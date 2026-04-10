Jak monitorować postępy uczniów przy użyciu AI

Krajowy wskaźnik retencji na drugim semestrze wynosi 69,5%, co oznacza, że około 3 na 10 studentów nie wraca do uczelni, w której rozpoczęli naukę. W szkołach wyższych typu community college prawie połowa studentów studiujących w niepełnym wymiarze godzin nie kontynuuje nauki na drugim roku. Istnieją systemy wczesnego ostrzegania, ale większość uczelni nadal polega na ręcznym przekazywaniu informacji i danych przechowywanych w odizolowanych systemach.

Agent AI wbudowany w platformę do zarządzania projektami może zautomatyzować cykle pracy związane z identyfikacją ryzyka, przydzielaniem interwencji, analizą retencji oraz coachingiem powodzenia.

Poniżej znajduje się gotowy do skopiowania komunikat agenta AI, który możesz wkleić do ClickUp, aby w ciągu kilku minut stworzyć kompletny obszar roboczy do monitorowania sukcesów uczniów. Zanim jednak z niego skorzystasz, warto przyjrzeć się problemom operacyjnym, które tego rodzaju system ma rozwiązać. Dla większości zespołów zajmujących się sukcesami uczniów problemem nie jest brak sygnałów ostrzegawczych. Chodzi o to, że sygnały te rzadko przekładają się na szybkie, skoordynowane działania osób odpowiedzialnych za pomoc uczniom w utrzymaniu właściwego kierunku nauki.

Kto powinien korzystać z tych ustawień do monitorowania powodzenia uczniów To ustawienie jest przeznaczone dla zespołów ds. powodzenia studentów, biur ds. retencji, liderów doradztwa, trenerów sukcesu, koordynatorów korepetycji oraz administratorów wsparcia studenckiego odpowiedzialnych za identyfikację ryzyka, przydzielanie interwencji i śledzenie realizacji działań w wielu jednostkach wsparcia. Jest ono szczególnie przydatne dla instytucji, które już korzystają z platformy alertowej lub narzędzia analitycznego, ale nadal polegają na ręcznej koordynacji, aby przenieść studentów z grupy oznaczonej jako zagrożona do grupy objętej wsparciem.

Problem: Próbujesz zidentyfikować 5 000 uczniów zagrożonych niepowodzeniem szkolnym, korzystając z arkusza kalkulacyjnego i licząc na szczęście

Jeśli zajmujesz się powodzeniem studentów, wiesz, jaka jest stawka. Każdy student, który rezygnuje ze studiów, to porażka ludzka i finansowa. Uczelnia traci dochody z czesnego, student traci czas i pieniądze, a wskaźniki retencji, które są pod lupą akredytatorów, ponownie ucierpią. Nigdy nie chodziło o to, czy wczesna interwencja działa. Chodzi o to, czy Twój zespół potrafi zidentyfikować i dotrzeć do wystarczającej liczby studentów wystarczająco szybko.

Dane mówią same za siebie: 39% osób podejmujących studia licencjackie w pełnym wymiarze godzin po raz pierwszy nie mają zakończonych studiów w ciągu ośmiu lat. Różnice w retencji w zależności od pochodzenia etnicznego pozostają znaczne: wskaźnik retencji studentów pochodzenia latynoskiego, afroamerykańskiego i rdzennych Amerykanów wynosi odpowiednio 63,6%, 56,6% i 52,8%, w porównaniu do średniej krajowej wynoszącej 68,2 %. To nie są tylko liczby. Reprezentują one tysiące studentów, którzy potrzebowali pomocy, a Twoja uczelnia albo nie była w stanie ich zidentyfikować, albo nie dotarła do nich na czas.

Większość systemów wczesnego ostrzegania generuje sygnały ostrzegawcze. Niewiele z nich faktycznie zarządza tym, co dzieje się później. Wykładowca zgłasza ostrzeżenie, ale kto przydziela interwencję? Kto podejmuje dalsze działania w ciągu 48 godzin? Kto eskaluje sprawę, gdy student nie odpowiada? To właśnie w tej luce między „zgłoszeniem” a „pomocą” studenci wypadają z systemu.

Jak poradziła sobie z tym Uniwersytet w Miami: Centrum Kariery i Sukcesu Uniwersytetu w Miami wykorzystało ClickUp do śledzenia i angażowania 19 107 studentów, osiągając 98% powodzenia. Zastąpiło ono rozproszone narzędzia scentralizowanym systemem do monitorowania interakcji i wyników studentów. Michael Turner, zastępca dyrektora Dzięki ClickUp udało mi się zachować porządek i odnieść niesamowite powodzenia pomimo globalnej pandemii.

To właśnie jest szansa. Nie chodzi o zastąpienie dotychczasowych narzędzi ostrzegawczych, ale o stworzenie jednej przejrzystej warstwy operacyjnej wokół działań podejmowanych po zidentyfikowaniu studenta wymagającego uwagi. Najszybszym sposobem przetestowania tego modelu jest stworzenie działającego systemu monitorowania sukcesów studentów w ramach platformy do zarządzania projektami. Chcesz przetestować podobny model w ramach własnych działań na rzecz powodzenia studentów? Zacznij od poniższego podpowiedzi i dostosuj ją do populacji studentów zagrożonych niepowodzeniem, modelu zatrudnienia oraz cykli pracy interwencyjnej.

Chcesz przetestować podobny model w ramach własnych działań na rzecz powodzenia studentów? Zacznij od poniższego podpowiedzi i dostosuj ją do populacji studentów zagrożonych niepowodzeniem, modelu zatrudnienia oraz cykli pracy interwencyjnych.

Podpowiedź: Stwórz swój obszar roboczy do monitorowania powodzenia uczniów z wykorzystaniem AI

Skopiuj tę podpowiedź, wklej ją do ClickUp Brain, aby stworzyć własnego ClickUp Super Agenta, wprowadź dane swojej instytucji, a otrzymasz zakończony obszar roboczy poświęcony powodzeniu studentów, obejmujący wczesne powiadomienia, śledzenie interwencji, analizy retencji oraz cykle pracy coachingowe.

Wynikiem tych działań powinien być solidny wstępny projekt struktury operacyjnej, obejmujący reguły kierowania spraw, osie czasu działań następczych, widoczność ryzyka oraz cykle pracy. Następnie Twój zespół może dostosować go do potrzeb danej populacji studentów, modelu interwencji oraz priorytetów w zakresie utrzymania studentów.

Super Agent do monitorowania powodzenia uczniów

Podpowiedź:

→ Gotowy do stworzenia swojego pierwszego Super Agenta? Otwórz ClickUp Brain i wklej powyższą podpowiedź, aby stworzyć niestandardowego Super Agenta dla swojego obszaru roboczego ClickUp.

Po wygenerowaniu planu działania dla agentów następnym krokiem jest przekształcenie go w praktyczny obszar roboczy, z którego zespół ds. sukcesu studentów będzie mógł korzystać na co dzień.

Jak ustawić to w ClickUp (4 kroki)

Przed skonfigurowaniem przestrzeni zbierz informacje, z których Twój zespół już korzysta w celu identyfikacji i wspierania studentów zagrożonych niepowodzeniem. Zazwyczaj obejmują one kategorie alertów, rodzaje interwencji, aktualne zasady eskalacji, wskaźniki ryzyka, struktury obciążenia pracą oraz potrzeby w zakresie raportowania kohortowego. Rozpoczęcie pracy od czystych danych wejściowych sprawia, że automatyzacje, pulpity nawigacyjne i cykle pracy stają się znacznie bardziej użyteczne.

Stwórz strukturę swojego obszaru roboczego Skonfiguruj dedykowaną przestrzeń o nazwie Sukcesy uczniów. Dodaj cztery foldery, aby uporządkować pracę w całym cyklu sukcesów uczniów: „Wczesne ostrzeżenia i sprawy” dla nowych ostrzeżeń, aktywnych spraw, spraw rozwiązanych i skierowań kryzysowych, „Interwencje i wsparcie” dla koordynacji korepetycji, zajęć uzupełniających, coachingu powodzenia i mentoringu rówieśniczego, „Analiza retencji” dla śledzenia kohort, monitorowania luk w równości, analizy wskaźników prognostycznych i porównań semestralnych oraz „Postępy w uzyskiwaniu stopnia naukowego” dla monitorowania okresu próbnego, działań następczych po audycie stopnia naukowego, kontroli w połowie semestru i wsparcia w zakresie gotowości do ukończenia studiów. Skonfiguruj pola niestandardowe w każdym zadaniu dotyczącym uczniów Dodaj pola niestandardowe do szablonów zadań dotyczących sukcesu uczniów, aby każda sprawa zawierała kluczowe dane potrzebne Twojemu zespołowi do identyfikacji ryzyka, kierowania wsparciem i monitorowania realizacji działań. Dodaj pola dotyczące oceny ryzyka, poziomu ryzyka, źródła alertu, przydzielonego mentora, rodzaju interwencji, liczby dni od ostatniego kontaktu, statusu ucznia z pierwszej generacji oraz uprawnień do stypendium Pell. Ta spójna struktura sprawia, że pulpity nawigacyjne, automatyzacje i zarządzanie liczbą spraw są znacznie bardziej niezawodne. Wklej podpowiedź do ClickUp Brain Otwórz ClickUp Brain w nowej przestrzeni i wklej powyższą podpowiedź. Wprowadź zmienne, w tym nazwę instytucji, liczbę studentów, wskaźnik retencji, wskaźnik ukończenia studiów, aktualne narzędzia, liczbę pracowników oraz grupy ryzyka. Wykorzystaj wygenerowane dane wyjściowe do stworzenia pierwszego szkicu zasad kierowania alertów, cykli pracy interwencyjnych, pulpitów retencji oraz struktury obciążenia coachingowego, a następnie dostosuj je do swojego modelu powodzenia studentów. Skonfiguruj automatyzacje do bieżącego zarządzania Stwórz automatyzacje, aby zapewnić ciągłość działań na rzecz powodzenia studentów bez konieczności ciągłego ręcznego monitorowania. Wykorzystaj reguły do kierowania alertów według typu, eskalowania ryzyka w przypadku nagromadzenia się wielu wskaźników, egzekwowania terminów działań następczych, wywołania kontroli interwencyjnych oraz sygnalizowania pogłębiających się nierówności, zanim staną się one niespodzianką na koniec roku.

💡 Porada eksperta: Zacznij od jednego cyklu pracy, takiego jak kierowanie wczesnych alertów lub działania następcze w ramach coachingu, zanim wdrożysz system w całym obszarze działań związanych z powodzeniem studentów. Mniejszy projekt pilotażowy pomoże Twojemu zespołowi dopracować progi, zasady własności i terminy interwencji przed rozszerzeniem zakresu działania.

Zalecane pola niestandardowe do zadań związanych z monitorowaniem wyników uczniów

Te pola tworzą spójny rejestr operacyjny obejmujący alerty, interwencje, analizy retencji, koordynację korepetycji oraz liczbę spraw coachingowych.

Dziedzina Typ Cel Wskaźnik ryzyka Liczba Wynik złożony oparty na wskaźnikach akademickich, zaangażowania i finansowych Poziom ryzyka Lista rozwijana Na dobrej drodze, Monitorowanie, Zagrożeni, Wysokie ryzyko Źródło alertu Lista rozwijana Raport wydziału, aktywność w systemie LMS, ocena śródokresowa, frekwencja, blokada finansowa, skierowanie na korepetycje, skierowanie na poradnictwo, incydent związany z zakwaterowaniem Przydzielony trener Ludzie Pracownik odpowiedzialny za realizację działań interwencyjnych Rodzaj interwencji Lista rozwijana Coaching powodzenia, doradztwo, korepetycje, doradztwo w zakresie pomocy finansowej, poradnictwo, mentoring rówieśniczy, warsztaty, wsparcie w zakresie wyżywienia lub zakwaterowania Dni od ostatniego kontaktu Liczba Czas, jaki upłynął od ostatniego spotkania lub kontaktu z powodzeniem przeprowadzonego Status studenta pierwszego pokolenia Lista rozwijana Pierwsze pokolenie, Nie pierwsze pokolenie, Nieznane Kwalifikujący się do programu Pell Lista rozwijana Tak, Nie, Nie wiem Status zaangażowania Lista rozwijana Nie rozpoczęto, wysłano zaproszenie, nawiązano kontakt, interwencja aktywna, monitorowanie, zamknięte Typ kohorty Lista rozwijana Studenci pierwszego roku, kontynuujący naukę, przeniesieni, studiujący w niepełnym wymiarze godzin, na okresie próbnym, inni Etykieta grupy ds. równości Etykiety Pell, studenci pierwszego pokolenia, studenci-sportowcy, studenci przeniesieni, studenci mieszkający w akademiku, studenci dojeżdżający, inni Termin kolejnej kontroli Data Wymagany kolejny kontakt lub punkt kontrolny

Przykłady podstawowej automatyzacji w monitorowaniu powodzenia uczniów

Po skonfigurowaniu pól niestandardowych stwórz automatyzacje, które zapewnią ciągłość powiadomień, interwencji, działań następczych i analiz bez konieczności powtarzania ręcznych czynności.

Kiedy… Następnie… Zgłoszono zgłoszenie dotyczące obaw wykładowcy lub braku aktywności w systemie LMS Przekieruj je do odpowiedniego pracownika w zależności od rodzaju alertu i populacji studentów Student otrzymuje wiele powiadomień w ciągu 7 dni Połącz je w jedną sprawę i zwiększ priorytet oceny ryzyka Wynik oceny ryzyka przechodzi do kategorii wysokiego ryzyka Wyzwalacz cyklu pracy intensywnej interwencji i przydziel zadanie kontaktowe do wykonania w ciągu 24 godzin Minął termin podjęcia dalszych działań, a nie odnotowano żadnego kontaktu Utwórz zadanie eskalacji i powiadom przełożonego Uczeń opuszcza spotkanie z korepetytorem lub trenerem Utwórz zadanie dotyczące ponownego nawiązania kontaktu i zarejestruj nieudane próby kontaktu Różnica w wynikach przekracza próg monitorowania Zaznacz widok kohorty i powiadom osobę odpowiedzialną za retencję w celu weryfikacji

Zakres działań agenta w całym cyklu powodzenia studenta

Agent AI ds. powodzenia studentów nie jest modelem analityki predykcyjnej. Jest to system działający w ramach Twojego obszaru roboczego do zarządzania projektami, który zarządza cyklem pracy od momentu zidentyfikowania studentów zagrożonych niepowodzeniem po udzielenie im rzeczywistej pomocy. Analizy wskazują, kto potrzebuje pomocy. Agent dba o to, by pomoc faktycznie dotarła do adresata.

Etap cyklu życia Zadania agenta Co zastępuje Wczesne powiadomienia Kieruje alerty, konsoliduje powtarzające się sygnały i przypisuje odpowiedniego właściciela odpowiedzialnego za dalsze działania Systemy oparte wyłącznie na flagach i ręczna klasyfikacja alertów Monitorowanie ryzyka Śledzi wskaźniki ryzyka akademickiego, zaangażowania i finansowego oraz aktualizuje priorytety interwencji Oddzielne arkusze kalkulacyjne i niespójne procedury przeglądu Cykl pracy interwencyjny Przypisuje działania w zakresie wspierania, śledzi terminy działań następczych i eskaluje przypadki braku odpowiedzi Systemy ostrzegawcze, które ograniczają się do identyfikacji i nigdy nie zarządzają dalszymi działaniami Analiza retencji Monitoruje wytrwałość, trendy w kohortach oraz różnice między podgrupami w poszczególnych semestrach Jednorazowe raporty dotyczące retencji tworzone po wystąpieniu szkody Korepetycje i koordynacja wsparcia akademickiego Śledzi skierowania, sesje, obsadę kadrową i wykorzystanie wsparcia w odniesieniu do wyników uczniów Oddzielne dzienniki korepetycji i niepowiązane systemy raportowania dotyczące wsparcia akademickiego Coaching powodzenia Zarządza liczbą spraw, harmonogramami kontaktów, notatkami, skierowaniami i postępami w całej populacji uczniów Lokalne notatniki, przypomnienia w kalendarzu i ręczne przeglądy spraw

Chcesz zobaczyć, jak działają Super Agents w rzeczywistym środowisku ClickUp? Obejrzyj poniższy film instruktażowy, aby zobaczyć, jak w praktyce łączą się generowane przez AI cykle pracy, zadania i automatyzacje.

Warianty dla różnych typów instytucji

Powyższa podpowiedź działa we wszystkich uczelniach wyższych korzystających z ClickUp. Dostosuj podpowiedź do potrzeb swojej uczelni:

Rodzaj instytucji Kluczowe zmiany Uniwersytet badawczy R1 Wykorzystaj pełną podpowiedź bez zmian. Dodaj większą liczbę populacji studentów, bardziej wyspecjalizowane zespoły interwencyjne oraz dokładniejszą segmentację w obrębie uczelni i populacji studentów. Uniwersytet R2 Zachowaj pełną strukturę, ale uprość procesy przekazywania spraw w zespołach, w których zatrudnienie jest mniejsze. Połóż nacisk na utrzymanie studentów, coaching oraz koordynację działań między jednostkami doradczymi i w zakresie wsparcia. Uczelnia humanistyczna Skoncentruj się na intensywnej interwencji, mniejszej liczbie spraw oraz konsekwentnym monitorowaniu postępów studentów pierwszego roku i osób na etapie orientacyjnym. Szkoła wyższa typu community college Zwróć uwagę na wytrwałość studentów studiujących w niepełnym wymiarze godzin, dynamikę przenoszenia się między uczelniami, skierowania dotyczące podstawowych potrzeb oraz elastyczne działania informacyjne skierowane do studentów dojeżdżających. Szkoła zawodowa Skoncentruj się na frekwencji, postępach poszczególnych roczników, wsparciu akademickim związanym z uzyskaniem licencji oraz krótkoterminowych interwencjach wobec studentów mających na celu ukończenie studiów.

Monitoruj powodzenie uczniów w jednym miejscu

Monitorowanie powodzenia studentów nie działa, gdy alerty, interwencje, pulpity nawigacyjne dotyczące retencji, skierowania na korepetycje i notatki coachingowe znajdują się w oddzielnych systemach bez wspólnego widoku operacyjnego. Dzięki ClickUp Brain, polom niestandardowym i automatyzacjom Twoja instytucja może przekształcić działania związane z powodzeniem studentów w jeden powtarzalny system, który zapewnia szybszą interwencję, jaśniejszy podział własności, skuteczniejsze działania następcze i lepszą widoczność w zakresie ryzyka związane z retencją.

Celem nie jest zastąpienie Twojej platformy ostrzegawczej ani narzędzi analitycznych. Chodzi o zmniejszenie nakładu pracy związanego z ich koordynacją, poprawę widoczności w tym, co dzieje się po zgłoszeniu studenta, oraz pomoc Twojemu zespołowi w przejściu od identyfikacji ryzyka do jego faktycznego rozwiązywania. Zacznij od powyższego podpowiedzi, dostosuj ją do swojej populacji studentów i modelu zatrudnienia, a następnie stwórz ustawienia, z których Twój zespół będzie mógł faktycznie korzystać w każdym semestrze.

Często zadawane pytania

Czy AI może zastąpić nasze systemy wczesnego ostrzegania, takie jak Starfish czy EAB Navigate?

Agenci AI nie zastępują platformy wczesnego ostrzegania. Stanowią jej uzupełnienie, zarządzając tym, co dzieje się po uruchomieniu alertu. Starfish i Navigate generują sygnały ostrzegawcze. Agent AI zapewnia, że sygnały te przekształcają się w interwencje z terminami działań następczych, ścieżkami eskalacji i śledzeniem wyników. Większość niepowodzeń związanych z utrzymaniem studentów wynika nie z tego, że nie zidentyfikowano studentów zagrożonych, ale z tego, że cykl pracy interwencji zawiódł.

W jaki sposób rozwiązanie to spełnia wymogi FERPA dotyczące danych studentów?

ClickUp posiada certyfikaty SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 i ISO 42001 oraz oferuje wsparcie dla logowania jednokrotnego (SSO), uprawnień opartych na rolach oraz szyfrowania danych w spoczynku i podczas przesyłania. Uprawnienia na poziomie studenta gwarantują, że trenerzy widzą tylko przydzielone im sprawy. Wykładowcy widzą jedynie formularze zgłoszeń alertów, a nie wyniki spraw. Żadne dane nie są wykorzystywane do szkolenia modeli AI. Pełne informacje na stronie poświęconej bezpieczeństwu.

Jak śledzić nierówności bez utrwalania uprzedzeń?

System oceny ryzyka wykorzystuje jako główne czynniki ryzyka obserwowalne wskaźniki akademickie i behawioralne (średnią ocen, frekwencję, aktywność w systemie LMS), a nie cechy demograficzne. Dane demograficzne są wykorzystywane do szczegółowego raportowania po fakcie, a nie do wstępnej oceny ryzyka. Takie podejście pozwala zidentyfikować nierówności w wynikach bez wykorzystywania cech chronionych do oznaczania poszczególnych studentów.

A co, jeśli korzystamy już z własnego systemu wczesnego ostrzegania?

Wiele instytucji stworzyło wewnętrzne systemy obsługujące wstępne powiadomienia. Obszar roboczy agenta AI działa na tym poziomie, zarządzając cyklem pracy: kto co robi, w jakim terminie i co się dzieje, jeśli tego nie zrobi. Jest to warstwa zarządzania projektami służąca powodzeniu studentów, a nie zamiennik źródła powiadomień.

Ilu trenerów powodzenia potrzebujemy, aby to zadziałało?

System działa niezależnie od liczby pracowników. Im więcej trenerów, tym mniejsze obciążenie pracą i szybszy czas reakcji. Przy mniejszej liczbie pracowników automatyzacja przejmuje większą część selekcji i działań następczych, dzięki czemu trenerzy skupiają się wyłącznie na interakcjach o najwyższym priorytecie. Typowym celem jest 150–300 studentów na jednego trenera w przypadku proaktywnego coachingu powodzenia, choć zautomatyzowane cykle pracy mogą znacznie zwiększyć efektywny zasięg.