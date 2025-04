12 najbardziej niezawodnych programów do śledzenia czasu pracy prawników

Według a raport o trendach prawnych w 2021 r przeciętny prawnik poświęca zaledwie 31% swojego czasu w ciągu ośmiogodzinnego dnia pracy. Jakkolwiek mizernie to brzmi, zarządzanie czasem może być przyczyną chwały - lub porażki - firmy prawniczej.

Jako prawnik, twój czas jest podzielony na wiele frakcji. Od pojawiania się na rozprawach sądowych, konsultacji z klientami , badanie przepisów i precedensów oraz finalizowanie papierkowej roboty. Słabe śledzenie czasu, zwłaszcza w przypadku pracy zakulisowej, oznacza utratę przychodów.

Ręczne rejestrowanie kart czasu pracy przynosi jednak zazwyczaj efekt przeciwny do zamierzonego. Kończy się to marnowaniem czasu na czynności administracyjne zamiast na pracę z klientem, co obniża liczbę godzin podlegających rozliczeniu.

Bardziej wydajna alternatywa? Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla prawników.

Czym jest oprogramowanie do śledzenia czasu pracy prawników?

W przeszłości prawnicy siadali ze swoim zespołem pod koniec każdego tygodnia, miesiąca lub sprawy, aby określić liczbę rozliczanych godzin dla klienta. Proces ten opierał się na pamięci lub luźnych rejestrach czasu, co sprawiało, że szacowany czas był niejasny.

Ogólna niewiarygodność tego wadliwego systemu doprowadziła do rozwoju prawnika oprogramowanie do śledzenia czasu pracy narzędzia. Zamiast śledzić nieaktualne karty czasu pracy, pomagają one zachować kontrolę nad godzinami pracy w czasie rzeczywistym. ⌛

Większość opcji oprogramowania do śledzenia czasu pracy ma funkcje pozwalające na prowadzenie przejrzystego dziennika godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu, jednocześnie śledząc czas bezczynności i rozproszenia. Nie ma niepewności co do fakturowania klientów, ponieważ automatyczne dzienniki służą jako dowód pracy. Możesz także nadzorować pracę swoich asystentów prawnych, stażystów i innych pracowników oraz oferować im uczciwe wynagrodzenie.

Czego prawnicy potrzebują w aplikacjach do śledzenia czasu pracy

Rozliczanie godzinowe jest prawdopodobnie najczęściej używanym modelem cenowym w sektorze prawniczym. Chociaż jest to dość prosty format, nieodłączny czynnik śledzenia czasu komplikuje równanie rentowności.

The najlepsza aplikacja do śledzenia czasu dla prawników powinna mieć następujące kluczowe funkcje:

Łatwość użytkowania: Podstawowe funkcje mapy czasu i wydajności powinny działać płynnie, bez zbyt wielu ręcznych konfiguracji Zarządzanie sprawami: Powinieneś być w stanie dostosować produkt do kategorii spraw i ocen rozliczeniowych. Narzędzia wysokiej jakości pozwalają na alokować zasoby zgodnie z bieżącymi potrzebami klienta, ponownie ocenić działania niepodlegające rozliczeniu i szczegółowo zorganizować poświęcony czas Opcje współpracy: Cały Twój zespół powinien mieć dostęp do funkcji śledzenia czasu. Narzędzia do współpracy takie jak redagowanie w czasie rzeczywistym i pozostawianie komentarzy ze znacznikiem czasu mogą sprawić, że dodawanie wpisu czasowego będzie płynniejsze Funkcje fakturowania i rozliczania: Idealne oprogramowanie wykorzystywałoby śledzone dane do automatycznego przygotowywania faktur Opcje szablonów: Gotowa dystrybucja pracy i szablony śledzenia czasu pracy w ramach platformy zapewniają strukturę i pomagają zminimalizować liczbę błędów podczas organizowania harmonogramów zespołów Możliwości raportowania: Sprawdź, czy produkt oferuje narzędzia do raportowania dla klientów do śledzenia obciążenia i rentowności firmy. Powinieneś być w stanie porównać wykorzystanie czasu z przychodami, aby sprawdzić, która ekspertyza prawna generuje lepsze zyski dla Twojej firmy

12 najlepszych narzędzi do śledzenia czasu pracy prawników

Przejrzeliśmy dziesiątki programów do śledzenia czasu pracy prawników i wybraliśmy 12 najlepszych, które oferują wyjątkową funkcję. Zapoznajmy się z nimi, a raczej rozpocznijmy procedurę!

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp jest kompleksowym rozwiązanie do zarządzania projektami dla prawników z imponującymi funkcje śledzenia czasu pracy i obsługi spraw. Platforma umożliwia śledzenie poszczególnych zadań i projektów za pomocą kilku kliknięć. Oferuje natywne śledzenie czasu na każdym planie, ale można to również zrobić za pomocą:

Rozszerzenie Chrome ClickUp

Aplikacje komputerowe i mobilne

Publiczne API ClickUp

Dla prawnicy rozliczający się godzinowo wykorzystaj platformę, aby przełączać się między czasem rozliczanym i nie rozliczanym, dodawać notatki lub etykiety do wpisów czasu, przełączać się między zadaniami i eksportować zarejestrowany czas do fakturowania. Włącz Time Tracking ClickApp, aby monitorować postępy każdej osoby w obszarze roboczym.

Dostęp do konfigurowalnych Karty śledzenia czasu pracy aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie raportowania. Filtruj dzienniki według daty, etykiety lub priorytetu, aby uzyskać dokładny wgląd w harmonogramy wszystkich osób. Użyj widoku listy, kalendarza lub tablicy, aby śledzić wpisy związane z określonymi zadaniami.

Wzmocnij swoją firmę wewnętrznie dzięki funkcjom zarządzania zadaniami i sprawami w ClickUp. Możesz przypisywać zadania z szacowanym czasem dla swoich pracowników. Zespoły prawnicze uwielbiają Dokumenty ClickUp -scentralizowany hub dla dokumentacji, notatek i plików. Udostępnianie elementów współpracownikom i klientom w celu natychmiastowej edycji, korekty lub przeglądu.

Skorzystaj z darmowych szablonów ClickUp, aby ułatwić sobie codzienną pracę. The Szablon śledzenia czasu pracy ClickUp Consultant , Szablon odkrywania klienta ClickUp oraz Szablon podziału pracy w kancelarii prawnej ClickUp są doskonałymi opcjami, jeśli chcesz dodać strukturę do swoich procesów.

Platforma posiada wbudowane szablony księgowe aby pomóc Ci w rozliczeniach. Alternatywnie, zintegruj ClickUp z narzędziami takimi jak TimeCamp oraz Time Doctor które oferują rozwiązania automatycznego fakturowania.

ClickUp najlepsze funkcje

Integracja z platformami do śledzenia czasu i fakturowania (w tym Toggl i Clockify ) i innymi aplikacjami do pracy, takimi jak Kalendarz Google

Konfigurowalne karty czasu pracy umożliwiające dogłębną analizę wydajności zespołu

Niestandardowe formularze do usprawnienia zgłoszeń i prac administracyjnych

do usprawnienia zgłoszeń i prac administracyjnych Funkcja korekty umożliwiająca dodawanie komentarzy i sugestii do plików

Bezproblemowe śledzenie czasu z dowolnego urządzenia

Opcje śledzenia godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu

ClickUp Dokumenty do zarządzania dokumentacją papierową

ponad 1 000 szablonów do każdego zastosowania

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Bogaty zestaw funkcji może powodować trudności w nauce dla niektórych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,300+ recenzji)

: 4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Praca zespołowa

Via: Praca zespołowa Praca zespołowa to zadanie i zarządzanie klientami platforma z rozbudowanymi funkcjami wsparcia budżetowania czasu projektu.

Platforma pozwala na podział dnia pracy na zadania czasowe. Wstrzymywanie i wznawianie nagrań według własnego uznania i posiadanie wiarygodnych danych do fakturowania. Teamwork wysyła przypomnienia, jeśli zapomnisz wprowadzić dziennik. 📝

Generowanie Raportów czasowych w celu uzyskania widoku z lotu ptaka godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu oraz godzin rozliczonych. Dzięki elementarnej liście zadań czasowych możesz lepiej zaplanować swój prawny cykl pracy.

Pracujesz z kilkoma klientami jednocześnie? Skorzystaj z My Timesheets, aby żonglować wieloma dziennikami czasu pracy i zapobiegać lukom w harmonogramie. z kolei *Company Timesheets pomaga tworzyć przejrzyste harmonogramy zespołów i mierzyć indywidualną wydajność.

Najlepsze funkcje pracy zespołowej

Przypomnienia o prowadzeniu zarejestrowanych czasów pracy

Wnikliwe narzędzia do raportowania

Karty czasu pracy do monitorowania wydajności indywidualnej i grupowej

Opcje etykiet dla wpisów czasu pracy

Limity pracy zespołowej

Interfejs użytkownika mógłby skorzystać na aktualizacji

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne

Ceny Teamwork

Free Forever : $0/miesiąc za użytkownika

: $0/miesiąc za użytkownika Starter : $5.99/miesiąc na użytkownika

: $5.99/miesiąc na użytkownika Deliver : $9.99/miesiąc na użytkownika

: $9.99/miesiąc na użytkownika Grow : $19.99/miesiąc na użytkownika

: $19.99/miesiąc na użytkownika Skala: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Teamwork oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (1,000+ recenzji)

: 4.4/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (800+ recenzji)

3. actiTIME

Via: actiTIME actiTIME umożliwia śledzenie czasu za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Internetowe karty czasu pracy pozwalają na wybranie zadania z listy, śledzenie czasu i powiadomienie przełożonego lub klienta do zrobienia. Pozostaw komentarze, aby dodać kontekst do wpisu.

Jeśli zdecydujesz się na aplikację mobilną, możesz mierzyć swoje godziny nawet w trybie offline. actiTIME automatycznie zsynchronizuje i zaktualizuje rekordy z wersją internetową po powrocie do trybu online. 📶

W przypadku zadań, które wymagają wielu posiedzeń, wypróbuj widok kalendarza platformy, aby planować i oceniać swój czas w ciągu tygodnia. Musisz wprowadzić dane "od" i "do", aby ustalić jasną oś czasu.

actiTIME oferuje bogate opcje fakturowania - możesz przypisywać stawki rozliczeniowe do swoich zadań, dodawać podatki i generować faktury z możliwością dostosowania. Eksportuj je jako pliki PDF przed wysłaniem ich do klientów.

actiTIME najlepsze funkcje

Niestandardowe komentarze do wpisów

Tryb offline w aplikacji mobilnej

Narzędzia widoczności dla zadań indywidualnych i zespołowych

Funkcje fakturowania i rozliczeń

actiTIME limits

Grafika platformy mogłaby zostać ulepszona

Niektórzy użytkownicy są niezadowoleni z obecnej struktury cenowej

ceny actiTIME

1-3 użytkowników : Free (limit funkcji)

: Free (limit funkcji) 1-40 użytkowników : $6/miesiąc za użytkownika

: $6/miesiąc za użytkownika 41-200 użytkowników : $5/miesiąc na użytkownika

: $5/miesiąc na użytkownika Ponad 200 użytkowników: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

actiTIME oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (80+ recenzji)

4. Toggl Track

Via: Toggl Track Jeśli prowadzisz dużą firmę prawniczą z wielofunkcyjnymi teamami śledzenie, kto co robi i kiedy, może stać się chaotyczne. Toggl Track to świetne narzędzie do zaprowadzenia porządku w obszarze roboczym. 🧑‍🤝‍🧑

Platforma oferuje śledzenie czasu jednym kliknięciem dla Ciebie i Twoich pracowników. Timer działa w tle, więc nie rozprasza uwagi. Menedżerowie z uprawnieniami administratora mogą przeprowadzać audyty, aby zapewnić odpowiedzialność co do minuty i podejmować decyzje kadrowe w oparciu o twarde dane.

Narzędzia do raportowania Toggl Track zapewniają przejrzysty przegląd obciążenia pracą. Koduj kolorami swoje zadania, aby ułatwić nawigację, używaj opcji filtrowania i sortowania, aby znaleźć informacje, które Cię odsetki, i eksportuj dane, aby wygenerować faktury na miejscu.

Toggl Track integruje się z ponad 100 aplikacjami, w tym kalendarzami i platformami do śledzenia czasu, aby promować wydajność technologiczną.

Najlepsze funkcje Toggl Track

Śledzenie czasu jednym kliknięciem

Opcje kodowania kolorami

Łatwy eksport danych do rozliczeń

ponad 100 integracji

Toggl Track ograniczenia

Brak opcji tworzenia wpisów za pomocą komend głosowych

Śledzenie offline mogłoby zostać ulepszone

Cennik Toggl Track

Free : $0/miesiąc za użytkownika

: $0/miesiąc za użytkownika Starter : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Premium : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Śledzenie Toggl oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1,500+ recenzji)

: 4.6/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

5. Clio

Via: Clio Clio to kompleksowa oprogramowanie do zarządzania praktyką prawną z dedykowanymi narzędziami do śledzenia czasu. 💼

Platforma oparta na chmurze umożliwia ustawienie automatycznego time trackera. Dodawaj lub edytuj zarejestrowany czas dla różnych spraw i klientów - wstrzymuj lub zatrzymuj wpisy w razie potrzeby.

Aby tworzyć wpisy czasu wstecz, wystarczy uzyskać dostęp do wpisów w kalendarzu, dokumentów i notatek przechowywanych na platformie i dodać dziennik wraz z dowodem pracy. Jeśli spędzasz dużo czasu na wysyłaniu e-maili w Outlooku lub Gmailu, skorzystaj z opcji integracji Clio, aby śledzić czas spędzony na komunikacji z klientem!

Zapoznaj się z kompleksowymi raportowaniami zarejestrowanego czasu w oprogramowaniu, korzystając z metryk daty, użytkownika lub statusu. Clio posiada wiele możliwości oprogramowania do fakturowania odpowiednich dla:

Śledzenie niezapłaconych faktur Rejestrowanie wydatków podlegających zwrotowi Tworzenie markowych faktur Akceptowanie płatności online

Upewnij się, że korzystasz z Ośmiornicy czasu Clio, aby sprawdzić nowe wpisy czasu w aktywnych sprawach.

Najlepsze funkcje Clio

Zaprojektowany dla firm prawniczych

Usprawnione śledzenie czasu i planowanie

Umożliwia śledzenie czasu dla komunikacji e-mail

Zintegrowane systemy rozliczeń i płatności

Limity Clio

Niestandardowe dostosowanie platformy do własnych potrzeb może być czasochłonne

Limit formatów fakturowania

Ceny Clio

EasyStart : $39/miesiąc za użytkownika

: $39/miesiąc za użytkownika Essentials : $69/miesiąc za użytkownika

: $69/miesiąc za użytkownika Advanced : $99/miesiąc na użytkownika

: $99/miesiąc na użytkownika Zakończone: $129/miesiąc na użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Clio

G2 : 4.6/5 (450+ recenzji)

: 4.6/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1 500+ recenzji)

6. FreshBooks

Via: FreshBooks Jeśli potrzebujesz platformy do śledzenia czasu, księgowości i rachunkowości w jednym, FreshBooks jest najlepszym rozwiązaniem!

Platforma ta pomaga głównie w śledzeniu wydatków, zarządzaniu paragonami i tworzeniu raportów finansowych, ale zapewnia również wsparcie dla funkcji śledzenia czasu. Rejestrowanie czasu pracy podczas pracy lub wprowadź go z mocą wsteczną. Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć przycisk Śledzenie czasu.

FreshBooks umożliwia rejestrowanie czasu w odniesieniu do konkretnego klienta lub sprawy i pozostawienie obszernych notatek wyjaśniających wpis. Po każdym dniu zespół księgowy ma dostęp do zestawienia śledzonych godzin i notatek. Rozliczane godziny są automatycznie dodawane do konkretnego klienta, dzięki czemu faktury są gotowe w mgnieniu oka!

Tygodniowe i miesięczne raporty są idealne do porównywania czasu zainwestowanego w różne sprawy, co pomaga w śledzeniu rentowności i ROI.

Najlepsze funkcje FreshBooks

Dzienne zestawienia śledzonych godzin pracy

Raportowanie tygodniowe i miesięczne

Śledzenie godzin podzielone według klienta lub sprawy

Łatwe tworzenie faktur

Limity FreshBooks

Brak zaawansowanych opcji niestandardowych faktur

Platforma może czasami działać z opóźnieniem

Ceny FreshBooks

Lite : $142.80/rok

: $142.80/rok Plus : $252/rok

: $252/rok Premium : $462/rok

: $462/rok Wybierz: Kontakt w sprawie cen

FreshBooks oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (650+ recenzji)

: 4.5/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (4,000+ recenzji)

7. Harvest

Via: Harvest Harvest to maksymalne wykorzystanie typowego dnia pracy łatwe dzięki Harvest !

Platforma ma przyjazny interfejs, który ułatwia rejestrowanie zadań bez marnowania zbyt wiele czasu na ustawienia. Załóżmy, że prowadzisz badania prawne dla swojego klienta. Wystarczy otworzyć Harvest, dodać odpowiedni wpis (np. identyfikacja prawa lub czytanie precedensów) i rozpocząć nagrywanie.

Platforma automatycznie synchronizuje wpisy na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych, zapewniając najwyższą dokładność. Zalecamy ustawienie niestandardowych przypomnień, aby nie przegapić czasu w pracowite dni.

Generuj raporty czasu pracy na podstawie Klientów, Zadań, Zespołów i Projektów oraz śledź nierozliczone godziny i wydajność w miejscu pracy . Harvest integruje się z platformami płatności online, takimi jak PayPal, aby pomóc Ci szybciej otrzymywać płatności.

Najlepsze funkcje Harvest

Przyjazna dla użytkownika platforma

Działa na wszystkich urządzeniach i synchronizuje się automatycznie

Dostępne niestandardowe przypomnienia

Inteligentne narzędzia do raportowania

Harvest limity

Niektórzy użytkownicy nie są zbyt zadowoleni ze struktury cenowej

Brak opcji ustawienia budżetów specyficznych dla klienta

Cennik Harvest

Harvest : Free (jeden użytkownik, dwa projekty)

: Free (jeden użytkownik, dwa projekty) Harvest Pro: 10,80 USD/miesiąc za użytkownika (nieograniczona liczba użytkowników i projektów)

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Harvest

G2 : 4.3/5 (750+ recenzji)

: 4.3/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (550+ recenzji)

8. LawBillity (Time Tracker by eBillity)

Via: eBillity Time Tracker by eBillity oferuje unikalne rozwiązanie do śledzenia czasu i rozliczeń o nazwie LawBillity. Jeśli zadania administratora wydają się być obowiązkiem - zaufaj tej platformie, ponieważ może ona zaoszczędzić ponad 30 godzin każdego miesiąca dzięki wbudowanym opcjom śledzenia czasu.

Uruchomienie timera zajmuje mniej niż sekundę. Przed zapisaniem wpisu można wprowadzić informacje, takie jak imię i nazwisko klienta, opis usługi i status do rozliczenia.

Jedną z najlepszych funkcji LawBillity jest uruchamianie wielu timerów jednocześnie, co jest ratunkiem dla tych, którzy często przeskakują między sprawami. Po zrobieniu sprawy, rozlicz klientów w aplikacji lub wyeksportuj faktury w formacie LEDES lub LSS.

Zautomatyzowane narzędzia do raportowania na platformie pomagają określić wykorzystanie, realizację i wskaźniki ściągalności, aby zmierzyć rentowność każdego klienta.

Najlepsze funkcje LawBillity

Śledzenie czasu i wydatków prawnych

Multi-timery

Aplikacje mobilne do śledzenia czasu offline

Markowe formaty faktur LEDES lub LSS

Limity LawBillity

Układ mógłby być prostszy

Ograniczone opcje niestandardowe

Cennik LawBillity

24 USD/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

LawBillity oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (300+ recenzji)

: 4.2/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (2500+ recenzji)

9. Smokeball

Via: Smokeball Jako narzędzie zaprojektowane dla firm prawniczych, Smokeball jest wyposażony w funkcje zarządzania klientami. Umożliwia automatyczne rejestrowanie każdej rozliczanej minuty dnia pracy, śledzenie określonych działań i pozwala platformie pobierać dane do faktur. Smokeball można dostosować do różnych nisz, takich jak prawo rodzinne lub karne. 👮

Najlepsze funkcje Smokeball

Śledzenie czasu pracy pracowników

Integracja z LawPay dla szybkich i bezpiecznych transakcji

Biblioteka ponad 20 000 formularzy prawnych

Limity Smokeball

Stosunkowo drogie rozwiązanie dla niektórych użytkowników

Ceny Smokeball

Rachunek : 39 USD/miesiąc za użytkownika

: 39 USD/miesiąc za użytkownika Boost : $89/miesiąc na użytkownika

: $89/miesiąc na użytkownika Grow : 179 USD/miesiąc na użytkownika

: 179 USD/miesiąc na użytkownika Prosper+: $219/miesiąc na użytkownika

Smokeball oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (200+ recenzji)

: 4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

Via: Chrometa Chrometa może automatycznie przydzielać czas klientowi na podstawie danych takich jak słowa kluczowe, adresy e-mail i numery telefonów.

Na przykład monitoruje użycie myszy i klawiatury i rejestruje, jak długo użytkownik pozostaje na stronie internetowej, e-mailu lub dokumencie. Platforma następnie zestawia ten czas z konkretnymi klientami lub sprawami, tworząc kartę czasu pracy z kompleksowym podziałem dnia pracy.

Automatyczne rejestrowanie czasu pracy

ponad 50 integracji

Aplikacja czasami zawiesza się

Standard : $19/miesiąc za użytkownika

: $19/miesiąc za użytkownika Plus : $26/miesiąc na użytkownika

: $26/miesiąc na użytkownika Premium: $49/miesiąc na użytkownika

Chrometa oceny i recenzje

Trustpilot : 4/5 (10 recenzji)

: 4/5 (10 recenzji) Capterra: 4.3/5 (50+ recenzji)

11. Filevine

Via: Filevine Filevine usprawnia funkcje prowadzenia czasu pracy i fakturowania podczas przechodzenia od jednej sprawy do drugiej. Śledzenie trendów w rozliczanych godzinach, monitorowanie wydajności firmy, generowanie raportów i korzystanie z funkcji automatyzacji fakturowania.

Najlepsze funkcje Filevine

Wpisy czasu mogą być edytowane, klonowane lub usuwane zbiorczo

Wsparcie zarówno dla rozliczeń godzinowych, jak i modeli opartych na umowach stałych

Limity Filevine

Platforma może działać z opóźnieniem podczas aktualizacji

Ceny Filevine

Kontakt w sprawie cen

Filevine oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (150+ recenzji)

12. Centerbase

Via: Centerbase Z Centerbase, rejestruj swój czas ręcznie lub pozwól platformie do zrobienia tego automatycznie. Zamień zarejestrowany czas na wpisy rozliczeniowe, zidentyfikuj osoby osiągające najlepsze wyniki i ciesz się automatyczną synchronizacją na wszystkich urządzeniach!

Najlepsze funkcje Centerbase

Automatyczne i ręczne śledzenie czasu pracy

Działa na komputerach i urządzeniach mobilnych

Limity Centerbase

Podręczniki użytkownika mogą nie być aktualizowane

Ceny Centerbase

Kontakt w sprawie cen

Centerbase oceny i recenzje:

Porady dotyczące oprogramowania : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (30+ opinii)

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla prawników: Jaki jest Twój werdykt?

Zaawansowane rozwiązania do śledzenia czasu wspierają proces fakturowania dla różnych usług, projektów i klientów, ułatwiając pracę zespołowi księgowemu.

Nie pozwól, by zaniżone rachunki pochłaniały Twoje zyski. Skorzystaj z narzędzia do śledzenia czasu, takiego jak ClickUp i zarabiaj uczciwie za każdą sekundę swojej ciężkiej pracy. Na tym zakończymy naszą sprawę! ⚖️

Uruchom obszar roboczy Free