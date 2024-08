Obtenha uma integração perfeita de aplicativos móveis: Um guia para desenvolvedores

Então, um novo usuário baixou seu aplicativo. Parabéns! Esse é o primeiro passo para promover o envolvimento que se traduz em taxas de conversão mais altas e menor rotatividade.

No entanto, embora você possa achar que seu aplicativo é o máximo, nem todos os usuários se sentirão assim, especialmente se o aplicativo não for intuitivo. A última coisa que você quer é que um usuário exclua seu aplicativo, e é por isso que é tão importante familiarizá-lo com a interface do usuário imediatamente.

Os fluxos de integração de aplicativos móveis são a melhor maneira de orientar novos usuários. Mesmo que você ache que tem o aplicativo mais simples do universo, um processo de integração rápido é a melhor maneira de reter usuários e obter mais valor do seu aplicativo móvel.

Na verdade, fluxos de integração eficazes transformam usuários de primeira viagem em fãs de longa data. Quer você esteja ajustando as notificações, refinando as telas de integração ou simplificando o processo de inscrição, uma experiência bem-sucedida de integração de aplicativos se resume a causar uma primeira impressão sólida.

Um fluxo de integração pode parecer uma etapa extra, mas prometemos que você verá muitos benefícios com orientações eficazes ao usuário. Neste guia, explicaremos a importância do processo de integração de aplicativos, compartilharemos nossas práticas recomendadas de integração favoritas e daremos alguns exemplos reais de fluxos de integração em uso.

Entendendo a integração de aplicativos móveis

A integração de aplicativos móveis é um processo que familiariza novos usuários com seu aplicativo. Como desenvolvedor, você determina as etapas de integração que orientam os usuários móveis pelos principais recursos e pela funcionalidade principal. Software de integração define o tom da experiência do usuário e, na maioria das vezes, desempenha um papel importante para que o usuário se envolva com seu aplicativo ou o abandone.

Sem pressão. 👀

O onboarding assume muitas formas, inclusive:

Orientações interativas

Tutoriais

Dicas de ferramentas

Barras de progresso

Todas as experiências de integração de aplicativos móveis devem orientar os usuários pelo ambiente do aplicativo em um alto nível, tornando essa interação inicial o mais intuitiva possível. Independentemente de você ter como alvo usuários experientes em tecnologia ou párias em tecnologia, os processos de integração são necessários para novos usuários. Em última análise, o objetivo é transformar rapidamente os usuários de primeira viagem em usuários proficientes do aplicativo.

Sabemos que você está ocupado criando o aplicativo em si, mas precisa dedicar tempo para criar um fluxo de integração se quiser que as pessoas usem o que você criou. A integração de aplicativos móveis beneficia seu negócio de muitas maneiras, incluindo:

Destacando rapidamente o valor e a relevância do aplicativo, o que aumenta as taxas de retenção de usuários

Aumentar o envolvimento do usuário e diminuir as desistências. Afinal de contas, um usuário confiante tem mais chances de se tornar um usuário de longo prazo

Obter classificações mais altas de estrelas na App Store e na Google Play Store, o que o diferencia da concorrência

Diferentes tipos de integração de aplicativos móveis Desenvolvimento de aplicativos requer mais do que uma abordagem única para todos. Aplicativos diferentes exigirão estratégias de integração diferentes com base na base de usuários e nos principais recursos. Escolha entre esses tipos de integração de aplicativos móveis para encontrar a opção mais atraente para seus usuários.

Abordagem progressiva

A integração progressiva apresenta os novos recursos gradualmente. Em vez de sobrecarregar os usuários com tutoriais, você mostra aos usuários como as coisas funcionam à medida que eles navegam no aplicativo, uma página de cada vez. Isso é eficaz se o seu aplicativo for mais complexo ou tiver vários recursos. Em vez de assustar os novos usuários com o fluxo de integração mais longo do mundo, ofereça instruções passo a passo para não sobrecarregá-los com muitas informações.

Abordagem funcional

Também conhecida como integração orientada por função, a abordagem funcional é uma maneira simples de mostrar a funcionalidade principal do aplicativo. Se os recursos de um aplicativo são o principal ponto de venda, uma abordagem funcional é a maneira mais direta de promovê-los aos novos usuários. É uma abordagem mais prática que mostra imediatamente aos usuários os usos práticos do aplicativo, destacando as principais funções e a utilidade geral desde o primeiro uso.

Abordagem orientada para os benefícios

A abordagem orientada para os benefícios destaca o valor do aplicativo. Em vez de destacar os recursos, você se concentra em como o aplicativo torna a vida do usuário melhor ou mais fácil. Essa abordagem estabelece o valor do aplicativo para usuários céticos, criando uma primeira impressão forte que prepara o terreno para um envolvimento de longo prazo.

Elementos-chave da integração de aplicativos

Cada experiência de integração de aplicativo é diferente porque não há dois aplicativos iguais. No entanto, a integração do seu aplicativo móvel ainda deve incluir esses cinco elementos-chave para educar os usuários da forma mais eficiente possível.

1. Recurso de boas-vindas

O recurso de boas-vindas é o primeiro ponto de contato entre o aplicativo e o usuário. Ele define o tom da experiência do usuário, portanto, uma tela de boas-vindas bem projetada é fundamental. Sua tela de boas-vindas não deve ser apenas visualmente atraente, mas também transmitir o valor do aplicativo de forma concisa e envolvente.

As primeiras impressões são importantes aqui, portanto, pense cuidadosamente em seu design. Faça um wireframe de algumas opções com seu pessoal de front-end para ver quais designs são mais eficazes para impressionar os usuários iniciantes. 🖼️

2. Promoção dos benefícios do aplicativo

Se os usuários não virem utilidade no uso do seu aplicativo, eles o excluirão em um piscar de olhos. As vantagens de baixar o aplicativo devem superar o desejo do usuário de ter uma tela inicial de smartphone livre de bagunça. Essa parte do fluxo de trabalho de integração deve comunicar sua proposta de valor exclusiva e destacar como o aplicativo resolve problemas ou melhora a vida do usuário.

É claro que você pode destacar os principais recursos, mas enquadre-os de uma forma que diga aos usuários que o aplicativo vale o tempo deles. Se você puder resumi-los em algumas frases, inclua um estudo de caso ou dois para provar que você obtém resultados.

3. Recurso de configuração e personalização do usuário

Os usuários de hoje anseiam por personalização, portanto, mostre-lhes rapidamente como tornar o aplicativo próprio. Com essa etapa, você coleta informações do usuário para otimizar a experiência do aplicativo. Ao permitir que os usuários definam suas preferências ou escolham seus interesses, seu aplicativo oferecerá uma experiência mais relevante e centrada no usuário desde o início.

4. Transcrições interativas ou instruções

Os guias interativos são uma maneira útil de orientar os novos usuários pela funcionalidade do aplicativo em menos tempo. Incorpore elementos interativos, como tutoriais de passagem ou dicas de ferramentas pop-up, para proporcionar aos usuários uma experiência de aprendizado prática. Isso torna a integração muito mais envolvente e incentiva os usuários a começar o mais rápido possível.

5. Suporte e recursos úteis

O processo de integração de aplicativos móveis oferece aos usuários uma área geral para começar, mas algumas pessoas podem ter dúvidas após a integração. Não os deixe na mão! Forneça suporte e recursos para quem tiver outras dúvidas. Forneça uma área abrangente de perguntas frequentes com SOP links, suporte por bate-papo ou mensagens incorporadas no aplicativo oferecendo ajuda. No entanto, verifique novamente se essa documentação está correta. Nada é mais desanimador do que recursos inúteis ou desatualizados. 📚

Melhores práticas para Integração de aplicativos móveis

Pronto para configurar sua própria experiência de integração de aplicativos móveis? Siga estas práticas recomendadas para criar uma experiência sem complicações que seus usuários vão adorar.

Acompanhe seu trabalho em uma solução de gerenciamento de projetos

Experiências elegantes são importantes. Soluções de gerenciamento de projetos ajudam as equipes de software a projetar melhores experiências de usuário que reduzem a necessidade de processos de integração longos e demorados. As equipes de software confiam no ClickUp não apenas para gerenciar suas cargas de trabalho, mas também para projetar experiências dignas de orgulho que seus usuários adoram. Se você trabalha em uma equipe ágil, use O recurso Sprint completo do ClickUp para atingir suas metas em tempo recorde. Ele ainda se integra às suas ferramentas Git favoritas, trazendo todo o seu trabalho para uma plataforma intuitiva. 🛠️

Personalize onde você puder

Você não quer que o processo de integração de seu aplicativo móvel se torne um festival de soneca. Os usuários prestam mais atenção a experiências de integração personalizadas, portanto, personalize o processo da maneira que for possível. Isso pode significar dar a eles a opção de alternar as visualizações ou se concentrar em um recurso específico com base em seus pontos problemáticos. A gamificação também é uma maneira divertida de aumentar o envolvimento e atrair a atenção dos usuários desde o primeiro dia.

Teste seus fluxos de integração regularmente

Os cartões de velocidade do Sprint do ClickUp em Dashboards oferecem insights melhores e mais precisos sobre projetos de previsão

Qual é a eficácia da integração do usuário? Ferramentas como Painéis do ClickUp fornecem uma visão rápida das métricas de envolvimento do usuário e do desempenho geral. Mas, mesmo assim, ainda é bom ver a experiência por si mesmo. Defina lembretes para testar a experiência de integração pelo menos uma vez por trimestre ou sempre que fizer atualizações importantes no aplicativo.

Lembre-se de que as experiências de integração podem diferir de acordo com o sistema operacional e o dispositivo, portanto, teste sua experiência de integração em vários ambientes. Por exemplo, se você criou um aplicativo iOS e Projeto para Android verifique novamente se a experiência de integração funciona da mesma forma em ambos os sistemas.

Exemplos reais de integração de aplicativos bem-sucedida

A teoria é boa, mas sabemos que exemplos reais de integração de aplicativos ajudam os desenvolvedores a criar experiências mais envolventes. Aqui estão apenas alguns exemplos de nossas experiências favoritas de integração de aplicativos, além de dicas para ajudá-lo a imitá-las:

MyFitnessPal: Você pode criar uma conta no MyFitnessPal com o Facebook ou e-mail, o que acelera o processo de criação da conta. O fluxo de boas-vindas é particularmente útil, orientando os usuários na definição de metas, em um guia passo a passo do aplicativo e até mesmo em lembretes personalizados. Metas do ClickUp possibilita a criação de painéis 100% personalizáveis como este, permitindo que você (ou seus usuários) monitore as metas sem complicação

Você pode criar uma conta no MyFitnessPal com o Facebook ou e-mail, o que acelera o processo de criação da conta. O fluxo de boas-vindas é particularmente útil, orientando os usuários na definição de metas, em um guia passo a passo do aplicativo e até mesmo em lembretes personalizados. Metas do ClickUp possibilita a criação de painéis 100% personalizáveis como este, permitindo que você (ou seus usuários) monitore as metas sem complicação WhatsApp: Depois de confirmar seu número de telefone e acessar sua lista de contatos, o assistente de integração orienta os novos usuários do WhatsApp pelos recursos do aplicativo. Gostamos do recurso "Convidar contatos", que incentiva os usuários a trazer seus amigos e familiares para o WhatsApp. As indicações são um grande ganho para qualquer aplicativo, portanto, não é difícil incluí-las em seu fluxo de integração, se possível

Depois de confirmar seu número de telefone e acessar sua lista de contatos, o assistente de integração orienta os novos usuários do WhatsApp pelos recursos do aplicativo. Gostamos do recurso "Convidar contatos", que incentiva os usuários a trazer seus amigos e familiares para o WhatsApp. As indicações são um grande ganho para qualquer aplicativo, portanto, não é difícil incluí-las em seu fluxo de integração, se possível Slack: Adoramos como o processo de integração do Slack ensina aos usuários não apenas como o aplicativo funciona, mas também como personalizá-lo de acordo com suas necessidades exatas. Os usuários aprendem a navegar pelos canais, pesquisar, gerenciar as configurações da barra lateral e muito mais. Basicamentetodas as partes do ClickUp são personalizáveisportanto, você pode alterar visualizações, hierarquias e muito mais para atender às necessidades dos usuários

Erros comuns a serem evitados na integração de aplicativos móveis

Aplicativos de gerenciamento de projetos como o ClickUp farão grande parte do trabalho pesado para você, mas ainda é possível cometer um erro de integração. Mantenha seus usuários satisfeitos, evitando esses erros comuns de integração de aplicativos móveis.

Desenvolvimento de aplicativos não intuitivos

É claro que estamos nos concentrando na integração aqui, mas a qualidade do seu aplicativo tem um impacto direto na experiência de integração do usuário. A qualidade do desenvolvimento do projeto afeta praticamente tudo.

É tentador juntar alguns recursos para completar um aplicativo, mas ninguém quer usar um aplicativo complexo que não faz sentido. Priorize designs e experiências fáceis de usar desde o início, concentrando-se na experiência do usuário a partir de proposta de projeto até a conclusão.

Construindo um complexo processo de integração

Evite tornar o processo de integração muito longo ou complicado. Os usuários estão interessados em aprender a navegar no aplicativo, mas uma integração muito longa os frustrará. Atenha-se aos principais recursos que são mais relevantes para os novos usuários. 📱

Focando em recursos em vez de valor

Uma lista de recursos é legal e tudo mais, mas o que os recursos significam para seus usuários? Em vez de dizer: "Tenha acesso a mais de 500 modelos", diga: "Economize quatro horas por semana, em média"

No entanto, nem todos os usuários estão procurando a mesma coisa. E se você listar benefícios com os quais eles realmente não se importam? Isso pode ser complicado, portanto, faça um pequeno reconhecimento do público para ver o que seus usuários querem obter desse aplicativo. Uma solução como o ClickUp facilita a criação de jornadas de usuário, personas de clientes e outras ferramentas úteis de dados do usuário para entender o que "valor" realmente significa para seus usuários.

Perguntas frequentes

**1. O que é onboarding em um aplicativo móvel?

A integração de aplicativos móveis é o processo de aclimatação de novos usuários a um aplicativo. Esse é um estágio crítico em que os usuários aprendem como o aplicativo funciona. A integração bem-sucedida influencia a retenção, o envolvimento e a satisfação geral do usuário. Cada aplicativo é diferente, mas a maioria das experiências de integração inclui telas de boas-vindas, tutoriais e assistentes de configuração para que os usuários se sintam mais à vontade com o aplicativo.

2. Quais são os melhores exemplos de integração de aplicativos móveis ?

MyFitnessPal, WhatsApp e Slack têm ótimas experiências de integração em dispositivos móveis.

**3. Como faço para criar um aplicativo de integração?

Use uma solução como o ClickUp para criar um aplicativo de integração intuitivo que dê aos usuários uma ideia melhor de como navegar pelo seu aplicativo. Todo aplicativo de integração deve incluir: