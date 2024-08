10 melhores alternativas ao Supernotes para fazer anotações em 2024

O Supernotes é uma ferramenta popular para fazer anotações, valorizada por seus recursos de organização visual e sua interface simples e intuitiva. A plataforma é fácil de usar e simplifica o processo de criação, edição e gerenciamento de anotações sem se sentir sobrecarregado por recursos excessivos ou desordem.

Embora o Supernotes seja excelente na organização do conhecimento, muitos usuários buscam ferramentas de colaboração mais robustas ou uma integração mais perfeita com outros aplicativos. Além disso, alguns podem achar que o conjunto de recursos do Supernotes é limitado em comparação com aplicativos multifuncionais como o Evernote ou o Notion.

Essas plataformas alternativas do Supernotes oferecem um conjunto mais amplo de ferramentas de produtividade juntamente com as funcionalidades de anotações. Cada uma delas oferece uma gama mais ampla de recursos além do que o Supernotes oferece, como criação de conteúdo aprimorado por IA, personalização extensiva ou recursos de segurança aprimorados, como criptografia. Seja qual for a sua escolha, as principais alternativas ao Supernotes podem satisfazer suas necessidades organizacionais e ir além dos recursos do Supernotes.

O que é uma alternativa ao Supernotes?

As alternativas mais bem avaliadas do Supernotes incluem aplicativos de anotações e produtos de software que oferecem funcionalidade semelhante ao Supernotes, incluindo a organização visual, o suporte a markdown, a flexibilidade e os recursos de pesquisa pelos quais o Supernotes é conhecido. Além de permitir a tomada de notas, o Supernotes funciona como uma ferramenta de organização do conhecimento, facilitando a estruturação e o gerenciamento de informações.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Há várias alternativas ao Supernotes no mercado que oferecem seu próprio conjunto de recursos e vantagens exclusivas, como anotações de voz e um elegante notas adesivas software. Uma ou mais dessas alternativas ao Supernotes podem ser mais adequadas ao seu fluxo de trabalho preferido.

O que você deve procurar nas alternativas ao Supernotes?

Ao procurar uma alternativa ao Supernotes, você quer algo que ofereça um conjunto de recursos semelhantes, mas de uma forma que atenda melhor às suas preferências. Ao examinar as opções, considere os seguintes fatores:

Organização de notas: A alternativa que você escolher deve ter uma maneira flexível e fácil de entender para organizar suas notas, sejam elas notas digitais manuscritas ou notas de texto tradicionais

A alternativa que você escolher deve ter uma maneira flexível e fácil de entender para organizar suas notas, sejam elas notas digitais manuscritas ou notas de texto tradicionais Ferramentas de colaboração: Se você costuma fazer anotações com outras pessoas, certifique-se de que o software escolhido tenha um conjunto abrangente de ferramentas de colaboração para ajudá-lo anotas de reunião e outros trabalhos compartilhados

Se você costuma fazer anotações com outras pessoas, certifique-se de que o software escolhido tenha um conjunto abrangente de ferramentas de colaboração para ajudá-lo anotas de reunião e outros trabalhos compartilhados Integrações de terceiros: Há mais de uma ferramenta em sua pilha de tecnologia, e seu aplicativo de anotações deve ser capaz de se integrar com as ferramentas relevantes, permitindo que você sincronize anotações e trabalhe perfeitamente com outros aplicativos

Há mais de uma ferramenta em sua pilha de tecnologia, e seu aplicativo de anotações deve ser capaz de se integrar com as ferramentas relevantes, permitindo que você sincronize anotações e trabalhe perfeitamente com outros aplicativos Funcionalidade de pesquisa: À medida que sua coleção de anotações cresce rapidamente, encontrar uma anotação específica pode ser complicado. Um bom recurso de pesquisa ajudará a mitigar esse problema e facilitará a localização de notas e entradas de diário relevantes

À medida que sua coleção de anotações cresce rapidamente, encontrar uma anotação específica pode ser complicado. Um bom recurso de pesquisa ajudará a mitigar esse problema e facilitará a localização de notas e entradas de diário relevantes Interface intuitiva: O software que você usa deve ter uma interface fácil de entender para que você possa criar notas rapidamente. Isso é especialmente importante para aqueles que preferem fazer anotações visuais

O software que você usa deve ter uma interface fácil de entender para que você possa criar notas rapidamente. Isso é especialmente importante para aqueles que preferem fazer anotações visuais Portabilidade dos dados: O aplicativo deve permitir que você salve ou exporte as anotações em um formato que possa ser facilmente carregado por outras plataformas e ferramentas, garantindo que suas anotações sejam facilmente transferíveis

O aplicativo deve permitir que você salve ou exporte as anotações em um formato que possa ser facilmente carregado por outras plataformas e ferramentas, garantindo que suas anotações sejam facilmente transferíveis Custo: Os aplicativos de anotações vêm em uma variedade de estruturas de preços. Encontre um que não apenas atenda ao seu orçamento, mas também ofereça todos os recursos relevantes para fazer anotações de que você precisa

As 10 melhores alternativas ao Supernotes para usar em 2024

Abaixo, você encontrará várias alternativas ao Supernotes que apresentam recursos de anotações e muito mais. Cada aplicativo de anotações da lista traz seu próprio conjunto exclusivo de recursos que o colocam acima dos aplicativos de anotações comuns.

Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar com o bloco de notas on-line gratuito do ClickUp.

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que inclui recursos de anotações por meio do Bloco de Notas do ClickUp recurso. Você também pode fazer anotações rapidamente e criar outros tipos de documentos com o ClickUp Docs e sua ferramenta colaborativa integrada editor de documentos que pode converter texto simples diretamente em uma tarefa acionável. Além disso, você encontrará opções de formatação suficientes para belas anotações, wikis, gerenciamento de conhecimento pessoal e muito mais. O Modelo de anotações diárias fornecerá uma base fácil para começar.

Os recursos de produtividade do ClickUp incluem ferramentas de gerenciamento de projetos e a capacidade de criar listas de tarefas sem precisar consultar outro aplicativo de anotações. O gerenciamento de tarefas permite que você atribua tarefas relacionadas à escrita ou qualquer outro trabalho que precise ser concluído. IA do ClickUp do ClickUp elevarão as anotações a um nível mais alto, fornecendo a você conteúdo de qualidade com menos esforço. As anotações colaborativas ajudam os membros da equipe a trabalhar com mais eficiência. Por falar em colaboração, a ferramenta de quadro branco do ClickUp facilita o brainstorming das equipes e a rápida coleta de ideias em notas adesivas e formas personalizáveis.

Melhores recursos do ClickUp

Um conjunto completo de ferramentas de produtividade, como gerenciamento de projetos, quadros brancos digitais, um aplicativo de notas integrado e muito mais

Fornece avisos de IA adaptados a funções específicas para a criação de conteúdo de alta qualidade

A capacidade de organizar e marcar notas com páginas aninhadas para criar uma estrutura fácil de seguir

A automação personalizada e pré-construída permite economizar tempo, reduzindo a necessidade de executar ações de rotina

Integra-se a mais de 1.000 aplicativos, incluindo muitas das ferramentas mais populares do mercado

Uma biblioteca de modelos personalizados para cada aspecto do seu negócio ajuda você a começar rapidamente

Limitações do ClickUp

O aplicativo móvel não é tão rico em recursos quanto a versão para desktop

O número de recursos pode tornar a interface confusa para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Noção

Via Noção O Notion é outro aplicativo de produtividade tudo-em-um que apresenta recursos de tomada de notas. Ele oferece um espaço de trabalho versátil para indivíduos e equipes. Você pode criar belas anotações, bancos de dados, listas de tarefas e muito mais. O software é conhecido por seus modelos personalizáveis e pela edição baseada em blocos, o que facilita a realização de anotações rápidas estruturadas em um formato exclusivo para as necessidades de cada usuário.

melhores recursos do #### Notion

Oferece um espaço de trabalho centralizado para wikis, documentos e projetos para reduzir o número de ferramentas necessárias na pilha de tecnologia

Os documentos de última geração suportam colaboração em tempo real, comentários e integrações para oferecer mais poder

Recursos integrados de gerenciamento de projetos para facilitar o planejamento, o acompanhamento e a execução de projetos

Integração de Ferramentas de IA para anotações fornece sugestões de conteúdo, análise de dados e funcionalidade de automação

As opções de visualização personalizáveis permitem que os usuários visualizem seus dados da maneira que fizer mais sentido para eles

A funcionalidade de arrastar e soltar facilita a criação rápida de anotações, mesmo para aqueles com habilidades tecnológicas limitadas

Limitações do Notion

Alguns usuários relataram erros ocasionais que tornaram o aplicativo temporariamente lento ou congelado

O grande número de opções pode sobrecarregar os novos usuários à medida que eles se familiarizam com o aplicativo

O número limitado de integrações em comparação com algumas alternativas incomodou alguns usuários

Preços do Notion

Gratuito

Plus: US$ 8/mês

Business: US$ 15/mês

Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter o preço

Complemento de IA: US$ 8/mês

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. Fluxo de trabalho

Via Fluxo de trabalho O Workflowy é um aplicativo de anotações com um design minimalista voltado para a criação de listas e esboços organizados para preparar anotações on-line de maneira fácil de usar. A interface simples e intuitiva facilita a captura e a estruturação de seus pensamentos, tarefas e ideias.

A plataforma permite o aninhamento infinito para organizar suas ideias com quantas notas secundárias forem necessárias, o que a torna uma ferramenta poderosa para brainstorming e planejamento de forma linear e bem estruturada.

Melhores recursos do Workflowy

Crie listas dentro de listas em uma infinidade para uma maneira flexível de organizar suas anotações

Aumente e diminua o zoom de qualquer sub-lista para se concentrar facilmente em tarefas ou tópicos individuais

Use tags para categorizar e filtrar listas de forma eficaz, facilitando a localização de itens relacionados

Comece a trabalhar rapidamente com a interface minimalista e fácil de usar

Trabalhe off-line e sincronize automaticamente em todos os dispositivos quando a conectividade retornar

Compartilhe facilmente anotações e colabore em listas comcolaboração em tempo real recursos para equipes

Limitações do Workflowy

Alguns usuários relatam lentidão no aplicativo em determinadas situações

A interface está disponível somente em inglês, o que representa uma barreira de idioma para alguns usuários

O design minimalista tem a desvantagem de não oferecer tantos recursos quanto outros aplicativos

Preços do Workflowy

Gratuito

Mensal: US$ 4,99

Anualmente: US$ 49,00

Avaliações e opiniões sobre o Workflowy

G2: 4,4/5 (22 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (13 avaliações)

4. Evernote

Via Evernote O Evernote é um aplicativo muito usado para fazer anotações e organização, conhecido por seu design fácil de usar. Ele se concentra muito em anotações, criação e sincronização fáceis de usar entre dispositivos.

Recursos como marcação de notas, pesquisa e recursos de organização intuitivos ajudaram essa ferramenta a se tornar um dos aplicativos de anotações mais populares.

Ela permite armazenar e recuperar vários tipos de informações em um só lugar. Você pode criar clippings da Web e gravar notas de áudio. Também é possível escrever notas à mão ao usar uma tela sensível ao toque.

Melhores recursos do Evernote

A sincronização automática de notas em todos os dispositivos mantém os dados atualizados e acessíveis de qualquer lugar, a qualquer momento

Aprimore as notas com texto, imagens, notas de voz, PDFs e outros formatos de documentos

Combine notas com tarefas e agendas para obter uma plataforma de organização poderosa e unificada

A funcionalidade de pesquisa facilita a localização rápida de conteúdo com grandes coleções de notas

Crie, atribua e gerencie tarefas diretamente nas notas, incluindo suporte para datas de vencimento e lembretes

Integração com o Google Calendar para uma funcionalidade aprimorada de agendamento

Limitações do Evernote

Os usuários acham que a versão gratuita é um pouco mais limitada do que gostariam

Os planos premium têm um preço um pouco alto para o gosto de algumas pessoas

Não é tão fácil quanto poderia ser exportar dados para outras plataformas

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: US$ 14,00/mês

Profissional: US$ 17,99/mês

Equipes: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (2.000 avaliações)

Capterra: 4.4/5 (8.000 avaliações)

5. Dendron

Via Dendron O Dendron é um aplicativo de anotações criado pensando em desenvolvedores e usuários técnicos. Ele foi desenvolvido com base no Visual Studio Code e inclui recursos como organização hierárquica de notas, backlinks e um amplo conjunto de opções de personalização.

O software é excelente no gerenciamento de grandes coleções de notas e base de conhecimento s para atender às necessidades de informações de grandes projetos de programação e outros casos de uso que lidam com informações complexas.

O fato de ser baseado no VSCode também oferece aos desenvolvedores recursos familiares, como destaque de sintaxe e destaque de código em vários idiomas.

melhores recursos do #### Dendron

As estruturas consistentes, porém flexíveis, proporcionam uma excelente combinação de familiaridade e personalização

Um sistema de tipos robusto garante que o conhecimento seja categorizado de forma sistêmica

As informações importantes são armazenadas em cache para acesso mais rápido

As ferramentas de publicação facilitam o compartilhamento do conhecimento em um formato de jardim digital

A base do VSCode oferece um espaço de trabalho familiar para os desenvolvedores

O código-fonte aberto foi criado com a escalabilidade em mente

Limitações do Dendron

Não há suporte para dispositivos móveis

Alguns usuários acham difícil navegar entre as notas

Os recursos de pesquisa não são tão robustos quanto os de alguns concorrentes

Preços do Dendron

Gratuito e de código aberto

Dendron ratings and reviews

Product Hunt: 5/5 (24 avaliações)

6. Obsidiana

Via Obsidiana O Obsidian é um aplicativo de anotações que se concentra na criação de uma base de conhecimento pessoal usando anotações interligadas. Os sistemas de arquivos locais permitem a criação de links bidirecionais, backlinks e visualização de gráficos em um formato atraente e fácil de usar.

O software é ideal para gerenciamento de conhecimento e tarefas de pensamento criativo que se beneficiam de uma rede de pensamentos interconectados. O uso de notas markdown permite uma formatação fácil e intuitiva em tempo real.

melhores recursos do #### Obsidian

Oferece uma experiência de anotações privada e maleável que se adapta ao seu processo de pensamento exclusivo

As anotações são armazenadas diretamente no dispositivo do usuário para acesso off-line rápido e conveniente

Centenas de plug-ins e temas permitem infinitas opções de personalização

Formatos de arquivos abertos e não proprietários facilitam a transferência de dados de e para outros aplicativos

O gráfico de relacionamento visual fornece uma representação gráfica de relacionamentos complexos de notas

Limitações da Obsidian

Muitos usuários acharam que o software tinha uma curva de aprendizado mais acentuada do que outras opções

Alguns usuários tiveram problemas com a sincronização de notas entre dispositivos

O software pode se tornar lento ao lidar com grandes coleções de notas

Obsidian preços

Gratuito para sempre

Uso comercial: US$ 50/ano

Obsidian ratings and reviews

Capterra: 4.9/5 (20 avaliações)

7. Cripta

Via Cryptee O Cryptee é um software de anotações que enfatiza muito a segurança dos dados, fornecendo recursos avançados de criptografia para todos os seus documentos. Você pode criar e armazenar notas, documentos e imagens com criptografia segura.

O compromisso com a privacidade faz do Cryptee uma excelente opção de ferramenta de anotações para qualquer pessoa ou empresa que precise priorizar a proteção e a confidencialidade dos dados ou que queira fazer anotações particulares.

Melhores recursos do Cryptee

O armazenamento de mídia criptografada mantém a segurança de todos os seus dados na plataforma

Os documentos criados e editados na plataforma se beneficiam da mesma tecnologia de criptografia segura

Os arquivos são criptografados no dispositivo do usuário antes do upload para aumentar ainda mais a segurança dos dados

O editor de documentos dinâmico oferece suporte a links cruzados, hashtags, formatação markdown e muito mais para uma experiência de escrita aprimorada

Integra-se perfeitamente a ferramentas como o Evernote e o Word e exporta para arquivos PDF e Markdown para máxima flexibilidade

As pastas fantasmas permitem ocultar dados para que você possa criar notas ainda mais privadas

Limitações do Cryptee

Alguns usuários tiveram problemas de sincronização entre seus dispositivos

O software carece de recursos em comparação com alguns de seus concorrentes

A interface do usuário é menos intuitiva do que outras opções

Preços do Cryptee

10 GB: €3/mês

400 GB: € 9/mês

2.000 GB: € 27/mês

Cryptee avaliações e comentários

Product Hunt: 3/5 (13 avaliações)

8. Logseq

Via Logseq O Logseq é um aplicativo de gerenciamento de conhecimento e de anotações projetado com base nos princípios do método Zettelkasten. Ele oferece suporte a backlinks, links bidirecionais e visualização de gráficos para ajudá-lo a criar rapidamente bases de conhecimento interconectadas.

O Logseq é ideal para pesquisadores, acadêmicos e qualquer pessoa que queira organizar anotações. Por ser um software de código aberto, o Logseq é totalmente gratuito.

Melhores recursos do Logseq

Um sistema robusto de gerenciamento de tarefas mantém os usuários organizados e no caminho certo

Permite a anotação de arquivos PDF diretamente do software para facilitar a revisão de documentos

O suporte a flashcards facilita o aprendizado e a retenção das informações armazenadas no software

Os quadros brancos trazem o brainstorming visual e o trabalho colaborativo para o software

A base de código-fonte aberto oferece ainda mais transparência e segurança

Limitações do Logseq

O progresso do desenvolvimento é mais lento do que os usuários gostariam

Os recursos de sincronização não são suficientemente confiáveis para alguns usuários

Às vezes, novas versões introduzem bugs

Preço do Logseq

Gratuito e de código aberto

Avaliações e resenhas do Logseq

Product Hunt: 5/5 (mais de 100 avaliações)

9. Roam

Via Viajar O Roam é uma ferramenta de anotações e gerenciamento de conhecimento que oferece um sistema exclusivo de vinculação em "nível de bloco" para editar anotações.

O software foi desenvolvido com base na ideia de criar notas interconectadas por meio da vinculação de blocos individuais de texto. Essa estrutura de documentos se aproxima mais da forma como o cérebro humano funciona, permitindo que todas as suas anotações sejam exploradas de forma mais intuitiva.

melhores recursos do #### Roam

A estrutura de anotações em rede permite a fácil documentação de uma rede de ideias e conceitos

As funcionalidades de documento e banco de dados se fundem perfeitamente para um fluxo de trabalho mais produtivo

Permite a organização sistemática de pesquisas para retenção a longo prazo e fácil recuperação

A estrutura de conhecimento associado oferece uma maneira mais intuitiva de organizar os dados

Limitações do Roam

Usuários com bancos de dados muito grandes relataram problemas de desempenho

O aplicativo móvel não tem algumas das funcionalidades da versão para desktop

Preços do Roam

Pro: US$ 15/mês

Crente: US$ 500/5 anos

Avaliações e resenhas do Roam

Capterra: 4.4/5 (17 avaliações)

10. Notas

Via Notas do PN O PNotes, abreviação de Portable Notes, é um aplicativo leve de anotações projetado para criar e gerenciar notas de forma rápida e simples. Ele oferece a criação básica de notas em texto simples e permite o uso de rich text e tabelas para uma formatação mais criativa.

O PNotes é ideal para pessoas que preferem uma experiência de anotações digitais sem frescuras e precisam de uma maneira direta de fazer anotações e organizar informações importantes em seus desktops.

Melhores recursos do PNotes

Um conjunto completo de opções de formatação, como rich text e tabelas, permite a organização personalizável dos dados

A função de desenho livre oferece uma maneira adicional de criar conteúdo

As anotações podem ser personalizadas com o uso de skins e configurações de transparência, individualmente ou em grupos

O agendamento e os lembretes facilitam o controle e o gerenciamento das anotações

Integração com redes sociais populares para publicação de notas

Limitações do PNotes

Alguns usuários consideram a funcionalidade de clicar e arrastar muito sensível

Os usuários expressaram o desejo de definir um local personalizado para armazenar as notas em vez de na pasta do aplicativo

Preços do PNotes

Gratuito e de código aberto

PNotes ratings and reviews

Sourceforge: 4.8/5 (76 avaliações)

Comece sua jornada de anotações hoje mesmo

Entre as várias alternativas do Supernotes, o ClickUp se destaca por sua capacidade robusta de fazer anotações, transcendendo os meros rabiscos digitais. Sua proficiência não está apenas na criação de notas, mas na promoção de ambientes colaborativos entre projetos para transformar suas notas abrangentes diretamente em um item de ação.

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

A suíte do ClickUp vai além do registro de anotações, abrangendo gerenciamento de projetos, ferramentas de IA e interfaces intuitivas. O ClickUp capacita as equipes a transformar ideias dispersas em conceitos coerentes, permitindo o compartilhamento sem esforço, a simplificação do fluxo de trabalho e o aumento da produtividade.

Pronto para consolidar anotações, listas de verificação e tarefas? O ClickUp pode ajudá-lo a organizar suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo e leve suas habilidades de anotação para o próximo nível.