Retrospectiva do Sailboat: Para equipes de desenvolvimento ágil de software

Grande parte do processo de desenvolvimento ágil de software é iterativo. Às vezes, parece que um projeto nunca termina! Mas, com certeza, sua equipe cruza a linha de chegada com sucesso. Em vez de simplesmente passar para o próximo projeto, a metodologia ágil exige reuniões de retrospectiva que analisam o que deu certo e o que deve ser mudado para a próxima vez. Tudo isso serve para ajustar seus fluxos de trabalho e processos para aumentar a coesão da equipe e a qualidade do trabalho.

Como qualquer processo em um equipe ágil as retrospectivas precisam de estrutura. Se você ainda não experimentou, a técnica de retrospectiva de veleiro é um verdadeiro divisor de águas. Essa técnica não apenas torna as retrospectivas mais envolventes, mas também fornece uma metáfora visual clara para ajudar as equipes a navegar pelas complexidades de um projeto. 🛥️

Se você é um Mestre do Scrum se você é um Scrum Master, proprietário de produto ou membro de uma equipe ágil, as retrospectivas de veleiro o ajudarão a identificar riscos potenciais, comemorar o que deu certo no último sprint e definir metas para o próximo sprint. Neste guia, explicaremos o que é uma retrospectiva de veleiro e ofereceremos dicas para a prática de técnicas de retrospectiva no ClickUp.

O que é uma Retrospectiva de Veleiro?

As equipes de desenvolvimento de software ágil usam retrospectivas sailboat para refletir sobre sprints passados ou fases do projeto. As retrospectivas são a última cerimônia ágil os gerentes de projeto supervisionam para melhorar a qualidade de projetos futuros. O objetivo de qualquer retrospectiva é a melhoria contínua. Afinal de contas, é mais fácil fazer melhor da próxima vez se você souber o que evitar.

Embora você possa usar qualquer técnica de retrospectiva que desejar, o método do veleiro é diferente porque usa a metáfora de um veleiro em uma viagem. Ele é menos árido do que outras técnicas de retrospectiva e oferece a você Equipe Scrum uma maneira divertida de visualizar o progresso, os desafios e a direção futura.

Em uma retroprojeção de veleiro, você imagina o projeto como um veleiro que se move em direção a um objetivo comum. Durante a sessão, os membros da equipe usam notas adesivas para anotar suas ideias sobre cada componente do veleiro, que são colocadas em um quadro branco e analisadas em conjunto. O processo incentiva o brainstorming e a discussão aberta, culminando em uma lista de ideias úteis para o projeto itens de ação úteis para sprints futuros.

As retrospectivas de barcos a vela podem ser muito abstratas para algumas equipes, mas muitos gerentes de projeto gostam de como elas funcionam como um quebra-gelo divertido que também alinha a equipe em áreas de melhoria. É muito mais divertido do que ficar olhando para uma parede de texto sem graça por duas horas, não é mesmo?

Componentes de uma Retrospectiva de barco a vela

Uma retrospectiva de barco a vela é uma gerenciamento ágil de projetos ferramenta. Como ela usa metáforas, é mais fácil para as equipes pensarem criticamente sobre sprints futuros. Durante uma sessão, sua equipe documentará suas ideias sobre cada componente do veleiro, que será usado posteriormente para mapear projetos futuros.

O objetivo

O ClickUp Dashboard, altamente personalizável, pode ajudá-lo a detalhar metas, tarefas, pontos ágeis e status do projeto

A meta de um veleiro retrô representa o destino. Pense nisso como o "X" em um mapa pirata. Algumas equipes se referem a isso como a "ilha" que o veleiro deseja alcançar. A meta pode ser praticamente qualquer coisa, desde o final de um sprint até a conclusão de uma fase importante do projeto. O que importa é que você escolha um marco significativo para a equipe trabalhar. 🌻

O vento (ou as velas)

O vento ou as velas simbolizam as forças positivas que movem seu veleiro para mais perto do destino. Isso inclui todos os sucessos, pontos fortes e boas condições que tiveram um impacto positivo no último sprint ou fase do projeto. Isso pode incluir coisas como certificações especializadas, um aumento no financiamento do departamento ou a possibilidade de terceirizar parte da carga de trabalho da sua equipe.

A âncora

Em uma retrospectiva de veleiro, a âncora representa desafios ou obstáculos que atrasam o progresso da equipe. As âncoras são qualquer coisa que atrapalhe seu progresso, como problemas de comunicação ou limitações de recursos.

As rochas

As rochas são riscos potenciais ou desafios previsíveis no caminho do veleiro. Enquanto você olha para a âncora no passado, as pedras olham para o futuro e exigem que a equipe planeje proativamente os problemas conhecidos. O objetivo é minimizar seu impacto no próximo sprint. As pedras podem incluir mudanças regulatórias ou limitações contínuas de recursos.

O sol

Por fim, o sol representa os objetivos da sua equipe além da meta principal. Esse elemento acrescenta uma camada de motivação e inspiração, concentrando-se nos objetivos e na visão de longo prazo da equipe. O foco aqui é identificar coisas boas que resultaram do projeto, como um produto aprimorado ou feedback positivo do cliente. É importante terminar com essa nota para que sua equipe possa visualizar o valor do trabalho árduo.

Realização de uma Retrospectiva de Veleiro

O modelo ClickUp Sailboat é uma estratégia de retrospectiva que ajuda a equipe a identificar os fatores que afetaram a meta do sprint, como os desafios encontrados, os riscos futuros previstos e as motivações

Pronto para executar uma retroação de veleiro com toda a sua equipe? A boa notícia é que você não precisa criar os visuais por conta própria. Podemos ser o software de gerenciamento de projetos favorito do mundo, mas o ClickUp também inclui centenas de modelos gratuitos para tudo o que você precisar - inclusive retrospectivas ágeis.

Basta acessar a seção Modelo do ClickUp Sailboat durante a reunião da equipe e você estará pronto para as corridas. Comece convidando todos os funcionários para a reunião de retrospectiva e passem por esse processo juntos:

Definir metas: Decidir sobre um destino ou marco específico. Se você já estiver configurado no ClickUp, isso provavelmente virá de seuMetas do ClickUp2. Coleta de suprimentos: Todo barco precisa de suprimentos antes de uma longa viagem, certo? Durante essa etapa, você conversa sobre os recursos e suprimentos necessários para apoiar sua meta. Isso pode incluir pessoal, licenças de software e outros equipamentos necessários Verifique o clima: Você pode esperar mares calmos ou águas tempestuosas e traiçoeiras? Essa etapa do retroprojeto do veleiro analisa os possíveis problemas em andamento. O modelo ClickUp Sailboat se integra ao seuVisualização do calendário do ClickUp para lhe dar uma visão rápida da sua viagem, para que você possa planejar adequadamente Crie um roteiro: Com as metas e o calendário em mãos, é hora de criar um roteiro com sua equipe. Durante essa etapa, você decidirá sobre as linhas do tempo e as visualizará com ferramentas como aVisualização do gráfico de Gantt do ClickUp5. Prepare seu barco: Qualquer embarcação em condições de navegar precisa de uma inspeção completa antes de zarpar. Nesta etapa do retrocesso do veleiro, você mapeará as tarefas, os responsáveis e quaisquer outros elementos essenciais para dar suporte ao seu próximo sprint **Finalmente, sua equipe está pronta para a próxima grande viagem. Nesse estágio, os gerentes de projeto continuam refinando seus projetos, tarefas, documentos e fluxos de trabalho para obter melhores resultados

Em última análise, essa divertida metáfora o ajudará a se organizar, planejar problemas futuros e chegar a um acordo sobre uma visão compartilhada. Como esse modelo de retrospectiva de veleiro ajuda a reunir todo o seu trabalho em uma plataforma dinâmica, a implementação da retrospectiva de veleiro é tão fácil quanto alguns cliques. 🚣‍♀️

O conceito de Retrospectiva do barco a vela Dentro de uma estrutura Scrum

A retrospectiva de veleiro parece muito mais divertida do que uma típica retrospectiva de sprint mas como ela se encaixa em uma estrutura Scrum?

Ela pode ser mais criativa do que outras retrospectivas, mas a abordagem do veleiro se alinha bem com os princípios do Scrum porque é:

Adaptável: As retrospectivas de veleiro incentivam as equipes a refletir sobre o desempenho passado (vento e âncoras) e antecipar desafios futuros (rochas), o que é essencial para a natureza sempre adaptável doGerenciamento de projetos Scrum *Colaborativa: Essa técnica de retrospectiva promove a comunicação aberta, pois todos os membros da equipe podem opinar sobre o que atrapalhou a equipe e o que deu certo. Essa é a combinação perfeita para a ênfase do Scrum em um forte trabalho em equipe

As retrospectivas de veleiro incentivam as equipes a refletir sobre o desempenho passado (vento e âncoras) e antecipar desafios futuros (rochas), o que é essencial para a natureza sempre adaptável doGerenciamento de projetos Scrum *Colaborativa: Essa técnica de retrospectiva promove a comunicação aberta, pois todos os membros da equipe podem opinar sobre o que atrapalhou a equipe e o que deu certo. Essa é a combinação perfeita para a ênfase do Scrum em um forte trabalho em equipe **Orientada a metas: O foco em uma meta comum (ou o destino, se estivermos seguindo a metáfora do veleiro) se encaixa no foco do Scrum em fornecer valor enquanto cumpre as metas do sprint

Felizmente, o processo retro do veleiro não é muito diferente se você seguir a estrutura do Scrum:

Realizar uma revisão do sprint: Revisar os resultados eentregáveis do seu sprint mais recente com a equipe Realize a retrospectiva do veleiro: Visualize o projeto inteiro com oModelo do ClickUp Sailboat. Peça à equipe que escreva suas ideias em notas adesivas sobre o vento, a âncora, as rochas e o sol. Reveja tudo em conjunto para resumir as principais percepções e lições aprendidas Determine itens de ação : Mobilize seus insights decidindo sobre os itens de ação no final da reunião. Insira os itens de ação no ClickUp com responsáveis, notas e datas de vencimento para manter o próximo sprint no caminho certo

Retrospectiva do barco a vela vs. outras retrospectivas

As retrospectivas em barco a vela são uma maneira divertida e metafórica de fazer um post-mortem do projeto, mas certamente não são a única maneira de analisar o progresso do projeto. É uma das muitas possíveis formatos de retrospectiva de sprint cada um com uma abordagem diferente:

Sailboat vs. Starfish: A retrospectiva starfish categoriza o feedback em cinco grupos: Iniciar, Parar, Continuar, Mais de e Menos de. Essa é uma estrutura ampla para categorizar o feedback da sua equipe, dos clientes e de outras partes interessadas, o que pode ser útil. No entanto, o barco a vela é uma abordagem mais visual e metafórica, facilitando o envolvimento da sua equipe na retrospectiva

A retrospectiva starfish categoriza o feedback em cinco grupos: Iniciar, Parar, Continuar, Mais de e Menos de. Essa é uma estrutura ampla para categorizar o feedback da sua equipe, dos clientes e de outras partes interessadas, o que pode ser útil. No entanto, o barco a vela é uma abordagem mais visual e metafórica, facilitando o envolvimento da sua equipe na retrospectiva Veleiro vs. os 4 L's: Os 4 L's significam Liked (Gostei), Learned (Aprendi), Lacked (Faltava) e Longed For (Ansiava). Como um barco a vela, ele se concentra em sentimentos e experiências individuais. No entanto, um veleiro é mais útil porque também analisa os fatores externos (vento e âncora) que afetam a equipe, proporcionando uma visão mais holística do ambiente do projeto

Os 4 L's significam Liked (Gostei), Learned (Aprendi), Lacked (Faltava) e Longed For (Ansiava). Como um barco a vela, ele se concentra em sentimentos e experiências individuais. No entanto, um veleiro é mais útil porque também analisa os fatores externos (vento e âncora) que afetam a equipe, proporcionando uma visão mais holística do ambiente do projeto Barco à vela vs. Louco de Alegria: Louco de Alegria é uma retrospectiva mais focada na emoção que lista os sentimentos dos membros da equipe sobre um projeto. A retrospectiva "sailboat" leva em conta as emoções, mas se concentra principalmente nos fatores que afetam o progresso do projeto e os riscos futuros. Isso é mais focado nos negócios do que, por exemplo, alguém se sentir triste pelo fato de o projeto ter terminado

Por que gerentes de projeto escolhem a retrospectiva do veleiro

A abordagem retrospectiva correta depende de suas metas e da cultura corporativa. Mesmo assim, mais gerentes de projeto estão se voltando para as retrospectivas de barco a vela porque elas são..:

Altamente visuais: A metáfora do barco a vela é fácil de entender, promovendo melhor engajamento e participação

A metáfora do barco a vela é fácil de entender, promovendo melhor engajamento e participação **Abrangente: Gostamos da retrospectiva do veleiro porque, ao contrário de outras técnicas de retrospectiva, ela oferece uma visão mais holística dos projetos e proporciona uma análise mais completa

Focada no feedback: A maioria dos funcionários considera a abordagem metafórica e divertida menos intimidadora do que outras metodologias de retrospectiva. Na prática, isso torna as pessoas mais propensas a compartilhar desafios e riscos que, de outra forma, talvez não compartilhassem

A maioria dos funcionários considera a abordagem metafórica e divertida menos intimidadora do que outras metodologias de retrospectiva. Na prática, isso torna as pessoas mais propensas a compartilhar desafios e riscos que, de outra forma, talvez não compartilhassem Flexível: Você não precisa fazer parte de uma equipe de desenvolvimento de software de uma grande empresa para fazer uma retrospectiva de veleiro. Essa técnica se adapta a vários tamanhos de equipe e departamentos, o que a torna uma ferramenta útil para qualquerequipe ágil ## Retrospectivas de barco a vela na prática

A esta altura, sabemos o que é uma retrospectiva de veleiro e como realizá-la para a sua equipe. Mas como você realmente implementa o que aprendeu na retrospectiva do veleiro? Siga estas dicas profissionais para traduzir suas percepções de retrospectiva em resultados comerciais tangíveis.

Educar sua equipe

Sua equipe pode dizer: "Hã?" se você entrar na sala com um grande gráfico com um veleiro. Informe a sua equipe sobre o método de retrospectiva do veleiro antes da reunião. Sempre explique a metáfora no início da sessão, mesmo que você já tenha feito retrospectivas com veleiros antes. Nem todos admitirão que não sabem o que está acontecendo, portanto, uma pequena atualização faz maravilhas para a compreensão e a participação.

Crie um ambiente confortável

Você quer incentivar um feedback honesto e útil, mas as pessoas não compartilharão seus sentimentos honestos se não se sentirem à vontade. Promova um ambiente seguro e aberto em que os membros da equipe se sintam à vontade para compartilhar seus pensamentos. Se ainda tiver dificuldades para obter um feedback sincero, dê à sua equipe a opção de compartilhar um feedback anônimo.

Use recursos visuais

Planeje e organize sua retrospectiva de veleiro no ClickUp Mind Maps para obter o melhor esboço visual

As retrospectivas de veleiros são altamente visuais, portanto, você precisa de algum tipo de auxílio visual para essa reunião. Seja em um quadro branco físico ou em um mapa mental digital no ClickUp o mapa mental digital do ClickUp, que é um mapa de navegação, tem uma representação clara do veleiro, do vento, das âncoras, das rochas e do sol.

Gerencie o tempo com cuidado

As retrospectivas podem sair dos trilhos rapidamente se você não ficar atento ao relógio. Respeite o tempo de todos criando uma pauta livre para a reunião que descreva o que será discutido e quando. Se a sua equipe tem o hábito de ultrapassar o tempo, designe um cronometrista oficial e um facilitador da reunião para manter todos na tarefa. ⏱️

Foque nos resultados acionáveis e nas próximas etapas

Transforme sua retrospectiva de veleiro em tarefas com um responsável e data de vencimento com apenas alguns cliques no ClickUp

Outras retrospectivas, como a Mad Sad Glad (Louco, Triste e Feliz), concentram-se demais nos sentimentos. As emoções são um tipo de feedback útil, mas não são muito acionáveis. A retrospectiva do veleiro é útil porque enfatiza o que deu certo e, ao mesmo tempo, aborda o que você poderia fazer diferente na próxima vez. Em vez de se prender demais a avaliações subjetivas, concentre-se nos resultados desejados e nas etapas necessárias para alcançar esses resultados. Isso se traduzirá em mudanças tangíveis que melhorarão a qualidade de projetos futuros.

Execute melhores reuniões de retrospectiva de veleiros no ClickUp

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para cada equipe

As retrospectivas de veleiros são úteis para entender como sua equipe se sente em relação a projetos anteriores e ajudam a impulsionar a equipe em sprints futuros. Se bem executadas, elas ajudam a identificar riscos, eliminar gargalos futuros e fornecer metas claras para o seu próximo grande projeto.

Há apenas um pequeno problema: a maioria das sessões de retrospectiva acontece independentemente de suas tarefas, relatórios e bate-papos. Isso exige que você folheie vários ferramenta de gerenciamento de projetos s, o que é uma receita para a confusão.

A ferramenta de gerenciamento de projetos multifuncional do ClickUp reúne métricas, modelos, metas, painéis, tarefas e várias exibições em um só lugar - mesmo para equipes técnicas. Veja a diferença por si mesmo: Crie seu ClickUp Workspace agora gratuitamente .