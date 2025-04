CatchUp With the Crew: Marcin Warpechowski

W "CatchUp with the Crew" zabierzemy Cię do wnętrza życia w ClickUp. Poznasz nasz zespół, zobaczysz, co sprawia, że działamy i lepiej zrozumiesz, co sprawia, że ClickUp jest tak wyjątkowym miejscem do pracy.

W tym tygodniu usłyszymy od naszego głównego inżyniera Front-End Marcina Warpechowskiego!

Imię i nazwisko: Marcin WarpechowskiTytuł: Principal Front-End EngineerKiedy dołączyłem do ClickUp: Styczeń 2023 r

Dlaczego dołączyłeś do ClickUp?*

Przed dołączeniem do ClickUp byłem założycielem firmy programistycznej, więc miałem doświadczenie inżynierskie i doświadczenie w prowadzeniu zespołu, wysyłce i budowaniu projektu, ale na małą skalę. To, co skłoniło mnie do zostania indywidualnym współpracownikiem w ClickUp, to ciekawość pracy w skalującej się firmie.

Czym się zajmujesz w ClickUp?*

Pracujemy w teamach - małych zespołach, które posiadają określone funkcje - a ja pracuję pomiędzy nimi. Krótko mówiąc, wchodzę do króliczych nor z zamiarem powrotu z rozwiązaniem dla wielu teamów. Na przykład badałem wydajność i wrażenia użytkownika w niektórych obszarach naszego interfejsu użytkownika, a niektóre z moich odkryć były nowe, podczas gdy inne były znanymi problemami czekającymi na rozwiązanie.

Skontaktowałem się z kilkoma zespołami, aby potwierdzić moje hipotezy dotyczące tych obszarów i otrzymałem mnóstwo informacji zwrotnych, które następnie przeanalizowałem. Stworzyłem siedem dokumentów do naszego wewnętrznego użytku z wytycznymi dotyczącymi przyszłego rozwoju, a teraz pracuję z oddziałami, aby je wdrożyć.

Powiedz nam, jak wygląda Twój typowy dzień.

Moje dni polegają na przesuwaniu igły do przodu w długoterminowych projektach - głównie na nawiązywaniu relacji, spotkaniach z ludźmi i pomaganiu im w osiągnięciu tego samego celu. Zmienia się to z tygodnia na tydzień, ale zazwyczaj jestem zaangażowany w tworzenie prototypu lub weryfikacji koncepcji rozwiązania, a następnie przekazuję je moim współpracownikom do wdrożenia w ich projektach.

Jak opisałbyś kulturę pracy w ClickUp? Co odróżnia ją od innych miejsc pracy, w których pracowałeś?*

Kultura jest niesamowita. Zanim dołączyłem do ClickUp, rozmawiałem z wieloma osobami, które tu pracowały, a tym, co przekonało mnie do tej pracy, była życzliwość zespołu. ClickUp jest dla mnie jak globalna rodzina bez granic i tak jak w dobrze funkcjonującej rodzinie, wszyscy są dla siebie wsparciem i darzą się szacunkiem.

Mamy jasny długoterminowy cel, który nas motywuje, ale droga do niego jest dynamiczna. Każdy tydzień przynosi nowe wyzwania i możliwości.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?*

Uwielbiam ten produkt. Bardzo interesuje mnie kategoria zarządzania projektami i współpracy - ale w szczególności uwielbiam implementację ClickUp. Jestem zainspirowany do zrobienia tej pracy, ponieważ chcę zobaczyć, jak platforma, z której wszyscy korzystamy każdego dnia w ClickUp, staje się coraz lepsza. Podoba mi się również to, że inżynierowie są zaangażowani w plan działania.

Jaka jest Twoja ulubiona rzecz w zespole inżynierów?*

Zawsze jesteśmy zgrani, a jeśli nie, to szybko dążymy do porozumienia! Zrozumiałe jest, że nasze powodzenie zależy od pracy zespołowej, a w ClickUp inżynierowie wszystkich szczebli wymieniają się informacjami, pomysłami i dobrymi praktykami. Wyrażamy również nasze wątpliwości i w razie potrzeby zwracamy się o pomoc.

Jakie cechy powinien posiadać pracownik ClickUp, który odniósł powodzenie?*

Szybko nauczyłem się, że aby odnieść powodzenie, muszę nawiązać relacje z moim zespołem i poznać wszystkich. Prawie wszyscy w moim zespole pracują zdalnie, ale nie czujemy się jak obcy. Wszyscy bardzo się wspierają.

Każdy, kto ubiega się o pracę w ClickUp, powinien zapoznać się z wartościami naszej firmy i zadać sobie pytanie, czy są one prawdziwe, ponieważ nasza firma żyje nimi i traktuje je priorytetowo każdego dnia!

Fun Facts!Ulubione jedzenie: Tajskie jedzenieNajczęściej oglądany program telewizyjny: "Curb Your Enthusiasm" i "Rick and Morty "Najlepszy film do wielokrotnego oglądania: "Airplane!"Najlepsze lody: Pistacjowe, chyba że jestem na Sycylii, wtedy cytrynowe! Ulubione zajęcie weekendowe: Wycieczki z rodzinąNajczęściej używane emoji: 😊 (jako moja buźka)

