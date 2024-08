10 melhores alternativas de Amplitude para análise de produtos em 2024

A análise baseada em eventos é a melhor maneira de visualizar a jornada do cliente de A a Z. O Amplitude é uma opção popular para análise baseada em eventos, mas você não precisa da análise do Amplitude para entender o comportamento do cliente. Basta ter a ferramenta certa de coleta de dados e rastreamento de eventos ao seu lado. ⚒️

Para ajudá-lo, vamos detalhar o que procurar em uma alternativa sólida ao Amplitude e compartilhar nossa lista das principais alternativas ao Amplitude. Além disso, você encontrará um concorrente bônus que simplificará seriamente seus fluxos de trabalho.

O que você deve procurar em alternativas ao Amplitude?

O Amplitude faz um trabalho muito bom de registro de logs retenção de clientes métricas e dados de experiência do usuário, mas não é a única solução para ajudá-lo a aumentar as taxas de conversão. Se estiver procurando uma alternativa para o Amplitude, procure funcionalidades de valor agregado, como:

Análise em tempo real: Uma ferramenta de análise sólida fornece insights em tempo real para que seugerentes de produto possam tomar decisões baseadas em dados em menos tempo ⏱️

Uma ferramenta de análise sólida fornece insights em tempo real para que seugerentes de produto possam tomar decisões baseadas em dados em menos tempo ⏱️ comportamento do usuário e retenção métricas : O comportamento do usuário é tudo no design de produtos. Procure ferramentas como mapas de calor e visualizações da jornada do usuário para entender melhor a experiência do usuário

Segmentação e funis : Você não quer ver todos os dados do seu público de uma só vez, portanto, escolha uma alternativa do Amplitude com recursos robustos de segmentação. Melhor ainda, procure uma opção com funis de conversão que identifiquem exatamente onde os usuários desistem 📌

Comércio eletrônico e aplicativo móvel integrações: O comércio eletrônico e os aplicativos móveis têm considerações especiais, portanto, não se engane - obtenha um software de análise que funcione para o seu modelo de negócios

O comércio eletrônico e os aplicativos móveis têm considerações especiais, portanto, não se engane - obtenha um software de análise que funcione para o seu modelo de negócios Escalabilidade: Você pode ser uma pequena empresa hoje, mas o crescimento está em seu futuro. Adquira uma plataforma com uma variedade de recursos atualizados que podem ser adicionados à medida que sua base de usuários cresce 🌱

As 10 melhores alternativas de Amplitude para usar em 2024

Os insights orientados por dados são seus melhores amigos, seja você uma startup ou uma empresa. Se você está procurando uma solução de análise baseada em eventos, estas são nossas alternativas favoritas ao Amplitude. 🛠️

1. Google Analytics

Via Google Analytics O Google Analytics é a opção ideal para quem é iniciante na análise da jornada do cliente ou para quem precisa apenas de uma solução de análise econômica. Além de ser gratuita, essa ferramenta de análise também oferece uma coleção surpreendentemente robusta de recursos para usuários avançados. Se estiver começando a usar a análise de sites, recomendamos que experimente primeiro a solução do Google.

Melhores recursos do Google Analytics

O Google tem automações integradas para modelagem preditiva e insights acionáveis

Extraia relatórios sobre aquisição, envolvimento do cliente, monetização e muito mais

Analise detalhadamente os gastos com anúncios com relatórios de atribuição 💸

Integre o Google Analytics ao Google Search Console para obter uma análise comportamental completa

Limitações do Google Analytics

O Google Analytics é surpreendentemente complicado para uma ferramenta gratuita para iniciantes

Vários usuários gostariam que ele fosse integrado ao Salesforce, ao HubSpot e a outras ferramentas populares

Preços do Google Analytics

Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Analytics

G2: 4,5/5 (mais de 6.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 6.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7.700+ avaliações)

2. História completa

via História completa O FullStory é uma plataforma de inteligência de experiência digital. Ela funciona em três partes: captura de dados, análise de produtos e insights de sessão. Juntas, as três etapas lhe dão uma ideia completa da experiência digital atual e de como melhorar as coisas. 🔥

Melhores recursos do FullStory

Use mapas de calor e repetições de sessão para ver os dados do usuário em tempo real

Crie mapas personalizados da jornada do usuário

Especifique quem você está segmentando com a segmentação inteligente

Integre-se ao Google Tag Manager, ao Adobe Analytics e a outras plataformas

Limitações do FullStory

Algumas pessoas dizem que a experiência do usuário é confusa no início

Outros dizem que os resultados do detalhamento da sessão não são fáceis de usar

Preços do FullStory

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do FullStory

G2: 4,5/5 (mais de 350 avaliações)

4,5/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,6/5 (65 avaliações)

3. Análise da Adobe

via Análise da Adobe Você é um fanático pela Adobe? Se seu negócio já está na plataforma da Adobe, faz sentido experimentar o Adobe Analytics. Essa alternativa do Amplitude inclui mapeamento da jornada do cliente e inteligência preditiva para acompanhar as grandes metas de sua equipe . 🎯

Melhores recursos do Adobe Analytics

Acompanhe o desempenho em seu site, email, mídia social e muito mais

Melhore a precisão da atribuição em canais pagos, próprios e ganhos

Integração com o Adobe Target para testes A/B

Gerar visualizações de dados em tempo real

Limitações do Adobe Analytics

Vários usuários relatam problemas com a combinação de pontos de dados não relacionados pela Adobe, o que prejudica a precisão geral

Outros dizem que o recurso de rastreamento personalizado precisa ser trabalhado

Preços do Adobe Analytics

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Adobe Analytics

G2: 4,1/5 (990+ avaliações)

4,1/5 (990+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (220 avaliações)

4. Kissmetrics

via Kissmetrics Você já ouviu a frase "Keep it simple, stupid" (KISS)? Bem, é isso que a Kissmetrics traz para a mesa. Eles sabem que as plataformas de análise podem ser complicadas, por isso simplificam rastreamento de clientes . 🖲️

Além de gerar lindos relatórios de comportamento, a Kissmetrics também é especializada em análises para comércio eletrônico, B2B, fintech e muito mais.

Melhores recursos do Kissmetrics

Visualizar as métricas mais importantes no painel Key Metrics

Acompanhar o envolvimento em sites e produtos

Monitore os pontos de queda e de atrito em vários funis

Meça o uso de recursos, usuários ativos, visualizações de página e outros pontos de dados importantes

Limitações do Kissmetrics

A plataforma é cara

Alguns usuários dizem que as integrações de CRM não funcionam muito bem

Preços da Kissmetrics

Silver: $199/mês para 3 usuários

$199/mês para 3 usuários Ouro: $499/mês para 10 usuários

$499/mês para 10 usuários Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Kissmetrics

G2: 4,1/5 (mais de 160 avaliações)

4,1/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,3/5 (18 avaliações)

5. Caixa de vidro

via Caixa de vidro Essa alternativa à Amplitude torna comportamento do cliente claro como cristal. Use o Glassbox para criar produtos digitais, corrigir problemas técnicos imediatamente e agir de acordo com o feedback do cliente. Ele captura 100% dos seus eventos digitais por meio da captura de dados sem tags patenteada, ajudando a equilibrar a privacidade (e a conformidade) com insights acionáveis. 🔎

Melhores recursos do Glassbox

Rastreie o desempenho de aplicativos móveis nativos

Observe o comportamento do cliente por meio de replays de sessões

Use a análise de dificuldades e erros para eliminar pontos de atrito

Use a manutenção de registros digitais do Glassbox para manter os dados de conformidade em um só lugar

Limitações do Glassbox

Alguns usuários dizem que os dados do Glassbox não são muito precisos

Outros usuários relatam tempos de resposta lentos do suporte ao cliente

Preços do Glassbox

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Glassbox

G2: 4,9/5 (mais de 570 avaliações)

4,9/5 (mais de 570 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

6. CleverTap

via CleverTap O valor do tempo de vida do cliente (CLV) geralmente se resume ao grau de envolvimento dos clientes - e é aí que entra o CleverTap. Ele faz parte da lista de alternativas do Amplitude porque ajuda a criar experiências personalizadas e a monitorá-las para otimização. ✨

Melhores recursos do CleverTap

Use o Clever.AI para segmentar públicos, personalizar recomendações e gerar estratégias de campanha orientadas por dados

Monitore o envolvimento em notificações push, e-mails, aplicativos, SMS, chamadas e muito mais

O CleverTap oferece personalização individual com base nos dados demográficos do público e em outros atributos de dados

Execute continuamente testes A/B em textos, CTAs, criativos e muito mais para encontrar as melhores combinações possíveis

Limitações do CleverTap

Alguns usuários relatam experiências de suporte ao cliente não muito boas

Outros dizem que a plataforma não oferece recursos suficientes pelo preço

Preços do CleverTap

Essenciais: US$ 75/mês para até 5.000 usuários ativos mensais (MAU)

US$ 75/mês para até 5.000 usuários ativos mensais (MAU) Avançado: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Cutting Edge: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do CleverTap

G2: 4,6/5 (mais de 420 avaliações)

4,6/5 (mais de 420 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

7. Mixpanel

via Mixpanel Você tem uma ideia grande e ambiciosa? Use os dados do Mixpanel para validar sua hipótese com base em análises de usuários reais e faça decisões orientadas por dados . Veja como os usuários interagem com seus produtos digitais por meio de relatórios simples e robustos sobre eventos, usuários e propriedades.

Melhores recursos do Mixpanel

Integre sua plataforma de dados do cliente (CDP) ao Mixpanel para obter melhores insights de dados

O Mixpanel oferece suporte à colaboração, compartilhando a propriedade do relatório de dados com toda a sua equipe

Precisa compartilhar insights de dados rapidamente? Crie um GIF ou vídeo para compartilhamento rápido ⚡

O Mixpanel se integra a muitas ferramentas, incluindo Google Cloud, Figma e Zapier

Limitações do Mixpanel

Alguns usuários relatam erros frequentes

Outros dizem que a falta de documentação torna a plataforma difícil de navegar

Preços do Mixpanel

Início: Gratuito

Gratuito Crescimento: $20/mês

$20/mês Empresa: US$ 833/mês

Mixpanel ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.080 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.080 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

8. Visão inteligente

via Visão inteligente As métricas quantitativas são imprescindíveis, mas os insights qualitativos também ajudam a tomar decisões - é por isso que tantas equipes de produtos usam o Smartlook. Essa alternativa ao Amplitude analisa os caminhos do usuário, acompanha o desempenho em várias plataformas e visualiza o envolvimento do usuário por meio de mapas de calor. 🗺️

Melhores recursos do Smartlook

Integre o Smartlook com o Salesforce, Slack, Zendesk e muito mais

Assista a gravações de sessões com falhas para ver o que deu errado

Tem um aplicativo móvel? Use o Smartlook para visualizar o comportamento do usuário no aplicativo

Rastreie pequenos eventos como cliques em botões, visitas a páginas e muito mais em tempo real

Limitações do Smartlook

O preço do plano Pro é um pouco alto

Alguns usuários dizem que a plataforma é difícil de navegar

Preços do Smartlook

Plano gratuito

Plano Pro: $55/mês

$55/mês Plano empresarial: Entre em contato para obter preços

Smartlook avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 860 avaliações)

4,6/5 (mais de 860 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

9. Heap

via Pilha A Heap se apresenta como uma plataforma de análise hiperprecisa que ajuda as empresas a eliminar pontos cegos e corrigir rapidamente problemas de experiência do usuário. Ela oferece replays de sessões qualitativas e as combina com dados quantitativos para fornecer uma visão mais detalhada do que está acontecendo. 👀

Melhores recursos do Heap

Mantenha seus dados limpos e em conformidade com a governança de dados do Heap

É fácil enviar dados do Heap para seu data warehouse (se você tiver um)

Crie modelos e análises plug-and-play com base no comportamento do usuário

Visualize todas as jornadas do usuário em um único painel

Limitações do Heap

Vários usuários dizem que faltam ajuda e documentação para a integração

Outros dizem que o Heap ocasionalmente apresenta falhas

Preços do Heap

**Gratuito

Growth: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Pro: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Premier: Entre em contato para obter preços

Heap ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 1.070 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.070 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

10. Praça de conteúdo

via Índice O Contentsquare está na nossa lista de alternativas ao Amplitude porque rastreia o comportamento do usuário até o clique. Ele é especializado em análise de mídia de varejo, portanto, é perfeito para marcas de comércio eletrônico. Se você quiser mais ajuda, a Contentsquare também oferece um Programa de Sucesso do Cliente prático para orientá-lo na implementação dos insights da plataforma. 🙌

Melhores recursos do Contentsquare

Compare o desempenho com o de seus concorrentes

Visualize dados por meio de mapas de calor baseados em zonas

Obtenha dicas práticas de seus dados com a IA do Contentsquare

Veja como seus formulários são convertidos com a Análise de Formulários

Limitações do Contentsquare

Alguns usuários gostariam que a ferramenta tivesse painéis melhores

Outros dizem que a plataforma trava ocasionalmente

Preços do Contentsquare

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Contentsquare

G2: 4,7/5 (mais de 440 avaliações)

4,7/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 110 avaliações)

Outras alternativas de análise

As alternativas ao Amplitude acima o levarão aonde você precisa ir, mas há apenas um pequeno problema: elas ainda isolam seu trabalho e suas análises. O ClickUp muda a forma como você gerencia projetos, pessoas e dados, trazendo todo o seu trabalho - e queremos dizer todas as coisas - para uma única plataforma. 🤩

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp é o favorito do universo ferramenta de gerenciamento de projetos que combina suas tarefas, documentos, dados e KPIs de desempenho em um painel elegante. As equipes de gerenciamento de produtos confiam no ClickUp para se alinharem a uma visão compartilhada, criando roteiros, coletando feedback dos usuários e visualizando todo o ciclo do produto.

Precisa manter o controle das pontuações de satisfação do cliente? ClickUp CRM é um código não banco de dados de clientes para rastrear informações do cliente juntamente com as especificações do produto, métricas e muito mais.

Mas sabemos que folhas intermináveis de dados não são divertidas. 📈

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp em qualquer dispositivo

Use os modelos do ClickUp para aprimorar seus relatórios e economizar tempo na formatação. Modelo de relatório de análise do ClickUp é indispensável para criar rapidamente relatórios de produtos personalizados para sua equipe (ou seu chefe).

Se você estiver tentando entender o que essas análises significam, pegue o o modelo de relatório de análise de dados do ClickUp para relatar rapidamente suas descobertas para a equipe. 🏆

Melhores recursos do ClickUp

Faça um brainstorming de jornadas de usuário e novos recursos com sua equipe emQuadros brancos do ClickUp* Integre o ClickUp ao Slack, HubSpot, Google Drive e muito mais

UseIA do ClickUp (o único assistente com tecnologia de IA adaptado à sua função) para resumir tarefas e relatórios, rascunhar e-mails e outros casos de uso

Obtenha uma visão de alto nível de suas métricas de desempenho com uma ferramenta 100% personalizadaPainel do ClickUp* Precisa manter contato com sua equipe? Envie um e-mail para elesbate-papo em tempo real do ClickUp Limitações do ClickUp

A IA do ClickUp está disponível somente em planos pagos

Há muitos recursos no ClickUp, portanto, pode levar algum tempo para se familiarizar com a plataforma

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.130 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.900+ avaliações)

Impulsione a experiência do funcionário e do cliente com o ClickUp

O Amplitude não é adequado para todos, mas as ferramentas de análise deste guia ajudarão as equipes de marketing a entender a análise baseada em eventos em menos tempo. Embora sua plataforma típica de análise de produtos seja bastante robusta, ela ainda pode exigir que você alterne entre diferentes plataformas para fazer seu trabalho.

Onde está a graça disso? 🤷

Diga adeus à alternância entre plataformas e adote uma maneira mais simples de trabalhar com o ClickUp. Trazemos métricas de desempenho, análises avançadas, modelos, IA e muito mais para seu espaço de trabalho digital completo.

Veja a diferença para sua equipe: Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora.