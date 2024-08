10 najlepszych alternatyw i konkurentów Linear w 2024 r

Odkąd Linear pojawił się na rynku w 2019 roku, powoli podbija serca zespołów programistycznych, stając się ich narzędziem do śledzenia problemów, tworzenia map drogowych produktów i nadzorowania sprintów.

Linear bierze sobie do serca prostotę - zdobył aplauz za łatwość obsługi, sprytną funkcję trybu ciemnego, szybkie skróty klawiaturowe i płynną integrację z ulubionymi programistami, takimi jak GitHub i GitLab. To jednak nie tylko słońce i tęcza. 🌈

Jeśli chcesz dostosować Linear do konkretnych potrzeb swojego zespołu, brak opcji dostosowywania może być rozczarowujący. Potrzebujesz głębszego wglądu w postępy i wydajność swojego zespołu?

Podstawowe raportowanie i analityka Linear mogą okazać się niewystarczające. A jeśli chcesz zarządzać projektami w podróży, Linear nie ma aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android i iOS. 👀

Biorąc pod uwagę te rozważania, naturalne jest zbadanie najlepszych alternatyw dla Linear, które rozwiązują te limity lub, jeszcze lepiej, łączą w sobie to, co najlepsze z obu światów. I właśnie w tym miejscu pojawia się ten artykuł.

Zapoznamy się z 10 najlepszymi dostępnymi obecnie konkurentami Linear, abyś mógł znaleźć idealną dla siebie alternatywę zarządzanie projektami mecz.

Czego należy szukać w alternatywach liniowych?

Jeśli rozważasz przejście z Linear, być może masz już pomysł na obszary, na które należy zwrócić uwagę w innych alternatywach. A jeśli nie masz pojęcia, nie martw się - mamy dla Ciebie rozwiązanie. Oto prosta lista kontrolna, o której należy pamiętać, szukając najlepszego narzędzia, które zastąpi Linear:

Równowaga między prostotą i elastycznością: Poszukaj narzędzia, które jest łatwe w ustawieniu i nawigacji, a jednocześnie daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby niestandardowo dopasować je do cyklu pracy Twojego zespołu. W końcu to narzędzie powinno dostosowywać się do Twoich potrzeb, a nie odwrotnie

Poszukaj narzędzia, które jest łatwe w ustawieniu i nawigacji, a jednocześnie daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby niestandardowo dopasować je do cyklu pracy Twojego zespołu. W końcu to narzędzie powinno dostosowywać się do Twoich potrzeb, a nie odwrotnie Zaawansowane raportowanie i analityka: Dane są nowym złotem, ale tylko wtedy, gdy masz odpowiednie narzędzia do ich wydobycia i udoskonalenia. Wybierz więc narzędzie, które zapewnia dogłębny wgląd w projekt i zespół, aby podejmować świadome decyzje oparte na danych

Dane są nowym złotem, ale tylko wtedy, gdy masz odpowiednie narzędzia do ich wydobycia i udoskonalenia. Wybierz więc narzędzie, które zapewnia dogłębny wgląd w projekt i zespół, aby podejmować świadome decyzje oparte na danych Dostępność mobilna: Tak jak twoje życie nie ogranicza się do biurka, tak twoje nowe narzędzie powinno być dostępne gdziekolwiek jesteś. W ten sposób możesz zarządzać swoimi zadaniami nawet podczas picia latte w ulubionej kawiarni ☕️

Tak jak twoje życie nie ogranicza się do biurka, tak twoje nowe narzędzie powinno być dostępne gdziekolwiek jesteś. W ten sposób możesz zarządzać swoimi zadaniami nawet podczas picia latte w ulubionej kawiarni ☕️ Możliwość integracji: Sprawdź, czy narzędzie posiada integracje z oprogramowaniem, którego używasz w swoim Businessie. Podobnie jak w przypadku próby dopasowania kwadratowego kołka do okrągłego otworu, jeśli narzędzie nie pasuje do twojego stosu technologicznego, najprawdopodobniej nie jest dla ciebie najlepszym rozwiązaniem

Przykład struktury podziału pracy w widoku listy w ClickUp

Mając tę listę kontrolną w ręku, możesz ocenić następujące alternatywy liniowe, aby wybrać najlepszą dla swoich potrzeb.

10 najlepszych alternatywnych rozwiązań Linear

Przejrzeliśmy wiele narzędzi do zarządzania projektami i wybraliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Linear, które nie mają sobie równych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, który z nich może być idealnym wyborem.

Wizualizuj zadania, projekty i cykle pracy w najlepszy dla siebie sposób dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Na pierwszym miejscu wśród alternatywnych rozwiązań Linear znajduje się nie kto inny jak ClickUp. I nie tylko my śpiewamy jego pochwały. Zalew niestandardowe opinie klientów mówi wszystko - katapultując ClickUp na miejsce nr 1 w rankingu Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami G2 lista na 2023 rok.

Podobnie jak Linear, ClickUp posiada intuicyjny interfejs użytkownika, a także tryb ciemny i poręczny skróty klawiaturowe (obok polecenia / ukośnik ), aby zwiększyć wydajność i poprawić wrażenia użytkownika. Posiada również ponad 80 natywnych integracji w tym GitHub, GitLab i Bitbucket, dzięki czemu integracja z bieżącym stosem technologicznym jest bardzo łatwa. 🛠️

Ale oto, gdzie ClickUp naprawdę błyszczy - jego wyjątkowa elastyczność. W przeciwieństwie do Linear, ClickUp pozwala na niestandardowe i zakończone funkcje:

Pola niestandardowe : Umożliwiają one przechwycenie dodatkowych szczegółów (np. termin, osoba przypisana, priorytet, etykiety, pliki, postęp, ocena itp.) dla każdego zadania w projekcie

Umożliwiają one przechwycenie dodatkowych szczegółów (np. termin, osoba przypisana, priorytet, etykiety, pliki, postęp, ocena itp.) dla każdego zadania w projekcie Wiele widoków : Planuj i wizualizuj postępy projektu za pomocą widoków listy, tablicy Kanban, kalendarza, Gantta, osi czasu i innych

Planuj i wizualizuj postępy projektu za pomocą widoków listy, tablicy Kanban, kalendarza, Gantta, osi czasu i innych ClickApp : Odblokuj dodatkowe funkcje dla swojego obszaru roboczego, takie jak śledzenie czasu, limity pracy w toku, zautomatyzowane sprinty i punkty sprintu

Odblokuj dodatkowe funkcje dla swojego obszaru roboczego, takie jak śledzenie czasu, limity pracy w toku, zautomatyzowane sprinty i punkty sprintu Pulpity : Zbuduj je za pomocą konfigurowalnych widżetów, aby uzyskać widok z lotu ptaka na postęp i wydajność projektu 📈

Zbuduj je za pomocą konfigurowalnych widżetów, aby uzyskać widok z lotu ptaka na postęp i wydajność projektu 📈 Teams raportowanie : Uzyskaj dogłębny wgląd w wydajność projektu i zespołu, dzięki czemu możesz zidentyfikować wąskie gardła, zoptymalizować cykl pracy i ulepszyć zarządzanie pracą zespołową To nie wszystko. ClickUp oferuje potężne narzędzia do współpracy, takie jak komentarze, czat, e-mail i tablice . Można również tworzyć i współpracować na firmowych wiki i bazach wiedzy wewnątrz Dokumenty ClickUp i udostępnić je wszystkim członkom zespołu.

Najlepsze jest to, że ClickUp można używać w dowolnym miejscu - w Internecie, na urządzeniu z systemem Android lub iOS, a nawet w aplikacjach komputerowych dla systemów Windows, Mac lub Linux.

ClickUp najlepsze funkcje

Dodawanie nieograniczonej liczby użytkowników i zadań w ramach hojnego planu Free

Przypisywanie zadań do wielu członków zespołu z różnych działów, takich jak marketing i rozwój oprogramowania

Wyeliminuj żmudne i powtarzalne zadania dziękiAutomatyzacja ClickUp aby przyspieszyć fazę zarządzania projektami

UżyjFormularze ClickUp do zbierania zapytań klientów i opinii klientów - idealne dla zespołów programistów szukających możliwości śledzenia błędów

Bądź na bieżąco z ważnymi aktualizacjami dzięki szczegółowym ustawieniom powiadomień

Zbieraj opinie od swojego zespołu dzięki funkcji proofingu zrzutów ekranu, wideo i plików PDF

UżyjClickUp AI w opisach zadań, komentarzach i dokumentach, aby szybko generować pisemną zawartość

Wzmianki o zadaniach i członkach zespołu, nagrywanie klipów dźwiękowych i ekranowych oraz przypisywanie komentarzy do członka zespołu dzięki rozbudowanej funkcji komentarzy

Rozpocznij swój projekt i działaj dzięki funkcjiszablon do zarządzania projektami, jednego z ponad 1000Szablony ClickUp dostępny

Limity ClickUp

Może wydawać się nieco przytłaczający dla nowych użytkowników

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że czasami jest trochę powolny (ale nie w przypadkuClickUp 3.0)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 opinii)

4,7/5 (ponad 8 200 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Aha!

przez Aha! Aha! jest jak szwajcarski scyzoryk do zarządzania złożonymi projektami rozwoju produktów. Składa się z zestawu narzędzi: Mapy drogowe do strategii i planu, Pomysły do zbierania opinii klientów, Notatniki do współpracy zespołowej i Developfor sprint lub zwinne zarządzanie projektami .

W porównaniu do Linear, Aha! zapewnia znacznie szerszy zestaw funkcji, które wykraczają poza narzędzie do zarządzania projektami, ze śledzeniem problemów i błędów, backlogami i zarządzaniem cyklem pracy. W wyniku tego ma wyższą etykietę cenową.

To jak wybór między prostym zestawem narzędzi a pełnowymiarowym warsztatem - oba są przydatne, ale jeden oferuje znacznie więcej za wyższą cenę. 💸 Porównanie Aha! z Jira !

Najlepsze funkcje Aha!

Pomocna i responsywna obsługa klienta

Tworzenie prezentacji planu działania z aktualnymi szczegółami produktu

Współpraca z zespołem przy użyciu notatek i tablic

Ustawianie celów biznesowych i wskaźników KPI oraz śledzenie postępów za pomocą pulpitów i raportów

Zbieraj pomysły od niestandardowych klientów i automatycznie informuj ich o aktualizacjach

ponad 30 integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak Azure DevOps, Salesforce i Zendesk

Aha! Limity

Brak planu Free Plan

Drogie plany dla startupów i małych firm

Skomplikowane ustawienia i stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Aha!

Aha Roadmaps (obejmuje Ideas Essentials i Notebooks Essentials): Zaczyna się od $59/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $59/miesiąc za użytkownika Aha Ideas: Zaczyna się od $39/miesiąc za użytkownika

Zaczyna się od $39/miesiąc za użytkownika Aha Notebooks: Od 9 USD/miesiąc za użytkownika

Od 9 USD/miesiąc za użytkownika Aha Develop: Od 9 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Aha

G2: 4.3/5 (230+ recenzji)

4.3/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

Zapoznaj się z najlepszymi narzędzia programistyczne dla użytkowników komputerów Mac !

3. Ul

przez Ul Hive to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami dla małych teamów, którym zależy na idealnym połączeniu łatwości obsługi i bogatego zestawu funkcji. Jego funkcje obejmują wiele widoków projektów, automatyzację cyklu pracy, narzędzia komunikacyjne i udostępnianie plików.

Dodatkowo, Hive integruje się z ponad 1000 zewnętrznych aplikacji, zapewniając płynne dopasowanie do stosu technologicznego firmy dla prawdziwie zwinnych zespołów programistycznych. Podczas gdy Linear koncentruje się na procesie tworzenia oprogramowania, funkcje Hive oferują większą elastyczność w zarządzaniu różnorodnymi cyklami pracy i procesami biznesowymi.

Najlepsze funkcje Hive

Tryb Focus do wyciszania wszystkich powiadomień

Natywne funkcje śledzenia czasu i raportowania kart czasu pracy

Widoki Kanban, Gantt, Tabela, Kalendarz i Portfolios do planowania i śledzenia projektów

Korzystanie z Hivemind (Hive'sNarzędzie AI)) do burzy mózgów, generowania, edytowania i tłumaczenia zawartości

Współpracuj ze swoim zespołem za pośrednictwem czatów indywidualnych i grupowych, czatów wideo i notatek Hive

Limity Hive

Podstawowa funkcja aplikacji mobilnej

Czasami działa wolno i z usterkami

Ceny Hive

Free Plan

Teams: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Hive oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (440+ recenzji)

4.6/5 (440+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (180+ opinii)

4. ProofHub

przez ProofHub Podobnie jak Hive, ProofHub to kolejna alternatywa typu "wszystko w jednym" dla zespołów dowolnej wielkości z różnych działów. Posiada cztery główne widoki projektów - Tablica, Tabela, Gantt i Kalendarz - aby pomóc w wizualizacji projektów w oparciu o własne potrzeby i preferencje. Jest bardzo łatwy w użyciu (nawet dla użytkowników nieobeznanych z technologią) i posiada kluczowe funkcje zarządzania projektami, które zaspokoją większość potrzeb.

Rozważ skorzystanie z ProofHub, jeśli projekt Linear jest skoncentrowany na rozwoju, a zwinne zarządzanie projektami nie jest priorytetem i nie polegasz w dużym stopniu na narzędziach deweloperskich, takich jak GitHub i GitLab.

Najlepsze funkcje ProofHub

Wykorzystanie kart czasu pracy do śledzenia czasu spędzonego na zadaniach projektowych

Dobre oprogramowanie do śledzenia błędów, aby upewnić się, że problemy nie zostaną pominięte

Korzystanie z funkcji ogłoszeń do planowania i udostępniania ważnych aktualizacji zespołowi

Zryczałtowana ocena może być opłacalna dla Teams z więcej niż 10 członkami

Zarządzanie dostępem i kontrolą w obszarze roboczym za pomocą niestandardowych ról i uprawnień

Wsparcie dla 11 języków, w tym angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, holenderskiego i włoskiego

Limity ProofHub

Brak planu Free Plan

Aplikacja mobilna może być powolna i opóźniona w porównaniu do innych programów do zarządzania projektami

Brak szczegółowej kontroli nad powiadomieniami w celu efektywnego zarządzania projektami

Obecnie dostępnych jest tylko osiem integracji - Slack, Box, Dropbox, Kalendarz Google (i iCal), Dysk Google, OneDrive, FreshBooks i QuickBooks

Ceny ProofHub

Essential: 50 USD/miesiąc

50 USD/miesiąc Maksymalna kontrola: $99/miesiąc

Oceny i recenzje ProofHub:

G2: 4.5/5 (80+ recenzji)

4.5/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

5. Todoist

przez TodoistTodoist jest popularnym narzędzie do zwiększania wydajności zaprojektowane dla osób indywidualnych i małych teamów, które chcą zarządzać prostymi projektami i dotrzymywać terminów. Podczas gdy funkcje Linear są skoncentrowane na pracy zespołowej, Todoist koncentruje się na osobistej wydajności.

Siła Todoist leży w jego prostocie i łatwości użytkowania. Aplikacja umożliwia szybkie tworzenie projektów, przydzielanie zadań, ustawianie priorytetów i terminów, przypomnienia i etykiety dla lepszej organizacji.

Aplikacja nie jest jednak w stanie cross-functional teams potrzebujących solidnych funkcji zarządzania projektami i zadaniami.

Najlepsze funkcje Todoist

Internetowe narzędzie do współpracy działa dobrze na wszystkich urządzeniach

Konwertowanie e-maili z Gmaila i Outlooka na zadania

Ustawienie powtarzających się terminów za pomocą języka naturalnego (np. w każdy poniedziałek o 10 rano)

ponad 80 integracji z narzędziami takimi jak Kalendarz Google, Microsoft Teams i Slack

Możliwość zaproszenia do 25 współpracowników w planie Pro (i do 50 w planie Business) za darmo

Limity Todoist

Ograniczone widoki projektów dla wielofunkcyjnych zespołów agile

Funkcja przypomnień jest niedostępna w planie Free

Największy rozmiar pliku, jaki można przesłać, to 100 MB

Cennik Todoist

Free Plan

Pro: $5/miesiąc (dla pojedynczych użytkowników)

$5/miesiąc (dla pojedynczych użytkowników) Business: $8/miesiąc za użytkownika (dla Teams)

Todoist oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (750+ recenzji)

4.4/5 (750+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2,200 recenzji)

6. Asana

przez AsanaAsana to wszechstronny system zarządzania projektami, który pomaga zespołom planować i organizować pracę, zarówno dużą, jak i małą. Posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie zadaniami.

Można przypisywać zadania, ustawić terminy ich wykonania i śledzić oś czasu projektów. Możesz także przeglądać projekty za pomocą widoków listy, tablicy, osi czasu i kalendarza.

W przeciwieństwie do Linear, aplikacja nie jest przeznaczona wyłącznie dla zespołów technicznych - jest na tyle elastyczna, że może być używana przez każdy zespół, w każdej branży.

Najlepsze funkcje Asana

Bardzo łatwe ustawienia i nawigacja

Dostępna na pulpicie i w aplikacjach mobilnych

Funkcja reguł do automatyzacji powtarzających się zadań

Widok portfolio do wizualizacji wszystkich projektów na pierwszy rzut oka

Tworzenie niestandardowych szablonów w celu szybkiego rozpoczęcia pracy nad nowymi projektami

ponad 200 integracji z narzędziami takimi jak Slack, Google Drive i Zoom

Limity Asany

Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku to 100 MB

Brak możliwości przypisywania zadań do wielu osób

Może spowalniać przy większych projektach

Cennik Asana

Free Plan

Premium: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Business: $24.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Asana

G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

Bonus: Chcesz zobaczyć pełne zestawienie? Zapoznaj się z naszym porównaniem_ Linear vs Asana .

7. ProductPlan

przez ProductPlan ProductPlan to narzędzie do tworzenia map drogowych zaprojektowane specjalnie dla menedżerów produktu. Umożliwia planowanie i wizualizację map drogowych produktów za pomocą widoku osi czasu i listy (aka Kanban). Cechą wyróżniającą ProductPlan jest intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść", który ułatwia organizowanie i dostosowywanie elementów mapy drogowej.

Najlepsze funkcje ProductPlan

Dodawanie nieograniczonej liczby przeglądających za darmo we wszystkich planach

Przechowywanie pomysłów na produkty w zaparkowanej sekcji do wdrożenia w przyszłości

Korzystaj z wbudowanego modelu punktacji, aby ustalić priorytety funkcji do wdrożenia

Udostępnianie map drogowych interesariuszom za pośrednictwem bezpiecznych prywatnych połączeń lub eksportowanie ich w postaci obrazów, arkuszy kalkulacyjnych lub plików PDF

Limity ProductPlan

Brak planu Free (dostępna 14-dniowa wersja próbna)

Tylko 10 integracji - Zapier, Vimeo, MS Teams, Confluence, GitHub, Trello, Azure DevOps, PivotalTracker, Slack i Jira

Cennik ProductPlan

Basic: $39/miesiąc za redaktora

$39/miesiąc za redaktora Professional: $69/miesiąc za redaktora

$69/miesiąc za redaktora Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

ProductPlan oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (149 recenzji)

4.4/5 (149 recenzji) Capterra: 4.4/5 (54 opinie)

8. Jira

przez Oprogramowanie JiraJira jira, opracowana przez Atlassian, rozpoczęła swoją działalność jako rozwiązanie do śledzenia problemów dla zespołów programistycznych w 2002 roku. Obecnie jest szeroko stosowana w działach technicznych i nietechnicznych do planowania i śledzenia różnych zwinnych projektów .

Podczas gdy Linear koncentruje się na prostocie i szybkości dzięki swojemu limitowanemu zestawowi funkcji, Jira wyróżnia się oferowaniem niestandardowych ustawień i funkcji, które mogą dostosować się do różnych złożoności cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Jira

Stworzony specjalnie z myślą o potrzebachzwinnych teamów* Rozbudowany, konfigurowalny i skalowalny zestaw funkcji

Przyjazne dla deweloperów raportowanie do śledzenia sprintów i problemów w czasie rzeczywistym

Plan Free pozwala na nieograniczoną liczbę tablic projektów z pamięcią do 2 GB

Łatwa integracja z innymi produktami Atlassian, takimi jak Bitbucket i Confluence

Limity Jira

Skomplikowane ustawienia i interfejs mogą przytłoczyć nowych użytkowników

Czasami może działać wolno i z opóźnieniem

Ograniczone funkcje współpracy

Cennik Jira

Free Plan

Standardowy: $7.75/miesiąc na użytkownika

$7.75/miesiąc na użytkownika Premium: $15.25/miesiąc na użytkownika

$15.25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Jira oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

9. Sunsama

przez SunsamaSunsama to prosty planer dzienny przeznaczony dla zapracowanych osób, które chcą pozostać zorganizowane i zmaksymalizować swoją wydajność. Pomaga efektywnie planować dzień i skupiać się na ważnych zadaniach. Ponadto synchronizuje się z popularnymi aplikacjami, takimi jak Kalendarz Google, Slack, Todoist, ClickUp i Trello, umożliwiając pobieranie zadań i planowanie pracy z różnych źródeł.

Najlepsze funkcje Sunsama

Estetyczny i przyjazny dla użytkownika interfejs

Ustawienie dziennych i tygodniowych celów, które można połączyć z listą rzeczy do zrobienia

Przekształcanie e-maili (z Gmaila i Outlooka) oraz wiadomości ze Slacka w zadania

Korzystanie z trybu skupienia, aby pracować nad jednym zadaniem naraz i śledzenie czasu spędzonego nad nim

Limity Sunsama

Limit integracji

Brak Free Planu (ale dostępna jest 14-dniowa wersja próbna)

Cena jest wysoka jak na platformęcodzienny planer Cennik Sunsama

Miesięczna subskrypcja: $20/miesiąc

$20/miesiąc Roczna subskrypcja: $16/miesiąc

Sunsama oceny i recenzje

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: 4.6/5 (20 recenzji)

10. Trello

przez TrelloTrello zapewnia zespołom łatwy sposób zarządzania projektami przy użyciu tablic Kanban i Scrum. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ można szybko zobaczyć status zadań i postępy w projekcie. Ponadto, można go szybko ustawić dla całego zespołu.

Może jednak nie być najlepszy do obsługi większych, bardziej skomplikowanych projektów.

Najlepsze funkcje Trello

Plan Free umożliwia korzystanie z 10 tablic, nieograniczonej liczby kart i przestrzeni dyskowej

Rozszerzenie integracji z aplikacjami takimi jak Slack, Miro i Dropbox

Przydatne skróty klawiaturowe do szybkiego poruszania się po obszarze roboczym

Funkcja głosowania do zbierania opinii i zatwierdzeń od członków zespołu

Limity Trello

Ograniczone widoki projektów

Nie obsługuje złożonych projektów

Rozmiar przesyłanych plików ograniczony do 10 MB w planie Free

Cennik Trello

Free Plan

Standardowy: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Premium: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 13 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

Wybierz swoją zwycięską liniową alternatywę, aby usprawnić cykl pracy

Jeśli funkcje Linear pozostawiają więcej do życzenia, warto rozważyć te 10 alternatyw Linear, aby zobaczyć, która z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Nadal nie wiesz, które z narzędzi wybrać? Warto wypróbować ClickUp. Jest on wyposażony w zaawansowane funkcje w nowoczesnym i intuicyjnym interfejsie płynną realizację projektów -i możesz uzyskać dostęp do nich wszystkich w darmowym planie ClickUp! 🤯

Po co więc czekać? Zapisz się na darmowy Forever Plan ClickUp dzisiaj.