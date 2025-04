Os melhores softwares de arquitetura gratuitos e pagos a serem considerados em 2025

A arquitetura é uma ciência que é uma mistura intrincada de criatividade e complexidade que percorreu um longo caminho desde os dias de papel, lápis e ferramentas de desenho. Atualmente, o CAD (Computer-Aided Design) é o padrão de fato no setor.

Dito isso, o software de arquitetura de hoje faz mais do que apenas ajudar no aspecto de design do trabalho.

Ele também inclui o gerenciamento de projetos

,

fluxograma

e

software de diagrama

que desempenham um papel fundamental e ajudam os arquitetos a otimizar seus fluxos de trabalho, aumentar a produtividade e colaborar perfeitamente com todos os envolvidos.

Este blog lista os 10 melhores softwares de arquitetura a serem usados em 2024 para ajudar você, como arquiteto, a melhorar seus projetos e sua produtividade.

O que você deve procurar em um software de arquitetura?

Nem todos os softwares de arquitetura são criados da mesma forma. O "melhor" para você dependerá do que funciona para seu fluxo de trabalho e suas necessidades específicas. Aqui estão os principais pontos que você deve considerar ao decidir em qual software investir.

Conjunto de recursos

Os recursos e as capacidades funcionais de cada software devem ser o foco principal ao selecionar um software. Os fatores a serem considerados aqui incluem:

Recursos de modelagem

Suporte para integração de Modelagem de Informações da Construção (BIM)

Recursos de renderização e documentação

Considerações técnicas

A próxima área de foco deve ser os aspectos técnicos de cada software. Os principais pontos a serem levados em consideração são

Requisitos de hardware e sistema

Desempenho e estabilidade do software

Compatibilidade com outros softwares em seu fluxo de trabalho atual

Escalabilidade do ecossistema do software

Considerações adicionais

Além dos pontos listados, aqui estão outros fatores a serem considerados antes de se comprometer com um software de arquitetura específico.

A curva de aprendizado e a disponibilidade de documentação de apoio

Os custos envolvidos. O software tem vários modelos de assinatura que atendem exatamente às suas necessidades? O software vem com uma licença perpétua?

Os recursos de segurança e gerenciamento de dados do software em questão.

Com isso em mente, vamos dar uma olhada no melhor software de arquitetura que você deve considerar em 2024.

A melhor arquitetura para usar em 2024

Agora que você já sabe o que procurar em um software de arquitetura, vamos ver o melhor deles que você deve considerar em 2024.

1. ClickUp

visualização do painel do ClickUp

Quando se fala em software de arquitetura, o foco muda automaticamente para as soluções de software usadas para projetar modelos de construção. No entanto, o gerenciamento eficaz do tempo e dos recursos é igualmente essencial, e é aí que o

ClickUp

entra em cena.

O ClickUp é uma plataforma completa que visa a eliminar o caos dos aplicativos e permitir que os arquitetos gerenciem todos os aspectos do projeto arquitetônico. Um dos recursos mais valiosos para os arquitetos é Os modelos arquitetônicos do ClickUp que o ajudarão a planejar, organizar e coordenar projetos de design arquitetônico com eficiência.

Outro recurso que os arquitetos apreciarão é o

Quadros brancos ClickUp

que são ferramentas de colaboração visual que lhe permitirão criar e compartilhar ideias, fluxos de trabalho e roteiros em um quadro branco virtual.

Esse recurso também vem com vários

modelos de quadro branco

que permitem que os arquitetos organizem e priorizem as tarefas com base nas necessidades individuais do projeto. Em resumo, o ClickUp é o melhor software para arquitetos que desejam economizar tempo em seus projetos de design.

Visão dos quadros brancos do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp:

Uma loja única para todos os assuntos relacionados a gerenciamento de projetos e colaboração

Interface super intuitiva, fácil de usar e personalizável

Uma versão gratuita rica em recursos que é excelente para equipes menores

Limitações do ClickUp:

Os usuários acham que alguns dos recursos têm uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp:

Gratuito: Para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Classificação e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (~4000 avaliações)

2. SketchUp

A interface de layout no SketchUp Pro via

SketchUp

SketchUp

tem uma abordagem intuitiva para a modelagem 3D, o que o torna uma escolha popular para arquitetos de todos os níveis de habilidade. Sua interface de usuário imita o desenho em um guardanapo virtual, com ferramentas simples de empurrar e puxar para controles.

Esse software de design oferece preços diferenciados, o que o torna adequado para todos os níveis de habilidade. A versão gratuita pode ser acessada pela Web, e cada nível pago posterior lhe dá acesso a recursos melhores, como um modelador 3D para desktop, o armazém 3D do Sketchup, recursos de BIM e recursos de renderização de nível profissional por meio do V-Ray da Chaos.

Melhores recursos do SketchUp:

Interface de usuário simples e intuitiva que torna esse software fácil

O SketchUp tem uma comunidade de usuários grande e em crescimento ativo que desenvolve e compartilha modelos, materiais e extensões que aumentam os recursos de design dessa ferramenta

Suporta extensões que lhe permitem adicionar ferramentas com tecnologia de IA para auxiliar o processo de design.

Limitações do SketchUp:

Não tem um mecanismo de renderização ou animação integrado e precisa de ferramentas ou extensões externas para criar renderizações realistas

Suporte limitado para design paramétrico, o que dificulta as alterações em um design ao longo do tempo

Preços do SketchUp:

SketchUp Go: US$ 119 por ano

SketchUp Pro: US$ 349 por ano

Sketchup Studio: uS$ 749 por ano

Classificações e resenhas do SketchUp:

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

3. AutoCAD

Escada em espiral projetada com o conjunto de ferramentas arquitetônicas do AutoCAD via

AutoCAD

AutoCAD

é um dos melhores programas de software de arquitetura disponíveis atualmente e dispensa apresentações. Ele foi lançado pela primeira vez em 1982 e se tornou um dos pilares para profissionais de reforma, engenheiros civis e designers de interiores.

O conjunto de ferramentas dedicado à arquitetura faz do AutoCAD o software de arquitetura preferido dos usuários avançados, o que, de acordo com um estudo da Autodesk, pode aumentar a produtividade em impressionantes 61%.

Esse conjunto de ferramentas apresenta ferramentas específicas que geram automaticamente objetos arquitetônicos usados com frequência, como plantas baixas e elevações.

Melhores recursos do AutoCAD:

O AutoCAD inclui um conjunto de ferramentas arquitetônicas dedicadas com mais de 8800 componentes

O AutoCAD também oferece suporte à modelagem 2D e 3D, além da capacidade de alternar entre elas em tempo real, permitindo a visualização de projetos de diferentes perspectivas

Limitações do AutoCAD:

Requer hardware potente para trabalhar com grandes projetos ou designs complexos

Necessita de um alto investimento inicial e de uma taxa de assinatura recorrente

Preços do AutoCAD:

uS$ 245 por mês

Classificações e resenhas do AutoCAD:

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (~3000 avaliações)

4. Revit

A interface de design do Revit mostra as versões 2D e 3D do modelo lado a lado via Autodesk Revit

é outro software de arquitetura da empresa Autodesk. Enquanto o AutoCAD é um software CAD, o Revit é uma solução BIM mais adequada para projetos arquitetônicos.

Ao contrário do AutoCAD, que exige a criação e atualização manual de várias visualizações, o Revit pode gerar automaticamente plantas baixas, elevações, seções e outras visualizações a partir de um único modelo 3D.

O Revit também tem novos recursos, como a capacidade de analisar e criar simulações de vários aspectos de um edifício, como energia, iluminação, estrutura e ventilação. Ele também oferece suporte à colaboração e à coordenação entre vários usuários e disciplinas.

Melhores recursos do Revit:

O suporte do Revit para criação paramétrica e modificação de componentes

A fácil integração com o AutoCAD é uma grande vantagem

Por fazer parte da Autodesk, você tem acesso a uma série de complementos e plug-ins

Limitações do Revit:

As bibliotecas incorporadas do Rivet não são seu ponto forte

O preço é mais caro e pode não ser adequado para projetos relativamente pequenos

Preços do Revit:

Assinatura do Revit: US$ 193 por mês (quando cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Revit

G2: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

5. LibreCAD

A interface de usuário padrão do LibreCAD via

Wiki do LibreCAD

LibreCAD

é um software CAD simples, porém poderoso, que se destaca na modelagem 2D. Embora não possa ser considerado um software inteligente em comparação com as outras soluções desta lista, é uma excelente ferramenta para quem tem um orçamento apertado.

Sua interface limpa, inspirada no AutoCAD, torna-o instantaneamente familiar, permitindo que você comece imediatamente a criar plantas baixas, elevações e seções precisas.

O LibreCAD também oferece suporte a recursos adicionais que permitem organizar seus desenhos em camadas, blocos e atributos, o que pode ser uma vantagem quando os projetos se tornam complexos.

Melhores recursos do LibreCAD:

O uso do LibreCAD é gratuito, sem taxas ou limitações ocultas

Disponível em mais de 30 idiomas

Funciona em MacOS, Linux e Windows

Limitações do LibreCAD:

Suporta apenas projetos em 2D

Recursos limitados, especialmente para projetos arquitetônicos

Preços do LibreCAD:

Gratuito (código aberto)

Classificações e comentários do LibreCAD:

G2: 3,8/5 (~25 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (~50 avaliações)

6. Liquidificador

Visão geral da interface do Blender via YouTube Liquidificador

é um poderoso software CAD que não tem um preço elevado. É uma ferramenta intuitiva que combina perfeitamente modelagem 2D e 3D, renderização e animação em um único pacote, permitindo que uma equipe de design passe da ideação a um modelo completo sem trocar de software.

Embora esse software de arquitetura gratuito tenha uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com alguns outros desta lista, sua próspera comunidade oferece uma grande variedade de plug-ins, tutoriais e recursos aos quais recorrer.

Melhores recursos do Blender:

Usa três mecanismos de renderização, Eevee, Workbench e Cycles, que juntos podem produzir modelos e animações de alta qualidade e fotorrealistas

A grande e ativa comunidade de desenvolvedores e usuários contribui para o desenvolvimento e o aprimoramento do software

Limitações do Blender:

A interface exclusiva do Blender é complexa e tem uma curva de aprendizado acentuada

Pode não oferecer suporte à modelagem precisa ou exata, que é necessária para a arquitetura

Preços do Blender:

Software de uso gratuito com complementos pagos

Classificações e resenhas do Blender:

G2: 4,6/5 (mais de 250 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (~900 avaliações)

7. OpenSCAD

interface do OpenSCAD interface de modelagem baseada em script

OpenSCAD

é um software de projeto arquitetônico baseado em script. Sua curva de aprendizado é mais acentuada do que a de todos os outros softwares de arquitetura desta lista. Mas, depois de dominá-lo, você poderá criar modelos altamente precisos e realistas.

O OpenSCAD é uma ferramenta gratuita e seus recursos de modelagem paramétrica são a única área em que ele supera outros softwares populares nesse nicho. Esse software é compatível com vários formatos de arquivos de importação e exportação, como STL, DXF, OFF e SVG.

Melhores recursos do OpenSCAD:

A modelagem baseada em scripts do OpenSCAD oferece níveis incomparáveis de controle sobre a processo de design

O fato de ser um modelo orientado por parâmetros torna esse software perfeito para os projetos complexos que precisam atender a tolerâncias rígidas

Limitações do OpenSCAD:

A falta de modelagem interativa o torna menos intuitivo e fácil de usar em comparação com outros softwares

Não consegue lidar com gráficos complexos, como texturas e materiais

Requer amplo conhecimento de codificação

Preços do OpenSCAD:

Gratuito (código aberto)

Classificações e resenhas do OpenSCAD:

G2: 4,3/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 3,5/5 (2 avaliações)

8. InDesign

Página inicial do Adobe Indesign via

Adobe

Adobe InDesign

não é um software de modelagem, nem tem recursos de BIM. Ele é uma ferramenta poderosa em seu arsenal de software de arquitetura, pois é bom em contar histórias visuais. Como você já deve saber, a publicidade e o marketing desempenham funções tão importantes na arquitetura quanto o design e a modelagem.

O InDesign pode ajudar a melhorar o apelo visual dos desenhos de construção com sua vasta biblioteca de modelos de design,

modelos de wireframe

e ativos de design personalizados para projetos arquitetônicos.

Fazer parte do ecossistema da Adobe também permite que você integre e aproveite perfeitamente os recursos do Photoshop e do Illustrator da Adobe para entregar projetos impressionantes com eficiência e eficácia.

Melhores recursos do InDesign:

Recursos como Master Page, Auto Style e Text Frame fitting ajudam a criar documentação altamente polida

A integração com a suíte criativa da Adobe ajuda a aproveitar os recursos de renderização hiper-realista do Photoshop ou os recursos de criação e edição de vetores do Illustrator

Limitações do InDesign:

O modelo baseado em assinatura da Adobe pode ser caro para alguns usuários

Compatibilidade limitada com softwares fora do ecossistema da Adobe

O InDesign também é um aplicativo que consome muitos recursos

Preços do InDesign:

Aplicativo único: US$ 29,99 por mês

Classificações e resenhas do InDesign:

G2: 4,6/5 (mais de 3000 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (~250 avaliações)

9. Archicad

a interface do ArchiCAD exibe todos os projetos que estão sendo trabalhados via

Comunidade Graphisoft

Archicad

tem sido a pedra angular do setor de arquitetura há mais de quatro décadas. Ele foi o primeiro software CAD capaz de modelagem 2D e 3D e o primeiro a trazer recursos de BIM para computadores pessoais.

Seu mecanismo de renderização integrado e sua interface fácil de usar dão aos arquitetos profissionais a liberdade criativa para realizar qualquer ideia de projeto. Seus recursos de BIM ajudam a criar e manter um ambiente colaborativo prático que facilita a entrega de projetos de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Archicad:

O Archicad é um software BIM desenvolvido para fins específicos com todos os recursos necessários.

Oferece um alto grau de personalização em termos de interface e conjuntos de ferramentas para atender a fluxos de trabalho exclusivos

Oferece flexibilidade e funciona bem com softwares como o SketchUp e o conjunto de produtos da Adobe

Limitações do Archicad:

Recursos limitados na versão gratuita em comparação com seus concorrentes

Suporte ao cliente ruim e disponibilidade limitada de fontes de aprendizado

Preços do Archicad:

BIM Cloud: US$ 40 + impostos por mês

Archicad Collaborate: US$ 160 + impostos por mês

Classificações e resenhas do Archicad:

G2: 4,6/5 (~250 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (~270 avaliações)

10. V-Ray

Uma renderização dos interiores usando o V-ray via

Chaos.com

V-Ray

é um plug-in de renderização 3D que pode produzir modelos 3D fotorrealistas e animações de seus projetos arquitetônicos. É uma excelente ferramenta para projetos de arquitetura, pois é compatível com vários programas de software de arquitetura CAD, como Revit, SketchUp e 3ds Max, para citar alguns.

Além dos padrões do setor em relação aos recursos, o V-Ray tem recursos de modelagem complexos, como traçado de raio adaptável e inteligência de cena, que permitem criar projetos complexos hiper-realistas.

O V-Ray também é compatível com vários formatos de arquivo, como DWG, OBJ e FBX, permitindo que os usuários trabalhem com perfeição em vários softwares de arquitetura.

Melhores recursos do V-Ray:

Renderizações fotorrealistas

Diversas opções para personalizar e ajustar a saída

Compatibilidade com vários softwares de renderização, como SketchUp, Rhino, 3D's Max e outros.

Limitações do V-Ray:

Curva de aprendizado acentuada

Longos tempos de renderização

Preços do V-Ray:

V-Ray Solo: US$ 38,90 por mês (se cobrado anualmente)

V-Ray Premium: US$ 57,90 por mês (se cobrado manualmente)

V-Ray Enterprise: US$ 49,40 por mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do V-Ray:

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (~25 avaliações)

Design to Delivery - Otimize todo o seu fluxo de trabalho arquitetônico

Se você está procurando o melhor software de arquitetura por seus recursos de design, há muitos deles. Esta lista abrangente cobre tudo, de ferramentas de software gratuitas a pagas, e seus melhores recursos e limitações, para ajudá-lo a decidir o que funcionará melhor para suas necessidades exclusivas.

No entanto, se você estiver procurando uma ferramenta que possa ajudá-lo a otimizar todo o seu fluxo de trabalho de arquitetura, incluindo

gerenciamento de construção

-Confira o ClickUp. Suas soluções prontas para uso o ajudarão a aumentar sua produtividade e a levar sua empresa a novos patamares.

Registre-se

no "Free Forever Plan" do ClickUp para saber mais.