Badanie: Ogromne ryzyko związane z zarządzaniem i luki w zabezpieczeniach związane z rozprzestrzenianiem się /AI

Potencjał AI jest ogromny, ale dla wielu liderów IT staje się ona koszmarem pod względem zgodności z przepisami i bezpieczeństwa. Aby odkryć tę lukę, przeprowadziliśmy kompleksową ankietę wśród ponad 200 pracowników umysłowych.

Nasze ustalenia pokazują, że organizacje inwestują znaczne środki, ale często bez niezbędnych zabezpieczeń, co prowadzi do ogromnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i innych konsekwencji niekontrolowanego rozrostu /AI/.

kluczowe wnioski z naszego badania*:

79,6% Teams nie posiada jasnej polityki dotyczącej nieautoryzowanych narzędzi AI

60% pracowników przyznaje się do korzystania z nieautoryzowanych narzędzi AI, a 68% kierowników wie, że tak się dzieje

W 44% Teams nikt nie ponosi formalnej odpowiedzialności za konsekwencje złych wyników /AI

Ponad 42% firm nie ma pewności, że przeszłoby dziś audyt bezpieczeństwa dostawców

Rozrost /AI jest nie tylko nieefektywny, ale stanowi również poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Rozwiązaniem jest wdrożenie bezpiecznej, ujednoliconej i podlegającej audytowi AI, opartej na nowych standardach, takich jak ISO 42001 — pierwszym międzynarodowym standardzie poświęconym systemom zarządzania AI (AIMS).

ClickUp jest dumny z tego, że jest jedną z pierwszych platform, które uzyskały certyfikat ISO 42001. Ta rygorystyczna certyfikacja świadczy o naszym commitment do zapewnienia bezpiecznych, przejrzystych i etycznych praktyk w zakresie AI we wszystkich naszych rozwiązaniach. Spotkanie wymagań normy ISO 42001, ClickUp zapewnia Twojej organizacji korzyści płynące z innowacyjnej i zgodnej z przepisami sztucznej inteligencji. Nasza certyfikacja stanowi weryfikowalne zapewnienie, że Twoje dane i cykl pracy są chronione zgodnie z najwyższymi standardami w branży. Dzięki ClickUp AI możesz mieć pewność, że Twoja praca oparta na AI jest zarządzana w sposób odpowiedzialny, co daje Ci przewagę konkurencyjną w dzisiejszym cyfrowym świecie.

Dlaczego nieautoryzowane AI stanowi zagrożenie dla Twojej Enterprise

Poważne naruszenia zasad zarządzania danymi i zgodności z przepisami są bezpośrednią konsekwencją nieautoryzowanego stosowania AI: 60% pracowników przyznaje się do korzystania z nieautoryzowanej AI, aby uzyskać przewagę w wykonywaniu zadań służbowych.

Koszt to nie tylko potencjalne kary finansowe, ale także utrata zaufania, zagrożenie bezpieczeństwa danych i fundamentalna utrata kontroli nad zasobami cyfrowymi.

Wynika to z chaotycznego i niekontrolowanego podejścia do AI — bez ustrukturyzowanych ram zarządzania AI:

49,8% pracowników opisuje politykę swojego zespołu w zakresie AI jako „dziki zachód”

Kolejne 29,8% działa w oparciu o ryzykowne podejście „nie pytaj, nie mów”

Wykres kołowy przedstawiający podejścia Teams do polityki w zakresie AI

Liderzy wiedzą, że ryzyko istnieje, ale brakuje im zasobów, aby je wyeliminować:

33. 17% uważa, że ich Teams zdecydowanie nie jest wyjątkiem od tych naruszeń

35. 12% twierdzi, że ich Teams prawdopodobnie nie będzie wyjątkiem

Aby zwalczyć zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się AI, liderzy IT potrzebują proaktywnej strategii zarządzania AI, a nie ogólnych zakazów. Ustalenie podejścia do ograniczania ryzyka zgodnego z ramami takimi jak ISO 42001 ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia równowagi między innowacyjnością a kontrolą.

AI bez odpowiedzialności to ryzyko związane z zgodnością z przepisami

Ten brak kontroli prowadzi do przerażającego braku odpowiedzialności i realnej obawy przed tym, że klienci lub organy regulacyjne mogą nas przyłapać na nieprzygotowaniu. Bez jasnego odpowiedzialnego zarządzania AI Business staje przed rosnącym ryzykiem związanym z przestrzeganiem przepisów dotyczących AI i brakiem identyfikowalności w procesie podejmowania decyzji opartych na AI.

W przypadku niezamierzonych konsekwencji złych porad lub stronniczych wyników AI 44% Teams twierdzi, że nikt nie ponosiłby za to formalnej odpowiedzialności.

Poza tym niepokojącym faktem, rozprzestrzenianie się AI sprawia, że niemal niemożliwe jest śledzenie decyzji podejmowanych przez AI, wykazanie etycznego wykorzystania, a nawet pewne przejście audytu bezpieczeństwa.

ponad 42% Teams nie ma pewności, że przeszłoby obecnie audyt dotyczący bezpiecznych praktyk w zakresie /AI*.

Wykres słupkowy przedstawiający zaufanie zespołu i odpowiedzialność za bezpieczne audyty /AI

Proaktywne zarządzanie AI nie jest już opcjonalne. Normy takie jak ISO 42001 zapewniają kluczowe ramy przejrzystości i odpowiedzialności, bezpośrednio przeciwdziałając ryzyku związanemu z rozprzestrzenianiem się /AI.

Wzmocnienie pozycji pracowników bez poświęcania bezpieczeństwa

Pracownicy wykorzystują AI, ponieważ naprawdę zwiększa to ich wydajność. Próba całkowitego jej zakazania doprowadzi do wewnętrznych tarć i dalszego rozprzestrzeniania się AI w cieniu IT. Zamiast tego organizacje muszą umożliwić bezpieczne wdrażanie AI poprzez jasne zasady, etyczne praktyki w zakresie AI oraz widoczność w wykorzystaniu nieautoryzowanych narzędzi AI.

Łącznie 82% liderów spodziewa się skarg pracowników, jeśli nieautoryzowane witryny AI zostaną po prostu zablokowane.

Priorytety pracowników są jasne:

42. 44% priorytetowo traktuje szybkość i wydajność

14. 63% priorytetowo traktuje politykę firmy i bezpieczeństwo

42,93% priorytetowo traktuje oba te aspekty

Wykres kołowy przedstawiający priorytety pracowników dotyczące wykorzystania AI

Wymagają oni rozwiązania, które nie zmusza do kompromisu między szybkością a bezpieczeństwem.

Idealne rozwiązanie ukrywa złożoność wszystkich backendowych modeli LLM w jednej umowie z jednym dostawcą. Dostawca zajmuje się, poprzez swoje umowy i aplikację, całą złożonością ustawienia jednego standardu AI. Nie musimy martwić się o wszystkie szczegóły dotyczące modeli LLM lub innych modeli. To po prostu wspaniałe.

Podkreśla to krytyczną potrzebę posiadania zaufanego, ujednoliconego narzędzia, które upraszcza zarządzanie AI dla Teams IT i bezpieczeństwa, umożliwiając Teams wprowadzanie innowacji bez narażania się na niedopuszczalne ryzyko.

Od chaosu do zgodności

Era niekontrolowanego rozrostu /AI dobiega końca. Czas przywrócić władzę działom IT:

❌ STOP: Poleganie na doraźnym wdrażaniu narzędzi AI i liczenie na szczęście, pozwalając na rozprzestrzenianie się AI, które tworzy niemożliwe do opanowania luki w zgodności z przepisami.

❌ STOP: Wprowadzanie całkowitych zakazów dotyczących AI, które ograniczają wydajność i sprzyjają powstawaniu nieautoryzowanych rozwiązań informatycznych.

❌ STOP: Ocena doraźnych narzędzi AI dla różnych Teams, co sprawia, że skuteczne zarządzanie jest prawie niemożliwe.

✅ START: Wdrożenie ujednoliconej platformy AI, która płynnie integruje się z istniejącymi cyklami pracy i zapewnia niezbędną gotowość do audytu, kontrolę ryzyka oraz nadzór nad zgodnością z przepisami — wszystkie te elementy stanowią podstawowe filary nowoczesnych ram zarządzania sztuczną inteligencją

✅ POCZĄTEK: Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa AI od samego początku. Zintegruj solidne środki bezpieczeństwa ze swoją strategią AI od samego początku, zamiast traktować je jako kwestię drugorzędną.

✅ START: Priorytetowe traktowanie rozwiązań AI, które zapewniają bezpieczeństwo na poziomie Enterprise i możliwość kontroli, takich jak te zgodne z normą ISO 42001.

Właśnie dlatego ClickUp został zaprojektowany inaczej. Rozumiemy, że liderzy IT potrzebują czegoś więcej niż tylko kolejnego narzędzia AI; potrzebują kompleksowego systemu zarządzania AI, zaprojektowanego w celu wyeliminowania niekontrolowanego rozrostu i zapewnienia zgodności z przepisami.

clickUp uzyskał certyfikat ISO 42001, ustawiając nowy standard dla godnej zaufania sztucznej inteligencji w miejscu pracy. * Certyfikat ten stanowi weryfikowalne potwierdzenie, że nasza platforma zapewnia bezpieczeństwo danych, odpowiedzialność i odpowiedzialne praktyki w zakresie sztucznej inteligencji, których tak bardzo potrzebują liderzy IT, a wszystko to dzięki zaufanej strukturze zarządzania sztuczną inteligencją, która spotyka globalne standardy zgodności z przepisami.

Droga naprzód

*rozprzestrzenianie się /AI stanowi niebezpieczne wyzwanie dla współczesnych Enterprise, zwłaszcza dla ich liderów IT.

Moim zdaniem im mniej dostawców, tym lepiej... Każdy dostawca oznacza dodatkowy czas, koszty ogólne, wydatki i komplikacje. To jest do bani.

Oto dlaczego: Nasze badania pokazują, że pracownicy sięgają po nieautoryzowaną /AI, aby zwiększyć wydajność. Jednak ogromny brak odpowiedzialności i gotowości do audytu naraża Twoje Business na katastrofy związane z zgodnością i bezpieczeństwem.

oto, co należy zrobić:* Droga naprzód nie prowadzi przez ograniczenia, ale przez strategiczną kontrolę. Rozwiązaniem jest konsolidacja sztucznej inteligencji w ramach jednej, ujednoliconej platformy, która zapewnia zarówno wydajność wymaganą przez pracowników, jak i zarządzanie na poziomie Enterprise, którego potrzebują liderzy.

Oto rozwiązanie ClickUp: ClickUp został zaprojektowany w celu wyeliminowania rozrostu sztucznej inteligencji. Jako jedna z pierwszych platform, które uzyskały certyfikat ISO 42001, oferujemy nie tylko potężną AI, ale także weryfikowalny system zarządzania AI. Certyfikat ten gwarantuje, że ClickUp zapewnia bezpieczeństwo, odpowiedzialność i odpowiedzialną strukturę, która pozwala zamienić chaos w zaufaną, strategiczną przewagę.

Zacznij działać już dziś

Jedyna AI z certyfikatem ISO 42001, która zapewnia połączenie z wszystkimi Twoimi zadaniami

Zobacz, jak wiodące Teams eliminują niekontrolowany rozwój AI i osiągają rzeczywisty zwrot z inwestycji.

Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób ClickUp może być dostawcą bezpiecznego, ujednoliconego rozwiązania AI, którego potrzebuje Twój zespół, zgodne z normami ISO 42001?

Metodologia badania Notatka: Dane do niniejszego raportu zostały zebrane w okresie dwóch tygodni pod koniec lipca 2025 r. Ankieta, składająca się z 10 pytań wielokrotnego wyboru, została przeprowadzona anonimowo wśród ponad 200 uczestników. Respondenci reprezentowali zrównoważoną mieszankę ról zawodowych, od kadry kierowniczej i menedżerów po indywidualnych pracowników wiedzy i przedsiębiorców. Aby uzyskać pełną metodologię i szczegółowe wyniki, prosimy o kontakt pod adresem research@ClickUp.com.