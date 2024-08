10 melhores alternativas ao Rippling para o gerenciamento da folha de pagamento

Os sistemas de folha de pagamento devem se adequar às necessidades, às preferências e ao orçamento de sua empresa. Às vezes, os sistemas software de recursos humanos (RH) como o Rippling, é insuficiente. 👀

O que você deve procurar em Alternativas ao Rippling ??

Ao procurar a alternativa certa para o Rippling, concentre-se no que é importante para a folha de pagamento e o RH da sua empresa. Vamos detalhar os aspectos importantes a serem observados para que você possa escolher o software mais adequado à sua empresa.

Facilidade de uso: A plataforma deve ser simples e intuitiva para que você e sua equipe possam lidar com as tarefas de RH sem uma curva de aprendizado acentuada

Escolha uma solução de RH que atenda a todas as suas necessidades, como processamento automatizado da folha de pagamento, declaração de impostos, administração dos benefícios dos funcionários, contratação e integração. É ainda melhor se você puder personalizá-la para atender aos seus processos exclusivos

Escolha uma solução de RH que atenda a todas as suas necessidades, como processamento automatizado da folha de pagamento, declaração de impostos, administração dos benefícios dos funcionários, contratação e integração. É ainda melhor se você puder personalizá-la para atender aos seus processos exclusivos **Preços: as soluções certas de gerenciamento de desempenho e folha de pagamento devem equilibrar os principais recursos de que você precisa com planos de preços adequados ao seu orçamento

Relatórios e análises: Procure soluções de software que explorem os insights de RH paraotimizar os processos de negócios (como recrutamento e integração) e o desempenho dos funcionários

Procure soluções de software que explorem os insights de RH paraotimizar os processos de negócios (como recrutamento e integração) e o desempenho dos funcionários

Verifique se a ferramenta se integra a outros sistemas que você usa, como armazenamento em nuvem, videoconferência, contabilidade e software de controle de tempo Suporte: O suporte ao cliente confiável e acessível é importante, especialmente para problemas complicados com a folha de pagamento. Priorize ferramentas com um registro comprovado de excelente suporte ao cliente

As 10 melhores alternativas ao Rippling para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar, vamos dar uma olhada nas 10 principais alternativas ao Rippling que lhe darão o melhor negócio pelo seu dinheiro. 💸

Abordaremos os pontos fortes, as limitações e os planos de preços de cada ferramenta. Lembre-se de ter em mente as necessidades de sua empresa para encontrar a opção ideal.

Pronto? Vamos lá! 🥁

Os responsáveis podem controlar facilmente o tempo gasto em uma tarefa, que aparece coletivamente em um menu suspenso simples

O ClickUp é uma plataforma de produtividade para administrar todas as áreas de sua empresa. Isso inclui o gerenciamento de bancos de dados de funcionários e recursos humanos processos como recrutamento, integração, desempenho e satisfação dos funcionários.

O que é interessante no ClickUp é como você pode ajustá-lo para atender exatamente às necessidades de sua empresa. Use os mais de 15 campos personalizados - como texto, número, data, classificação e progresso - para manter os detalhes de seus funcionários e processos organizados e organizados.

Você também pode visualizar os dados com exibições personalizadas. Se quiser armazenar os dados dos funcionários em uma visualização de tabela, acompanhar o status dos fluxos de trabalho em um quadro Kanban ou agendar eventos na visualização Calendar, o ClickUp tem tudo o que você precisa. ✨

E se a configuração parecer muito trabalhosa, não se preocupe - há vários modelos de RH, como Modelo de plano de projeto de folha de pagamento do ClickUp que facilitam as coisas. E para tornar a vida ainda mais eficiente, configure automações para mover as tarefas por diferentes estágios, atribua prazos e avise sua equipe para começar a trabalhar nelas.

A melhor parte? O ClickUp pode ser acessado pelo navegador da Web, pelo desktop e por dispositivos móveis.

Se você estiver procurando uma alternativa ao Rippling que se adapte às suas necessidades exclusivas, o ClickUp pode ser o que estava faltando.

Melhores recursos do ClickUp

Controle o tempo de trabalho e adicione-o às planilhas de horas

Comunique-se com funcionários e novos contratados em comentários de tarefas e canais de bate-papo

Armazenar e colaborar em manuais de funcionários, wikis da empresa e SOPs no ClickUp Docs

Monitore o progresso das tarefas, a carga de trabalho e o desempenho dos funcionários e os KPIs em painéis personalizados 📊

Conecte o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos externos por meio de integrações nativas, Zapier e API

Limitações do ClickUp

Falta de funções avançadas de RH, como processamento de folha de pagamento, conformidade fiscal e serviços de PEO

A configuração pode ser demorada devido à extensa personalização

ClickUp preço

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Isolado

via Isolado O Isolved é uma solução abrangente de RH para empresas de pequeno e médio porte. Ele tem tudo o que você precisa para simplificar a folha de pagamento e gerenciar o ciclo de vida dos funcionários. Isso inclui aquisição de talentos, integração, benefícios, aprendizado e gerenciamento de tempo.

Ao contrário da maioria das soluções de RH, o preço é baseado em um modelo por funcionário por mês, que se ajusta com base nos recursos individuais que você seleciona. Dessa forma, você só paga pelo que precisa.

Melhores recursos resolvidos

Solicite a cobertura de turnos de colegas e gerentes

Permitir que os funcionários façam doações para instituições de caridade com as quais se importam

Acesse várias opções de pagamento, incluindo depósito direto, cartões de pagamento e pagamento sob demanda

Compare seu desempenho com o dos concorrentes analisando o salário médio, os custos de benefícios, o tempo de serviço e muito mais

Limitações resolvidas

Há poucas integrações nativas

Ocasionalmente, a plataforma apresenta falhas

O suporte ao cliente pode não responder a problemas complexos

isolvido preço

Entre em contato para obter preços

classificações e resenhas da isolved

G2: 4,3/5 (870+ avaliações)

4,3/5 (870+ avaliações) Capterra: 3,9/5 (460+ avaliações)

3. Paychex

via Paychex O Paychex é um sistema de gerenciamento de RH e folha de pagamento baseado em nuvem que vale a pena mencionar neste resumo de alternativas do Rippling. Ele se mantém atualizado com as leis tributárias, calcula e retém impostos e garante que todos recebam seus contracheques na hora certa. Ele também lida com integração, gerenciamento de aprendizado, controle de tempo e presença, benefícios, seguro empresarial e PEO.

Um recurso importante do Paychex é a modularidade, ou seja, cada plano pago tem alguns recursos principais e os demais estão disponíveis como complementos. Embora isso seja ótimo para personalizar a plataforma de acordo com suas necessidades, aumenta significativamente seus custos. 💲

Melhores recursos do Paychex

Minimizar erros na folha de pagamento com revisão e aprovação antecipadas pelos funcionários

Pague os funcionários por meio de vários canais, incluindo depósito direto, cartões de folha de pagamento, cheques em papel e cheques eletrônicos

Gerar mais de 160 relatórios que abrangem contratação e rotatividade, custo de mão de obra da folha de pagamento, custo de trabalho e distribuição de mão de obra

Acesso ao suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, por telefone e chat ao vivo (para clientes sediados nos EUA)

Limitações do Paychex

Recursos básicos como rastreamento de candidatos, tempo e presença, integrações e gerenciamento de desempenho estão disponíveis como complementos

O suporte ao cliente pode ser um sucesso ou um fracasso

Paychex preço

Essenciais: US$ 39/mês + US$ 5 por funcionário

US$ 39/mês + US$ 5 por funcionário Select: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Pro: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Paychex

G2: 4,2/5 (mais de 1.480 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.480 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.460 avaliações)

4. BambooHR

via BambooHR Também na nossa lista das principais alternativas ao Rippling está o BambooHR, um sistema de informações de recursos humanos (HRIS) para empresas de pequeno e médio porte. Ele tem uma interface de usuário simples que facilita muito o gerenciamento de tarefas de RH, como recrutamento, integração, folha de pagamento, treinamento e desligamento.

Sua equipe tem um portal de autoatendimento para funcionários para visualizar organogramas, atualizar seus dados pessoais, solicitar folgas e muito mais. Ele também suporta a definição e o controle de metas. Dessa forma, os funcionários podem definir metas e compartilhá-las com gerentes e colegas para acompanhar o progresso. 📈

BambooHR melhores recursos

Realizar pesquisas para avaliar como os funcionários se sentem em relação ao seu trabalho

Acessar mais de 100 relatórios em categorias como informações sobre funcionários, contratação, desempenho, rotatividade econtrole de tempo da agência* Envie documentos digitais aos funcionários para coletar seus detalhes e assinaturas 🖋️

Conecte-se a mais de 120 aplicativos SaaS, incluindo Slack, Checkr, Lattice, Tray e Zapier

BambooHR limitações

Fica mais lento ao lidar com grandes volumes de dados

Os serviços de folha de pagamento são apenas para funcionários baseados nos EUA

Os recursos de controle de tempo, folha de pagamento, benefícios e gerenciamento de desempenho têm um custo adicional

BambooHR preços

Entre em contato para obter os preços

BambooHR avaliações e críticas

G2: 4,5/5 (mais de 1.650 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.650 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.650+ avaliações)

5. Gusto

via Gosto O Gusto é um software de folha de pagamento de serviço completo para pequenas empresas sediadas nos EUA. Ele cuida de todas as áreas da folha de pagamento, desde os cálculos de impostos até a distribuição de pagamentos.

Ao contrário da maioria das alternativas do Rippling, o Gusto inclui muitos recursos de gerenciamento da força de trabalho em seu plano inicial - contratação e integração, penhoras, administração de seguro de saúde e integrações. Portanto, se você está em busca de uma alternativa acessível ao Rippling, o Gusto pode ser exatamente o que você está procurando. 🤩

Gusto melhores recursos

Executar folhas de pagamento ilimitadas sem custo adicional em todos os planos

Configure os benefícios dos funcionários, como planos de aposentadoria 401(k), HSAs e FSAs, benefícios de deslocamento e compensação dos trabalhadores

Integre-se com mais de 180 aplicativos de terceiros, incluindo QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom e Slack

Obtenha o aplicativo Gusto Wallet para que os funcionários acompanhem seus ganhos, despesas e economias

Gusto limitações

Não há avaliação gratuita, apenas uma demonstração disponível

Não tem um aplicativo móvel para que os administradores de RH gerenciem a folha de pagamento em qualquer lugar

Gusto preço

Simples: US$ 40/mês + US$ 6 por pessoa

US$ 40/mês + US$ 6 por pessoa Plus: US$ 80/mês + US$ 12 por pessoa

US$ 80/mês + US$ 12 por pessoa Premium: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Negócio somente para contratante: $35/mês + $6 por contratante

Gusto Classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 1.760 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.760 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.810+ avaliações)

6. Paylocity

via Paylocity O Paylocity é outro software de RH para lidar com folha de pagamento, benefícios, tempo e presença, talentos e experiência do funcionário. Se a sua equipe estiver espalhada por diferentes países, não há problema: o Paylocity lida com a folha de pagamento em mais de 100 países.

O centro da comunidade no Paylocity tem tudo a ver com melhorar os processos da equipe e o envolvimento dos funcionários. Crie grupos de discussão onde todos possam conversar, pedir ajuda ou compartilhar atualizações com fotos, vídeos e arquivos. E quando um membro da equipe faz algo incrível, os outros podem demonstrar reconhecimento com distintivos e recompensas. 🏅

Paylocity melhores recursos

Rastrear horas de trabalho faturáveis com um relógio de ponto, quiosque, tablet, aplicativo móvel ou folha de ponto digital

Aprovar relatórios de despesas e reembolsar os funcionários pelo método de pagamento de sua preferência

Pague aos funcionários uma parte de seus ganhos antecipadamente (durante emergências) e o restante no dia do pagamento

Crie pesquisas personalizadas a partir do zero ou de um modelo para obter feedback de funcionários, prestadores de serviços e possíveis contratações

Paylocity limitações

Não há teste gratuito, apenas uma demonstração

A resposta da equipe de suporte é lenta e pode não ser útil

A base de conhecimento nem sempre é atualizada com as alterações do sistema

Paylocity pricing

Entre em contato para obter preços

Paylocity avaliações e críticas

G2: 4,4/5 (mais de 2.380 avaliações)

4,4/5 (mais de 2.380 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

7. TriNet

via TriNet A TriNet é uma PEO para empresas de pequeno e médio porte que desejam terceirizar a gestão de pessoal. Basicamente, ele atua como um co-empregador, lidando com tarefas de RH como aquisição de talentos, treinamento, folha de pagamento, conformidade e suporte aos funcionários. Dessa forma, você pode se concentrar na administração de seus negócios sem os problemas administrativos de RH.

Um dos principais benefícios do modelo de coemprego é que você pode oferecer à sua equipe benefícios de grandes empresas com um orçamento de pequena empresa. Isso inclui seguro-saúde, planos de aposentadoria 401(k), benefícios de deslocamento e indenização trabalhista.

Melhores recursos da TriNet

Conecte o TriNet a aplicativos de contabilidade como NetSuite, QuickBooks, Intacct e Xero

Inscreva os funcionários em qualquer um dos mais de 500 cursos de desenvolvimento do TriNet sobre ética no local de trabalho, redação comercial, contabilidade e muito mais

Visualize KPIs como rotatividade, número de funcionários, distribuição de ganhos e rescisões

Acesse o TriNet em seus dispositivos móveis Android e iOS

Limitações do TriNet

Há poucas integrações nativas

Não lida com pagamentos para prestadores de serviços

É necessário um mínimo de cinco funcionários para acessar a plataforma

TriNet preços

Entre em contato para obter preços

Classificações e análises da TriNet

G2: 4,0/5 (mais de 580 avaliações)

4,0/5 (mais de 580 avaliações) Capterra: 3,8/5 (mais de 35 avaliações)

8. Equipe de conexão

via Equipe de conexão O Connecteam é uma plataforma de gerenciamento de funcionários fácil de usar para equipes de escritório e de campo. Ela tem tudo o que você precisa para treinar sua equipe, comunicar-se com ela, programar turnos e garantir que o trabalho seja feito. ✅

Embora não lide com folha de pagamento e conformidade fiscal, ele se conecta com soluções de folha de pagamento como Gusto, QuickBooks, Paychex e Xero para realizar o trabalho. Para empresas baseadas em serviços nos setores de limpeza, construção ou consultoria, o Connecteam pode ser a melhor alternativa ao Rippling para organizar sua equipe e manter os clientes satisfeitos .

Melhores recursos do Connecteam

Marque o ponto de qualquer lugar usando os recursos de relógio de ponto e geolocalização do aplicativo móvel

Comunique-se com sua equipe em tempo real por meio de bate-papos individuais, em grupo ou com a empresa

Adicione funcionários a grupos inteligentes para controlar seu acesso a conteúdo e recursos

Elogie e reconheça os funcionários ou uma equipe com um crachá e uma nota pessoal

Limitações do Connecteam

Pode ser caro se você quiser ter acesso a todos os módulos

As integrações nativas são limitadas

Connecteam preço

Plan (para cada módulo): US$ 0 (10 usuários)

US$ 0 (10 usuários) Módulo de operações: A partir de US$ 29/mês (30 usuários) + US$ 0,50/mês para cada usuário adicional

A partir de US$ 29/mês (30 usuários) + US$ 0,50/mês para cada usuário adicional Módulo de comunicações: A partir de US$ 29/mês (30 usuários) + US$ 0,5/mês para cada usuário adicional

A partir de US$ 29/mês (30 usuários) + US$ 0,5/mês para cada usuário adicional Módulo RH e habilidades: A partir de US$ 29/mês (30 usuários) + US$ 0,5/mês para cada usuário adicional

Classificações e avaliações da Connecteam

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 310 avaliações)

9. ADP Workforce Now

via ADP Workforce Now O ADP Workforce Now é uma solução de gerenciamento de capital humano (HCM) para negócios em rápido crescimento e grandes empresas. Essa alternativa da Rippling agrupa todas as funções de RH em um único local - integração, folha de pagamento, gerenciamento de talentos, benefícios, tempo e presença e serviços de PEO.

Além disso, ele cuida da folha de pagamento global e da conformidade em mais de 140 países. Portanto, se a sua equipe estiver espalhada pelo mundo, você está coberto. E com o aplicativo móvel da ADP, você pode lidar com tarefas de RH e ficar conectado com sua equipe de qualquer lugar. 🌍

ADP Melhores recursos do Workforce Now

Controle o tempo e a presença com reconhecimento facial e leitura de dedos em um ADP Kiosk (dispositivo de registro de ponto da ADP) ou no aplicativo ADP Time Kiosk

Detecta erros no processamento da folha de pagamento para manter a conformidade com cálculos automatizados de impostos

Acesse centenas de relatórios integrados que abrangem recrutamento, perfil de talentos, tempo livre e benefícios

Conecte a ADP com a contabilidade, o recrutamento, a produtividade e o controle de custosSoftware de CRM como QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle e Salesforce

ADP Limitações do Workforce Now

Não há avaliação gratuita

Alguns usuários dizem que o preço é caro

O suporte ao cliente às vezes não responde

ADP Workforce Now preço

Entre em contato para obter os preços

ADP Workforce Now classificações e resenhas

G2: 4,1/5 (mais de 3.350 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.350 avaliações) Capterra: 4,4/5 (6.350+ avaliações)

10. Dia de trabalho

via Dia de trabalho O Workday é uma plataforma de gerenciamento de recursos humanos e finanças para empresas de médio e grande porte. Ela ajuda a gerenciar trabalhadores em tempo integral, horistas e contratados em todo o mundo.

Além do RH, a Workday também lida com questões financeiras, como compras, estoque, controle de despesas e contabilidade. Com acesso a mais de 600 integrações e uma API, você pode personalizar o Workday para simplificar os processos de negócios e fluxos de dados.

Workday melhores recursos

Aprimore as habilidades dos funcionários com programas de treinamento

Use o Employee Voice para obter feedback dos funcionários e monitorar sua saúde e bem-estar

Obtenha bens e serviços de vários fornecedores e monitore seu desempenho para futuras decisões de compra

Acompanhe os KPIs da empresa com qualquer um dos mais de 125 painéis personalizáveis e mais de 2.000 relatórios

Workday limitações

Não há plano ou avaliação gratuita

Novos usuários podem passar por uma curva de aprendizado acentuada

Workday preços

Entre em contato para obter preços

Workday avaliações e críticas

G2: 4,0/5 (mais de 1.475 avaliações)

4,0/5 (mais de 1.475 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.300 avaliações)

É hora de atualizar seu sistema de folha de pagamento

Embora o Rippling tenha seus pontos fortes, outras plataformas de folha de pagamento e ferramentas de RH podem ser mais adequadas para melhorar a eficiência do processo em sua empresa.

