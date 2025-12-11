Niewygodna prawda o dojrzałości w zakresie AI: dlaczego 99% firm popełnia błąd

„Tylko 1% firm uważa, że osiągnęło dojrzałość w zakresie AI. Jednak 98% twierdzi, że pilna potrzeba wdrożenia AI rośnie”.

Ta luka nie dotyczy wyłącznie technologii. Chodzi o sposób myślenia.

Widziałem to na własne oczy podczas niedawnego szczytu sprzedażowego, kiedy dwóch starszych liderów powiedziało mi wprost: „Mamy ponad 40 lat i jesteśmy przyzwyczajeni do naszych metod — trudno nam myśleć o zmianach”.

W międzyczasie ich młodsi koledzy testowali już cykle pracy, eksperymentowali z agentami i automatyzowali swoje pierwsze sukcesy.

Wtedy dotarło do mnie: gotowość do wdrożenia sztucznej inteligencji ma bardzo niewiele wspólnego z narzędziami, a wszystko z gotowością do zmierzenia się z niewygodną prawdą.

Luka w wiedzy jest ogromna

Matryca transformacji AI

Przeprowadziliśmy ankietę wśród pracowników wiedzy na temat ich praktyk związanych z AI oraz danych dotyczących jej wdrażania. Sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca:

Tylko 12% organizacji dokonuje raportowania w zakresie pełnej integracji AI

38% nie korzysta w ogóle z AI w codziennych cyklach pracy.

To nie jest niewielka różnica. To przepaść.

Co gorsza, większość projektów związanych z AI nie wychodzi poza fazę pilotażową:

Prawie dwie trzecie Enterprise nie jest w stanie wdrożyć pilotażowych projektów do rzeczywistego użytku .

Prawie połowa całkowicie zrezygnowała z projektów związanych z AI w 2025 r.

Dlaczego? Ponieważ ludzie nie wiedzą, jak korzystać z tych narzędzi. Najważniejsze przyczyny niepowodzeń mówią same za siebie:

Luki w wiedzy: 71,7%

Wyzwania techniczne: 70%

Brak szkoleń: 67%

Oczywiście pojawia się sceptycyzm. Nie można oczekiwać powodzenia, gdy zespoły otrzymują potężne narzędzia bez kontekstu, szkolenia lub jasnych wytycznych.

To tak, jakby dać komuś, kto zawsze używał tylko długopisu i papieru, laptopa i oczekiwać, że będzie umiał obsługiwać system operacyjny, otwierać aplikacje, wysyłać e-maile i pisać w programie Word.

Bez szkoleń, wsparcia i pokazania im, co jest możliwe, nie dziwi fakt, że borykają się z trudnościami.

Większość ludzi uważa, że AI to tylko ChatGPT

Większość ludzi nadal uważa, że AI to tylko poproszenie ChatGPT o przeformułowanie wiadomości e-mail. To wszystko.

Zapytaj innych, a usłyszysz to samo: „Pomaga mi pisać e-maile” lub „Odpowiada na moje pytania”.

To podstawowa zasada.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że AI może planować pracę, optymalizować zasoby, ograniczać rozproszenie zadań, a nawet proaktywnie sygnalizować wąskie gardła — jeśli jest głęboko zintegrowana z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Nasze badania pokazują, jak wąskie jest obecne postrzeganie tej kwestii:

35% wykorzystuje AI głównie do podstawowych zadań.

12% korzysta z zaawansowanej automatyzacji

10% stosuje optymalizację podobną do agentowej

Tylko 9% twierdzi, że ich AI faktycznie przewiduje i rozwiązuje problemy samodzielnie.

Nie jest to problem technologiczny, ale problem ekspozycji. Ludziom należy pokazać przykłady i zapewnić wsparcie/szablony dotyczące korzystania z narzędzi dostarczanych przez nas, a następnie mogą oni samodzielnie tworzyć własne rozwiązania.

Zarządzanie i dostęp nadal są niedojrzałe

Jeśli brak wiedzy sprawia, że piloci mają trudności, to brak zarządzania AI dopełnia dzieła.

Oto, co obserwujemy:

Problemy z dostępem:

36% pracowników nie ma żadnego dostępu do narzędzi AI

Tylko 14% twierdzi, że większość osób może eksperymentować ze AI w swojej organizacji.

Problemy związane z zarządzaniem:

53% nie ma żadnych zasad zarządzania lub ma tylko nieformalne wytyczne dotyczące wykorzystania AI.

Zastanów się nad ryzykiem.

Masz albo ludzi, którzy w ogóle nie potrafią korzystać z AI, albo ludzi, którzy korzystają z niej bez żadnych ograniczeń.

Żaden z tych scenariuszy nie pozwala na dojrzałe, skalowane wdrożenie. Potwierdzają to dane dotyczące zaufania. W organizacjach o wysokim stopniu dojrzałości 57% jednostek biznesowych ufa nowym rozwiązaniom AI i jest gotowych do ich wykorzystania. W organizacjach o niskim stopniu dojrzałości odsetek ten spada do 14%.

Zaufanie nie buduje się z dnia na dzień. Zdobywa się je poprzez przejrzystość, wsparcie i jasne wytyczne. Kiedy ludzie nie rozumieją, jak AI wpisuje się w ich pracę, lub, co gorsza, obawiają się popełnienia błędu, wahają się przed jej użyciem. A bez wdrożenia nie ma skali.

Fragmentaryczna infrastruktura hamuje postępy w dziedzinie AI

Nawet zmotywowane zespoły ponoszą porażkę, gdy ich systemy są rozproszone.

Dane:

54% respondentów zgłasza, że ich systemy są w większości rozproszone.

49% rzadko lub nigdy nie udostępnia kontekstu między zespołami.

43% twierdzi, że znalezienie informacji jest trudne lub niespójne.

Nie można zbudować dojrzałych możliwości AI w oparciu o fragmentaryczną infrastrukturę. AI potrzebuje kontekstu. Jeśli dane są rozproszone w dziesiątkach narzędzi, AI będzie widzieć tylko niewielki fragment rzeczywistości. Potwierdza to nasze przekonanie o skuteczności zintegrowanego obszaru roboczego AI.

Co się stanie, gdy AI będzie miała pełny kontekst? Większość zespołów eksperymentuje z AI w izolacji. Systemy takie jak ClickUp BrainGPT działają tylko wtedy, gdy podstawowe cykle pracy są połączone, ustrukturyzowane i mają widoczność. Kiedy AI może zobaczyć rzeczywistą pracę, dyskusje na jej temat i decyzje, które za nią stoją, coś się zmienia: Wypróbuj ClickUp Brain MAX, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i kontekst dotyczące Twojego obszaru roboczego ClickUp. Przestaje działać jak asystent pisania i zaczyna zachowywać się jak analityk. Może ujawniać trendy, które zespoły przeoczyły, wskazywać ukryte przeszkody i pokazywać liderom rzeczywisty przebieg pracy w ich organizacji. Dodaj do tego funkcję Talk-to-Text, a nagle szybkość uzyskiwania wglądu nie będzie ograniczona przez Twoją szybkość pisania; możesz przekazywać myśli, pytania i decyzje w czasie rzeczywistym, a system zajmie się resztą. Dlatego dojrzałość w zakresie AI nie polega na posiadaniu większej liczby modeli, ale na posiadaniu większego kontekstu.

Zdecydowana większość nadal znajduje się w fazie pilotażowej

Zdecydowana większość zespołów nadal znajduje się na wczesnym etapie dojrzałości w zakresie AI — często utknęła w odizolowanych eksperymentach pilotażowych, które nigdy nie są skalowane.

Bez wspólnego kontekstu lub połączonych systemów nawet najlepsze modele osiągają swój pułap.

Aby /AI działała dobrze, ważny jest kontekst. Gdy dane są rozproszone w niepołączonych ze sobą narzędziach, /AI widzi tylko fragmenty, a fragmentaryczny kontekst prowadzi do fragmentarycznych wyników.

Dlatego prawdziwy postęp wynika ze skoordynowanej strategii AI opartej na ujednoliconej infrastrukturze, jasnych zasadach zarządzania i jednym źródle informacji. Gdy kontekst przepływa między narzędziami i zespołami, AI nie tylko pomaga, ale także przyspiesza działania.

Problem pomiaru, o którym nikt nie chce rozmawiać

Oto prawda, do której prawie nikt się nie przyznaje:

Większość organizacji nie ma pojęcia, czy ich inwestycje w AI przynoszą efekty:

47% w ogóle nie mierzą wpływu AI

Tylko 10% stosuje oparte na danych i wynikach wskaźniki

To nie tylko sygnał ostrzegawczy — to przeszkoda. Jeśli nie możesz zmierzyć powodzenia, nie możesz udowodnić zwrotu z inwestycji. Jeśli nie możesz udowodnić zwrotu z inwestycji, nie uzyskasz poparcia kierownictwa. A bez poparcia AI pozostanie w trybie pilotażowym — na zawsze.

Purgatorium pilotażowe nie jest nieszkodliwe.

Organizacje znajdujące się na dwóch pierwszych etapach dojrzałości AI osiągały wyniki finansowe poniżej średniej branżowej. Natomiast przedsiębiorstwa na etapach 3 i 4 osiągały wyniki finansowe znacznie powyżej średniej branżowej, zgodnie z badaniami MIT.

Różnica w wynikach nie jest subtelna. To różnica między pozostawaniem w tyle za konkurencją a dominacją na rynku. Dlatego tak ważna jest teraz rzetelna ocena sytuacji.

Dlaczego cykle pracy agentowe są lepsze od podpowiedzi Jednym z największych błędnych przekonań dotyczących AI w przedsiębiorstwach jest obecnie przekonanie, że dojrzałość wynika z lepszych podpowiedzi. Nie jest to prawdą. Wynika ona z systemów, które mogą podejmować ustrukturyzowane działania, a nie tylko generować tekst. Procesy agentowe mają znaczenie, ponieważ zmniejszają obciążenie poznawcze, które sprawia, że zespoły utknęły w trybie pilotażowym. Zamiast polegać na pamięci poszczególnych osób, narzędzia takie jak ClickUp Agents przyspieszają realizację zadań lub interpretują dane, a agenci zajmują się pracą proceduralną w tle. Współpraca nad pilnymi funkcjami stała się łatwiejsza dzięki ClickUp Agents. Nie zastępują one ludzi, ale stabilizują cykl pracy wokół nich, dzięki czemu wdrożenie staje się łatwiejsze, a nie trudniejsze. Dla większości organizacji właśnie ta zmiana sprawia, że AI przechodzi z etapu eksperymentów do wdrożenia.

Co faktycznie działa: model silnego lidera

Wszystkie transformacje o powodzeniu, które widziałem, miały jedną wspólną cechę.

Silny wewnętrzny lider.

W ten sam sposób rozwijała się firma ClickUp przed wprowadzeniem AI: szybkie zwycięstwa → widoczne powodzenie → organiczna ekspansja.

W przypadku AI stawka jest jeszcze wyższa. Nie chodzi tylko o zmianę narzędzi — chodzi o zmianę sposobu myślenia.

Nie chodzi tylko o zastąpienie ręcznych kroków, ale o zmianę sposobu wykonywania pracy. W przypadku ClickUp zazwyczaj trzeba przekonać osoby, które wcześniej korzystały z innego podobnego narzędzia do zarządzania projektami, dlaczego ClickUp jest lepszy.

W przypadku AI chodzi o zmianę sposobu myślenia o wykonywanej pracy: o lepszy sposób.

Dla wielu osób jest to przerażający krok. Może on wydawać się zagrożeniem.

Musimy postrzegać transformację jako szansę na poprawę, a nie jako likwidację stanowiska pracy lub podważanie wartości danej osoby.

Postrzegam to jako nadanie pracownikom supermocy, a zespoły i kierownictwo muszą stworzyć tę wizję i kulturę odgórnie, aby stworzyć w pełni dojrzałą organizację w zakresie AI, która nieustannie doskonali i ewoluuje sposób pracy, zwłaszcza w obliczu tak szybkiego postępu w dziedzinie AI.

Przyjęcie zmian jest prawdziwym wąskim gardłem

Bądźmy szczerzy: kultura jest najtrudniejsza.

33% organizacji dokonuje raportowania w sprawie aktywnego oporu wobec zmian

Tylko 19% szybko dostosowuje się do zmian i wdraża nowe narzędzia AI

To prawdziwa przeszkoda dla większości firm.

Pamiętasz tych gości, o których wspomniałem na szczycie sprzedaży? Tych, którzy są przywiązani do swoich metod?

Powiedziałem im:

Nie oceniaj tego, dopóki nie zobaczysz, jak ułatwi to Tobie i Twojej codziennej pracy. Pozwól naszym zespołom przeszkolić Cię w zakresie najlepszego wdrożenia, przedstaw nam swój cykl pracy, a my pokażemy Ci, jak możesz go przekształcić.

A następnie:

Technologia ewoluuje i warto być częścią tej zmiany, w przeciwnym razie Ty lub Twoja organizacja stracicie na znaczeniu.

Moja rada dla liderów: pozwólcie ekspertom pokazać Wam, co jest możliwe.

Jeśli jesteś liderem, który waha się przed zmierzeniem się z niewygodną diagnozą postępów w zakresie AI, oto co mam Ci do powiedzenia.

Nie musisz robić tego sam.

Pozwól nam — swoim partnerom, ekspertom i agentom — pokazać Ci sztukę tego, co możliwe. Pomożemy Twojej organizacji szybko rozpocząć działalność dzięki naszym certyfikowanym agentom i zasobom eksperckim, abyś mógł szybko ruszyć z kopyta.

Trzy kluczowe działania:

Szkol swoich pracowników. Wyposaż ich w narzędzia i pewność siebie – nie tylko dostęp. Wspieraj kulturę eksperymentowania. Pozwól zespołom szybko ponosić porażki i jeszcze szybciej wprowadzać zmiany. Polegaj na swoich partnerach technologicznych. Widzieliśmy, co działa (a co nie). Pozwól nam pomóc Ci ominąć krzywą uczenia się.

Różnica między dojrzałością w zakresie AI a inwestycjami w tę technologię tylko się powiększa. Według badań Cisco tylko 13% firm jest obecnie w pełni gotowych do wykorzystania potencjału AI, co stanowi spadek z 14% rok temu. Jednocześnie 98% respondentów twierdzi, że pilna potrzeba wdrożenia AI wzrosła. Nie jest to sytuacja zrównoważona.

Firmy, które odniosą sukces, to nie te z największymi budżetami na AI.

Są to firmy, które są gotowe:

Szczerze oceń, na jakim etapie się znajdują.

Zainwestuj w umożliwianie i szkolenia

Wprowadź prawdziwe zarządzanie

Zaangażuj się w niezbędną pracę

Technologia jest gotowa. Pytanie brzmi, czy Twoja organizacja jest gotowa zmierzyć się z prawdą o tym, gdzie faktycznie się znajdujesz, i podjąć trudne działania, aby wypełnić lukę.

Oto ostateczna, niewygodna prawda: Twoi konkurenci właśnie teraz dokonują takiej oceny.

A te, które podejmą zdecydowane działania dzisiaj, jutro zdobędą udział w rynku.