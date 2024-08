Apple Notes vs. Notability: Qual aplicativo de anotações é o melhor?

Você sabia que a tomada de notas remonta aos gregos antigos? Dos gregos antigos aos estudantes e profissionais, fazer anotações tornou-se parte integrante de nossas vidas. No entanto, o método de registro de anotações evoluiu ao longo dos anos.

Embora a escrita manual de anotações continue sendo charmosa, surgiu um método muito mais superior e eficiente: aplicativos de anotações . Seja para escrever atas de reuniões ou fazer listas de compras, o software de anotações atende a todas as suas demandas e necessidades.

Você encontrará muitos aplicativos de anotações, todos com diferentes recursos e profundidade. Entretanto, dois superam todas as expectativas: Apple Notes e Notability.

Hoje, analisaremos esses dois aplicativos e o ajudaremos a determinar qual deles assume a liderança, comparando seus recursos, preços e muito mais. Também exploraremos uma alternativa que poderá mudar o jogo!

O que é o Apple Notes?

via App Store Desenvolvido pela Apple Inc., o Apple Notes é um aplicativo aplicativo de anotações compatível com o macOS iOS, iPadOS e VisionOS. Você também pode acessar a versão on-line pelo navegador. Ele é bem seguro; proteja-o com um FaceID, TouchID ou senha.

O Apple Notes é incrivelmente fácil de usar, pois está integrado aos dispositivos Apple. Ele também é sincronizado automaticamente com o iCloud, portanto, você não precisa se preocupar em perder suas anotações. Suas anotações aparecerão quando você as acessar no seu PC ou Chromebook.

Recursos do Apple Notes

O Apple Notes oferece recursos como tags, pesquisa, notas escritas, adição de notas rápidas, digitalização de documentos e compartilhamento. Você pode até mesmo integrar notas com a Siri! Vamos dar uma olhada em seus principais recursos:

Opção de pesquisa

Encontrar uma nota que você criou há algumas semanas pode ser uma tarefa difícil, especialmente se você usa suas notas como um diário digital . Os poderosos recursos de pesquisa do Apple Notes cuidam disso.

Você pode pesquisar texto ou imagens em suas notas, e o recurso verificará o corpo das notas, anexos, desenhos, seções manuscritas, conteúdo de imagens e documentos digitalizados. Além disso, você pode limitar sua pesquisa a uma nota específica, a algumas de suas notas e a todas as contas.

Criar pastas inteligentes

via Apple Support O Apple Notes permite que você crie pastas inteligentes usando tags e outros critérios. É uma maneira rápida e flexível de categorizar suas anotações. O melhor dessas pastas é que elas adicionam automaticamente qualquer nota que contenha a tag que você usou para criar a pasta.

Ao criar ou editar uma nota, você pode digitar # e escrever o nome da tag, e sua nota será automaticamente adicionada à pasta.

Notas seguras

Se você registrar informações confidenciais em suas notas, poderá protegê-las com as opções de segurança de alto nível do Apple Notes. Você pode adicionar uma senha personalizada, usar a senha de login do seu dispositivo ou usar o Face ID. Depois de bloquear uma nota, você só poderá abri-la usando seu método de autenticação.

Adicionar esboços

via Apple Support Você pode fazer esboços usando seu dedo ou o Apple Pencil no Apple Notes. O aplicativo oferece uma variedade de ferramentas de desenho, como lápis, marcadores e cores. Você também pode alterar a espessura e a opacidade de seus desenhos, aumentar ou diminuir o espaço de desenho e mover o esboço.

Scribble

Se estiver escrevendo suas anotações rapidamente usando o Apple Pencil, o recurso Scribble do Apple Notes as transforma automaticamente em texto digitado. O recurso é altamente intuitivo. Usando o lápis, você pode riscar uma palavra para removê-la, selecionar o texto sublinhando-o e muito mais.

Digitalizar documentos

via Apple Support O Apple Notes também suporta a digitalização de documentos ou fotos. Portanto, se quiser adicionar um documento às suas anotações, você pode digitalizá-lo diretamente e salvá-lo nas anotações. Você também pode marcar o documento e adicionar sua assinatura.

Preços do Apple Notes

O Apple Notes é gratuito.

O que é o Notability?

via App Store O Notability é outro aplicativo popular de anotações e aplicativo de produtividade compatível com todos os seus dispositivos Apple. O Ginger Labs o criou como um aplicativo de anotações para profissionais e estudantes.

O aplicativo tem uma interface de usuário limpa e intuitiva, um conjunto de ferramentas integrado e muitos recursos que o tornam fácil e conveniente. Quer você queira digitar, desenhar ou escrever suas anotações, o Notability faz tudo isso. Você também pode fazer anotações em seus PDFs, gravar áudio e usá-lo para conversão matemática.

Recursos do Notability

O Notability tem muitos recursos que o tornam um concorrente difícil para o Apple Notes. Vamos dar uma olhada:

Notability Notebooks

Com o Notability, você pode criar um caderno do zero ou usar o caderno digital e o modelo da comunidade para criar um. O Notability permite que os usuários personalizem o modelo alterando a cor, a orientação, o espaçamento da grade e muito mais.

Ferramentas de escrita

O Notability oferece uma ampla variedade de ferramentas de escrita, como uma caneta-tinteiro ou esferográfica - escolha a que for melhor para você. Além disso, você pode facilitar a compreensão de suas anotações usando destaques, cores e borrachas.

E se o espaço for limitado, você poderá adicionar facilmente pequenas anotações usando o recurso de zoom.

As opções de edição são limitadas na versão gratuita, mas você pode acessar a lista completa no Notability Plus.

Conversão matemática

via Gingerlabs O recurso de conversão matemática do Notability permite converter equações escritas à mão em imagens de alta resolução. Ele é compatível com todas as expressões, regras e elementos matemáticos comuns. No entanto, o recurso só está disponível no Notability Plus.

Transcrição de áudio

via Gingerlabs Com o Notability, você pode transformar seu áudio em texto dentro de suas anotações. O aplicativo fornece transcrições automatizadas e com registro de data e hora das gravações. Você pode pesquisar as transcrições usando palavras-chave e frases, editar, fazer anotações e compartilhá-las.

No entanto, esse recurso só está disponível no Notability Plus.

Combine todos os tipos de conteúdo

Uma das melhores coisas do Notability é que você pode colocar todo o seu conteúdo em uma única nota. Portanto, adicione seus textos, imagens, áudio, GIFs, adesivos, documentos digitalizados e notas manuscritas - o Notability permite tudo isso. Assim como o Apple Notes, suas anotações do Notability também são sincronizadas com o iCloud.

Modo de apresentação

O Notability garante que as ações no aplicativo não sejam exibidas na tela se você apresentar e compartilhar suas anotações em aulas ou reuniões.

Ele também permite que você use a visualização de várias notas para ver uma nota secundária durante a apresentação. Não se preocupe - a nota secundária fica oculta e não será visível para o público!

Preço de notabilidade

Notability Starter: Gratuito

Gratuito Notabilidade Plus: O preço não está disponível

Apple Notes vs. Notability: Comparação de recursos

O Notability e o Apple Notes são aplicativos poderosos para fazer anotações com pontos fortes e recursos exclusivos. Os recursos de pesquisa completa do Apple Notes têm uma vantagem sobre os do Notability. No entanto, o Notability tem recursos de conversão de matemática e transcrição de áudio que assumem a liderança.

É hora de decidir o vencedor entre o Notability e o Apple Notes. Vamos comparar cada recurso dos dois para concluir.

Facilidade de uso

Um aplicativo sem bagunça que o ajuda a registrar seus pensamentos sem complicações parece um sonho! Vamos descobrir qual dos aplicativos oferece esse recurso.

Apple Notes

O Apple Notes é conhecido por seu design limpo e minimalista. Ele oferece uma interface direta e se integra perfeitamente ao ecossistema da Apple. Você pode sincronizá-lo em todos os seus dispositivos por meio do iCloud, tornando-o o aplicativo de anotações padrão no iOS e no macOS.

Notabilidade

O Notability se concentra mais na versatilidade e oferece uma interface personalizável e intuitiva. Você pode personalizá-la usando os modelos disponíveis na Galeria do Notability.

O aplicativo também funciona em todos os dispositivos do ecossistema da Apple, e suas anotações podem ser facilmente sincronizadas entre dispositivos usando o iCloud. No entanto, a integração não é tão perfeita quanto a do Apple Notes, considerando que não é um aplicativo embutido. Outra desvantagem é que a sincronização com o iCloud só está disponível para usuários do Notability Plus.

Preço

O melhor aplicativo de anotações deve atender a todas as suas necessidades sem esvaziar sua conta bancária. No entanto, como o Apple Notes é totalmente gratuito e o Notability oferece uma versão gratuita e outra paga, a decisão, em última análise, se resume às suas necessidades.

Apple Notes

O Apple Notes é gratuito para uso e acesso a todos os seus recursos. É um aplicativo embutido para dispositivos Apple e está disponível para todos os usuários gratuitamente.

Portanto, se você planeja usar as anotações para necessidades básicas e não precisa de recursos avançados, o Apple Notes é perfeito.

Notabilidade

O download do aplicativo gratuito Notability da App Store é perfeito para iniciar sua jornada de anotações. Entretanto, a versão gratuita tem recursos limitados.

O Notability Plus oferece uma variedade de recursos avançados que tornam sua jornada de anotações muito mais suave e divertida. Eles incluem conversão matemática, transcrição de áudio, sincronização com o iCloud, edições ilimitadas e muito mais.

O preço do Notability Plus varia de acordo com a região em que você mora.

Portanto, o Notability Plus pode ser a opção certa se você quiser usar as anotações extensivamente e precisar de recursos avançados.

Ferramentas de escrita

Quem não gosta de uma ampla variedade de ferramentas de escrita, incluindo ferramentas de desenho, canetas, marcadores e cores? Vamos ver qual dos nossos aplicativos oferece uma gama mais abrangente.

Apple Notes

O Apple Notes oferece todas as ferramentas básicas de escrita à mão e desenho, o que o torna uma excelente opção para esboços casuais e anotações. Ele também tem opções básicas de formatação, como negrito, itálico, tachado e sublinhado.

A seleção de canetas inclui canetas monolinha, tinteiro, aquarela e esferográfica. Você também pode selecionar lápis e marcadores. Outras ferramentas incluem uma borracha, um marcador, a ferramenta Laço (para mover o conteúdo pela página), uma régua, uma paleta de cores, formas e muito mais.

Além disso, há a opção Scribble, que converte automaticamente suas anotações manuscritas em textos digitados.

Notabilidade

O Notability tem excelentes ferramentas de escrita, incluindo uma borracha que apaga seu texto por pixel. Dependendo de suas necessidades, você também pode escolher entre apagadores parciais ou inteiros. Você pode ajustar a cor, a espessura da linha, o estilo ou as canetas. O lápis tem sensibilidade à pressão, e o marcador de texto tem tinta translúcida.

Outras opções incluem fita adesiva, uma régua, uma ferramenta Laço, cores, widgets e formas. Você pode personalizar a caixa de ferramentas para acessar rapidamente as ferramentas e os estilos usados com mais frequência. Além disso, você pode usar gestos como um toque com dois dedos para desfazer e um toque com três dedos para refazer enquanto escreve.

A conversão de escrita manual do Notability também é conveniente, mas não está disponível na versão gratuita.

Recursos avançados

Há recursos que você não sabia que precisava até usá-los pela primeira vez. O mesmo se aplica aos aplicativos de anotações. Vamos ver qual aplicativo oferece os recursos mais valiosos e avançados.

Apple Notes

O Apple Notes tem todos os recursos essenciais para fazer anotações, incluindo digitalização de documentos, adição de anexos e a opção de rabiscar. Você pode adicionar facilmente links, vídeos, PDFs, tabelas e áudio às suas anotações.

Sua poderosa opção de pesquisa torna tudo mais conveniente, pois você pode pesquisar sem esforço todas as suas anotações e anexos usando palavras-chave.

Notabilidade

O Notability se destaca em termos de recursos avançados. Ele suporta notas multimídia, reconhecimento de escrita à mão, gravação de áudio sincronizada com as notas e várias ferramentas de anotação. Você pode adicionar notas adesivas, GIFs, adesivos, digitalizações, fotos, clipes da Web, links e muito mais às suas anotações.

Sua opção de pesquisa também pesquisa suas notas manuscritas e fornece resultados precisos. O melhor de tudo é que você pode usá-lo facilmente para desenhar, fazer esboços e matemática.

Ele também oferece várias visualizações, incluindo zoom, várias notas e visualizações de apresentação. Entretanto, muitos recursos avançados só estão disponíveis na versão paga.

Organização de notas

A organização é a chave para os aplicativos de anotações. Vamos explorar quem faz isso melhor, o Apple Notes ou o Notability.

Apple Notes

O Apple Notes organiza suas anotações em pastas. Há duas pastas básicas:

Pastas normais, nas quais você pode organizar suas anotações da maneira que desejar

Pastas inteligentes, nas quais você pode usar tags para adicionar novas notas às pastas automaticamente

Algumas outras pastas incluem a pasta Quick Notes (que inclui todas as notas rápidas criadas na tela de bloqueio) e a pasta Shared (que inclui notas compartilhadas).

Notabilidade

O Notability oferece uma organização robusta com um sistema de pastas de dois níveis: divisores e assuntos. Os divisores são pastas que contêm pastas, enquanto os assuntos são pastas que contêm cadernos.

**Notability vs. Apple Notes: Quem é o vencedor?

O Notability e o Apple Notes têm pontos fortes e recursos que aprimoram a experiência de anotações dos usuários. Ao mesmo tempo, eles têm limitações que prejudicam sua experiência.

Por exemplo, o Apple Notes oferece melhores opções de organização e pesquisa, o que o torna perfeito para usuários que gostam de estrutura e criam muitas anotações. Entretanto, ele oferece apenas os recursos mais básicos e essenciais, o que o limita.

Por outro lado, o Notability tem muitos recursos e ferramentas de escrita que atendem a um público mais amplo. Os usuários podem personalizar a barra de ferramentas e usar os modelos disponíveis na galeria. Entretanto, seus recursos organizacionais são limitados.

Portanto, decidir qual aplicativo vence é um pouco desafiador. O Notability é, sem dúvida, o vencedor se você for um ávido tomador de notas que adora experimentar e fazer anotações completas.

Mas se você estiver preocupado com as limitações do Notability, nós temos Alternativas ao Notability que aprimorarão suas estratégias e experiências de anotações.

Apple Notes vs. Notability no Reddit

Em nossa busca para encontrar o vencedor em nosso debate Apple Notes vs. Notability, fomos ao Reddit, esperando encontrar respostas de seus sábios usuários. Ao pesquisar Apple Notes vs. Notability no Reddit no entanto, muitos usuários concordam que o Notability tem recursos mais amplos e avançados.

Os pontos fortes do Notability são a seleção de cores, a manipulação de documentos, o gerenciamento de PDF, a facilidade de layout adequado, as opções de exportação e a gravação de áudio.

Outros usuários do Reddit apontaram que, embora o Notability tenha recursos melhores, ele está muito atrás do Apple Notes na utilização da função de lápis:

Mas o Notability e a maioria dos outros concorrentes não estão tirando proveito de muitas das funções nativas da API (ou emulando-as) para o suporte ao Pencil. O Notability e outros são muito melhores do que o Apple Note em geral. Mas o Notability está atrasado na exploração da funcionalidade do Pencil.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa para o Apple Notes e o Notability

O Apple Notes e o Notability são excelentes. Mas você sabe o que é melhor? O ClickUp!

O ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva projetada para ajudá-lo a gerenciar tarefas, acompanhar o progresso, definir metas, fazer anotações detalhadas e colaborar com outras pessoas em uma única plataforma. Com Ferramentas de IA para fazer anotações com as ferramentas de inteligência artificial, você pode melhorar seu desempenho e garantir que nunca perca um lembrete ou projeto, seja você estudante ou profissional.

A inspiração pode surgir a qualquer hora e em qualquer lugar. Se você tem as melhores ideias a qualquer hora do dia - enquanto está correndo ou na metade de um sanduíche - então aplicativos para o segundo cérebro como o ClickUp são seus melhores amigos.

Dê uma olhada nos vários recursos do ClickUp e decida por si mesmo:

ClickUp Brain

Resuma suas anotações em questão de segundos com o ClickUp Brain ClickUp Brain é um pacote avançado de três ferramentas de IA: AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work. Use o assistente de redação com IA do ClickUp Brain para aumentar a criatividade, o brainstorming e a tomada de notas. Ele aprimora suas anotações, fornecendo sugestões criativas e economizando seu tempo.

Com o ClickUp Brain, os erros em suas anotações serão coisa do passado. Ele melhora a qualidade da redação corrigindo a gramática e a ortografia, simplificando o idioma e organizando suas anotações.

Não quer ler um longo documento de caso de negócios? Peça ao ClickUp Brain para resumir os pontos principais em uma nota. Você também pode pedir que ele crie modelos, tabelas e muito mais.

ClickUp Notepad

Capture rapidamente ideias, faça anotações e crie listas de verificação no ClickUp Notepad

Se você quiser fazer anotações ou listas rapidamente antes de esquecê-las, Bloco de notas ClickUp é sua solução. Adicione-o ao navegador Chrome e use os botões de ação flutuantes para fazer uma anotação rápida.

O Bloco de Notas permite que você arraste e solte imagens, GIFs, vídeos e outros anexos. Você pode transformar entradas em tarefas rastreáveis, criar listas de verificação, usar comandos /Slash para formatar notas e pesquisá-las usando palavras-chave.

Use o ClickUp Brain para escrever, editar e traduzir suas anotações.

ClickUp Docs

Organize suas anotações com recursos avançados de formatação no ClickUp Docs

A dinâmica Documentos do ClickUp permite que você crie anotações, listas de verificação, bases de conhecimento e muito mais. Personalize-o com as inúmeras opções de estilo e formatação disponíveis.

Crie e acesse modelos, ative o modo de foco durante o trabalho, use notas off-line e on-line e arquive as que não forem necessárias.

E isso não acaba aqui!

Se estiver usando as anotações para o trabalho, poderá compartilhá-las com os membros da sua equipe, dar-lhes a opção de editar o documento junto com você, converter o texto em tarefas e atribuir-lhes itens de ação. Você pode até mesmo vincular tarefas em um documento a outro documento e fazer referência cruzada a recursos.

ClickUp Whiteboard

Colabore com sua equipe, atribua tarefas e muito mais com o ClickUp Whiteboard

Se estiver procurando algo mais colaborativo que possa ser usado para anotações de reuniões compartilhadas e brainstorming, experimente Quadro branco ClickUp . Como o ClickUp Notepad, ele permite que você use comandos de barra (/) para formatar banners, cabeçalhos e destaques.

Adicione adesivos, notas adesivas, formas e texto e converta-os em tarefas. Vincule tarefas, arquivos e documentos ao seu quadro branco de forma eficiente, para que você nunca precise se preocupar em perder um contexto importante.

A melhor parte é que você pode criar um quadro branco a partir do zero ou usar o pré-construídoModelos de quadro branco !

Preço do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do espaço de trabalho por mês

ClickUp: Uma alternativa mais inteligente ao Apple Notes e ao Notability

Fazer anotações é altamente benéfico para sua vida acadêmica e profissional. Isso o mantém alerta, estimula sua mente e organiza as informações.

O Apple Notes e o Notability estão entre os melhores aplicativos de anotações para usuários da Apple. Entretanto, suas muitas limitações impedem que os usuários aproveitem ao máximo as anotações e sejam produtivos.

É aí que entra o ClickUp. Ele é uma plataforma de produtividade completa que ajuda a criar belas anotações e organizar seus pensamentos com flexibilidade inigualável. Registre-se gratuitamente !