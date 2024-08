Aha! vs. Productboard: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de produtos?

Como gerente de produtos, suas atividades diárias provavelmente envolvem a criação de roteiros de produtos, a definição de recursos, a criação de PRDs, a priorização de tarefas ou a colaboração com equipes multifuncionais para dar vida a um produto.

Mas, para executar essas tarefas com eficiência, você precisará do ferramentas de gerenciamento de produtos para simplificar seus fluxos de trabalho e acompanhar o progresso do seu projeto.

E à medida que seus colegas e equipes deliberam sobre as opções disponíveis, dois nomes continuam aparecendo em suas discussões: Productboard e Aha!

Então, vamos dar uma olhada no que são essas ferramentas. Vamos analisar o Aha! Vs. Productboard em termos de recursos, preços, suporte e muito mais para garantir que você tenha todas as informações para fazer uma escolha informada.

Também falaremos sobre uma nova e poderosa alternativa. Ao final desta comparação, você terá uma ideia clara de qual software de desenvolvimento de produtos é o ideal para você e poderá começar a fazer o que faz de melhor: criar produtos incríveis!

O que é o Productboard?

via Painel de produtos Productboard é um ferramenta de gerenciamento de projetos que oferece um espaço centralizado para coletar feedback e organizar ideias de produtos e solicitações de recursos.

É uma solução completa que ajuda as equipes de produtos a entender as necessidades dos usuários por meio de feedback, priorizar os recursos de produtos a serem desenvolvidos e alinhar todos os envolvidos para que estejam na mesma página.

Com o Productboard, os gerentes de projeto podem criar um roteiro de produto e colaborar com outras equipes no processo de desenvolvimento. Ele também é um sistema dedicado para registrar tarefas, funções e resultados do projeto.

Recursos do Productboard

O Productboard oferece uma variedade de recursos para enriquecer sua jornada de desenvolvimento de produtos, desde a concepção até a entrega. Aqui está uma seleção de alguns dos melhores:

1. Portal de feedback do usuário

via Painel de produtos O portal de feedback é um espaço para reunir todos os feedbacks dos clientes. As equipes de produtos podem coletar, analisar e agir sistematicamente com base nos insights dos usuários. O portal obtém comentários de várias fontes, como Zendesk, Teams e Slack.

Esse recurso ajuda a identificar problemas, necessidades e áreas de melhoria dos clientes. Ele garante que seu produto esteja focado nas necessidades reais do cliente.

2. Planejamento e colaboração do roteiro

via Painel de produtos No entanto, a utilidade do Productboard não se limita às equipes de produtos. Essa ferramenta permite que você colabore facilmente com as equipes de engenharia e desenvolvimento usando um roteiro visual do produto.

A plataforma permite que você personalize as visualizações do roadmap com base nos parâmetros escolhidos. Agora, você pode comunicar planos de produtos, marcos e cronogramas a todas as partes interessadas do projeto, garantindo que todos estejam na mesma página e possam se concentrar nos objetivos compartilhados da empresa.

3. Priorização de recursos e scorecards

via Painel de produtos A estrutura de priorização de pontuação ponderada do Productboard também permite que você classifique e priorize recursos e defina cronogramas de desenvolvimento de recursos usando scorecards personalizáveis. Basta alinhar-se à sua estratégia de produto e identificar itens de alto impacto para simplificar a tomada de decisões das equipes de produto.

O processo de pontuação ponderada é altamente intuitivo, com uma interface visual para configurar e definir pesos. Você também pode filtrar os recursos com base na pontuação de priorização.

Preços do Productboard

Essencial para pessoas físicas : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Pro para equipes pequenas: $75/mês por usuário

$75/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

O que é o Aha!

via Aha! A Aha! é uma plataforma de desenvolvimento de software abrangente e personalizável. Ela ajuda a idealizar planos de produtos, criar e gerenciar roteiros e executar a estratégia de produtos.

Como o Productboard, o Aha! oferece um espaço centralizado para que as equipes de produtos colaborem, alinhem metas e otimizem o ciclo de vida do desenvolvimento de produtos.

Os profissionais de gerenciamento de produtos o adotaram amplamente devido à sua flexibilidade, integração e opções de personalização.

Recursos do Aha!

O Aha! é um dos softwares de gerenciamento de produtos mais procurados do mercado por um motivo. Ele tem uma ampla gama de recursos para criar produtos e avaliar seu sucesso sem problemas. Vamos dar uma olhada em algumas de suas maiores vantagens:

1. Mapeamento estratégico de estradas

via Ahá! O Aha! permite que você elabore e comunique uma mensagem clara de estratégia de produto usando roteiros visuais. Você pode alinhar sua equipe em torno das principais metas, iniciativas e planos de lançamento, tudo por meio do roadmap, promovendo um entendimento compartilhado da direção do produto.

2. Ideação e gerenciamento de ideias

via Ahá! Você pode facilmente idealizar, registrar e refinar ideias de produtos com o recurso Ideas do Aha! Isso permite que você priorize conceitos e transforme ideias promissoras em itens acionáveis.

3. Planejamento de lançamento e dependências

via Ahá! Com o Aha!, você pode planejar lançamentos e gerenciar dependências entre vários recursos. Isso garante uma abordagem coordenada e bem organizada, minimizando os gargalos e otimizando os cronogramas.

4. Integrações e personalização

via Ahá! O Aha! pode se integrar a muitas outras ferramentas para seu trabalho. Isso permite que as equipes de produtos trabalhem com ferramentas conhecidas, mantendo uma plataforma centralizada para a colaboração da equipe.

Preços da Aha!

Aha! Roadmaps : a partir de US$ 59/mês por usuário

: a partir de US$ 59/mês por usuário Aha! Ideas : A partir de US$ 39/mês por usuário

: A partir de US$ 39/mês por usuário Aha! Notebooks : A partir de US$ 9/mês por usuário

: A partir de US$ 9/mês por usuário Aha! Develop: A partir de US$ 9/mês por usuário

Aha! Vs. Productboard: Recursos comparados

Agora vamos ver como a comparação entre o Aha! e o Productboard se desenrola.

Tanto o Productboard quanto o Aha! permitem que você colabore com as equipes sobre o roteiro do produto, colete e gerencie o feedback dos clientes e priorize tarefas e solicitações de recursos.

Ambas as plataformas oferecem aos clientes amplos recursos de suporte, como documentação, tutoriais e webinars. Além disso, elas oferecem suporte ao cliente por e-mail, telefone e bate-papo ao vivo.

A Aha! se destaca por seu mapeamento estratégico, gerenciamento de ideias, flexibilidade de integração e opções de personalização. Entretanto, seu extenso conjunto de recursos pode ser muito complexo para equipes pequenas. O alto nível de personalização exigido pode levar à fadiga de decisões, o que pode influenciar sua decisão entre o Aha! e o Productboard.

Por outro lado, o Productboard se destaca no desenvolvimento colaborativo de produtos com sua priorização de scorecard e portais de feedback do usuário. Ele tem sido elogiado por sua abordagem amigável e centrada no cliente para o desenvolvimento de produtos.

1. Preços

Tanto o Aha! quanto o Productboard têm planos de preços mensais e anuais. Mas você sempre corre o risco de pagar muito mais do que se inscreveu para usar todos os seus recursos essenciais.

Aha!

O plano de preços da Aha! desenvolvimento de software processo em seções. Ele oferece uma taxa de iniciante para usar o Aha!'s Ideas. Uma vez concluída a ideação, você precisa pagar uma taxa adicional para passar a criar roteiros.

Você também terá que pagar mais para usar a plataforma da Aha! para desenvolvimento de produtos. Portanto, sua conta total pode chegar a US$ 100 por mês para criar seu produto de ponta a ponta.

Productboard

O plano de preços da Productboard é mais tradicional. Entretanto, você só pode acessar os recursos básicos de ideação e mapeamento no plano Essentials. Você deve adquirir o plano Pro ou Enterprise para usar o portal de feedback do cliente.

2. Ideação e feedback

Tanto o Aha! quanto o Productboard oferecem recursos robustos de gerenciamento de ideias. Eles permitem que você crie, atribua, priorize e acompanhe ideias, mas há algumas diferenças na forma como cada um permite que você faça isso.

Aha!

O Aha! permite capturar ideias e feedback de várias partes interessadas por meio de portais personalizados, integrações de e-mail e envios diretos. Você pode categorizar, avaliar e priorizar tarefas e recursos usando seus critérios personalizados e mecanismos de pontuação.

Productboard

O Productboard permite coletar informações de várias fontes, incluindo feedback de clientes, histórias de usuários, discussões internas da equipe e pesquisas de mercado.

Por meio de seus recursos, o Productboard enfatiza a importância de compreender as necessidades do usuário e priorizar os recursos com base no feedback do usuário e nas metas estratégicas. Você pode consolidar e coletar feedback dos clientes, identificar tendências e vincular o feedback a recursos ou iniciativas específicas.

Portanto, se a sua organização valoriza as contribuições dos usuários desde o estágio de ideação, o Productboard é um claro vencedor na comparação entre o Aha e o Productboard.

3. Visualização do roteiro

Embora o Aha! ofereça espaço para criar roteiros de produtos altamente personalizáveis e interativos, o recurso de visualização de roteiros do ProductBoard é muito mais simplificado e intuitivo.

Aha!

Com o robusto recurso de visualização de roadmap do Aha!, os gerentes de produtos podem criar e compartilhar roadmaps visuais para comunicar os planos estratégicos e a direção do produto.

Os usuários podem criar várias visualizações de roadmap, incluindo roadmaps baseados em linhas do tempo e em listas. Você pode até mesmo personalizar os roteiros no Aha! para alinhar-se às diferentes necessidades das partes interessadas e incluir vários itens, como recursos, iniciativas e metas.

Productboard

O Productboard também oferece recursos de visualização dinâmica de roadmaps. No entanto, ele enfatiza a importância de criar roadmaps com base no feedback do usuário e nos objetivos estratégicos.

Os roadmaps no Productboard são projetados para serem flexíveis e adaptáveis, permitindo que as equipes ajustem os planos com base nas prioridades e na dinâmica do mercado em constante mudança.

Ambas as ferramentas apresentam recursos que podem agradar a diferentes pessoas, dependendo de seu estilo de trabalho ou de suas necessidades. Portanto, é difícil escolher um vencedor nesse aspecto.

Aha! Vs. Productboard no Reddit

Então, qual software de desenvolvimento de produtos é melhor?

Procuramos no Reddit as respostas para o enigma Aha! vs. Productboard. Em suma, ambas as ferramentas são muito apreciadas pelos usuários por seus diversos recursos e capacidades.

Isso é o que um usuário do Reddit tinha a dizer quando perguntado sobre o uso do Productboard como uma ferramenta de gerenciamento de produtos:

"O Productboard é bastante abrangente por um preço razoável. Para organizações menores que precisam de um ciclo de feedback e têm apenas de 1 a 15 membros na equipe de produtos (que precisariam de controle sobre o gerenciamento do roteiro e das visualizações), é o melhor custo-benefício que você encontrará."

Quando perguntado sobre Concorrentes do Productboard , eles escreveram:

"O Aha é provavelmente a ferramenta nº 1 para organizações maiores e de valor para gerentes de produtos. Ela tem recursos mais abrangentes que permitem que você se aprofunde nos detalhes da priorização e de várias estruturas (RICE, Valor vs. Esforço, etc.)."

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Aha! Vs. Productboard

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

O Productboard e o Aha! têm seus próprios conjuntos de prós e contras. Idealmente, você precisará de uma ferramenta que combine todos os seus melhores recursos em um só lugar.

Conheça ClickUp !

Essa plataforma multifuncional de produtividade e colaboração consolida sua pilha de tecnologia e fornece todos os recursos, integrações e personalizações de que você precisa para gerenciar todo o ciclo de vida do produto.

Mas como o ClickUp pode ajudar no gerenciamento de produtos?

Primeiro, você pode fazer brainstorming e ter ideias com sua equipe em Quadros brancos ClickUp . Ele ajuda a planejar e criar estrategicamente seus roteiros de produtos e a acompanhar atualizações e datas de lançamento com todas as partes interessadas em tempo real.

Então, Documentos do ClickUp pode ajudá-lo a documentar seus planos e definir o objetivo do seu produto. Você pode personalizar planos de produtos, listas de verificação e notas com opções intuitivas de estilo e formatação. É possível até mesmo adicionar imagens, gráficos e muito mais, tudo em um local acessível a toda a equipe.

Você também pode trocar feedback em tempo real com Visualização de bate-papo do ClickUp . É uma maneira simples de alinhar as metas de sua equipe, enviar ideias, acompanhar problemas e resolvê-los em uma única plataforma.

Veja as cargas de trabalho da equipe com a visualização da linha do tempo no ClickUp para acompanhar o progresso e ajustar as datas de vencimento das tarefas

Mas o ClickUp é a melhor alternativa ao Aha! e ao Productboard? Aqui estão alguns recursos que fazem o ClickUp se destacar:

1. Gerenciamento de produtos

O ClickUp reúne o gerenciamento de projetos e o desenvolvimento de produtos em uma única ferramenta. Software de gerenciamento de produtos ClickUp ajuda você a planejar, priorizar, projetar, relatar e lançar produtos de forma eficaz e pontual.

Crie Gráficos de Gantt no ClickUp para definir visualmente o roteiro de seu produto. Colete e gerencie feedback, épicos e sprints no roadmap de produto compartilhado: acompanhe o desempenho, o progresso das metas e muito mais em tempo real. Além disso, obtenha uma visão geral de alto nível do seu trabalho e compartilhe-a com sua equipe com ClickUp Dashboards .

Os recursos de integração exclusivos do ClickUp permitem que você crie loops de feedback do cliente por meio do Zendesk, Intercom e Zapier. Você também pode acompanhar o progresso com integrações de aplicativos nativos para GitHub, GitLab e Bitbucket.

Os painéis do ClickUp 3.0 oferecem aos gerentes de projetos ágeis uma visão rápida das tarefas e prioridades restantes da equipe para a semana, bem como gráficos detalhados de burnup e burndown

2. Gerenciamento de projetos de equipes de software Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp permite que as equipes de software gerenciem facilmente ideias de produtos, trabalhem com eficiência e permaneçam conectadas com todas as partes interessadas relevantes no projeto.

Como ela permite que os desenvolvedores de software visualizem o progresso, as dependências e os bloqueadores, fica mais fácil priorizar as tarefas e as metas.

No entanto, a vantagem de destaque do ClickUp está em sua capacidade de simplificar os problemas de bugs. Você pode coletar solicitações de problemas de bugs com a ajuda de formulários de entrada e convertê-las prontamente em tarefas rastreáveis para a sua equipe priorizar e corrigir.

Você também pode vincular problemas relacionados, adicionar tags e gerenciar seu backlog com campos personalizados, status e rollups.

Veja tarefas e projetos em um único olhar e arraste e solte tarefas, classifique e filtre sem esforço com uma visualização de quadro Kanban totalmente personalizável no ClickUp

3. Sprints

Em comparação com o mais popular ferramentas de planejamento de sprint disponíveis no mercado, Sprints do ClickUp simplifica consideravelmente o gerenciamento de sprints, permitindo que você defina datas de sprints, atribua pontos e marque prioridades.

Essa plataforma de produtividade multifuncional foi projetada para ser um espaço de trabalho em que as equipes de produtos possam criar estratégias, alocar e executar com perfeição.

E não termina aí! O ClickUp também oferece muitos modelos de planejamento de sprint para planejar e executar planos de desenvolvimento de produtos com rapidez.

Adicione pontos de sprint em uma tarefa do ClickUp para manter os projetos em andamento

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Gratuito

Gratuito Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Business: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Business Plus: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Potencialize sua jornada de gerenciamento de produtos com o ClickUp

O Aha! e o Productboard são amplamente admirados pelo gerenciamento de produtos e pelo roadmapping, o que torna difícil a decisão entre o Aha! e o Productboard. No entanto, ambas as ferramentas têm seu quinhão de desvantagens. Elas podem ser caras para empresas menores e difíceis de aprender devido à sua complexidade e à necessidade de personalizações.

É nesse ponto que o ClickUp se destaca. Um plano Free Forever repleto de recursos combina o melhor do gerenciamento de tarefas, do desenvolvimento de produtos e dos recursos de colaboração sem queimar seu bolso!

Além disso, com o AI do ClickUp com o ClickUp AI, você pode acelerar os planos e a documentação do produto, otimizar o feedback do usuário e muito mais com ferramentas de IA criadas por especialistas a partir da plataforma.

