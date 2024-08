Notion vs. Jira: Qual é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos?

Se você é um gerente de projetos, tem uma tarefa que parece impossível: estar em todos os lugares o tempo todo. Fisicamente, isso é uma impossibilidade. Mas virtualmente é outra história, e uma boa software de gerenciamento de projetos pode fazer isso acontecer. O truque é saber qual software funciona melhor para sua empresa e seu estilo de gerenciamento.

Como muitas tarefas e afazeres estão sob seu comando, você precisa de ferramentas de produtividade que oferecem funcionalidade significativa. Mas como você pode ter muitos colegas de trabalho e funcionários diferentes executando essas tarefas, você também precisa de um software intuitivo que todos possam usar. Há tantas opções que até mesmo a nossa lista dos 10 melhores softwares de software gratuito de gerenciamento de projetos aumentaram para ficar entre as 25 melhores opções.

No entanto, alguns gigantes chegam ao topo até mesmo desse grupo de elite. Dois dos programas de software de gerenciamento de projetos mais populares são o Notion e o Jira. Neste guia abrangente de comparação entre o Notion e o Jira, colocamos as duas ferramentas à prova para ver qual delas sai na frente. Em seguida, colocamos as duas ferramentas frente a frente com uma terceira gerenciamento de projetos que oferece uma luta difícil, juntamente com todas as ferramentas necessárias para gerenciar mais projetos.

O que é o Notion?

Via NoçãoNoção é um banco de dados de formato livre que você pode usar para várias atividades, como fazer anotações, gerenciar tarefas recorrentes e gerenciar projetos. Os campos de informações inseridos em um banco de dados são vinculados bidirecionalmente a outros campos, páginas e bancos de dados.

Você pode visualizar as informações como tabelas, quadros, listas e calendários, sendo que cada link abre uma página aninhada mais detalhada. O Notion também começou a implementar ferramentas de inteligência artificial (IA) que podem ajudar a fazer anotações e criar ideias.

Sua interface enganosamente simples permite que os usuários criem praticamente qualquer ecossistema para anotações, tarefas e conteúdo. Os gerentes de projeto podem criar cronogramas, desenvolver fluxos de trabalho para tarefas repetitivas, atribuir tarefas a colegas de equipe e analisar a produtividade ao longo do tempo.

recursos do ### Notion

O Notion é uma plataforma de gerenciamento de projetos rica em recursos que vai muito além de um simples aplicativo de anotações. Vamos analisar três de seus principais recursos.

Gerenciamento de tarefas

Via Notion

Crie novas tarefas ou transforme itens de linha em tarefas agendadas com apenas alguns cliques. Os usuários podem adicionar caixas de seleção a listas com marcadores, transformando ideias em ações pendentes, e os gerentes podem criar quadros Kanban para grandes projetos. Esse banco de dados centralizado garante a conclusão eficiente das tarefas e mantém um histórico de quem fez alterações e quando.

Colaboração na plataforma

Os bancos de dados do Notion permitem que todos os usuários façam alterações em tarefas e projetos em andamento. Isso inclui mover trabalhos de "em andamento" para "concluídos" nos quadros, adicionar comentários a páginas para colaboração em documentos e carregar anotações em vídeo. Esses recursos são especialmente valiosos para equipes remotas e híbridas, permitindo que a comunicação ocorra quando e onde o trabalho acontece.

Recursos de pesquisa que transformam projetos anteriores em uma base de conhecimento

Desenvolva um recurso de conhecimento para os vários usuários da sua organização dentro do Notion. Tarefas anteriores podem se tornar exemplos de fluxos de trabalho. Você também pode pesquisar especialistas antigos em conceitos de nicho e criar repositórios de anotações. A versátil função de pesquisa do Notion permite até mesmo procurar termos em diferentes campos, incluindo títulos de projetos e comentários antigos.

Preços do Notion

Grátis

Plus: US$ 8/usuário/mês (cobrado anualmente)

Business: US$ 15/usuário/mês (cobrado anualmente)

Enterprise: entre em contato para obter preços

Notion AI: US$ 8/usuário/mês adicionais para planos pagos

O que é o Jira?

Via JiraJira é um software de gerenciamento de projetos completo para equipes ágeis. Ele oferece ferramentas para campanhas de marketing, metas de desenvolvimento trimestrais, lançamentos de produtos e tudo o mais.

O Jira funciona como uma fonte centralizada para organizar e monitorar projetos e atribuir tarefas. Você pode visualizar projetos individuais e colaborativos por meio de calendários, listas, quadros e outras exibições, e o software pode abrigar guias, recursos de capacitação de vendas e recursos baseados em páginas.

Você pode até mesmo automatizar aspectos essenciais do gerenciamento de projetos, incluindo a localização de eficiências de processo . Atribua tarefas automaticamente à medida que elas atingem diferentes estágios, receba alertas sobre o progresso estagnado e receba relatórios sobre o desempenho da sua equipe, tudo em um só lugar.

Como parte do ecossistema da Atlassian, o Jira se integra bem a outras ferramentas da Atlassian que sua organização já pode ter em sua pilha de tecnologia.

Recursos do Jira

O Jira é para arquitetos de projetos, gerentes de projetos e todos na equipe ágil, oferecendo uma variedade de ferramentas para manter todos alinhados e produtivos.

Modelos personalizáveis para agilizar o início dos projetos

Via Jira

Você está se enrolando no início de diferentes projetos? O Jira oferece uma biblioteca de modelos editáveis e configurações de fluxo de trabalho que você pode duplicar, modificar e desenvolver de acordo com o estilo de trabalho da sua equipe. Isso significa que cada projeto começa com uma estrutura e todos podem começar mais rapidamente.

Funções robustas de geração de relatórios

Gere relatórios automaticamente para que você possa medir o progresso e encontrar áreas de melhoria. Como os usuários usam o Jira para atribuir tarefas, atualizar o status das tarefas e colaborar com seus colegas de trabalho, é um ambiente rico em dados que oferece aos gerentes de projeto percepções gerais e detalhadas. Com esses relatórios, você pode monitorar facilmente as cargas de trabalho, encontrar obstruções e garantir que tudo esteja no caminho certo para cruzar a linha de chegada.

Painéis personalizados para cada usuário

As excelentes ferramentas de gerenciamento de projetos não se limitam a acomodar os gerentes de projetos - elas têm as ferramentas de colaboração para gerenciar tarefas, modelos e recursos de que todos precisam para trabalhar com eficiência.

Os membros da sua equipe podem personalizar facilmente seus painéis para manter suas visualizações preferidas prontas para serem vistas rapidamente. Os recursos de painel do software Jira incluem listas de tarefas pendentes, calendários e visualizações no estilo Kanban ou gráfico de Gantt para decidir quais tarefas devem ser priorizadas.

Preços do Jira

Gratuito: US$ 0/usuário/mês

Padrão: US$ 8,15/usuário/mês

Premium: US$ 16/usuário/mês

Enterprise: entre em contato para saber o preço

Notion vs. Jira: Comparação de recursos

O Notion e o Jira são ferramentas poderosas de gerenciamento de projetos. Mas qual delas é a melhor?

A verdade é que ambas as ferramentas podem funcionar de acordo com o foco e as necessidades da sua equipe. O Notion se apresenta como um país das maravilhas de forma livre para todos, incluindo estudantes, freelancers, agências e organizações sem fins lucrativos. O Jira se baseia nos conceitos básicos de desenvolvimento ágil e de software, mas se expande para funcionar em praticamente qualquer trabalho. Para declarar um vencedor, vamos analisar seus diferentes recursos para ver se um supera o outro.

Personalização

Os projetos são de todas as formas e tamanhos. Às vezes, você precisa de uma caixa de areia totalmente aberta para criar fluxos de trabalho. Outras vezes, você precisa de uma estrutura mais rígida para colocar o pé no acelerador. Quando se trata de personalização, o Notion e o Jira adotam abordagens semelhantes, porém diferentes.

Notion

Via Notion

O Notion tem tudo a ver com flexibilidade nos processos de negócios. Tudo começa quando você cria um espaço de trabalho e adiciona páginas e bancos de dados. Mas esses blocos de construção simples podem se tornar quadros Kanban, movendo cartões do estágio de ideação para o estágio de conclusão.

Você pode criar contatos e organogramas para fluxos de trabalho de comunicação, criar roteiros que atraiam os membros da equipe e criar automaticamente uma lista de recursos obrigatórios. Há milhares de modelos que podem ser alterados, mas você também pode começar a criar a partir do zero.

Até mesmo os campos de dados podem ser incrivelmente fluidos, pois você pode alterar qualquer campo, desde anotações até links bidirecionais, listas de marcadores ou tarefas a fazer. Esse grau de personalização pode ser impressionante ou exatamente o que você precisa.

Jira

O Jira também é rico em recursos, mas se concentra na metodologia Agile em vez da criação pura e simples. Os modelos, as exibições e os painéis são orientados pelo uso dos fundamentos do Agile para criar projetos de desenvolvimento de software. Embora ofereça recursos de projeto muito além dessa história de origem, como projetos de marketing de mídia social, ele ainda tem o mesmo sabor.

Isso é útil para gerentes de projeto em organizações com um fluxo de projeto mais rígido. Muitas opções de personalização estão disponíveis, para que os usuários possam ajustar os modelos e relatórios padrão. O Jira oferece muito em termos de gerenciamento de fluxo de trabalho personalizado, mas o Notion oferece mais em termos de personalização em geral.

Quando se trata de personalização, o Notion leva a melhor.

Recursos de rastreamento de problemas

Uma das principais responsabilidades das empresas de desenvolvimento de software e de tecnologia é o rastreamento de problemas. Você precisa dos recursos certos para esses processos, especialmente se a conformidade com o contrato de nível de serviço e a reputação da marca estiverem em jogo.

Notion

A Notion criou milhares de modelos oficiais para diferentes objetivos do projeto e a comunidade criou e compartilhou ainda mais. Essas ferramentas permitem que você crie ou modifique qualquer processo para atender aos seus requisitos de rastreamento de problemas e ao fluxo de trabalho ideal.

No entanto, a plataforma não oferece uma abordagem guiada para o rastreamento de problemas; simplesmente não é o caso de uso principal do Notion. Os gerentes de projeto com experiência em rastreamento de problemas e resolução de bugs sabem do que sua organização precisa e podem garantir que isso faça parte do ecossistema. Mas os novos gerentes de projeto podem ter dificuldades para incluir todas as partes de que precisam, o que leva a revisões de processos para preencher essas lacunas.

Jira

Via Jira

É aqui que o Jira se destaca. O software se concentra no gerenciamento de projetos e no rastreamento de problemas, portanto, inclui todas as várias ferramentas e visualizações para fazer exatamente isso, sem o ruído e a sensação orgânica de acerto ou erro de recriar os mesmos processos no Notion. Ele oferece uma estrutura focada na equipe, na qual todos podem acompanhar suas tarefas, seu impacto em projetos maiores e as metas gerais da equipe.

As ferramentas integradas de personalização do fluxo de trabalho do Jira também fazem grande parte do trabalho pesado, permitindo otimização do fluxo de trabalho até os detalhes mais técnicos. Os gerentes de projeto podem ajustar os modelos e padrões existentes para correlacioná-los a funções ou projetos específicos e extrair insights específicos.

Se você deseja uma ferramenta de rastreamento de problemas que possa fortalecer suas empresas agora e no futuro, a presença estabelecida do Jira nos espaços é a vencedora.

Facilidade de uso

Quando você é um gerente de projetos, não se trata apenas de suas próprias habilidades técnicas. Você pode se sentir à vontade para se aprofundar nos detalhes de uma solução complexa de gerenciamento de projetos, mas se a sua equipe não conseguir fazer o trabalho com eficiência, a solução não é adequada. Vamos ver como o Notion e o Jira se comparam em termos de facilidade de uso.

Notion

O Notion apresenta um design fácil de usar, para que indivíduos, equipes e organizações profissionais possam usá-lo imediatamente. O grande número de recursos e possibilidades pode tornar a criação de bancos de dados e a criação de aplicativos de gerenciamento de dados muito difíceis para os novos usuários rastreamento de projetos mas novos usuários em espaços reconstruídos podem prosperar. Os usuários também podem transformar facilmente os bancos de dados em novas visualizações e estruturas à medida que aprendem mais.

O Notion é acessível e fácil de operar, com muitos recursos oficiais e criados pela comunidade para orientar os novos usuários.

Jira

O Jira é uma plataforma técnica robusta. Ele oferece uma série de ferramentas poderosas, mas os usuários precisam saber como usá-las para obter o melhor resultado. Isso significa uma curva de aprendizado potencialmente íngreme, especialmente para usuários não técnicos não familiarizados com o software de gerenciamento de projetos.

Isso faz sentido porque o Jira é relativamente especializado, mas pode frustrar ou sobrecarregar os usuários e impedir o progresso.

Notion vs. Jira no Reddit

O Notion e o Jira têm pontos fortes, e ambos são programas populares que compartilham muitas ferramentas e funcionalidades. Mas quando se trata de gerenciamento de projetos, os usuários do Reddit não veem muita semelhança.

Quando os usuários da comunidade r/jira compartilharam suas opiniões sobre se o Notion poderia ser um bom substituto para o Jira, um usuário observou: "O Notion parece ser mais uma ferramenta do tipo Confluence do que Jira. Se eles estão pensando em mudar do Jira, então não estão realmente usando o Jira"

Outros concordaram, com um usuário dizendo: "Usamos o Notion do ponto de vista do wiki, mas não consigo ver a execução de sprints ou a emissão de tíquetes com ele"

Redditors em r/projectmanagement concordam, observando que o Notion e o Jira lidam com diferentes aspectos do gerenciamento de projetos, encerrando o debate Notion vs. Jira com: "O Notion é um wiki, o Jira é o rastreamento de projetos"

Sua organização poderia prosperar usando as duas plataformas. Reservar o Jira para o desenvolvimento de software ou rastreamento de problemas e usar o Notion para sua base de conhecimento e gerenciamento geral de projetos oferece o melhor dos dois mundos.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Notion vs. Jira

Organize e gerencie todos os seus projetos com as ferramentas de colaboração do ClickUp, várias opções de visualização e recursos de gerenciamento de projetos

O problema de usar duas plataformas de software especializadas diferentes para gerenciar vários projetos é que os programas não se comunicam entre si tão bem quanto se você usasse apenas um ambiente de gerenciamento de projetos totalmente integrado. Usuários diferentes passarão a maior parte do tempo em espaços diferentes, e a comunicação e a colaboração podem começar a falhar.

É aí que entra o ClickUp. É um espaço único dedicado ao gerenciamento de projetos, às anotações e a tudo o mais que você precisa para realizar o trabalho.

Se você tivesse que categorizar o ClickUp no mercado de produtividade do trabalho, provavelmente o chamaria de aplicativo de gerenciamento de projetos. Mas ele é, na verdade, um espaço de trabalho completo com recursos de gerenciamento de projetos.

Você pode organizar projetos complexos, atribuir tarefas a diferentes usuários e medir o progresso durante e após os sprints. Os gerentes de projeto têm tudo o que precisam e, com nossas mais de 15 visualizações, incluindo gráficos de Gantt, calendários, painéis personalizáveis e modelos prontos para trabalhar, todos os membros da sua equipe têm as ferramentas essenciais.

Recurso rival nº 1 do ClickUp: Quadro Kanban do ClickUp

Mantenha o controle de todas as partes do seu projeto no modo de exibição Quadro Kanban do ClickUp

Se você gosta de gerenciar projetos no modo de exibição Quadro Kanban, vai adorar o ClickUp. O Quadro Kanban do ClickUp é uma das muitas exibições que você pode usar para monitorar a rapidez com que as tarefas estão sendo concluídas.

Implemente sua metodologia Kanban e adote os conceitos Agile no mesmo espaço de trabalho que os membros da equipe que podem ter preferências organizacionais diferentes - todos podem usar suas próprias visualizações preferidas e estilos de trabalho de forma independente e, ao mesmo tempo, colaborando.

Os quadros de projeto podem começar com modelos que você atualiza e altera à medida que avança, ou você pode começar do zero. Ele lhe dá a liberdade do Notion e oferece a complexidade do Jira.

Recurso rival do ClickUp #2: ClickUp Docs

Use o ClickUp Docs para gerenciar documentos importantes e promover a colaboração em equipe

Crie documentos e wikis com o Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é a nossa solução na plataforma para criar páginas, recursos de conhecimento e guias de instruções que se conectam a tarefas e fluxos de trabalho. Você pode criar uma documentação robusta e anexá-la automaticamente a cada tarefa adjacente. Em seguida, use nossos modelos para comunicações com o cliente, produção de conteúdo e entregas de projetos.

Recurso rival do ClickUp #3: ClickUp AI

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais A IA está aqui e está pronta para tornar seus processos organizacionais mais eficientes. IA do ClickUp oferece centenas de nichos de mercado Ferramentas de IA para que as equipes otimizem o trabalho e eliminem tarefas repetitivas e tediosas.

Os gerentes de projeto podem criar automaticamente cronogramas com datas de vencimento, transformar pensamentos em resumos de projetos bem formatados e controlar seus orçamentos. Há também ferramentas para mercados, equipes de produtos, contadores e todos os outros. Já mencionamos que o ClickUp é o software certo para todos?

Veja como o gerenciamento de projetos pode se parecer com o ClickUp

Se você suspira toda vez que abre sua ferramenta atual de gerenciamento de projetos, está na hora de uma nova plataforma.

No ClickUp, estamos sempre criando novas ferramentas, modelos e funções para equipes ágeis com todo o brilho e a potência real de que você precisa para progredir em suas tarefas. Melhor ainda, você pode se inscrever em uma conta Free Forever e começar imediatamente a explorar ou criar seus processos. Crie sua conta hoje mesmo para ver como o gerenciamento de projetos pode ser agradável.