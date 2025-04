10 najlepszych programów do zarządzania zapasami budowlanymi w 2025 r

Za każdą strukturą - od wysokich drapaczy chmur po przytulne domy - kryje się historia skrupulatnego planowania i zarządzania zasobami.

Nawet najmniejsze opóźnienie może zniweczyć projekt w branży budowlanej - od zapewnienia, że materiały dotrą na czas, po zmieszczenie się w budżecie. Stawka jest wysoka, podobnie jak złożoność zarządzania wszystkim, od poziomu zapasów po harmonogramy zamówień.

Specjaliści z branży budowlanej stają dziś przed wyzwaniami takimi jak zmienne koszty materiałów, zakłócenia w łańcuchu dostaw i rosnąca potrzeba śledzenia zasobów w wielu lokalizacjach

Branża ta wymaga skrupulatnego i wydajnego zarządzania, które można osiągnąć tylko dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania systemem zapasów.

Oto zestawienie 10 najlepszych programów do zarządzania zapasami w budownictwie, które pomogą udoskonalić operacje, ograniczyć marnotrawstwo i utrzymać marzenia na właściwym torze.

Poznaj ClickUp do zarządzania zapasami w budownictwie

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto nasz wybór najlepszego oprogramowania do zarządzania zapasami dla profesjonalistów z branży budowlanej, które pomoże Ci zoptymalizować zarządzanie zapasami:

ClickUp : Najlepszy do usprawniania i zarządzania operacjami magazynowymi Buildertrend: Najlepszy do uproszczenia zarządzania projektami budowlanymi Procore: Najlepszy do zarządzania projektami budowlanymi na dużą skalę Contractor Foreman: Najlepszy dla małych i średnich wykonawców Xero: Najlepsze dla małych firm potrzebujących skalowalnych rozwiązań księgowych Sortly: Najlepsze dla małych firm budowlanych z prostymi potrzebami w zakresie inwentaryzacji Zoho Inventory: Najlepsze rozwiązanie dla firm realizujących zamówienia wielokanałowe Sage 50 Accounting: Najlepsze dla małych i średnich firm budowlanych QuickBooks Online: Najlepsze dla małych i średnich firm budowlanych AlignBooks: Najlepsze dla małych firm i MMŚP

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zapasami budowlanymi?

Firmy są głodne śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym - i nie bez powodu.

Według Deloitte's Engineering and Construction Industry Outlook niektóre organizacje eksperymentowały nawet z dronami do inspekcji placów budowy, monitorowania postępów i zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym. Imponujące? Tak. Praktyczne dla każdego? Nie za bardzo.

W przypadku większości firm budowlanych niezawodne oprogramowanie do inwentaryzacji budowlanej dobrze spełnia swoje zadanie poprzez śledzenie zapasów magazynowych i ocenę aktywów budowlanych. Chcesz śledzić sprzęt o dużej wartości lub zarządzać zapasami? Idealne oprogramowanie pomoże również w tym.

🧠 Czy wiesz, że: Kask ochronny został po raz pierwszy użyty w 1919 roku i był jednym z pierwszych elementów wyposażenia ochronnego ery nowożytnej. Początkowo były wykonane z płótna, kleju i czarnej farby. Wyobraź sobie próbę śledzenia zapasów sprzętu ochronnego w tamtych czasach!

Wszystko, co musisz zrobić, to nadać priorytet kilku funkcjom. Oto, czego należy szukać w oprogramowanie do optymalizacji zapasów :

Aktualizacje zapasów na żywo : Zapobieganie kosztownym brakom lub nadmiernym zapasom dzięki oprogramowaniu, które dostarcza w czasie rzeczywistym aktualne informacje o poziomach materiałów i sprzętu

: Zapobieganie kosztownym brakom lub nadmiernym zapasom dzięki oprogramowaniu, które dostarcza w czasie rzeczywistym aktualne informacje o poziomach materiałów i sprzętu Narzędzia do planowania materiałów : Uproszczenie planowania łańcucha dostaw poprzez dostosowanie potrzeb materiałowych do harmonogramu budowy w celu zapewnienia płynnej osi czasu projektu

: Uproszczenie planowania łańcucha dostaw poprzez dostosowanie potrzeb materiałowych do harmonogramu budowy w celu zapewnienia płynnej osi czasu projektu Prosta, przyjazna dla użytkownika konstrukcja : Upewnij się, że każdy w zespole może efektywnie zarządzać zapasami bez konieczności odbywania wielogodzinnych szkoleń technicznych

: Upewnij się, że każdy w zespole może efektywnie zarządzać zapasami bez konieczności odbywania wielogodzinnych szkoleń technicznych Dostęp mobilny i w chmurze : Przechowuj dane inwentaryzacyjne na wyciągnięcie ręki, zarówno na miejscu, jak i w biurze, za pomocą smartfonów lub tabletów

: Przechowuj dane inwentaryzacyjne na wyciągnięcie ręki, zarówno na miejscu, jak i w biurze, za pomocą smartfonów lub tabletów Śledzenie wielu lokalizacji : Łatwe zarządzanie materiałami i sprzętem w wielu miejscach pracy w celu zapewnienia właściwej alokacji i transferów

: Łatwe zarządzanie materiałami i sprzętem w wielu miejscach pracy w celu zapewnienia właściwej alokacji i transferów Konfigurowalne i skalowalne opcje : Wybierz oprogramowanie, które rozwija się wraz z Twoim biznesem i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb w zakresie inwentaryzacji

: Wybierz oprogramowanie, które rozwija się wraz z Twoim biznesem i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb w zakresie inwentaryzacji Szczegółowe raportowanie i analizy: Raportowanie trendów w zapasach, wykorzystania i kosztów w celu podejmowania mądrzejszych decyzji zakupowych

10 najlepszych programów do zarządzania zapasami w branży budowlanej

1. ClickUp (najlepsze do usprawniania operacji magazynowych i zarządzania nimi)

Każdy w konstrukcja zna zmagania z zarządzaniem zapasami aż za dobrze:

Opóźnione projekty i zmarnowane zasoby z powodu złego śledzenia zapasów

Zbyt duże zapasy elementów pochłaniają przestrzeń i pieniądze, podczas gdy zbyt małe zapasy prowadzą do niewykorzystanych okazji

Czasochłonne procesy ręczne, które wszystko spowalniają

Zapomniane, przestarzałe zapasy piętrzące się w magazynach

Zazwyczaj rozwiązanie tych problemów wymaga zastosowania wielu narzędzi - pulpitów, automatyzacji, powiadomień.

Ale po co komplikować sprawę? ClickUp upraszcza wszystko dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do zarządzania zapasami, współpracy zespołowej i wydajności, przy wsparciu cyklów pracy AI.

Szablon do zarządzania zapasami ClickUp

Zacznij od Szablon do zarządzania zapasami ClickUp . Centralizuje poziomy zapasów, ponowne zamówienia, dostawców i koszty, utrzymując wszystkie dane dotyczące zapasów uporządkowane i dostępne.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-701.png Szablon do zarządzania zapasami ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-4395291&department=operations Dowiedz się więcej /%cta/

Śledzenie trendów i ruchów pomaga również uniknąć nadmiernych zapasów lub wyczerpania krytycznych zapasów.

Widoki ClickUp

Projekty budowlane są dynamiczne, a każda rola - kierownicy budowy, urzędnicy ds. zamówień lub wykonawcy - wymaga innego wglądu.

Wszechstronność ClickUp przejawia się w szczególności poprzez Widoki ClickUp które dostosowują się do różnych potrzeb projektu. ClickUp oferuje ponad 15 w pełni konfigurowalnych widoków, aby dopasować się do Twojego cyklu pracy

Z Widok tabeli ClickUp umożliwia niestandardowe ustawienie kolumn dla jednostek SKU, ilości i lokalizacji, co ułatwia wykrywanie braków i przenoszenie zapasów tam, gdzie są potrzebne. Wyobraź sobie, że w ciągu kilku sekund wiesz dokładnie, ile worków z betonem znajduje się w miejscu A, a ile w miejscu B.

zapoznaj się ze swoją inwentaryzacją, aby natychmiast znaleźć rozbieżności dzięki ClickUp Table View

Użyj widoku listy ClickUp, aby nadać priorytet zamówieniom zakupu, widoku tabeli, aby śledzić ilości i logistykę, a widoku kalendarza, aby dostosować dostawy materiałów do oś czasu projektu. W przypadku zespołów pracujących na miejscu widok Tablica upraszcza śledzenie zadań związanych z wysyłkami lub transferami sprzętu.

Wolisz wizualną demonstrację. Oto jak można wykorzystać widok listy do nadzorowania zapasów budowlanych.

Teams budowlani mogą pójść o krok dalej dzięki funkcji Szablon zarządzania budową ClickUp . Jest to kompleksowe narzędzie do organizowania projektów, zarządzania harmonogramami i dostosowywania teamów.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: Twój brygadzista dzwoni, aby zapytać o dostępność sprzętu o dużej wartości do nowego zadania. Zamiast wertować niekończące się dzienniki, otwierasz widok pulpitu, który konsoliduje wszystkie krytyczne dane inwentaryzacyjne w jednym, czytelnym interfejsie.

Oto wideo, które wyjaśnia to szczegółowo:

ClickUp Dashboards

uzyskaj 360-stopniowy widok informacji o produkcie dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Z Pulpity ClickUp można

Wyświetlać dane dotyczące zapasów na widżetach w celu szybkiego dostępu do krytycznych poziomów zapasów i trendów

Automatyzację zadań, takich jak alerty o niskim stanie zapasów lub wyzwalacze uzupełniania zapasów, aby zaoszczędzić czas

Potrzebujesz powiadomień o niskim stanie zapasów? Automatyzacja ClickUp obsługują to płynnie, wyzwalając zadania zmiany kolejności przed wystąpieniem niedoborów.

🗣️Customer Speaks:

Kiedyś spędzaliśmy dodatkowe godziny na ręcznym wykonywaniu rutynowych czynności, takich jak dostarczanie projektów do naszego zespołu, tworzenie zadań i wklejanie połączonych linków. Teraz wykorzystujemy ten czas na planowanie z wyprzedzeniem i przenoszenie większej liczby cykli pracy zespołu do ClickUp.

Oscar Aguilar, Marketing Operations Manager, CEMEX

Zauważył również, że powiadamianie członków zespołu o zakończonym zadaniu mogło zająć do 36 godzin przed automatyzacją. Teraz, dzięki ClickUp, aktualizacje te są natychmiastowe, co pozwala Teams skupić się na swoich priorytetach i sprawnie dotrzymywać terminów.

ClickUp Brain

Gdy brakuje czasu, ClickUp Brain , zintegrowany asystent AI, analizuje trendy, przygotowuje zapytania ofertowe i tworzy szybkie aktualizacje, pozwalając skupić się na zadaniach o wyższym priorytecie.

Dowiedz się więcej

Szybkie tworzenie zapytań ofertowych dzięki ClickUp Brain

Przykład: Załóżmy, że przygotowujesz się do masowego wylewania betonu jutro o wschodzie słońca i nagle zdajesz sobie sprawę, że nie masz pewności, czy wszystkie materiały zostały zamówione. Zamiast grzebać w e-mailach lub logach, poproś ClickUp Brain o przeanalizowanie ostatnich zamówień i potwierdzenie stanów magazynowych. W ciągu kilku chwil ClickUp Brain wygeneruje podsumowanie pokazujące, co jest w magazynie, oznaczy brakujące elementy, a nawet przygotuje zapytanie ofertowe do dostawcy - oszczędzając godziny i zapewniając, że załoga dotrzyma harmonogramu.

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe pulpity : Analizuj dostępność zapasów, śledź braki magazynowe i monitoruj trendy w spersonalizowanym widoku

: Analizuj dostępność zapasów, śledź braki magazynowe i monitoruj trendy w spersonalizowanym widoku Szablon zarządzania zapasami : Centralizacja wszystkich danych dotyczących zapasów w celu śledzenia w czasie rzeczywistym poziomów zapasów, ponownych zamówień i szczegółów dotyczących dostawców za pomocą szablonów zapasów Widok tabeli ClickUp : Twórz ustrukturyzowane układy do zarządzania budżetami, zapasami i danymi klientów za pomocą wierszy i kolumn

: Centralizacja wszystkich danych dotyczących zapasów w celu śledzenia w czasie rzeczywistym poziomów zapasów, ponownych zamówień i szczegółów dotyczących dostawców za pomocą szablonów zapasów Kalendarze i osie czasu : Planuj dostawy i zadania w czasie rzeczywistym za pomocą współpracujących osi czasu i kalendarzy zasobów

: Planuj dostawy i zadania w czasie rzeczywistym za pomocą współpracujących osi czasu i kalendarzy zasobów Narzędzia do raportowania: Generowanie szczegółowych raportów z inwentaryzacji w celu identyfikacji luk wydajności, ograniczeń i trendów w celu podejmowania mądrzejszych decyzji

Limity ClickUp

Niektóre urządzenia mobilne mogą działać wolniej

Złożone funkcje mogą stanowić krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Uwielbiam szablony, kreator pulpitów i całą dostępną zawartość szkoleniową. Wypróbowałem inne rozwiązania, takie jak Asana, Monday.com i Trello, a ClickUp zdecydowanie najlepiej sprawdza się w naszej firmie budowlanej

Recenzent G2

2. Buildertrend (Najlepszy do uproszczenia zarządzania projektami budowlanymi)

via BuildertrendZarządzanie projektami budowlanymi to nie lada wyczyn. Pomiędzy napiętymi harmonogramami, śledzeniem finansów i informowaniem klientów na bieżąco, łatwo jest poczuć się przytłoczonym.

Buildertrend upraszcza ten chaos, łącząc zarządzanie projektami, śledzenie finansów i współpracę z klientami w jednym potężnym narzędziu.

Wyobraź sobie taką sytuację: twoja ekipa czeka na miejscu na dostawy materiałów, podczas gdy twój zespół biurowy stara się zaktualizować budżety i harmonogramy. Dzięki kompleksowej platformie Buildertrend możesz zarządzać harmonogramami, śledzić koszty, a nawet komunikować się z klientami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu klienta.

Najlepsze funkcje Buildertrend

Utrzymuj swój zespół w zgodzie z harmonogramami, listami do zrobienia, listy inwentaryzacyjne i dzienników

Porównywanie szacowanych i rzeczywistych kosztów, śledzenie przepływu gotówki i integracja z QuickBooks i Xero

Zapewnianie klientom aktualizacji w czasie rzeczywistym, podpisywanie umów i widoczność projektów za pośrednictwem scentralizowanego pulpitu

Łatwe wnioskowanie, zatwierdzanie i śledzenie zmian bez zakłócania cyklu pracy

Udostępnianie plików, wiadomości i aktualizacji członkom Teams i podwykonawcom

Limity Buildertrend

Zaawansowane narzędzia finansowe są dostępne tylko w wyższych planach

Wyższa krzywa uczenia się niektórych funkcji w porównaniu do konkurencji

Wydajność aplikacji mobilnej mogłaby zostać poprawiona

Cennik Buildertrend

Essential : 399 USD/miesiąc

: 399 USD/miesiąc Zaawansowany : $699/miesiąc

: $699/miesiąc Zakończone: $999/miesiąc

Buildertrend oceny i recenzje

G2 : 4.2/5 (150+ recenzji)

: 4.2/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1600+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Buildertrend?

Używam Buildertrend do zarządzania naszą 10-milionową firmą budowlaną. Uważam, że jest to bardzo korzystne, zwłaszcza jeśli chodzi o dokumentację. Używamy go do selekcji, dzienników, szacowania i prowadzenia dokumentacji. Jest naprawdę świetny

Użytkownik Reddit

Pro Tip: Inwestycja w system zarządzania zapasami to świetny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i zarządzanie kosztami. Oto jak stworzyć system inwentaryzacji aby sprostać rosnącym niestandardowym wymaganiom klientów.

3. Procore (najlepsze rozwiązanie do zarządzania budową na dużą skalę)

via Procore Zarządzanie projektem budowlanym na dużą skalę obejmuje zbyt wiele ruchomych części - harmonogramy, budżety, zgodność z przepisami i górę dokumentacji. Zaprojektowany z myślą o złożonych projektach, Procore pomaga generalnym wykonawcom, właścicielom i specjalistycznym wykonawcom ułatwić cykl pracy od przygotowania budowy do jej zamknięcia.

Dzięki scentralizowanej platformie Procore zyskujesz widoczność w czasie rzeczywistym każdego aspektu projektu, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji i współpracę między zainteresowanymi stronami.

Najlepsze funkcje Procore

Scentralizowany projekt i oprogramowanie do zarządzania zadaniami które łączy Teams w terenie i w biurze w celu aktualizacji i śledzenia zadań w czasie rzeczywistym

Zarządzanie dokumentami upraszcza organizację plików dzięki kontroli wersji i bezpiecznemu przechowywaniu

Zarządzanie finansami integruje się z QuickBooks i Sage, zapewniając dokładne śledzenie kosztów i budżetowanie

Narzędzia prekonstrukcyjne usprawniają składanie ofert, szacowanie i zarządzanie projektami

Wydajne narzędzia do zarządzania zapasami pomagają zachować zgodność z inspekcjami, listami kontrolnymi i śledzeniem incydentów w operacjach magazynowych

Ograniczenia Procore

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników i mniejszych Teams

Funkcje offline są ograniczone i w dużej mierze opierają się na danych z pamięci podręcznej

Niestandardowe ceny mogą być kosztowne dla małych i średnich firm

Cennik Procore

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Procore

G2 : 4.6/5 (3,200+ recenzji)

: 4.6/5 (3,200+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,700+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Procore?

Nadałem tytuł mojej recenzji "Instagram zarządzania budową", ponieważ korzystanie z Procore jest naprawdę takie proste. Jestem księgowym projektu w firmie budowlanej w stanie New Jersey i zajmuję się rozliczeniami. Bardzo podobają mi się funkcje harmonogramu wartości i rozliczeń z podwykonawcami na projektach

Użytkownik G2

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie i narzędzia do zarządzania zamówieniami

4. Contractor Foreman (najlepszy dla małych i średnich wykonawców)

via Brygadzista wykonawcy Ograniczenia budżetowe nie powinny oznaczać rezygnacji z wydajności. Contractor Foreman zapewnia zaawansowane funkcje zarządzania budową w przystępnej cenie, szczególnie dla mniejszych wykonawców, którzy potrzebują kompleksowych narzędzi bez rozbijania banku.

Szeroki zakres funkcji - od śledzenia finansów po planowanie projektów - jest opakowany w intuicyjną platformę, która rozwija się wraz z Twoim biznesem.

najlepsze funkcje #### Contractor Foreman

Upraszcza zarządzanie projektami dzięki wykresom Gantta, harmonogramom i dziennikom

Oferuje wbudowane narzędzia finansowe, w tym fakturowanie w stylu AIA i śledzenie kosztów w czasie rzeczywistym

Zawiera konfigurowalne formularze i listy kontrolne do inspekcji, spotkań dotyczących bezpieczeństwa i przedkładania dokumentów

Dostarcza geofencing i śledzenie czasu z obsługą GPS w celu dokładnego monitorowania siły roboczej

Wsparcie integracji z QuickBooks i dostęp do API dla płynnego cyklu pracy

Limity dla brygadzistów wykonawców

Funkcje planowania mogą wydawać się rozproszone i wymagać dopracowania

Ograniczona integracja z podmiotami zewnętrznymi w porównaniu do innych platform

Problemy z wydajnością aplikacji mobilnej, szczególnie w przypadku przesyłania zdjęć

Brak trybu offline umożliwiającego dostęp do danych w odległych lokalizacjach

Ceny aplikacji Contractor Foreman

Podstawowy : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Standard : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Plus : $125/miesiąc

: $125/miesiąc Pro : $166/miesiąc

: $166/miesiąc Unlimited: 249 USD/mies

Contractor Foreman oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (260+ recenzji)

: 4.5/5 (260+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (690+ opinii)

Pro Tip: Bycie na bieżąco z postępem technologicznym jest kluczem do efektywnego zarządzania projektami. Oto przewodnik po wyborze odpowiedniego oprogramowanie do planowania budowy niestandardowe do Twoich potrzeb.

5. Xero (najlepsze dla małych firm potrzebujących skalowalnych rozwiązań księgowych)

via Xero Zarządzanie finansami w budownictwie nie jest łatwym zadaniem - bilansowanie kosztów pracy, śledzenie wydatków i uzgadnianie faktur często przypomina projekt. Xero wkracza do akcji jako oparte na chmurze rozwiązanie księgowe dostosowane do potrzeb firm budowlanych.

Dzięki integracji z aplikacjami dla branży budowlanej, takimi jak WorkflowMax, śledzenie projektów i zarządzanie kosztami jest bezproblemowe, a przyjazna dla użytkownika aplikacja mobilna umożliwia realizację zadań nawet z placu budowy.

Najlepsze funkcje Xero

Nieograniczony dostęp użytkowników do wszystkich planów cenowych

Połączenie z ponad 21 000 instytucji finansowych w celu łatwego importu transakcji bankowych

Aplikacja mobilna do zarządzania wydatkami w podróży z przechwytywaniem paragonów

Integracja z ponad 1000 aplikacji, w tym WorkflowMax i Gusto

Funkcje raportowania finansowego, takie jak zestawienia zysków i strat oraz przedawnione należności

Limity Xero

Plan podstawowy limituje faktury i rachunki (odpowiednio 20 i 5)

Wsparcie tylko dla jednej organizacji na subskrypcję

Zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie projektów i wnioski o zwrot wydatków, wymagają najdroższego planu

Brak bezpośredniego wsparcia telefonicznego, poleganie wyłącznie na pomocy online

Cennik Xero

Starter : 29 USD/miesiąc

: 29 USD/miesiąc Standard : $46/miesiąc

: $46/miesiąc Premium: $69/miesiąc

Oceny i recenzje Xero

G2 : 4.3/5 (710+ recenzji)

: 4.3/5 (710+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3 100+ recenzji)

Przeczytaj również: Free szablony do zarządzania budową 📮 Insight: Nasze badanie wykazało, że pracownicy wiedzy utrzymują średnio 6 połączeń dziennie lub 6 osób, z którymi muszą codziennie rozmawiać do zrobienia czegoś w swoim miejscu pracy. Prawdopodobnie wiąże się to z wieloma pingami w tę i z powrotem za pośrednictwem e-maili, czatu i narzędzi do zarządzania projektami.

A gdyby tak zebrać wszystkie te rozmowy w jednym miejscu? Z ClickUp możesz! To aplikacja do wszystkiego w pracy, która łączy projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu - wszystko zasilane przez AI, które pomaga Tobie i Twojemu zespołowi pracować szybciej i mądrzej.

6. Sortly (najlepsze dla małych firm budowlanych z prostymi potrzebami inwentaryzacyjnymi)

via Sortuj Śledzenie stanu narzędzi, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych jest częstym wyzwaniem dla firm budowlanych. Od zagubionych narzędzi po brak krytycznych materiałów w połowie projektu, zarządzanie zapasami może szybko wykoleić oś czasu i budżet.

Sortly oferuje proste, ale potężne rozwiązanie do zarządzania zapasami dostosowane do potrzeb małych firm budowlanych, które muszą być na bieżąco ze swoimi zasobami bez złożoności systemów Enterprise.

Sortly upraszcza nadzór nad zapasami dzięki funkcjom takim jak generowanie kodów QR, alerty magazynowe i śledzenie czasu w czasie rzeczywistym na różnych urządzeniach.

Najlepsze funkcje Sortly

Generowanie kodów QR i kodów kreskowych w celu łatwego śledzenia narzędzi i materiałów

Ustawienie alertów o minimalnym stanie zapasów w celu uniknięcia kosztownych opóźnień lub braków magazynowych

Przesyłanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości w celu wizualnego katalogowania elementów

Synchronizacja w czasie rzeczywistym między urządzeniami w celu uzyskania dokładnych aktualizacji od Teams w terenie

Przyjazny dla urządzeń mobilnych interfejs do zarządzania zapasami na miejscu lub w podróży

Limity Sortly

Free Plan ogranicza wpisy do 100 elementów i oferuje minimalne możliwości niestandardowe

Zaawansowane funkcje, takie jak integracja z zewnętrznym skanerem, wymagają wyższych planów

Nie jest to idealne rozwiązanie dla operacji na dużą skalę ze złożonymi potrzebami inwentaryzacyjnymi

Cennik Sortly

Free

Zaawansowany : $24/miesiąc

: $24/miesiąc Ultra : $74/miesiąc

: $74/miesiąc Premium : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Sortly oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (25 opinii)

: 4.4/5 (25 opinii) Capterra: 4.6/5 (720+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sortly?

Sortly jest bardzo łatwy w użyciu. Jest na wyciągnięcie ręki, a także dostępny na komputerze dla mojego asystenta, aby mógł zarządzać naszymi zapasami mundurów i sprzętu

Recenzent G2

🧠 Czy wiesz, że: Wielki Mur Chiński, jeden z największych projektów budowlanych na świecie, wymagał skrupulatnego zarządzania zasobami przez wieki. Szacuje się, że wykorzystano ponad 100 milionów ton cegieł, kamieni i ziemi - bez nowoczesnych systemów inwentaryzacji!

7. Zoho Inventory (najlepsze rozwiązanie dla firm obsługujących wielokanałowe zamówienia)

via Zoho Inventory Zarządzanie zapasami w wielu kanałach przy jednoczesnym zachowaniu dokładności może być wyzwaniem, szczególnie w branży budowlanej, gdzie śledzenie zapasów i organizacja magazynu mają kluczowe znaczenie.

Zoho Inventory upraszcza ten proces, oferując scentralizowaną platformę do zarządzania zamówieniami, śledzenia zapasów i płynnej integracji z narzędziami takimi jak Shopify, Amazon i Zoho CRM.

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie części zamiennych, monitorowanie zapasów w magazynach, czy automatyzację faktur zgodnych z GST, Zoho Inventory dostarcza niezbędnych narzędzi do sprawnego funkcjonowania Businessu.

Najlepsze funkcje Zoho Inventory

Śledzenie zapasów w wielu magazynach ze scentralizowaną widocznością

Bezproblemowe generowanie faktur i wezwań do zapłaty zgodnych z GST

Płynna integracja z platformami eCommerce, takimi jak Shopify i Etsy

Skanowanie kodów kreskowych w celu usprawnienia śledzenia elementów i zmniejszenia liczby błędów

Dostęp do raportowania stanów magazynowych w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia procesu decyzyjnego

Limity Zoho Inventory

Ograniczone możliwości pracy w trybie offline mogą utrudniać prowadzenie działalności na obszarach o słabym połączeniu z Internetem

Podstawowy plan oferuje podstawowe funkcje, co ogranicza skalowalność dla rozwijających się firm

Zaawansowane funkcje, takie jak elementy złożone i zarządzanie wieloma magazynami, są dostępne tylko w planach wyższego poziomu

Cennik Zoho Inventory

Free Edition

Standard Edition : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Professional Edition : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Premium Edition: $129/miesiąc

Zoho Inventory oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (95+ recenzji)

: 4.3/5 (95+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (400+ recenzji)

Pro Tip: Skuteczny cRM budowlany oprogramowanie jest niezbędne, aby zapobiec opóźnieniom, przekroczeniu kosztów i problemom z jakością. Oto przewodnik, który upraszcza zarządzanie projektami za pomocą odpowiednich narzędzi, aby zapewnić zgodność interesariuszy i płynne działanie.

8. Sage 50 Accounting (najlepsze dla małych i średnich firm budowlanych)

via Mędrzec Śledzenie złożonych finansów, płac i zarządzania zapasami może przytłaczać firmy budowlane. Sage 50 Accounting oferuje funkcje specyficzne dla branży, takie jak zaawansowane śledzenie zapasów i kalkulacja kosztów pracy, dla profesjonalistów z branży budowlanej, którzy muszą efektywnie zarządzać zasobami i kontrolować budżety.

Pro Tip: Szablony do planowania zasobów ułatwią Ci życie, przekształcając powtarzalne wzorce w strategie, które można wykorzystać w praktyce. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby poznać spostrzeżenia i przykłady, które usprawnią proces planowania bez wysiłku.

Najlepsze funkcje Sage 50 Accounting

Zarządzanie zapasami dzięki zaawansowanemu śledzeniu, w tym kalkulacji kosztów FIFO/LIFO i śledzeniu seryjnemu

Obsługa budżetów projektów za pomocą narzędzi, takich jak zaawansowany kosztorys zadań i raportowanie na poziomie faz

Automatyzacja uzgodnień bankowych i zarządzania fakturami w celu zmniejszenia wysiłku ręcznego

Płynna integracja z systemami płacowymi w celu usprawnienia zarządzania pracownikami

Generowanie solidnych raportów finansowych ze śledzeniem i prognozą dla poszczególnych działów

Limity Sage 50 Accounting

Oprogramowanie oparte na pulpicie może ograniczać dostępność w porównaniu z rozwiązaniami natywnymi dla chmury

Zaawansowane funkcje, takie jak wsparcie dla wielu użytkowników, wymagają wyższych planów, co zwiększa koszty

Interfejs może wydawać się przestarzały dla użytkowników przyzwyczajonych do nowoczesnych platform w chmurze

Ceny Sage 50 Accounting

Pro Accounting : 61,92 USD/miesiąc

: 61,92 USD/miesiąc Premium Accounting : 103,92 USD/miesiąc na użytkownika

: 103,92 USD/miesiąc na użytkownika Quantum Accounting: $177.77/miesiąc na użytkownika

Sage 50 Accounting oceny i recenzje

G2 : 3.9/5 (140+ recenzji)

: 3.9/5 (140+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (400+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Sage 50?

Księgowość w chmurze Sage 50 jest bardzo pomocna dla nas, księgowych; sprawia, że nasza praca jest łatwa w użyciu, łatwa do wdrożenia, łatwa do zintegrowania z obsługą klienta, która ma wiele funkcji i jest łatwa w użyciu.

Recenzent G2

💡 Pro Tip: Szablony do planowania zasobów ułatwią Ci życie, przekształcając powtarzalne wzorce w strategie, które można wykorzystać w praktyce. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby poznać spostrzeżenia i przykłady, które usprawnią proces planowania bez wysiłku.

9. QuickBooks Online (najlepszy dla małych i średnich firm budowlanych)

via QuickBooks Online Business budowlany potrzebuje narzędzi do efektywnej obsługi kalkulacji kosztów pracy, rentowności projektów i zarządzania projektami. QuickBooks Online wykona to zadanie do zrobienia.

Oferuje rozwiązanie księgowe zaprojektowane dla profesjonalistów z branży budowlanej, pozwalając im uprościć operacje, automatyzację fakturowania i uzyskać głębszy wgląd w finanse. Integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak Buildertrend i Knowify, dodatkowo usprawnia zarządzanie projektami i kosztami.

Najlepsze funkcje QuickBooks Online

Automatyzacja fakturowania i pobierania płatności w celu poprawy przepływu środków pieniężnych

Dostawca narzędzi do kalkulacji kosztów pracy w celu śledzenia rentowności projektu w czasie rzeczywistym

Zawiera konfigurowalne raporty umożliwiające wgląd w wydatki, zyski i strumienie przychodów

Oferuje zarządzanie kontrahentami z uproszczonym przygotowaniem formularza podatkowego i śledzeniem wydatków

Aplikacja mobilna zapewnia dostęp do danych finansowych z dowolnej lokalizacji

Limity QuickBooks Online

Wymaga oddzielnych subskrypcji do zarządzania wieloma Businessami

Zaawansowane funkcje, takie jak inwentaryzacja i fakturowanie wsadowe, są ograniczone do planów wyższego poziomu

Często wymagana jest ręczna interwencja w celu integracji z usługami płacowymi innymi niż Intuit

Ceny QuickBooks Online

Simple Start : 17,50 USD/miesiąc

: 17,50 USD/miesiąc Essentials : $32.50/miesiąc

: $32.50/miesiąc Plus : $49.50/miesiąc

: $49.50/miesiąc Zaawansowany: $117.50/miesiąc

QuickBooks Online oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (3,390+ reviews)

: 4.0/5 (3,390+ reviews) Capterra: 4.3/5 (7,830+ reviews)

Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zapasami w e-commerce

10. AlignBooks (najlepsze dla małych firm i MSME)

via AlignBooks Niezależnie od tego, czy zarządzasz zapasami w sklepie spożywczym, czy przetwarzasz listę płac w firmie usługowej, AlignBooks oferuje skalowalne, oparte na chmurze oprogramowanie ERP i księgowe zaprojektowane dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poszukujących konfigurowalnego i przyjaznego dla budżetu rozwiązania.

Dzięki modułom obejmującym sprzedaż, fakturowanie, inwentaryzację, listę płac i nie tylko, pomaga uprościć złożone procesy biznesowe w różnych branżach, od handlu detalicznego po produkcję. Jego wersje offline i online zapewniają również elastyczność dla Business o różnych potrzebach infrastrukturalnych.

Najlepsze funkcje AlignBooks

Zintegrowane moduły sprzedaży, fakturowania, zapasów, finansów, HR i nie tylko

Konfigurowalne pulpity i raportowanie zapewniające wgląd w dane finansowe

Automatyzacja fakturowania GST i narzędzia zapewniające zgodność z przepisami podatkowymi

Wsparcie dla wielu firm z opcjami wdrożenia offline i online

Płynna integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Razorpay, Shopify i Google Maps

Limity AlignBooks

Projekt interfejsu użytkownika może wydawać się przestarzały dla współczesnych użytkowników

Ograniczona skalowalność dla większych Enterprise o złożonych potrzebach

Czas reakcji i rozwiązywania problemów przez obsługę klienta może być niestandardowy

Ceny AlignBooks

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje AlignBooks

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Dodatkowe pomocne narzędzia

Szukasz więcej pomocnych narzędzi? Oto kilka, które nie znalazły się na liście 10 najlepszych, ale mają unikalne funkcje, które mogą być pomocne:

Fieldwire : Połączenie teamów pracujących w terenie z personelem biurowym poprzez zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym, pozwalające na płynne aktualizacje, nanoszenie znaczników na planach i śledzenie materiałów bezpośrednio na miejscu

: Połączenie teamów pracujących w terenie z personelem biurowym poprzez zarządzanie zadaniami w czasie rzeczywistym, pozwalające na płynne aktualizacje, nanoszenie znaczników na planach i śledzenie materiałów bezpośrednio na miejscu Knowify : Integruje się z QuickBooks i oferuje narzędzia do śledzenia kosztów pracy, budżetów i postępu prac

: Integruje się z QuickBooks i oferuje narzędzia do śledzenia kosztów pracy, budżetów i postępu prac Buildxact: Upraszcza proces szacowania dla wykonawców, integrując planowanie materiałów, katalogi dostawców i śledzenie projektów w jednej przyjaznej dla użytkownika platformie

Pro Tip: Uproszczone planowanie zapasów zwiększa przepływ gotówki, jednocześnie zwiększając zadowolenie klientów poprzez zmniejszenie nadmiaru zapasów i zapewnienie dostępności produktów. Oto jak opanować planowanie zapasów w kilku prostych krokach.

Żaden projekt nie jest zbyt duży, gdy ClickUp jest na miejscu

ClickUp miał zaszczyt współpracować z renomowaną firmą CEMEX zajmującą się materiałami budowlanymi, automatyzując ich operacje i oszczędzając cenne godziny.

Dzięki pulpitom w czasie rzeczywistym, automatyzacji i konfigurowalnym widokom, ClickUp eliminuje wąskie gardła i zapewnia płynną realizację projektów budowlanych.

Bez względu na to, jak złożone są Twoje operacje budowlane, ClickUp jest najlepszym narzędziem do organizacji, automatyzacji i skalowania. Zarejestruj się na ClickUp i obserwuj, jak Twoje projekty budują się same!