Obsidian x Evernote: qual é o melhor aplicativo para fazer anotações?

Quer dar uma olhada nas principais conclusões da reunião de hoje? Você tem uma ideia criativa para comercializar seu produto? Ou simplesmente deseja salvar um artigo perspicaz para referência futura?

O que você precisa é de um aplicativo que faça anotações! Um aplicativo de anotações facilita escrever suas ideias na hora, compartilhá-las com os colegas e colaborar com eles para que as coisas sejam feitas rapidamente.

Se estiver procurando o melhor aplicativo de anotações, não procure mais; pesquisamos alguns.

Comparamos dois líderes nessa área: o Obsidian e o Evernote.

Descubra como eles se comparam em termos de recursos, preços e avaliações. Também encontramos uma alternativa poderosa ao Evernote e ao Obsidian que você deve experimentar hoje mesmo.

O que é a Obsidian?

via Obsidian Já teve a sensação de precisar de um segundo cérebro para se lembrar de suas anotações? Obsidian é um poderoso software de anotações que funciona como seu "segundo cérebro" Ele aumenta a eficiência de suas anotações conectando-as, usando backlinks e organizando-as de acordo com padrões ou tópicos.

Concentre-se em escrever suas anotações e deixe que a Obsidian faça o trabalho pesado de organizar e conectá-las.

Um aspecto exclusivo da Obsidian é que ela usa um formato markdown para armazenar suas anotações localmente no computador, o que lhe dá controle total sobre os dados e sua privacidade.

Continue lendo para saber mais sobre os outros recursos interessantes da Obsidian que fazem dela um aplicativo de diário digital.

Tela da Obsidian

O recurso de vinculação ajuda a estabelecer uma conexão entre diferentes notas para entender seus pensamentos com mais clareza. É como criar sua própria Wikipedia conectando ideias, livros, lugares e pessoas.

Essas notas de links internos são navegáveis e indicam como uma informação se relaciona com outra para formar percepções mais profundas e refazer seus pensamentos.

Plug-ins da Obsidian

Aprimore sua experiência de tomar notas permitindo que os usuários adicionem mais funcionalidades e personalizem a maneira de tomar notas na Obsidian.

Personalize as anotações criadas para uma finalidade específica em uma forma e padrão distintos.

A comunidade da Obsidian tem mais de 1.500 plugins para criar seu espaço de pensamento ideal.

Preços da Obsidian

Uso pessoal: Gratuito

Gratuito Uso comercial: US$ 50 por usuário por ano

Complementos

Obsidian Sync: US$ 8 por usuário por ano

US$ 8 por usuário por ano Obsidian Publish: US$ 8 por site por ano

O que é o Evernote?

via EvernoteEvernote é um dos aplicativos de anotações mais antigos e conhecidos.

O Evernote é conhecido pela forma como oferece suporte à colaboração. Suas anotações são sincronizadas em vários dispositivos, permitindo que você as acesse de qualquer lugar.

Esse recurso é uma grande vantagem quando sua equipe está trabalhando no planejamento de um novo projeto. Os membros da equipe podem contribuir com ideias por meio do aplicativo móvel Evernote, de dispositivos iOS e do desktop, sem se preocupar com a compatibilidade com outros aplicativos.

Com os recursos de organização do Evernote, acompanhe todas as suas notas em um único painel e organize-as usando pilhas de cadernos e etiquetas.

Fique por dentro de suas notas e busque-as rapidamente quando necessário, sem perder tempo procurando por elas em todo o banco de dados.

Vamos dar uma olhada nos melhores recursos e preços do Evernote.

Modelos

Modelo de notas de reunião no Evernote

Economize tempo e esforço com o modelo pronto para instalar Modelos do Evernote para atender às suas necessidades.

Adicione o modelo de registro diário em sua nota para registrar sua programação diária ou o modelo de gerenciamento de projetos para acompanhar os marcos do projeto.

Use e reutilize mais de 50 modelos pré-formatados de acordo com suas necessidades.

Por exemplo, o modelo "Gratitude Journal" já tem tabelas pré-preenchidas para escrever seu diário matinal, lições de vida e pessoas a quem você é grato. Escolha o modelo e comece a escrever sem se preocupar com os aspectos de design.

Notas de áudio

Se escrever não é a sua praia, o aplicativo Evernote permite que você grave notas de áudio. Abra uma nova nota e toque no botão de gravação para começar a gravar sua voz.

Isso é muito útil quando você quer fazer uma anotação urgente no meio de uma discussão ou quando sua mente está muito ocupada para anotar pensamentos.

A melhor parte?

Use-os na versão para desktop do Evernote e no aplicativo para iOS e Android.

Lembrete de nota

Fique em dia com suas tarefas adicionando lembretes às suas notas.

Defina uma data e hora para receber alertas por e-mail sobre suas tarefas urgentes. Marque-as como concluídas depois de concluí-las, tocando no lembrete. Isso não exclui a nota original.

O Evernote também exibe os lembretes das notas fixadas no topo da lista de notas.

Além dos recursos mencionados acima, vale a pena mencionar aqui o Evernote Web Clipper e a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR).

A extensão Web Clipper do Google Chrome salva artigos, capturas de tela e PDFs da Web. A tecnologia OCR digitaliza suas notas escritas à mão e as adiciona como notas do Evernote.

Preços do Evernote

Versão gratuita

Pessoal: US$ 14,99 por usuário por mês

US$ 14,99 por usuário por mês Profissional: $17,99 por usuário por mês

Quais são as diferenças entre a Obsidian e o Evernote?

Você não tem como errar com a Obsidian ou o Evernote para fazer anotações. Algumas diferenças importantes podem fazer a balança pender a favor de um ou de outro.

Para ajudá-lo a tomar a decisão certa entre a Obsidian e o Evernote, abordamos as principais diferenças entre eles.

Armazenamento

Saber como um aplicativo armazena suas anotações dá a você a confiança necessária para usar o aplicativo de anotações com mais frequência.

Aqui está uma rápida olhada nos recursos de armazenamento da Obsidian e do Evernote.

Obsidian

Com a Obsidian, os arquivos são armazenados localmente; você pode acessar suas anotações no seu dispositivo sempre que quiser. Essa é uma excelente notícia do ponto de vista da segurança, pois salvar seus arquivos na nuvem torna suas informações pessoais vulneráveis a ameaças de hackers.

Além disso, você não precisa depender do aplicativo da Obsidian para acessar as anotações. Uma simples pesquisa fará o trabalho, já que você salvou seus arquivos no disco rígido.

A única desvantagem desse processo de armazenamento é que você precisa desembolsar mais US$ 8 para sincronizar suas anotações na Obsidian em diferentes dispositivos.

Evernote

O Evernote salva suas anotações na nuvem, que você pode acessar de qualquer lugar usando a Internet. É uma excelente opção para criar o hábito de escrever onde e quando você quiser.

Como um aplicativo baseado na nuvem, suas anotações são sincronizadas automaticamente entre dispositivos como laptop, PC, telefone e tablet.

Se você usar dispositivos diferentes para escrever e priorizar colaboração em tempo real em vez de sincronizar notas manualmente, o Evernote é uma excelente opção.

Formato do arquivo

A Obsidian e o Evernote salvam suas anotações em diferentes formatos de arquivo. Conhecer os prós e os contras de cada um deles o ajudará a escolher o que for mais confortável e prático para você. Vamos direto ao assunto.

Obsidian

A Obsidian usa um formato de arquivo de suporte markdown para salvar suas anotações. Markdown é uma linguagem de marcação leve e simples, mas que usa uma sintaxe diferente composta de caracteres especiais.

Aqui estão alguns exemplos

# para adicionar o cabeçalho 1

** ** para texto em negrito

== == para texto destacado

~~ ~~ para riscado

Da mesma forma, use esses caracteres para adicionar imagens, links, blocos de código e listas às suas anotações. A vantagem dos arquivos é que suas anotações são salvas como arquivos de texto simples com uma extensão .md que pode ser aberta com qualquer editor de texto, como o Bloco de Notas e o Google Docs.

Se você já estiver treinado no uso da linguagem de marcação ou familiarizado com o funcionamento dos arquivos markdown, isso não deverá ser um problema para você. Mas, se for novato, precisará praticar um pouco para se acostumar com essa forma de linguagem.

O Markdown oferece mais opções para converter suas anotações em diferentes formatos. Por padrão, você pode exportar as notas da Obsidian para o formato PDF, mas pode converter arquivos md para .docx e .txt, entre outros formatos de arquivo.

Evernote

Com o Evernote, você verá suas notas no formato Rich Text Format (RTF). O RTF é um formato de arquivo padrão usado por muitos processadores de texto, como o Microsoft Word. Isso facilita a troca de arquivos entre diferentes softwares.

A formatação de texto no Evernote é mais simples e tem uma curva de aprendizado muito curta. Se você já usou algum processador de texto antes, o layout do editor lhe dará a mesma sensação. Usando o editor do Evernote, você pode formatar o texto alterando o tamanho da fonte, a cor, o destaque e muito mais.

Também é fácil inserir menus como tabelas, tarefas e eventos de calendário. Se o markdown não for uma opção confortável, o Evernote é sua escolha ideal.

Linking

Use a vinculação para formar uma conexão entre suas anotações, lembrar-se das coisas com mais clareza e realizar mais trabalhos com eficiência.

A Obsidian e o Evernote ajudam a vincular suas notas, mas de maneiras diferentes.

Obsidian

Devido à sua capacidade de vinculação bidirecional, a Obsidian se autodenomina o "segundo cérebro"

Ela não apenas mostra os links de entrada em suas anotações, mas também os de saída.

O recurso de vinculação ajuda a criar uma conexão profunda entre suas anotações e a entender um tópico mais detalhadamente.

Para adicionar links, use os colchetes [[ ]] e adicione o nome da nota que você deseja vincular entre esses colchetes. O que torna o recurso de links da Obsidian mais especial é o Knowledge Graph: um tipo de visualização de gráfico.

O Knowledge Graph é a representação visual de suas notas e de como elas se vinculam. Ao observar o gráfico, você pode ver quais notas estão intimamente vinculadas e quais são as discrepantes.

Evernote

Use o recurso de vinculação para inserir links para outras notas. Mas não é tão simples quanto o Obsidian.

Para inserir o link de uma nota que já existe em sua biblioteca, você precisa encontrar essa nota. Depois de encontrá-la, copie o link da nota e cole-o na nova nota que está criando.

Embora esse recurso seja útil, é complicado e demorado. O Obsidian é um aplicativo de anotações melhor se a vinculação estiver no topo da sua lista de prioridades.

Evernote vs. Obsidian no Reddit

Consultamos o Reddit para explorar o que os Redditors tinham a dizer sobre a Obsidian e o Evernote. Muitos deles usam tanto o Evernote quanto a Obsidian para atender às suas necessidades. Eles tentam preencher a lacuna de uma ferramenta com a outra.

Principais destaques de nossa pesquisa:

"_Uso o Evernote e a Obsidian. Comecei a usar a Obsidian para projetos específicos que se beneficiavam de informações com hiperlinks. O Evernote continuou sendo meu local de despejo para conhecimento geral e armazenamento de informações."

Outro usuário menciona como o Evernote atende com sucesso às suas necessidades, e que ter um segundo cérebro não faz sentido quando ele começa a escrever notas em vários aplicativos.

"_Sinto que perco a função de "segundo cérebro" quando começo a usar vários aplicativos. Tenho um processo muito bom no Evernote e não há nada em meu fluxo de trabalho que eu não consiga realizar. Algumas coisas (vincular notas, gerenciar planilhas e escrever à mão no iPad, por exemplo) poderiam ser muito melhores, mas a capacidade de colocar tudo em um só lugar tem muito valor para mim

Obsidian x Evernote: temos um vencedor?

Decidir um vencedor é difícil, pois ambos os aplicativos de anotações têm limitações.

Por exemplo, ao contrário do Evernote, a Obsidian é um aplicativo de anotações totalmente off-line, o que torna difícil sincronizar suas anotações entre dispositivos. Para que isso aconteça, você deve pagar um valor extra de US$ 8. Além disso, seus dados são hospedados localmente em seu desktop.

Por outro lado, o Evernote é adequado para uso pessoal e colaborativo, mas seus dados são hospedados na nuvem e ficam vulneráveis a violações de segurança.

Felizmente, temos a solução perfeita para elevar o nível de suas habilidades de tomar notas.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Obsidian vs. Evernote

O ClickUp é um aplicativo fácil de usar para fazer anotações e gerenciar projetos que substitui várias ferramentas em sua caixa de ferramentas. Alterne entre diferentes aplicativos e conclua suas tarefas muito antes dos prazos.

O ClickUp foi projetado para todos. Seja o seu projeto escolar ou a estratégia GTM para o lançamento de um novo produto, você pode visualizar, colaborar e acompanhar o progresso do seu projeto em um único lugar.

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe ClickUp Docs ajuda você a criar wikis, incorporar marcadores, adicionar tabelas ou criar um processo para otimização do fluxo de trabalho . Convide sua equipe para colaborar com ela em tempo real, marque membros e compartilhe comentários. Adicione widgets com o editor incorporado para atualizar o status do projeto, atribuir tarefas e alterar projetos.

A privacidade está no centro dos documentos do ClickUp.

Crie links compartilháveis e gerencie a permissão ao compartilhá-los com outras pessoas. Mas essa é apenas uma visão geral; você pode fazer muito mais com recursos que economizam tempo, como modelos, modo de foco e muito mais.

Organize com o ClickUp Notes

Organize suas anotações, listas de verificação e tarefas em um só lugar.

Um dos aspectos que se torna difícil é organizar as tarefas para rastreá-las como tarefas ou criar uma lista de verificação. Notas do ClickUp torna tudo mais fácil, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. Use o editor para converter suas anotações em tarefas rastreáveis e organizá-las como itens de ação em uma lista de verificação.

Mas e quanto ao acesso a essas anotações em diferentes dispositivos?

O ClickUp sincroniza automaticamente suas anotações entre o aplicativo móvel e a extensão do Chrome. Crie anotações em qualquer lugar e acesse-as mais tarde.

Automatize com o ClickUp AI

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

O IA do ClickUp ajuda a aumentar sua produtividade. Ele reduz suas tarefas de 30 minutos para 30 segundos. O ClickUp se destaca porque há poucos Ferramenta de IA para fazer anotações .

Crie um esboço de projeto, relatórios de status para a equipe de suporte ao cliente ou um esboço de e-mail para a próxima campanha de marketing - a IA faz isso com apenas alguns cliques.

Ela também ajuda você a escrever melhor suas anotações, editar o conteúdo e formatá-lo perfeitamente com tabelas pré-estruturadas, cabeçalhos e muito mais. Então, você está pronto para ficar à frente e vencer o prazo com a ajuda da IA?

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre: Todas as ferramentas de anotações do ClickUp, ClickUp Docs, membros ilimitados e 100 MB de espaço de armazenamento

Todas as ferramentas de anotações do ClickUp, ClickUp Docs, membros ilimitados e 100 MB de espaço de armazenamento Ilimitado: US$ 5/usuário/mês com armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas e painel de controle ilimitado

US$ 5/usuário/mês com armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas e painel de controle ilimitado Business: $12/usuário/mês com equipes ilimitadas, exportação personalizada e maior automação

$12/usuário/mês com equipes ilimitadas, exportação personalizada e maior automação Business Plus: $19/usuário/mêsCriação de funções personalizadas, permissões personalizadas e maior automação

$19/usuário/mêsCriação de funções personalizadas, permissões personalizadas e maior automação Enterprise: Preços personalizados com API empresarial, integração guiada e um gerente de sucesso dedicado

Comece a usar o ClickUp: O que está esperando?

O ClickUp é uma excelente opção para um profissional ocupado como você. Seja para anotar ideias ou colaborar com os membros da equipe em um novo projeto, o ClickUp faz tudo isso. A grande variedade de recursos, a facilidade de uso e o preço que o ClickUp oferece fazem dele uma ferramenta indispensável para qualquer empresa. Aumente sua capacidade de fazer anotações com os recursos avançados e poderosos do ClickUp.

Organize suas anotações, colabore com outras pessoas e gerencie-as com eficiência para manter o controle de todas as suas atividades. Inscreva-se no plano gratuito para sempre do ClickUp e comece essa nova jornada com seu parceiro de anotações.