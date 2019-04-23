Jak ClickUp tak szybko wprowadził 287 nowych funkcji? 19 najważniejszych kroków.

Pytanie zadane niedawno przez użytkownika ClickUp…

Ponieważ ClickUp wydaje się być tak świetny w niezwykle szybkim wprowadzaniu przemyślanych funkcji, chciałbym kiedyś przeczytać bloga poświęconego podejściu Twojego zespołu do rozwoju produktu ->

Jak podejmujecie decyzje dotyczące funkcji/ulepszeń (w tym korzystając z tablicy opinii opartej na Canny) oraz jak Wasz zespół tak szybko projektuje i rozwija produkt, korzystając z samego ClickUp oraz innych narzędzi, takich jak Figma do tworzenia makiet i prototypów (jak wspomniano w filmie instruktażowym).

Dziękujemy za zwrócenie uwagi!

W 2018 roku wprowadziliśmy 287 nowych funkcji oraz mnóstwo ulepszeń.

W tym poście szczegółowo opiszemy proces dokładnie wprowadzania tych funkcji, pokazując krok po kroku, jak używamy ClickUp do tworzenia ClickUp.

Zapnijcie pasy, ruszamy:

Ustal priorytety kolejnych dodatków

Pomyśl o tym jak o etapie tworzenia pomysłów lub burzy mózgów. Ale tak naprawdę nie przeprowadzamy zbyt wielu burz mózgów. Ponieważ aktywnie korzystamy z naszego produktu, pomysły po prostu płyną. Zawsze zastanawiamy się, jak ulepszyć ClickUp.

1. Zapytaj: Czego potrzebujemy, aby być bardziej wydajnym?

Jesteśmy naprawdę samolubni, ponieważ myślimy o tym, co chcielibyśmy mieć, aby być bardziej wydajnymi. Następnie tworzymy to najpierw dla siebie.

ClickUp jest przeznaczony do użytku przez całą organizację, a ponieważ nasz zespół obejmuje szeroki zakres dziedzin (zarządzanie biznesem, sprzedaż, projektowanie, tworzenie oprogramowania i marketing), pomysły pojawiają się szybko. Żadna część naszej organizacji nie jest odcięta od zgłaszania sugestii dotyczących produktu.

2. Rozważ, czego oczekują nasi klienci

Od samego początku jesteśmy otwarci na opinie klientów. Dlatego tak chętnie korzystamy z Canny jako tablicy opinii i narzędzia do udostępniania planu rozwoju produktu. Wykorzystujemy również wiadomości z działu obsługi klienta, aby zrównoważyć nasze priorytety. Jeśli wielu użytkowników prosi o podobne funkcje, ma to zdecydowanie duży wpływ na nasze dalsze działania.

3. Zrównoważyć koszt czasu rozwoju z największym zyskiem

Następnym krokiem jest dokładne określenie zakresu rozwoju nowej funkcji w odniesieniu do tego, co naszym zdaniem przyniesie największe korzyści wszystkim zespołom korzystającym z ClickUp.

Jest to sztuka udostępniania funkcji, ponieważ często klienci lub członkowie naszego zespołu nie wiedzą dokładnie, jak rozbudowana jest dana funkcja ani ile pracy wymaga jej wdrożenie.

Nasz zespół programistów równoważy to, co można zrobić przy użyciu dostępnych zasobów (czyli zarządza projektami, prawda?).

4. Wyrównaj podobne funkcje, które mają być opracowywane równolegle

Kolejnym elementem rozwoju jest zrozumienie, co należy zrobić, a następnie odpowiednie zaplanowanie tego, aby zoptymalizować pracę zespołu. W ClickUp ma to ogromne znaczenie. Musimy dobrze zrozumieć, co może zrobić nasz zespół jako całość, a także co może zrobić każdy współpracownik z osobna. Następnie dostosowujemy zadania do obciążenia zespołu i osiągamy stan przepływu w rozwoju.

Grupowanie podobnych funkcji pozwala uzyskać efekt synergii, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyeliminować błędy lub ulepszyć funkcje jeszcze przed ich wprowadzeniem. Nie izolujemy rozwoju naszych produktów, więc cały czas trwa dialog na temat tego, co jest możliwe, a co nie.

Nasz zespół tworzy sprinty i buduje w oparciu o tę koordynację.

Funkcje zostały ustawione dla tego sprintu. Co dalej?

5. Ustal priorytety zadań

W ClickUp mamy projekt „Sprinty”, a następnie tworzymy listę dla każdego nadchodzącego wydania. Następnie dodajemy zadania i wszelkie ważne szczegóły związane z nową funkcją.

Notatka: Rozpocznij własny projekt rozwoju dzięki temu niesamowitemu szablonowi w ClickUp . Oparty na naszych własnych sprintach!

6. Oszacuj czas dla każdego

Jest to często pomijany element procesu rozwoju. Nasi kierownicy ds. rozwoju szacują czas potrzebny na wykonanie zadania, co pomaga w tworzeniu harmonogramu wydawania nowych wersji. Pomaga to również zespołowi określić, czy jest jeszcze miejsce na poprawki lub elementy zaległe.

7. Skonfiguruj zależności.

W tym miejscu programiści połączą swoje zadania na podstawie zależności. Następnie możemy uzyskać ogólny widok za pomocą wykresu Gantta, aby zobaczyć, jak poszczególne zadania się nakładają, i zidentyfikować wszelkie przeszkody lub wąskie gardła.

8. Zaplanuj, kiedy każde zadanie zostanie zrobione

Teraz nadszedł czas, aby ustalić harmonogram wykonania poszczególnych zadań. Opiera się on na zależnościach oraz tym, nad którą funkcją lub kodem należy pracować w pierwszej kolejności.

9. Przypisz je do odpowiednich programistów

Analizując umiejętności i mocne strony naszych programistów, staramy się maksymalnie wykorzystać potencjał każdego z nich. Na podstawie szacunków przydzielamy zadania naszym programistom. Czasami jeden z nich otrzymuje wiele zadań, a inny tylko kilka, w zależności od szacowanego czasu realizacji.

Utrzymanie komunikacji

10. Udostępnianie w Slack i ClickUp

Używamy ClickUp do przechowywania wszystkich szczegółów zadań i przekazywania aktualizacji. Czasami pojawia się pilna potrzeba lub problem i wtedy zwracamy się o pomoc na kanałach Slack. Nie korzystamy zbyt często z bezpośrednich wiadomości, ponieważ wolimy, aby odpowiedzi były udzielane na kanałach Slack, co zapewnia najszybszą i najłatwiejszą komunikację.

11. Codzienne wideokonferencje

Ponieważ mamy duży zespół pracujący zdalnie, korzystamy z wideokonferencji, aby dzielić się informacjami o postępach poszczególnych programistów w realizacji zadań i komunikować się na temat wszelkich bloków. Na tej podstawie możemy w razie potrzeby ponownie ocenić i dostosować harmonogram, co jest łatwe do zrobienia dzięki wykresowi Gantta.

12. Utwórz listę zadań dziennych

Mamy dedykowany kanał Slack, na którym dokumentujemy nasze postępy. Członki zespołu zapisują, nad czym pracowali poprzedniego dnia i na czym zamierzają się skupić w ciągu najbliższych dni. Następnie aktualizujemy ClickUp, dodając priorytety, szacowany czas i dodatkowe komentarze, jeśli to konieczne.

13. Wykonaj pracę i pij dużo napojów Monster

Czas na wprowadzenie nowej funkcji!

14. Czas na kontrolę jakości

W dniu poprzedzającym wydanie przeprowadzamy kontrole jakości wszystkich funkcji w różnych środowiskach i na różnych urządzeniach. W proces ten zaangażowani są nie tylko członkowie naszego zespołu ds. kontroli jakości i rozwoju, ale także przedstawiciele działu obsługi klienta, którzy sprawdzają, czy nie pominięto żadnych aspektów związanych z użytecznością.

Nie wszystko musi być testowane automatycznie. Powszechną filozofią programowania jest pisanie testów i zapewnienie niemal całkowitego pokrycia testami. Niestety ma to swoją cenę: wymaga czasu. Zwłaszcza gdy zmiany następują tak szybko, każda nowa funkcja lub aktualizacja wymaga napisania i przepisania wielu testów.

Ostatecznie będziesz musiał ręcznie przetestować wszystko, niezależnie od tego, ile masz testów automatycznych. Przynajmniej na początku skup się bardziej na dostarczaniu produktu, a nie na testowaniu. W miarę rozwoju możesz dodawać testy (wbrew powszechnemu przekonaniu), zwłaszcza jeśli produkt uległ znacznym zmianom. W ten sposób nie będziesz miał tak dużego długu technologicznego, jak się powszechnie uważa.

15. Przenieś funkcje

Funkcje i statusy zadań są przenoszone ze środowiska przejściowego do środowiska przedprodukcyjnego, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. Jeśli wszystko jest w porządku, jesteśmy gotowi do uruchomienia aplikacji ClickUp.

16. Przygotuj komunikację

Nasze funkcje nie mają żadnej wartości, jeśli nikt nie wie, jak z nich korzystać. Nasze zespoły ds. powodzenia klientów i marketingu przygotowują wszelkie informacje pomocnicze, takie jak dokumenty pomocy, posty na blogu, wiadomości e-mail, media społecznościowe i inne, aby zapewnić dobre przekazanie wszystkich korzyści i funkcji.

17. Po prostu wyślij. Nie wymagaj perfekcji

Ostateczne kontrole odbywają się na scenie produkcyjnej, a kompilacja jest wysyłana do aplikacji. Wyciągamy armatki konfetti, uderzamy w gong i trąbimy w klakson, informując świat, że ClickUp wprowadził nową, niesamowicie fantastyczną funkcję.

Jeden z naszych założycieli, Zeb Evans, założył wcześniej kilka innych firm technologicznych i był samozwańczym perfekcjonistą, jeśli chodzi o wprowadzanie produktów na rynek. Po tym, jak zobaczył, że dążenie do perfekcji nie ma końca i nigdy nie prowadzi do celu, całkowicie zmienił swoje podejście. Po prostu zrób to dobrze. Następnie powtórz i ulepsz. W końcu, po kilku powtórzeniach, będzie idealnie. To przychodzi wraz z doświadczeniem i opiniami użytkowników.

18. Powiedz o tym światu

Krótko po posprzątaniu konfetti, ale zanim przestało dzwonić nam w uszach, znaleźliśmy sposób, aby wysłać e-mail, opublikować dokumenty pomocy i uruchomić odpowiednie wideo.

19. Poczekaj na odpowiedź i powtórz

Gdy sytuacja się uspokoi, odpowiadamy na pytania, reagujemy na wszelkie wątpliwości, wypijamy kolejnego łyka Monster i wracamy do pracy.

Wnioski

Cykl rozwoju naszych produktów może nie różnić się zbytnio od Państwa, ale mamy w nim specjalny składnik.

Skupiamy się na tym, co najważniejsze.

Wszystkie wątpliwości są omawiane przed rozpoczęciem pracy, a następnie zabieramy się do działania.

Nie szukamy wymówek.

Jeśli coś nam nie wyjdzie, dostosujemy się.

Nie rozpraszają nas inne rzeczy, które moglibyśmy robić – zostawiamy je na inny dzień.

W ten sposób tworzymy ClickUp.