Como criar uma estratégia de gerenciamento de desempenho ágil

O gerenciamento de desempenho ágil resolve um dilema comum: como avaliar e melhorar efetivamente o desempenho da sua equipe em um espaço de trabalho em rápida evolução?

O gerenciamento de desempenho ágil concentra-se em dar feedback oportuno, fazer check-ins frequentes e definir metas futuras de desenvolvimento de carreira para os funcionários. Essa abordagem surgiu em resposta à crescente necessidade de flexibilidade e adaptabilidade no local de trabalho e é inspirada em metodologias usadas em gerenciamento ágil de projetos particularmente scrum ágil .

O sistema ágil de gerenciamento de desempenho substitui as longas sessões de definição de metas e os ciclos de feedback pouco frequentes dos sistemas tradicionais de gerenciamento de desempenho. Ele cria feedback contínuo e comunicação colaborativa. Como resultado, há um melhor alinhamento de metas que capacita seus funcionários.

Vamos analisar a abordagem ágil do gerenciamento de desempenho.

A estrutura do gerenciamento de desempenho ágil

Confiar apenas em avaliações anuais pode não ser adequado em um ambiente dinâmico e de ritmo acelerado. Adaptado para o local de trabalho moderno, o modelo de gerenciamento de desempenho ágil engloba os seguintes elementos:

Check-ins frequentes: Esse método incentiva check-ins mais curtos e mais regulares. São reuniões individuais semanais ou quinzenais - uma chance de discutir o progresso, abordar os obstáculos e comemorar as vitórias. Essas reuniões rápidas beneficiamequipes ágeismantendo todos alinhados e motivados Rastreamento detalhado de metas: Troque metas de desempenho vagas por uma abordagem mais granular. Pense em metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) divididas em marcos menores e mais gerenciáveis Feedback de crowdsourcing: Você pode incentivar o feedback de 360 graus com essa abordagem de processos ágeis, simplificar a coleta de feedback e percepções dos líderes de equipe e identificar áreas de melhoria Desenvolvimento contínuo: Transforma as reuniões individuais regulares em oportunidades para discutir as aspirações de carreira e oferecer treinamento que ajude os funcionários a atingir seu potencial máximo

O gerenciamento ágil do desempenho difere das abordagens tradicionais de gerenciamento do desempenho de várias maneiras. Veja a seguir um resumo das principais diferenças:

Característica Gerenciamento de desempenho tradicional Gerenciamento de desempenho ágil Feedback Anual, unilateral Contínuo, bidirecional Check-ins: infrequentes, longos; frequentes, curtos Metas: vagas, anuais; SMART, colaborativas Fonte de feedback Centrado no gerente 360 graus Foco Desempenho passado Oportunidades de desenvolvimento, crescimento futuro

As vantagens e desvantagens do gerenciamento ágil do desempenho

Com uma nova abordagem de gerenciamento de desempenho, como a ágil, é fundamental pesar os prós e os contras para que você possa navegar tranquilamente pelo processo de implementação.

Vamos explorar os benefícios que tornam o sistema de gerenciamento de desempenho ágil atraente e, em seguida, abordar algumas possíveis desvantagens e como superá-las.

Benefícios da implementação do gerenciamento ágil do desempenho:

Maior envolvimento dos funcionários e colaboração da equipe: O feedback e o acompanhamento regulares fazem com que os funcionários se sintam valorizados e informados, enquanto a definição de metas colaborativas garante que todos estejam trabalhando para atingir os mesmos objetivos

O feedback e o acompanhamento regulares fazem com que os funcionários se sintam valorizados e informados, enquanto a definição de metas colaborativas garante que todos estejam trabalhando para atingir os mesmos objetivos Aumento das oportunidades de aprendizado e desenvolvimento: Por meio de check-ins e feedback regulares, você pode identificar melhor as lacunas de habilidades e oferecer treinamento direcionado em tempo real

Por meio de check-ins e feedback regulares, você pode identificar melhor as lacunas de habilidades e oferecer treinamento direcionado em tempo real Maior agilidade e adaptabilidade: Com o gerenciamento ágil do desempenho, você se adapta e evolui em tempo real, respondendo rapidamente às mudanças de metas e prioridades

Com o gerenciamento ágil do desempenho, você se adapta e evolui em tempo real, respondendo rapidamente às mudanças de metas e prioridades Tomada de decisões aprimorada: Os check-ins regulares e o acompanhamento do progresso fornecem dados valiosos para a tomada de decisões futuras. É possível adaptar os planos de desenvolvimento e otimizar o desempenho da equipe, levando a uma maior eficiência e a melhores resultados

Possíveis desvantagens e como atenuá-las:

Compromisso de tempo do gerente: Os check-ins frequentes exigem um investimento de tempo dos gerentes. Usando ferramentas de gerenciamento de projetos para o gerenciamento de tarefas pode ajudar a organizar esse processo

Os check-ins frequentes exigem um investimento de tempo dos gerentes. Usando ferramentas de gerenciamento de projetos para o gerenciamento de tarefas pode ajudar a organizar esse processo Sobrecarga de feedback: Embora o feedback seja crucial, discussões longas e sem conclusões práticas podem ser esmagadoras. Concentre-se em fornecer feedback prático e específico durante os check-ins para maximizar seu impacto

Embora o feedback seja crucial, discussões longas e sem conclusões práticas podem ser esmagadoras. Concentre-se em fornecer feedback prático e específico durante os check-ins para maximizar seu impacto Falta de documentação formal: O gerenciamento de desempenho ágil geralmente se baseia em conversas informais em vez de documentação formal. Elimine os desafios no acompanhamento do progresso e do desempenho commodelos de avaliação de desempenho. Incorpore o feedback informal e as revisões periódicas na avaliação de desempenho e documente-os para acompanhar o progresso gradual

Como implementar o gerenciamento ágil do desempenho

A criação de um sistema ágil de gerenciamento de desempenho pode preparar sua organização para o sucesso em um mercado volátil. Entretanto, integrá-lo à sua organização pode ser um desafio, especialmente se você estiver migrando de um processo de gerenciamento de desempenho mais tradicional.

Aqui estão as principais etapas para garantir uma implementação tranquila e evitar interrupções:

1. Comece aos poucos e obtenha feedback

O gerenciamento de desempenho ágil é uma conversa contínua com foco no desenvolvimento. Começar com pouco permite um ambiente controlado para:

Testar um programa piloto : Experimentar todo o processo de gerenciamento de desempenho, as ferramentas e a frequência dos check-ins em um grupo menor. Isso ajuda a identificar quaisquer desafios ou áreas de melhoria antes de implementá-lo em toda a organização

: Experimentar todo o processo de gerenciamento de desempenho, as ferramentas e a frequência dos check-ins em um grupo menor. Isso ajuda a identificar quaisquer desafios ou áreas de melhoria antes de implementá-lo em toda a organização Crie um impulso : Um programa piloto bem-sucedido com feedback positivo dos participantes pode gerar entusiasmo e impulso para uma implementação mais ampla. Os funcionários percebem os possíveis benefícios antes de serem solicitados a adotar o novo sistema por completo

: Um programa piloto bem-sucedido com feedback positivo dos participantes pode gerar entusiasmo e impulso para uma implementação mais ampla. Os funcionários percebem os possíveis benefícios antes de serem solicitados a adotar o novo sistema por completo Identificar problemas ocultos: O piloto pode revelar desafios imprevistos específicos de sua força de trabalho ou da cultura da empresa. Talvez determinadas equipes precisem de treinamento adicional ou as ferramentas de comunicação escolhidas não atendam às necessidades. A resolução desses problemas logo no início garante uma implementação mais tranquila em toda a organização

Para lançar seu programa piloto com eficácia, você também precisa entender as práticas atuais de gerenciamento de desempenho da sua organização. Veja a seguir como reunir informações valiosas:

**Pesquisas com funcionários

Desenvolva pesquisas anônimas para avaliar o sentimento dos funcionários em relação aos objetivos de gerenciamento de desempenho no sistema de gerenciamento atual.

Faça perguntas como:

Qual é o seu grau de satisfação com o atual processo de avaliação de desempenho?

Você recebe feedback construtivo suficiente ao longo do ano?

O que tornaria as avaliações de desempenho mais valiosas para você?

**Grupos de foco de gerentes

Organize grupos de foco com gerentes para discutir seus desafios com o sistema atual.

Aqui estão algumas sugestões:

Quais são os maiores problemas que você enfrenta com as avaliações de desempenho?

O que tornaria mais fácil para você fornecer feedback significativo aos membros da sua equipe?

Que preocupações você tem sobre a transição para um modelo de check-in mais frequente?

Analise o feedback dessas fontes e adapte seu programa piloto às necessidades específicas. Isso aumenta a probabilidade de uma implementação bem-sucedida e de uma experiência geral positiva dentro da organização ágil.

2. Use as ferramentas digitais certas

Implemente as ferramentas certas para garantir o sucesso contínuo de seu sistema de gerenciamento de dados de desempenho. Os recursos a serem considerados incluem:

Definição e acompanhamento de metas: Suas ferramentas ágeis de gerenciamento de desempenho devem permitir a definição de metas SMART nos níveis individual e de equipe

Suas ferramentas ágeis de gerenciamento de desempenho devem permitir a definição de metas SMART nos níveis individual e de equipe Gerenciamento de check-ins: Procure uma ferramenta que facilite o agendamento de check-ins, o envio de lembretes e o acompanhamento de pontos de discussão e itens de ação

Procure uma ferramenta que facilite o agendamento de check-ins, o envio de lembretes e o acompanhamento de pontos de discussão e itens de ação Gerenciamento de feedback: A ferramenta deve oferecer suporte ao fornecimento e ao recebimento de feedback em vários formatos, como texto, gravações de áudio ou videoconferência. Considere recursos para opções de feedback anônimo, cruciais para o feedback de 360 graus

A ferramenta deve oferecer suporte ao fornecimento e ao recebimento de feedback em vários formatos, como texto, gravações de áudio ou videoconferência. Considere recursos para opções de feedback anônimo, cruciais para o feedback de 360 graus Relatórios e análises: Acompanhe o desempenho geral da equipe e individual por meio de relatórios e painéis perspicazes. Procure recursos que visualizem tendências, identifiquem áreas de melhoria e meçam o impacto dos programas de aprendizado e desenvolvimento

Acompanhe o desempenho geral da equipe e individual por meio de relatórios e painéis perspicazes. Procure recursos que visualizem tendências, identifiquem áreas de melhoria e meçam o impacto dos programas de aprendizado e desenvolvimento Integração: Escolha uma ferramenta que se integre perfeitamente aos seus sistemas, ferramentas de comunicação ou plataformas de gerenciamento de projetos existentes para evitar silos de dados e otimizar a comunicação e os fluxos de trabalho

Escolha uma ferramenta que se integre perfeitamente aos seus sistemas, ferramentas de comunicação ou plataformas de gerenciamento de projetos existentes para evitar silos de dados e otimizar a comunicação e os fluxos de trabalho Interface intuitiva: A interface da ferramenta deve ser fácil de usar e acessível tanto para gerentes quanto para funcionários com diferentes níveis de conhecimento técnico

A interface da ferramenta deve ser fácil de usar e acessível tanto para gerentes quanto para funcionários com diferentes níveis de conhecimento técnico Compatibilidade com dispositivos móveis: Considere uma ferramenta compatível com dispositivos móveis para permitir que funcionários e gerentes acessem informações de desempenho e forneçam feedback em qualquer lugar

Use o software de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp para obter uma implementação bem-sucedida do gerenciamento de desempenho ágil Plataforma de Gerenciamento de Projetos Ágeis do ClickUp oferece muitos princípios, metodologias e recursos ágeis para o gerenciamento eficaz do desempenho ágil.

Defina metas claras e vincule-as a projetos ou tarefas comMetas do ClickUp. Acompanhe o progresso por meio de recursos como gerenciamento de carga de trabalho, painéis de controle e campos personalizados para medir o sucesso em relação às metas

ou tarefas comMetas do ClickUp. Acompanhe o progresso por meio de recursos como gerenciamento de carga de trabalho, painéis de controle e campos personalizados para medir o sucesso em relação às metas Promova check-ins e feedbacks regulares com as @menções, comentários e discussões do ClickUp sobre tarefas ou projetos

com as @menções, comentários e discussões do ClickUp sobre tarefas ou projetos Obtenha insights em tempo real sobre o progresso da equipe, a capacidade e a velocidade do projeto com os painéis automatizados do ClickUp. Os gráficos de burnup/burndown ajudam a acompanhar o progresso do sprint e a analisar o trabalho concluído em relação às metas

3. Defina os objetivos e os principais resultados

Os objetivos e os principais resultados (OKRs) são a pedra angular do processo de gerenciamento de desempenho ágil. Eles são uma estrutura para definir metas claras e mensuráveis para indivíduos, equipes e toda a organização.

**Objetivos

Defina descrições ambiciosas e qualitativas do que você deseja alcançar em um período específico (geralmente um trimestre ou um ano). Elas devem ser inspiradoras, desafiadoras e com prazo determinado.

Exemplo: "Tornar-se o líder do setor em satisfação do cliente até o quarto trimestre"

Resultados-chave

Defina métricas específicas e mensuráveis que acompanhem o progresso em direção à realização do objetivo. Elas devem ser claramente definidas, verificáveis e ter um valor ou resultado-alvo.

Exemplo: "Aumentar o Net Promoter Score (NPS) de 60 para 70 até o quarto trimestre" ou "Reduzir a taxa de rotatividade de clientes em 5% até o quarto trimestre".

Veja a seguir um detalhamento de como implementar OKRs em seu sistema de gerenciamento de desempenho ágil (APM):

Colaboração : Crie propriedade e adesão ao envolver gerentes e funcionários na definição colaborativa de OKRs

: Crie propriedade e adesão ao envolver gerentes e funcionários na definição colaborativa de OKRs OKRs em cascata : Alinhe os OKRs individuais e da equipe com os objetivos organizacionais mais amplos

: Alinhe os OKRs individuais e da equipe com os objetivos organizacionais mais amplos Metas SMART : Garantir que os OKRs sejam SMART

: Garantir que os OKRs sejam SMART Rastreamento e revisão: Programe check-ins regulares (mensais ou quinzenais) para acompanhar o progresso dos OKRs. Faça ajustes conforme necessário para manter todos motivados

Estabeleça e configure OKRs adaptados às necessidades exclusivas de sua equipe com o modelo de OKRs do ClickUp

Modelo de OKRs do ClickUp é uma excelente ferramenta de planejamento e definição de metas para indivíduos e equipes. Use-o para delinear a estrutura básica para o desenvolvimento de OKRs nas áreas funcionais de sua organização. Em seguida, você pode facilmente dividir grandes metas em OKRs alcançáveis e monitorar o progresso rapidamente usando os status personalizados na Lista de OKRs.

4. Adote o feedback de 360 graus

As avaliações de desempenho tradicionais geralmente se baseiam apenas na perspectiva do gerente. O sistema ágil de avaliações anuais de desempenho para a gerência adota uma abordagem mais holística em relação às avaliações de desempenho tradicionais. feedback de 360 graus incorpora percepções de várias fontes, fornecendo uma visão mais completa do desempenho e dos pontos fortes de um funcionário.

Comece introduzindo a autoavaliação e o feedback dos colegas durante as discussões de check-in. Gradualmente, integre o feedback do gerente e as conversas de desenvolvimento contínuo e considere a possibilidade de incorporar o feedback do cliente, dependendo da função do funcionário.

Incentive o enquadramento de todo o processo de feedback como uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento futuro, e não como uma crítica. Considere inicialmente o feedback anônimo dos colegas para incentivar respostas honestas. Deixe que a confiança se desenvolva e gradualmente mude para um feedback identificável.

Ofereça treinamento sobre como fornecer e receber feedback construtivo sobre o desempenho para treinar os gerentes e garantir uma experiência positiva para todos os envolvidos.

Capture respostas e encaminhe-as para a equipe certa no momento certo com o ClickUp Forms Formulários ClickUp é útil para coletar feedback de várias fontes, como colegas, gerentes e até mesmo clientes.

Essa ferramenta permite que você:

Criar formulários de feedback personalizados : Adapte esses formulários às suas necessidades específicas. Por exemplo, os gerentes podem criar um formulário de feedback para fornecer feedback aos funcionários, e os funcionários podem criar um para fornecer feedback frequente uns aos outros

: Adapte esses formulários às suas necessidades específicas. Por exemplo, os gerentes podem criar um formulário de feedback para fornecer feedback aos funcionários, e os funcionários podem criar um para fornecer feedback frequente uns aos outros Colete feedback de forma anônima : Isso aumenta o envolvimento dos funcionários e incentiva o feedback honesto

: Isso aumenta o envolvimento dos funcionários e incentiva o feedback honesto Rastrear o feedback: Use esses formulários para rastrear o feedback ao longo do tempo. Isso pode ajudar a identificar tendências e padrões no desempenho dos funcionários

5. Acompanhe o desempenho e ofereça incentivos

O gerenciamento ágil do desempenho prospera em uma cultura que incentiva o aprendizado e a melhoria contínuos. O acompanhamento das métricas de desempenho diárias e a oferta de incentivos bem elaborados são essenciais para impulsionar o gerenciamento contínuo do desempenho e o ciclo de feedback contínuo.

Acompanhamento do desempenho: Orientando e motivando

Ciclo de feedback contínuo: Monitore o progresso em direção às metas por meio de check-ins regulares. Acompanhe as métricas de desempenho e os pontos de dados concretos para discussão, ajudando os funcionários a entender seus pontos fortes e fracos e as áreas que precisam melhorar

Monitore o progresso em direção às metas por meio de check-ins regulares. Acompanhe as métricas de desempenho e os pontos de dados concretos para discussão, ajudando os funcionários a entender seus pontos fortes e fracos e as áreas que precisam melhorar Foco nos resultados: Enfatize os resultados em vez das atividades. Acompanhe os indicadores-chave de desempenho (KPIs) alinhados aos OKRs para garantir que todos estejam trabalhando para atingir o que importa

Incentivos: Reconhecer e reforçar

Motivação e alinhamento: Motivar os funcionários a se destacarem e a atingirem metas por meio de incentivos bem planejados

Motivar os funcionários a se destacarem e a atingirem metas por meio de incentivos bem planejados Foco nas coisas certas: Incentivar a realização de metas individuais e de equipe - não apenas as métricas tradicionais, como horas trabalhadas - para afastar os funcionários de atividades que não contribuem para o sucesso e direcioná-los para aquelas que contribuem

Comece a trabalhar com o modelo de avaliação de desempenho do ClickUp, fácil de usar e totalmente personalizável

Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp permite que você colabore e acompanhe as avaliações de desempenho dos funcionários, ajudando-o a recompensar e aumentar o desempenho organizacional.

Esse modelo cria um ciclo de feedback contínuo por meio de recursos como:

Status personalizáveis : Acompanhe o progresso de cada avaliação com status como "Em andamento", "Precisa de revisão" ou "Aprovado

: Acompanhe o progresso de cada avaliação com status como "Em andamento", "Precisa de revisão" ou "Aprovado Métricas de desempenho e resultados: Crie campos personalizados para capturar pontos de dados relevantes alinhados aos OKRs. Isso garante que você se concentre nos resultados em vez da produção e enfatize os KPIs importantes

6. Iterar e refinar

A melhoria contínua é fundamental para as metodologias ágeis de gerenciamento de desempenho. Quando você tiver métricas de desempenho acionáveis, comece a fazer ajustes conforme necessário.

Comece procurando temas e padrões recorrentes nos dados de feedback . Há aspectos específicos do processo de check-in que parecem incômodos? Os KPIs escolhidos estão realmente refletindo os resultados desejados?

. Há aspectos específicos do processo de check-in que parecem incômodos? Os KPIs escolhidos estão realmente refletindo os resultados desejados? Em seguida, verifique se há uma correlação entre suas práticas de APM e as métricas de desempenho que você está acompanhando. Por exemplo, a introdução de feedback mais frequente levou a uma diminuição na rotatividade de funcionários?

que você está acompanhando. Por exemplo, a introdução de feedback mais frequente levou a uma diminuição na rotatividade de funcionários? Priorize as áreas de melhoria com base em sua análise. Concentre-se em abordar as questões mais críticas levantadas no feedback e aquelas com potencial para causar o maior impacto

com base em sua análise. Concentre-se em abordar as questões mais críticas levantadas no feedback e aquelas com potencial para causar o maior impacto Crie um plano concreto descrevendo as mudanças que você fará. Isso pode envolver a revisão do formato de check-in, a oferta de treinamento adicional sobre definição de metas ou a incorporação de novas ferramentas para facilitar a troca de feedback

que você fará. Isso pode envolver a revisão do formato de check-in, a oferta de treinamento adicional sobre definição de metas ou a incorporação de novas ferramentas para facilitar a troca de feedback Comunique as melhorias planejadas aos gerentes e funcionários. Explique a lógica por trás das mudanças e como elas beneficiarão todos os envolvidos

| Dica profissional:_ Teste primeiro quaisquer mudanças significativas que planeja fazer em uma escala menor. Isso permite que você identifique e resolva quaisquer desafios imprevistos antes de implementá-las em toda a organização. |

Ajude sua equipe a trabalhar de forma mais inteligente e rápida com o software de gerenciamento de projetos do ClickUp Plataforma de Gerenciamento de Projetos do ClickUp ajuda as equipes de gerenciamento e RH a abordar e implementar o desempenho e o gerenciamento de funcionários de ponta a ponta, desde a coleta e o fornecimento de feedback até a criação de um plano e uma estratégia para melhorar o desempenho dos funcionários.

Essa plataforma completa para gerenciamento de projetos e desempenho ajuda você a:

Rastrear o progresso e o desempenho: Os painéis e os recursos de relatório do ClickUp ajudam a rastrear o progresso e o desempenho ao longo do tempo. Essas informações podem ser usadas para identificar áreas de melhoria e medir o sucesso de suas práticas ágeis

Os painéis e os recursos de relatório do ClickUp ajudam a rastrear o progresso e o desempenho ao longo do tempo. Essas informações podem ser usadas para identificar áreas de melhoria e medir o sucesso de suas práticas ágeis Facilitar a comunicação e a colaboração: O ClickUp fornece uma plataforma central para todas as tarefas, documentos e discussões do projeto. Isso pode ajudar a melhorar a comunicação e a cooperação entre os membros da equipe, o que é essencial para iterar e refinar as práticas ágeis

O ClickUp fornece uma plataforma central para todas as tarefas, documentos e discussões do projeto. Isso pode ajudar a melhorar a comunicação e a cooperação entre os membros da equipe, o que é essencial para iterar e refinar as práticas ágeis Facilmente iterar: Use o ClickUp para documentar e rastrear os resultados deretrospectivas ágeisem que as equipes refletem sobre o que deu certo e o que pode ser melhorado. Essas informações podem ser usadas para fazer ajustes em suas práticas ágeis e elevar o desempenho ao longo do tempo

Crie um mecanismo de crescimento com o ClickUp

A implementação de uma abordagem ágil no processo de gerenciamento de desempenho é um caminho infalível para a criação de uma cultura de aprendizado contínuo, desenvolvimento e comunicação aberta. Os benefícios se propagam para fora, levando a uma melhor colaboração, alinhamento de metas e sucesso organizacional.

À medida que as empresas evoluem, o gerenciamento ágil do desempenho se tornará ainda mais crucial para criar coesão entre as regiões geográficas. Com o aumento da IA e da análise de dados, esperamos ver mais soluções orientadas por tecnologia para o gerenciamento ágil do desempenho.

A capacidade do ClickUp de funcionar como uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos e uma plataforma de gerenciamento de desempenho o posiciona perfeitamente para o futuro do trabalho. Ao adotar transformação ágil e aproveitando o ClickUp, as organizações podem capacitar suas equipes, atingir metas com mais eficiência e obter uma vantagem competitiva significativa. Registre-se no ClickUp gratuitamente e crie sua estratégia de gerenciamento de desempenho ágil hoje mesmo!

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Qual é a diferença entre o gerenciamento de desempenho tradicional e o gerenciamento de desempenho ágil?

O gerenciamento de desempenho tradicional concentra-se em revisões anuais e na definição rígida de metas, enquanto o modelo de gerenciamento de desempenho ágil enfatiza o feedback contínuo e a adaptabilidade às mudanças de metas e prioridades comerciais.

2. Qual é o objetivo do desempenho ágil?

O objetivo do gerenciamento de desempenho ágil é criar melhorias contínuas, aprimorar as habilidades de comunicação e colaboração e capacitar os funcionários a se apropriarem de seu desenvolvimento.

3. Qual é o ponto principal do Agile?

O ponto principal do Agile é que as organizações ágeis adotam a flexibilidade, a transparência e a colaboração para atingir as metas organizacionais de forma eficiente e adaptar efetivamente os recursos organizacionais às circunstâncias em constante mudança.