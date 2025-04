10 najlepszych programów AI do powodzenia w obsłudze klienta w 2025 roku

Powodzenie klienta wykracza poza odpowiadanie na pytania - chodzi o budowanie silnych relacji i zapobieganie rezygnacji. Jednak wraz ze wzrostem skali działalności, zarządzanie rosnącymi potrzebami klientów staje się wyzwaniem. AI w obsłudze klienta pomaga zespołom w automatyzacji zadań, przewidywaniu potrzeb klientów i zapewnianiu proaktywnej obsługi klienta - zwiększając zaangażowanie bez utraty ludzkiego charakteru. ClickUp na przykład, wprowadza automatyzację opartą na AI do zarządzania projektami i klientami, umożliwiając Teams usprawnienie cykli pracy i poprawę współpracy - wszystko w jednym miejscu.

Oto 10 najlepszych narzędzi AI do usprawnienia cyklu pracy, zwiększenia retencji i poprawy niestandardowego zadowolenia klientów. Zanurzmy się!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto zestawienie 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi AI do obsługi powodzenia klienta:

ClickUp: Najlepszy do zarządzania projektami i współpracy opartej na AI Niestandardowe powodzenie: AI najlepsze do przewidywania odejść klientów Custify: Najlepsze do zwiększania satysfakcji klientów w czasie rzeczywistym Totango: Najlepsze do zwinnego zarządzania powodzeniami klientów ClientSuccess: Najlepszy do prostego, ale potężnego powodzenia klienta Intercom: Najlepsze narzędzie AI do angażowania klientów Zendesk: Najlepsze narzędzie do obsługi klienta Userpilot: Najlepsze narzędzie do spersonalizowanego onboardingu HubSpot: Najlepszy dla lepszych powiązań z klientami GainSight: Najlepszy do głębszego wykorzystania produktu i satysfakcji klienta

Korzyści z wykorzystania AI w powodzeniu klienta

👀 Do zrobienia? 79% liderów uważa, że przyjęcie AI ma krytyczne znaczenie - decyduje o tym, czy biznes prosperuje, czy pozostaje w tyle.

AI pomaga nawet najlepiej działającym zespołom ds. obsługi klienta napędzać wzrost. Oto jak:

1. Dostarczaj wyjątkowe doświadczenia klientom za każdym razem

AI w powodzeniu klienta może analizować dane i wydobywać spostrzeżenia na temat potrzeb, preferencji i oczekiwań klientów. Pomaga to firmom personalizować rekomendacje i zapewniać proaktywne wsparcie. AI usprawnia rozwiązywanie problemów poprzez integrację z systemami zaplecza.

Dzięki generatywnej AI firmy mogą tworzyć ciepłe, przyjazne i spójne interakcje, które budują zaufanie. Agenci cyfrowi wykorzystujący AI skracają również czas oczekiwania, oferując niemal natychmiastową obsługę klienta, która zwiększa jego zadowolenie.

2. Uzyskaj więcej błyskotliwych spostrzeżeń dzięki decyzjom opartym na danych

Tradycyjna analiza danych jest powolna i często nie pozwala zmaksymalizować wglądu w potrzeby klientów. AI umożliwia szybszą i dokładniejszą analizę danych, co pomaga firmom wyprzedzać potrzeby klientów.

Przetwarzając wcześniejsze rozmowy i zachowania, AI oferuje przydatne informacje, które pomagają w podejmowaniu decyzji.

3. Free do zrobienia tego, co potrafią najlepiej

Dzięki AI obsługującej rutynowe zadania, takie jak wprowadzanie danych, selekcja zgłoszeń i inteligentne przekierowywanie, agenci mogą skupić się na interakcjach o wysokiej wartości, poprawiając niestandardową lojalność klientów . Pozwala to teamom budować silniejsze relacje, podczas gdy AI zajmuje się powtarzalną pracą.

Podobnie, scentralizowane profile klientów mogą poprawić wydajność i skrócić czas przełączania się między systemami.

Narzędzia do analizy predykcyjnej identyfikują klientów zagrożonych odejściem, umożliwiając Business szybkie działanie dzięki niestandardowym strategiom utrzymania klientów.

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu potrzeb każdego klienta, AI tworzy poczucie połączenia, sprawiając, że klienci czują się wartościowi. Prowadzi to do większej satysfakcji, niższego wskaźnika rezygnacji i większej liczby powracających klientów.

5. Skalowanie operacji będzie szybsze niż kiedykolwiek

Wraz z rozwojem biznesu utrzymanie spersonalizowanej obsługi klienta staje się coraz trudniejsze. AI jest kluczem do skalowania operacji powodzenia klienta bez poświęcania jakości. Dzięki automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji i oprogramowanie do powodzenia klienta teams mogą obsługiwać rosnącą bazę klientów przy jednoczesnym zachowaniu spersonalizowanej obsługi.

Dodatkowo, z odpowiednim Oprogramowanie SaaS CRM twój zespół może skupić się na kluczowych działaniach, takich jak wdrażanie klientów i zarządzanie kontami, ponieważ AI automatyzuje powtarzalne zadania.

Jak AI może pomóc w stworzeniu strategii powodzenia klienta

AI nie zastąpi osobistego kontaktu, który sprawia, że relacje z klientami są wyjątkowe, ale może usprawnić codzienne cykle pracy.

AI pozwala na automatyzację powtarzalnych zadań, zarządzanie złożonymi procesami i wczesne rozpoczynanie pracy. Teams buduje relacje, podczas gdy AI zarządza czasochłonnymi zadaniami.

Automatyzacja zadań z wykorzystaniem AI

Oto, w jaki sposób narzędzia AI mogą usprawnić strategie powodzenia klienta, nie przesłaniając przy tym ludzkiej strony powiązań:

Poprawa personalizacji

AI analizuje dane klientów, aby tworzyć niestandardowe interakcje z klientami - poprzez e-mail, rozmowy telefoniczne lub inne punkty styku - prowadząc do lepszych doświadczeń i wyższej satysfakcji. McKinsey raportuje, że firmy wyróżniające się w zakresie personalizacji odnotowują 40% więcej przychodów z tych wysiłków.

Dostawca inteligentniejszego wsparcia 24/7

W przeciwieństwie do starszych botów opartych na regułach, nowoczesne chatboty AI wykorzystują uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP), aby zrozumieć i odpowiedzieć na pytania klientów. Zapewniają wsparcie 24/7, obsługują rutynowe zapytania, zbierają preferencje klientów i sugerują odpowiednie produkty i usługi.

Usprawnienie onboardingu i codziennych zadań

Narzędzia AI mogą automatyzować zadania, takie jak redagowanie e-maili, planowanie spotkań i zarządzanie procesami ustawień. Pomaga to ułatwić wdrażanie klientów, jednocześnie pozwalając na osobiste podejście tam, gdzie jest to potrzebne. Wynikiem jest płynniejsze doświadczenie zarówno dla zespołu, jak i niestandardowych klientów.

Czego należy szukać w AI dla oprogramowania Customer Success?

Właściwe rozwiązanie powinno obejmować wyzwania związane z niestandardową obsługą klienta , skalować operacje i dostarczać użytecznych informacji. Oto, co zawsze biorę pod uwagę przy ocenie AI pod kątem powodzenia w obsłudze klienta:

Możliwości przetwarzania języka naturalnego (NLP): Szukam oprogramowania z zaawansowanym NLP, aby dokładnie zrozumieć i odpowiedzieć na zapytania klientów, w tym analizę nastrojów

Szukam oprogramowania z zaawansowanym NLP, aby dokładnie zrozumieć i odpowiedzieć na zapytania klientów, w tym analizę nastrojów Analityka i raportowanie w czasie rzeczywistym: Preferuję oprogramowanie, które oferuje analitykę w czasie rzeczywistym, umożliwiając mojemu zespołowi szybkie reagowanie na zapytania klientów analizować opinie niestandardowych klientów i bezzwłoczne rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta

Preferuję oprogramowanie, które oferuje analitykę w czasie rzeczywistym, umożliwiając mojemu zespołowi szybkie reagowanie na zapytania klientów analizować opinie niestandardowych klientów i bezzwłoczne rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta Automatyzacja: Oprogramowanie powinno automatyzować odpowiedzi przy użyciu szablonów obsługi klienta , zapewniając sprawną, ale niestandardową komunikację z klientami

Oprogramowanie powinno automatyzować odpowiedzi przy użyciu szablonów obsługi klienta , zapewniając sprawną, ale niestandardową komunikację z klientami Integracja wielokanałowa: Narzędzie powinno płynnie integrować się z wieloma kanałami komunikacji, zapewniając spójne doświadczenie dla klientów, niezależnie od tego, w jaki sposób się angażują

Narzędzie powinno płynnie integrować się z wieloma kanałami komunikacji, zapewniając spójne doświadczenie dla klientów, niezależnie od tego, w jaki sposób się angażują Bezproblemowa integracja z CRM: Zawsze wybieram oprogramowanie, które płynnie integruje się z moim CRM i dostarcza narzędzia do zarządzania danymi klienta, które obejmują niestandardowe szablony podróży klienta Proaktywne powodzenie klienta: Twoja AI powinna przewidywać zachowania klientów, oznaczać zagrożonych klientów i sugerować proaktywne strategie zatrzymania

Zawsze wybieram oprogramowanie, które płynnie integruje się z moim CRM i dostarcza narzędzia do zarządzania danymi klienta, które obejmują niestandardowe szablony podróży klienta Bezpieczeństwo danych i zgodność z przepisami: Kluczowy jest wybór platform AI, które spełniają standardy zgodności, takie jak GDPR i CCPA, zapewniając ochronę zarówno danych klientów, jak i reputacji naszej firmy

10 najlepszych rozwiązań AI dla Customer Success Software

Oto moje ulubione narzędzia AI do obsługi powodzenia klienta, które pomogą w tym roku napędzić relacje z klientami i ich rozwój.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania projektami i współpracy z wykorzystaniem AI)

Wykorzystaj ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Zacznijmy od mojego ulubionego narzędzia - ClickUp !

To aplikacja do wszystkiego w pracy, która sprawia, że zarządzanie relacjami z klientami i projektami jest bezproblemowe. Niezależnie od tego, czy śledzę interakcje z klientami, dzielę zadania, czy analizuję dane, ClickUp oferuje rozwiązania, które po prostu mają sens.

Zobacz relacje z klientami w skrócie w oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp CRM

Zobacz relacje z klientami w skrócie w ClickUp CRM Project Management Software

Jedną z funkcji, na której stale polegam, jest Oprogramowanie do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp . Jest to najlepsze rozwiązanie CRM do zarządzania projektami i współpracy, pomagające mi zarządzać różnymi aspektami Niestandardowe powodzenie klienta SaaS .

Funkcje CRM ClickUp oferują więcej niż tylko śledzenie danych klientów. Dostarcza narzędzia, które poprawiają relacje i cykl pracy. Używam go do śledzenia i zarządzania wieloma kontami klientów za pomocą Szablon planu powodzenia klienta ClickUp .

Pomaga mi również w automatyzacji powtarzających się zadań, takich jak kolejne wiadomości e-mail i aktualizacje statusu, aby zaoszczędzić czas i zapewnić spójność. Można go również zintegrować z innymi narzędziami, takimi jak e-mail, kalendarze i platformy marketingowe, aby uzyskać całościowy widok danych klienta.

📮ClickUp Insight: 83% pracowników wiedzy polega głównie na e-mailu i czacie w komunikacji zespołowej. Jednak prawie 60% ich dnia pracy jest tracone na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji.

Dzięki ClickUp zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty zbiegają się w jednym miejscu! Nadszedł czas na centralizację i dodanie energii!

Niestandardowy przepływ pracy związany z obsługą klienta dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp

Podobnie Oprogramowanie do zarządzania projektami obsługi klienta ClickUp upraszcza procesy wsparcia i zwiększa niestandardowe zadowolenie klientów. Oprócz innych funkcji, można go używać do śledzenia i zarządzania biletami wsparcia od przesłanego do rozwiązania.

ClickUp AI Notetaker: Nigdy nie przegap kluczowego spostrzeżenia klienta ClickUp AI Notetaker to przełomowe rozwiązanie dla zespołów odpowiedzialnych za powodzenie klienta. Automatycznie nagrywa, transkrybuje i podsumowuje spotkania z klientami, zapewniając, że żaden ważny szczegół nie zostanie utracony.

użyj go do:

Przechwytywania notatek ze spotkań z klientami w czasie rzeczywistym i generowania podsumowań umożliwiających podjęcie odpowiednich działań

Synchronizowania kluczowych wniosków w cyklach pracy związanych z powodzeniami klientów

Ograniczenie ręcznego sporządzania notatek, dzięki czemu Teams mogą skupić się na zaangażowaniu klientów

Dzięki automatyzacji dokumentacji, ClickUp AI Notetaker pomaga Teams prowadzić dokładne zapisy, skutecznie śledzić działania i podejmować oparte na danych decyzje w celu poprawy relacji z klientami.

ClickUp Brain: Automatyzacja cyklów pracy związanych z sukcesem klienta ClickUp Brain ustawia platformę poza wszystkimi innymi narzędziami na liście.

Automatyzacja powiązań z klientami dzięki ClickUp Brain

Ten oparty na AI asystent pisania pomaga w automatyzacji powtarzalnych zadań i generowaniu notatek dla klientów, odpowiedzi e-mail i raportów o statusie, aby utrzymać pierwszorzędną jakość usług i zaangażowanie klientów.

Zamiast zaczynać od zera, możesz skorzystać z ponad 1000 gotowych szablonów oferowanych przez ClickUp.

Na przykład Szablon do zarządzania obsługą klienta ClickUp pozwala efektywnie organizować klientów, opinie i priorytety w jednej centralnej lokalizacji, śledzić niestandardowy wysiłek klientów i oceny satysfakcji, zarządzać partnerami lub bez wysiłku współpracować z Teams nad zgłoszeniami i rozwiązaniami.

ClickUp oferuje również szablony z podpowiedziami AI, obejmujące takie obszary jak Customer Experience KPI, CRM, zarządzanie cyklem życia klienta , powodzenie klienta, podróż klienta i inne.

_ClickUp pomaga nam organizować naszą mapę drogową produktów i funkcji, dzięki czemu możemy łatwo wprowadzać nowe funkcje i funkcje dla klientów oraz stale sprawdzać, jak postępujemy w realizacji naszych celów. Pod koniec dnia naszym celem numer jeden jest zrobienie lepszych produktów dla naszych klientów, a ClickUp nam w tym pomaga Nick Foster Dyrektor ds. wydajności w Lulu Press

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie ważnych danych projektowych za pomocą pól niestandardowych

Mapa podróży klienta w celu identyfikacji punktów styku i potencjalnych tarć

Twórz i komunikuj skuteczny plan powodzenia klienta za pomocą funkcjiSzablon planu powodzenia klienta ClickUp Szybko identyfikuj przyczyny niestandardowych problemów klientów, aby móc opracować skuteczne rozwiązania za pomocą szablonuSzablon opisu problemu klienta ClickUp. Szablon ten integruje się również z ClickUp Brain, aby uprościć zarządzanie powodzeniami klientów



Limity ClickUp

Krzywa uczenia się ClickUp może być stroma ze względu na mnogość funkcji

Ceny ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika

Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD/miesiąc za użytkownika ClickUp AI Notetaker: Dodaj do dowolnego płatnego planu już za $$$6/miesiąc za użytkownika

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Porada dla profesjonalistów: Wizualizuj kluczowe wskaźniki powodzenia obsługi klienta (np. zadowolenie klienta, wskaźnik rezygnacji, czas rozwiązania) za pomocą funkcji pulpitu ClickUp. Dostarcza to cennych informacji na temat wydajności zespołu i ogólnej kondycji klienta.

2. Customer Success AI (najlepsze do przewidywania rezygnacji klientów)

przez ChurnZero Oprogramowanie Customer Success AI firmy ChurnZero dało mi zakończony widok cyklu życia klienta. Zbiera wszystkie dane klientów w jednym miejscu, dostarcza wyniki kondycji, prognozy odnowień i automatyzuje zadania.

Integracja generatywnej sztucznej inteligencji OpenAI rozwiązuje dwie główne przeszkody: dane powstania i strategiczną burzę mózgów.

Najlepsze funkcje Customer Success AI

Uzyskaj wyniki rezygnacji klientów, aby zidentyfikować zadowolone konta i te wymagające uwagi

Tworzenie nielimitowanych segmentów klientów w celu analizowania wzorców użytkowania i dostosowywania wysiłków

Ustawienie automatycznych alertów i działań wyzwalanych przez określone sceny w podróży klienta, takie jak onboarding lub zmiany w danych klienta

Ograniczenia Customer Success AI

Etykiety dla członków zespołu i interakcje w czasie rzeczywistym nie są wspierane

Usuwanie kont klientów wymaga kontaktu z zespołem wsparcia klienta

Cennik Customer Success AI

Niestandardowy cennik

Customer Success AI oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

**Narzędzia do analizy nastrojów oparte na AI mogą analizować opinie klientów w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów przed ich eskalacją.

2. Custify (najlepsze rozwiązanie do zwiększania satysfakcji klientów w czasie rzeczywistym)

przez Custify Odkryłem, że Custify to oprogramowanie AI do powodzenia klienta, które poprawia satysfakcję klienta i zmniejsza rezygnację w czasie rzeczywistym. Pomaga firmom SaaS zwiększyć wartość życiową klientów dzięki usprawnionemu podejściu opartemu na danych.

Custify centralizuje dane klientów, ułatwiając CSM śledzenie zaangażowania. Platforma umożliwia również Teams automatyzację cykli pracy poprzez tworzenie playbooków, takich jak automatyczne wysyłanie e-maili, przypisywanie kont i ponowne angażowanie niestandardowych klientów.

Najlepsze funkcje Custify

Niestandardowe pulpity KPI do śledzenia wyników kondycji i identyfikowania ryzyka rezygnacji

Wykorzystaj widoki 360 klientów, aby uzyskać ujednoliconą perspektywę szczegółów klienta, z możliwościami wzrostu sprzedaży

Korzystaj z zaawansowanej analityki do śledzenia kosztów pozyskania klienta, aktywności CSM i nie tylko

Limity Custify

Dostawca ma ograniczone materiały pomocnicze w sekcji wsparcia

Brak zaawansowanych funkcji śledzenia aktywności i pulpitu analitycznego

Ceny Custify

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Custify

G2: 4.7/5 (370+ recenzji)

4.7/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (110+ opinii)

3. Totango (najlepsze do zwinnego zarządzania powodzeniami klientów)

przez Totango Business z powtarzającymi się przychodami potrzebuje skalowalnych narzędzi do powodzenia klienta. Podoba mi się, że Totango oferuje modułowe możliwości, pozwalając firmom dostosować się do ich bieżących potrzeb, jednocześnie planując przyszły rozwój.

Platforma wykorzystuje SuccessBLOC - gotowe, konfigurowalne szablony programów powodzenia wypełnione najlepszymi praktykami i spostrzeżeniami ekspertów. Możesz zacząć od SuccessBLOC i dostosować go do swoich specyficznych wymagań.

Najlepsze funkcje Totango

Korzystanie z wielu widoków do monitorowania ryzyka, odnowień i innych niestandardowych wskaźników klienta

Łatwe śledzenie kondycji klientów dzięki usprawnionym cyklom pracy CRM

Dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym dzięki bezpośredniej integracji API

Tworzenie kampanii e-mail i nie tylko za pomocą generatora zawartości obsługiwanego przez Jasper.ai

Limity Totango

Brak danych powstania podzadań w ramach funkcji zarządzania zadaniami

Wymaga aktualizacji interfejsu użytkownika w celu poprawy komfortu użytkowania

Ceny Totango

Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Premier: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Totango

G2: 4.3/5 (ponad 950 recenzji)

4.3/5 (ponad 950 recenzji) Capterra: 3.7/5 (ponad 20 recenzji)

5. ClientSuccess (Najlepszy do prostego, ale potężnego powodzenia klienta)

przez ClientSuccess ClientSuccess wykorzystuje AI i automatyzację, aby usprawnić powtarzalne zadania dla menedżerów sukcesu klienta (CSM), uwalniając więcej czasu na znaczące interakcje z klientami.

Dzięki SmartCS, funkcji opartej na AI, CSM mogą automatyzować komunikację e-mail, generując odpowiedzi na podstawie dowolnej podpowiedzi lub pytania. Pozwala im to również na automatyczną obsługę wielu e-maili jednocześnie.

ClientSuccess oferuje również szereg cennych funkcji, w tym kreator podróży klienta i forum społecznościowe. Bogata w funkcje platforma zawiera również potężne narzędzia do analizy danych, które pomagają wzmocnić i rozwijać relacje z klientami.

ClientSuccess - najlepsze funkcje

Szybka analiza informacji o kliencie i dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat kondycji klienta

Ocena i analiza kampanii NPS w celu uzyskania głębszego wglądu w biznes

Automatyczne podsumowywanie spotkań i rozmów z klientami, w tym analiza nastrojów

Limity ClientSuccess

Wymaga poprawy w niektórych integracjach

Ograniczenie liczby żądań API do 10 na sekundę

Cennik ClientSuccess

Niestandardowy cennik

ClientSuccess oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (410+ opinii)

4.4/5 (410+ opinii) Capterra: 4.2/5 (17+ opinii)

6. Intercom (najlepsze narzędzie AI do angażowania klientów)

przez Intercom Jako CSM zawsze szukasz skutecznych sposobów na zaangażowanie swoich niestandardowych klientów. Intercom oferuje funkcje oparte na AI, które pomagają tworzyć skuteczne doświadczenia związane z wdrażaniem i spersonalizowanym zaangażowaniem klientów.

Jego platforma komunikacyjna oparta na AI automatyzuje obsługę klienta, sprzedaż i zaangażowanie, ucząc się na podstawie interakcji, aby zapewnić coraz bardziej przemyślane odpowiedzi.

W rzeczywistości, firmy korzystające ze sztucznej inteligencji Intercom zgłosiły, że 24% wzrost wyników satysfakcji z obsługi klienta .

Intercom najlepsze funkcje

Ustawienie cyklu pracy onboardingu i ogłaszanie nowych ofert na krytycznych scenach podróży klienta

Wykorzystaj dane własne, aby spersonalizować każdą interakcję z klientem

Twórz wielokanałowe kampanie, aby angażować klientów na platformach, z których korzystają najczęściej

Limity Intercomu

API platformy jest pełne technicznego żargonu, trudne do rozszyfrowania, a jego zrozumienie jest czasochłonne

Graficzny interfejs użytkownika jest trudny w nawigacji

Cennik Intercomu

Essential : 39 USD za licencję miesięcznie

: 39 USD za licencję miesięcznie Zaliczki : $99/miejsce na miesiąc

: $99/miejsce na miesiąc Ekspert: 139 USD/miejsce na miesiąc

Intercom oceny i recenzje

G2: Ocena niedostępna

Ocena niedostępna Capterra: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

7. Zendesk (najlepszy do obsługi klienta)

przez Zendesk Zendesk wyróżnia się w obsłudze klienta i wsparciu dzięki funkcjom opartym na AI, które zwiększają wydajność i poprawiają doświadczenia klientów w wielu kanałach. Oferuje centralny hub i konsoliduje wszystkie interakcje z klientami - e-maile, czaty, media społecznościowe lub rozmowy telefoniczne - w jednym wątku.

Jedną z moich ulubionych funkcji jest to, że Zendesk oferuje interfejs bez kodu. Oznacza to, że Teams mogą skupić się na swojej wiedzy specjalistycznej w zakresie obsługi zapytań klientów bez konieczności kodowania i korzystania z narzędzi Zendesk w celu zwiększenia swoich możliwości.

Najlepsze funkcje Zendesk

Dostarczanie natychmiastowych, dokładnych odpowiedzi dzięki Zendesk Answer Bot, skracając czas odpowiedzi

Analizowanie interakcji z klientami i wydajności zespołu wsparcia dzięki dogłębnym spostrzeżeniom

Tworzenie wysoce konfigurowalnych cykli pracy w celu automatyzacji rutynowych zadań

Limity Zendesk

Rozszerzenie funkcji platformy może być przytłaczające dla małych Teams z prostszymi potrzebami wsparcia

Cennik Zendesk

Support Team: $25

$25 Suite Team: $69

$69 Suite Professional: 149 dolarów

149 dolarów Suite Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Zendesk

G2: 4.3/5 (5500+ recenzji)

4.3/5 (5500+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 4000 recenzji)

8. Userpilot (najlepszy do spersonalizowanego wdrażania)

przez Userpilot Zawsze wierzyłem, że świetne doświadczenie onboardingowe może kształtować powodzenie produktu SaaS. Userpilot ułatwia ten proces, oferując kontekstowe wskazówki dostosowane do każdego użytkownika. Pozwala to niestandardowym użytkownikom na płynne poznanie i przyjęcie produktu.

Najbardziej wyróżnia się sposób, w jaki Userpilot wykorzystuje AI do tworzenia spersonalizowanych, angażujących podróży onboardingowych. Analizy w czasie rzeczywistym podkreślają punkty tarcia, pomagając poprawić jakość obsługi klienta.

Najlepsze funkcje Userpilot

Tworzenie interaktywnych podpowiedzi i nakładek prowadzących użytkowników przez cykle pracy

Segmentowanie użytkowników i dostarczanie celowych doświadczeń związanych z wdrażaniem

Śledzenie zachowań w celu identyfikacji punktów bólu i ciągłego udoskonalania strategii onboardingu

Limity Userpilot

Wymaga dużo czasu na wstępne ustawienia i konfigurację

Ceny Userpilot

Starter : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Rozwój : $799/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $799/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Userpilot

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 50 opinii)

9. HubSpot (Najlepszy dla lepszych powiązań z klientami)

przez HubSpot Skupiając się bardziej na usługach niż na czystym powodzeniu klienta, HubSpot oferuje nieocenione funkcje dla firm dążących do poprawy relacji z klientami i udoskonalenia strategie zarządzania niestandardowymi klientami .

Jedną z rzeczy, które uwielbiam w HubSpot, jest jego wszechstronność. Dostosowuje się do wszystkich - od startupów po Enterprise - oferując jednocześnie darmowe narzędzia dla osób o ograniczonym budżecie.

Kolejnym wyróżniającym się narzędziem jest HubSpot Breeze AI, które zwiększa wydajność. Możliwości AI usprawniają cykl pracy, analizując zapytania klientów, generując wnikliwe raporty i usprawniając automatyzację zadań.

Najlepsze funkcje HubSpot

Organizowanie zgłoszeń od klientów za pomocą systemu ticketów w celu uporządkowanego zarządzania problemami

Wdrażanie ankiet w celu analizowania opinii i obliczania wyników zadowolenia klientów

Integracja z ponad 1500 platformami oprogramowania w celu uzyskania spójnego obszaru roboczego

Dostęp do funkcji HubSpot CRM i płynna integracja ze wszystkimi innymi HubSpot

Limity HubSpot

Ograniczone opcje niestandardowego podpisu e-mail w porównaniu do konkurencji

Cennik HubSpot

Free

Starter: 20 USD za licencję miesięcznie

20 USD za licencję miesięcznie Profesjonalista: 100 USD za licencję miesięcznie

100 USD za licencję miesięcznie Enterprise: 150 USD/miejsce na miesiąc

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 12 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 000 recenzji)

10. GainSight (najlepszy pod względem głębszego wykorzystania produktu i zadowolenia klientów)

przez Gainsight Widziałem, że wiele firm polega na Gainsight jako narzędziu do powodzenia klienta i rozumiem dlaczego. Ale to, co zwróciło moją uwagę, to możliwość zarządzania całym cyklem życia klienta w jednym miejscu.

Wyróżniającą się funkcją Gainsight jest Customer Health Scores. Narzędzie przetwarza regularne dane klientów w celu obliczenia poziomu satysfakcji, pomagając zrozumieć, jak zadowoleni są klienci. Wyniki te nie tylko dostarczają spostrzeżeń - pomagają zapobiegać rezygnacji, wskazując klientów, którzy mogą być zagrożeni.

Najlepsze funkcje Gainsight

Wyzwalacz spersonalizowanych działań z wykorzystaniem danych z wielu systemów

Monitorowanie zachowań niestandardowych klientów i dostosowywanie podróży w czasie rzeczywistym

Śledzenie sponsorów w celu monitorowania kluczowych klientów i otrzymywania powiadomień o wszelkich zmianach statusu

Limity Gainsight

Wymaga integracji wielu źródeł danych w celu uzyskania dokładnych informacji o klientach

Złożony proces ustawień może spowolnić początkowe wdrożenie

Ceny Gainsight

CS Essentials: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe CS Essentials Plus: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe PX Essentials: Ceny niestandardowe

Gainsight oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1500 recenzji)

4.5/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

Doskonal swoją strategię powodzenia klienta z ClickUp

AI nie jest już opcjonalnym elementem napędzającym niestandardowe powodzenie klienta - jest koniecznością. Wiodące platformy, takie jak Zendesk AI, Gainsight, HubSpot i Userpilot, całkowicie zmieniają sposób, w jaki współpracujemy z klientami. AI zapewnia szybsze, inteligentniejsze i bardziej spersonalizowane doświadczenia, zwiększając lojalność i wzrost.

Dla mnie kluczem jest narzędzie AI, które łączy automatyzację z płynną integracją. Niezależnie od tego, czy chodzi o kompatybilność między platformami, czy usprawnienie współpracy w zespole, odpowiednie rozwiązanie może zmienić zasady gry.

Jeśli szukasz platformy, która oferuje to wszystko i więcej, polecam zapoznać się z ClickUp. Łączy ona w sobie narzędzia upraszczające cykl pracy, usprawniające pracę zespołową i zwiększające wydajność. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i usprawnij swoją strategię powodzenia klienta!