Dlaczego przejście od stałego sposobu myślenia do nastawienia na rozwój jest trudniejsze niż myślisz

Zmiana nastawienia z myślenia stałego na myślenie rozwojowe była w ostatnich latach bardzo popularna.

Wielu popularnych blogerów, autorów i innych guru, którzy uczestniczą w konferencjach, wykorzystało niesamowite badania naukowe profesor Carol Dweck ze Stanford i uczyniło je swoimi własnymi.

Czy jednak nastawienie na rozwój jest rzeczywiście osiągalne? A może wystarczy inspirująca i motywująca przemowa, aby dodać sobie sił?

Przyjrzyjmy się bliżej, na czym naprawdę polega nastawienie na rozwój i jak można raz na zawsze pozbyć się nastawienia stałego.

Konflikt między nastawieniem stałym a nastawieniem na rozwój

Stały sposób myślenia dotyczy zachowania status quo. Uważasz, że Twoje cechy, umiejętności i zdolności pozostaną niezmienne bez względu na okoliczności. Nie chcesz wyglądać na głupiego, więc nie próbujesz niczego nowego.

Postawa nastawiona na rozwój oznacza zrozumienie, że dzięki praktyce, ciężkiej pracy i wysiłkowi można doskonalić swoje umiejętności i uczyć się nowych rzeczy.

Oto jak opisuje to Dweck: „Ludzie wierzą, że swoje najbardziej podstawowe umiejętności mogą rozwijać poprzez poświęcenie i ciężką pracę — inteligencja i talent są tylko punktem wyjścia. Takie podejście budzi miłość do nauki i odporność, które są niezbędne do osiągnięcia wielkich sukcesów”.

Czego nam brakuje w nastawieniu na rozwój

1. Wysiłek nie wystarczy.

Większość prac Dweck skupia się na uczniach i tym, jak się uczą, zwłaszcza w systemie szkolnym. Najlepsi nauczyciele stosują różne metody, żeby zaangażować swoich uczniów – i Ty też musisz tak robić.

Na przykład, jeśli chcesz nauczyć się nowego języka lub nowych umiejętności w pracy, być może będziesz musiał wypróbować kilka różnych metod, zanim znajdziesz tę, która będzie dla Ciebie odpowiednia.

Oczywiście wymaga to czasu.

Odkrycie swojego stylu uczenia się i znalezienie sposobów, aby się do niego dostosować, wymaga dużego poświęcenia. Sam wysiłek nie wystarczy. Możesz otrzymać pochwałę za podjęcie wysiłku, ale czy rzeczywiście się czegoś nauczyłeś?

2. Rozwój to podróż.

Podczas podróży nie wszystko idzie w górę. Czasami kręcisz się w kółko, gubisz się i wracasz z powrotem. Tak samo jest z rozwojem.

Osoba o nastawieniu na rozwój dostrzeże to i dostosuje się do sytuacji. Błędy nie są szkodliwe. Są one częścią procesu uczenia się. Osoba o nastawieniu stałym skupi się na błędach i pomyłkach, zamiast tworzyć środowisko sprzyjające lepszemu uczeniu się.

3. Stałe i rozwojowe nastawienie nie są dwubiegunowe.

Nie ma możliwości, aby automatycznie przejść od stałego sposobu myślenia do nastawienia na rozwój. Prawdopodobieństwo, że masz nastawienie na rozwój w niektórych obszarach, a stały sposób myślenia w innych.

Twoje stałe nastawienie może pozostać i nie powinniśmy oszukiwać się, myśląc, że zniknie. Częścią nastawienia na rozwój jest uznanie, że stałe nastawienie może nadal istnieć.

4. Skup się na zatwierdzaniu, a nie na nauce.

Osoba o stałym nastawieniu chce jedynie znaleźć właściwą odpowiedź, zamiast faktycznie zrozumieć, jak coś działa i się rozwija. Stałe nastawienie przedkłada uznanie nad doświadczenie. Kiedy kierujesz się uznaniem, a nie nauką, istnieje większe prawdopodobieństwo, że poniesiesz porażkę, gdy uznanie to zniknie. Osoba o nastawieniu na rozwój postrzega to jako część doświadczenia.

Oznaki, że popadasz w sztywny sposób myślenia

Jeśli zauważysz, że masz takie myśli w stosunku do innych, może to oznaczać, że wracasz do stałego sposobu myślenia. Pamiętaj, że nastawienie na rozwój to nie tylko kwestia wysiłku, ale także tego, jak postrzegasz sytuację.

Niepokój. Stajesz się nadmiernie zaniepokojony sytuacją, okolicznościami, projektem lub możliwością .

Negatywne nastawienie do opinii. Czy czujesz się pokonany, gdy ktoś krytykuje Cię? A może chcesz wyciągnąć wnioski z komentarzy i opinii innych?

Zazdrość. Jakie są Twoje odczucia wobec osób, które odnoszą większe powodzenie lub cieszą się większym uznaniem? Czy oceniasz je sprawiedliwie? W jaki sposób możesz się od nich uczyć?

Jak przejść od stałego do rozwojowego sposobu myślenia

1. Należy zmienić nawyki.

Aby stać się osobą, która ćwiczy, musisz ćwiczyć więcej. Oznacza to, że musisz zmienić swoje nawyki. Aby pokazać, jak trudne jest to zadanie, wystarczy porównać frekwencję na siłowni w styczniu i lipcu. Różnica będzie ogromna. Wielu osobom nie udało się utrzymać nowych nawyków.

Problem? Często myślimy o tym, co chcemy zrobić, zamiast o krokach, które pomogą nam to osiągnąć. Jest to ważna zasada systemu Get Things Done. Aby zrealizować większy element, należy podzielić go na mniejsze zadania i kroki.

Czasami zmiana nawyku polega na określeniu mniejszych kroków, które pozwolą urzeczywistnić ten nawyk.

Czasami zmiana nawyku polega na określeniu mniejszych kroków, które pozwolą urzeczywistnić ten nawyk.



2. Skup się na tożsamości, a nie na wynikach.

Powiedzmy, że chcesz więcej ćwiczyć, aby stać się silniejszym. Jednak wyniki nie pojawiają się tak szybko, jak byś tego chciał, i tracisz nadzieję. Nie osiągasz celu, więc rezygnujesz.

Teraz powróciłeś do stałego sposobu myślenia. Twoim celem był wynik, a kiedy nawyki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zrezygnowałeś.

Tak, mogą zdarzyć się instancje, w których należy coś przerwać lub zrezygnować. Ale spójrz na swoje wyniki z szerszej perspektywy. Czy kiedykolwiek naprawdę byłeś osobą, która ćwiczyła i podnosiła ciężary? Czy było to podstawowym elementem Twojej tożsamości? Nie. Skupiałeś się raczej na wynikach niż na tożsamości.

„Wyniki dotyczą tego, co osiągasz. Procesy dotyczą tego, co robisz. Tożsamość dotyczy tego, w co wierzysz” – pisze James Clear w swojej nowej książce o nawykach.

Tożsamość określa, kim jesteś. Aby nawyki i nastawienie na rozwój stały się drugą naturą, muszą być integralną częścią Twojej perspektywy jako osoby.

3. Doceniaj małe sukcesy.

Kolejnym powodem, dla którego trudno jest uchwycić nastawienie na rozwój, jest to, że oczekujemy zbyt wiele zbyt szybko. Pamiętaj, że nastawienie stałe i nastawienie na rozwój nie są dwubiegunowe. Każdy jest w trakcie tego procesu.

„Jestem kobietą w trakcie rozwoju. Po prostu staram się, tak jak wszyscy inni. Staram się wyciągać wnioski z każdego konfliktu, każdego doświadczenia. Życie nigdy nie jest nudne” – mówi Oprah Winfrey. To zdecydowanie podejście nastawione na rozwój. Nie uznała swojej tożsamości za coś ostatecznego, nawet pomimo wielu powodzeń.

Aby czuć się komfortowo z wzlotami i upadkami związane z nastawieniem na rozwój, musisz czuć się komfortowo z małymi sukcesami i budować na nich. Niektóre dni będą trudniejsze od innych; niektóre minuty będą bardziej wymagające od innych.

Postawa nastawiona na rozwój akceptuje te trudności wraz z małymi sukcesami, które one przynoszą.



Wniosek: kolejne kroki w kierunku rozwoju mentalności nastawionej na wzrost

Postawa nastawiona na rozwój nie polega na zaniedbywaniu swoich talentów i umiejętności na rzecz czegoś zupełnie nowego za każdym razem. Być może masz wrodzone odsetki, upodobania i dziwactwa. Nie oznacza to jednak, że nowe umiejętności są poza Twoim zasięgiem. Istnieje wiele umiejętności, które mogą pasować do Twoich zainteresowań i talentów, ale możesz obawiać się ich rozwijania.

Aby je zidentyfikować, zastanów się nad...

Twoje obawy związane z karierą, powodzeniem lub brakiem powodzenia.

Osiągnięcie pożądanych rezultatów i gotowość do bycia tego typu osobą.

Jak wyciągasz wnioski ze swoich porażek

Czy trudno jest Ci przyjąć nastawienie na rozwój? Co Cię powstrzymuje? Do jakich starych wzorców zachowań powracasz?