Anyword vs. Jasper: Qual é o melhor assistente de redação com IA?

O Anyword e o Jasper são ferramentas de redação baseadas em IA, mas qual é a melhor opção em um confronto entre Anyword e Jasper?

Neste guia, compararemos os dois para descobrir qual deles está no topo quando se trata de geração de conteúdo, voz da marca e campanhas de marketing. Descubra qual é o melhor redator de IA e a melhor ferramenta de marketing para você - ou se a nossa sugestão de bônus é a opção ideal para você. 🎉

O que é Anyword?

O Anyword é uma plataforma de redação de desempenho de IA projetada com os líderes de marketing e as agências em mente. A ferramenta se apóia fortemente no conceito de melhorar as campanhas de marketing por meio da inteligência artificial - seja na criação ou na revisão de conteúdo.

Via Qualquer palavra Essa ferramenta de criação de conteúdo é uma ótima opção para equipes que desejam se concentrar na geração de leads, no marketing de conteúdo ou na otimização de mecanismos de pesquisa (SEO). 🔍

Recursos do Anyword

A pilha de recursos do Anyword inclui um editor de blog intuitivo, como você esperaria de uma ferramenta de criação de conteúdo Ferramenta de escrita com IA . Além disso, a plataforma também tem um editor orientado por dados que auxilia na elaboração de anúncios digitais, uma ferramenta de cópia de site e uma ferramenta de inteligência de cópia que oferece resultados mais personalizados e relevantes para a marca.

Vamos dar uma olhada mais de perto nos elementos de destaque do Anyword, para que possamos compará-los com a oferta do Jasper.

1. Geração de conteúdo com IA

O Anyword tem muito a oferecer às equipes de marketing e às empresas de SaaS quando se trata de geração de conteúdo com IA.

Use o recurso de editor orientado por dados do Anyword para usar suas metas e dados de marketing para criar textos de marketing mais impactantes. Obtenha pontuações de desempenho preditivas para seu anúncio do Facebook, página de destino e texto de legenda do Instagram e, em seguida, use as sugestões baseadas em IA para torná-los mais atraentes para seu público-alvo.

Crie conteúdo com o conjunto de ferramentas de IA do Anyword

Para as equipes que desejam criar blogs, há uma ferramenta dedicada para isso. Use o assistente de blog não apenas para gerar o conteúdo em si, mas também para definir suas próprias palavras-chave para uma cópia mais otimizada e obter sugestões de títulos. Há também um verificador de plágio integrado, portanto, você não precisa se preocupar com questões de direitos autorais.

2. Voz da marca

O Anyword é capaz de analisar e pontuar seu conteúdo em relação às suas metas, o que torna mais fácil atingir o objetivo e manter a voz da sua marca de forma consistente.

Adapte seu conteúdo com base nas personas de seu público-alvo

Você pode definir suas próprias regras de marca e termos não permitidos no Anyword, e ele monitorará o tom do conteúdo em um hub central de marca. Use o recurso de público-alvo incorporado para identificar as personas de seu público e adaptar seu conteúdo a elas, sempre.

3. Campanhas de marketing

Com a inteligência artificial incorporada à plataforma, você pode criar, otimizar e dimensionar ainda mais suas campanhas de marketing.

O Anyword pontuará o seu conteúdo para que você saiba qual terá o melhor desempenho

Em vez de testar manualmente centenas de textos A/B, use a inteligência artificial do Anyword para pontuar e recomendar o conteúdo que provavelmente terá o melhor desempenho em seus testes. Veja a pontuação de seu texto de anúncio em um piscar de olhos, para que você possa tomar decisões mais inteligentes ao projetar e implementar suas campanhas de marketing.

Use o Anyword para otimizar suas campanhas além da cópia de mídia social também. Gere textos para campanhas de marketing de conteúdo, otimize as linhas de assunto de e-mail e escreva páginas de destino direcionadas a personas.

Preços do Anyword

Iniciante: US$ 39/mês para um usuário

US$ 39/mês para um usuário Orientado por dados : $79/mês para até três usuários

: $79/mês para até três usuários Business: A partir de US$ 349/mês para até três usuários

A partir de US$ 349/mês para até três usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

O que é o Jasper AI? Jasper (às vezes conhecido como Jasper AI e anteriormente chamado de Jarvis) se descreve como um "copiloto de IA para equipes empresariais" e se desenvolveu além de um

Ferramenta de redação de IA em uma plataforma de marketing de ponta a ponta.

O Jasper AI agora inclui Ferramentas de criação de conteúdo de IA inteligência de dados e aceleração de campanhas de marketing. 📊

Recursos do Jasper AI

Assim como o Anyword, o Jasper AI foi projetado com equipes orientadas por dados em mente. É uma plataforma que pode ser usada não apenas para gerar textos com alguns cliques, mas também para criar mensagens que se alinham com seus objetivos e a voz da marca.

Veja como o Jasper AI se molda quando se trata dessas áreas-chave de desempenho.

1. Geração de conteúdo com IA

O Jasper AI começou como uma ferramenta de redação de blogs e conteúdo, e esses recursos continuam sendo uma parte importante do kit da ferramenta. Mas ela se transformou em uma ferramenta ideal para escrever conteúdo de alta qualidade e conteúdo de formato longo.

Crie todos os tipos de conteúdo com o Jasper - desde postagens de blog e e-mails promocionais até legendas do Instagram

As equipes podem usar o Jasper para produzir conteúdo e cópia para uma série de usos, incluindo cópia de site, conteúdo de blog e legendas ou cópia de mídia social. Use o editor de documentos incorporado para solicitar, escrever e editar a cópia.

Analise seu conteúdo de formato longo em relação aos concorrentes com a integração opcional do SurferSEO e use o verificador de plágio para garantir que seu texto não seja muito semelhante ao de outra pessoa.

O Jasper AI também é uma ótima ferramenta para criar conteúdo para outros canais. A maioria das ferramentas de redação de IA vem com modelos limitados. No entanto, essa ferramenta permite que você escolha entre mais de 50 modelos para criar conteúdo para seus e-mails de marketing, campanhas de anúncios do Google, publicações em mídias sociais e páginas de destino.

Use o editor de redação com um clique para ajustar o tom de sua redação e fazer melhorias à medida que você escreve.

2. Voz da marca

É fundamental manter o tom de voz e a personalidade da marca em todos os textos, e o Jasper Brand Voice pode simplificar esse processo.

Mantenha uma base de conhecimento no Jasper para ajudá-lo a aprender a voz de sua marca

Introduza a IA do Jasper em seu guia de estilo, identidade de marca, banco de dados de produtos e site da empresa para gerar uma cópia ainda mais personalizada. A plataforma usará esses dados não apenas para adaptar a geração de conteúdo da IA, mas também para verificar se há inconsistências em seu conteúdo.

3. Campanhas de marketing

A abordagem da Jasper para campanhas de marketing permite que você crie coleções inteiras de conteúdo a partir de um briefing.

Faça o upload de um briefing e deixe o Jasper gerar o conteúdo de sua campanha

Escreva um briefing no Jasper AI ou carregue um já existente e use-o para alimentar o conteúdo de sua campanha em vários canais. O recurso Instant Magic permite que você gere textos para diferentes ativos em instantes - de comunicados à imprensa e estudos de caso a scripts do TikTok e descrições de produtos de comércio eletrônico.

Colabore com os membros da equipe enquanto trabalha nas campanhas com o compartilhamento de documentos e rótulos de status. Compartilhe suas ideias de campanha também com as partes interessadas, para que você possa obter a aprovação dos principais ativos antes de implementá-los.

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 39/mês para um usuário

US$ 39/mês para um usuário Equipes: US$ 99/mês para até três usuários

US$ 99/mês para até três usuários Empresas: Entre em contato para saber o preço

Anyword vs. Jasper AI: comparação de recursos

O Anyword e o Jasper AI são ferramentas úteis de software de redação com IA para proprietários de empresas e redatores de conteúdo que desejam gerar ideias, conteúdo de alta qualidade e textos otimizados para sites e campanhas de marketing.

Ambas as ferramentas cumprem bem essa função, mas existe um vencedor claro quando se trata desses recursos principais? 🏆

1. Geração de conteúdo com IA

Tanto o Anyword quanto o Jasper lidam bem com a criação de conteúdo de IA. Eles têm ferramentas dedicadas para redação e edição de conteúdo, com modelos de redação de conteúdo que facilitam a geração de textos para ativos específicos.

A edição do conteúdo gerado por IA é suave em ambas as plataformas, para que você possa personalizar a cópia antes de publicar. Com verificadores de plágio integrados, você não precisa pagar a mais por outra ferramenta para garantir que seu conteúdo esteja livre de preocupações.

2. Voz da marca

Embora o Anyword e o Jasper se concentrem muito na manutenção da voz da marca, esse recurso parece mais desenvolvido no Jasper.

A inteligência de marca do Jasper parece estar incorporada em todo o processo, e a oportunidade de carregar as diretrizes de sua marca e o catálogo de produtos da empresa lhe dá uma vantagem quando se trata de usar a IA para gerar uma cópia focada na marca.

3. Campanhas de marketing

Tanto o Anyword quanto o Jasper AI têm recursos projetados para facilitar a criação e a implementação de campanhas de marketing.

O Anyword é excelente no uso de dados para identificar as melhores estratégias e textos a serem usados, enquanto o Instant Magic do Jasper permite que as equipes criem conteúdo rapidamente a partir de um briefing. As equipes que desejam uma abordagem mais analítica para sua estratégia de campanha podem preferir o Anyword, enquanto as equipes que preferem velocidade podem achar que o Jasper é mais adequado para elas ao comparar as ferramentas de redação de IA.

Anyword vs. Jasper no Reddit

Muitas vezes, a melhor maneira de encontrar a ferramenta de software certa para você é ouvir a opinião de outros usuários, e o lugar certo para isso é o Reddit. Então, o que os usuários do Reddit acham de Anyword vs. Jasper? 🤖

Acontece que não há muita conversa comparando esses dois softwares de marketing e ferramentas de IA de mídia social entre si. Encontramos uma discussão sobre as alternativas do Jasper que, no entanto, mostrou os dois aplicativos de forma positiva e destacou o otimizador de conteúdo integrado do Anyword.

É possível obter um resultado semelhante com o Jasper, mas você precisará do plug-in SurferSEO.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Anyword vs. Jasper

Quando se trata de Jasper vs. Anyword, não há um vencedor claro. Mas temos uma alternativa interessante para apresentar a você: o ClickUp.

Acreditamos que o ClickUp é um concorrente de destaque quando se trata de classificar as melhores ferramentas de conteúdo de IA. Com recursos como ClickUp AI, ClickUp Docs e ClickUp Tasks, é fácil ver por que tantas equipes de marketing e empresariais escolhem o ClickUp para impulsionar suas campanhas.

1. ClickUp AI

Embora seja relativamente novo, IA do ClickUp já está causando impacto no mundo das ferramentas de escrita de IA. 🌊

O ClickUp AI atua como seu assistente alimentado por IA, o primeiro do gênero. Use essa ferramenta de inteligência artificial para otimizar seus fluxos de trabalho, simplificar processos e gerar conteúdo em velocidade e escala.

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar sua cópia, respostas de e-mail e muito mais

O ClickUp AI permite que você trabalhe mais rápido. Uma tarefa que antes levava 30 minutos agora pode levar menos de um minuto. Analise o conteúdo longo para criar um resumo preciso para seus relatórios de marketing, edite e aprimore o texto com o editor integrado e formate seu conteúdo perfeitamente com apenas alguns cliques.

Peça à IA do ClickUp para ajudá-lo nas tarefas de marketing, não apenas para economizar tempo, mas também para injetar um pouco mais de criatividade no processo. Gere ideias de estratégia de campanha de alta qualidade, nomeie recursos de produtos, planeje eventos de marketing, crie pesquisas com usuários e crie slogans de marketing envolventes em instantes.

Como o ClickUp AI existe dentro do ecossistema ClickUp, ele pode transformar a maneira como você trabalha. Crie campanhas de marketing na velocidade da luz, escreva e-mails promocionais, crie relatórios de campanhas de marketing e produza resumos de conteúdo em instantes. Além do marketing, o ClickUp AI pode potencializar seu dia de trabalho em todas as funções - do gerenciamento de projetos ao planejamento de recursos.

2. Documentos do ClickUp

O ClickUp não é apenas um assistente de escrita com IA fácil de usar. É uma plataforma com todos os recursos que oferece a você um lugar para armazenar ideias, escrever conteúdo e colaborar com outras pessoas por meio de Documentos do ClickUp . 📝

Use o ClickUp Docs para cada etapa do processo de marketing. Crie agendas para suas reuniões de campanha, planeje seu trabalho com um modelo de calendário de conteúdo compartilhe relatórios de marketing com as partes interessadas e crie um wiki interno ou uma biblioteca de recursos para todos os assuntos relacionados a conteúdo.

Obtenha uma visão rápida de todas as suas subpáginas e relacionamentos conectados no ClickUp Docs para manter a organização e o trabalho conectado

Trabalhe em tempo real com os membros da sua equipe e freelancers e marque-os para chamar a atenção deles. Deixe comentários, atribua itens de ação e transforme linhas de texto em tarefas acionáveis que você pode acompanhar ao longo do tempo.

Torne o ClickUp Docs parte de seu fluxo de trabalho e simplifique todo o processo de marketing. Escreva conteúdo, armazene ideias, colabore com outras pessoas e organize todos os seus ativos em um só lugar.

3. Tarefas do ClickUp

Além de organizar seus ativos e usar a IA para criar conteúdo de sucesso, o ClickUp é excelente para permitir que sua equipe permaneça no caminho certo. Use Tarefas do ClickUp para manter todos responsáveis e facilitar o alcance das metas de sua campanha. ✅

Com o ClickUp Tasks, manter-se organizado é fácil. Planeje, organize e colabore em projetos com nosso software de gerenciamento de tarefas que pode ser personalizado para atender perfeitamente às suas necessidades. Use nosso Modelos GTD e hacks de produtividade para manter-se organizado e trabalhar com mais eficiência.

Adicione vários responsáveis, delegue comentários e crie cálculos usando campos personalizados, tudo a partir de suas tarefas do ClickUp

Torne o gerenciamento de tarefas colaborativo com tópicos de comentários incorporados e vários responsáveis. Transforme comentários em itens de ação e evite confusão adicionando gravações de tela compartilháveis para os membros da equipe assistirem.

Transforme as grandes tarefas da campanha de marketing em tarefas menores e mais viáveis para serem verificadas à medida que você avança. Crie tarefas e subtarefas e use dependências para fomentar a estrutura e a trabalhar mais rápido em seu projeto. Adicione tarefas recorrentes para ações repetitivas e use todo o sistema para otimizar a maneira como você trabalha como equipe de marketing.

Planeje e entregue campanhas de marketing com as melhores ferramentas de redação de IA

Avaliar o Jasper versus o Anyword não é fácil. Ambas as ferramentas de criação de conteúdo têm algo a oferecer para as equipes que desejam ampliar seus esforços de marketing, com dados e inteligência no centro. O Anyword tem um pouco mais de recursos orientados por dados, enquanto os recursos do Jasper facilitam a criação e a implementação de ativos em instantes.

Com tantas ferramentas de software disponíveis, não se trata apenas de um caso de Anyword vs. Jasper. Talvez seja hora de considerar um dos melhores concorrentes com tecnologia de IA para ambas as ferramentas de criação de conteúdo, o ClickUp.

Com recursos como o ClickUp AI e todas as ferramentas de gerenciamento de projetos e campanhas de que você pode precisar, talvez seja a plataforma que você está procurando. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo para descobrir como ele pode se tornar seu mecanismo alimentado por IA. ✨