10 Alternativas e concorrentes do Paperform em 2024

Os formulários nos ajudam a organizar nossas vidas, mas geralmente parecem tediosos, técnicos e sem graça. Felizmente, novos aplicativos e ferramentas digitais estão sacudindo o mundo dos formulários, provando que a criação de formulários padrão pode ser - ousamos dizer - divertida. Esses criadores de formulários baseados na Web permitem criar pesquisas, formulários e muito mais, mesmo que você não tenha habilidades de codificação.

O Paperform é um exemplo bem conhecido de uma plataforma de criação de formulários baseada na Web. O site oferece criação de formulários com o recurso de clicar e arrastar, centenas de modelos pré-construídos e dezenas de integrações úteis. Embora o Paperform possa ser uma das plataformas de criação de formulários mais conhecidas, ele não é a única opção. E, para muitos usuários, também não é a melhor.

Reunimos uma lista das melhores alternativas ao Paperform para você explorar em 2024, quer esteja buscando um preço melhor, mais integrações com sua pilha de tecnologia existente ou mais recursos.

O que você deve procurar nas alternativas ao Paperform?

Iniciando sua busca por alternativas ao Paperform? Aqui estão cinco recursos principais que você deve procurar ao pesquisar um criador de formulários on-line:

Facilidade de uso: Assim como o Paperform, qualquer criador de formulários on-line que você escolher deve ser fácil de usar, com uma interface intuitiva que simplifique a criação rápida de formulários. Os usuários iniciantes devem ser capazes de criar formulários em segundos, e os usuários avançados devem ter as ferramentas necessárias para criar formulários que possamautomatizar fluxos de trabalho *Uma variedade de opções de personalização: Quer sejam modelos personalizáveis, seleção de esquema de cores ou muitos campos de formulário diferentes, a alternativa ao Paperform que você escolher deve ter muitas opções para personalizar seus formulários on-line. Isso tornará seus formulários on-line mais úteis para que você possa coletar dados valiosos e, ao mesmo tempo, garantir que eles estejam alinhados com sua marca

Quer você faça parte de uma pequena organização ou de uma grande equipe empresarial, há um criador de formulários que pode atender às suas necessidades.

As 10 melhores alternativas ao Paperform para usar em 2024

Diga adeus aos formulários tediosos e dê as boas-vindas à coleta de dados simplificada e à criação divertida de formulários com essas alternativas ao Paperform.

Gerencie formulários de contato e simplifique as respostas de formulários a partir de várias exibições no ClickUp Visualização de formulário do ClickUp oferece ferramentas de formatação poderosas para criar formulários personalizados para casos de uso interno e externo. Comece com o Modelo de formulário do ClickUp e adaptá-lo às suas necessidades específicas. Você pode compartilhar seus formulários sem esforço usando o intuitivo construtor de formulários de arrastar e soltar do ClickUp.

Seja para reunir leads, obter feedback de clientes ou criar integrações de pagamento, você pode produzir formulários ilimitados para reunir e organizar seus dados. Se estiver procurando uma excelente alternativa ao Paperform, o ClickUp oferece uma solução abrangente.

Melhores recursos do ClickUp:

Lógica condicional adapta os formulários em tempo real para que você obtenha exatamente as informações de que precisa sem perder tempo

A interface intuitiva de arrastar e soltar significa que você não precisa de muito conhecimento técnico para criar pesquisas e formulários interessantes

O recurso de integração com dezenas de outros aplicativos e plataformas permite encaminhar os dados para onde e quando for necessário

Uma ampla variedade de modelos de formulários ajuda a iniciar seu processo de criação

Os envios de formulários recebidos se transformam em uma tarefa que pode ser executada pela sua equipe

Limitações do ClickUp:

No momento, nem todas as visualizações estão disponíveis para dispositivos móveis

Preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe de vendas para saber o preço

: Entre em contato com a equipe de vendas para saber o preço O ClickUp AI está disponível para compra em todos os planos pagos ao preço de US$ 5 por membro do Workspace e convidado interno por mês

Classificações e avaliações do ClickUp:

G2 : 4.7/5 (mais de 8.800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.800+ avaliações)

2. Forma de digitação

Via Formulário de digitação O construtor de formulários Typeform é um construtor de formulários on-line interativo que se concentra na criação de formulários de conversação para aumentar o envolvimento do usuário. Graças às amplas opções de integração, você pode criar formulários, pesquisas e questionários visualmente atraentes por meio da interface amigável. Em seguida, conecte-os a outros aplicativos em sua pilha de tecnologia.

O Typeform é uma opção popular para organizações grandes e pequenas que buscam coletar dados e interagir com um público on-line.

Melhores recursos do Typeform:

Excelentes opções de integração estão disponíveis para o Google Sheets, Slack, Zapier, Google Analytics e muito mais

Formulários visualmente atraentes apresentam uma pergunta de cada vez para não sobrecarregar os entrevistados

Análises robustas fornecem feedback sobre como os entrevistados estão preenchendo os formulários e como melhorar as taxas de resposta

Limitações do Typeform:

Como uma das alternativas mais caras do Paperform nesta lista, ele pode estar fora do alcance de pequenas organizações e startups

Preços do Typeform:

Starter : uS$ 25/mês

: uS$ 25/mês Básico : uS$ 50/mês

: uS$ 50/mês Mais : uS$ 82/mês

: uS$ 82/mês Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas do Typeform:

G2 : 4.5/5 (mais de 680 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 680 avaliações) Capterra: 4.7/5 (770+ avaliações)

3. Pilha de formulários

Via Pilha de formulários O Formstack é uma ferramenta de criação de formulários on-line que se concentra na coleta de dados e automação do fluxo de trabalho . Ele oferece uma excelente variedade de modelos de formulários pré-construídos e um editor de arrastar e soltar que permite criar facilmente os formulários de que você precisa. Há também opções avançadas para assinaturas eletrônicas e armazenamento de dados. Se precisar de uma solução completa para coleta de dados, esse é um excelente ponto de partida.

Melhores recursos do Formstack:

A interface de arrastar e soltar leva apenas alguns minutos para ser aprendida, portanto, você pode começar a criar formulários imediatamente

Os recursos avançados permitem usar lógica condicional, automatizar fluxos de trabalho e analisar dados das respostas dos usuários

Diversos modelos e opções de personalização ajudam a impulsionar o processo de criação de formulários

Limitações do Formstack:

Há poucas opções de suporte ao cliente, portanto, você terá que conversar com um bot de inteligência artificial (IA) se tiver problemas, pois não é possível entrar em contato com a equipe por telefone

Preços do Formstack:

Formulários: uS$ 50/mês cobrados anualmente

Classificações e resenhas do Formstack:

G2 : 4.4/5 (370+ avaliações)

: 4.4/5 (370+ avaliações) Capterra: 4.17/5 (mais de 100 avaliações)

4. Formulários de Cognição

Via Formulários de Cognição O Cognito Forms é um criador de formulários on-line fácil de usar que facilita a criação, a personalização e o compartilhamento de formulários on-line. Seus recursos incluem edição de formulários por arrastar e soltar, excelente lógica condicional e integrações de pagamento. É uma das alternativas mais econômicas do Paperform nesta lista, o que o torna uma excelente opção para pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos e indivíduos que precisam coletar dados on-line de forma segura e protegida.

Melhores recursos do Cognito Forms:

Ótimos recursos de lógica condicional que permitem coletar os dados corretos dos entrevistados

Excelentes recursos de segurança que tornam esse um dos métodos de coleta de dados mais seguros

Ótimas opções de atendimento ao cliente que podem ajudá-lo a sair de uma situação difícil e encontrar soluções

Limitações do Cognito Forms:

As opções de personalização são bastante limitadas, portanto, talvez você tenha que viver com o que puder obter e renunciar às necessidades de marca

Alguns usuários consideraram a automação do fluxo de trabalho desajeitada e complicada

Preços do Cognito Forms:

Individual : Gratuito

: Gratuito Profissional : uS$ 15/mês

: uS$ 15/mês Equipe : uS$ 35/mês

: uS$ 35/mês Enterprise: uS$ 99/mês

Cognito Forms ratings and reviews:

G2 : 4.5/5 (mais de 75 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 75 avaliações)

5. FormAssembly

Via FormAssembly O FormAssembly é uma solução completa baseada na Web que vai além da criação de formulários, servindo como uma ferramenta integral para coleta de dados e automação do fluxo de trabalho. Crie formulários e pesquisas altamente personalizados usando a interface de arrastar e soltar do site e, em seguida, aproveite seus dados com os incríveis recursos de integração do FormAssembly. Essa é uma excelente alternativa a ser explorada se você precisar otimizar sua coleta de dados.

Melhores recursos do FormAssembly:

A interface intuitiva de arrastar e soltar permite que você crie, edite e compartilhe formulários rapidamente

Os excelentes recursos de segurança de dados garantem a conformidade com a HIPAA e o GDPR

Os recursos avançados oferecem controle sobre campos condicionais, cálculos e formulários de várias páginas

Limitações do FormAssembly:

Muitos usuários relatam falhas nas integrações com o Salesforce

Preços do FormAssembly:

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas do FormAssembly:

G2 : 4.4/5 (mais de 360 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

6. Formulários Microsoft

Via Microsoft Parte da família Microsoft, o Microsoft Forms é um criador de pesquisas e formulários baseado em nuvem. Use a interface intuitiva para acessar temas personalizáveis e criar pesquisas, questionários e enquetes com aparência profissional. Como ele faz parte do Microsoft 365 Suite, você pode exportar rapidamente os dados para o Microsoft Excel ou outros programas da Microsoft para começar a analisá-los. Os recursos integrados Ferramentas de IA aceleram a criação de formulários e ajudam você a criar formulários mais eficazes e envolventes.

Não quer usar outro produto da Microsoft? Veja como o Microsoft Forms se compara ao Google Forms .

Os melhores recursos do Microsoft Forms:

Funciona perfeitamente com outros produtos da Microsoft, o que é uma vantagem se essa for sua plataforma de produtividade

Cria rapidamente formulários com aparência profissional que você pode compartilhar facilmente

Oferece excelentes opções de exportação de dados que permitem extrair dados de seus formulários e começar a usá-los imediatamente

Limitações do Microsoft Forms:

Recursos de integração bastante limitados em comparação com outros nesta lista

Preços do Microsoft Forms:

Gratuito para qualquer pessoa com uma conta Microsoft

Avaliações e resenhas do Microsoft Forms:

G2 : 4.3/5 (mais de 340 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 340 avaliações) Capterra: 4.5/5 (80+ avaliações)

7. Questionário

Via Survey Monkey O Survey Monkey é uma plataforma popular para a criação de pesquisas e questionários. O site baseado em nuvem permite que você crie pesquisas personalizadas e faça mais com suas respostas por meio de ferramentas avançadas de análise e relatórios. A segurança dos dados também é de primeira linha.

Melhores recursos do Survey Monkey:

Oferece um aplicativo móvel que incorpora a maioria dos mesmos recursos do site principal, para que você possa criar formulários em qualquer lugar

Fornece excelente análise para ajudá-lo a avaliar como os entrevistados interagem com suas pesquisas e como você pode melhorar as taxas de resposta

Permite duplicar facilmente pesquisas anteriores para que você possa criar novas pesquisas em segundos

Limitações do Survey Monkey:

Alguns dos melhores recursos do site estão atrás de um acesso pago, portanto, espere pagar se quiser obter o máximo do site

Preços do Survey Monkey:

Vantagem individual : uS$ 29/mês cobrados anualmente

: uS$ 29/mês cobrados anualmente Vantagem da equipe : uS$ 25/por usuário por mês, cobrados anualmente

: uS$ 25/por usuário por mês, cobrados anualmente Equipe Premier: uS$ 75 por usuário por mês, cobrados anualmente

Avaliações e resenhas do Survey Monkey:

G2 : 4.4/5 (mais de 18.500 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 18.500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 8.900 avaliações)

8. Wufoo

Via Wufoo O Wufoo é um criador de formulários baseado em nuvem que facilita a criação, a personalização e o compartilhamento de formulários. Ele oferece uma interface intuitiva, mas tem recursos mais avançados para usuários experientes.

Melhores recursos do Wufoo:

Uma lista impressionante de recursos de integração significa que você deve ser capaz de conectá-lo à maioria das ferramentas em sua pilha de tecnologia

Uma interface fácil de usar permite que você personalize seus formulários, inclusive adicionando a marca da sua empresa

Ótimas opções de formulários de cobrança de pagamentos

Limitações do Wufoo:

Não há como adicionar assinaturas eletrônicas diretamente no site, portanto, será necessário conectá-lo a outra ferramenta

Preços do Wufoo:

Inicial : $169/anual

: $169/anual Profissional : uS$ 349/anual

: uS$ 349/anual Avançado : uS$ 889/ano

: uS$ 889/ano Ultimate: uS$ 2199/ano

Avaliações e resenhas do Wufoo:

G2 : 4.4/5 (mais de 290 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

9. Zoho Forms

Via Formulários Zoho Se você já está nadando no ecossistema Zoho, vale a pena explorar o Zoho Forms como seu criador de formulários. A versátil plataforma de criação de formulários on-line permite que você crie e personalize formulários e pesquisas complexos sem codificação. Como faz parte da família Zoho, ela se integra perfeitamente a outros aplicativos Zoho, para que você possa fazer mais com seus dados.

Melhores recursos do Zoho Forms:

Integra-se perfeitamente a outros aplicativos Zoho, como o Zoho Desk e o Zoho CRM, para que você possa obter rapidamente os dados de que precisa

Oferece um aplicativo para Android que permite criar e compartilhar formulários a partir do seu dispositivo móvel

Apresenta opções de relatórios detalhados para ajudá-lo a analisar suas respostas e tirar o máximo proveito de seus dados

Limitações do Zoho Forms:

Alguns usuários podem achar as opções de personalização menos atraentes visualmente do que outras nesta lista

Preços do Zoho Forms:

Planos gratuitos disponíveis

Básico : uS$ 12/mês

: uS$ 12/mês Standard : uS$ 30/mês

: uS$ 30/mês Profissional : uS$ 60/mês

: uS$ 60/mês Premium: uS$ 110/mês

Zoho Forms ratings and reviews:

G2 : 4.4/5 (mais de 120 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 110 avaliações)

10. Formulários do Google

Via Google Se você deseja um criador de formulários que ofereça serviços essenciais de criação de formulários gratuitamente, então deve dar uma olhada no Google Forms. Essa ferramenta gratuita de criação de formulários e pesquisas baseada na Web se integra a outros produtos do Google e a muitos aplicativos populares de produtividade. Ela coleta automaticamente as respostas no Google Sheets para análise e uso futuros.

Deseja algo fora do ecossistema do Google? Dê uma olhada no As 10 melhores alternativas para o Google Form em 2024 e veja como O Google Forms se compara ao Jotform .

Os melhores recursos do Google Forms:

O uso é gratuito e você só precisa de uma conta do Google para começar

Bons elementos básicos de formulário permitem que você escolha respostas longas ou curtas, além de caixas de seleção, respostas múltiplas e opções suspensas

A lógica condicional básica facilita a adaptação de formulários com base nas respostas

Limitações do Google Forms:

Os formulários só estão disponíveis on-line, portanto, você precisará de outra opção para pesquisas off-line

Preços do Google Forms:

Gratuito para pessoas físicas

Para empresas iniciantes : $6/por usuário por mês

: $6/por usuário por mês Business Standard: $12/por usuário por mês

Business Plus : $18/por usuário por mês

: $18/por usuário por mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Google Forms:

G2 : 4.5/5 (mais de 2.700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 2.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 10.600 avaliações)

Comece a criar formulários envolventes e eficazes

O uso de formulários pode ser uma ótima maneira de coletar dados do seu público. Se você deseja coletar endereços de e-mail, feedback de clientes ou processar pagamentos, há um formulário para ajudá-lo a fazer isso. A escolha do criador de formulários correto pode tornar o processo mais eficiente, eficaz e até mesmo mais agradável para você e seus entrevistados.

Se você precisar de uma boa alternativa para a criação de formulários on-line, o ClickUp Forms é uma excelente opção. Você pode personalizar seus formulários com facilidade e criar novos formulários rapidamente. Ele também se integra ao sistema ClickUp, para que você possa compartilhar, analisar e agir sobre os dados com o restante da sua equipe. Registre-se em uma conta ClickUp hoje mesmo e descubra como os formulários podem ajudá-lo a otimizar seu fluxo de trabalho e coletar dados com mais eficiência.