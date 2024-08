10 modelos gratuitos de instruções de trabalho no Word e no ClickUp

Embora os modelos gerais de instruções de trabalho tentem abranger diferentes setores, eles geralmente não atendem aos requisitos específicos de um único setor.

Se você é usuário, gerente de trabalho ou gerente de projeto e está procurando modelos de instruções de trabalho adequados, sabe como suas necessidades podem ser diversas. Esses modelos devem se adaptar a novas tarefas e tecnologias, mas, muitas vezes, você precisa atualizá-los ou eles não terão flexibilidade.

Isso se torna ainda mais desafiador com uma linguagem técnica que é difícil de ser entendida por quem não é especialista.

Criar modelos que atendam a requisitos específicos de trabalho leva muito tempo, assim como lidar com as regras da empresa sem deixar de ser preciso. Um formato padrão é necessário para a colaboração entre equipes e setores.

É fundamental enfrentar esses desafios e encontrar soluções para escrever instruções de trabalho que superem esses obstáculos.

Na postagem de hoje, compilamos uma lista dos melhores modelos gratuitos de instruções de trabalho para ajudá-lo a começar!

O que é um modelo de instrução de trabalho?

Um modelo de instrução de trabalho essencial é um documento padronizado ou um guia passo a passo que descreve os procedimentos para executar uma tarefa, um processo ou um trabalho organizacional específico.

Uma instrução de trabalho descreve tudo o que você precisa saber - o que fazer, quais materiais e ferramentas usar, informações de segurança e instruções passo a passo para cada tarefa.

Esses modelos garantem que todos realizem as tarefas de forma semelhante e esclarecem os detalhes necessários.

O que faz um bom modelo de instrução de trabalho?

Um ótimo modelo de instruções de trabalho fornece etapas claras e gerenciáveis e todos os detalhes sobre materiais, ferramentas e como usá-los. Ele deve fazer sentido para quem o estiver lendo, para que todos façam o trabalho da mesma maneira sempre.

O modelo deve abranger as regras de segurança para o trabalho e ter algumas instruções de trabalho visuais com diagramas ou imagens para facilitar a compreensão.

Manter as coisas atualizadas com as mudanças e aderir a um formato padrão ajuda a facilitar o processo de trabalho de montagem e o treinamento.

10 modelos de instruções de trabalho para usar em 2024

Qual modelo de trabalho você deve usar?

Embora as instruções de trabalho sejam úteis para quase todas as empresas, nem todos os modelos de instruções de trabalho são iguais. Elaboramos uma lista com os dez principais modelos de instruções de trabalho gratuitos para que você possa começar imediatamente!

1. Modelo de manual do funcionário do ClickUp

Modelo de manual do funcionário do ClickUp

A eficiência vai por água abaixo se houver falta de comunicação na sua equipe. Modelo de manual do funcionário do Clickup cria uma forte conexão entre você e sua equipe, facilitando as coisas.

Personalize o modelo, preencha as diretrizes, atualize documentos e forneça instruções unificadas para todos os departamentos sem complicações.

O modelo permite que você organize e adicione detalhes, fornecendo um layout claro do manual do funcionário. Além disso, configure o layout do ClickUp usando exibições como Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e muito mais.

Você pode ajustar a forma como vê o documento, facilitando o uso e aumentando a satisfação do usuário.

Depois de usar esse modelo básico de instrução de trabalho, diga adeus àquelas longas horas de integração de novos contratados. Este manual serve como um guia, definindo claramente as funções e expectativas e promovendo a clareza no local de trabalho.

Crie o modelo perfeito Fluxo de trabalho ágil e crie um sistema Kanban flexível para visualizar seu trabalho e melhorar o gerenciamento de projetos com o modo de exibição Board no ClickUp

As organizações geralmente usam software de gerenciamento de fluxo de trabalho para poupar os novos funcionários do caos de fazer malabarismos com várias tarefas em um único projeto. Ele automatiza todas as etapas manuais do fluxo de trabalho, atribui responsabilidades e acompanha o progresso para garantir a conclusão das tarefas em tempo hábil. Faça o download deste modelo

2. Modelo de processos e procedimentos do ClickUp

Modelo de processo e procedimentos do ClickUp

Todos nós sabemos como as organizações têm uma lista interminável de processos e procedimentos.

Pode levar meses para criar esses procedimentos, mas tudo vale a pena quando os funcionários os compreendem e os utilizam de forma eficaz.

É nesse ponto que Modelo de processos e procedimentos do ClickUp entra em ação, centralizando todos os procedimentos em um só lugar.

O modelo tem tudo - sejam imagens ou instruções claras passo a passo - ele cobre todos os ângulos. A adição de status personalizados ajuda a monitorar as tarefas à medida que elas avançam, as que estão concluídas e as que estão aguardando para serem concluídas.

Tente usar ferramentas de mapeamento de processos para melhorar suas operações e aprimorar visualmente seus fluxos de trabalho. Elas são úteis para que os gerentes de projeto criem diagramas e gráficos, tornando os processos mais suaves e mantendo o controle do progresso em cada estágio.

Você obtém sete atributos personalizados, como nível de problema e taxa de conclusão, e cinco visualizações, como fluxograma de processo e lista de documentação, para obter insights detalhados.

Use esse modelo para esclarecer tarefas e melhorar o gerenciamento de projetos.

Acompanhe, rotule, receba lembretes de prioridade e até mesmo fique atualizado por e-mail. É como ter um guia prático para garantir que tudo corra bem. Faça o download deste modelo

3. Modelo de trabalho a fazer do ClickUp

Modelo de trabalho a fazer do ClickUp

Você está cansado de perder prazos?

É hora de contar com uma estrutura que o ajude a organizar suas tarefas. Esse Modelo ClickUp Work To Do ajuda você a se manter organizado e a cumprir prazos com eficiência.

Quer esteja trabalhando sozinho ou faça parte de uma equipe maior, esse modelo serve como um prático criador de listas de tarefas. Ele mantém todos informados sobre o status das tarefas, estejam elas em andamento, canceladas ou concluídas.

Os calendários incorporados ajudam a gerenciar seu tempo de forma eficaz, garantindo que todos concluam suas tarefas conforme programado. Os recursos de controle de tempo ajudam a manter o controle dos prazos para que nada fique perdido.

Ele simplifica processos complexos em etapas gerenciáveis, tornando a carga de trabalho mais fácil para todos os envolvidos. Combine esse modelo com o Getting Things Done ou o Aplicativos GTD, para aumentar a produtividade.

Afinal, se sua equipe tiver listas de tarefas detalhadas, provavelmente executará melhor tarefas específicas. Faça o download deste modelo

4. Modelo de procedimento ClickUp

Modelo de procedimento do ClickUp

Procedimentos operacionais padrão e eficiências de processo andam de mãos dadas em qualquer organização. Portanto, se sua eficiência não estiver à altura, é hora de mudar a forma como você estrutura seus procedimentos.

Esse Modelo de procedimento do ClickUp ajudará você a economizar horas de trabalho, erros e correções de erros com apenas alguns cliques.

Se você deseja redigir um documento para uma nova conta de cliente ou testar um novo software, o modelo facilita tudo.

Faça um rápido brainstorming de ideias e do escopo do procedimento na seção Documento no Clickup . Quando você tiver todas as etapas e informações relevantes sobre o procedimento, organize-as na seção na visualização de tabela do ClickUp. Clique em Add template (Adicionar modelo), convide os membros da sua equipe para colaborar e comece a trabalhar. Você terá um fluxo lógico de etapas, monitoramento completo do progresso e discussões regulares para garantir total eficiência. Faça o download deste modelo

5. Modelo de POP de trabalho do ClickUp

Modelo de POP de trabalho do ClickUp

Os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) são essenciais para o sucesso de qualquer empresa. Eles mantêm a consistência e impulsionam o crescimento de sua organização. Modelo de SOP de trabalho do ClickUp permite armazenar e organizar seus procedimentos em um local acessível. Isso garante que todos na equipe possam obter rapidamente os POPs aprovados mais recentes, reduzindo a chance de ocorrência de erros.

O modelo permite que as equipes editem em conjunto e em tempo real, de modo que a capacidade intelectual de todos contribua para melhorar constantemente os POPs. Faça o download deste modelo

6. Modelo de procedimentos de operação padrão do ClickUp

Modelo de procedimentos de operação padrão do ClickUp

A elaboração de SOPs do zero consome muito tempo, dada a atenção aos pequenos detalhes. É nesse ponto que Modelo de Procedimentos de Operação Padrão do ClickUp é útil para lhe dar uma vantagem inicial.

Todos estão na mesma página com um espaço de trabalho unificado com fluxos de trabalho e listas de verificação estabelecidos. O modelo também tem vários recursos de gerenciamento de projetos, o que agiliza a definição de SOPs.

Dar instruções claras a todos usando esse modelo ajuda a realizar as tarefas rapidamente. Mas para garantir que todos sigam essas instruções, considere a possibilidade de procurar software de monitoramento de funcionários. Gere relatórios detalhados de produtividade, obtenha insights em tempo real e facilite a colaboração da equipe para maximizar a produção.

A orientação passo a passo não apenas minimiza os erros, mas também contribui para o estabelecimento de um ambiente de trabalho altamente profissional. Isso o ajuda a motivar seus funcionários e a criar um local de trabalho eficiente. Faça o download deste modelo

7. Modelo de plano de trabalho simples do ClickUp

Modelo de plano de trabalho simples do ClickUp

Você já se sentiu esgotado com o planejamento e a organização constantes das tarefas relacionadas ao trabalho? Imagine se você se livrasse de todo esse estresse com a ajuda de um único e simples Modelo de plano de trabalho simples do ClickUp. Sim, este modelo do ClickUp simplifica o planejamento de projetos com uma lista visual de instruções de trabalho, uma linha do tempo de tarefas, marcos e prazos. Atribua a cada membro da equipe suas responsabilidades, tornando o acompanhamento do progresso mais gerenciável.

A visualização de Resumo oferece uma visão geral rápida do plano e das funções designadas. Da mesma forma, a visualização Timeline and Progress garante que todas as tarefas sejam monitoradas e concluídas de acordo com os prazos.

Atualize rapidamente os status para garantir que você consulte os especialistas no assunto, mantenha todas as partes interessadas informadas e maximize a produtividade. Se isso não for suficiente, considere o uso de ferramentas de priorização de trabalho para garantir que sua equipe conclua todas as tarefas cruciais sem atrasos. Faça o download deste modelo

8. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

Modelo de escopo de trabalho do ClickUp

O escopo do trabalho é um roteiro detalhado que descreve as tarefas específicas, as responsabilidades e os objetivos do projeto resultados associados a um projeto. Fluxos de trabalho do projeto são concluídos quando há um escopo de trabalho claro. Modelo de escopo de trabalho do ClickUp oferece uma solução fácil de usar para essa finalidade. Com esse modelo, definir os objetivos de seu projeto, estabelecer cronogramas realistas e delinear tarefas específicas torna-se um processo simples.

Além disso, o modelo oferece um recurso valioso ao automatizar a comunicação com as partes interessadas. Isso economiza tempo e cria transparência, o que é crucial para criar confiança.

Seja para lidar com um projeto único ou gerenciar operações contínuas, o design imaculado do modelo ClickUp atenderá a todas as suas necessidades.

Os modelos de escopo de trabalho, quando combinados com modelos de ordem de serviço a ordem de serviço, que é uma ordem de serviço de alto nível, dá às partes interessadas a clareza de que precisam para prosseguir. Faça o download deste modelo

9. Modelo de instrução de trabalho técnico do Microsoft Word

via Microsoft O modelo de instrução de trabalho técnico do Microsoft Word é um recurso valioso para documentar procedimentos detalhados passo a passo.

Ele serve principalmente para garantir que as coisas permaneçam consistentes, claras e fáceis para os usuários que precisam dessas instruções para concluir suas tarefas.

Um dos recursos de destaque desse modelo é sua adaptabilidade. Você não está preso a um formato fixo. Esse modelo pode ser personalizado para atender às necessidades específicas de várias tarefas ou projetos.

Essa flexibilidade permite que as organizações personalizem as instruções de trabalho exatamente como elas precisam.

Com seções predefinidas, como objetivos, escopo, materiais e procedimentos, você tem um ponto de partida sólido que pode ser facilmente ajustado e ampliado. Faça o download deste modelo

10. Modelo de manual de instruções de trabalho do Microsoft Word

via Microsoft O modelo de manual de instruções de trabalho do Microsoft Word é uma ferramenta útil para ajudar a criar instruções detalhadas para a execução tranquila de tarefas. Ele aumenta o treinamento dos funcionários e reduz os erros, fornecendo diretrizes claras e completas que são fáceis de entender.

Independentemente do seu setor - seja manufatura, TI ou atendimento ao cliente - adapte esse modelo às necessidades da sua organização. Ele é versátil, o que o torna um recurso valioso para muitas empresas, pois inclui facilmente detalhes específicos do setor. Faça o download deste modelo

Padronize as instruções de trabalho com o ClickUp

Projetar modelos de instruções de trabalho para diferentes setores é um grande desafio. É uma jornada contínua para criar instruções que sejam claras e abranjam todas as bases para várias funções de trabalho e setores.

Seu modelo de instrução de trabalho deve se adaptar ao que for necessário - essa é a chave! Esses 10 modelos oferecem muito valor para seus processos, mas a escolha certa se resume às suas preferências e ao modo de fazer as coisas da sua empresa.

O ClickUp é uma ferramenta versátil para equipes de todos os tamanhos e setores. Ele oferece ferramentas para criar e aprimorar seus fluxos de trabalho do zero ou escolhendo um de nossa coleção de modelos. E adivinhe só? É totalmente gratuito! Registre-se para use o ClickUp agora .