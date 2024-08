Desenvolvimento Low-Code: Aumentando a agilidade na criação de aplicativos

Imagine o seguinte. Você está usando um software de gerenciamento de projetos que permite que você defina o status da tarefa como "a fazer", "em andamento" ou "concluída" Para se adequar ao seu fluxo de trabalho, você precisa de um status adicional, digamos, "aguardando aprovação"

Tradicionalmente, adicionar algo tão simples como isso exigiria esforço de engenharia, levando algumas semanas, se não meses, dependendo do roteiro.

Agora não é mais assim. O desenvolvimento com pouco código mudou a forma como as equipes de engenharia de software trabalham atualmente. Nesta postagem do blog, mostramos a você como.

O que é Low Code?

O low-code é um paradigma de desenvolvimento de software com o mínimo de codificação manual, alimentado por interfaces gráficas. É uma alternativa ao desenvolvimento tradicional que usa o desenvolvimento visual em vez de uma abordagem textual para criar aplicativos.

Ele permite que os desenvolvedores arrastem e soltem elementos para personalizar os aplicativos. Ele automatiza tarefas repetitivas e melhora a eficiência, oferecendo suporte a princípios enxutos de desenvolvimento de software .

O low code não deve ser confundido com um conceito emergente chamado "sem código" Vejamos as diferenças.

Low-Code vs No-Code: Qual é a diferença?

No nível mais básico, o desenvolvimento de aplicativos com pouco código precisa de algumas habilidades de engenharia que aplicativos sem código não. Isso também cria outras diferenças.

Diferença entre plataformas de baixo código e sem código

Por que o desenvolvimento com pouco código está ganhando popularidade?

Prevê-se que as plataformas de aplicativos de baixo código cresçam 20% este ano, atingindo mais de US$ 12 bilhões em valor de mercado, de acordo com Gartner . No mundo do desenvolvimento ágil de aplicativos, o baixo código acrescenta eficiências incrementais.

Grandes e pequenas empresas estão aproveitando o desenvolvimento com pouco código e colhendo vários benefícios. Veja por quê.

Velocidade de desenvolvimento: O desenvolvimento de aplicativos com pouco código é 40-60% mais rápido . Como resultado, você pode entrar no mercado mais rapidamente, fazer mais experimentos, melhorar continuamente e evoluir de acordo com as necessidades do mercado.

Custo de desenvolvimento: As plataformas de desenvolvimento com pouco código funcionam criando elementos pré-fabricados, como modelos, que podem ser reutilizados ou reconfigurados para criar novos aplicativos. Isso reduz significativamente o custo de desenvolvimento de novos aplicativos.

Democratização do desenvolvimento de aplicativos: Tradicionalmente, somente os desenvolvedores com conhecimento de codificação em uma determinada linguagem de programação podiam criar aplicativos. Com a abordagem visual de baixo código, até mesmo os usuários corporativos podem criar aplicativos robustos e seguros hoje em dia.

Disponibilidade de recursos: IDC previsões uma escassez de quatro milhões de desenvolvedores até 2025. As organizações enfrentam desafios imensos na contratação, treinamento e retenção de talentos. O código reduzido ajuda a superar esse desafio, liberando os desenvolvedores para se concentrarem na solução de problemas mais complexos.

Recursos de colaboração: As plataformas de baixo código permitem que os usuários comerciais e técnicos trabalhem juntos, criando aplicativos de forma colaborativa. Eles podem trabalhar com feedback e criar valor de forma incremental.

Adaptabilidade: Os aplicativos criados com plataformas de baixo código podem se integrar a aplicativos e dados externos usando conectores e APIs seguros. Isso também facilita a conexão com o ecossistema tecnológico de fornecedores e parceiros.

Manutenibilidade: As plataformas de baixo código oferecem suporte a todos os estágios do desenvolvimento de aplicativos. Isso significa que você pode não apenas criar aplicativos, mas também implantá-los, ter controle de versão e muito mais.

Benefícios do uso da tecnologia de baixo código

A tecnologia de baixo código é uma das mais poderosas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos, seja você uma empresa de pequeno ou grande porte, uma empresa de serviços ou produtos, uma empresa de software ou outra. Elas podem proporcionar benefícios transformadores, como os seguintes.

Economia de custos

Os princípios fundamentais do low code são a reutilização, a repetição e a automação. O low code economiza o esforço de desenvolvimento ao repetir processos, reutilizar componentes e automatizar tarefas repetitivas. Isso resulta diretamente em economia de custos. Ele também reduz a necessidade de contratar grandes equipes de desenvolvimento, economizando ainda mais os custos.

Produtividade do desenvolvedor

As plataformas de baixo código estão entre as melhores ferramentas de produtividade para desenvolvedores . Com pouco código, os desenvolvedores podem arrastar e soltar componentes para criar aplicativos rapidamente. Além disso, aplicativos simples podem ser desenvolvidos por usuários corporativos sem o esforço da equipe de engenharia.

O tempo economizado dessa forma pode ser usado para a solução de problemas complexos, aumentando a produtividade e a eficácia do desenvolvedor.

Treinamento e desenvolvimento de habilidades

As plataformas de baixo código são ótimas para novos funcionários, desenvolvedores cidadãos e pessoas em transição. Elas fornecem as proteções para que eles cometam erros e aprendam. Ela acelera o processo de desenvolvimento e permite que eles aprimorem rapidamente suas habilidades sem precisar de esforços de treinamento manual.

Colaboração multifuncional

visualizações personalizadas para facilitar Colaboração multifuncional _no ClickUp

Uma plataforma de desenvolvimento de baixo código reúne equipes comerciais e técnicas, que normalmente estão em conflito umas com as outras. Ela oferece a eles uma linguagem e um vocabulário comuns para colaborar de forma mais eficaz. Também permite que elas desenvolvam sobre o trabalho umas das outras.

Por exemplo, o usuário corporativo pode criar um aplicativo que o desenvolvedor pode atualizar/refinar no aplicativo integrado editor de código .

Agilidade organizacional

A capacidade de criar aplicativos rapidamente a baixo custo permite que as organizações criem produtos e os coloquem no mercado mais rapidamente. Elas também podem fazer ajustes e aprimoramentos nos aplicativos existentes com base no feedback do mercado.

Manutenção e governança

O baixo código permite que as equipes adicionem patches, façam melhorias e sigam a conformidade regulamentar rapidamente. Ele também cria estruturas para funções de governança, como autenticação, autorização, privacidade de dados etc. Ele ajuda a DevOps e ágil as equipes lidam com operações contínuas de forma mais eficiente.

Experiência do funcionário

As ferramentas de baixo código são amplamente usadas para desenvolver aplicativos internos, como um sistema de gerenciamento de recursos humanos [HRMS]. Isso elimina o atrito nos processos internos e melhora a experiência do funcionário.

Apesar de seus muitos benefícios, a adoção de low code tem seus desafios. Vamos ver quais são eles e como você pode superá-los.

Casos de uso de baixo código

Design da interface do usuário

As equipes de design criam interfaces de usuário com componentes reutilizáveis, como botões, planos de fundo, cores, formas etc., com plataformas de pouco código.

Portais de funcionários

Aplicativos internos que oferecem experiências de autoatendimento, como solicitação de reembolso, pedido de férias, reserva de viagens etc., são casos de uso perfeitos para low code.

Modernização do legado

As organizações com aplicativos legados já têm sua lógica de negócios e seus dados bem definidos. Uma plataforma de baixo código ajuda a modernizar o aplicativo de forma rápida e eficiente. Quando a substituição de aplicativos legados não é possível, o low code também pode ser usado para extensões e integrações.

Geração de API

Os geradores de API de baixo código podem automatizar uma das tarefas mais demoradas no desenvolvimento de software e na modernização do legado.

Prototipagem

Antes de investir tempo e energia no desenvolvimento de um aplicativo de nível de produção, as organizações usam uma plataforma de baixo código para prototipagem rápida ou criação do produto mínimo viável.

Relatórios

Visão da carga de trabalho do ClickUp com base em dados de tarefas, usuários, estimativas de tempo e tempo rastreado

As plataformas de baixo código são perfeitas para integrar fontes de dados e criar painéis personalizados sem esforço adicional de engenharia.

Personalização em nível de negócios

Quando os usuários corporativos precisam de uma personalização específica, as plataformas de baixo código podem ajudar. Os usuários corporativos podem adicionar ou editar o que precisam sem envolver a equipe de engenharia.

Desafios da integração do desenvolvimento e da tecnologia de baixo código

Como uma metodologia emergente de desenvolvimento rápido de aplicativos, o low code está preso no estágio de avaliação nas organizações porque apresenta desafios novos e exclusivos.

Liberdade limitada : O código personalizado oferece liberdade infinita para criar qualquer coisa que os aplicativos de baixo código não podem

: O código personalizado oferece liberdade infinita para criar qualquer coisa que os aplicativos de baixo código não podem Restrições de plataforma : Qualquer que seja a plataforma de baixo código escolhida, você estará limitado por sua funcionalidade. Isso significa que você só pode fazer o máximo que a plataforma lhe permitir

: Qualquer que seja a plataforma de baixo código escolhida, você estará limitado por sua funcionalidade. Isso significa que você só pode fazer o máximo que a plataforma lhe permitir Bloqueio de fornecedor : A maioria das plataformas de baixo código não é interoperável com outras plataformas, o que torna o custo da mudança muito alto

: A maioria das plataformas de baixo código não é interoperável com outras plataformas, o que torna o custo da mudança muito alto Limitações de integração : As plataformas modernas de baixo código podem não funcionar bem com software legado, criando complexidades com as quais os desenvolvedores precisam lidar

: As plataformas modernas de baixo código podem não funcionar bem com software legado, criando complexidades com as quais os desenvolvedores precisam lidar Escalabilidade : Os aplicativos criados com plataformas de baixo código podem não ser dimensionáveis para os requisitos da empresa

: Os aplicativos criados com plataformas de baixo código podem não ser dimensionáveis para os requisitos da empresa Custo: As plataformas de baixo código podem ter estruturas de custo complexas, exigindo que você pague mais pelos recursos adicionais de que precisa

Diante desses desafios, escolher a ferramenta de baixo código certa para suas necessidades torna-se extremamente importante. Aqui estão algumas dicas valiosas.

Como escolher uma ferramenta de baixo código?

Antes de procurar uma ferramenta de baixo código, defina claramente seus requisitos. Pergunte a si mesmo:

Para que você pretende usar a ferramenta?

Quem são os usuários dessa ferramenta?

Que aplicativos você pretende criar?

A que casos de uso ela deve servir?

Quanto você está disposto a gastar?

Quais são suas medidas de sucesso para a ferramenta de baixo código?

Digamos que você queira que seus usuários corporativos criem personalizações e aprimoramentos simples em seu ferramenta de gerenciamento de projetos . Você precisa dos seguintes recursos.

Automação do fluxo de trabalho

Automações personalizadas no ClickUp

Cada equipe tem seus próprios processos de negócios e fluxos de trabalho exclusivos. Vários deles podem ser automatizados com acionadores simples do tipo "se isso, então, aquilo". Escolha uma plataforma de baixo código que permita que você configure esses fluxos de trabalho para serem executados automaticamente.

O ClickUp Automations é uma ferramenta sem código que permite que você configure acionadores para automatizar fluxos de trabalho para vários casos de uso.

Por exemplo, você pode configurar o ClickUp para alterar o status da tarefa sempre que uma subtarefa for concluída. Ou atribuir automaticamente uma tarefa a um usuário com base na alteração de status. Ou criar uma tarefa quando alguém preencher uma solicitação formulário para equipes de software .

Relacionamentos complexos

Dependências e relacionamentos que você pode gerenciar no ClickUp

Os projetos atuais têm tarefas complexas e interconectadas que afetam umas às outras. Sua ferramenta de gerenciamento de projetos precisa acomodar esses relacionamentos. Ela deve permitir que você conecte tarefas ou documentos, adicione dependências a tarefas, vincule recursos e incorpore ferramentas externas.

O ClickUp oferece gerenciamento de relacionamento sem código em todos os artefatos. Com o ClickUp, você pode criar links entre tarefas, documentos e dependências para acessar tudo o que precisa em um só lugar.

Integrações

Ao usar várias ferramentas para suas diversas necessidades comerciais, você não pode se dar ao luxo de obter ajuda de engenharia sempre que precisar que elas trabalhem juntas. Sua ferramenta de gerenciamento de projetos precisa de uma forma de integração de baixo código com aplicativos externos.

O ClickUp se integra a mais de 1.000 aplicativos sem que você precise escrever nenhum código. De ferramentas de comunicação como Gmail e Slack a aplicativos de produtividade como Harvest e ferramentas de negócios como HubSpot e GitHub, o ClickUp pode se conectar e funcionar com quase tudo o que você imaginar.

Exemplos de automação entre o ClickUp e o HubSpot

Muitas dessas integrações são bidirecionais. Isso significa que você pode configurar gatilhos de automação para atualizar a ferramenta externa do ClickUp ou vice-versa.

Dashboards

O software de gerenciamento de projetos é tão bom quanto a visibilidade que oferece aos diversos participantes. Para obter uma visão de 360 graus do projeto, os gerentes precisam de painéis personalizáveis que apresentem os insights vitais para eles.

Dashboard do ClickUp com gráficos personalizados

Os gráficos personalizados do ClickUp permitem que você visualize seu trabalho da maneira que desejar, sem esforço adicional de codificação.

Com o ClickUp, você pode escolher entre mais de 50 widgets que monitoram tempo, tarefas, progresso, carga de trabalho, sprint e muito mais. Você também pode converter seu painel em uma calculadora para somas, médias e muito mais para qualquer uma de suas tarefas.

Use esses modelos ágeis como inspiração para os painéis que você gostaria de criar.

Reforços de desempenho

A qualidade do trabalho depende dos padrões que as equipes estabelecem para si mesmas. Apesar de seus melhores esforços e de uma lista de verificação bem elaborada, alguns itens acabam passando despercebidos. Um bom sistema de gerenciamento de projetos pode evitar isso com uma automação inteligente. ClickApps -Os aplicativos pré-construídos sem código do ClickUp permitem exatamente isso. Aqui estão alguns exemplos.

Os aplicativosaviso de dependência permite que você seja notificado antes de fechar tarefas que estão esperando por outras

O avisoaviso incompleto impede que você feche tarefas que tenham subtarefas, comentários ou listas de verificação não resolvidos

O aplicativo Who's Online? permite que você veja quem está on-line para uma rápida atualização em tempo real

Personalização

Todo aplicativo que você usa vem com um conjunto de recursos embutidos. E se você precisar desses recursos, mas um pouco mais? Por exemplo, uma agência pode querer um ID de tarefa personalizado para cada cliente.

Campos personalizados no ClickUp

O ClickApps permite que você crie IDs de tarefas personalizadas. E mais? Você pode adicionar campos personalizados em vários formatos, como datas, informações de contato, drop-down, caixas de seleção, links, fórmulas, tags e muito mais.

Inteligência artificial

A IA generativa é uma das tecnologias mais transformadoras desta década. Você não deveria ter que contratar um grande equipe de engenheiros para fazer com que ele funcione para você.

ClickUp AI para gerar ideias IA do ClickUp ajuda a acelerar os planos de desenvolvimento e a documentação. Com algumas solicitações, você pode gerar ideias de produtos, roteiros e muito mais com a ajuda de especialistas Ferramentas de IA para equipes de software diretamente no ClickUp.

Impulsione seu gerenciamento de projetos da maneira sem código com o ClickUp

Grande parte de nossas vidas e de nosso trabalho hoje é mediada pela tecnologia. Mesmo as empresas que consideramos não tecnológicas - como serviços de arte ou beleza - usam ferramentas digitais para receber pedidos, gerenciar operações, marketing etc.

As ferramentas prontas para o gerenciamento de projetos não funcionam para todos os fins. Elas podem ser um pouco inflexíveis para as peculiaridades de seu projeto. É aí que entra o desenvolvimento de software sem código!

Os recursos sem código do ClickUp permitem que você impulsione o gerenciamento de projetos, a colaboração, o gerenciamento de recursos e o desenvolvimento de produtos.

Com os recursos de personalização, automação e arrastar e soltar baseados em GUI do ClickUp, você pode otimizar suas operações e aumentar sua produtividade. Experimente você mesmo. Registre-se no ClickUp gratuitamente .