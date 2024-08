10 OKRs de engenharia para equipes de software

Tanto as pessoas quanto as organizações têm dificuldade em definir claramente o que querem alcançar e em se dirigir sistematicamente para isso.

Na década de 1970, quando a Intel enfrentou esse desafio, Andrew Grove, ex-CEO da empresa, criou a estrutura de Objetivos e Principais Resultados (OKR). Desde então, Google, Microsoft, Uber e várias outras organizações multinacionais adotaram OKRs para direcionar seus esforços.

Nesta publicação do blog, vamos nos concentrar em como você pode adotar OKRs para suas equipes de engenharia. Vamos começar.

O que são OKRs de engenharia?

OKRs de engenharia são objetivos e resultados-chave que podem ser definidos para sua organização, equipes de desenvolvimento de software ou funcionários individuais.

Objetivo: Um objetivo significativo, relevante e claramente definido que seja qualitativo e inspirador.

Principais resultados: Resultados mensuráveis que acompanham a realização desse objetivo. Normalmente, há de 3 a 5 resultados-chave para cada objetivo.

Na prática, é assim que seria para uma equipe de produto.

Objetivo : Melhorar a confiabilidade do sistema

: Melhorar a confiabilidade do sistema Resultado-chave 1 : Reduzir o tempo de inatividade do sistema de 5% para 1%

: Reduzir o tempo de inatividade do sistema de 5% para 1% Resultado-chave 2 : Aumentar a cobertura dos testes unitários de 70% para 90%

: Aumentar a cobertura dos testes unitários de 70% para 90% Resultado-chave 3: Implementar ferramentas automatizadas de monitoramento de desempenho

Se estiver se perguntando onde está a palavra meta nessa definição, aqui está um artigo esclarecedor sobre metas vs. objetivos .

Importância dos OKRs na equipe de engenharia

Ao contrário de atividades como vendas, que afetam diretamente a receita e os lucros de uma organização, a engenharia está à distância. Isso torna um pouco confuso para a equipe de engenharia saber o que deve fazer e alcançar.

No entanto, a primeira lição do como gerenciar engenheiros capítulo seriam os OKRs. A estrutura de objetivos e principais resultados fornece um roteiro claro para os esforços de engenharia, ajudando-os a se concentrar no que é importante. Veja como.

Foco: Os OKRs priorizam o trabalho ao definir claramente o que é mais importante, permitindo que as equipes concentrem seus recursos e esforços para atingir os objetivos comerciais de alta prioridade.

Alinhamento: Os OKRs começam no topo. Os objetivos organizacionais são divididos em equipes e, em seguida, em indivíduos. Isso garante que os esforços de todos estejam alinhados com os objetivos da organização.

Combinação de aspectos qualitativos e quantitativos: Os OKRs de engenharia se concentram na divisão dos objetivos qualitativos em resultados-chave mensuráveis, abrangendo toda a gama de propósitos da organização.

Objetividade: A natureza mensurável dos OKRs permite que as equipes acompanhem o progresso de forma objetiva. Os membros da equipe podem encontrar pontos em comum nos principais resultados, apoiando uns aos outros para atingir os objetivos.

Propósito: Os OKRs dão aos membros da equipe uma missão e um propósito para os quais se mobilizar. Isso não precisa ser tão grandioso como salvar o mundo. Pode ser algo simples como "oferecer excelência em software" ou "criar produtos centrados no usuário", o que dá aos membros da equipe uma conexão emocional com seu trabalho. Especialmente entre os millennials e a Geração Z, que observam atentamente os valores de uma empresa, os OKRs são uma ótima maneira de mostrar o que se fala.

Desafios na implementação de OKRs de engenharia

Apesar de seus muitos benefícios, os OKRs não são fáceis de implementar. A implementação de OKRs em uma organização traz seus próprios desafios, que discutiremos a seguir.

Muitos objetivos

O excesso de qualquer coisa não é bom. Atingir muitos objetivos em um único ciclo de OKRs pode diluir o foco e os recursos, levando ao esgotamento e à redução da eficácia.

Você pode definir objetivos ambiciosos para refatorar toda a base de código, introduzir a arquitetura de microsserviços e atingir 100% de cobertura de testes, tudo no mesmo trimestre.

Esse comprometimento excessivo não é realista e deixa a equipe muito dispersa, correndo o risco de não conseguir atingir nenhum objetivo de forma satisfatória.

Desalinhamento com as metas individuais

As equipes de engenharia são compostas por indivíduos com diversas habilidades, aspirações de carreira e motivações pessoais. Muitas vezes, eles lutam para alinhar seus OKRs com os objetivos mais amplos da empresa.

Quando os OKRs são impostos de cima para baixo, sem envolver a equipe no processo de definição de metas, isso pode levar ao desinteresse e à falta de investimento pessoal para atingir os OKRs.

OKRs irrealistas

Na engenharia de software, toda decisão é uma troca. Por exemplo, se você definir prazos curtos, poderá precisar de mais membros da equipe ou gastar com ferramentas de automação.

Se você não estiver disposto a fazer essa troca (exigindo prazos curtos da equipe existente sem ferramentas), provavelmente os esgotará e os deixará ressentidos.

Portanto, a definição de um objetivo ou resultado-chave excessivamente agressivo não só fracassará como também prejudicará a alegria de alcançá-lo.

OKRs vagos

A parte essencial dos principais resultados é ser específico e mensurável. Quando um OKR é vago, ele fica aberto a interpretações, causando mais confusão.

Por exemplo, se o objetivo é "melhorar a experiência do cliente", o resultado principal é "aumentar a pontuação NPS", o que é incompleto e não é mensurável. Esse é um OKR vago.

Tentação de medir a produção em vez dos resultados

Os principais resultados não são tarefas a serem concluídas {output}, mas resultados a serem alcançados. Portanto, seus OKRs de engenharia não podem ser linhas de código ou um número de bugs, mesmo que sejam fáceis de medir.

Sem considerar ativamente essa diferença, as empresas definem OKRs errados, que acabam não apoiando suas metas organizacionais.

Não monitorar o progresso

Normalmente, os OKRs são definidos para o ano todo. Portanto, o maior risco que as organizações enfrentam é o problema de definir e esquecer!

Como resultado, as equipes não acompanham seus principais resultados, não fazem ajustes/melhorias e acabam ficando para trás.

Por exemplo, sem uma visão clara dos OKRs em um

aplicativo de controle de metas

se o trabalho não for bem-sucedido, os membros da equipe poderão priorizar tarefas imediatas ou urgentes em detrimento de tarefas estratégicas críticas, prejudicando todos os esforços.

Rigidez

As empresas evoluem. O que era uma prioridade em um trimestre pode se tornar menos crítico ou até mesmo irrelevante no trimestre seguinte.

Os projetos atuais são dinâmicos, com novos insights, feedback dos clientes ou desafios técnicos que surgem regularmente. Ao não ajustar os OKRs, as equipes de engenharia correm o risco de trabalhar com objetivos que não contribuem mais de forma significativa para o sucesso da empresa.

Uma equipe que se atém rigidamente a um conjunto inicial de OKRs sem considerar o cenário de negócios em evolução pode entregar um trabalho datado que não é mais útil.

Felizmente, desde o seu surgimento, várias organizações enfrentaram esses desafios com OKRs e criaram soluções alternativas. A seguir, veremos como você pode superar esses desafios e implementar OKRs com sucesso em sua organização.

Implementação de OKR em equipes de engenharia

Para implementar OKR com sucesso em todas as equipes de engenharia, você precisa de duas coisas: Processos estratégicos e uma equipe robusta

software de gerenciamento de projetos de engenharia

. O ClickUp foi projetado para ser exatamente isso. Ele está entre os

melhores softwares de OKR

disponível atualmente, permitindo o gerenciamento abrangente de projetos.

Veja a seguir como implementar OKRs com sucesso para suas equipes de engenharia.

Entenda os OKRs organizacionais

O objetivo dos OKRs é alinhar toda a organização a metas comuns. Para isso, as equipes de engenharia precisam entender como o seu trabalho se encaixa no contexto da visão da empresa.

Em seguida, adapte os OKRs organizacionais à equipe de engenharia. Por exemplo, se a empresa tem como objetivo proporcionar uma experiência excepcional ao cliente, a equipe de engenharia pode adaptá-lo para proporcionar uma experiência excepcional ao usuário em produtos digitais.

Inclua a equipe

Um conjunto de objetivos e metas definidos pelos gerentes e repassados às equipes seria pouco inspirador para elas. Portanto, inclua as equipes na definição dos OKRs.

Obtenha as percepções da equipe: Pergunte a eles sobre suas medidas atuais de sucesso. Analise o desempenho anterior com eles para definir os componentes mensuráveis. O ClickUp Dashboard fornece todas as principais métricas que você gostaria de ver.

Torne os OKRs relevantes no tempo: Mapeie o ciclo de negócios e fixe o OKR na parte do ciclo mais relevante para ele. Por exemplo, se a sua marca atinge o pico de vendas somente em novembro e dezembro, as métricas de confiabilidade da plataforma são mais relevantes durante esse período.

Identifique os bloqueadores com antecedência: Entenda quais desafios eles enfrentam regularmente e encontre maneiras de superá-los. Você pode usar o tempo gasto para gerar relatórios no ClickUp para identificar as tarefas que levam mais tempo e discutir os motivos com a equipe.

Seja realista: Peça a opinião da sua equipe sobre a viabilidade técnica, a disponibilidade de recursos e os possíveis desafios. Talvez você queira 100% de um resultado-chave, mas isso não é realista. Os especialistas sugerem que 70% da realização de um resultado-chave pode ser suficiente.

O mais importante é que, quando você inclui a equipe no processo de desenvolvimento de objetivos e principais resultados, é mais provável que ela tenha um senso de propriedade e compromisso com eles.

Encontre o equilíbrio

Para serem realistas, seus objetivos e principais resultados devem ser ambiciosos e ambiciosos e, ao mesmo tempo, alinhados com as capacidades e os recursos da equipe. Isso é necessário para evitar que as equipes fiquem desmoralizadas com tarefas impossíveis ou complacentes com metas muito fáceis.

Metas do ClickUp

permite definir metas e dividi-las em resultados importantes. Isso pode ser conectado a tarefas menores e gerenciáveis.

Metas do ClickUp para acompanhar seu progresso

Por exemplo, se o seu objetivo é aumentar a eficiência da implementação, você pode definir isso como uma meta no ClickUp. Em seguida, seus principais resultados, como automatizar 90% do pipeline de implementação, implementações sem tempo de inatividade e frequência diária de implementação, podem ser definidos como metas. As metas do ClickUp podem ser numéricas, monetárias ou verdadeiro/falso.

Monitorar o progresso

Normalmente, as organizações usam ciclos anuais de OKR. Se esse for o seu caso, definir metas inicialmente e depois analisar o seu desempenho no final do ano não é o ideal.

Portanto, monitore o progresso regularmente - cada sprint seria uma boa frequência. Mensalmente também é aceitável. Em seguida, identifique as áreas que precisam de atenção, desenvolva uma cultura de responsabilidade e melhore continuamente.

Aplicativos de controle de metas

são projetados exatamente para isso.

Visão de rastreamento de metas do ClickUp para medir o progresso em tempo real

Iterar e melhorar

Durante o trimestre, se você perceber que suas metas são muito fáceis ou muito ambiciosas, poderá ajustá-las para refletir o equilíbrio certo.

Colete ativamente o feedback de todas as partes interessadas sobre cada ciclo de OKR e refine o processo, os objetivos e os principais resultados. Leve as práticas de melhoria contínua também para a definição de metas.

Com essa base estabelecida, vamos ver algumas

metas para engenheiros de software

que você pode adotar para suas equipes.

10 OKRs de engenharia para equipes de software

As equipes de engenharia trabalham em uma variedade extraordinária de tarefas, desde escrever código até gerenciar o desempenho do aplicativo. Você pode definir objetivos e resultados-chave para cada uma delas. Aqui estão dez exemplos de OKRs de engenharia.

1. Melhorar a satisfação do cliente com novas versões

Esse é um ótimo objetivo organizacional que pode ser adaptado à engenharia. Enquanto o restante da empresa trabalha em suas principais áreas de resultados, você pode se concentrar nos lançamentos de novos produtos para atingir esse objetivo.

Os principais resultados da equipe de engenharia poderiam ser:

Atingir um Net Promoter Score {NPS} de 80 para cada lançamento de novo recurso

Reduzir o tempo de resposta das solicitações de recursos para menos de 24 horas (mesmo que seja um não)

Criar cinco solicitações de recursos principais de clientes

2. Otimizar o desempenho do aplicativo

As equipes ágeis buscam consistentemente a melhoria. O desempenho do aplicativo é uma métrica clássica de melhoria contínua. Use os principais resultados, como:

Reduzir o tempo médio de carregamento da página em 30%

Aumentar o tempo de atividade do aplicativo para 99,9%

Reduzir o tempo de migração de dados em 25%

3. Melhorar a qualidade do software

Evitar o débito tecnológico e proporcionar uma melhor experiência ao cliente depende da qualidade do software. A maneira mais simples de implementar as práticas recomendadas e garantir a consistência é usar listas de verificação.

Tarefas do ClickUp

permite que você adicione

listas de verificação

para cada tarefa/subtarefa, facilitando seu trabalho.

Visualização da lista de verificação do ClickUp para gerenciar todas as suas tarefas a fazer

Defina seus critérios de aceitação e trabalhe para obter métricas importantes, como:

Atingir uma taxa de aprovação de 95% em todos os testes automatizados

Diminuir os bugs críticos em 40% no próximo trimestre

Implementar um processo de revisão de código por pares com 100% de conformidade

4. Melhorar a eficiência da implementação

A eficiência da implementação é uma métrica essencial para os processos ágeis. Analise a eficiência de sua implementação no último ano e defina seus principais resultados. Eles podem ser:

Automatizar 90% do pipeline de implementação

Alcançar implementações com tempo de inatividade zero

Reduzir a frequência de implementação para versões diárias

5. Melhorar a postura de segurança do aplicativo

Todos os anos, esse seria naturalmente um objetivo para as equipes de engenharia. Melhore seu desempenho com resultados importantes, como:

Corrigir todas as vulnerabilidades críticas de segurança em até 48 horas após a detecção

Implementar a autenticação de dois fatores em todos os sistemas internos

Realizar sessões trimestrais de treinamento em segurança para todos os engenheiros

6. Simplificar os fluxos de trabalho de desenvolvimento

A partir daqui, vamos em direção à eficiência da equipe e às métricas de produtividade. Fluxos de trabalho de desenvolvimento contínuos são fundamentais para o fluxo de informações e a eficiência da equipe.

Visualize fluxos de trabalho com o ClickUp Mind Maps

As equipes de engenharia usam

Mapas mentais do ClickUp

para visualizar seus fluxos de trabalho, de modo que possam otimizar o desempenho. Exemplos de resultados importantes para simplificar os fluxos de trabalho de desenvolvimento são:

Reduzir o tempo médio de mesclagem de solicitações pull de 2 dias para 4 horas

Implementar pipelines automatizados de compilação e teste para 100% dos projetos

Conseguir uma redução de 30% no tempo do ciclo, desde a concepção até a implementação

7. Aumentar a produtividade da equipe

Equipes diferentes definem produtividade de forma diferente. Escolha suas definições com cuidado e estabeleça metas de acordo com elas. Crie OKRs, como, por exemplo:

Diminuir em 50% o tempo gasto entre o commit do código e a implantação na produção

Aumentar a taxa de conclusão do sprint para 90%

Reduzir o número de horas de trabalho não planejadas para 4 por semana ( Rastreamento de tempo do ClickUp e a marcação podem ajudar a monitorar isso em um nível granular)

8. Otimizar a alocação de recursos

Essa meta é mais para o gerente de projeto do que para os próprios engenheiros. Entretanto, uma boa alocação de recursos é fundamental para gerenciar os custos e o desempenho.

A visualização da carga de trabalho do ClickUp garante que seus recursos humanos sejam alocados de forma otimizada. Como já abordamos a produtividade e a eficiência, vamos discutir os recursos não humanos.

Reduzir os custos da infraestrutura de nuvem em 20% sem afetar o desempenho, otimizando a utilização

Reduzir o desperdício, diminuindo em 80% as licenças e assinaturas não utilizadas

Implementar o dimensionamento dinâmico com redundância mínima

9. Dimensione a equipe de engenharia

Em uma organização em crescimento, o dimensionamento eficaz da equipe de desenvolvimento de software é um grande objetivo, não apenas para a aquisição de talentos, mas também para os líderes de engenharia. Bom

Software OKR para startups

permite que você defina áreas de resultados importantes, como:

Contratar e integrar cinco novos engenheiros de software com habilidades especializadas

Atingir uma taxa de retenção de 95% para a equipe de engenharia

Implementar um programa de orientação com 100% de participação de engenheiros sênior

10. Fortalecer a colaboração entre os departamentos

O que é uma equipe scrum sem colaboração? Fortaleça a colaboração dentro da equipe de engenharia, bem como com as partes interessadas do negócio, com resultados importantes, como:

Eliminar em 70% os defeitos causados por falhas de comunicação

Conduzir três sessões de compartilhamento de conhecimento interdepartamental

Confira alguns outros

exemplos de OKRs

.

Modelos de OKR para equipes de engenharia

Esperamos que os exemplos acima tenham lhe inspirado. Os modelos abaixo lhe darão as ferramentas para colocá-los em ação.

Modelo de OKRs da empresa ClickUp

Comece com Modelo de OKRs da empresa ClickUp para definir e gerenciar metas organizacionais. Ele inclui oito visualizações, 30 status personalizados e um quadro de envio de OKRs para organizar suas metas e torná-las facilmente acessíveis para a equipe.

Visualização de OKR e metas da empresa ClickUp com objetivos e status claros

Modelo de pasta OKR

A

Modelo de pasta ClickUp OKR

aumenta a vantagem. É uma ferramenta de planejamento abrangente projetada para ajudar indivíduos e equipes a definir e atingir suas metas. Inclui uma cadência de planejamento, listas de OKRs, cinco exibições personalizadas e sete status personalizados para dividir efetivamente as metas e monitorar o progresso.

Modelo de pasta OKR do ClickUp

Procurando algo específico? Aqui estão sete modelos gratuitos de

Modelos de OKR

no Excel, Google Sheets e ClickUp. Você também pode encontrar mais

modelos de engenharia

para outras otimizações de processo.

Defina e gerencie seus OKRs de engenharia com o ClickUp

Se você estiver confuso entre missão, metas, objetivos, alvos, métricas etc., a estrutura de OKR é uma ferramenta útil. Ela fornece a estrutura e as proteções de que você precisa para trabalhar em direção ao sucesso do negócio.

Como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, o ClickUp incorpora a importância dos OKRs em todo o produto. Ele ajuda os gerentes de projeto a definir, rastrear, monitorar, analisar, revisar e atingir metas, tudo em um só lugar. Além disso, os modelos do ClickUp aceleram sua jornada para a adoção de OKRs.

Melhore seus resultados de engenharia com o ClickUp.

FAQs comuns

1. Como você escreve um OKR de engenharia?

O OKR é composto de duas partes: Objetivo e principais resultados. O objetivo é uma declaração qualitativa, e os principais resultados são resultados mensuráveis. Veja a seguir como escrever OKRs para equipes de engenharia.

Comece com um objetivo claro, inspirador e desafiador para a equipe de engenharia, alinhado com as metas da empresa. Por exemplo, melhorar a confiabilidade do sistema.

Identifique os principais resultados que ajudarão a atingir esse objetivo. Ele deve ser mensurável, específico, com prazo determinado e alcançável. Por exemplo,

Reduzir o tempo de inatividade do sistema em 50% no segundo trimestre

Atingir uma pontuação de 90% de satisfação do cliente em relação à confiabilidade do sistema até o final do terceiro trimestre

Implementar testes automatizados para 80% da base de código até o quarto trimestre

2. O que é um OKR técnico?

OKR técnico são os objetivos e os principais resultados para a equipe técnica. Uma OKR técnica visa concentrar os esforços em melhorias técnicas, inovação ou eficiências de alto impacto que contribuam para o sucesso geral da organização.