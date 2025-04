Jak ocenić oprogramowanie CRM: Kluczowe kryteria i najlepsze praktyki

Twój zespół sprzedaży tonie w rozproszonych danych klientów. Dział marketingu nie jest w stanie stwierdzić, które leady są gorące, a które zimne. A pracownicy wsparcia? Z trudem łączą historie klientów z tuzina różnych arkuszy kalkulacyjnych.

Jeśli to wszystko jest dla ciebie bliskie, to znaczy, że pilnie potrzebujesz skutecznego CRM. Oznacza to również konieczność przeprowadzenia właściwej oceny oprogramowania CRM.

Odpowiednie rozwiązanie CRM to coś więcej niż przechowywanie danych kontaktowych - staje się ono centralnym hubem do zarządzania relacjami z klientami, śledzenia procesów sprzedaży i przychodów ze sprzedaży oraz podejmowania decyzji opartych na danych. Właśnie dlatego posiadanie solidnej listy kontrolnej do oceny CRM jest kluczowe przed podjęciem decyzji.

Przeanalizujmy kluczowe czynniki oceny systemów CRM, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla Twojego biznesu.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto do zrobienia skutecznej oceny oprogramowania CRM:

Zdefiniuj cele biznesowe i wymagania dotyczące CRM

Sporządzenie krótkiej listy opcji CRM w oparciu o kluczowe kryteria, takie jak łatwość obsługi i integracje

Przeprowadzenie demonstracji produktu i wersji próbnych, aby doświadczyć oprogramowania z pierwszej ręki

Zebranie opinii od zespołu, który będzie codziennie korzystał z CRM

Obliczenie całkowitego kosztu własności, w tym ukrytych wydatków

Oceń reputację dostawcy i zasoby wsparcia

Użyj ClickUp ujednolicona platforma, łącząca CRM z zarządzaniem projektami, e-mailami, pulpitami i innymi funkcjami pod jednym dachem

Wykorzystaj możliwości ClickUp w zakresie niestandardowych rozwiązań i automatyzacji, aby usprawnić cykl pracy

Czym jest ocena CRM?

Ewaluacja CRM zapewnia, że jesteś przygotowany do efektywnego zarządzania relacjami z klientami. Przyjrzyjmy się bliżej temu procesowi.

Definicja i cel ewaluacji CRM

Ewaluacja CRM to proces oceny różnych opcji oprogramowania CRM w celu znalezienia tego, które najlepiej spełnia potrzeby biznesowe. Obejmuje to analizę funkcji, użyteczności, kosztów i niezawodności dostawcy, aby upewnić się, że wybrane rozwiązanie jest zgodne z celami zarządzania klientami, sprzedaży i kampanii marketingowych.

Celem jest upewnienie się, że wybrane rozwiązanie jest najlepsze dla danej firmy Oprogramowanie CRM stanowi wsparcie dla cyklu pracy zespołu , zwiększa zaangażowanie klientów i zapewnia wymierne wyniki.

👀 Czy wiesz, że Poprawa jakości obsługi klienta jest priorytetem dla 75% Business inwestuje w CRM. Chcą również zwiększyć własną wydajność dzięki oprogramowaniu CRM. It's a win-win)

Znaczenie wyboru odpowiedniego CRM dla Twojego Businessu

Wybór odpowiedniego rozwiązania CRM jest jak zatrudnienie idealnego pracownika - powinien ułatwiać, a nie utrudniać życie. Prowadzi również do:

Poprawy relacji z klientami: Pomaga lepiej zrozumieć klientów, spersonalizować interakcje i budować silniejsze powiązania

Pomaga lepiej zrozumieć klientów, spersonalizować interakcje i budować silniejsze powiązania Usprawnienie procesów sprzedaży: Organizuje leady, automatyzuje procesy sprzedaży i zapewnia wgląd w zachowania klientów

Organizuje leady, automatyzuje procesy sprzedaży i zapewnia wgląd w zachowania klientów Usprawnienie obsługi klienta: Umożliwia śledzenie interakcji z klientami, sprawne rozwiązywanie problemów i zapewnienie spersonalizowanego wsparcia, co prowadzi do większej satysfakcji klientów

Umożliwia śledzenie interakcji z klientami, sprawne rozwiązywanie problemów i zapewnienie spersonalizowanego wsparcia, co prowadzi do większej satysfakcji klientów Poprawa bezpieczeństwa danych: Zapewnia bezpieczną platformę do przechowywania i zarządzania wrażliwymi danymi klientów, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem

Zapewnia bezpieczną platformę do przechowywania i zarządzania wrażliwymi danymi klientów, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem Zwiększenie rentowności: poprawia utrzymanie klientów, zwiększa sprzedaż i upraszcza procesy

poprawia utrzymanie klientów, zwiększa sprzedaż i upraszcza procesy Uzyskanie przewagi konkurencyjnej: Zapewnia znaczącą przewagę, umożliwiając dostarczanie najwyższej jakości obsługi klienta i podejmowanie decyzji opartych na danych

Kluczowe kryteria oceny oprogramowania CRM

Ocena wielu opcji oprogramowania CRM pozwala uniknąć kosztownego niedopasowania. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, więc należy wziąć pod uwagę kryteria oceny CRM wymienione na poniższej liście:

1. Łatwość obsługi i interfejs użytkownika

Platforma CRM powinna upraszczać pracę, a nie ją komplikować.

Na przykład, jeśli twój zespół sprzedaży ma trudności ze śledzeniem potencjalnych klientów, poszukaj CRM z potokami typu "przeciągnij i upuść" lub wizualnymi pulpitami. Szukaj intuicyjnych interfejsów wymagających minimalnego przeszkolenia, umożliwiających zespołom nawigację bez wysiłku. Dlatego konfigurowalne oprogramowanie CRM staje się potężnym rozwiązaniem.

Oto kilka rzeczy, o które warto zapytać podczas demo CRM:

Czy może śledzić interakcje i komunikację w wielu kanałach?

Czy rozwiązanie posiada funkcje do zrobienia automatyzacji dotarcia do potencjalnych klientów i kwalifikacji potencjalnych klientów?

Jakie możliwości oferuje do zrobienia lead nurturing?

2. Możliwości integracji z istniejącymi narzędziami

Czy Twój zespół traci czas na przełączanie się między narzędziami? CRM, który integruje się z platformą e-mail (np. Gmail lub Outlook), oprogramowaniem marketingowym lub narzędziami księgowymi (takimi jak QuickBooks) może scentralizować cykl pracy i wyeliminować ręczne przesyłanie danych

Rzeczy do sprawdzenia:

Jakie możliwości integracji są wbudowane?

Czy rozwiązanie integruje się z innymi platformami do zrobienia w celu usprawnienia komunikacji i udostępniania danych?

Jak CRM radzi sobie z synchronizacją i spójnością danych z wielu źródeł?

Wybierz system z potężnymi API lub gotowymi integracjami, aby usprawnić operacje.

3. Opcje niestandardowe dla potrzeb Business

Jeśli Twój biznes śledzi unikalne wskaźniki lub cykle pracy, to uniwersalny CRM nie spełni Twoich oczekiwań. Na przykład, firma zajmująca się nieruchomościami może potrzebować niestandardowych pól dla szczegółów nieruchomości, podczas gdy biznes e-commerce może priorytetowo traktować śledzenie zamówień

Funkcje do sprawdzenia:

W jaki sposób platforma jest zoptymalizowana pod kątem rozszerzenia i niestandardowych funkcji?

Jak łatwo można rozszerzyć platformę o integracje i wtyczki innych firm?

Jakie wsparcie i zasoby są dostępne do tworzenia i utrzymywania niestandardowych rozszerzeń?

Wybierz CRM, który pozwala dostosować pola, raportowanie i cykle pracy do swoich potrzeb.

4. Skalowalność i elastyczność na potrzeby przyszłego rozwoju

Skalowanie biznesu może być trudne, jeśli CRM za tym nie nadąża. Na przykład, jeśli twój zespół powiększy się z 10 do 50 użytkowników, twój CRM powinien poradzić sobie ze zwiększonym obciążeniem bez problemów z wydajnością. Wybierz platformy, które oferują wielopoziomowe plany skalowania funkcji wraz z rozwojem firmy.

Zadaj następujące pytania:

Czy jest w stanie utrzymać wysoką wydajność i niezawodność w okresach największego obciążenia?

Czy oferuje elastyczne plany cenowe, które można skalować w zależności od potrzeb?

Jak łatwo można dodać dodatkowe funkcje lub moduły w miarę rozwoju wymagań?

5. Automatyzacja i zarządzanie cyklem pracy

Ręczne zadania, takie jak wysyłanie kolejnych e-maili lub przypisywanie leadów, mogą pochłaniać czas i prowadzić do błędów. CRM z funkcjami automatyzacji może automatycznie przypisywać nowe leady do przedstawicieli handlowych lub wysyłać przypomnienia o zaległych zadaniach

Poszukaj systemów, które ograniczają powtarzalną pracę i pozwalają zespołowi skupić się na tym, co ważne.

Rozważ następujące pytania:

Czy rozwiązanie automatycznie wypełnia rekordy i formularze?

Czy może zapewnić, że dane kontaktowe są dokładne?

W jaki sposób rozwiązanie przyczynia się do zwiększenia wydajności sprzedaży? Czy może ono automatyzować dostarczanie informacji o firmach i influencerach w swoich pulpitach?

6. Raportowanie i analityka

Jeśli nie masz pewności, gdzie wycieka twój pipeline sprzedaży, pomocne mogą być solidne narzędzia do raportowania.

CRM z wizualnymi raportami i analizą trendów może wskazać wąskie gardła, takie jak opóźnione działania następcze lub niskie współczynniki konwersji. Warto szukać konfigurowalnych raportów i pulpitów, które dostarczają praktycznych informacji usprawniających podejmowanie decyzji.

Oto kilka rzeczy, które powinieneś sprawdzić:

Czy dostawca oferuje konfigurowalne pulpity do zrobienia wglądu w czasie rzeczywistym?

Czy może generować szczegółowe raporty dotyczące sprzedaży, marketingu i działań związanych z obsługą klienta?

Jak rozbudowane są możliwości raportowania i analizy związane z zarządzaniem sprawami i samoobsługą?

Czy oferuje analitykę predykcyjną do zrobienia prognozy przyszłych wyników?

7. Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami

Wyobraź sobie utratę wrażliwych danych klientów w wyniku naruszenia - koszmarny scenariusz. **CRM z szyfrowaniem, bezpiecznym przechowywaniem w chmurze i zgodnością z przepisami, takimi jak RODO czy HIPAA, zapewnia bezpieczeństwo danych

Dodatkowo należy sprawdzić następujące elementy:

**Czy to rozwiązanie pozwala nam do zrobienia naszych wymogów regulacyjnych i zgodności?

Czy to rozwiązanie może spełnić nasze wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych i prywatności?

Czy to rozwiązanie zapewnia narzędzia do zarządzania, których potrzebujemy?

Platformy takie jak Microsoft Dynamics lub ClickUp oferują wbudowane narzędzia zgodności, zapewniające spokój ducha.

8. Dostępność mobilna

Twój zespół sprzedaży nie powinien czekać, aż wrócą do swoich biurek, aby zaktualizować transakcję. CRM przyjazny dla urządzeń mobilnych pozwala im rejestrować połączenia, sprawdzać niestandardowe dane klientów lub zamykać transakcje. Jest to szczególnie przydatne w przypadku teamów pracujących w terenie lub w pracy zdalnej.

Zwróć uwagę na następujące elementy:

Jak spójne są interfejsy na pulpicie i urządzeniach mobilnych?

Czy rozwiązanie obejmuje funkcje mobilne offline?

9. Obsługa klienta i zasoby szkoleniowe

Nawet najlepszy CRM może wydawać się przytłaczający bez wsparcia. Na przykład, jeśli twój zespół napotyka wyzwania związane z ustawieniami, CRM z czatem na żywo 24/7 lub dedykowanym menedżerem konta może szybko rozwiązać problemy.

Upewnij się, że poprosisz o szczegóły dotyczące następujących kwestii:

Czy rozwiązanie oferuje scentralizowaną platformę do zarządzania zapytaniami klientów i biletami wsparcia?

Czy rozwiązanie zapewnia opcje samoobsługi dla klientów, takie jak bazy wiedzy lub chatboty?

Czy oferuje kompleksowe wdrożenie i szkolenia dla zespołu? Jak długo zazwyczaj trwa uruchomienie systemu?

Aby zapewnić płynne przejście, szukaj platform oferujących sesje wdrożeniowe, samouczki i responsywny zespół wsparcia.

🧠 Ciekawostka: Przed systemami CRM, sprzedawcy polegali na Rolodexach i kartach indeksowych do zarządzania szczegółami klientów - i nadal można kupić ten wynalazek z lat 50. na Amazon, udowadniając, że niektóre klasyki nigdy nie wychodzą z mody!

Kroki do oceny i porównania oprogramowania CRM

Porównywanie oprogramowania CRM wymaga ustrukturyzowanego podejścia. Oto podejście krok po kroku, które poprowadzi Cię przez proces wyboru CRM:

Krok 1: Określ cele i wymagania biznesowe

Bez jasnego zrozumienia swoich celów, ryzykujesz wyborem CRM, który nie odpowiada na twoje bolączki.

Na przykład, CRM z zaawansowanym zarządzaniem pipeline staje się niezbędny, jeśli głównym wyzwaniem jest zdezorganizowane śledzenie leadów. Ten krok gwarantuje, że wybór będzie zgodny z konkretnymi potrzebami, takimi jak poprawa wydajności sprzedaży, usprawnienie obsługi klienta lub usprawnienie komunikacji.

Krok 2: Wybór CRM na podstawie kluczowych kryteriów

Rynek CRM jest ogromny, z rozwiązaniami w zakresie od podstawowych narzędzi do złożonych platform. Zawężenie opcji w oparciu o **wielkość biznesu, branżę i cele. Pozwoli to zaoszczędzić czas i skupić się na najbardziej odpowiednich opcjach.

Na przykład, mały biznes może priorytetowo traktować przystępną cenę i łatwość obsługi, podczas gdy większe przedsiębiorstwo może potrzebować zaawansowanej analityki i skalowalności. Ten krok jest niezbędny do zmniejszenia zmęczenia decyzjami i zapewnienia, że oceniasz tylko te CRM, które naprawdę spełniają twoje potrzeby.

Krok 3: Przeprowadzenie demonstracji produktu i wersji próbnych

CRM może wyglądać świetnie na papierze, ale jego użyteczność i skuteczność można ocenić tylko poprzez praktyczne doświadczenie.

Wersje demonstracyjne i próbne pozwalają zbadać funkcje takie jak nawigacja, raportowanie i integracje w rzeczywistych scenariuszach. Na przykład testowanie aplikacji mobilnej CRM może ujawnić, czy spełnia ona potrzeby zespołu sprzedaży w ruchu.

Krok 4: Zbieranie opinii od użytkowników końcowych

Twój zespół będzie korzystał z CRM codziennie, więc ich wkład jest kluczowy. Pracownicy działu sprzedaży mogą zwrócić uwagę na takie problemy, jak niezgrabny interfejs, podczas gdy zespoły wsparcia obsługi klienta mogą potrzebować konkretnych funkcji do zarządzania sprawami

Zaangażowanie użytkowników końcowych sprzyja akceptacji, zapewniając płynniejsze przyjęcie po wdrożeniu. Pomaga również wcześnie zidentyfikować potencjalne wyzwania użytkowników, zmniejszając opór i zwiększając wskaźniki adopcji.

Krok 5: Obliczenie całkowitego kosztu własności (TCO)

Cena CRM często ukrywa dodatkowe koszty, takie jak wdrożenie, szkolenia i funkcje premium

Na przykład, CRM może pobierać dodatkowe opłaty za narzędzia analityczne lub integracje API. Obliczenie TCO pozwala realistycznie zaplanować budżet i uniknąć nieoczekiwanych wydatków. Dokładne obliczenia eliminują nadmierne wydatki i zapewniają, że znasz pełne zobowiązanie finansowe.

Krok 6: Oceń reputację i wsparcie dostawcy

CRM jest tak dobry, jak firma, która za nim stoi.

Oceń potencjalnych dostawców CRM i ich recenzje, studia przypadków i jakość wsparcia. Zapewni to współpracę z niezawodnym dostawcą. Na przykład CRM z całodobowym wsparciem i silną społecznością użytkowników może uprościć rozwiązywanie problemów.

Krok 7: Podjęcie ostatecznej decyzji i plan wdrożenia

Wybór odpowiedniego CRM to dopiero początek. Dobrze zaplanowane wdrożenie - w tym migracja danych, szkolenie zespołu i ustawienie cyklu pracy - zapewnia płynne przejście.

Określ, w jaki sposób dane klientów będą importowane, aby zapobiec przestojom lub utracie danych podczas zmiany. Chodzi o to, aby uniknąć czkawki związanej z wdrożeniem i zapewnić, że CRM dostarczy wartość od pierwszego dnia.

Wreszcie, należy skupić się na tym, jak dobrze CRM jest dostosowany do procesów sprzedaży i zarządzanie niestandardowe cele. Doskonały system CRM nie tylko przechowuje dane klientów - umożliwia on specjalistom ds. sprzedaży szybsze zamykanie transakcji, bardziej efektywne śledzenie pipeline'ów oraz usprawnia współpracę między działami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Upewnij się, że twoje listy klientów są odporne na nadmiarowość, korzystając z opartego na chmurze systemu CRM, który automatycznie eliminuje zduplikowane wpisy i uruchamia dokładne raportowanie z danych między różnymi funkcjami.

📮ClickUp Insight: O 43% pracowników wysyła od 0 do 10 wiadomości dziennie . Chociaż sugeruje to bardziej skoncentrowane lub celowe rozmowy, może to również wskazywać na brak płynnej współpracy, a ważne dyskusje odbywają się gdzie indziej (np. e-mail).

Aby zapobiec niepotrzebnemu przeskakiwaniu między platformami i przełączaniu kontekstu, potrzebujesz aplikacji do wszystkiego do pracy, takiej jak ClickUp , która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga pracować wydajniej.

Narzędzia i zasoby do oceny systemu CRM

Odpowiednie narzędzia i zasoby mogą przekształcić zniechęcający proces oceny CRM w dobrze poinformowaną i wydajną podróż decyzyjną, oszczędzając czas, pieniądze i potencjalne bóle głowy w przyszłości.

Oto niektóre z najbardziej wartościowych narzędzi:

🚀 Porównywarki i platformy z recenzjami (np.: G2, Capterra)

Nie polegaj tylko na obietnicach dostawców CRM - strony porównawcze, takie jak G2 i Capterra oferują rzeczywiste spostrzeżenia od użytkowników, którzy przeszli ścieżkę, którą zamierzasz podążać. **Platformy te dostarczają porównań side-by-side, zweryfikowanych opinii użytkowników i ocen podkreślających zalety, wady i ukryte pułapki

Porada dla profesjonalistów: Poszukaj recenzji dostawców CRM z podobnych Businessów, aby ocenić, jak CRM sprawdza się w Twojej konkretnej branży lub przypadku użycia.

🚀 Szablony i listy kontrolne do oceny systemów CRM

Szablony i listy kontrolne upraszczają proces oceny, dzieląc go na możliwe do wykonania kroki. Zasoby te pomagają określić priorytety, porównać opcje i upewnić się, że żadna krytyczna funkcja lub funkcja nie zostanie pominięta.

Wiele szablonów zawiera nawet systemy punktacji, które pomagają obiektywnie ocenić rozwiązania CRM. Dostosuj je do swoich unikalnych procesów biznesowych, aby uzyskać ocenę dostosowaną do potrzeb.

🚀 Narzędzia do badania satysfakcji i opinii klientów

Przed podjęciem decyzji o wyborze narzędzia CRM niezbędne jest zebranie opinii od zespołu i dotychczasowych klientów. **Narzędzia takie jak ankiety i formularze opinii klientów mogą dostarczyć cennych informacji na temat tego, jakich funkcji potrzebuje zespół i czego oczekują klienci

Narzędzia te zapewniają, że CRM spełnia wewnętrzne potrzeby operacyjne i poprawia doświadczenia klientów.

🚀 Narzędzia do analizy ROI i kosztów i korzyści

CRM to inwestycja i kluczowe znaczenie ma zrozumienie zwrotu z inwestycji (ROI).

Narzędzia do analizy kosztów i korzyści mogą pomóc w obliczeniu kosztów początkowych i długoterminowych korzyści, takich jak zwiększona wydajność, wyższa konwersja sprzedaży i lepsze utrzymanie niestandardowych klientów

Najczęstsze błędy, których należy unikać podczas oceny CRM

Unikanie tych typowych błędów podczas tworzenia listy kontrolnej wymagań CRM może zapobiec kosztownym błędom i zapewnić wybór CRM, który naprawdę wspiera cele biznesowe.

1. Ignorowanie opinii użytkowników podczas oceny ❌

Teams będą głównymi użytkownikami CRM, więc ich opinie są nieocenione. Ignorowanie ich wkładu często prowadzi do oporu podczas wdrażania i niskiego wskaźnika adopcji.

Jak to przezwyciężyć: Zaangażuj swój zespół na wczesnym etapie - zapytaj ich o bolączki związane z obecnymi narzędziami i jakie funkcje byłyby dla nich najbardziej korzystne. CRM, który ekscytuje zespół, zwiększy wydajność i zapewni lepsze wyniki.

2. Pomijanie znaczenia migracji danych ❌

Przejście na nowy CRM to nie tylko przyjęcie nowego narzędzia - to także płynna migracja istniejących danych. Przeoczenie złożoności migracji danych może skutkować ich utratą, duplikacją lub nieścisłościami, które zakłócają cykl pracy.

Jak temu zaradzić: Oceń usługi wsparcia migracji CRM i upewnij się, że poradzi sobie z formatami i ilością danych bez utraty jakości

3. Niedocenianie potrzeb szkoleniowych i wdrożeniowych ❌

Bez względu na to, jak intuicyjny może wydawać się CRM, brak odpowiedniego szkolenia może prowadzić do niedostatecznego wykorzystania, a nawet porzucenia. Wiele firm nie docenia czasu i zasobów potrzebnych do skutecznego wdrożenia swoich zespołów.

**Jak temu zaradzić: Wybierz CRM, który oferuje kompleksowe zasoby szkoleniowe, takie jak samouczki, webinaria i dedykowane wsparcie, aby pomóc Twojemu zespołowi rozpocząć pracę

4. Skupianie się wyłącznie na kosztach, a nie na funkcji ❌

Chociaż koszt jest niezbędny, priorytetowe traktowanie najtańszej opcji często prowadzi do wyboru CRM, który nie jest zgodny z długoterminowymi potrzebami. Okazyjny CRM, któremu brakuje skalowalności lub podstawowych funkcji, może kosztować więcej w postaci spadku wydajności i częstych aktualizacji.

Jak temu zaradzić: Zamiast tego, skup się na całkowitym koszcie własności (TCO), biorąc pod uwagę funkcje, integracje i przyszłą skalowalność, aby upewnić się, że inwestujesz w rozwiązanie, które rozwija się wraz z Twoim biznesem.

Studium przypadku: Jak ClickUp wykorzystuje funkcje CRM

Business często boryka się z silosowymi narzędziami, niespójnymi cyklami pracy i problemami ze skalowalnością podczas oceny różnych rozwiązań CRM. ClickUp rozwiązuje te wyzwania, łącząc podstawowe funkcje CRM z holistycznym podejściem do zarządzania pracą. To sprawia, że jest to nieocenione narzędzie dla firm, które chcą usprawnić operacje, poprawić współpracę i zmaksymalizować wydajność.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp CRM Oprogramowanie do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp to ujednolicona, kompleksowa platforma do zarządzania powiązaniami z klientami.

Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp CRM pozwala zarządzać wszystkim: procesami sprzedaży, zaangażowaniem klientów i zamówieniami

Tradycyjne systemy CRM często koncentrują się wyłącznie na danych klientów i potokach sprzedaży, wymagając dodatkowych narzędzi do zarządzania projektami, współpracy i śledzenia zadań. CRM w ClickUp eliminuje tę fragmentację, oferując platformę typu "wszystko w jednym", na której zespoły mogą zarządzać wszystkim - od generowania leadów i zarządzania nimi po wsparcie posprzedażowe - bez konieczności przełączania narzędzi.

Pulpity ClickUp

Na przykład, Pulpity ClickUp konsolidują kluczowe wskaźniki, takie jak konwersje leadów, wartości transakcji i wydajność zespołu w jednym widoku, umożliwiając decydentom śledzenie postępów w czasie rzeczywistym.

Wizualizuj swoją wydajność dzięki spersonalizowanym pulpitom ClickUp

To holistyczne podejście zmniejsza nieefektywność i pozwala firmom zarządzać relacjami z klientami w ramach szerszych celów i założeń organizacyjnych.

Zoptymalizuj swój CRM, poznając najlepsze praktyki tworzenia kompleksowego widoku ClickUp Dashboard.

Pola niestandardowe ClickUp

Dodaj informacje kontaktowe klienta, monitoruj punkty scrum i dostosuj rozwijane listy za pomocą ClickUp Custom Fields

Nie ma dwóch takich samych Businessów, a ClickUp zdaje sobie z tego sprawę, oferując niezrównane opcje niestandardowe. ClickUp Pola niestandardowe umożliwia firmom śledzenie konkretnych punktów danych istotnych dla ich branży, takich jak sceny transakcji, daty odnowienia umowy lub wyniki zadowolenia klientów

Gotowe szablony ClickUp

Dodatkowo, gotowe szablony ClickUp zapewniają przewagę w tworzeniu dostosowanych cykli pracy.

Szablon ClickUp CRM

Instancja Szablon ClickUp CRM został zaprojektowany, aby pomóc w łatwym śledzeniu potencjalnych klientów i szans dzięki konfigurowalnym potokom, przechowywaniu wszystkich informacji kontaktowych w jednej zorganizowanej bazie danych i ustalaniu priorytetów zadań według sceny sprzedaży w celu bardziej efektywnego zarządzania.

Pozwala to firmom każdej wielkości na wydajne i skuteczne zarządzanie relacjami z klientami.

Dodatkowo użyj szablonu Szablon ClickUp Sales CRM i Szablon ClickUp CRM dla początkujących do zarządzania i śledzenia potencjalnych klientów oraz wizualizacji możliwości sprzedaży w lejku sprzedażowym.

ClickUp helps us organize our product and function roadmap, enabling us to seamlessly bring new functionalities to clients while consistently tracking our progress. At the end of the day, our ultimate goal is to create better products for our clients, and ClickUp aids us in this mission.

Nick Foster, dyrektor ds. wydajności w Lulu Press

Automatyzacja ClickUp

Ręczne procesy mogą spowalniać operacje i wprowadzać błędy, zwłaszcza w sprzedaży i zarządzaniu klientami. Automatyzacja ClickUp umożliwia wyeliminowanie powtarzających się zadań, takich jak aktualizowanie statusów leadów lub wysyłanie e-maili uzupełniających.

Ogranicz pracę ręczną i usprawnij automatyzację sprzedaży dzięki ClickUp Automation

Menedżer sprzedaży może na przykład ustawić automatyzację, która powiadomi zespół, gdy transakcja o wysokiej wartości osiągnie krytyczną scenę, zapewniając terminowe działanie.

Ciekawostka: 96% uczestników w ankiecie zgadza się, że dokładne dane CRM mogą poprawić współczynniki konwersji.

Integracje ClickUp

Jedną z największych przeszkód w przyjęciu nowego CRM jest zapewnienie jego płynnej integracji z istniejącymi systemami. Integracje ClickUp umożliwiają połączenie z narzędziami takimi jak Salesforce, HubSpot, Slack i obszar roboczy Google

Połącz ponad 1000 aplikacji i narzędzi za pomocą integracji ClickUp

Na przykład, zespoły marketingowe mogą zsynchronizować ClickUp z platformami e-mail w celu śledzenia Kampania CRM wydajność, podczas gdy zespoły sprzedażowe mogą integrować się z narzędziami komunikacyjnymi w celu usprawnienia interakcji z klientem.

Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp

Zarządzaj wszystkim - od wdrażania klientów po śledzenie potencjalnych klientów - dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp

Również, Oprogramowanie do zarządzania projektami sprzedażowymi ClickUp to potężna opcja, która płynnie integruje się z zarządzaniem sprzedażą. Łączy funkcje CRM ze śledzeniem pipeline'u sprzedaży, automatyzacją zadań i pulpitami w czasie rzeczywistym, zapewniając Twojemu zespołowi wszystko, czego potrzebuje do szybszego zamykania transakcji.

Modułowa konstrukcja ClickUp sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla Business na każdej scenie rozwoju. Startupy mogą zacząć od podstawowego CRM i rozbudowywać go w miarę rozwoju potrzeb, dodając funkcje takie jak zaawansowana automatyzacja czy szczegółowa analityka.

ClickUp Brain

Co więcej? Wewnętrzny asystent AI ClickUp, ClickUp Brain pomaga zespołom pracować mądrzej, a nie ciężej.

W obliczu bloku twórczego generuj pomysły za pomocą ClickUp Brain

Od ustalania priorytetów zadań po generowanie praktycznych spostrzeżeń, funkcje AI zapewniają, że Business może skupić się na tym, co najważniejsze - budowaniu silnych relacji z klientami, zwiększaniu ich satysfakcji i napędzaniu wzrostu.

Quick Hack: Użyj ClickUp Brain, aby wygenerować specyficzne dla roli punkty wyjścia do powodzenia klienta - zespoły sprzedaży mogą opracowywać działania następcze, marketing może nakreślać pomysły na kampanie, a zespoły ds. powodzenia klienta mogą planować spersonalizowane powodzenie.

Wybierz odpowiedni CRM wybierając ClickUp

Wybór odpowiedniego CRM nie polega tylko na zaznaczeniu na liście kontrolnej Komponenty CRM i cennych funkcji - chodzi o znalezienie narzędzia, które płynnie dostosowuje się do celów biznesowych, wzmacnia zespół, umożliwia śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i skaluje się wraz z rozwojem firmy.

ClickUp to nie tylko doskonały CRM - to aplikacja do wszystkiego. Łączy zarządzanie projektami, zarządzanie wiedzą i czat w jedną potężną platformę, a wszystko to wspierane przez AI, aby pomóc Ci pracować szybciej i mądrzej

Wybierając ClickUp, inwestujesz w rozwiązanie, które rozwija się wraz z Twoim biznesem, ułatwia operacje, zwiększa adaptację użytkowników i zapewnia, że Twój zespół jest przygotowany do dostarczania wyjątkowych doświadczeń klientom. Wypróbuj ClickUp już dziś!