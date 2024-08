11 melhores alternativas ao Vanta para automatizar processos em 2024

De golpistas traiçoeiros a violações acidentais, a segurança digital e a conformidade nunca foram tão importantes. O lado negativo? É difícil cumprir os requisitos de conformidade sem processos e ferramentas estruturados.

O Vanta é uma solução popular para automatizar as revisões de conformidade e segurança, mas não é adequado para todas as empresas. Felizmente, há muitas alternativas ao Vanta no mercado. Se você deseja automatizar processos ou simplificar as revisões de segurança, a plataforma de segurança certa mantém sua empresa de pequeno ou médio porte segura e em conformidade. ✅

Confira este guia completo para obter uma lista de recursos obrigatórios para qualquer software de conformidade, além de nossas 11 alternativas favoritas ao Vanta em 2024 (e um concorrente bônus!).

O que você deve procurar nas alternativas ao Vanta?

O Vanta é um

plataforma de gerenciamento de conformidade

que utiliza automações para unificar o gerenciamento de riscos e simplificar as análises de segurança. A maioria dos concorrentes do Vanta oferece tudo isso e muito mais. Procure um software com estas funcionalidades para se manter na vanguarda da conformidade:

Cobertura da estrutura de conformidade: Em primeiro lugar, procure uma plataforma compatível com as estruturas de segurança que você segue. As opções comuns incluem SOC 2 gDPR, ISO 27001, HIPAA e PCI DSS. É bom ter uma cobertura ampla, mas certifique-se de que a plataforma realmente conhece o assunto - às vezes, é melhor optar por uma plataforma especializada em vez de uma generalista

As 11 melhores alternativas de Vanta para usar em 2024

Se você está tentando melhorar a segurança cibernética e a conformidade, certamente não está sozinho. Mais PMEs estão recorrendo a plataformas de conformidade para proteger seus dados, clientes e reputação. Estas são as 11 principais alternativas ao Vanta em 2024 para empresas de pequeno e médio porte.

1. Scytale

via

Scytale

A Scytale é a mais nova líder em conformidade e gerenciamento de riscos e uma das melhores alternativas do Vanta para empresas de todos os setores e de qualquer tamanho. Essa plataforma baseada em nuvem depende muito de automações baseadas em IA para simplificar fluxos de trabalho de conformidade longos e complicados.

A Scytale está equipada para lidar com praticamente qualquer risco por meio da orientação de um especialista em conformidade dedicado para garantir a prontidão para auditoria e a capacidade de suportar mais de uma dúzia de estruturas. Esse suporte, aliado a uma extensa lista de integrações e recursos de segurança, elimina as cargas de trabalho intensivas de administração e economiza um tempo valioso para as empresas, que se preocupam menos com os esforços de segurança, risco e conformidade.

Melhores recursos do Scytale

Oferece suporte a mais de 15 estruturas, como SOC 2, ISO 27001, HIPAA, GDPR, conformidade com PCI-DSS e muito mais

Oferece soluções específicas para vários setores e casos de uso, incluindo especialistas em conformidade, testes de penetração, startups e GRCaaS

Integra-se a várias outras ferramentas de trabalho para simplificar seus processos de conformidade, incluindo GitHub, Slack, Google Workspace, Okta e ClickUp - e ainda mais a caminho

Monitoramento de controle automatizado, coleta de evidências e um gerador de políticas personalizadas para startups

Bate-papo no aplicativo para se conectar com a equipe e uma central de notificações para se alinhar rapidamente com todas as atualizações de segurança

Limitações do Scytale

Bugs ocasionais, incluindo tempo de atraso ao carregar ou visualizar arquivos maiores

Não há recurso de exportação de arquivos CSV ou Excel

Integrações limitadas de CI/CD (embora haja mais em andamento)

A Scytale não oferece uma versão gratuita ou uma avaliação gratuita

Preços da Scytale

Entre em contato com a Scytale para obter todas as informações sobre preços

Avaliações e resenhas do Scytale

G2 : 4.8/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 5/5 (5 avaliações)

2. Drata

via

Dados

O Drata facilita a configuração de um programa de conformidade eficaz com apenas alguns cliques. Ele coleta evidências automaticamente para que você possa dizer adeus aos dias de capturas de tela manuais. Confie no Drata para registrar todas as evidências, controles e documentos em um só lugar, obtendo visibilidade total que o prepara para auditorias e ameaças à segurança no mundo real. 🔒

Drata melhores recursos

O Data tem mais de 85 integrações nativas

Proteja informações confidenciais com permissões de acesso baseadas em funções

O Drata é compatível com mais de 17 estruturas, incluindo NIST CSF e CCPA

Você segue uma estrutura personalizada? Adicione-a ao Drata para criar controles personalizados para as suas necessidades de conformidade

Drata limitações

Alguns usuários afirmam que a plataforma separa os documentos por funcionário, o que pode dificultar a localização de informações

Outros dizem que as integrações do Drata ocasionalmente apresentam falhas

Drata preços

Entre em contato para obter preços

Drata avaliações e críticas

G2: 4,9/5 (mais de 600 avaliações)

4,9/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

3. Sprinto

via

Sprinto

O Sprinto é uma alternativa sólida do Vanta para empresas de tecnologia que precisam de suporte para auditorias de segurança. Ele oferece programas de conformidade aprovados por auditores para conduzir sua equipe por um processo de segurança e auditoria modelado. Nunca mais se preocupe em deixar a bola cair: A Sprinto preenche as tarefas relacionadas à auditoria, prioriza-as e notifica a sua equipe para manter a bola rolando.

Melhores recursos do Sprinto

A Sprinto oferece suporte a mais de 12 estruturas de segurança, incluindo CMMC, PIPEDA e FedRamp

A Sprinto lhe dá acesso a especialistas em segurança e conformidade para responder a todas as perguntas

Integra avaliações de risco, inspeções de controles e auditorias sem contato com evidências geradas automaticamente

Prepare-se para sua próxima auditoria sem estresse com os parceiros internacionais de auditoria da Sprinto na Índia, no Reino Unido, nos EUA e em Israel

Limitações da Sprinto

A Sprinto foi projetada para empresas de tecnologia, portanto, não é adequada para todos os setores

Alguns usuários gostariam que a Sprinto oferecesse mais recursos práticos e documentação

Sprinto preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Sprinto

G2: 4,8/5 (690+ avaliações)

4,8/5 (690+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (4 avaliações)

4. Escrutínio

via

Verificar

Essa alternativa da Vanta é especializada em avaliação e monitoramento de riscos. Embora siga as estruturas de segurança padrão do setor, o Scrut realmente se destaca com seus programas de infosec personalizados. Além de dar a você a liberdade de personalizar a segurança e a conformidade, a plataforma também vem com fluxos de trabalho colaborativos incorporados para facilitar gerenciamento de projetos .

Melhores recursos do Scrut

Colabore de forma segura com pen-testers, auditores e membros da equipe com os fluxos de trabalho prontos do Scrut

Escolha entre mais de 70 integrações

O Scrut vem com painéis de controle em tempo real para insights rápidos

Gerencie todos os ativos, fornecedores, funcionários e processos em uma única visualização

Limitações do Scrut

Alguns usuários gostariam que o Scrut oferecesse mais automações

Outros dizem que há problemas com a interface do usuário

Scrut preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Scrut

G2: 4,9/5 (mais de 650 avaliações)

4,9/5 (mais de 650 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 190 avaliações)

5. UpGuard

via

UpGuard

O UpGuard é uma alternativa robusta ao Vanta que tem soluções para avaliação de riscos de fornecedores, classificações de segurança, relatórios, detecções de vazamentos e até mesmo um Ferramenta de IA para preenchimento automático de avaliações de fornecedores. O UpGuard tem muitos recursos importantes, mas é mais conhecido pelo gerenciamento de riscos de terceiros. Se houver fornecedores ou prestadores de serviços em seus sistemas, o UpGuard garantirá que todos cumpram as regras.

Melhores recursos do UpGuard

Simplifique o gerenciamento de riscos de fornecedores com o recurso de preenchimento automático de IA para coletar questionários mais rapidamente

Use o UpGuard BreachSight para monitorar violações de dados

O UpGuard Vendor Risk controla os riscos de fornecedores terceirizados

Integra-se com Jira, Slack e ServiceNow

Limitações do UpGuard

Alguns usuários dizem que o preço é muito alto

Outros gostariam que a plataforma oferecesse mais ações em massa

UpGuard preço

Iniciante: $18.999/ano

$18.999/ano Profissional: $39.999/ano

$39.999/ano Corporativo: $89.999/ano

$89.999/ano Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do UpGuard

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 5/5 (1 avaliação)

6. Secureframe

via

Estrutura de segurança

O Secureframe vem com dois produtos: Secureframe Comply para automação de conformidade e Secureframe Trust para segurança de dados e confiança do cliente. Experimente o Secureframe AI para automatizar instruções de mediação, concluir avaliações de risco e escrever políticas de conformidade. 📝

Secureframe melhores recursos

Escolha entre mais de 200 integrações

Os painéis de controle do Secureframe medem seu progresso em direção à conformidade regulamentar para estruturas como SOC 2 ou ISO 27001

O Secureframe vem com treinamento integrado de funcionários e rastreamento de certificação

Automatize as avaliações de risco com a ferramenta de gerenciamento de risco de IA do Secureframe

Secureframe limitações

Alguns usuários dizem que o Secureframe ainda requer supervisão, o que prejudica a economia de tempo que você normalmente obteria com a IA e a automação

Outros dizem que o processo de gerenciamento de fornecedores é volumoso e difícil de gerenciar

Secureframe preço

Entre em contato para obter preços

Secureframe avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (280+ avaliações)

4,7/5 (280+ avaliações) Capterra: 5/5 (4 avaliações)

7. OneTrust

via

OneTrust

A confiança é tudo, e é por isso que a OneTrust se concentra tanto na segurança e na conformidade como geradoras de confiança. Essa alternativa da Vanta vem com quatro soluções baseadas na nuvem: Privacidade e Governança de Dados, Ética e Conformidade, GRC e Garantia de Segurança, e ESG e Sustentabilidade.

Melhores recursos do OneTrust

Peça à OneTrust para descobrir e proteger os dados em seus sistemas

Configure e gerencie um programa ESG no OneTrust

Acompanhe os riscos do fornecedor e os compromissos ESG no portal OneTrust

A OneTrust oferece suporte a um programa de comunicação para adicionar estrutura ao gerenciamento interno da ética

Limitações do OneTrust

Vários usuários dizem que é difícil integrar o OneTrust a outras soluções

Outros dizem que o OneTrust não tem tantos recursos quanto outras alternativas ao Vanta

OneTrust preço

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas da OneTrust

G2: 4,2/5 (mais de 140 avaliações)

4,2/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,1/5 (20 avaliações)

8. AuditBoard

via

AuditBoard

"Auditoria" está em seu nome, então é melhor você acreditar que o AuditBoard é uma alternativa sólida do Vanta para organizações preocupadas com a conformidade. Essa plataforma é especializada no gerenciamento colaborativo de riscos, ajudando você a identificar mais riscos potenciais e a mediá-los antes que haja um problema.

AuditBoard melhores recursos

O AuditBoard automatiza a análise, a geração de conteúdo e as interações entre segurança de TI, programas ESG e muito mais

Crie painéis de análise personalizados com o criador de painéis sem código da AuditBoard

A IA da plataforma oferece recomendações inteligentes, notificações eautomações de fluxo de trabalho* O AuditBoard vem com integrações sem código para AWS, Google Cloud, Slack e muito mais

AuditBoard limitações

Algumas pessoas dizem que o AuditBoard tem um suporte ao cliente lento

Outros dizem que seus painéis não são muito fáceis de usar

AuditBoard preço

Entre em contato para obter preços

AuditBoard avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 840 avaliações)

4,7/5 (mais de 840 avaliações) Capterra: 4,7/5 (260+ avaliações)

9. SecurityScorecard

via

Cartão de pontuação de segurança

Quanto maior for a sua superfície de ataque, maior será a necessidade de planejar proativamente as ameaças. Felizmente, o SecurityScorecard oferece a você um processo estruturado para aumentar a visibilidade com inteligência unificada sobre ameaças e riscos. Gerencie os riscos, fique por dentro dos riscos cibernéticos mais recentes e documente a devida diligência para estar sempre pronto para a auditoria. 🔎

Melhores recursos do SecurityScorecard

Precisa de seguro cibernético? O SecurityScorecard compara a cobertura e as taxas de seguro para você

Assuma o controle dos seus fornecedores e da sua cadeia de suprimentos com o SecurityScorecardgerenciamento de riscos cibernéticos* As avaliações do SecurityScorecard aceleram os questionários de conformidade

Use os sensores do SecurityScorecard para criar seus próprios modelos de risco personalizados

Limitações do SecurityScorecard

Algumas pessoas dizem que o SecurityScorecard é caro

Outros dizem que ele adota uma abordagem padronizada para o gerenciamento de fornecedores de TI que nem sempre funciona

SecurityScorecard preço

**Gratuito

Business: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do SecurityScorecard

G2: N/A

N/A Capítulo: 4,4/5 (8 avaliações)

10. Hiperprova

via

Hiperprova

O Hyperproof é uma alternativa ao Vanta que simplifica as complexidades de seguir várias estruturas de segurança e conformidade. Além de incluir recursos para o gerenciamento de fornecedores, segurança e conformidade, o Hyperproof tem até mesmo uma ferramenta de gerenciamento de auditoria para simplificar a colaboração entre os auditores.

Hyperproof melhores recursos

O Hyperproof suporta mais de 70 frameworks

Gerencie, avalie e rastreie riscos de forma centralizada

O Hyperproof mapeia os controles entre as estruturas para identificar rapidamente as lacunas

Verifique rapidamente o status de uma auditoria sem sair do Hyperproof

Hyperproof limitações

Alguns usuários dizem que precisam abrir várias guias para ter uma ideia do desempenho real do Hyperproof

Outros dizem que a plataforma pode apresentar bugs

Hyperproof preço

Entre em contato para obter preços

Hyperproof avaliações e críticas

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4,6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 35 avaliações)

11. Egnyte

via

Egnyte

Você administra seus negócios principalmente na nuvem? Se sim, você precisa do Egnyte, imediatamente. Essa alternativa do Vanta combina colaboração de conteúdo, conformidade, segurança e privacidade de dados em um único pacote. É uma ferramenta sólida para obter rapidamente o controle sobre seu conteúdo na nuvem.

Melhores recursos da Egnyte

Compartilhe arquivos com segurança e colabore com qualquer usuário aprovado em tempo real

A Egnyte simplifica a governança de acesso em um único painel de controle

Detectar e rapidamentecriar um plano de ação para ameaças internas e externas

A Egnyte oferece suporte à governança de várias fontes para conteúdo em vários repositórios

Limitações do Egnyte

Os limites de armazenamento da Egnyte às vezes atrapalham

Alguns usuários relatam tempos de resposta lentos do atendimento ao cliente

Egnyte preço

Business: US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente

US$ 20/mês por usuário, cobrado anualmente Enterprise Lite: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises da EGNYTE

G2: 4,4/5 (940+ avaliações)

4,4/5 (940+ avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 95 avaliações)

Outras ferramentas de conformidade

As 11 alternativas ao Vanta que listamos aqui certamente o ajudarão durante uma auditoria ou correção de ameaças. Mas essas não são as únicas opções para seu kit de ferramentas de conformidade. Plataformas como a ClickUp têm muitas soluções robustas para

automatizar tarefas

projetos e processos para segurança e conformidade.

ClickUp

Defina com facilidade e rapidez as datas de início e de vencimento em uma tarefa ou use configurações condicionais para que as datas se repitam ou crie uma nova tarefa após a conclusão

Sua equipe está se esquecendo de realizar tarefas regulares relacionadas à segurança? Ou talvez eles estejam deixando de lado certos projetos? Seja qual for o seu desafio de produtividade, o ClickUp está aqui para salvar sua pele.

Tarefas do ClickUp

oferecem total flexibilidade para personalizar os projetos da maneira que você achar melhor. Acompanhe as conversas da equipe, os arquivos e os requisitos de estrutura de cada projeto em uma visualização simples no ClickUp.

E o melhor de tudo,

Automações do ClickUp

torna fácil automatizar mais de sua carga de trabalho. Temos mais de 100 automações sem código pré-carregadas para simplificar seu dia, desde transferências de tarefas até alterações de status.

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Claro, somos a solução de gerenciamento de projetos favorita do mundo, mas isso não significa que a segurança seja frouxa por aqui.

Segurança do ClickUp

é sempre a principal preocupação. Estamos em conformidade com SOC 2, GDPR, HIPAA e ISO 27001 e realizamos verificações de segurança automatizadas regulares para equilibrar desempenho e segurança.

O ClickUp é hospedado inteiramente no AWS, com recursos de segurança e privacidade de ponta a ponta incorporados à plataforma. Temos até mesmo segurança de data center de alto nível e usamos criptografia TLS 1.2 para nossos aplicativos da Web. Mas sabemos que mesmo as verificações internas podem deixar passar alguma coisa, e é por isso que o ClickUp também usa um terceiro para testes regulares de penetração.

Melhores recursos do ClickUp

Precisa escrever documentação de segurança ou criar estratégias para sua próxima auditoria? Use um Modelo ClickUp para acelerar o processo

IA do ClickUp pode escrever, resumir ou editar textos em seus modelos e documentos para fazer um trabalho melhor e mais rápido

Use Metas do ClickUp para acompanhar seu progresso para correção, preenchimento de listas de verificação de auditoria e muito mais

Pare de se preocupar em deixar a bola cair e faça tudo acontecer automaticamente com o ClickUp Automations

Limitações do ClickUp

Recursos como o ClickUp AI só estão disponíveis em planos pagos

O ClickUp tem muitos recursos, portanto, dedique algum tempo para se familiarizar com a plataforma

ClickUp preços

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 3.900 avaliações)

