráficos ou arquitetos. Ciência da computação, tecnologia, engenharia e ciências sociais também são áreas em que os INTP tendem a se destacar.

Para saber mais sobre este tipo de personalidade, leia livros sobre INTP que explicam de forma abrangente as suas características, motivações, comportamentos e muito mais.

Principais diferenças e semelhanças entre INFJ e INTP

Embora as personalidades INFJ e INTP sejam introvertidas e tenham uma forte intuição, elas também apresentam várias diferenças. Nesta seção, abordaremos as semelhanças e diferenças entre INFJs e INTPs.

Principais diferenças: INTP vs. INFJ

Aqui estão algumas diferenças fundamentais entre os tipos de personalidade INTP e INFJ.

Resolução de problemas e tomada de decisões

Uma diferença fundamental entre INFJ e INTP está na forma como abordam os problemas e tomam decisões. Os seus estilos de tomada de decisão diferem devido às suas funções cognitivas.

Os INFJ são tipos julgadores que confiam na intuição e na compreensão das pessoas para avaliar situações, enquanto os INTP têm uma abordagem mais analítica e lógica para a resolução de problemas.

Apesar de sua natureza intuitiva, os INFJs preferem uma abordagem mais estruturada, na qual analisam todos os aspectos antes de tomar uma decisão. Os INTPs são mais flexíveis e adaptáveis e gostam de explorar todas as opções à medida que elas se apresentam.

Interações sociais

Os INFJ são atenciosos com as emoções das outras pessoas e preocupam-se em manter relações harmoniosas. Embora gostem de guardar os seus pensamentos para si próprios, podem abrir-se com as pessoas de quem são próximos.

INTPs, por outro lado, não se importam com o que as pessoas pensam deles e preferem ficar sozinhos do que rodeados de pessoas. No entanto, por serem reservados e frequentemente francos, podem por vezes parecer insensíveis.

Processamento de informações

Outra diferença entre INFJ e INTP é a forma como processam a informação.

Os INFJ são mais organizados e gostam de analisar todas as informações disponíveis para obter insights. Eles concluem completamente uma linha de pensamento antes de passar para a próxima. São pensadores profundos.

Os INTPs são exatamente o oposto nesse aspecto. Eles gostam de pular de uma ideia para outra. Não se importam em ter muitas ideias e insights simultaneamente e seguir o fluxo.

Principais semelhanças: INTP vs. INFJ

As duas semelhanças mais significativas entre INFJs e INTPs são que ambos são introvertidos, com forte intuição e mundos interiores ricos. Ambos gostam de passar tempo sozinhos em reflexão silenciosa e precisam disso para recarregar suas baterias sociais.

Outra semelhança entre as personalidades INTP e INFJ é que elas são espirituosas e intelectuais , com um lado criativo.

Estratégias de colaboração INFJ e INTP

Nesta seção, abordaremos algumas dicas sobre como pessoas com personalidades INFJ e INTP podem trabalhar juntas de maneira eficaz.

1. Compreender os estilos de trabalho uns dos outros

O primeiro passo para uma relação de trabalho frutífera entre INFJ e INTP é compreender as personalidades e os estilos de trabalho uns dos outros. Muitas organizações incentivam os funcionários a fazer o teste de personalidade MBTI para que os membros da equipe conheçam os tipos de personalidade uns dos outros.

Isso garante uma colaboração harmoniosa e uma comunicação eficaz entre os membros da equipe.

Isso garante uma colaboração harmoniosa e uma comunicação eficaz entre os membros da equipe.

Use-o para compartilhar os tipos de personalidade, estilos de gestão, gostos, aversões, estilos de trabalho ou qualquer informação que ajude a melhorar a colaboração da equipe.

2. Comunicar-se de forma eficaz

A comunicação eficaz é a espinha dorsal de qualquer bom relacionamento; os relacionamentos de trabalho não são exceção. É por isso que todas as organizações precisam de aplicativos de comunicação em equipe para oferecer aos funcionários uma maneira fácil de conversar com os membros da equipe.

O ClickUp é uma dessas ferramentas que oferece inúmeras formas de comunicação entre os membros da equipe. Seja você introvertido ou extrovertido, encontrará formas eficazes de comunicação usando o ClickUp. De comentários sobre tarefas a mensagens diretas instantâneas, você pode escolher entre várias opções.

Por último, melhore a comunicação da equipe criando um plano de comunicação semanal, mensal, trimestral ou anual. Os INFJs apreciam a organização e a clareza, enquanto os INTPs valorizam a lógica e a flexibilidade.

Pessoas com personalidades INTP e INFJ podem trabalhar bem juntas se comunicarem e colaborarem de forma eficaz.

Aproveitar os tipos de personalidade para trabalhar melhor em equipe

Se você é um INFJ ou um INTP ou conhece alguém que é, este guia INTP vs. INFJ irá ajudá-lo a compreender suas personalidades e como se comunicar melhor e trabalhar com elas.

Compreender as personalidades MBTI dos seus colegas e a sua própria pode melhorar significativamente a comunicação e a colaboração em equipe.

Então, o que você está esperando? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e explore seus recursos gratuitamente antes de fazer upgrade para um plano pago.