Entenda a Diferença entre Pensamento Convergente e Divergente

Pense no último problema que você resolveu. Não precisa ser nada importante. Problemas simples, como "qual sorvete comer" ou "qual caminho tomar para chegar à cidade", seriam suficientes. Como você finalmente o resolveu?

Provavelmente, você usou um dos dois métodos. A maioria das pessoas usa o pensamento convergente ou divergente para resolver problemas. Vamos ver como.

O que é pensamento convergente e divergente?

O pensamento convergente e divergente são processos de pensamento ou abordagens usadas para resolver um problema ou gerar ideias.

O pensamento convergente envolve encontrar uma solução única e correta para um problema, concentrando-se na lógica e no raciocínio analítico

O pensamento divergente é um processo criativo que explora várias soluções possíveis para um problema por meio de um pensamento não linear e de fluxo livre, desenvolvendo a resposta à medida que você avança

Vamos entender os dois.

Entendendo o pensamento convergente

O que é o pensamento convergente?

O pensamento convergente é uma abordagem orientada para o processo, lógica e analítica para resolver problemas. Ele se concentra em reduzir as várias possibilidades para chegar a uma única solução ideal.

Quando usar o pensamento convergente?

O pensamento convergente é particularmente prático quando o problema é bem definido e há uma meta ou resposta clara. Ele é melhor quando você tem poucas opções para escolher.

Por exemplo, enquanto estiver decidindo o que pedir para o jantar, você pode coletar as preferências de todos na mesa, identificar a opção mais popular e negociar com os que não têm preferência para chegar a um consenso.

Nas empresas, isso poderia ser feito para resolver o problema de indisponibilidade de um recurso crítico. Você pode usar o pensamento convergente para avaliar estratégias de atenuação, como redistribuir tarefas entre os membros da equipe existente, ajustar o cronograma ou contratar um substituto temporário antes de escolher o certo.

Quais são os prós do pensamento convergente?

O pensamento convergente, quando bem aplicado, pode ser extremamente benéfico nos seguintes parâmetros.

Eficiência : O pensamento convergente leva a uma rápida tomada de decisão, concentrando-se em encontrar a solução mais prática e lógica para um problema

: O pensamento convergente leva a uma rápida tomada de decisão, concentrando-se em encontrar a solução mais prática e lógica para um problema Clareza : Fornece respostas claras e corretas, reduzindo a ambiguidade e garantindo resultados precisos com alta exatidão

: Fornece respostas claras e corretas, reduzindo a ambiguidade e garantindo resultados precisos com alta exatidão Simplicidade : Essa abordagem simplifica o processo de tomada de decisão ao restringir as opções às mais viáveis, tornando os problemas complexos mais gerenciáveis

: Essa abordagem simplifica o processo de tomada de decisão ao restringir as opções às mais viáveis, tornando os problemas complexos mais gerenciáveis Orientação para metas: Ajuda a manter o foco em objetivos predefinidos, facilitando um caminho direto para atingir metas específicas sem desvios desnecessários

Quais são os contras do pensamento convergente?

Embora simples e eficiente, a abordagem do pensamento convergente nem sempre é correta. Aqui estão alguns motivos pelos quais você deve ter cuidado ao usar o pensamento convergente.

Limitação : O pensamento convergente pode limitar as ideias criativas e o potencial de soluções inovadoras

: O pensamento convergente pode limitar as ideias criativas e o potencial de soluções inovadoras Alternativas negligenciadas : Ele pode ignorar soluções não convencionais ou prontas para uso que poderiam ser mais eficazes ou benéficas

: Ele pode ignorar soluções não convencionais ou prontas para uso que poderiam ser mais eficazes ou benéficas Rigoroso : Em ambientes incertos, a rigidez do pensamento convergente pode dificultar a adaptabilidade a informações/desafios emergentes

: Em ambientes incertos, a rigidez do pensamento convergente pode dificultar a adaptabilidade a informações/desafios emergentes Risco de pensamento de grupo : Em grupos, o pensamento convergente pode levar ao pensamento de grupo, em que o desejo de consenso se sobrepõe às alternativas

: Em grupos, o pensamento convergente pode levar ao pensamento de grupo, em que o desejo de consenso se sobrepõe às alternativas Simplificação: O pensamento convergente pode forçar as equipes a simplificar problemas complexos que exigem uma compreensão diferenciada de várias perspectivas

Para superar esses contras, há uma alternativa na forma de pensamento divergente.

Entendendo o pensamento divergente

O que é pensamento divergente?

O pensamento divergente é uma abordagem criativa e exploratória para resolver problemas por meio da geração de novas ideias e possibilidades. O pensamento divergente promove a inovação combinando diferentes perspectivas, sem restrições imediatas de viabilidade. Isso leva a avanços que o pensamento convencional e linear pode não alcançar.

Quando usar o pensamento divergente?

O pensamento divergente é melhor quando o problema não é óbvio nem simples, exigindo inovação para ser resolvido. Por exemplo, quando você está redecorando sua casa, o pensamento divergente ajuda a criar uma experiência única no lar.

Nos negócios, o pensamento divergente pode resolver problemas comerciais de maneiras diferenciadas. Como podemos desenvolver esse recurso? Como podemos concluir esse projeto mais rapidamente? Como podemos nos destacar da concorrência? O pensamento divergente pode responder a tudo isso e muito mais.

Quais são os prós do pensamento divergente?

Quando você está aplicando o pensamento divergente, o mundo é sua ostra. Ele tem vários benefícios.

Criatividade : Uma abordagem aberta incentiva a solução criativa de problemas com ideias inovadoras, exclusivas e diferenciadas

: Uma abordagem aberta incentiva a solução criativa de problemas com ideias inovadoras, exclusivas e diferenciadas Flexibilidade : Amplia a flexibilidade cognitiva, inspirando os indivíduos a pensar em várias direções e a considerar uma ampla gama de perspectivas e soluções

: Amplia a flexibilidade cognitiva, inspirando os indivíduos a pensar em várias direções e a considerar uma ampla gama de perspectivas e soluções Abrangência : Incentiva a exploração profunda de ideias, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do problema e do próprio contexto

: Incentiva a exploração profunda de ideias, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do problema e do próprio contexto Adaptabilidade : Incentiva as equipes a simular vários cenários e resultados, aumentando as chances de encontrar soluções eficazes

: Incentiva as equipes a simular vários cenários e resultados, aumentando as chances de encontrar soluções eficazes Colaboração: Promove a tomada de decisões em grupo sem julgamento ou análise imediata, permitindo que os participantes explorem várias soluções para um determinado problema

Quais são os contras do pensamento divergente?

Embora o pensamento divergente ofereça um grande potencial, ele pode ser ineficaz quando não é aplicado corretamente.

Esmagador : A geração de muitas ideias pode ser esmagadora, levando à paralisia da decisão

: A geração de muitas ideias pode ser esmagadora, levando à paralisia da decisão Falta de foco : Ao explorar inúmeras possibilidades, há o risco de as pessoas se afastarem demais do problema ou da meta inicial

: Ao explorar inúmeras possibilidades, há o risco de as pessoas se afastarem demais do problema ou da meta inicial Consome muito tempo : A geração de várias ideias pode consumir muito tempo, tornando-a inadequada para a tomada rápida de decisões

: A geração de várias ideias pode consumir muito tempo, tornando-a inadequada para a tomada rápida de decisões Consome muitos recursos : O pensamento divergente requer recursos mentais e físicos significativos, que nem sempre são práticos

: O pensamento divergente requer recursos mentais e físicos significativos, que nem sempre são práticos Dificuldade de transição: A transição do pensamento divergente para o convergente para finalizar uma solução pode ser desafiadora, pois requer um conjunto diferente de habilidades cognitivas para restringir as opções de forma eficaz

Agora que já entendemos detalhadamente o pensamento convergente e o divergente, as diferenças devem estar bem claras. Então, vamos recapitular.

Pensamento convergente vs. pensamento divergente: As principais diferenças

Convergente Divergente Natureza do pensamento Linear e lógico Não linear e expansivo Processo de pensamento Redução de algumas opções para encontrar a melhor solução Foco na geração de soluções múltiplas e variadas Melhor para: Problemas com uma resposta/objetivo claro Questões indefinidas em que você precisa de soluções inovadoras Habilidades necessárias Raciocínio lógico, pensamento crítico e habilidades analíticas Criatividade e pensamento fora da caixa Sensibilidade ao tempo Rápido e repetível Leva tempo para gerar, considerar e processar todas as ideias Resultado Uma única solução ou resposta que melhor se adapta ao problema Uma série de ideias que precisam ser mais bem consideradas com o pensamento convergente Risco Baixo risco, pois se baseia em métodos/opções estabelecidos Alto risco, devido à incerteza de ideias não testadas

Diferenças entre pensamento convergente e divergente

Se você conhece o Myers-Briggs Type Indicator, aqui estão alguns exemplos de tipos de personalidade e seus estilos de pensamento.

As personalidades ISTJ são metódicas e preferem tradição e ordem. Isso os torna pensadores mais convergentes, que podem seguir estruturas definidas. Isso também se aplica aos indivíduos ESTJ, que são organizados, decisivos e valorizam muito a eficiência.

As personalidades INTP usam seu lado inovador e imaginativo para explorar soluções malucas para seus problemas. Observação: Se você for desse tipo de personalidade, aqui estão alguns Livros sobre INTP você pode gostar.

As personalidades ISFP com senso estético e amor pela liberdade também gostam de explorar soluções criativas. Liderança ISFP é geralmente definida pelo pensamento divergente.

O equilíbrio entre o pensamento convergente e o divergente

Embora o pensamento divergente e o convergente sejam fundamentalmente diferentes, eles não são mutuamente exclusivos. Todo profissional e gerente de projeto precisa incorporar tanto o pensamento convergente quanto o divergente estilos de tomada de decisão em seu kit de ferramentas.

O pensamento divergente abre opções, enquanto o pensamento convergente restringe a decisão. Ao resolver qualquer problema, você precisa da fase de pensamento divergente para gerar ideias e da fase de pensamento convergente para tomar a decisão final.

Além disso, nos negócios, você enfrentará uma grande variedade de problemas todos os dias. Alguns podem precisar da amplitude do pensamento divergente, enquanto outros precisam da velocidade e da eficiência do pensamento convergente.

Por exemplo, quando uma equipe de marketing está procurando desenvolver uma nova campanha publicitária, você pode incentivar o pensamento divergente para gerar conceitos que chamem a atenção e influenciem o público.

Depois de ter várias opções, você precisa do pensamento convergente para refinar essas ideias com base no público-alvo, nos orçamentos, nas diretrizes da marca etc. Portanto, todos precisam desenvolver habilidades para ambos os processos de pensamento e aprender a encontrar o equilíbrio certo com base no contexto.

Veja como você pode fazer isso.

Técnicas para aprimorar o pensamento convergente

O pensamento convergente aproveita o conhecimento, os métodos e os processos existentes para resolver problemas. Algumas das técnicas mais comumente usadas são as seguintes. Qualquer boa ferramenta de gerenciamento de projetos o ajudará a explorar opções e tomar decisões.

Análise SWOT

SWOT significa pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, fatores essenciais para qualquer decisão que você esteja tomando. Digamos que você esteja considerando uma mudança de emprego, você pode tomar decisões com base em uma análise SWOT completa. Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp pode ajudar.

Modelo de análise SWOT pessoal do ClickUp

Consequências e compensações

Esta é uma variação dos prós e contras, com um pouco mais de foco nos resultados.

Quais são as consequências de não tomar essa decisão? Quais são os benefícios de tomar essa decisão? Essa técnica escolhe a resposta com base nas respostas às duas perguntas acima.

Por exemplo, digamos que você esteja pensando em escolher Python como sua linguagem de programação. O que pode dar certo se você escolher Python? O que poderia dar errado se você não escolhesse?

Com Quadro branco ClickUp você pode delinear as consequências e os benefícios de todas as suas opções para tomar decisões rapidamente.

Anote ideias e fluxos de trabalho da equipe nos quadros brancos do ClickUp

Árvore de decisão

A árvore de decisão é um pouco mais avançada, mapeando a jornada de tomada de decisão com base em escolhas. Esta é a aparência de uma árvore de decisão.

Modelo de quadro branco de árvore de decisão do ClickUp

Se isso parecer complexo, aqui está Modelo de árvore de decisão do ClickUp para facilitar seu trabalho inicial. Esse é um quadro branco personalizável que o ajuda a identificar os principais pontos de decisão e a progredir eliminando as opções inadequadas.

Estratégias para promover o pensamento divergente

O pensamento divergente geralmente adota uma abordagem de visão geral, explorando várias opções antes de selecionar algumas. Algumas técnicas comuns usadas na prática do pensamento divergente são as seguintes.

Seis chapéus de pensamento

Edward de Bono desenvolveu uma estratégia de resolução de problemas e tomada de decisões em seu livro Seis Chapéus do Pensamento . Ele recomenda a adoção de seis perspectivas distintas, simbolizadas por chapéus de cores diferentes, para explorar um problema de forma abrangente e gerar soluções holísticas.

Os seis chapéus pensantes (fonte da imagem: DeBono )

No final da sessão, cada um de vocês terá abordado o problema de seis perspectivas diferentes. Isso amplia o contexto, facilita a exploração estruturada e equilibra a criatividade.

Brainstorming

Todo mundo já ouviu falar de brainstorming como um dos métodos mais populares de técnicas de tomada de decisão em grupo . É o processo em que grupos se reúnem e geram ideias para resolver um problema em um curto período, sem julgamento ou restrições. Incentiva a criatividade, a ideação radical e a espontaneidade.

Qualquer um dos melhor software de quadro branco pode ser uma excelente ferramenta de brainstorming. Ele ajuda as equipes de projeto a gerar ideias, documentá-las de forma colaborativa, selecionar opções viáveis, explorar prós e contras e tomar decisões eficazes.

O ClickUp também inclui uma ampla gama de modelos de quadro branco tornando o brainstorming de ideias mais fácil para suas necessidades de negócios.

Faça brainstorming de forma eficaz e dê vida às ideias com os quadros brancos ClickUp

Mapas mentais

Se você acha que tem muitas ideias que não consegue gerenciar, o mapa mental é uma ótima técnica para simplificar seu pensamento criativo. Os mapas mentais são diagramas que organizam ideias/informações em uma hierarquia de relacionamentos em torno de um conceito central.

Mindmapping com o ClickUp Mapas mentais do ClickUp pode servir como seu software de solução de problemas ajudando-o a planejar e organizar suas ideias como nós e relacionamentos. Crie fluxos de trabalho, compartilhe-os entre os membros da equipe, colete feedback e acompanhe o processo de pensamento divergente entre equipes distribuídas.

Aprimore seu pensamento convergente e divergente com o ClickUp

Um bom processo de tomada de decisão precisa da combinação certa de pensamento convergente e divergente. Você precisa de opções criativas que o diferenciem da concorrência. Você também precisa de uma maneira eficiente de escolher entre as opções e tomar uma decisão.

Aprenda as técnicas e estratégias do pensamento convergente e divergente para não ter que pensar muito em cada decisão. Os recursos do ClickUp e modelos gratuitos de tomada de decisão tornam tudo ainda mais fácil para você. Experimente o ClickUp hoje gratuitamente !