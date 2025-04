10 najlepszych alternatyw i konkurentów dla wątku w 2025 r

Kiedy Meta uruchomiła wątki, pozycjonowała się jako świeża alternatywa dla X (dawniej Twitter), mająca na celu przyciągnięcie użytkowników szukających nowych sposobów na połączenie. Zbudowany na fundamencie Instagrama, Threads kładł nacisk na aktualizacje w czasie rzeczywistym i bliższe połączenia, ale ostatecznie nie był dla wszystkich.

Inne platformy wyszły naprzeciw tym, którzy chcieli mieć chronologiczną oś czasu lub bardziej niszowy charakter. Reddit oferuje celowe dyskusje, podczas gdy Discord pomaga budować społeczności. Te alternatywy mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom i konkurentom wątków dla twórców, profesjonalistów i każdego, kto chce pozostać w połączeniu z celem.

👀Do zrobienia? W ciągu zaledwie pięciu dni od uruchomienia, Wątki osiągnęły ponad 100 milionów użytkowników -rekordowy moment, który uczynił ją najszybciej rozwijającą się platformą internetową w historii.

⏰60-sekundowe podsumowanie

Oto 10 alternatyw dla wątków, które pobudzą Twoje cyfrowe rozmowy:

ClickUp pełni również funkcję narzędzia do marketingu w mediach społecznościowych, umożliwiając tworzenie kalendarzy zawartości, korzystanie z szablonów do zarządzania cyklem pracy i współpracę z zespołem w zakresie zarządzania marketingiem

Czego należy szukać w alternatywach dla wątków?

Wiele platform ma na celu budowanie społeczności i tworzenie znaczących połączeń online. Nie jest to jednak uniwersalny scenariusz. Nie można oczekiwać takiego samego zaangażowania wszędzie.

Tak więc, gdy szukasz alternatywy dla wątków na Instagramie, oto o czym musisz pamiętać:

Interfejs użytkownika : Czysty, intuicyjny interfejs może sprawić, że twoje doświadczenia będą pozytywne lub negatywne. Szukaj platform, które są naturalne i łatwe w nawigacji

: Czysty, intuicyjny interfejs może sprawić, że twoje doświadczenia będą pozytywne lub negatywne. Szukaj platform, które są naturalne i łatwe w nawigacji Funkcje społecznościowe : Czy platforma wspiera tworzenie celowych społeczności lub sprzyja znaczącym połączeniom wokół wspólnych odsetek?

: Czy platforma wspiera tworzenie celowych społeczności lub sprzyja znaczącym połączeniom wokół wspólnych odsetek? Opcje udostępniania zawartości : Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie zdjęć, wideo czy szybkich aktualizacji statusu, sprawdź, czy platforma ma możliwości, które to umożliwiają

: Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie zdjęć, wideo czy szybkich aktualizacji statusu, sprawdź, czy platforma ma możliwości, które to umożliwiają Oś czasu : Jeśli tęsknisz za czasami aktualizacji w czasie rzeczywistym bez ingerencji algorytmu, nadaj priorytet platformom oferującym tę funkcję

: Jeśli tęsknisz za czasami aktualizacji w czasie rzeczywistym bez ingerencji algorytmu, nadaj priorytet platformom oferującym tę funkcję Polityka prywatności i danych : Weź pod uwagę, w jaki sposób platforma obsługuje twoje dane i czy daje ci kontrolę nad ustawieniami prywatności

: Weź pod uwagę, w jaki sposób platforma obsługuje twoje dane i czy daje ci kontrolę nad ustawieniami prywatności Integracja z innymi platformami: Niektóre platformy działają lepiej, gdy są połączone z aplikacjami, z których już korzystasz, takimi jak Instagram lub Facebook

Jeśli szukasz aktualizacji w czasie rzeczywistym, X (dawniej Twitter) może być właśnie dla Ciebie. Jeśli potrzebujesz dedykowanej przestrzeni do współpracy zespołowej, wypróbuj narzędzia komunikacji dla przedsiębiorstw jak ClickUp Chat .

10 najlepszych alternatyw dla wątków

Oto 10 najlepszych alternatyw dla wątków, z podobnymi funkcjami i indywidualnymi USP, dla różnych przypadków użycia.

1. Slack (najlepszy do profesjonalnej komunikacji w zespole)

przez SlackSlack z biegiem lat stał się synonimem profesjonalnej komunikacji.

Potrafi zrobić wszystko, od współpracy w zespole do zrobienia zamkniętego placu miejskiego. Platforma jest aplikacją do czatowania stworzoną w celu poprawy komunikację grupową poprzez wiadomości. Ale może to być również repozytorium wszystkich plików - nawet jeśli mogą być dość trudne do znalezienia!

Slack najlepsze funkcje

Tworzenie oddzielnych kanałów dla różnych tematów, aby rozmowy były uporządkowane i łatwe do śledzenia

Integracja z Google Drive, Trello i ponad 2600 innymi narzędziami do współpracy

Łatwa komunikacja za pomocą wiadomości głosowych i wideo

Limity Slack

Free Plan pozwala tylko na 10 integracji

Plany Enterprise mogą być drogie dla większych organizacji

Cennik Slack

Free forever

Pro: $8.75/miesiąc za użytkownika

$8.75/miesiąc za użytkownika Business+: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Slack oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 33 500 opinii)

4,5/5 (ponad 33 500 opinii) Capterra: 4,7/5 (ponad 23 500 opinii)

📮ClickUp Insight: About 41% profesjonalistów preferuje komunikatory internetowe do komunikacji w Teams. Chociaż zapewniają one szybką i wydajną wymianę informacji, wiadomości są często rozproszone w wielu kanałach, wątkach lub wiadomościach bezpośrednich, co utrudnia późniejsze wyszukiwanie informacji.

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu, takiemu jak ClickUp Chat, wątki czatu są mapowane do konkretnych projektów i zadań, dzięki czemu rozmowy mają kontekst i są łatwo dostępne.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do czatowania, które często rozpraszają uwagę, ClickUp zapewnia, że dyskusje pozostają przydatne, redukując przełączanie kontekstu i pomagając Teamsom posuwać pracę do przodu, zamiast tylko o niej rozmawiać.

2. Discord (najlepszy do budowania niestandardowych społeczności)

przez Discord Chociaż istnieje od 2015 roku, Discord trafił do głównego nurtu dopiero w 2020 roku, dzięki wspólnym grom młodych dorosłych i studentów.

Dzięki czatowi głosowemu, tekstowemu i wideo jest to miejsce do połączenia, udostępniania i współpracy. Niezależnie od tego, czy koordynujesz kampanię gier ze znajomymi, czy organizujesz klub książki, Discord może dodać zabawny akcent do czatów grupowych.

Discord - najlepsze funkcje

Tworzenie i dołączanie do różnych serwerów w zależności od odsetków

Silne narzędzia moderacji społeczności z różnymi poziomami dostępu i niestandardowymi uprawnieniami

Integracja botów do różnych celów, takich jak odtwarzanie muzyki, moderowanie rozmów i dostarczanie informacji

Spróbuj Hacki do Discorda takich jak włączenie Push-to-Talk, aby zredukować hałas w tle i zapewnić przepływ rozmów w kanałach głosowych

Limity Discorda

Interfejs może początkowo wydawać się przytłaczający

Wiadomości bezpośrednie nie są ograniczone do określonych serwerów, co może rozmywać komunikację zawodową i osobistą

Ceny Discorda

Free Forever:

Nitro Basic: $2.99/miesiąc za użytkownika

$2.99/miesiąc za użytkownika Nitro: $9.99/miesiąc na użytkownika

Discord oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.7/5 (450+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Discordzie?

Jest to świetna aplikacja do budowania i angażowania społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności. Nie brakuje funkcji poprawiających zaangażowanie odbiorców, czy to na czatach, czy w kanałach głosowych. Zmiana użyteczności spowodowana częstymi aktualizacjami może zająć trochę czasu, aby się przyzwyczaić, ale funkcja podstawowych funkcji nie jest przez to utrudniona Recenzja Capterra 🧠Fun Fact: Discord został stworzony jako narzędzie komunikacji dla graczy. Jednak ostatecznie stał się świetną platformą do budowania niszowych społeczności i pozostawania w połączeniu z aktualizacjami w czasie rzeczywistym.

Przeczytaj także: Slack vs. Discord: Która aplikacja do czatu jest lepsza?

4. Reddit (najlepszy do niszowych dyskusji)

przez RedditReddit to internetowy dziki zachód, gdzie każde hobby, pytanie i niepopularna opinia znajdują swój kącik. Nie na darmo nazywa się go Frontem Internetu!

Można tu zrobić właściwie wszystko - od zagłębiania się w dyskusje z nieznajomymi na temat wspólnych odsetek, po zwykłe przewijanie i głośne śmianie się z niszowych memów. Ta rozległa sieć społeczności (zwanych subredditami) poświęcona jest szerokiemu zakresowi tematów, od astronomii po odkurzacze.

Najlepsze funkcje Reddit

Znajdowanie odpowiedniej zawartości i najlepszych dyskusji dzięki systemowi "upvote" lub "downvote"

Udział w sesjach pytań i odpowiedzi na żywo z ekspertami, celebrytami i innymi odsetkami

Nagradzanie innych użytkowników za wartościowy wkład, motywowanie do pozytywnych interakcji i zachęcanie do zaangażowania

Limity Reddit

Jakość moderacji może znacznie różnić się między subredditami, co prowadzi do niespójnych doświadczeń

Na "Front page" duży wpływ ma algorytm Reddit, co może czasami ograniczać ekspozycję na różne perspektywy

Cennik Reddit

Free Forever:

Reddit Premium: $5.99/miesiąc

Oceny i recenzje Reddit

G2: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

4.2/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Reddit?

Reddit to wyjątkowa platforma mediów społecznościowych, która pozwala użytkownikom dołączać do społeczności, publikować zawartość i angażować się w dyskusje z innymi użytkownikami... Jest to przyzwoita platforma do zastosowań casualowych i biznesowych. Publikowanie na Reddit może być nieco trudne dla nowych użytkowników, ponieważ niektóre posty są szybko usuwane. Po drugie, na Reddit jest wiele botów i kont spamowych, które często nękają innych użytkowników Recenzja G2 Przeczytaj również: Najlepsze narzędzia AI w mediach społecznościowych dla marketerów 4. Bluesky (najlepsze dla zdecentralizowanych sieci społecznościowych)

przez BlueskyBluesky można uznać za jedną z najsilniejszych alternatyw dla Twittera. Dzięki zdecentralizowanemu podejściu do budowania społeczności, oferuje znacznie większą kontrolę nad zawartością, kanałem i tożsamością online - w przeciwieństwie do Twittera.

Bluesky na nowo wyobraża sobie, czym może być platforma mediów społecznościowych, koncentrując się na kontroli użytkowników i otwartym rozwoju.

Najlepsze funkcje Bluesky

Opiera się na protokole AT, zapewniając przejrzystość i interoperacyjność między aplikacjami społecznościowymi

Połączone konta z niestandardowymi domenami dla unikalnej, weryfikowalnej tożsamości

Wybierz swoje preferencje i stwórz swoje kanały - nie ma tu algorytmicznych niespodzianek

Ustawienie własnych zasad moderacji za pomocą otwartego systemu etykiet

Limity Bluesky

Bluesky ma mniejszą bazę użytkowników, co prowadzi do ograniczonego kręgu połączeń

Jako stosunkowo nowe oprogramowanie, może doświadczać sporadycznych problemów technicznych, takich jak przerwy w działaniu serwera lub powolne ładowanie

Ceny Bluesky

Free Forever

Bluesky oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

bluesky został stworzony przez Jacka Dorseya (tak, współzałożyciela Twittera!) i rozpoczął swoją działalność jako inicjatywa badawcza w ramach Twittera w 2019 r. do zrobienia w celu zbadania opcji decentralizacji mediów społecznościowych.

5. X (dawniej Twitter) (najlepszy do globalnych dyskusji i aktualizacji)

przez XX (dawniej Twitter) to miejsce, w którym świat przychodzi się kłócić, śmiać, a czasem uczyć w 280 znakach lub mniej. Początkowo był to serwis mikroblogowy, ale od tego czasu przekształcił się w hub aktualizacji w czasie rzeczywistym. W ciągu ostatniej dekady na platformie miały miejsce wydarzenia na skalę światową, kształtując jej rolę w globalnych rozmowach.

Od popularnych tematów po pikantne debaty, X kształtuje sposób, w jaki ludzie komunikują się i wchodzą w interakcje online w nowoczesnym cyfrowym krajobrazie.

Najlepsze funkcje X

Bądź na bieżąco dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym na temat globalnych wydarzeń i popularnych tematów

Chronologiczne śledzenie osi czasu, aby nigdy nie przegapić żadnego wydarzenia z obserwowanych kont

Łatwe tworzenie zawartości wirusowej i budowanie angażującej społeczności

Korzystaj z funkcji wideo i audio na żywo do natychmiastowych dyskusji głosowych w czasie rzeczywistym

X limity

Limit 280 znaków może utrudniać przekazywanie złożonych pomysłów

Na oś czasu ma wpływ algorytm, który czasami może przedkładać zaangażowanie nad trafność

X ceny

**Free Forever

Warstwa podstawowa: $3/miesiąc

$3/miesiąc Warstwa Premium: $8/miesiąc

$8/miesiąc Warstwa Premium+: 22 USD/miesiąc

X oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 250 recenzji)

4.3/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1,700 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o X?

Podoba mi się możliwość identyfikowania influencerów, monitorowania marek, dogłębnego zrozumienia rynków, a także śledzenia hashtagów, łatwej, szybkiej i dokładnej komunikacji z wieloma osobami, szybkiej reakcji i zaangażowania między ludźmi i miejscami Złą rzeczą jest to, że ma dużo reklam, a także przyczynia się do rozpowszechniania fałszywych wiadomości... Recenzja Capterra 👀Did You Know? 48% użytkowników X twierdzi, że korzysta z platformy, aby otrzymywać wiadomości i aktualizacje, podczas gdy ten sam odsetek korzysta z niej również w celach rozrywkowych. Mówimy o wszechstronności!

6. Mastodon (najlepszy dla zdecentralizowanej prywatności)

przez MastodonMastodon to zdecentralizowany serwis społecznościowy o otwartym kodzie źródłowym, którego priorytetem jest kontrola użytkownika, prywatność i brak reklam.

Ponieważ coraz więcej osób szuka alternatywy dla tradycyjnych platform mediów społecznościowych, unikalne podejście Mastodon do zaangażowania społeczności i udostępniania zawartości zyskało na popularności.

Najlepsze funkcje Mastodon

Wybór niezależnego serwera (instancji), który działa z własną społecznością, zasadami i kulturą, zależnie od twoich odsetek i wartości

Widok postów w porządku chronologicznym z obserwowanych kont, bez ingerencji algorytmicznej

Ciesz się czystszym doświadczeniem użytkownika bez natrętnych reklam

Korzystaj z funkcji "federacji", aby wchodzić w interakcje z różnymi serwerami i tworzyć połączoną sieć zwaną "fediverse"

Limity Mastodon

Użytkownicy mogą napotkać stromą krzywą uczenia się

Znajdowanie nowych osób i zawartości może być trudniejsze w porównaniu do innych platform z potężnymi algorytmami wyszukiwania

Ceny Mastodon

Free na zawsze

Mastodon oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Grupy na Facebooku (najlepsze dla prywatnych społeczności)

przez Facebook Poświęciłeś wiele godzin na dopracowanie swojego posta, ale czy ktokolwiek go zobaczy? Bezmyślne przewijanie Facebook może szybko pogrzebać zawartość, ułatwiając odbiorcom jej przeoczenie.

Grupy oferują dedykowaną przestrzeń do połączenia się z osobami o podobnych poglądach i zbudowania przytulnej i interaktywnej społeczności odbiorców, którym zależy na tym, co masz do powiedzenia.

Najlepsze funkcje Facebook Groups

Tworzenie prywatnych grup z wyłącznym dostępem dla członków za darmo

Organizowanie i promowanie wydarzeń w grupie oraz wysyłanie powiadomień poprzez wzmianki o wszystkich

Wejdź na żywo w swojej grupie, aby budować zaangażowanie i łatwo udostępniać zdjęcia, dokumenty i wideo w grupie

Dostęp do ogromnej bazy użytkowników Facebooka, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców

Limity Facebook Groups

Sprzedaż bezpośrednia lub oferowanie zawartości premium jest generalnie niewykonalne ze względu na ograniczone opcje monetyzacji

Ograniczona kontrola nad ogólnym doświadczeniem użytkownika w grupie ze względu na w dużej mierze ustandaryzowany interfejs i funkcje

Cennik Facebook Groups

Free na zawsze

Meta Verified Standard dla twórców i Business Standard: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Meta Verified Business Plus: $44.99/miesiąc

oceny i recenzje #### Facebook Groups

G2: 4.3/5 (650+ recenzji)

4.3/5 (650+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Facebook Groups?

Grupy na Facebooku to doskonały sposób na dołączenie do małych lub dużych społeczności na Facebooku, składających się z podobnie myślących osób o podobnych odsetkach. Grupy na Facebooku są niezwykle łatwe w użyciu i zapewniają mi regularne powiadomienia dotyczące aktywności w grupach, do których dołączyłem; pozwalając mi być na bieżąco z postami Recenzja G2 8. Mattermost (najlepszy do komunikacji zespołowej na poziomie Enterprise)

przez MattermostMattermost jest jak no-fluff Alternatywa dla Slacka -praktyczny, bezpieczny i do zrobienia.

Mattermost to platforma open-source idealna dla Teams wymagających zaawansowanych funkcji współpracy i lepszej funkcjonalności. Oferuje również bezpieczne przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików, Markdown i integracje z innymi narzędziami - idealne dla firm i programistów!

Najlepsze funkcje Mattermost

Połączenie wiadomości Business udostępnianie plików i automatyzacja cyklu pracy w jednym miejscu

Połączenia audio/wideo ze swoim zespołem

Twórz ustrukturyzowane cykle pracy za pomocą playbooków i integracji

Priorytetowe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami dzięki funkcjom takim jak kompleksowe szyfrowanie i kontrola danych

Limity Mattermost

Wymaga dedykowanych zasobów IT do samodzielnego hostingu

Wersja Free ma limity funkcji, pamięci masowej i liczby użytkowników

Cennik Mattermost

**Free Forever

Professional: $10/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$10/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Mattermost

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 150 recenzji)

9. Circle (najlepsze do budowania markowych społeczności)

przez Koło Wyobraź sobie, że Twój czat grupowy i narzędzie do zarządzania pracą mają dziecko. To Koło .

To miejsce spotkań online dla twórców, społeczności i teamów, które zrobione są do zrobienia z chaosem niekończących się powiadomień i zagubionych wątków. Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz burzę mózgów ze swoim zespołem, czy debatujesz nad tym, czy ananas powinien znaleźć się na pizzy, Circle pozwala skupić się na rozmowach.

Najlepsze funkcje Circle

Łączenie dyskusji, wydarzeń i kursów w ramach jednej platformy

Dostęp do transmisji na żywo, czatów grupowych i zorganizowanych dyskusji w celu budowania zaangażowania

Ustawienie płatnego członkostwa, grup opartych na kohortach i ekskluzywnych kursów mistrzowskich

Niestandardowe dostosowanie platformy do tożsamości marki

Limity Circle

Brak Free Planów może utrudnić ocenę, czy jest to platforma dla Ciebie

Ceny Circle

Profesjonalista: $89/miesiąc

$89/miesiąc Business: $199/miesiąc

$199/miesiąc Enterprise: $360/miesiąc

$360/miesiąc Plus Branded App: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Circle

G2: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

4.8/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 35 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Circle?

Podoba mi się, że mogę dodawać kursy, zawartość w stylu postów na blogu, a także wideo i pliki PDF. Bardzo łatwo jest również niestandardowy wygląd mojej społeczności. Platforma pozwala również członkom na interakcję z zawartością i zadawanie pytań, co jest naprawdę świetne! Recenzja Capterra 10. TikTok (najlepszy pod względem kreatywnej wirusowości)

przez TikTokTikTok to miejsce, w którym 10-sekundowe wideo może zmienić cię w wirusową sensację lub sprawić, że będziesz kwestionować swoje wybory życiowe o 2 w nocy, pytając: "Dlaczego oglądam, jak ktoś piecze ciasto w kształcie krokodyla?"

Można go kochać lub nienawidzić, ale TikTok na nowo zdefiniował sposób, w jaki konsumujemy i udostępniamy zawartość.

Podczas gdy debaty na temat jego zakazu w Stanach Zjednoczonych pojawiają się co jakiś czas, stał się on hubem dla wszystkich kreatywnych rzeczy. Różne rodzaje twórców zawartości współtworzą trendy taneczne, celowe społeczności i wątpliwe życiowe triki, aby stworzyć idealne połączenie rozrywki i kreatywności.

I tak, nawet twoja babcia może skończyć na trendach - witamy w chaosie!

Najlepsze funkcje TikTok

Łatwe w nawigacji narzędzia do tworzenia angażujących wideo z filtrami, efektami i muzyką

Eksploruj spersonalizowaną stronę dla Ciebie (FYP), aby odkrywać popularną zawartość dostosowaną do Twoich odsetków

Dołącz do społeczności opartej na trendach, która rozwija się dzięki wirusowości, budując poczucie udostępniania doświadczeń

Twórz zawartość generowaną przez użytkowników dzięki funkcjom takim jak Duety i Stitches

Limity TikTok

Nasycenie zawartością może stać się wyzwaniem dla nowszych twórców, aby się wyróżnić

Powodzenie zależy w dużej mierze od zrozumienia algorytmu TikTok

Ceny TikTok

Free na zawsze

Oceny i recenzje TikTok

G2: Recenzje niedostępne

Recenzje niedostępne Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

Inne narzędzia do komunikacji ClickUp może nie być pierwszym skojarzeniem z połączeniem społecznościowym, ale jego funkcje współpracy sprawiają, że jest silnym konkurentem jako alternatywa dla wątków.

Zaprojektowana jako aplikacja do wszystkiego w pracy, oferuje również wbudowany czat, dokumenty i tablice, umożliwiając zespołom - zespołom roboczym, zespołom D&D i wszystkim innym - efektywną komunikację i współpracę w jednym miejscu.

Dzięki niestandardowym opcjom możesz zrobić znacznie więcej niż tylko czatować ze swoją społecznością.

Poruszaj się jako jeden zespół marketingowy

The Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp jest szczególnie atrakcyjne dla mediów społecznościowych i zespołów marketingowych, oferując narzędzia wykraczające poza prostą komunikację.

Od ideacji zawartości opartej na AI po zarządzanie zadaniami i śledzenie postępów - wszystko, czego potrzebuje Twój zespół ds. marketingu w mediach społecznościowych, jest tutaj.

ClickUp Chat

Jego klejnot w koronie? ClickUp Chat ! Otrzymujesz wszystkie funkcje komunikacyjne bez konieczności szukania "odpowiedniego" kanału. Rozmowy są automatycznie połączone z odpowiednią przestrzenią, listą i zadaniem w ClickUp, dzięki czemu kontekst jest zawsze pod ręką. Bonus: Jeśli masz tekst, który chcesz przekonwertować na zadanie do zrobienia, możesz to zrobić jednym kliknięciem z poziomu czatu!

Podsumuj wątki dyskusyjne za pomocą AI CatchUps w ClickUp Chat

Dodatkowo, integracja natywnego AI ClickUp, ClickUp Brain w Czat pozwala

Podsumowywać długie rozmowy, dzięki czemu można szybko wychwycić kluczowe punkty bez przewijania niekończących się wiadomości

Sugerować odpowiedzi, aby przyspieszyć odpowiedzi i sprawić, by rozmowy toczyły się efektywnie

Automatyzację aktualizacji statusu poprzez podsumowanie ostatnich postępów projektu na czacie

Popraw jasność, przepisując lub udoskonalając wiadomości w celu lepszej komunikacji

Tłumacz wiadomości w czasie rzeczywistym, aby przełamać bariery językowe w globalnych Teams

Obejrzyj to wideo, aby zrozumieć wszystko, co jest możliwe, gdy zadania i czat są zbieżne!

Ale co z sytuacjami, w których słowa to za mało? Wizualizuj i współpracuj nad swoimi pomysłami dzięki Tablice ClickUp . Pomysł, plan i mapa kampanii w mediach społecznościowych wraz z wizualnym wkładem zespołu w czasie rzeczywistym.

Wcielaj w życie swoje najlepsze pomysły, współpracując w czasie rzeczywistym z ClickUp Whiteboards

A co jeśli potrzebujesz szczegółowej dokumentacji dla swoich planów? Dokumenty ClickUp zapewni Ci ochronę. Dodaj jednego z nich do swojego projektu, aby współtworzyć i współedytować dokumenty w czasie rzeczywistym, jednocześnie kontrolując uprawnienia w celu ochrony poufnych informacji.

Głównym problemem, który rozwiązał dla nas ClickUp, jest planowanie działań marketingowych i mediów społecznościowych, jakiś czas temu planowaliśmy w Excelu i archiwizowaliśmy zawartość w folderach, więc szybko zaczęło się robić bałaganiarsko. Dzięki ClickUp mogę mieć plan i marketing (teksty, wideo i zdjęcia) w jednym miejscu, łatwe! Christian Felix M. właściciel

Niestandardowe i automatyzacja obszaru roboczego

W przeciwieństwie do aplikacji Threads, ClickUp dostarcza zestaw zaawansowanych narzędzi zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności i organizacji pracy. Jego funkcje zarządzania zadaniami pozwalają podzielić duże projekty na łatwe do zarządzania, możliwe do śledzenia zadania, przypisać obowiązki, ustawić terminy i bez wysiłku dostosować kurs w oparciu o postępy w czasie rzeczywistym. Automatyzacja ClickUp pozwalają również zaoszczędzić wiele godzin tygodniowo, eliminując powtarzające się zadania. Ustaw niestandardowe wyzwalacze za pomocą instrukcji if-then i obserwuj, jak aktualizacje statusu piszą się same, członkowie zespołu są automatycznie powiadamiani o krytycznych zmianach, a zadania płynnie przechodzą przez cykl pracy. Od automatycznego przydzielania pracy do nadawania priorytetów pilnym żądaniom, automatyzacja ClickUp zapewnia płynne działanie projektów, podczas gdy Ty skupiasz się na tym, co naprawdę ważne.

Wykonuj powtarzalne zadania automatycznie i oszczędzaj czas dzięki ClickUp Automations

Stwórz własną bazę mediów społecznościowych

Budowanie społeczności to coś więcej niż tylko komunikacja. To także tworzenie solidnej strategii.

Jednak ustawienie całego oprogramowania do zarządzania mediami społecznościowymi to dużo pracy. Czy to możliwe? szablon zawartości mediów społecznościowych pomóc? Oczywiście, że może!

The Szablon mediów społecznościowych ClickUp ułatwia (i przyspiesza!) rozpoczęcie obecności w mediach społecznościowych, łącząc wszystko, czego potrzebujesz - od burzy mózgów po dane powstania, planowanie i analizę - w jednym miejscu.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi zadaniami swojego zespołu dzięki ClickUp Calendar View

Chcesz czegoś bardziej zaawansowanego? Kalendarz Zaawansowany szablon ClickUp Social Media zawiera ponad 15 niestandardowych statusów i pięć niestandardowych widoków, w tym widok listy, widok tablicy w stylu Kanban i inne, umożliwiające kompleksowe zarządzanie.

Łatwe śledzenie postępów w realizacji zadań dzięki ClickUp Custom Statuses

Potrzebujesz szablonu specjalnie do angażowania społeczności? Szablon Szablon do zarządzania społecznością ClickUp pomaga w planowaniu, tworzeniu strategii, śledzeniu i mierzeniu powodzenia, zapewniając, że Twoja społeczność pozostanie aktywna i połączona.

Przejdź na ClickUp, aby:

Pracować z zakończonym zarządzanie projektami w mediach społecznościowych w tym zarządzanie zadaniami i wydarzeniami, automatyzacja cyklu pracy i śledzenie projektów

Zastosuj integracje takie jak Narzędzia do analizy Instagrama dla bezpiecznego przepływu danych bez przełączania narzędzi

Dostęp do wsparcia Globalna społeczność ClickUp innych użytkowników ClickUp do połączenia, nauki i udostępniania pomysłów

Podsumowując, ClickUp jest niezbędny dla teamów, które chcą zwiększyć swoją obecność i współpracę w mediach społecznościowych. Zapewnia przepływ informacji w mediach społecznościowych bez zakłóceń!

Przeczytaj również: Darmowe szablony kalendarzy mediów społecznościowych

Wątek efektywnej komunikacji z ClickUp

Niezależnie od tego, czy szukasz profesjonalnej współpracy, niszowych dyskusji, czy kreatywnej wirusowości, istnieje wiele platform do rozważenia. ClickUp wyróżnia się jednak jako najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami w mediach społecznościowych.

Media społecznościowe nigdy nie śpią. Dzięki wszechstronnym funkcjom, takim jak łatwa współpraca, zarządzanie zadaniami i zautomatyzowane cykle pracy, ClickUp również nie śpi. Ponadto konsoliduje wszystkie pomysły WIP, zawartość gotową do publikacji, kluczowe wskaźniki i ważne aktualizacje w jednym miejscu.

Dzięki temu możesz tworzyć skuteczne strategie, śledzić postępy i osiągać cele w mediach społecznościowych, nie martwiąc się o zmęczenie narzędziami. Brzmi dobrze? Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp teraz!